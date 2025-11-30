ANAF face recurs la decizia judecătorilor privind respingerea sechestrului în cazul Iohannis: Ne-am așteptat la o conformare voluntară
Digi24.ro, 30 noiembrie 2025 22:10
Șeful ANAF, Adrian Nica, mărturiseşte că a crezut că fostul preşedinte Klaus Iohannis se va conforma voluntar şi va plăti datoriile pe care familia sa le are către Fisc. Nica anunţă că instituţia pe care o conduce va face recurs la decizia Tribunalului Sibiu de respingere a măsurii sechestrului asigurător asupra bunurilor familiei fostului preşedinte Klaus Iohannis în dosarul în care familia acestuia a încasat chirie necuvenită pentru un imobil care nu îi aparţinea. Nica admite că este pentru prima dată când, după o deliberare de doar câteva ore, o instanţă de judecată respinge solicitarea Fiscului de instituire a sechestrului asigurător asupra bunurilor unui debitor.
Fiscul controlează în prezent 49 de persoane cu mașini de lux, mai analizează alte 300, dar nu a confiscat niciun autovehicul # Digi24.ro
Preşedintele ANAF, Adrian Nica, a declarat duminică, despre confiscarea maşinilor de lux, că în această etapă sunt în control la 49 de persoane şi mai au în procedură de analiză încă 300, el precizând că nu au confiscat, până la prezenta dată, nicio maşină.
Grindeanu amenință din nou cu ieșirea de la guvernare. Care măsură îl deranjează și ce condiție pune ca PSD să nu plece din Coaliție # Digi24.ro
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că, dacă se va propune tăierea salariilor cu 10% şi nu există pachetul de relansare economică, PSD nu mai face parte din coaliţie, iar în momentul în care PSD decide ieşirea din coaliţie, guvernul e picat, arătând că sunt lucruri ce ţin de tehnică parlamentară.
Lasconi „pune tunurile” pe Moșteanu: A luat funcții pentru CV-ul măscărit. Să demisioneze din USR și să se plimbe cu iahtul # Digi24.ro
Fostul candidat la președinție, Elena Lasconi, l-a criticat dur, într-un interviu acordat în exclusivitate pentru Digi24, pe fostul ministru al Apărării Ionuț Moșteanu, despre care a spus că face un „mare rău” USR, astfel că ar trebui ca acesta să plece din partid. „A luat bani în plus, funcții pentru CV-ul măscărit pe care l-a avut”, a acuzat Lasconi.
ANAF face recurs la decizia judecătorilor privind respingerea sechestrului în cazul Iohannis: Ne-am așteptat la o conformare voluntară # Digi24.ro
Elena Lasconi: Sunt extrem de supărată pe actualul guvern. Este cel mai rău guvern din istoria României din ultimii 35 de ani # Digi24.ro
Primărița USR din Câmpulung Muscel, Elena Lasconi, fostă candidată la președinția României, a declarat duminică, la emisiunea Briefing de la Digi24, că guvernul Bolojan „este cel mai rău guvern din istoria României din ultimii 35 de ani” și și-a argument declarația prin faptul că reformele aplicate de Executiv au oprit proiectele primarilor. Lasconi a anunțat că va da Guvernul în judecată.
Dorin Cioabă, absolvent a două facultăți de stat: Politicienii au probleme cu diplomele. Ba nu o găsesc pe aia de Bac, ba sunt false # Digi24.ro
Regele romilor îi ironizează pe politicieni după scandalul legat de studiile fostului ministru al Apărării, Ionuț Moșteanu. Dorin Cioabă și-a publicat diplomele, alături de mesajul: „Oare sunt singurul din clasa politică care are diplome pe bune?”. Acesta deține două licențe, ambele obținute la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu: una în Științe Politice, Relații Internaționale și Studii Europene, și una în Drept. De asemenea, Cioabă are și un master în Drept.
Elena Lasconi îl atacă pe Nicușor Dan, despre care spune că nu-i inspiră încredere: „Este un om rău, răzbunător și mincinos” # Digi24.ro
Fostul candidat la președinție și actualul primar al municipiului Câmpulung, Elena Lasconi, l-a criticat, în direct la Digi24, pe actualul șef al statului, Nicușor Dan, despre care a precizat că „este un om rău, răzbunător și mincinos”. Lasconi a precizat că nu are încredere în președintele României. „Nici când era primar n-am avut încredere în el”, a precizat aceasta.
Șeful Fiscului anunță controale la aproape 400 de români care fac bani pe OnlyFans și spune că va cere schimbarea legislației # Digi24.ro
Şeful ANAF, Adrian Nicuşor Nica, a declarat, despre controalele la Onlyfans, că au deja primul lot de 103 persoane şi urmează încă alte 390, şi tot aşa, pentru că acesta e un proces continuu, el arătând că se uită la încasările pe care le fac şi că vorbim de o bază nedeclarată de 64 de milioane de lei. Nica a mai spus că, prin digitalizare, ANAF are acces la baza de plăţi a Uniunii Europene, şi nu numai, unde văd orice încasare de oriunde din lumea asta, pe care o face un cetăţean din România.
Accident grav la graniţa dintre judeţele Prahova şi Braşov, în care au fost implicate 8 persoane. Trei copii se numără printre răniți # Digi24.ro
Un grav accident rutier s-a produs, duminică seară, la graniţa dintre judeţele Prahova şi Braşov, în zona staţiunii Azuga de pe Valea Prahovei. Primele date de la faţa locului arată că sunt implicate opt persoane, între care trei copii, iar un tânăr de 24 de ani e în stop cardio-respirator, anunță Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Prahova.
De ce a apărut o criză de ouă în magazinele din România: are legătură cu condițiile în care trăiesc găinile din ferme # Digi24.ro
Criza apei potabile, motiv de atacuri din partea PSD către Ministerul Mediului: Conducta de aducţiune este avariată de peste şase luni # Digi24.ro
Oficialii Consiliilor Judeţene Prahova şi Dâmboviţa atacă Ministerul Mediului pe tema crizei apei potabile care afectează peste 107.000 de persoane din cele două judeţe. În timp ce preşedintele CJ Dâmboviţa, Corneliu Ştefan, consideră că „este revoltător că Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor şi Administraţia Naţională Apele Române au tratat această situaţie cu o indiferenţă periculoasă”, Consiliul Judeţean Prahova, condus tot de un social-democrat, transmite că Ministerul Mediului şi instituţiile din subordinea acestuia au legătură directă cu criza, pentru că „au permis şi coordonat lucrările de întreţinere la acumularea Paltinu în condiţiile în care nivelurile din lac erau scăzute”.
Criză în relațiile chinezo-japoneze. Remarca lui Sanae Takaichi care a pus pe jar regimul lui Xi. Soluții pentru a dezamorsa conflictul # Digi24.ro
O remarcă spontană a noului prim-ministru Sanae Takaichi, care a declanșat cea mai mare criză din ultimii ani între Japonia și puternica vecină China, nu a avut intenția de a semnala o nouă poziție dură.Î nsă, după ce a declarat deschis cum ar putea reacționa Japonia la un ipotetic atac chinez asupra Taiwanului, ea va avea dificultăți în a dezamorsa o dispută care ar putea afecta grav economia, au afirmat doi oficiali guvernamentali familiarizați cu problema și citați de Reuters.
Viața pe Pământ a început mai devreme decât se credea. Noile dovezi descoperite de cercetători în Africa de Sud # Digi24.ro
Oamenii de știință au identificat unele dintre cele mai vechi semne de viață de pe Pământ folosind o nouă metodă care recunoaște „amprentele” chimice ale organismelor vii în roci antice — o abordare promițătoare și în căutarea vieții dincolo de planeta noastră, informează Reuters.
Aeroportul din Vilnius s-a închis din nou, în urma unor încălcări ale spațiului aerian. Este al zecelea incident în decurs de două luni # Digi24.ro
Aeroportul Vilnius din Lituania a anunțat duminică că și-a suspendat temporar activitatea din cauza unor baloane suspecte în spațiul său aerian. Aceasta este cea mai recentă dintr-o serie de perturbări ale zborurilor în această țară baltică. Aviația europeană a fost aruncată în haos în repetate rânduri, în ultimele luni, din cauza apariției și incursiunilor dronelor, inclusiv la Copenhaga și Bruxelles, iar aeroportul Vilnius a fost închis de cel puțin zece ori de la începutul lunii octombrie, anunță Reuters.
File de somon marinat, retras din magazine din cauza contaminării cu o bacterie periculoasă # Digi24.ro
Societatea SC Ocean Fish SRL retrage de la comercializare un lot al produsului „File somon marinat 100 G” din cauza depistării bacteriei Listeria Monocytogenes, potrivit unei informări publicate pe site-ul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA).
Întâlnire în SUA pentru soarta Ucrainei. Delegația trimisă de Zelenski negociază planul de pace înaintea vizitei lui Witkoff în Rusia # Digi24.ro
Pacea din Ucraina este negociată duminică seară pe pământ american, în Florida. Ucrainenii și americanii s-au întâlnit față în față. Deși este și el în Florida, Donald Trump nu a venit la întâlnire. Marco Rubio și șeful delegației ucrainene au anunțat că speră ca discuțiile să fie productive. Acestea au loc cu o zi înainte ca liderul de la Kiev, Volodimir Zelenski, să ajungă în Franța, în vizita oficială în cadrul căreia va discuta cu președintele Emmanuel Macron pașii de urmat în conflictul ruso-ucrainean, anunță Kyiv Independent.
George Simion a atacat Guvernul la Congresul AUR. Ce a spus despre lipsa unui contracandidat la șefia partidului și despre PSD # Digi24.ro
Preşedintele AUR, George Simion, a declarat duminică, în Congresul de la Alba Iulia că ţara este jefuită, el adăugând că sper ca de aceşti escroci să se ocupe poporul român. El a mai spus despre cei din actuala guvernare că „sunt trecutul”, şi ei, cei din AUR, prin tot ce au reuşit să construiască în aceşti şase ani, sunt viitorul”.
Ucraina şi Norvegia vor produce în comun drone, începând din 2026. Mesajul transmis de ministrul ucrainean al Apărării # Digi24.ro
Ucraina și Norvegia au convenit să producă în comun drone, linia de producție pilot urmând să fie lansată în 2026, a anunțat ministrul ucrainean al Apărării, Denîs Șmîhal, pe 30 noiembrie. Şmîhal a făcut anunțul după semnarea unui acord în acest sens cu omologul său norvegian, Tore O. Sandvik. Anunțul marchează aprofundarea relațiilor dintre Kiev și Oslo, în contextul în care Ucraina încearcă să-și extindă industria de apărare internă, pe fondul invaziei rusești în plină desfășurare și al reducerea sprijinului militar din partea Statelor Unite, precizează Kyiv Independent.
Culisele politicii de la Kiev. Lupta pentru supraviețuire a lui Volodimir Zelenski a devenit mai personală ca niciodată # Digi24.ro
După ce și-a pierdut cel mai de încredere consilier într-un scandal de corupție și în contextul întrebărilor tot mai numeroase cu privire la strategia de război a Ucrainei, președintele se confruntă cu perspectiva unor dezertări, dar nu cele ale ucrainenilor de pe front, scrie The Times într-o analiză privind situația politică de la Kiev și norii negri ce par a se aduna la orizontul viitorului politic al președintelui ucrainean.
ISU Prahova trimite cisterne de mii de litri pentru a asigura apa menajeră în localitățile din județ. Câte familii vor beneficia # Digi24.ro
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU Prahova) anunţă, duminică seară, că foloseşte cisterne de 9000 de litri pentru a distribui apă în localităţile care de două zile nu primesc apă prin reţeaua de distribuţie. Instituţia precizează că e vorba despre apă menajeră, interzisă consumului. Primele două transporturi au fost deja trimise în oraşele Câmpina şi Băicoi.
Prognoza pentru 1 decembrie. ANM anunță ploi în centru, sud și est, alături de lapoviță la munte. Cum va fi vremea în Capitală # Digi24.ro
Vremea se menține rece în prima zi a lunii decembrie, cu ploi în centru, sud și est, alături de lapoviță și ninsori la munte. În Capitală, de Ziua Națională a României, există o probabilitate foarte mică de precipitații. În cea mai mare parte a țării, temperaturile vor fi mai mari decât cele specifice perioadei.
Criza apei potabile din Prahova și Dâmbovița. Anunțul Dianei Buzoianu după ședința cu autoritățile județene # Digi24.ro
Toate nevoile primăriilor din localităţile afectate de criza apei generată de situaţia de la lacul de acumulare Paltinul vor fi centralizate şi se va organiza o şedinţă a Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă (CNSU) pentru sprijinirea de la nivel de Guvern a localităţilor afectate de sistarea alimentării cu apă, a informat duminică ministrul Mediului, Diana Buzioanu.
Târgul de Crăciun din Constanța, viral din nou. După clădirea horror decorată cu ursuleți, a urmat un concert pe măsură # Digi24.ro
Târgul de Crăciun din Constanța continuă să surprindă, însă nu într-un mod tocmai plăcut. După ce o clădire a devenit virală, dar nu pentru atmosfera de sărbătoare, ci pentru contrastul dintre fațada degradată și ursuleți agățați, acum un concert a stârnit reacții pe rețelele de socializare.
Cum transformă familia Trump președinția în bani: afaceri globale, presiuni politice și acuzații de corupție (The Guardian) # Digi24.ro
La un an după revenirea lui Donald Trump la Casa Albă, familia sa a lansat o ofensivă globală de afaceri care se suprapune cu decizii politice majore și ridică întrebări privind conflictele de interese. De la proiecte imobiliare accelerate în Serbia și Vietnam, până la tarife reduse, grațieri controversate și acces la tehnologii sensibile, o investigație The Guardian arată cum inițiativele comerciale ale familiei Trump au coincis cu presiuni politice, intervenții ale statelor gazdă și acuzații de favoritism la nivel internațional. În timp ce Casa Albă neagă orice „abuz de funcție”, experții în etică avertizează că acest model de putere și profit riscă să submineze instituții democratice din întreaga lume.
În urmă cu câteva decenii, transplantul de față promitea speranță, dar pacienții au fost supuși unor lucruri de neimaginat # Digi24.ro
La douăzeci de ani după primul transplant facial, pacienții mor, datele lipsesc, iar viitorul procedurii experimentale este incert, scrie The Guardian într-un articol care conține mărturiile a trei persoane care au trecut prin experiența unui transplant de față, consemnate de Fay Bound-Alberti, profesoară de istorie modernă la King’s College Londra. Noua sa carte, „The Face: A Cultural History” (Chipul: o istorie culturală, n.r.), va fi publicată de editura Penguin în februarie 2026.
Risc de avalanșă pe munții din județul Brașov. Turiștii sfătuiți să evite să urce la altitudini mari # Digi24.ro
Salvamontiștii din județul Brașov sfătuiesc turiștii care se află pe munte în această perioadă să evite să urce la altitudini mai mari de 1800 de metri, unde în urma ninsorilor recente s-a depus un strat de zăpadă, existând risc de avalanşă. Pentru cei care vor să meargă pe traseele montane, salvamontiștii le recomandă turiștilor să fie echipaţi corespunzător.
Premieră pentru dronele Bayraktar ale Turciei: un aparat de zbor a neutralizat singur o țintă, fără intervenție umană # Digi24.ro
Turcia a scris astăzi istorie: pentru prima dată, în cadrul unor teste, o dronă de atac Bayraktar a reușit să neutralizeze de una singură o țintă aeriană, cu o rachetă aer-aer. Aparatul de zbor a acționat în totalitate singur, ajutat de radar și sistemele inteligente.
Apele Române, anunț de ultimă oră despre situația din Prahova. Ce se întâmplă cu tratarea apei din barajul Paltinu # Digi24.ro
Administraţia Naţională Apele Române anunţă, duminică după amiază, că deşi nivelul apei în barajul de la Paltinu, judeţul Prahova, a crescut, din cauza turbidităţii ridicate centralele la baraj sunt oprite pentru câteva ore, pentru că există risc de supraîncălzire. „Valorile ridicate ale turbidităţii nu permit tratarea corespunzătoare a apei, pentru potabilizarea apei”, transmit reprezentanţii instituţiei. Aceştia cer declararea stării de urgenţă în urma situaţiei din judeţul Prahova.
Viktor Orban, abandonat de președintele Poloniei. Karol Nawrocki a anulat o întâlnire cu premierul ungar din cauza vizitei la Moscova # Digi24.ro
Preşedintele polonez Karol Nawrocki şi-a anulat o întâlnire cu Viktor Orbán, prevăzută la 4 decembrie, în urma unei vizite a premierului ungar la Moscova, relatează Euronews.
Moment emoționant la 10.000 de metri: un jandarm a cântat la vioară imnul României în avion # Digi24.ro
Un moment special și emoționant i-a surprins pe pasagerii unui zbor de duminică, atunci când un jandarm aflat în avion a interpretat la vioară imnul României, la peste 10.000 de metri altitudine. Evenimentul a stârnit reacții puternice și aplauze, transformând zborul într-o celebrare neașteptată a Zilei Naționale.
Gheorghiu: Săptămâna viitoare intrăm în reforma companiilor. Luăm decizia finală despre primele 10 companii din energie și transport # Digi24.ro
Vicepremierul Oana Gheorghiu și-a prezentat bilanțul la o lună din momentul în care a preluat mandatul de viceprim-ministru. Aceasta a anunțat că săptămâna viitoare vor lua decizia finală referitoare la lista primelor 10 companii din energie şi transport, care intră în procesul de reformă şi vor începe lucrul concret cu ele. De asemenea, Oana Gheorghiu susține că va veni în următoarele săptămâni cu primele măsuri clare de simplificare a debirocratizării şi că lucrează la o strategie unitară privind digitalizarea.
Huiduieli la Alba Iulia în momentul depunerii coroanei din partea președintelui Nicușor Dan # Digi24.ro
Un moment solemn din ceremoniile de la Alba Iulia, depunerea coroanelor de flori de Ziua Națională, a fost întrerupt de huiduieli în clipa în care a fost anunțată coroana depusă din partea președintelui Nicușor Dan. Reacția a venit din partea unei părți a publicului prezent în fața Catedralei Încoronării.
Unitățile germane care controlează sistemele Patriot din Polonia, activate vineri din cauza MiG-urilor Rusiei # Digi24.ro
Unităţi ale forţelor armate ale Germaniei prezente în Polonia pentru a opera sistemele Patriot au fost activate vineri după ce au detectat în apropierea spaţiului aerian polonez prezenţa unor avioane de vânătoare ruseşti care operau în vestul Ucrainei, informează Agerpres. Potrivit ediţiei de duminică a ziarului „Bild”, avioane de vânătoare ruseşti model MiG-31 au zburat vineri în direcţia Poloniei şi au provocat reacţia apărării aeriene poloneze şi a militarilor germani care operează sisteme Patriot pe teritoriul acestei ţări.
Internări sistate la Spitalul din Câmpina: pacienți trimiși la Ploiești. Lipsa apei face imposibilă sterilizarea echipamentelor # Digi24.ro
Internările au fost suspendate la Spitalul Municipal Câmpina, după ce lipsa apei a făcut imposibilă sterilizarea instrumentarului medical. Pacienții care pot fi amânați sunt rugați să revină peste câteva zile, iar cei care au nevoie de asistență imediată sunt îndrumați către Ploiești, a explicat directorul medical, Călin Tiu. Aproximativ 80 de pacienți rămân internați, iar spitalul încearcă să gestioneze cazurile urgente prin sterilizarea materialelor în două tranșe pe zi, tot la Ploiești.
„Îngropat de viu”: Povestea muncitorului din Irlanda care a stat într-un sicriu, în pământ, timp de 61 de zile # Digi24.ro
Mick Meaney, un muncitor din Irlanda, era sărac lipit pământului, însă credea că dacă va sta într-un sicriu, sub pământ, mai mult decât oricine altcineva a îndrăznit vreodată, va deveni faimos. Așa a început în 1968 cascadoria celui ce avea să rămână îngropat de viu timp de 61 de zile.
Gestul aparent banal care te poate costa 20.000 de euro în avion. Companiile aeriene franceze introduc cele mai dure sancțiuni # Digi24.ro
Companiile aeriene franceze au introdus cele mai dure sancțiuni din Europa pentru pasagerii care nu respectă regulile de siguranță la bord. Folosirea telefonului sau a unui dispozitiv electronic în momentele în care este interzis poate duce la amenzi de până la 20.000 de euro și la interdicții de zbor de până la patru ani. Noile măsuri, publicate în Jurnalul Oficial al Franței, vizează comportamentele care pun în pericol zborurile și activitatea echipajului, pe fondul creșterii incidentelor raportate în aviația europeană.
Serghei Lavrov e furios pe sancțiunile impuse Rusiei și acuză Occidentul că „luptă murdar” # Digi24.ro
Occidentul duce o luptă „murdară şi necompetitivă” împotriva Rusiei pe piaţa armamentului prin impunerea de sancţiuni, a acuzat duminică ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, transmite EFE, potrivit Agerpres.
Ploile abundente au creat probleme în mai multe județe din țară. Șosele afectate și gospodării sub apă # Digi24.ro
Ploile abundente din ultimele zile au provocat probleme în mai multe zone din țară. Pe Valea Oltului mai multe pietre s-au desprins de pe versant și au ajuns pe șosea, îngreunând traficul în zonă. De asemenea, mai multe curți din municipiul Pitești au fost inundate în urma precipitațiile abundente. Administrația Națională de Meteorologie a transmis un cod galben de ploi și precipitații semnificative, valabil astăzi, pentru mai multe județe, inclusiv Prahova, Buzău și Argeș.
Criză de apă în Câmpina. Oamenii stau la coadă pentru câteva bidoane, magazinele sunt goale. „Am luat apă dintr-o băltoacă” # Digi24.ro
Criza apei lovește puternic în Câmpina, unde locuitorii stau la coadă cu bidoanele pentru câțiva litri, iar magazinele au rămas complet fără apă. Oamenii spun că situația a devenit critică, unii ajungând să folosească apa adunată în fața blocului. În localitate au fost amplasate cisterne și containere, după ce Stația de Tratare Voila a fost blocată de turbiditatea extremă a apei din Barajul Paltinu. Edilul orașului avertizează că este o situație fără precedent și că autoritățile încearcă să asigure în primul rând apa potabilă pentru spitale și centrele sociale.
Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu, care se confruntă cu un proces de corupție de lungă durată, a înaintat o cerere oficială președintelui țării Isaac Herzog pentru a-l grația, relatează Sky News.
Puterea și Opoziția, prezente la manifestațiile de 1 decembrie din Alba Iulia. Ce lideri vor fi în Capitala Unirii # Digi24.ro
Capitala Marii Uniri devine scena răfuielilor politice de 1 Decembrie. Tensiunile politice dintre Putere și Opoziție se mută la Alba Iulia, asta după ce atât premierul României, cât și liderii partidelor AUR și S.O.S se vor afla în același oraș. De asemenea, la Alba Iulia își va face prezența și Călin Georgescu, însă la un eveniment diferit față de George Simion, cel pe care l-a susținut anul trecut în alegerile prezidențiale.
Numărul persoanelor ucise de Israel în Fâșia Gaza a depăşit pragul de 70.000, anunță autoritățile palestiniene # Digi24.ro
Numărul persoanelor ucise în ofensiva Israelului în Fâşia Gaza a depăşit pragul de 70.000, a anunţat sâmbătă ministerul sănătăţii din enclavă, potrivit Reuters.
Diana Buzoianu acuză Apele Române: Nu au luat în calcul că va ploua și acum pasează vina. „Au amenințat că vin peste minister” # Digi24.ro
Ministra Mediului, Diana Buzoianu, lansează acuzații grave după ce mai multe localități din Prahova și Dâmbovița au rămas fără apă potabilă. În urmă cu câteva zile, ea spunea la Digi24 că alimentarea nu va fi afectată și că a primit garanții de la instituțiile din subordine, însă acum afirmă că responsabilii „nu au luat în calcul nici măcar scenariul evident că va ploua”. Buzoianu acuză lipsa de profesionalism, analize greșite și pasarea responsabilității între autorități, susținând că cei vinovați „vor plăti”. Ministra avertizează că, în plină criză, unii reprezentanți ai instituțiilor implicate au amenințat că, dacă se iau măsuri împotriva lor, „toate sindicatele vor veni peste Ministerul Mediului”, o reacție pe care o consideră „halucinantă” în condițiile în care zeci de mii de oameni sunt privați de acces la apă potabilă.
Oamenii de ştiinţă au înregistrat peste 2.000 de urme de falii seismice active în Grecia, creând prima bază de date completă din această ţară lovită de cutremure, a anunţat sâmbătă un membru al echipei de cercetare care a realizat studiul, notează AFP, potrivit Agerpres.
Cât din teritoriul Americii ar putea intra în raza de acțiune a rachetelor rusești Oreșnik, dacă Putin le desfășoară în Venezuela # Digi24.ro
După ce a încălcat deja tratatele internaționale prin mutarea armelor nucleare în Belarus, Rusia semnalează acum planuri de a desfășura în Venezuela rachete balistice puternice care pot ajunge în SUA.
Cum transformă familia Trump președinția în bani: afaceri globale, presiuni politice și acuzații de corupție (The Guardian) # Digi24.ro
Noi alerte de vreme rea: Ninsori la munte, cod galben de ploi în Tulcea. Unde se depune strat de zăpadă # Digi24.ro
Administraţia Naţională de Meteorologie a emis, duminică dimineață, o informare de ploi moderate cantitativ în nordul Dobrogei şi în cea mai mare parte a Moldovei, dar şi de lapoviţă şi ninsoare în zonele montane, valabilă până în această seară.
Prefectul din Prahova, acuzații la adresa Apelor Române: Ne-au asigurat că alimentarea cu apă nu este în pericol # Digi24.ro
Prefectul din județul Prahova face acuzații dure la adresa companiei Apele Române. Daniel Nicodim susține că instituția a dat asigurări că nu vor exista probleme la alimentarea cu apă în timpul lucrărilor de la barajul Paltinu. 12 localități, dintre care și municipiul Câmpina și orașele Băicoi și Brează au rămas fără apă de vineri seară, după ce turbiditatea extremă a apei din Barajul Paltinu a blocat Stația de Tratare Voila.
