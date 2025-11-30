Elevii din Câmpina și alte 12 localități din Prahova vor face cursurile online, pe fondul crizei apei potabile
Libertatea, 30 noiembrie 2025 23:30
Elevii din Câmpina și alte 12 localități din Prahova vor face cursuri online săptămâna viitoare din cauza lipsei apei potabile. ISJ Prahova a anunțat măsura duminică seară. Criza apei potabile afectează peste 107.000 de persoane din Prahova și Dâmbovița. Elevii din Câmpina și alte 12 localități din Prahova vor face orele online Elevii din 13 […]
Cele două opțiuni militare ale lui Nicolas Maduro dacă Donald Trump autorizează intervenția terestră în Venezuela # Libertatea
Regimul condus de Nicolas Maduro are două opțiuni de răspuns în cazul unei intervenții terestre a armatei americane în teritoriul venezuelean, relatează Reuters, care citează șase surse informate cu capacitățile militare și documentele de planificare militară ale țării din nordul Americii de Sud. Gherilă sau haos O opțiune se referă la lupta de gherilă, iar […]
O comunitate de creștini străveche va fi vizitată în curând de Papa Leon: „Suntem o țară a credinței” # Libertatea
Papa Leon al XIV-lea va sosi duminică în Liban pentru o vizită de trei zile, aceasta fiind prima sa călătorie în străinătate ca pontif și a doua vizită papală în Liban din 2012, care a fost atunci sub conducerea Papei Benedict al XVI-lea, potrivit CNN. Vizita are loc într-un context complex, marcat de tensiuni și […]
Ucraina își va schimba planul de apărare. „Este timpul pentru o actualizare”, anunță Volodimir Zelenski # Libertatea
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a dat ordin, sâmbătă, pentru o revizuire a planului de apărare a țării sale, după ce s-a întâlnit cu ministrul apărării Denîs Șmîhal și cu șeful contraspionajului militar, generalul Kirilo Budanov, informează Kyiv Independent. Această decizie vine în contextul în care Rusia își intensifică operațiunile ofensive în regiunile Zaporijia și Donețk, […]
Dominic Fritz, după ce a fost acuzat că „interzice colindele românești” la Timișoara: „Acum am interzis și Crăciunul” # Libertatea
Primarul Timișoarei, Dominic Fritz, se confruntă cu acuzații că ar fi interzis Crăciunul, după ce Filarmonica Banatul a decis să nu mai interpreteze două piese bazate pe versurile lui Radu Gyr, poet legionar. Fritz neagă orice implicare în această decizie. Într-o postare pe Facebook, Fritz a explicat situația: „Acum am interzis și Crăciunul. Filarmonica Banatul a […]
Locul din România unde ninge ca în povești în minivacanța de 1 Decembrie 2025: „Sunt ani de când nu am mai văzut așa ceva” # Libertatea
Mii de turiști au ales să petreacă minivacanța de 1 Decembrie la munte, iar unii dintre ei deja se bucură din plin de zăpadă. Într-un loc din România a nins ca în povești și nu a durat mult până când imaginile au devenit virale, spre bucuria și chiar uimirea internauților. Locul din România unde a […]
Un român a trimis în țară un pachet din Spania, dar polițiștii l-au arestat imediat când au descoperit ce se afla în colet # Libertatea
Un bărbat de 48 de ani din Mijlocenii Bârgăului a fost arestat preventiv, după ce a trimis un colet din Spania în România, printr-o firmă de curierat. De ce a fost arestat românul care a trimis pachetul din Spania Un bărbat de 48 de ani din Mijlocenii Bârgăului a fost arestat preventiv pentru contrabandă calificată […]
Cătălin Drulă insistă pentru dezbateri televizate cu Ciprian Ciucu și Daniel Băluță: „Dacă Ciucu nu vine, să se retragă” # Libertatea
Candidatul USR la primăria Capitalei, Cătălin Drulă, a transmis vineri, 29 noiembrie, o nouă invitație la dezbateri pentru contracandidații săi, Ciprian Ciucu (PNL) și Daniel Băluță (PSD). „Intrăm în ultima săptămână de campanie electorală şi fac un apel la contracandidaţii mei Ciprian Ciucu şi Daniel Băluţă să facem măcar o dezbatere. Azi trebuia să aibă loc […]
Zeci de mii de oameni din Prahova au rămas fără apă potabilă după blocarea barajului Paltinu # Libertatea
Zeci de mii de locuitori din 12 localități din Prahova au rămas fără apă potabilă. Consiliul Județean Prahova susține că problema este la barajul Paltinu, nu la furnizorul Hidro Prahova. Cele 12 localități din Prahova care au rămas fără apă potabilă O criză majoră de apă afectează zeci de mii de locuitori din județul Prahova. […]
Mirosul de pâine caldă în casă și faptul că poți alege ingredientele pe care să le folosești sunt motive suficiente pentru a prepara acasă rețete de chifle pufoase. Deși pentru multe persoane poate părea un proces greoi, să faci chifle acasă nu este nici pe departe atât de dificil. Iată câteva rețete de chifle de […]
Te-ai uitat vreodată la rafturile supermarketurilor și ai remarcat cât de multe variante de sucuri ai la dispoziție? Majoritatea acestor băuturi includ mult zahăr și aditivi care nu oferă beneficii reale pentru organism. Consumul frecvent al sucurilor din comerț poate duce, în timp, la probleme precum creșterea în greutate, diabet zaharat de tip 2, carii […]
Despăgubiri pentru zboruri întârziate: AirClaim îți arată cum te ajută o firmă specializată # Libertatea
Planifici o vacanță sau o călătorie de afaceri și nimic nu pare să îți poată strica entuziasmul. Ți-ai pregătit bagajul de mână, ai verificat programul zborului, iar itinerariul pare bătut în cuie. Totuși, apar întârzieri sau chiar anulări ale curselor aeriene, iar o zi organizată devine rapid un șir de așteptări, modificări și neclarități. Mulți […]
Elena Udrea ține post și se roagă de trei ori pe zi: „Fac fapte bune, citim Biblia zilnic”. Își cere bunurile înapoi, după ce a fost executată silit # Libertatea
Elena Udrea cere înapoi bunurile după executarea silită, în valoare de aproximativ cinci milioane de lei. Fosta politiciană își găsește acum alinarea în rugăciuni, post și citirea Bibliei alături de fiica sa. Elena Udrea, fosta politiciană condamnată în dosarul „Gala Bute”, cere drepturile asupra bunurilor sale executate silit, în valoare de aproximativ cinci milioane de […]
Cod portocaliu și galben de inundații în 13 județe din țară. Hidrologii avertizează posibile viituri rapide # Libertatea
Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis o avertizare hidrologică importantă pentru mai multe judeţe din România. Conform INHGA, există riscul de inundaţii în următoarele zile, cu posibile creşteri de debite şi niveluri ale râurilor. Cod Portocaliu de inundații în Prahova Cel mai grav afectat este judeţul Prahova, unde a fost […]
Alimentele pe care le consumă Alexandra Ungureanu în postul Crăciunului 2025: „Sunt bune, de ce nu?” # Libertatea
După ce în acest an a ținut postul Paștelui, Alexandra Ungureanu a decis pe acest final de 2025 să țină și postul Crăciunului. Însă are o mare problemă: îi este mereu foame! Început pe 14 noiembrie 2025, postul Crăciunului ține până pe 24 decembrie, iar celebra cântăreață, care a participat în acest an la „Te […]
Hidroelectrica prelungește oferta de Black Friday. Cât costă energia și cât timp ține oferta # Libertatea
Hidroelectrica, cel mai mare producător de energie din România, a lansat vineri o ofertă specială de Black Friday 2025 și, în aceeași zi, a anunțat că prelungește perioada, se arată într-un comunicat de presă al companiei. „Nu am dat și nu dăm energie gratuit, însă oferta noastră este excepțională (…). Pentru că numărul mare de […]
Un spațiu mic nu înseamnă un spațiu lipsit de potențial. Dimpotrivă, când ai o terasă mică sau un balcon îngust cât un coridor de tramvai, fiecare centimetru devine o miză. Ce faci cu el? Îl umpli cu ghivece, pături, scaune care rămân mereu pe-afară și se chinuie cu soarele, vântul și ploile? Sau te folosești […]
Cum s-a recuperat Carmen Grebenișan la două luni de când a născut. „Corpul își revine dacă ai grijă de el. Fără presiune!” # Libertatea
Carmen Grebenișan a devenit pentru prima oară mamă în urmă cu două luni, când fiul ei și al lui Cristi, Kadri, a venit pe lume. Vedeta a vorbit acum despre cum a decurs procesul ei de recuperare fizică și cât a contat faptul că pe toată perioada sarcinii, a făcut sport. „Doamna doctor mi-a zis […]
Un sat elvețian oferă 73.000 de euro celor vor să se mute acolo: „Mai sunt case disponibile” # Libertatea
Un mic sat elvețian cuibărit în munți a anunțat că oferă până la 73.000 de euro celor care se mută acolo. Albinen, care are doar 250 de locuitori, încearcă să atragă familii tinere și investitori, oferind bonusuri consistente pentru fiecare adult și copil care îndeplinește condițiile impuse de autorități. Satul elvețian care îți dă 73.000 […]
Kim Jong-Un le cere soldaților nord-coreeni trimiși să lupte pentru Rusia să fie „martiri” și să se arunce în aer dacă urmează să fie prinși # Libertatea
Liderul nord-coreean Kim Jong-un le ordonă militarilor trimiși pe frontul din Ucraina să nu se predea niciodată și, în caz de risc de capturare, să se detoneze cu grenade. Informațiile sunt confirmate de mai multe surse sud-coreene, scrie publicația Novoe Vremya. Kim Jong-un vrea martiri În Coreea de Nord au loc, potrivit Nv.ua, două sesiuni […]
Porția de carte. Tbilisi, locul de unde pleacă poveștile / Incursiune în propriul tău creier # Libertatea
În fiecare săptămână, Libertatea vă prezintă o rubrică dedicată cititorilor, cu două apariții dintre cele mai noi și mai incitante ale editurilor din România. Lumina care lipsea (Nino Haratischwili, Editura Trei) Georgia anilor 80-‘90 e un loc tulburat, de-abia ruptă din trupul eterogen al URSS, cu nesiguranțele și speranțele oricărui spațiu care s-a trezit într-o […]
Zburam deunăzi spre o insulă din Atlantic, care va rămâne nenumită. Fac naveta aici de vreo cincisprezece ani, un fel de navetă între paradis și infern, căci mai trebuie să mă întorc și la București, ca să votez. Și citeam un număr recent din Historia, revista, ediția franțuzească. Francezii au încă o presă scrisă solidă. […]
Sfântul Apostol Andrei este considerat Ocrotitorul României și este unul dintre cei mai populari sfinți ai noștri. În calendar ortodox 2025, Sfântul Andrei este sărbătorit pe 30 noiembrie. De Sfântul Andrei, peste 700.000 de români își sărbătoresc ziua de nume. Cei mai mulți români poartă numele Andrei și Andreea, însă există și derivate care sunt […]
Noua Dacia Bigster e „cea mai bună alternativă la chilipirurile chinezești”: „Portbagajul său este o adevărată cavernă”, scrie o revistă spaniolă # Libertatea
Dacia lansează un nou SUV hibrid care ar putea revoluționa piața auto. Potrivit revistei auto spaniole Diario Motor, noul Bigster Hybrid este considerat una dintre cele mai inteligente achiziții în acest moment pentru cei interesați de un SUV hibrid. Publicația notează că modelul vine să concureze atât cu ofertele chinezești, cât și cu liderii în […]
Eleganță construită pe măsură: motive solide să alegi un costum făcut special pentru tine # Libertatea
Atunci când urmează un eveniment important – fie că este vorba despre o nuntă, un botez, o conferință sau o ceremonie formală – imaginea ta devine parte din atmosferă. Ținuta nu mai este doar un detaliu, ci o extensie a personalității tale. Costumele realizate pe comandă au câștigat teren în ultimii ani, tocmai pentru că […]
Două dintre cele mai circulate magazine de sport din Iași – Hervis Palas Mall și Hervis Mall Moldova – au intrat oficial în portofoliul miliardarului britanic Mike Ashley, fondatorul Frasers Group, unul dintre cei mai mari jucători din retailul european. Preluarea face parte dintr-o mișcare amplă a grupului, care a cumpărat operațiunile Hervis din România […]
Horia Tecău anunță două investiții majore în tenisul românesc: platforma Mind.Set.Match. și primul brand românesc de echipament # Libertatea
Horia Tecău, fostul număr 1 mondial în proba de dublu și vicecampion olimpic, anunță două investiții majore în tenisul românesc: lansează platforma educațională „Mind.Set.Match.” și intră în acționariatul Electryphy, primul brand românesc de echipament de tenis. Detalii despre cele două proiecte ale lui Horia Tecău Decizia face parte din strategia mai amplă a lui Horia […]
O cântăreață de muzică populară s-a răsturnat cu mașina de mai multe ori, la Târgu Jiu. În ce stare se află # Libertatea
O cântăreață de muzică populară s-a răsturnat cu mașina de mai multe ori, la Târgu Jiu, după ce a lovit un cap de pod. Ca prin minune, tânăra în vârstă de 20 de ani, a scăpat nevătămată, dar cu o sperietură zdravănă, relatează Adevărul. Accidentul a avut loc, în noaptea de miercuri spre joi, în cartierul […]
Maria Zaharova atacă Statele Unite și le acuză că recurtează mercenari care să lupte în armata ucraineană: „Li se promit plăți lunare de 5.000 de dolari” # Libertatea
Reprezentanții SUA din Filipine au inițiat o campanie de recrutare a voluntarilor pentru a lupta alături de Forțele Armate Ucrainene, conform declarațiilor Mariei Zaharova, purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe. Informația a fost prezentată în cadrul unei conferințe de presă, relatează portal rusesc de ştiri online Gazeta.ru. Maria Zaharova a afirmat: „Conform informațiilor […]
Tată și fiu intrați într-un lagăr de concentrare au declanșat intervenția poliției, în Germania. Ce amendă riscă # Libertatea
Un tată și fiul său riscă o amendă de 10.000 de euro după ce au intrat ilegal în tunelurile fostului lagăr de concentrare Mittelbau-Dora din Turingia (Germania). Incidentul a declanșat o operațiune amplă de căutare a poliției, relatează Bild. Pe 16 noiembrie, un bărbat de 50 de ani și fiul său de 19 ani au […]
Cele mai curate companii aeriene din lume în 2025: „Sunt luate în calcul mai ales toaletele” # Libertatea
Companiile aeriene asiatice domină topul celor mai curate companii aeriene din lume, conform clasamentului World’s Cleanest Airline 2025 realizat de Skytrax. O companie taiwaneză, pe primul loc, Qatar-ul – abia pe 4 Înființată în 1989, EVA Air din Taiwan a fost desemnată cea mai curată companie aeriană din lume în 2025. Pe locurile următoare se […]
Leonardo da Vinci l-a pictat pe Iisus Hristos în rochie de femeie: „Sugerează un sân feminin în decolteu” # Libertatea
O nouă teorie controversată sugerează că Leonardo da Vinci (1452-1519) l-a pictat pe Iisus Hristos purtând o rochie de femeie în celebra sa lucrare „Salvator Mundi”. Această ipoteză, lansată de profesorul austriac Philipp Zitzlsperger se bazează pe detaliul gulerului dreptunghiular, specific femeilor în acea perioadă, relatează Bild. Detaliul-cheie Profesorul de istorie a artei Philipp Zitzlsperger […]
Cumulul pensie-salariu nu va afecta profesorii, promite ministrul Daniel David: „Aşa cum a spus şi premierul Bolojan, vom fi atenţi” # Libertatea
Ministrul Educaţiei, Daniel David, a declarat miercuri, 26 noiembrie, că se va acorda o atenție sporită domeniului educaţiei atunci când se vor aplica regulile interdicţiei cumulului pensie-salariu. Daniel David a fost întrebat pe pagina de Facebook a Ministerului Educaţiei dacă interzicerea cumulului pensie-salariu va avea impact şi asupra învăţământului. „Aşa cum a spus şi premierul, […]
Marta Ușurelu, owner și publisher Revista Biz, la Ziele Biz 2025: „A fost un an în care foarte multe companii s-a oprit din cauza fricii” # Libertatea
Marta Ușurelu, owner și publisher Revista Biz, prezentă la Zilele Biz 2025, eveniment la care Libertatea a fost partener principal și care a pus în prim-plan companii și ONG-uri cu impact real în comunitate, și a oferit un interviu pentru Libertatea în care a vorbit despre miza ediției de anul acesta, provocările din mediul de […]
Cristina Sava, marketing și communication director Kanal D, la Ziele Biz 2025: „AI nu ar trebui să înlocuiască omul, dar va schimba anumite joburi” # Libertatea
Cristina Sava, marketing și communication director Kanal D, a participat la Zilele Biz 2025, eveniment la care Libertatea a fost partener principal și care a pus în prim-plan companii și ONG-uri cu impact real în comunitate. Ea a oferit un interviu pentru Libertatea în care a vorbit despre felul în care inteligența artificială transformă presa […]
CSM, așteptat să dea avizul pe proiectul pensiilor magistraților joi. Ce urmează pentru ca România să nu piardă 231 de milioane de euro # Libertatea
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat miercuri, 26 noiembrie, că, în cazul în care Consiliul Superior al Magistraturii va aviza ziua următoare proiectul de lege privind pensiile magistraților, Guvernul condus de Ilie Bolojan își poate angaja răspunderea în Parlament săptămâna viitoare. Avizul CSM va fi cel mai probabil negativ, dar decizia guvernanților nu depinde de […]
O luptătoare MMA, prietenă cu Conor McGregor, a bătut doi polițiști și i-a băgat în spital, după ce au vrut să o dea jos din avion # Libertatea
Luptătoarea irlandeză de MMA Sinead Kavanagh a fost arestată după ce ar fi atacat doi polițiști spanioli chemați să intervină într-o altercație izbucnită la bordul unui avion Ryanair care urma să decoleze de la Gran Canaria spre Dublin, relatează The Sun. Eliberată pe cauțiune Sportiva, în vârstă de 39 de ani, ar fi fost reținută […]
O pensionară a fost păcălită de un fals Brad Pitt și i-a trimis peste 100.000 de euro: „M-a făcut să cred că este îndrăgostit de mine” # Libertatea
O pensionară din Elveția a căzut victimă unei înșelătorii online și a trimis aproape 107.000 de euro unei persoane care pretindea a fi celebrul Brad Pitt. Escrocheriile romantice online continuă să facă victime Din mai 2024, femeia a fost contactată pe Instagram de o persoană care se pretindea a fi managerul celebrului actor, solicitând permisiunea […]
Campania „Black Friday Rovere” se apropie de final, iar clienții mai au doar câteva zile pentru a profita de reducerile lunii noiembrie la mobilier și accesorii premium. Promoțiile sunt valabile până pe 30 noiembrie, atât online (rovere.ro), cât și în toate showroom‑urile Rovere din țară. Ultimele zile de reduceri la mobilier premium Pe tot parcursul […]
Nicușor Dan a făcut miercuri, 26 noiembrie 2025, mai multe declarații în Parlament. Acesta a spus și faptul că în 2-3 ani, Constanța va avea autostradă directă spre vestul Europei. „Avem un parteneriat strategic cu SUA. Există oportunități pentru industria de apărare. O să avem, în anii următori, din păcate, o creștere globală a producției militare. România are avantaje competitive, […]
Șase români din banda „F*** The Police”, condamnați pentru furtul a 700.000 de lire din bancomate în Marea Britanie # Libertatea
Șase cetățeni români care făceau parte dintr-o rețea criminală extrem de bine organizată, cunoscută sub numele provocator „F*** The Police”, au fost condamnați în Marea Britanie după ce au sustras sute de mii de lire sterline din bancomate folosind echipamente specializate și metode sofisticate de fraudă. Banda criminală care a furat 700.000 de lire din […]
Un elev de clasa a III-a a dislocat umărul unei învăţătoare, a lovit-o pe directoarea adjunctă şi a muşcat mâna psihologului. De ce era furios # Libertatea
Un incident s-a produs, marți, la Colegiul Naţional „George Coşbuc” din Cluj-Napoca. Mai precis, un elev i-a dislocat umărul unei învățătoare, a lovit-o pe directoarea adjunctă şi a muşcat mâna psihologului, fiind furios. Elevul a fost transportat la o unitate medicală de specialitate pentru evaluare Minorul a fost transportat la o unitate medicală de specialitate pentru evaluare, iar […]
Marina Almășan și-a lansat cea de-a 20-a carte. Imagini cu vedetele care i-au fost aproape: „Mi-au lăudat cartea” # Libertatea
La final de noiembrie, Marina Almășan și-a lansat cea de-a 20-a carte, intitulată „Din stepa kazahană, direct pe Facebook. Jurnal de călătorie în Kazahstan”, care a fost deja scoasă la vânzare pentru aproximativ 50 de lei bucata. Vedeta de la TVR a postat pe pagina ei de Facebook mai multe fotografii de la evenimentul de […]
Adriana Săftoiu, votată în Parlament la șefia TVR. Robert Schwartz, noul director al Radioului Public # Libertatea
Adriana Săftoiu a fost votată miercuri, 26 noiembrie, de plenul comun al Parlamentului, în funcţia de preşedinte director general al Societăţii Române de Televiziune iar Robert Schwartz a fost votat de Parlament la şefia Radioului Public. Adriana Săftoiu, care l-a înlocuit pe Dan Turturică, a primit 230 de voturi pentru şi unul împotrivă. Robert Schwartz, […]
Foști șefi Euroins s-au trezit cu poliția la ușă: percheziții în dosarul falimentării companiei de asigurări # Libertatea
Polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice din cadrul I.G.P.R., coordonați de procurorii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, au descins miercuri, 26 noiembrie, la 14 adrese din București și județul Mureș, într-un dosar ce vizează infracțiuni de gestiune frauduloasă, delapidare și spălarea banilor. Potrivit surselor judiciare, acțiunea vizează persoane cu […]
Ela Crăciun, prima reacție după ce și-a văzut copiii participând împreună la o competiție sportivă: „Vă dați seama” # Libertatea
Momente pline de emoție pentru Ela Crăciun, care și-a văzut pentru prima dată cei doi copii, Alesia și Nicholas, participând împreună la o competiție oficială de înot, la proba de ștafetă. „Alesia a intrat hotărâtă în apă. Și cel mai frumos a fost că nu înota pentru medalie, pentru aplauze, pentru cine ce crede sau […]
Acum vreo douăzeci de ani aveam un coleg de muncă ipohondru. Și eu sunt, dar nici chiar așa. Acest coleg, de altfel foarte simpatic, se căuta (aproape) peste tot. Se suspecta de boli incurabile, la pancreas, la bilă, la inimă, la ficat, la oase. La pipotă, tovarăși! De dimineață avea leucemie și până seara făcea […]
Sute de femei au ieșit în stradă în Turcia, protestând împotriva violenței de gen. Recep Tayyip Erdogan: „Este o crimă împotriva umanității” # Libertatea
Aproximativ 2.000 de persoane au protestat marți în Istanbul împotriva violenței de gen, potrivit publicației turcești Turkish Minute. Protestul a avut loc pe faimosul bulevard Istiklal, unde manifestanții, în majoritate femei, au scandat numele victimelor. Spre deosebire de alte proteste similare, evenimentul s-a desfășurat fără incidente majore sau intervenții ale Poliției. În trecut, manifestațiile pentru […]
Un nou virus apărut pe Android interceptează mesajele și fură datele bancare: „Este esențial să faceți asta” # Libertatea
Un nou troian pentru Android, numit Sturnus, a fost descoperit de experții în securitate cibernetică. Malware-ul folosește funcțiile de accesibilitate pentru a prelua controlul dispozitivelor și poate ocoli criptarea aplicațiilor de mesagerie populare, transmite portalul de tehnologie Android Authority. Ce este Stumus Un nou virus troian pentru Android, numit Sturnus, a fost descoperit recent de […]
Steve Witkoff a sfătuit Kremlinul cum să-l convingă pe Trump să accepte cererile lui Putin. Discuția telefonică neștiută din 14 octombrie, înainte de vizita lui Zelenski în SUA # Libertatea
Steve Witkoff, emisarul special al președintelui SUA, a purtat pe 14 octombrie o convorbire telefonică cu consilierul pentru politică externă al Kremlinului pentru a-i da sfaturi despre cum ar trebui liderul rus Vladimir Putin să-l abordeze pe Donald Trump în legătură cu un „plan de pace” în Ucraina, dezvăluie Bloomberg, care a obținut conţinutul acestei […]
