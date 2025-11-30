„Evident că ni-l dorim” Un internațional român, ținta lui Dinamo pentru perioada de mercato din iarnă: „Încercăm”. Îl vrea și FCSB

Golazo.ro, 30 noiembrie 2025 22:20

Andrei Nicolescu (49 de ani), președintele lui Dinamo, a vorbit despre posibilitatea unui transfer al lui Lisav Eissat (20 de ani).

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Golazo.ro

Acum 30 minute
22:30
„Minte de îngheață apa sub cloșcă” Valeriu Iftime, caracterizări dure pentru Anca Alexandrescu, Călin Georgescu și votanții AUR Golazo.ro
Invitat la podcastul TOP LEVEL, Valeriu Iftime (65 de ani), afacerist român și patron al celor de la FC Botoșani, și-a exprimat părerea cu privire la partidul AUR.
22:20
„Evident că ni-l dorim” Un internațional român, ținta lui Dinamo pentru perioada de mercato din iarnă: „Încercăm”. Îl vrea și FCSB Golazo.ro
Andrei Nicolescu (49 de ani), președintele lui Dinamo, a vorbit despre posibilitatea unui transfer al lui Lisav Eissat (20 de ani).
Acum o oră
22:10
Titlul se decide în  ultima etapă Formula 1 » Norris putea deveni campion mondial azi, dar Verstappen a câștigat în Qatar Golazo.ro
Max Verstappen (28 de ani), pilotul celor de la Red Bull, a câștigat Marele Premiu din Qatar, iar lupta pentru titlul mondial se va decide în ultima etapă, la Abu Dhabi, duminica viitoare.
21:50
Umbra lui Messi peste Barcelona Ce făceau toți directorii catalani: „M-am culcat sperând că va spune da”. Totul depindea de el Golazo.ro
Leo Messi, care tocmai a devenit cel mai bun pasator din istorie, controla tot ce mișca în perioada când juca pentru Barcelona
Acum 2 ore
21:30
Florin Tănase, ținta jignirilor VIDEO. Jucătorul de la FCSB a intrat în gura fanilor Farului: „Sifonule! Suzeto!” Golazo.ro
Florin Tănase a avut parte de un tratament ostil la Farul - FCSB, fiind fluierat la fiecare atingere de balon și luat în colimator de galerie încă din primele minute.
21:30
Moment ciudat Flick - Raphinha  VIDEO Hansi Flick a dezvăluit ce a vorbit cu atacantul brazilian, după ultima victorie din campionat Golazo.ro
Raphinha (28 de ani), atacantul celor de la Barcelona, a vorbit cu Hansi Flick (60 de ani), antrenorul catalanilor, la finalul partidei cu Deportivo Alaves, scor 3-1.
21:20
Când ajunge Duarte la București GOLAZO.ro are toate detaliile despre transferul noului fundaș de la FCSB Golazo.ro
Andre Duarte (28 de ani), fundaș central, va ajunge în această seară la București.
21:20
Paqueta, eliminare bizară  Fanii îl acuză că a luat două „galbene” pentru  pariuri: „Comportament absurd, voia să fie trimis la vestiare” Golazo.ro
Lucas Paqueta (28 de ani), mijlocașul celor de la West Ham, a fost eliminat în înfrângerea cu Liverpool, scor 0-2, după ce a încasat două cartonașe galbene pentru proteste.
21:00
Mesaje analizate cu ChatGPT Reprezentanții Jandarmeriei  au cerut „aprobarea” inteligenței artificiale, înainte de Farul - FCSB: banner patriotic sau legionar? Golazo.ro
FARUL - FCSB. La partida de la Ovidiu, oamenii de ordine au verificat mesajele pe care fanii voiau să le afișeze și care aveau legătură cu 1 Decembrie, ziua națională a României.
20:50
Derby-ul Sevillei, întrerupt  Ce l-a determinat pe arbitru să ia această decizie Golazo.ro
SEVILLA - BETIS 0-2. Derby-ul etapei #14 din La Liga a fost întrerupt timp de 15 minute, după ce suporterii echipei gazdă au început să arunce cu diverse obiecte în teren.
Acum 4 ore
19:30
Bîrligea nu e în lotul FCSB Motivul pentru care atacantul nu se află  pe foaia de joc pentru duelul cu Farul Golazo.ro
FARUL - FCSB. Daniel Bîrligea (25 de ani), atacantul campioanei, a fost lăsat în afara lotului pentru partida de la Ovidiu.
19:20
„Îmi doresc să fie supărat”  Andrei Nicolescu nu îl menajează pe Stipe Perica: „Voiam să-l scot din zona de confort” Golazo.ro
DINAMO - OȚELUL 1-0. Andrei Nicolescu, președintele roș-albilor, i-a dat replica lui Stipe Perica (30 de ani), după declarațiile făcute la finalul meciului de pe Arena Națională.
19:00
„În primăvară e gata” Veste importantă despre stadionul echipei de tradiție Golazo.ro
Romario Benzar (33 de ani), jucătorul celor de la Politehnica Timișoara, a vorbit despre stadionul „Eroii Timișoarei”, noua arenă din oraș.
Acum 6 ore
18:30
Chivu a pus capăt speculațiilor Adevăratul motiv din spatele schimbărilor lui Lautaro: „A fost vina mea că nu am spus-o” + ce a făcut azi argentinianul Golazo.ro
PISA - INTER 0-2. Cristi Chivu (45 de ani), antrenorul „nerazzurilor”, a dezvăluit adevăratul motiv pentru care l-a înlocuit pe Lautaro Martinez (28 de ani) mai devreme decât se aștepta, în ultimele două meciuri ale vicecampioanei Italiei.
18:10
„Vorbește prostii”  Lando Norris i-a răspuns lui Max Verstappen, după atacurile pilotului olandez  Golazo.ro
Lando Norris (26 de ani) i-a răspuns lui Max Verstappen (28 de ani), după ce pilotul olandez i-a atacat pe cei de la McLaren.
17:50
Ruse, campioană la Trnava S-a impus cu 6-0 în decisiv » Salt impresionant în clasamentul WTA Golazo.ro
Gabriela Ruse (28 de ani, #101 WTA) a câștigat turneul ITF de la Trnava (Slovacia) dotat cu premii de 60.000 de dolari.
17:30
„Și acum am emoții dacă îl văd” VIDEO. Ionuț Cercel, despre  întâlnirea cu Gică Hagi  + Cum a trăit primele săptămâni la FCSB Golazo.ro
Ionuț Cercel (19 ani), fundașul celor de la FCSB, a rememorat prima întâlnire cu Gică Hagi (60 de ani).
17:30
Dennis Man nu a mai prins echipa  Motivul pentru care românul nu a jucat pentru PSV în campionat: „Nu e obișnuit să facă asta” Golazo.ro
PSV - Volendam 3-0. Peter Bosz, antrenorul gazdelor, a precizat motivul pentru care Dennis Man nu a fost utilizat în partida din etapa #14 din Eredivisie.
17:00
„Rrahmani joacă fără chef” Veste bună pentru Universitatea Craiova, înainte de meciul cu Sparta Praga: „Fanii își pierd răbdarea” Golazo.ro
Albion Rrahmani (25 de ani), atacantul celor de la Sparta Praga, a fost criticat dur de presa din Cehia înaintea duelului cu Universitatea Craiova.
17:00
Ridiculizați de Abdallah FOTO:  Atacantul de la UTA  a făcut șah-mat apărarea lui Hermannstadt și a înscris un gol de generic Golazo.ro
Hermannstadt - UTA Arad. Hakim Abdallah (27 de ani) a marcat cu un șut senzațional după ce a driblat doi adversari.
Acum 8 ore
16:30
Ratare incredibilă în Liga 1  FOTO: Jucătorul de la UTA Arad s-a făcut de râs în meciul cu Hermannstadt » S-a revanșat după 20 de minute Golazo.ro
Hermannstadt - UTA Arad. Marius Coman (29 de ani), atacantul oaspeților, a avut o ratare incredibilă în minutul 34 al meciului de la Sibiu.
16:20
Coelho, strict cu oltenii Antrenorul Craiovei a avut un mesaj clar pentru jucători, înainte de meciul cu U Cluj: „Asta trebuie să facem” Golazo.ro
U Cluj - U Craiova. Filipe Coelho, antrenorul oltenilor, a transmis că echipa sa trebuie să rămână cu picioarele pe pământ după victoria obținută cu Mainz, 1-0.
16:00
Pleacă de la Inter? Portarul lui Chivu ar putea părăsi Italia, după ce a fost implicat într-un accident mortal Golazo.ro
Josep Martinez (27 de ani) ar putea reveni în Spania, țara sa natală. La finalul lunii octombrie, portarul lui Inter a fost implicat într-un accident rutier în care un bărbat în vârstă de 81 de ani și-a pierdut viața.
15:30
Lucescu, avertizat! Ce a spus antrenorul lui Juventus îi arată selecționerului ce ne așteaptă cu Turcia Golazo.ro
Kenan Yildiz, 20 de ani, joacă tot mai bine în acest sezon. Două goluri marcate pentru Juventus la 2-1 cu Cagliari. Ce a remarcat Luciano Spalletti.
15:20
Ngezana, pus la zid O legendă a lui Dinamo crede că fundașul FCSB ar trebui să fie sancționat: „Ne comportăm prea frumos cu străinii!” Golazo.ro
Gică Mihali (59 de ani), fostul fundaș de la Dinamo, l-a criticat dur pe Siyabonga Ngezana (28 de ani) pentru greșelile repetate.
15:00
Probleme tot mai mari la Dinamo  Încă un jucător al „câinilor” s-a accidentat: „I-a sărit umărul” » Cât ar putea lipsi Golazo.ro
Dinamo - Oțelul 1-0. Andrei Nicolescu, președintele „câinilor”, a vorbit despre accidentarea suferită de Antonio Bordușanu în partida de sâmbătă.
14:50
Thierry Henry se ia de o ligă întreagă Legendarul atacant francez nu a ezitat să-și spună părerea: „Jucătorii de acolo îmi trezesc îndoieli” Golazo.ro
Fostul mare atacant francez Thierry Henry (48 de ani) a criticat nivelul de joc din Bundesliga, despre care spune că este mult mai scăzut decât în Premier League.
Acum 12 ore
14:30
Guardiola, acuzat că trișează Trucul care l-a enervat pe antrenorul lui Leeds l-a ajutat pe Pep să evite presiunea Golazo.ro
Daniel Farke, tehnicianul lui Leeds, a vorbit despre strategia lui Pep Guardiola care l-a înfuriat la meciul de pe „Etihad”, câștigat la limită de Manchester City, 3-2
14:20
Farul - FCSB LIVE de la 20:30 , în etapa #18 din Liga 1 » Meci crucial în lupta pentru un loc de play-off Golazo.ro
Farul Constanța va primi astăzi vizita celor de la FCSB, de la ora 20:30, în cadrul etapei #18 din Liga 1. Partida va fi transmisă în format liveTEXT pe GOLAZO.ro.
14:10
VAR provoacă haos în Serie A FOTO: Decizia care a încins spiritele în finalul meciului  AC Milan - Lazio » L-au numit „geniu” pe arbitru Golazo.ro
AC Milan - Lazio 1-0. Finalul meciului din etapa #13 din Serie A a fost cu adevărat haotic.
13:40
Avertisment pentru FCSB Fotbalistul dorit în vară ar putea pleca pe bani mulți în străinătate:  „Peste 2,5 milioane de euro!” Golazo.ro
Dani Coman (46 de ani), președintele celor de la FC Argeș, a dezvăluit că jucătorul dorit de FCSB este pe lista unor cluburi din străinătate.
13:30
Flamengo, cu scandal. Atac brutal! „Vulturii” au cucerit Copa Libertadores după o finală 100% braziliană. Dar ce ajutor de la arbitru! Golazo.ro
Flamengo este campioana Americii de Sud, după 1-0 la Lima în finala cu Palmeiras. Echipa carioca are acum 4 Cope Libertadores, cele mai multe în Brazilia
13:20
Haaland a vrut să scape VIDEO: Pep Guardiola n-a mai așteptat până la vestiare! Și-a băgat starul în ședință chiar pe teren Golazo.ro
Atacantul Erling Haaland și antrenorul Pep Guardiola au avut o discuție tensionată pe teren, chiar la finalul partidei Manchester City - Leeds United 3-2.
13:00
FRG se plimbă Șase membri ai Federației Române de Gimnastică au fost plecați trei zile la Praga: „ Nu avem bani pentru bandaje!” Golazo.ro
GOLAZO.ro analizeaza cheltuielile facute de membrii FRG care au mers la Congresul European Gymnastics.
12:50
Louis, la mare căutare Încă o echipă dintr-un campionat de top e pe urmele lui Munteanu: „Asemenea oportunități apar foarte rar” Golazo.ro
Presa din Franța susține că Louis Munteanu (23 de ani) este dorit de Nantes, echipă din Ligue 1. Transferul s-ar putea realiza în perioada de mercato din ianuarie.
12:20
Messi, în finala MLS  VIDEO: Argentinianul va lupta pentru  trofeu cu Thomas Muller » Încă un record doborât de starul lui Inter Miami Golazo.ro
Inter Miami s-a calificat în finala Cupei MLS după ce a trecut fără emoții de New York City, scor 5-1. Echipa lui Lionel Messi se va duela pentru trofeu cu Vancouver Whitecaps, formația lui Thomas Muller.
12:00
Mihăilă a trezit naționala Selecționerul României, despre parcursul „tricolorelor” sub conducerea sa: „N-au mai vrut să rămână în anonimat” Golazo.ro
Ovidiu Mihăilă, selecționerul echipei naționale de handbal feminin a României, a vorbit despre rezultatele obținute de sportivele sale.
11:30
Scandal uriaș la HC Zalău Acuzații grave la adresa lui Gheorghe Tadici: „Ne distrugem carierele și sănătatea” » Antrenorul: „Posibil să le mai fi înjurat” Golazo.ro
Gheorghe Tadici (73 de ani), antrenorul celor de la HC Zalău, se află în mijlocul unui nou scandal mediatic.
10:50
Stanciu, despărțire iminentă „Tricolorul” ar putea părăsi Genoa în ianuarie. Niciun minut cu De Rossi Golazo.ro
Nicolae Stanciu, 32 de ani, va pleca probabil de la echipa rossoblu în această iarnă, după doar șase luni în Serie A
10:40
„Așa e când nu ai valoare!” Reacție acidă după înfrângerea drastică suferită de CFR Cluj în fața lui FC Argeș: „Nu ai cum să scapi!” Golazo.ro
FC Argeș - CFR Cluj 3-0. Bogdan Cosmescu a criticat dur clubul din Gruia după înfrângerea suferită în etapa #18 din Liga 1.
10:10
„Vrei să pleci de la Dinamo?” Criticat din toate direcțiile, Stipe Perica a răspuns fără să stea pe gânduri: „Nu e frumos!” Golazo.ro
Dinamo - Oțelul 1-0. Stipe Perica (30 de ani), atacantul „câinilor”, vrea să ducă la bun sfârșit contractul cu echipa din „Ștefan cel Mare”.
09:50
„E în primii 45 din România pe postul lui”  Fotbalistul lui Dinamo, ținta criticilor după meciul cu Oțelul: „E slab rău” Golazo.ro
Dinamo - Oțelul 1-0. Bogdan Cosmescu, unul dintre cei mai cunoscuți comentatori sportivi din România, a avut un discurs dur la adresa lui Mamadou Karamoko, atacantul „câinilor”.
Acum 24 ore
09:30
N-a plătit 9 luni stadionul Clubul revelație în Liga 1, obligat de instanță să achite  datorii de 50.000 de euro . Restanțe la apă și curent Golazo.ro
FC Botoșani, una dintre surprizele plăcute ale sezonului regulat, a fost obligată de instanță să achite aproape 250.000 de lei (50.000 de euro) către Direcția pentru Sport și Agrement (DSA) Botoșani.
09:10
„Mi-au ucis singurul fiu” Fotbalist ademenit de o rețea de agenți falși, răpit, șantajat și omorât! „Familiile îi împing spre pericol” Golazo.ro
Povestea unui jucător de 18 ani din Senegal, păcălit și dus în altă țară decât în cea promisă. Cadavrul său a fost lăsat la spital
00:20
„A jucat top!” Fotbalistul remarcat de Zeljko Kopic după victoria cu Oțelul + Ce spune despre marele derby cu FCSB Golazo.ro
Dinamo - Oțelul Galați 1-0. Zeljko Kopic (x de ani), antrenorul „câinilor roșii” a analizat partida și și-a lăudat jucătorii pentru victorie.
00:10
FRF, mișcare decisivă Hotărârea din Adunarea Generală cu scandal a ajuns la tribunal » Reacția lui Adrian Mititelu: „Cazul e la DNA” Golazo.ro
Federația Română de Fotbal (FRF) continuă planul controversat de actualizare a actelor constitutive, în ciuda opoziției lui Adrian Mititelu și a reprezentanților săi legali.
29 noiembrie 2025
23:50
„Dinamo nu înseamnă doar Cîrjan” Eroul „câinilor” din meciul cu Oțelul: „A fost foarte multă presiune pe mine” + Ce spune despre lupta la titlu Golazo.ro
Dinamo - Oțelul Galați 1-0. Cătălin Cîrjan (22 de ani), căpitanul „câinilor” știe ce nu a funcționat în jocul echipei.
23:40
Arena Națională se dezintegrează! VIDEO. O bucată din tavan s-a desprins înainte de meciul Dinamo - Oțelul Golazo.ro
Dinamo - Oțelul 1-0. „Câinii” s-au impus în partida de sâmbătă seara, însă meciul a fost marcat de un moment periculos în tribune.
23:40
„A permis multe trageri de timp!” Laszlo Balint, iritat de „central” la partida cu Dinamo: „A stat un minut doar pentru o înlocuire” Golazo.ro
Dinamo - Oțelul 1-0. Laszlo Balint a tras primele concluzii după eșecul de pe Arena Națională.
23:30
Mazilu a revenit după 20 de luni FOTO. Fotbalistul a bifat primele minute la Dinamo. Nu mai jucase din aprilie 2024! Golazo.ro
Dinamo - Oțelul Galați 1-0. Adrian Mazilu (20 de ani), fotbalistul „câinilor roșii” a fost introdus pe teren.
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.