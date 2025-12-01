Schimbare de lider în Spania. Real Madrid s-a împiedicat unde se aștepta mai puțin, cu una dintre codașele clasamentului
Fanatik, 1 decembrie 2025 07:20
Echipa lui Xabi Alonso nu se regăsește în competiția internă și are o serie slabă, care a dus la pierderea primului loc, în favoarea eternei rivale, FC Barcelona
• • •
Alte ştiri de Fanatik
Acum 30 minute
07:20
Schimbare de lider în Spania. Real Madrid s-a împiedicat unde se aștepta mai puțin, cu una dintre codașele clasamentului # Fanatik
Echipa lui Xabi Alonso nu se regăsește în competiția internă și are o serie slabă, care a dus la pierderea primului loc, în favoarea eternei rivale, FC Barcelona
07:10
Dennis Man și-a cerut iubita în căsătorie! Cine este și cum arată Alexandra, femeia care i-a „furat” inima starului de la PSV. Foto # Fanatik
Dennis Man a cerut-o în căsătorie pe partenera sa, Alexandra Ionela Grigoriță. Iubita sportivului a fost cea care a făcut anunțul emoționant, printr-o postare pe rețelele sociale.
Acum o oră
06:40
Ilie Dumitrescu l-a auzit la flash-interviu după Farul – FCSB 1-2 și a dat verdictul: „Nu-l cred!” # Fanatik
Ilie Dumitrescu a auzit ce a declarat un jucător de la FCSB după victoria cu Farul, scor 2-1. Fostul internațional nu s-a lăsat dus de aparențe.
Acum 2 ore
06:10
Cine transmite la TV Danemarca – România la Campionatul Mondial de handbal feminin. „Tricolorele”, meci important de Ziua Națională # Fanatik
România întâlnește Danemarca luni, de Ziua Națională, de la ora 21:30, la Campionatul Mondial de handbal feminin. Două posturi TV vor transmite confruntarea care va decide câștigătoarea grupei A.
05:50
Câți bani au adus la bugetul local companiile Primăriei Voluntari. Câte firme sunt pe profit și câte au declarat pierderi de milioane # Fanatik
Primăria Voluntari, pe profit sau pierdere la final de 2024? Ce rezultate au avut companiile municipale ale orașului care câștigă enorm de pe urma multinaționalelor
Acum 8 ore
01:10
Ultimele informații despre Ștefan Bană, fotbalistul căzut în depresie la 21 ani. Propunerea pe care i-a făcut-o Oțelul Galați. Exclusiv # Fanatik
Cristi Munteanu a dezvăluit care e situaţia lui Ştefan Bană, fotbalistul care se confruntă cu depresia. Preşedintele Oţelului speră să îl aibă pe jucător la pregătirea de iarnă.
00:50
Derby-ul Chelsea – Arsenal, umbrit de o intrare criminală! Arbitrul n-a stat la discuții și i-a arătat direct cartonașul roșu. Video # Fanatik
Chelsea a rămas în zece oameni în prima repriză a partidei cu Arsenal, după un fault dur comis de Moises Caicedo asupra lui Mikel Merino. Londonezii au reușit să obțină însă o remiză.
00:40
Gigi Becali a dezvăluit după victoria cu Farul că ia în considerare să ofere un nou contract unui jucător de la FCSB. Fotbalistul a fost implicat recent într-un scandal.
00:20
Răzvan Marin, la un pas să-și îngroape echipa în derby-ul Greciei! Românul a fost salvat de fostul fotbalist de la Real Madrid # Fanatik
Internaționalul român de la AEK Atena, Răzvan Marin, a fost aproape să fie eroul negativ al formației sale în derby-ul din campionatul greciei, cu Panathinaikos.
00:00
„Va mai juca Ngezana?”. Decizia lui Gigi Becali, după ce fundașul a refuzat să intre în Farul – FCSB 1-2 # Fanatik
Gigi Becali a debordat de entuziasm după ce FCSB a învins-o pe Farul cu 2-1. Latifundiarul din Pipera s-a felicitat că nu l-a folosit pe Siyabonga Ngezana și i-a decis viitorul fundașului sud-african
30 noiembrie 2025
23:50
Schimbat pe final în Farul – FCSB 1-2, Darius Olaru a dat detalii despre starea sa de sănătate: „Terenul a fost greu” # Fanatik
Ce probleme a acuzat Darius Olaru, care a fost schimbat în minutul 85 al meciului Farul - FCSB. Fotbalistul a mărturisit că a avut mici dificultăți din cauza terenului.
Acum 12 ore
23:30
Elias Charalambous a numit cel mai mare câștig al FCSB după 1-0 cu Farul: „Asta am simțit” # Fanatik
Elias Charalambous a recunoscut că este mulțumit de victoria pe care elevii săi au obținut-o, 2-1, contra celor de la Farul Constanța, în etapa cu numărul 18 din SuperLiga.
23:20
Pontul zilei de luni, 1 decembrie, din SuperLiga. Bet Builder de cotă 5,28 la U Cluj – Universitatea Craiova # Fanatik
Cu pontul zilei de luni, 1 decembrie, puteți da o adevărată lovitură la Superbet dacă mizați pe un Bet Builder la U Cluj - Universitatea Craiova, partidă care contează pentru etapa a 18-a din SuperLiga.
23:10
Gigi Becali a comentat cea mai controversată fază a duelului Farul - FCSB, scor 1-2 în SuperLiga, care a dus la golul marcat de formația gazdă, prin Ionuț Larie.
23:00
Adrian Șut, mesaj pentru contestatari după golul înscris în Farul – FCSB 1-2: „Numai eu știu cât muncesc” # Fanatik
Adrian Șut a marcat primul său gol din acest sezon al Superligii în victoria obținută de FCSB pe terenul Farului, 2-1. La final, mijlocașul a avut un mesaj pentru contestatari.
22:50
Gigi Becali a intrat în direct imediat după Farul – FCSB 1-2 și nu s-a ferit: „E prima oară după 2-3 ani când mi se întâmplă asta” # Fanatik
Gigi Becali s-a declarat mulțumit de victoria pe care FCSB a obținut-o cu Farul, 2-1, iar acum campioana României reintră serios în lupta pentru locurile de play-off.
22:40
Biletul zilei la pariuri de luni, 1 decembrie 2025, poate aduce un câștig de 414 lei cu ajutorul a două meciuri tari de fotbal din La Liga și Serie A
22:40
Răzvan Lucescu a izbucnit după „meciul anului”! Ce a făcut antrenorul român chiar pe teren, după ce PAOK a câștigat în inferioritate în minutul 90 # Fanatik
PAOK s-a impus dramatic, scor 3-2, contra lui Levadiakos. Golul decisiv a sosit în minutul 90, într-un moment în care gruparea din Salonic evolua cu un om în minus. Cum a reacționat Răzvan Lucescu.
22:30
Imagini incredibile în Olanda: meci abandonat din cauza fumului. Motivul pentru care ultrașii lui Ajax au aprins sute de torțe. Video # Fanatik
Imagini uluitoare din Olanda, la meciul Ajax - Groningen. Arbitrul a decis ca meciul să fie abandonat, după ce ultrașii au aprins sute de torțe în peluză.
22:10
FCSB a suferit o nouă pierdere la meciul cu Farul. Unul dintre mijlocașii campioanei en-titre a primit cartonaș galben și va fi suspendat pentru derby-ul cu Dinamo
22:00
Ionuț Radu, criticat dur în presa din Spania după greșeala care a decis Celta Vigo – Espanyol 0-1: „I-a scăpat”. Ce notă a primit portarul român # Fanatik
Seară neagră pentru Ionuț Radu în poarta celor de la Celta Vigo. Echipa românului a pierdut a fost învinsă de Espanyol, scor 0-1, iar presa din Spania l-a criticat pentru golul încasat
21:50
Noi probleme la FCSB! Titularul echipei a rămas la cabine, după ce a acuzat probleme medicale în prima repriză cu Farul # Fanatik
Probleme pentru FCSB, în perspectiva derby-ului cu Dinamo, ce va avea loc sâmbăta viitoare, asta după ce un om de bază a fost înlocuit din cauza unor probleme medicale.
21:30
Cum a făcut Gigi Becali primul milion de euro, de fapt. Afacerea care l-a îmbogățit pe patronul FCSB # Fanatik
Gigi Becali are acum o avere uriașă. Puțini știu însă cum a făcut primii săi bani, dar și pe ce afacere a mizat în urmă cu câteva decenii.
21:20
FCSB, „păcălită”, din nou, de Răzvan Tanasă. A scos penalty pentru Farul după o fază controversată. Video # Fanatik
Răzvan Tănasă a obținut, din nou, un penalty într-un meci cu FCSB. Puștiul Farului a repetat la Ovidiu isprava din tur, când a fost faultat de Siyabonga Ngezana
21:10
Hagi și Popescu, reacție la indigo după gafa incredibilă a lui Buzbuchi din Farul – FCSB. Cum au fost surprinși de camerele TV. Foto # Fanatik
Gheorghe Hagi și Gică Popescu au avut o reacție similară după gafa portarului Buzbuchi din prima repriză a meciului Farul - FCSB. Cum au reacționat conducătorii echipei de la malul mării.
21:00
Adrian Șut, replică de campion după criticile lui Gigi Becali. Cui i-a dedicat golul marcat în Farul – FCSB. Video # Fanatik
Criticat vehement de Gigi Becali pentru ultimele evoluții, Adrian Șut a dat răspunsul în Farul - FCSB. Mijlocașul a marcat primul gol din acest sezon și a avut o dedicație specială
20:50
Simona Halep a atras un val de reacții când a anunțat cât costă Revelionul la hotelul ei din Poiana Brașov: ”Se poate plăti cu fonduri europene?” # Fanatik
Hotelul pe care Simona Halep îl are în Poiana Brașov a anunțat ofertele pentru Revelion. Se pare însă că o mulțime de persoane au fost revoltate de prețuri.
20:40
Cristi Balaj, impresionat de Ronaldinho la meciul demonstrativ de la Iași: „Încă mângâie mingea. Poate-l caută CFR!”. Cum i-a venit ideea să-l sune pe Adi Mutu # Fanatik
Cristi Balaj a arbitrat prima repriză din meciul demonstrativ de la Iași, în care mai mulți fotbaliști retrași, în frunte cu Ronaldinho, au venit să facă spectacol. Ce a spus fostul arbitru despre acest eveniment
20:20
Ce l-a scos din sărite pe Leo Grozavu după Unirea Slobozia – FC Botoșani 0-1: „Tac din gură, că așa e la noi” # Fanatik
Leo Grozavu a fost supărat după ce echipa sa a reușit să se impună, 1-0, contra celor de la Unirea Slobozia, meci din etapa cu numărul 18 a SuperLigii României.
20:10
Rapid îl are pe „cel mai bun doctor din România”! CV impresionat și ce se întâmplă cu „italianul”. Exclusiv # Fanatik
Cine este doctorul de la Rapid pe care Robert Niță îl consideră cel mai bun din fotbalul românesc. „Este coordonatorul centrului medical al clubului”. Care sunt planurile giuleștenilor.
19:40
Daniel Bîrligea nu e în lot pentru Farul – FCSB! Ce se întâmplă cu atacantul campioanei României # Fanatik
Unul dintre cei mai valoroși jucători de la FCSB, Daniel Bîrligea, nu e în lot pentru confruntarea pe care campioana României o joacă pe terenul celor de la Farul.
19:30
Fanatik SuperLiga, luni, 1 decembrie, ora 10:30. Horia Ivanovici, ediție incendiară după Farul – FCSB # Fanatik
Fanatik SuperLiga revine cu o ediție de top, luni, 1 decembrie, ora 10:30. Horia Ivanovici vă invită la o emisiune de senzație după partida dintre Farul și FCSB.
19:10
Cristi Chivu le-a închis gura contestatarilor după Pisa – Inter 0-2: „Știu cine sunt și ce pot oferi acestui club”. Antrenorul român a lămurit relația cu Lautaro Martinez # Fanatik
Inter s-a impus cu emoții pe terenul celor de la Pisa, scor 2-0, după o „dublă” a lui Lautaro Martinez. Ce a declarat Cristi Chivu la finalul partidei.
18:50
Pas greșit pentru Laurențiu Reghecampf în Liga Campionilor Africii! Scandal în ziua meciului # Fanatik
Al Hilal Omdurman, echipa pregătită de Laurențiu Reghecampf, a făcut un prim pas greșit în grupa C din Liga Campionilor Africii, 1-1 contra celor de la Saint-Eloi Lupopo.
18:40
Marius Măldărășanu, nemilos cu jucătorul care a îngropat-o pe Hermannstadt cu UTA: „Suntem masochiști!” # Fanatik
Marius Măldărășanu și-a pierdut răbdarea și l-a făcut praf pe fotbalistul care a îngropat-o pe Hermannstadt. Sibienii au pierdut, acasă, scor 1-2, cu UTA, și sunt pe loc direct retrogradabil
Acum 24 ore
18:20
S-au convins! Ce notă i-au dat italienii lui Cristi Chivu după Pisa – Inter 0-2. Lautaro Martinez, „Salvatore della Patria” # Fanatik
Ce nota i-au dat jurnaliștii italieni lui Cristi Chivu după ce Inter a revenit pe podium în Serie A. Echipa românului a oprit pasa proastă în care părea să intre cu o victorie în fața celor de la Pisa
18:10
Formula 1, Marele Premiu al Qatarului. Titlul mondial se poate decide astăzi. Lando Norris, depășit de Max Verstappen în primul tur! # Fanatik
Lando Norris, Oscar Piastri și Max Verstappen se luptă pentru titlul mondial în Formula 1 înaintea Marelui Premiu al Qatarului. Cum arată grila de start.
18:00
Câți bani a încasat Ronaldinho pentru meciul demonstrativ de la Iași! Suma uriașă scoasă din conturi de organizatori # Fanatik
Ronaldinho a fost prezent la Iași pentru un meci demonstrativ. Organizatorii au plătit o sumă uriașă pentru a-l plăti pe superstarul brazilian, dar asistența a fost una redusă.
17:50
Antrenorul lui PSV, decizie radicală în cazul lui Dennis Man! Nu s-a mai întâmplat asta de 10 meciuri # Fanatik
Dennis Man, uitat pe banca de rezerve în PSV - Volendam 3-0. Ce se întâmplă cu atacantul echipei naționale. Antrenorul echipei din Olanda a explicat tot.
17:30
El este primul fotbalist care a câștigat UEFA Champions League și Copa Libertadores de două ori. Are doar 34 de ani și deja a făcut istorie în fotbal # Fanatik
Un fotbalist în vârstă de doar 34 de ani a reușit să facă deja istorie în fotbal. A câștigat de două ori atât UEFA Champions League cât și Copa Libertadores.
17:20
Ionuț Cercel, șocat după transferul la FCSB: „Era ceva wow”. Ce a declarat despre prima sa întâlnire cu Gică Hagi # Fanatik
Ionuț Cercel a vorbit despre două dintre cele mai importante momente ale carierei sale: prima întâlnire cu Gheorghe Hagi, sub comanda căruia a debutat la Farul, și transferul la FCSB.
17:00
Decizia luată de Peluza Nord dacă FCSB pierde cu Farul și ratează play-off-ul: „Vor veni alții”. Exclusiv # Fanatik
FCSB este în fața unui duel crucial cu o candidată directă la play-off, Farul Constanța. Gheorghe Mustață a dezvăluit ce va face Peluza Nord în cazul unei înfrângeri duminică seară
16:50
Portarul Universității Craiova, Pavlo Isenko, era s-o comită cu Mainz, iar acum își „periază“ suporterii: „Evoluăm la fiecare meci în 12 jucători!“ # Fanatik
Pavlo Isenko le-a transmis un mesaj de suflet suporterilor Universității Craiova, pe care-i consideră indispensabili din angrenajul oltenilor. Ce a spus despre U Cluj, următoarea adversară a alb-abaștrilor.
16:40
16:30
Giovanni Becali a dezvăluit ce comision a încasat la transferul lui Răducioiu la Milan: ”Erau două pachețele”. Berlusconi, ca Gigi Becali! Exclusiv # Fanatik
Giovanni Becali a vorbit despre comisionul pe care l-a încasat după transferul lui Florin Răducioiu la AC Milan. Impresarul, povești fabuloase cu marele Silvio Berlusconi.
16:10
Mircea Lucescu a început să pregătească meciul de baraj cu Turcia. FANATIK a aflat că selecţionerul României va pleca la Istanbul pentru urmări derby-ul Fenerbahce - Galatasaray.
16:00
Cum a reușit Cristi Borcea să câștige 300 de milioane de euro. Dezvăluiri neașteptate făcute de faimosul afacerist # Fanatik
Cristi Borcea a reușit să câștige o adevărată avere. Și chiar el recunoaște că drumul nu a fost deloc unul ușor. Afaceristul a avut însă ideile potrivite la momentul potrivit.
15:40
Gazzetta dello Sport a numit marea problemă a lui Cristi Chivu după înfrângerile suferite de Inter cu AC Milan și Atletico Madrid: „E clar” # Fanatik
Interul lui Cristi Chivu a suferit două eșecuri importante în ultima săptămână, în derby-ul cu AC Milan și în partida de Champions League cu Atletico Madrid, iar presa din Italia a scos în evidență o mare problemă cu care se confruntă tehnicianul român.
15:10
FIFA dorește să implementeze o nouă regulă! Va fi testată la o competiție din acest final de an # Fanatik
Prin vocea președintelui Comisiei de Arbitraj, Pierluigi Collina, FIFA a transmis că dorește să implementeze o nouă regulă, care va fi testată încă din acest an.
14:50
Filipe Coelho trage un semnal de alarmă înainte de U Cluj – Universitatea Craiova. Portughezul, impresionat de nivelul SuperLigii: „Se joacă un fotbal de calitate!” # Fanatik
Antrenorul Universității Craiova a prefațat partida cu Universitatea Cluj, de luni seară și a vorbit la superlativ despre campionatul României și echipele angrenate în luptă.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.