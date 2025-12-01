1 decembrie 1918 sau despre viitorul  unei naţiuni

10:20

De câteva zile Internetul vuieşte: predarea literaturii române se află în dezbatere publică (mai mult sau mai puţin organizată) şi pe drept cuvânt. În urma unor conciliabule secrete, un grup de aleşi (ai poporului, ai Ministerului, ai inspectoratelor, ai şcolilor, ai elevilor..?) au propus să repornească predarea literaturii de la obârşie, ca să repună pe […]