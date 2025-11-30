Diana Buzoianu răspunde atacurilor PSD: Stop ipocriziei politice. Oamenii au nevoie de soluţii, nu de manipulări pentru salvat funcţiile unor oameni plasaţi politic pe la Apele Române
News.ro, 30 noiembrie 2025 23:20
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu răspunde atacurilor PSD, ea cerând să se pună stop ipocriziei politice, pentru că oamenii au nevoie de soluţii, nu de manipulări pentru salvat funcţiile unor oameni plasaţi politic pe la Apele Române. Ea mai afirmă că e aproape induioşător să vezi oameni numiţi politici de ani de zile în companiile din subordinea Apele Române (ESZ), care nu au făcut ani de zile investiţiile necesare în infrastructură, au primit bani în ultimii ani pentru proiecte SF în loc să ceară pentru schimbarea unor ţevi şi nu au comunicat niciun risc cu privire la sistarea apei în acest caz.
Echipa italiană Napoli a dispus duminică seara, în deplasare, scor 1-0, de formaţia AS Roma, în etapa a 13-a din Serie A.
Starul american Mikaela Shiffrin a rămas invincibilă la slalom în acest sezon, cu a treia victorie duminică în Cupa Mondială de schi alpin, la Copper Mountain (Colorado, Statele Unite).
Elena Lasconi: Ionuţ Moşteanu face un mare rău partidului pentru că ar trebui să demisioneze şi din USR. Zicea că are 300.000 de euro în cont şi că el se descurcă. Du-te, ia-ţi iahtul şi tot pleacă! # News.ro
Fostul preşedinte al USR Elena Lasconi este de părere că ministrul demisionar al Apărării, Ionuţ Moşteanu, ar trebui să îşi dea demisia şi din USR. El crede că Moşteanu are „cariera politică terminată”, cu excepţia situaţiei în care „mai este de folos serviciilor sau sistemului”. Lasconi susţine că Moşteanu are 300.000 de euro şi că acestuia îi place să meargă cu iahtul, nu cu trotineta, aşa cum arată în fotografiile publice.
Rubio spune că discuţiile dintre SUA şi Ucraina privind războiul cu Rusia au fost productive, dar mai sunt multe de făcut pentru a se ajunge la un acord # News.ro
Oficialii americani şi cei ucraineni au avut duminică discuţii de aproximativ patru ore cu scopul de a găsi o soluţie pentru războiul dintre Rusia şi Ucraina.Secretarul de stat american Marco Rubio a declarat ulterior că reuniunea a fost productivă, dar mai sunt multe de făcut pentru a se ajunge la un acord de pace, relatează AP.
Echipa bucureşteană FCSB a învins duminică seara, în deplasare, scor 2-1, formaţia Farul Constanţa, în etapa a 18-a din Superligă.
Lasconi, critici dure la adresa preşedintelui şi a Executivului: Nicuşor Dan nu are nicio legătură cu moralitatea şi este mincinos iar Guvernul, cel mai rău guvern din istoria României, din ultimii 35 de ani # News.ro
Elena Lasconi, fosta finalistă din scrutinul prezidenţial de la finalul anului trecut, critică în termeni duri pe preşedintele Nicuşor Dan, dar şi Guvernul. Despre şeful statului, Lasconi spune că „nu are nicio legătură cu moralitatea, este mincinos”, iar despre Executiv e de părere că s-ar putea spune că „este cel mai rău guvern din istoria României din ultimii 35 de ani”.
Grindeanu, despre drone: Băsescu a avut dreptate, ne-am făcut de râs. E o lună deja de când i-a cerut premierului să vină în Parlament / Nu e o chestiune cu care te poţi juca, indiferent cum te cheamă ca prim-ministru # News.ro
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat duminică, despre incodentele recente cu drone, că fostul preşedinte Traian Băsescu a avut dreptate, că ne-am făcut de râs, el arătând că ceea ce îl interesează şi mai mult este să punem la punct mecanismele. Grindeanu a amintit că este o lună deja de când i-a cerut premierului să vină în Parlament, pentru a prezenta o radiografie privind securitatea naţională şi nu e o chestiune cu care te poţi juca, indiferent cum te cheamă ca prim-ministru.
Cursuri online în 13 localităţi ale judeţului Prahova. Măsura, luată pe fondul crizei apei potabile # News.ro
Elevii din municipiul Câmpina şi din alte 12 localităţi ale judeţului Prahova vor face cursuri online, săptămâna viitoare. Măsura, anunţată duminică seară de Inspectoratul Şcolar Judeţean (ISJ) Prahova, a fost luată din cauză că în respectivele localităţi nu este furnizată apă potabilă şi nici menajeră în sistem centralizat.
Grindeanu, despre transparentizarea sumelor oferite ca ajutor statului ucrainean şi statulul moldovean: Da, fără nuanţe. Total de acord. Mai ales în acest moment, după ce toată lumea spune că e bine să ştim aceste lucruri # News.ro
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat duminică, despre transparentizarea sumelor oferite ca ajutor statului ucrainean şi statulul moldovean, că este de acord, fără nuanţe, mai ales în acest moment, după ce toată lumea spune că e bine să ştim aceste lucruri şi toate ţările fac acest lucru, Statele Unite, Polonia, toate ţările din Uniunea Europeană, din NATO.
Sorin Grindeanu, despre Oana Gheorghiu: Am văzut în urmă cu câteva zile o conferinţă de presă care mai bine nu era. Şi PSD face parte din acest guvern şi nu-mi convine ca imaginea guvernului să fie una praf. Nu-mi convine să mă facă de râs # News.ro
Preşedintele PSD Sorin Grindeanu, a declarat duminică, despre vicepremierul Oana Gheorghiu, că a văzut în urmă cu câteva zile o conferinţă de presă care mai bine nu era, el arătând că şi PSD face parte din acest guvern şi nu-i convine ca imaginea guvernului să fie una praf şi nu-i convine să îi facă de râs.
Cursuri suspendate la Şcoala de agenţi de Poliţie din Câmpina, pe fondul crizei apei potabile # News.ro
Primarul municipiului Câmpina, Irina Mihaela Nistor, anunţă, duminică seară, că elevii Şcolii de agenţi de Poliţie din municipiul Câmpina nu vor face cursuri luni. Decizia a fost luată din cauza faptului că oraşul nu este alimentat cu apă potabilă.
Grindeanu: Dacă se va propune tăierea salariilor cu 10% şi nu există pachetul de relansare economică, PSD nu mai face parte din coaliţie / În momentul în care PSD decide ieşirea din coaliţie, guvernul e picat, e tehnică parlamentară # News.ro
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că, dacă se va propune tăierea salariilor cu 10% şi nu există pachetul de relansare economică, PSD nu mai face parte din coaliţie, iar în momentul în care PSD decide ieşirea din coaliţie, guvernul e picat, arătând că sunt lucruri ce ţin de tehnică parlamentară.
Papa Leon a declarat că singura soluţie la conflictul de decenii dintre Israel şi poporul palestinian trebuie să includă un stat palestinian, reafirmând astfel poziţia Vaticanului, relatează Reuters.
Echipa spaniolă Celta Vigo a pierdut duminică, pe teren propriu, scor 0-1, în faţa formaţiei Espanol Barcelona, în etapa a 14-a din La Liga.
Grecia: Condusă de două ori şi cu om eliminat, PAOK a revenit şi s-a impus cu Levadiakos, 3-2 # News.ro
Echipa greacă PAOK Salonic, antrenată de Răzvan Lucescu, a învins duminică seara, în deplasare, scor 3-2, formaţia Levadiakos, în etapa a 12-a a campionatului Greciei.
Preşedintele ANAF, întrebat dacă a cerut raport privind încasările de la marii contribuabili: Am cerut, dar nu ne face cinste, nu pot să spun cifrele / Nu m-am gândit ce înseamnă „peşte mare” # News.ro
Preşedintele ANAF, Adrian Nica, afirmă, întrebat dacă la numirea sa în funcţie a cerut raport privind încasările Fiscului de la marii contribuabili, că a solicitat un astfel de raport, dar nu poate face publice cifrele, pentru că acestea „nu fac cinste” instituţiei. La întrebarea dacă, după ultimele controale, ANAF a descoperit un „peşte mare”, şeful ANAF a răspuns că nu s-a gândit la semnificaţia sintagmei şi că fiscul nu are ca obiectiv ”peştii mari”.
Adrian Nica (ANAF): Percepţia vizavi de ANAF că nu-şi face treaba suficient e una corectă / Nu-mi doresc decât ca peste un an, peste doi, contribuabilul, cel care îşi plăteşte onest taxele, să fie mândru că ANAF îşi face treaba # News.ro
Preşedintele ANAF, Adrian Nica, este de părere că percepţia conform căreia instituţia pe care o conduce nu îşi face suficient treaba este una „corectă”. Nica subliniază că îşi doreşte ca inspectorii fiscali să iasă din paradigma „contribuabilului care a fost călcat în picioare doar pentru că trebuie să aducem ceva”. El a mai spus că nu îşi doreşte decât ca peste un an, peste doi, contribuabilul, cel care îşi plăteşte onest taxele, să fie mândru că ANAF-ul îşi face treaba.
Şeful ANAF, despre situaţia fostului preşedinte Iohannis: Ne-am aşteptat din partea domniei sale la o înţelegere amiabilă şi la o conformare voluntară. Am purtat discuţii prin avocaţi, după aceea au decis să nu mai răspundă # News.ro
Şeful ANAF, Adrian Nica, mărturiseşte că a crezut că fostul preşedinte Klaus Iohannis se va conforma voluntar şi va plăti datoriile pe care familia sa le are către Fisc. Nica anunţă că instituţia pe care o conduce va face recurs la decizia Tribunalului Sibiu de respingere a măsurii sechestrului asigurător asupra bunurilor familiei fostului preşedinte Klaus Iohannis în dosarul în care familia acestuia a încasat chirie necuvenită pentru un imobil care nu îi aparţinea. Nica admite că este pentru prima dată când, după o deliberare de doar câteva ore, o instanţă de judecată respinge solicitarea Fiscului de instituire a sechestrului asigurător asupra bunurilor unui debitor.
Naţionala României a fost învinsă duminică, la Piteşti, de reprezentativa Muntenegru, scor 80-75 (49-34), în al doilea meci din grupa B, turul I al preliminariilor europene ale FIBA World Cup 2027.
Preşedintele ANAF, despre confiscarea maşinilor de lux: În această etapă suntem în control la 49 de persoane şi mai avem în procedură de analiză încă 300. Nu am confiscat, până la prezenta dată, nici o maşină # News.ro
Preşedintele ANAF, Adrian Nica, a declarat duminică, despre confiscarea maşinilor de lux, că în această etapă sunt în control la 49 de persoane şi mai au în procedură de analiză încă 300, el precizând că nu au confiscat, până la prezenta dată, nici o maşină.
Şeful ANAF, despre controalele la Onlyfans: Avem primul lot de 103 persoane. Urmează încă alte 390, şi tot aşa, pentru că acesta e un proces continuu. Noi ne uităm la încasările pe care le fac. Vorbim de o bază nedeclarată de 64 de milioane de lei # News.ro
Şeful ANAF, Adrian Nicuşor Nica, a declarat, despre controalele la Onlyfans, că au deja primul lot de 103 persoane şi urmează încă alte 390, şi tot aşa, pentru că acesta e un proces continuu, el arătând că se uită la încasările pe care le fac şi că vorbim de o bază nedeclarată de 64 de milioane de lei. Nica a mai spus că, prin digitalizare, ANAF are acces la baza de plăţi a Uniunii Europene, şi nu numai, unde văd orice încasare de oriunde din lumea asta, pe care o face un cetăţean din România.
PKK anunţă că nu va mai negocia mai departe cu Turcia şi cere eliberarea lui Abdullah Öcalan # News.ro
Partidul Muncitorilor din Kurdistan (PKK) anunţă că nu va mai continuă negocierile de pace cu Turcia, căreia-i cere să-l elibereze mai întâi pe liderul istoric al formaţiunii, Abdullah Öcalan, potrivit unui comandant militar PKK, Amed Malazgirt, relatează AFP.
Barometrul vizibilităţii miniştrilor - Miniştrii Sănătăţii şi Energiei urcă în topul vizibilităţii în luna octombrie. Miniştrii Mediului şi Educaţiei pierd mai multe poziţii # News.ro
Miniştrii Sănătăţii şi Energiei, Alexandru Rogobete şi Bogdan Ivan, urcă pe locurile 2 şi 3 în topul vizibilităţiii membrilor Guvernului pe luna octombrie, unul de pe locul 4 şi celălalt de pe locul 8, indică Barometrul viziibilităţii miniştrilor, analiză realizată de News.ro şi de Agenţia de monitorizare Klarmedia, pe baza monitorizării presei scrise şi online. Miniştrii Mediului şi Educaţiei pierd mai multe poziţii. Cinci miniştri au sub 1.000 de menţiuni în presa scrisă şi online.
Şeful ANAF: Avem un proiect în PNRR, să proiectăm o platformă OLX-ul ANAF-ului. Vrem să transparentizăm tot acest proces şi orice confiscăm, să punem în această platformă, pentru vânzare. Să cadă mitul că la ANAF se vând, pe sub mână, anumite produse # News.ro
Şeful ANAF a declarat, duminică, despre produsele confiscate în urma controalelor, că au un proiect în PNRR, să proiecteze o platformă intitulată, intern, OLX-ul ANAF-ului, prin care să transparentizeze tot acest proces şi orice confiscă să pună în această platformă, spre vânzare, şi să cadă astfel mitul că la ANAF se vând, pe sub mână, anumite produse.
Echipa engleză Chelsea Londra a terminat la egalitate duminică, pe teren propriu, scor 1-1, cu gruparea Arsenal Londra, în etapa a 13-a din Premier League.
Bolojan, despre criza apei din Prahova: După reluarea cât mai urgentă a alimentării cu apă, cei care au generat această criză în aval de acumularea Paltinu trebuie să răspundă pentru neajunsurile create # News.ro
Premierul Ilie Bolojan anunţă că peste 50.000 de litri de apă potabilă îmbuteliată, din rezerva de stat, vor ajunge duminică seară în zonele afectate de întreruperea alimentării cu apă potabilă din judeţele Prahova şi Dâmboviţa. Şeful Guvernului subliniază că „după reluarea cât mai urgentă a alimentării cu apă, cei care au generat această criză în aval de acumularea Paltinu trebuie să răspundă pentru neajunsurile create”.
Accident grav la graniţa dintre judeţele Prahova şi Braşov. Opt persoane, între care trei copii, sunt implicate. Un tânăr de 24 de ani e în stop cardio-respirator # News.ro
Un grav accident rutier s-a produs, duminică seară, la graniţa dintre judeţele Prahova şi Braşov, în zona staţiunii Azuga de pe Valea Prahovei. Primele date de la faţa locului arată că sunt implicate opt persoane, între care trei copii, iar un tânăr de 24 de ani e în stop cardio-respirator
Lideri PSD din Prahova şi Dâmboviţa, atac la Ministerul Mediului pe tema crizei apei potabile: Conducta de aducţiune este avariată de peste şase luni, iar în tot acest timp nu s-a făcut absolut nimic pentru a fi reparată # News.ro
Oficialii Consiliilor Judeţene Prahova şi Dâmboviţa atacă Ministerul Mediului pe tema crizei apei potabile care afectează peste 107.000 de persoane din cele două judeţe. În timp ce preşedintele CJ Dâmboviţa, Corneliu Ştefan, consideră că „este revoltător că Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor şi Administraţia Naţională Apele Române au tratat această situaţie cu o indiferenţă periculoasă”, Consiliul Judeţean Prahova, condus tot de un social-democrat, transmite că Ministerul Mediului şi instituţiile din subordinea acestuia au legătură directă cu criza, pentru că „au permis şi coordonat lucrările de întreţinere la acumularea Paltinu în condiţiile în care nivelurile din lac erau scăzute”.
Iranul şi Turcia s-au angajat duminică să lanseze lucrări ale unei legături feroviare între cele două ţări, care să devină o conexiune strategică a comerţului mondial între Europa şi Asia, relatează AFP.
Formula 1: Max Verstappen s-a impus în Marele Premiu al Qatarului / Titlul mondial se va decide în ultima cursă a sezonului # News.ro
Pilotul olandez Max Verstappen (Red Bull) a câştigat duminică Marele Premiu al Qatarului şi titlul mondial se va decide în ultima cursă, la Abu Dhabi.
Echipa FC Botoşani a dispus duminică, în deplasare, scor 1-0., de gruparea Unirea Slobozia, în etapa a 18-a din Superligă.
George Simion, ales pentru un nou mandat la şefia partidului AUR: Încep al doilea mandat într-o situaţie cât se poate de incertă. În 2026 se poate întâmpla orice, de la a fi arestat până la a forma o guvernare cu AUR # News.ro
George Simion a fost ales, duminică, în Congresul AUR de la Alba Iulia, pentru un nou mandat la şefia partidului AUR, moţiunea sa fiind votată cu 991 de voturi ”pentru” şi 17 voturi ”împotrivă”. El a declarat că începe al doilea mandat ca preşedinte AUR într-o situaţie cât se poate de incertă, arătând că în 2026 se poate întâmpla orice, de la a fi arestat până la a forma o guvernare cu AUR, la care românii au mari speranţe.
Decizie CNSU: Apa potabilă din rezervele de stat, trimisă către cele 14 localităţi din Prahova şi Dâmboviţa afectate de criza apei de la barajul Paltinu # News.ro
Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă (CNSU) aprobă distribuirea de apă din rezervele statului în localităţile prahovene din dâmboviţene afectate de criza apei potabile.
Gabriela Ruse, locul 101 WTA, a câştigat, duminică, turneul ITF de la Trnava (Slovacia), cu premii totale de 60.000 de dolari.
UPDATE-Rubio dă asigurări, la începutul unor negocieri cu Umerov, în Florida, că discuţiile cu privire la planul de pace Trump vizează să ”deschidă calea” unei Ucraine suverane # News.ro
Negocieri între o delegaţie ucraineană şi oficiali americani de rang înalt au început duminică, la Shell Bay Club, un club de golf înfiinţat de către Steve Witkoff, la Hallandale Beach, în Florida, potrivit unui jurnalist AFP, în vederea discutării unui plan american vizând o încetare a Războiului rus din Ucraina, relatează AFP.
Campioana Angliei, FC Liverpool, a învins duminică, în deplasare, scor 2-0, gruparea londoneză West Ham, în etapa a 13-a din Premier League.
Alexandru Rogobete: În ultimul an, sistemul de sănătate a intrat într-o etapă în care investiţiile nu doar că sunt aprobate, ci se văd, se simt şi avansează în ritm rapid / Avem în derulare peste 3.190 de contracte doar pe PNRR # News.ro
Alexandru Rogobete, ministrul Sănătăţii, anunţă că în ultimul an, sistemul de sănătate a intrat într-o etapă în care investiţiile nu doar că sunt aprobate, ci se văd, se simt şi avansează în ritm rapid, el precizând că astăzi sunt în derulare peste 3.190 de contracte doar pe PNRR iar 4,27 miliarde lei este execuţia bugetarǎ pânǎ acum.
Braşov: Doi bărbaţi, arestaţi după ce, pretinzând că sunt de la o companie de gaze, au furat zeci de mii de lei din locuinţa unei vârstnice # News.ro
Doi bărbaţi, unul din Bucureşti, celălalt din Reşiţa, au fost arestaţi preventiv după ce, pretinzând că sunt angajaţi ai unei companii furnizoare de gaze naturale, au intrat în locuinţa unei vârstnice din Braşov, de unde furat zeci de mii de lei.
Prahova: Numărul persoanelor afectate de lipsa apei depăşeşte 100.000. Prefectura solicită scoaterea de la Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale a peste 860 de tone apă potabilă # News.ro
Numărul persoanelor afectate de lipsa apei potabile în judeţul Prahova depăşeşte 100.000, în aceste condiţii Prefectura judeţului solicitând scoaterea de la Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale a peste 860 de tone apă potabilă care să fie distribuită în oraşele şi comunele afectate în următoarele patru zile.
Rubio dă asigurări, la începutul unor negocieri cu Umerov, în Florida, că discuţiile cu privire la planul de pace Trump vizează să ”deschidă calea” unei Ucraine suverane # News.ro
Negocieri între o delegaţie ucraineană şi oficiali americani de rang înalt au început duminică, în Florida, potrivit unui jurnalist AFP, în vederea discutării unui plan american vizând o încetare a Războiului rus din Ucraina, relatează AFP.
George Simion, în Congresul AUR: Ţara este jefuită. Sper ca de aceşti escroci să se ocupe poporul român. Ei sunt trecutul şi noi, prin tot ce am reuşit să construim în aceşti şase ani, suntem viitorul # News.ro
Preşedintele AUR, George Simion, a declarat duminică, în Congresul de la Alba Iulia că ţara este jefuită, el adăugând că sper ca de aceşti escroci să se ocupe poporul român. El a mai spus despre cei din actuala guvernare că ”sunt trecutul”, şi ei, cei din AUR, prin tot ce au reuşit să construiască în aceşti şase ani, sunt viitorul”.
Echipa italiană Inter Milano, condusă de Cristian Chivu, a dispus duminică, în deplasare, scor 2-0, de formaţia Pisa, în etapa a 13-a din Serie A.
Kazahstanul ”protestează” faţă de un atac ucrainean vizând terminalului petrolier CPC de la Novorossiisk şi cere Kievului să nu-l mai atace, în urma opririi exportului de petrol kazah # News.ro
Autorităţile din Kazahstan cer duminică Ucrainei să înceteze atacurile împotriva unui terminal petrolier important situat în sudul Rusiei, avariat sâmbătă într-un atac cu dronă navală, relatează Reuters.
Anchetă a Poliţiei Caraş Severin, în urma incidentului de siguranţă feroviară produs sâmbătă seară # News.ro
Poliţiştii de la Poliţia Transporturi din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Caraş Severin au demarat o anchetă în urma incidentului de siguranţă feroviară produs sâmbătă seară în staţia Cruşovăţ, unde un tren de persoane a lovit o osie de vagonet amplasată pe linia ferată, iar o a doua osie a fost găsită pe o alt linie ferată, ambele fiind amplasate acolo de persoane neidentificate.
Superliga: Vlad Baban şi Radu Petrescu arbitrează meciurile care se dispută de Ziua Naţională # News.ro
Arbitrii Vlad Baban şi Radu Petrescu vor conduce la centru partidele care se vor disputa luni, 1 decembrie, în etapa a 18-a a Superligii.
ISU Prahova anunţă că foloseşte cisterne de mii de litri pentru a distribui apă în localităţile care nu primesc prin reţeaua de distribuţie. Instituţia precizează că e vorba despre apă menajeră, interzisă consumului # News.ro
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU Prahova) anunţă, duminică seară, că foloseşte cisterne de 9000 de litri pentru a distribui apă în localităţile care de două zile nu primesc apă prin reţeaua de distribuţie. Instituţia precizează că e vorba despre apă menajeră, interzisă consumului. Primele două transporturi au fost deja trimise în oraşele Câmpina şi Băicoi.
Zelenski o numeşte pe fosta ambasadoare în SUA Oksana Markarova consilieră însărcinată cu reconstrucţia şi investiţiile # News.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski anunţă duminică numirea fostei ambasadoare a Ucrainei în Statele Unite, Oksana Markarova, în postul de consilieră în domeniul reconstrucţiei şi investiţiilor, relatează AFP.
Cristian Pistol, directorul CNAIR, prezintă imagini live de pe Autostrada Sibiu-Piteşti (A1), secţiunea 4 (Tigveni -Curtea de Argeş): În scurt timp va începe turnarea betonului rutier şi pe calea de rulare a celei de-a doua galerii # News.ro
Cristian Pistol, directorul CNAIR, prezintă duminică imagini live de pe Autostrada Sibiu-Piteşti (A1), secţiunea 4 (Tigveni -Curtea de Argeş), el anunţând că în scurt timp va începe turnarea betonului rutier şi pe calea de rulare a celei de-a doua galerii.
DN 26 Galaţi-Murgeni, blocat pentru operaţiuni de repunere pe roţi a cisternei răsturnate sâmbătă - VIDEO # News.ro
Drumul naţional 26 Galaţi-Murgeni este blocat, duminică seară, pentru desfăşurarea unei noi operaţiuni de repunere pe roţi a cisternei înmatriculate în Ucraina. Autocisterna, încărcată cu 19 tone de gaz petrolier lichefiat, s-a răsturnat sâmbătă în şanţul de pe marginea drumului.
