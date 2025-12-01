Prăznuire liturgică solemnă a Sfântului Apostol Andrei în București
Ziarul Lumina, 1 decembrie 2025 11:50
În anul binecuvântat al Centenarului Patriarhiei Române, încă un popas duhovnicesc de mare însemnătate a fost marcat la Catedrala Națională. Pentru prima dată de la evenimentul istoric al sfințirii
Acum 30 minute
11:50
Acum 24 ore
20:50
„Vox populi, vox Dei” (Vocea poporului este vocea lui Dumnezeu), spune un dicton latin antic. Adică opinia populară este cea corectă, divin inspirată şi ea stă cel mai aproape de adevăr. Acest dicton este
20:50
Începând din acest an, pe 2 decembrie, calendarul ortodox marchează ziua Sfântului Cuvios Cleopa de la Sihăstria. Canonizarea sa a fost o bucurie pentru oamenii de la poalele Munților Stânișoarei, loc în care
20:50
Duminica a 27-a după Rusalii (Tămăduirea femeii gârbove) Luca 13, 10-17În vremea aceea Iisus învăța într-una din sinagogi sâmbăta. Și, iată, era acolo o femeie care avea de optsprezece ani un duh de
20:50
Biserica Ortodoxă o prăznuiește astăzi pe Sfânta Muceniță Filofteia, ale cărei sfinte moaște se află la Curtea de Argeș din secolul al XIV-lea, secolul începuturilor Ţării Românilor (Ungro-Vlahia, Val
20:50
Pe vremea când bunicul era tânăr, bunica aștepta să pună masa când se întorcea soțul ei de la slujbă. Nu doar de la slujba religioasă de duminică, ci chiar în zilele obișnuite, de lucru, din cursul
20:30
„În vremea aceea a intrat Iisus, într-o sâmbătă, în casa unuia dintre mai-marii fariseilor, ca să mănânce pâine. Și a zis celui care-L chemase: Când faci prânz sau cină, nu chema pe prietenii tăi, nici p
20:20
Sfântul Ioan Gură de Aur. Omilii la Psalmi, Omilie la Psalmul 132, Doxologia, Iași 2011, pp. 580-582Iată acum ce este bun şi ce este frumos, decât numai a locui fraţii împreună! Aceasta este
20:10
Sfântul Proroc Naum era din Elcheseea, de cea parte de Iordan, în dreptul Vegavariei, din seminția lui Simeon. Acesta, după Sfântul Proroc Iona, a prorocit ninivitenilor, cum că cetatea lor se va pierde cu apă
20:10
Pavel, apostol al lui Iisus Hristos, după porunca lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, și a lui Iisus Hristos, nădejdea noastră, lui Timotei, adevărat fiu în credință: Har, milă și pace de la
18:20
În Duminica a 30‑a după Rusalii, 30 noiembrie, când Biserica Ortodoxă îl cinstește pe Sfântul Apostol Andrei, cel dintâi chemat la slujirea apostolică și ocrotitorul României, Înaltpreasfințitul Părinte
18:20
Sărbătoarea Sfântului Ierarh Andrei Şaguna, Mitropolitul Transilvaniei, a adunat mulţimi de credincioşi la Catedrala Mitropolitană din Sibiu pentru a aduce cinstire ocrotitorului Mitropoliei Ardealului. Sfânta
16:30
15:40
15:30
Ocrotitorul României și al Catedralei Naționale, cinstit în interiorul monumentalei ctitorii # Ziarul Lumina
15:10
În Duminica a 30‑a după Rusalii, 30 noiembrie, când Biserica Ortodoxă îl cinstește pe Sfântul Apostol Andrei, cel dintâi chemat la slujirea apostolică și ocrotitorul României, Înaltpreasfințitul Părinte
14:20
Sărbătoarea Sfântului Apostol Andrei, cel întâi chemat, Ocrotitorul României şi al Catedralei Naţionale, este confirmarea credinţei apostolice a poporului român # Ziarul Lumina
Astăzi Biserica noastră serbează pomenirea Sfântului Apostol Andrei, cel întâi chemat, Ocrotitorul României și, implicit, al românilor de pretutindeni. Această sărbătoare este deosebit de importantă și
Ieri
22:20
Sfântul Macarie Egipteanul, Cele cincizeci de omilii duhovnicești, omilia XL, 7-8, în Părinți și Scriitori Bisericești (1992), vol. 34, p. 254„Întrebare: Cum pot să coexiste în inimă două elemente
22:10
Sfântul Apostol Andrei, cel întâi chemat, Ocrotitorul României; Sfântul Ierarh Andrei Şaguna, Mitropolitul Transilvaniei; Sfântul Ierarh Frumentie, Episcopul Etiopiei (Dezlegare la peşte) # Ziarul Lumina
Sfântul Apostol Andrei era din Betsaida, orăşel ce se afla pe malul lacului Ghenizaret, şi era fratele lui Petru, primul dintre ucenicii Mântuitorului Hristos. Înainte de a fi Apostol al Domnului, Sfântul Andrei
22:10
Fraților, îmbrăcați-vă, dar, ca aleși ai lui Dumnezeu, sfinți și preaiubiți, cu milostivirile îndurării, cu bunătate, cu smerenie, cu blândețe, cu îndelungă-răbdare, îngăduindu-vă unii pe alții și
Mai mult de 2 zile în urmă
21:10
Astăzi, 28 noiembrie, Grădinița „Buna Vestire” a Patriarhiei Române a organizat o serbare specială pentru a sărbători Ziua Națională a României. Copiii au prezentat o serie de cântece, poezii și dansuri
19:20
În timpul împăratului Deciu (249-251), în părţile de răsărit ale Imperiului Roman, era un dregător pe care-l chema Achilin. Acesta îi persecuta cumplit pe cei care credeau în Domnul Iisus Hristos. Într-una di
19:20
„În vremea aceea, când S-a coborât Iisus din munte, L-a întâmpinat popor mult. Și iată, un bărbat din mulțime a strigat, zicând: Învățătorule, rogu-mă Ție, caută spre fiul meu, că este singurul meu co
19:20
Sfântul Ambrozie al Milanului, Despre Sfintele Taine, Capitolul III, 16-18, în Părinți și Scriitori Bisericești (1994), vol. 53, p. 13„(...) Era un sirian (numit) Neeman, care avea lepră și nu putea să
19:20
Fraților, har vouă și pace de la Dumnezeu-Tatăl și de la Domnul nostru Iisus Hristos, Cel ce S-a dat pe Sine pentru păcatele noastre, ca să ne scoată pe noi din acest veac rău de acum, după voia lui Dumnezeu ș
17:10
Când am pășit în liceul din Fălticeni, într‑o vreme încordată, cu nenumărate îngrădiri și opreliști, nu conștientizam pe deplin cât de anevoios se strecurau unii dintre profesorii noștri prin
14:00
Parohia Merii Petchii din Protopopiatul Ilfov Nord participă la Concursul național catehetic. Sub genericul „Familia - binecuvântare a lui Dumnezeu și temelia comunității parohiale”, proiectul își propune
13:50
Mulţimi de pelerini au participat vineri, 28 noiembrie, la Sfânta Liturghie săvârşită la Altarul de vară al Mănăstirii „Sfântul Evanghelist Ioan” de la Prislop, judeţul Hunedoara, urmată de ceremonia de
13:10
La Biblioteca Națională a României din Capitală a avut loc joi, 27 noiembrie, un concert susținut de Formația academică de muzică bizantină „Psalmodia” a Universității Naționale de Muzică din
12:00
Parohia Fierbinți‑Târg, județul Ialomița, a demarat proiectul „Familia - spațiul în care cultivăm și învățăm iubirea”, în cadrul Concursului național catehetic „Familia - binecuvântare a lui
11:50
În fiecare an, Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Andrei” din Galaţi îşi cinsteşte ocrotitorul spiritual printr‑un eveniment cultural‑misionar şi educaţional de excepţie, Simpozionul naţional
11:40
Evenimentele închinate ocrotitorului spiritual al oraşului Galaţi şi al Eparhiei Dunării de Jos, Sfântul Apostol Andrei, reprezintă în fiecare an prilej de mare bucurie duhovnicească pentru toţi slujitorii
11:30
În perioada 20‑26 noiembrie, Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul ortodox român al Europei de Nord, a desfășurat o amplă serie de slujiri, întâlniri pastorale și activități misionare în Regatul
09:40
Simpozion teologic și priveghere la Mănăstirea Prislop, în cinstea Sfântului Cuvios Mărturisitor Arsenie # Ziarul Lumina
La Altarul de vară din vecinătatea bisericii așezământului monahal a avut loc aseară, 27 noiembrie, slujba de priveghere în cinstea Sfântului Cuvios Arsenie de la Prislop. Astăzi, 28 noiembrie, începând cu ora
27 noiembrie 2025
21:40
Fraților, vă poruncim în numele Domnului nostru Iisus Hristos, să vă feriți de orice frate care umblă fără de rânduială și nu după predania pe care ați primit-o de la noi. Căci voi înșivă știți cum tr
21:30
Sfântul Iustin Martirul și Filozoful, Dialogul cu iudeul Tryfon, Partea Întâi, VII, în Părinți și Scriitori Bisericești (1980), vol. 2, p. 129„Cu mult mai înainte de acești așa-ziși
21:20
„În vremea aceea s-au apropiat de Iisus unii dintre farisei, zicându-I: Ieși și du-Te de aici, că Irod vrea să Te ucidă. Și El le-a zis: Mergând, spuneți vulpii acesteia: Iată, alung demoni și fac
21:10
Sf. Cuv. Mărturisitor Arsenie de la Prislop; Sfântul Cuvios Mucenic Ştefan cel Nou; Sfântul Mucenic Irinarh # Ziarul Lumina
Sfântul Cuvios Mucenic Ştefan cel Nou (†766) a pătimit din porunca împăratului Constantin Copronim (741-775) pentru că a apărat cinstirea icoanelor. S-a născut la Constantinopol, în timpul împăratului
21:10
Peste 1.500 de specialişti au lucrat la elaborarea noilor programe şcolare pentru liceu după care vor învăţa elevii începând cu anul şcolar 2026-2027. Aprobarea programelor va fi urmată de elaborarea
21:10
Universitatea Politehnica din Bucureşti (UPB) a deschis în această săptămână două centre de pregătire a viitorilor specialişti în energie şi transporturi. Facultatea de Energetică a UPB a inaugurat
21:10
Măsurile privind cumulul pensie-salariu nu vor afecta cadrele didactice pensionare care activează în sistemul de învăţământ, a dat asigurări ministrul Daniel David. Potrivit unui proiect al Guvernului,
21:10
Ministerul Educaţiei şi Cercetării a transmis în teritoriu patru materiale informative pentru a fi integrate în activităţile de consiliere dedicate orientării elevilor către continuarea studiilor în
21:00
România dispune de resurse considerabile, având a cincea suprafaţă agricolă din UE şi fiind unul dintre marii producători de cereale, este performantă ca volum agricol, dar nu produce valoare adăugată, arată
21:00
Ajutorul de minimis pentru fermierii înscrişi în programul care își propune stimularea cultivării de legume în spaţii protejate a început să fie plătit. Marţi, la Slatina, la o întâlnire cu producătorii di
21:00
Agricultorii din judeţul Covasna au avut, în medie, producţii la cartofi cu aproximativ 20% mai scăzute decât anii trecuți, în principal din cauza condiţiilor meteo nefavorabile, a declarat directorul Direcţiei
21:00
Peste 1.650 ha de culturi de primăvară au fost calamitate de secetă în judeţul Vâlcea, cele mai mari suprafeţe afectate fiind la plante furajere, floarea-soarelui şi porumb, potrivit directorului Direcţiei
21:00
Comisia Europeană a publicat un act legislativ care introduce un sistem de monitorizare a polenizatorilor, cu scopul de a ajuta statele membre să inverseze declinul populaţiilor de albine până în 2030, informează
21:00
O şezătoare în mijlocul Bucureștiului! Și nu oricând, ci în preajma sărbătorilor de iarnă. Ce poate fi mai frumos? La șezătoare, organizată de Institutul Național al Patrimoniului (INP) în biblioteca din
21:00
Muzeul Național de Istorie a României (MNIR) va găzdui luni, 1 decembrie, o serie de evenimente dedicate Zilei Naționale a României. Va fi expus albumul „Alba Iulia 1 dec. 1918. Aspecte inedite de la marea
20:50
