Noi probleme la FCSB! Titularul echipei a rămas la cabine, după ce a acuzat probleme medicale în prima repriză cu Farul
Fanatik, 30 noiembrie 2025 21:50
Probleme pentru FCSB, în perspectiva derby-ului cu Dinamo, ce va avea loc sâmbăta viitoare, asta după ce un om de bază a fost înlocuit din cauza unor probleme medicale.
• • •
Acum 15 minute
22:10
FCSB a suferit o nouă pierdere la meciul cu Farul. Unul dintre mijlocașii campioanei en-titre a primit cartonaș galben și va fi suspendat pentru derby-ul cu Dinamo
Acum 30 minute
22:00
Ionuț Radu, criticat dur în presa din Spania după greșeala care a decis Celta Vigo – Espanyol 0-1: „I-a scăpat”. Ce notă a primit portarul român # Fanatik
Seară neagră pentru Ionuț Radu în poarta celor de la Celta Vigo. Echipa românului a pierdut a fost învinsă de Espanyol, scor 0-1, iar presa din Spania l-a criticat pentru golul încasat
Acum o oră
21:50
21:30
Cum a făcut Gigi Becali primul milion de euro, de fapt. Afacerea care l-a îmbogățit pe patronul FCSB # Fanatik
Gigi Becali are acum o avere uriașă. Puțini știu însă cum a făcut primii săi bani, dar și pe ce afacere a mizat în urmă cu câteva decenii.
Acum 2 ore
21:20
FCSB, „păcălită”, din nou, de Răzvan Tanasă. A scos penalty pentru Farul după o fază controversată. Video # Fanatik
Răzvan Tănasă a obținut, din nou, un penalty într-un meci cu FCSB. Puștiul Farului a repetat la Ovidiu isprava din tur, când a fost faultat de Siyabonga Ngezana
21:10
Hagi și Popescu, reacție la indigo după gafa incredibilă a lui Buzbuchi din Farul – FCSB. Cum au fost surprinși de camerele TV. Foto # Fanatik
Gheorghe Hagi și Gică Popescu au avut o reacție similară după gafa portarului Buzbuchi din prima repriză a meciului Farul - FCSB. Cum au reacționat conducătorii echipei de la malul mării.
21:00
Adrian Șut, replică de campion după criticile lui Gigi Becali. Cui i-a dedicat golul marcat în Farul – FCSB. Video # Fanatik
Criticat vehement de Gigi Becali pentru ultimele evoluții, Adrian Șut a dat răspunsul în Farul - FCSB. Mijlocașul a marcat primul gol din acest sezon și a avut o dedicație specială
20:50
Simona Halep a atras un val de reacții când a anunțat cât costă Revelionul la hotelul ei din Poiana Brașov: ”Se poate plăti cu fonduri europene?” # Fanatik
Hotelul pe care Simona Halep îl are în Poiana Brașov a anunțat ofertele pentru Revelion. Se pare însă că o mulțime de persoane au fost revoltate de prețuri.
20:40
Cristi Balaj, impresionat de Ronaldinho la meciul demonstrativ de la Iași: „Încă mângâie mingea. Poate-l caută CFR!”. Cum i-a venit ideea să-l sune pe Adi Mutu # Fanatik
Cristi Balaj a arbitrat prima repriză din meciul demonstrativ de la Iași, în care mai mulți fotbaliști retrași, în frunte cu Ronaldinho, au venit să facă spectacol. Ce a spus fostul arbitru despre acest eveniment
Acum 4 ore
20:20
Ce l-a scos din sărite pe Leo Grozavu după Unirea Slobozia – FC Botoșani 0-1: „Tac din gură, că așa e la noi” # Fanatik
Leo Grozavu a fost supărat după ce echipa sa a reușit să se impună, 1-0, contra celor de la Unirea Slobozia, meci din etapa cu numărul 18 a SuperLigii României.
20:10
Rapid îl are pe „cel mai bun doctor din România”! CV impresionat și ce se întâmplă cu „italianul”. Exclusiv # Fanatik
Cine este doctorul de la Rapid pe care Robert Niță îl consideră cel mai bun din fotbalul românesc. „Este coordonatorul centrului medical al clubului”. Care sunt planurile giuleștenilor.
19:40
Daniel Bîrligea nu e în lot pentru Farul – FCSB! Ce se întâmplă cu atacantul campioanei României # Fanatik
Unul dintre cei mai valoroși jucători de la FCSB, Daniel Bîrligea, nu e în lot pentru confruntarea pe care campioana României o joacă pe terenul celor de la Farul.
19:30
Fanatik SuperLiga, luni, 1 decembrie, ora 10:30. Horia Ivanovici, ediție incendiară după Farul – FCSB # Fanatik
Fanatik SuperLiga revine cu o ediție de top, luni, 1 decembrie, ora 10:30. Horia Ivanovici vă invită la o emisiune de senzație după partida dintre Farul și FCSB.
19:10
Cristi Chivu le-a închis gura contestatarilor după Pisa – Inter 0-2: „Știu cine sunt și ce pot oferi acestui club”. Antrenorul român a lămurit relația cu Lautaro Martinez # Fanatik
Inter s-a impus cu emoții pe terenul celor de la Pisa, scor 2-0, după o „dublă” a lui Lautaro Martinez. Ce a declarat Cristi Chivu la finalul partidei.
18:50
Pas greșit pentru Laurențiu Reghecampf în Liga Campionilor Africii! Scandal în ziua meciului # Fanatik
Al Hilal Omdurman, echipa pregătită de Laurențiu Reghecampf, a făcut un prim pas greșit în grupa C din Liga Campionilor Africii, 1-1 contra celor de la Saint-Eloi Lupopo.
18:40
Marius Măldărășanu, nemilos cu jucătorul care a îngropat-o pe Hermannstadt cu UTA: „Suntem masochiști!” # Fanatik
Marius Măldărășanu și-a pierdut răbdarea și l-a făcut praf pe fotbalistul care a îngropat-o pe Hermannstadt. Sibienii au pierdut, acasă, scor 1-2, cu UTA, și sunt pe loc direct retrogradabil
Acum 6 ore
18:20
S-au convins! Ce notă i-au dat italienii lui Cristi Chivu după Pisa – Inter 0-2. Lautaro Martinez, „Salvatore della Patria” # Fanatik
Ce nota i-au dat jurnaliștii italieni lui Cristi Chivu după ce Inter a revenit pe podium în Serie A. Echipa românului a oprit pasa proastă în care părea să intre cu o victorie în fața celor de la Pisa
18:10
Formula 1, Marele Premiu al Qatarului. Titlul mondial se poate decide astăzi. Lando Norris, depășit de Max Verstappen în primul tur! # Fanatik
Lando Norris, Oscar Piastri și Max Verstappen se luptă pentru titlul mondial în Formula 1 înaintea Marelui Premiu al Qatarului. Cum arată grila de start.
18:00
Câți bani a încasat Ronaldinho pentru meciul demonstrativ de la Iași! Suma uriașă scoasă din conturi de organizatori # Fanatik
Ronaldinho a fost prezent la Iași pentru un meci demonstrativ. Organizatorii au plătit o sumă uriașă pentru a-l plăti pe superstarul brazilian, dar asistența a fost una redusă.
17:50
Antrenorul lui PSV, decizie radicală în cazul lui Dennis Man! Nu s-a mai întâmplat asta de 10 meciuri # Fanatik
Dennis Man, uitat pe banca de rezerve în PSV - Volendam 3-0. Ce se întâmplă cu atacantul echipei naționale. Antrenorul echipei din Olanda a explicat tot.
17:30
El este primul fotbalist care a câștigat UEFA Champions League și Copa Libertadores de două ori. Are doar 34 de ani și deja a făcut istorie în fotbal # Fanatik
Un fotbalist în vârstă de doar 34 de ani a reușit să facă deja istorie în fotbal. A câștigat de două ori atât UEFA Champions League cât și Copa Libertadores.
17:20
Ionuț Cercel, șocat după transferul la FCSB: „Era ceva wow”. Ce a declarat despre prima sa întâlnire cu Gică Hagi # Fanatik
Ionuț Cercel a vorbit despre două dintre cele mai importante momente ale carierei sale: prima întâlnire cu Gheorghe Hagi, sub comanda căruia a debutat la Farul, și transferul la FCSB.
17:00
Decizia luată de Peluza Nord dacă FCSB pierde cu Farul și ratează play-off-ul: „Vor veni alții”. Exclusiv # Fanatik
FCSB este în fața unui duel crucial cu o candidată directă la play-off, Farul Constanța. Gheorghe Mustață a dezvăluit ce va face Peluza Nord în cazul unei înfrângeri duminică seară
16:50
Portarul Universității Craiova, Pavlo Isenko, era s-o comită cu Mainz, iar acum își „periază“ suporterii: „Evoluăm la fiecare meci în 12 jucători!“ # Fanatik
Pavlo Isenko le-a transmis un mesaj de suflet suporterilor Universității Craiova, pe care-i consideră indispensabili din angrenajul oltenilor. Ce a spus despre U Cluj, următoarea adversară a alb-abaștrilor.
16:40
16:30
Giovanni Becali a dezvăluit ce comision a încasat la transferul lui Răducioiu la Milan: ”Erau două pachețele”. Berlusconi, ca Gigi Becali! Exclusiv # Fanatik
Giovanni Becali a vorbit despre comisionul pe care l-a încasat după transferul lui Florin Răducioiu la AC Milan. Impresarul, povești fabuloase cu marele Silvio Berlusconi.
Acum 8 ore
16:10
Mircea Lucescu a început să pregătească meciul de baraj cu Turcia. FANATIK a aflat că selecţionerul României va pleca la Istanbul pentru urmări derby-ul Fenerbahce - Galatasaray.
16:00
Cum a reușit Cristi Borcea să câștige 300 de milioane de euro. Dezvăluiri neașteptate făcute de faimosul afacerist # Fanatik
Cristi Borcea a reușit să câștige o adevărată avere. Și chiar el recunoaște că drumul nu a fost deloc unul ușor. Afaceristul a avut însă ideile potrivite la momentul potrivit.
15:40
Gazzetta dello Sport a numit marea problemă a lui Cristi Chivu după înfrângerile suferite de Inter cu AC Milan și Atletico Madrid: „E clar” # Fanatik
Interul lui Cristi Chivu a suferit două eșecuri importante în ultima săptămână, în derby-ul cu AC Milan și în partida de Champions League cu Atletico Madrid, iar presa din Italia a scos în evidență o mare problemă cu care se confruntă tehnicianul român.
15:10
FIFA dorește să implementeze o nouă regulă! Va fi testată la o competiție din acest final de an # Fanatik
Prin vocea președintelui Comisiei de Arbitraj, Pierluigi Collina, FIFA a transmis că dorește să implementeze o nouă regulă, care va fi testată încă din acest an.
14:50
Filipe Coelho trage un semnal de alarmă înainte de U Cluj – Universitatea Craiova. Portughezul, impresionat de nivelul SuperLigii: „Se joacă un fotbal de calitate!” # Fanatik
Antrenorul Universității Craiova a prefațat partida cu Universitatea Cluj, de luni seară și a vorbit la superlativ despre campionatul României și echipele angrenate în luptă.
Acum 12 ore
14:20
Culise șoc despre despărțirea lui Edi Iordănescu de Legia Varșovia. „Unde nu decid, plec!”. Exclusiv # Fanatik
Care a fost, de fapt, adevăratul motiv pentru care Edi Iordănescu a plecat de la Legia Varșovia. Fostul selecționer al României nu a putut să-și calce în picioare principiile
14:10
A fugit la 18 ani din Ucraina devastată de război și a ajuns campion la sumo în Japonia. Povestea fabuloasă a tânărului Danylo # Fanatik
Războiul din Ucraina, un eveniment dramatic pentru milioane de persoane, l-a ajutat pe un tânăr de 18 ani să își îndeplinească un vis. Povestea fabuloasă a lui Danylo, ajuns campion la sumo în Japonia.
13:30
CFR Cluj spune că a sistat transferurile după 0-3 cu FC Argeș: „Nu avem oferte!”. Dezvăluire de ultimă oră: „FCSB insistă încă pentru Emerllahu!”. Exclusiv # Fanatik
Supărare mare la CFR Cluj după eşecul cu FC Argeş. Iuliu Mureşan susţine că s-au sistat transferurile, dar FANATIK a aflat că FCSB insistă pentru transferul lui Emerllahu.
13:20
CFR Cluj, făcută KO și la moral de FC Argeș: „Băieții sunt cu ochii plecați, nu îmi place”. Daniel Pancu a prevăzut dezastrul # Fanatik
Ce s-a întâmplat înainte de FC Argeș - CFR Cluj 3-0. Explicațiile lui Iuliu Mureșan pentru înfrângerea la scor suferită de ardeleni. „Parcă am câștigat Campionatul Mondial al Cluburilor”.
13:10
Afacerea care l-a distrus pe Ciprian Marica. A pierdut 2 milioane de euro după ce a ținut cont de sfaturile prietenilor # Fanatik
Ciprian Marica recunoaște că a făcut o investiție greșită care i-a adus pierderi uriașe. S-a luat după prieteni și a investit o adevărată avere într-o afacere.
12:50
„Mi-aș dori ca Farul – FCSB să se joace 120 de minute!”. Conducerea lui Dinamo, cu gândul la Eternul derby # Fanatik
Andrei Nicolescu, președintele de la Dinamo, a vorbit despre programul echipei sale din luna decembrie. Care este obiectivul pentru meciurile cu Farul și FCSB
12:30
Care este situația medicală a lui Daniel Armstrong și Jordan Ikoko înainte de FCSB – Dinamo. Anunțul lui Andrei Nicolescu # Fanatik
Vești proaste pentru Kopic. Un alt jucător de la Dinamo s-a accidentat și ar putea rata derby-ul cu Dinamo. Andrei Nicolescu a vorbit despre problemele echipei.
12:20
Gigi Mustață l-a desființat pe Vali Crețu: „Cu limbajul ăsta de băiat de peluză, vii lângă mine, nu mai joci fotbal”. Exclusiv # Fanatik
Liderul Peluzei Nord l-a făcut praf pe Vali Creţu, pentru atitudinea avută de fotbalist în faţa fanilor după meciul cu Steaua Roşie Belgrad. Gigi Mustaţă a declarat că nu va permite niciunui jucător să înjure suporterii.
12:10
Locul de vis unde se căsătoresc Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez. Cei doi au ales o destinație aparte # Fanatik
Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez se căsătoresc anul viitor. Evenimentul a fost catalogat în presă ca fiind ”nunta anului 2026” și chiar nu e de mirare de ce.
12:00
Accidentare horror la Dinamo: „E complicat, i-a sărit umărul!”. Fotbalistul va lipsi patru luni. Exclusiv # Fanatik
Accidentare horror la Dinamo. Andrei Nicolescu a dezvăluit că accidentarea lui Antonio Borduşanu este serioasă şi mijlocaşul va fi indisponibil în următoarele patru luni.
11:40
Dani Coman, prima reacție după ce FC Argeș a zdrobit-o pe CFR Cluj: „Mi-am dorit un singur lucru când am venit la Pitești!” # Fanatik
Dani Coman, primele impresii după ce FC Argeș a învins o nouă „favorită” la titlul de campioană. Ce a spus președintele piteștenilor după ce echipa sa a demolat-o pe CFR Cluj
11:30
2,5 milioane de euro pentru fundașul central dorit de Gigi Becali la FCSB: „Sunt discuții!”. Exclusiv # Fanatik
Dani Coman a dezvăluit oferta uriaşă pe care FC Argeş o are pentru Mario Tudose, fundaşul central dorit de Gigi Becali la FCSB. În ce stadiu se află transferul.
11:10
Ce au remarcat analiștii Fanatik în victoria lui Dinamo cu Oțelul: „Începe să aibă simptome de echipă mare!”. Comparație față de meciul cu FC Botoșani # Fanatik
Laude pentru Dinamo după victorie în fața celor de la Oțelul Galați. Ce au remarcat analiștii FANATIK după succesul obținut de echipa lui Kopic pe Arena Națională.
11:00
Celebrul fotbalist român care recunoaște că a avut mai multe aventuri tumultoase. Deși era căsătorit, soția lui i-a permis multe: ”Aveam o agendă, alfabetic” # Fanatik
Un celebru fotbalist român recunoaște că în tinerețe a avut mai multe aventuri, chiar dacă era căsătorit. Mai mult de atât, soția sa i-ar fi permis multe.
10:40
Un fost pilot de Formula 1 a fost arestat în Germania pentru fraudă și delapidare. A fost bun prieten cu Lewis Hamilton, dar relația s-a stricat după un incident violent.
10:20
Motivul pentru care Carlos Alcaraz a fost penalizat cu două milioane de dolari! Spaniolul nu a avut nimic de comentat # Fanatik
Carlos Alcaraz este la, numai 22 de ani, deținătorul unei averi fabuloase, reușind să câștige o sumă pe care alți mari tenismeni ai lumii nu au strâns-o în cariera lor
10:10
Ce înfățișare are femeia care a adus-o pe lume pe tenismena Jaqueline Cristian, clasată pe locul 39 în WTA. Foarte multe persoane au impresia că sunt surori.
09:50
Detalii de ultimă oră despre inaugurarea muralului cu Gică Hagi și Valderrama de la Arena Națională # Fanatik
Află toate detaliile despre inaugurarea oficială a muralului gigant cu Gică Hagi și Carlos Valderrama de la Arena Națională. Evenimentul va avea loc pe 5 decembrie, cu prezențe surpriză.
09:40
Ar fi o adevărată lovitură: unde ar urma să joace Umit Akdag! Turcii au făcut anunțul chiar înaintea barajului cu România # Fanatik
Veste uriașă primită de Umit Akdag. Fostul internațional de tineret ar putea prinde transferul carierei chiar înainte de Turcia - România, semifinala barajului de calificare la CM 2026
