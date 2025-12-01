Ziua Națională a României: Care este semnificația istorică a zilei de 1 Decembrie

21:10

Şeful ANAF, Adrian Nicuşor Nica, a declarat, despre controalele la Onlyfans, că au deja primul lot de 103 persoane şi urmează încă alte 390, şi tot aşa, pentru că acesta e un proces continuu, el arătând că se uită la încasările pe care le fac şi că vorbim de o bază nedeclarată de 64 de milioane de lei. Nica a mai spus că, prin digitalizare, ANAF are acces la baza de plăţi a Uniunii Europene, şi nu numai, unde văd orice încasare de oriunde din lumea asta, pe care o face un cetăţean din România.