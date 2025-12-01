Toate detaliile despre transferurile FCSB: „Duarte plus alți 4 jucători”. Ce mutări anunță patronul: „Probabil pleacă și Alibec!”. Exclusiv
Fanatik, 1 decembrie 2025 13:50
Gigi Becali, anunțul momentului despre transferurile din această iarnă de la FCSB! Cine urmează să plece de la echipă
• • •
Alte ştiri de Fanatik
Acum 30 minute
13:50
Toate detaliile despre transferurile FCSB: „Duarte plus alți 4 jucători”. Ce mutări anunță patronul: „Probabil pleacă și Alibec!”. Exclusiv # Fanatik
Gigi Becali, anunțul momentului despre transferurile din această iarnă de la FCSB! Cine urmează să plece de la echipă
13:40
Transferul de națională cu care Dinamo vrea să dea lovitura: „Acoperă trei posturi”. Exclusiv # Fanatik
Dinamo vrea să dea lovitura în această perioadă de mercato! Andrei Nicolescu a pus ochii pe un jucător de națională și face tot posibilul să îl transfere
Acum o oră
13:30
Ce se întâmplă cu cei 100.000 de oameni rămași fără apă în Prahova și Dâmbovița. Când s-ar putea relua internările la spitalul din Câmpina: „Durează o noapte să umplem cisterna” # Fanatik
Ce se întâmplă cu oamenii rămași fără apă și când s-ar putea rezolva criza care afectează spitalul din Câmpina? Cea mai optimistă variantă - previziunea primăriței orașului.
13:20
Vlad Chiricheș, titular în UTA – FCSB din Cupă?! Ce se întâmplă cu veteranul și ce jucători vor merge la Arad # Fanatik
Gigi Becali a dezvăluit ce jucători de la FCSB vor face deplasarea pentru meciul cu UTA din Cupa României. Patronul campioanei a oferit detalii și despre viitorul lui Vlad Chiricheș la echipă.
13:10
„Trebuia să ia roșu și să stea în Cupă”. Șumudică se „implică” în derby-ul Botoșani – Rapid. Ce l-a învățat pe Iftime # Fanatik
Marius Șumudică, lecții pentru Valeriu Iftime, cu o săptămână înainte de duelul pentru primul loc în Superliga României, FC Botoșani - Rapid. Unde au greșit moldovenii.
Acum 2 ore
12:50
Daniel Bîrligea, alertă maximă la FCSB. Când va reveni pe teren: „Va juca în derby!”. Exclusiv # Fanatik
Lovitură pentru FCSB! Campioana României nu se va putea baza pe Daniel Bîrligea în următoarele meciuri. Gigi Becali a făcut anunțul în direct. Când ar putea reveni atacantul.
12:40
Gigi Becali, prima reacție despre transferul lui Duarte la FCSB. „A venit să semneze”. Ce salariu va avea și când va debuta. Exclusiv # Fanatik
Gigi Becali a bifat prima mutare la FCSB! Andre Duarte a ajuns la București și este gata să semneze. Câți bani a cheltuit patronul campioanei pentru a realiza această mutare și pe câți ani s-au înțeles
12:30
Zeljko Kopic, selecționer la naționala României? Gigi Becali, răspuns bombă: „Poți să te împuști! Băi, niebunilor!” # Fanatik
Ce spune Gigi Becali despre posibilitatea ca Zeljko Kopic, antrenorul celor de la Dinamo, să preia naționala de seniori a României. „Înseamnă că ești națiune de doi lei”
12:20
Gigi Becali a intrat războinic în direct după Farul – FCSB 1-2: „L-am sunat pe Meme. Îi spulberăm pe Dinamo!”. Ce spune despre lupta la play-off. Exclusiv # Fanatik
Gigi Becali, reacție în forță după Farul - FCSB 1-2! „Amenințare” directă la adresa rivalilor de la Dinamo înaintea meciului direct!
12:10
Ngezana, pus la zid: „A zis să facă și el niște giumbușlucuri. Inadmisibil! E încărcat în buzunare!”. Șumudică vine cu exemplul cu Ndoye! # Fanatik
Siyabonga Ngezana a fost pus la zid după ultimele evenimente de la FCSB. Marius Șumudică a venit cu un exemplul concret a unui sfat primit de la Mircea Lucescu
Acum 4 ore
11:50
Transferul lui Andre Duarte la FCSB, primele reacții: „Ca eleganță, seamnănă cu Chiricheș”. Exclusiv # Fanatik
Transferul lui Andre Duarte la FCSB a fost analizat la cald în direct! Ce concluzii au tras specialiștii din studio vizavi de mutarea spectaculoasă reușită de Gigi Becali
11:40
Drama lui Ionel Ganea! Dialog sfâșietor cu Șumudică: „Era dărâmat! Nu am văzut niciodată un om așa suferind. Vorbea și plângea!”. Exclusiv # Fanatik
Suferință cumplită pentru Ionel Ganea. Drama prin care trece fostul internațional român. Marius Șumudică, dezvăluiri cutremurătoare despre colegul său de la Rapid.
11:20
Dată afară de la FCSB, fosta feblețe a lui Gigi Becali rupe plasele în străinătate! Are 11 contribuții de gol în 9 meciuri # Fanatik
Gigi Becali s-a despărțit ușor de el, însă fostul atacant de la FCSB vrea să-i demonstreze că a greșit! Cine este fotbalistul care înscrie pe bandă rulantă la noua sa echipă și este de neoprit
11:20
Un fost ministru al Sănătății a cerut în instanță suspendarea unui grup de Facebook al pacienților ”nemulțumiți”. Ce spun judecătorii # Fanatik
Victor Costache, fostul ministru al Sănătății, a solicitat în instanță închiderea unui grup de Facebook pentru că se simte ”hărțuit digital”. El a dat-o în judecată pe fondatoare, fiica unui fost pacient care a decedat
11:20
Flash SuperDropul tău preferat nu putea fi absent într-o zi mare. De 1 Decembrie, Superbet ți-a pregătit Ziua Națională a ROtirilor! O promoție specială, cu cinci minute de Rotiri Gratuite și câștiguri…fără rulaj! Te-am obișnuit […]
11:00
Fundașul dorit de Gigi Becali a ajuns la București și semnează cu FCSB: „Mă bucur să fiu aici” # Fanatik
Așteptările suporterilor au luat sfârșit! Stoperul dorit de Gigi Becali a aterizat la București și va semna cu FCSB. Care a fost prima sa reacție la venirea în România
11:00
Sondaj INSCOP: aproape 90% dintre români spun că sunt patrioți. Ce părere au susținătorii PSD, PNL și USR # Fanatik
Deși românii sunt extrem de împărțiți atunci când vine vorba de politică, ei își iubesc țara și se consideră patrioți. Un sondaj INSCOP arată că majoritatea sunt mândri de acest lucru
10:40
Gheorghe Mustață, ultimatum pentru jucătorii de la FCSB după scandalul de la Belgrad: „Le garantez că nu mai pot juca! Să-l întrebe pe Rică Neaga” # Fanatik
Gigi Mustață, avertisment pentru jucătorii de la FCSB după incidentele din finalul meciului cu Steaua Roșie. Peluza nu va mai ierta comportamentul fotbaliștilor.
10:20
„100% ‘Legea Novak’ nu va trece!”. Cristi Balaj explică de ce România riscă să fie sancționată de Uniunea Europeană # Fanatik
Ultimele detalii despre Legea Novak, cea care ar putea aduce sancțiuni României din partea Uniunii Europene. Alternativa găsită de Cristi Balaj pentru dezvoltarea sportului.
10:10
Ultimele detalii despre transferul lui Lisav Naif Eissat la Dinamo. Ce lovituri mai pregătesc „câinii”. Exclusiv # Fanatik
Dinamo pregătește o campanie interesantă de transferuri în această iarnă, însă „Legea Novak” i-ar putea pune bețe în roate. Ce spune Andrei Nicolescu despre posibila achiziție a lui Lisav Eissat
Acum 6 ore
09:50
Detalii de culise despre arbitrajul lui Michael Oliver în Bosnia – Români: „Dubios! Totul sau nimic! E exclus să fi cedat la presiune”. Exclusiv # Fanatik
Un nume important din arbitrajul românesc a oferit detalii din culise despre prestația „centralului” Michael Oliver din partida Bosnia - România 3-1. Englezul a luat mai multe decizii controversate pe parcursul jocului.
09:40
Cât costă ceasurile de la Tudor Watch, de fapt. David Beckham a devenit ambasador al brandului # Fanatik
David Beckham a devenit ambasador al brandului de ceasuri de lux Tudor Watch. Cât costă însă o astfel de piesă și care este legătura dintre brand și Rolex?
09:20
Lautaro Martinez, replică savuroasă pentru omul pe care Cristi Chivu l-a adus la Inter: „Dau un grătar!” # Fanatik
Lautaro Martinez a avut o replică savuroasă la finalul meciului Pisa - Inter, scor 0-2. Ce mesaj i-a transmis atacantul jucătorului pe care Cristi Chivu l-a adus la club.
09:10
Patru titulari ai FCSB, OUT pentru meciul cu UTA din Cupa României Betano: „Nu o să facă deplasarea” # Fanatik
Gigi Becali visează, din nou, după Farul - FCSB 1-2. Latifundiarul din Pipera e cu gândul la titlu și e dispus să sacrifice meciul cu UTA din Cupa României Betano. Cine sunt titularii care nu vor face deplasarea la Arad.
08:40
Scene „horror” în Liga Campionilor Africii! Un cuțit a zburat spre jucătorul de 5.000.000 de euro, iar adversarii au vrut să ascundă obiectul. Video # Fanatik
Incident neverosimil în Liga Campionilor Africii. Un jucător a fost atacat cu un cuțit de un suporter în timpul meciului FAR Rabat - Al Ahly. Ce decizie a luat arbitrul.
08:20
Există viață și fără Simona Halep! România, loc onorabil în clasamentul titlurilor câștigate în tenis, în 2025 # Fanatik
România se clasează în rândul țărilor, al căror reprezentante, au câștigat mai mult de un titlu WTA în acest an, devansând națiuni mult mai dezvoltate în tenis
08:10
Patronul român care a ajuns să piardă milioane de euro. Acum merge cu metroul, dar nu regretă deloc investiția făcută # Fanatik
Un celebru om de afaceri român recunoaște că a ajuns să piardă milioane de euro cu o investiție greșită. Despre ce este vorba și ce s-a întâmplat, de fapt?
Acum 8 ore
07:40
Gigi Becali nu a fost pe deplin mulțumit de victoria cu Farul Constanța, iar unul dintre jucătorii transferați în vară de FCSB a fost criticat de omul de afaceri.
07:20
Schimbare de lider în Spania. Real Madrid s-a împiedicat unde se aștepta mai puțin, cu una dintre codașele clasamentului # Fanatik
Echipa lui Xabi Alonso nu se regăsește în competiția internă și are o serie slabă, care a dus la pierderea primului loc, în favoarea eternei rivale, FC Barcelona
07:10
Dennis Man și-a cerut iubita în căsătorie! Cine este și cum arată Alexandra, femeia care i-a „furat” inima starului de la PSV. Foto # Fanatik
Dennis Man a cerut-o în căsătorie pe partenera sa, Alexandra Ionela Grigoriță. Iubita sportivului a fost cea care a făcut anunțul emoționant, printr-o postare pe rețelele sociale.
06:40
Ilie Dumitrescu l-a auzit la flash-interviu după Farul – FCSB 1-2 și a dat verdictul: „Nu-l cred!” # Fanatik
Ilie Dumitrescu a auzit ce a declarat un jucător de la FCSB după victoria cu Farul, scor 2-1. Fostul internațional nu s-a lăsat dus de aparențe.
06:10
Cine transmite la TV Danemarca – România la Campionatul Mondial de handbal feminin. „Tricolorele”, meci important de Ziua Națională # Fanatik
România întâlnește Danemarca luni, de Ziua Națională, de la ora 21:30, la Campionatul Mondial de handbal feminin. Două posturi TV vor transmite confruntarea care va decide câștigătoarea grupei A.
Acum 12 ore
05:50
Câți bani au adus la bugetul local companiile Primăriei Voluntari. Câte firme sunt pe profit și câte au declarat pierderi de milioane # Fanatik
Primăria Voluntari, pe profit sau pierdere la final de 2024? Ce rezultate au avut companiile municipale ale orașului care câștigă enorm de pe urma multinaționalelor
01:10
Ultimele informații despre Ștefan Bană, fotbalistul căzut în depresie la 21 ani. Propunerea pe care i-a făcut-o Oțelul Galați. Exclusiv # Fanatik
Cristi Munteanu a dezvăluit care e situaţia lui Ştefan Bană, fotbalistul care se confruntă cu depresia. Preşedintele Oţelului speră să îl aibă pe jucător la pregătirea de iarnă.
Acum 24 ore
00:50
Derby-ul Chelsea – Arsenal, umbrit de o intrare criminală! Arbitrul n-a stat la discuții și i-a arătat direct cartonașul roșu. Video # Fanatik
Chelsea a rămas în zece oameni în prima repriză a partidei cu Arsenal, după un fault dur comis de Moises Caicedo asupra lui Mikel Merino. Londonezii au reușit să obțină însă o remiză.
00:40
Gigi Becali a dezvăluit după victoria cu Farul că ia în considerare să ofere un nou contract unui jucător de la FCSB. Fotbalistul a fost implicat recent într-un scandal.
00:20
Răzvan Marin, la un pas să-și îngroape echipa în derby-ul Greciei! Românul a fost salvat de fostul fotbalist de la Real Madrid # Fanatik
Internaționalul român de la AEK Atena, Răzvan Marin, a fost aproape să fie eroul negativ al formației sale în derby-ul din campionatul greciei, cu Panathinaikos.
00:00
„Va mai juca Ngezana?”. Decizia lui Gigi Becali, după ce fundașul a refuzat să intre în Farul – FCSB 1-2 # Fanatik
Gigi Becali a debordat de entuziasm după ce FCSB a învins-o pe Farul cu 2-1. Latifundiarul din Pipera s-a felicitat că nu l-a folosit pe Siyabonga Ngezana și i-a decis viitorul fundașului sud-african
30 noiembrie 2025
23:50
Schimbat pe final în Farul – FCSB 1-2, Darius Olaru a dat detalii despre starea sa de sănătate: „Terenul a fost greu” # Fanatik
Ce probleme a acuzat Darius Olaru, care a fost schimbat în minutul 85 al meciului Farul - FCSB. Fotbalistul a mărturisit că a avut mici dificultăți din cauza terenului.
23:30
Elias Charalambous a numit cel mai mare câștig al FCSB după 1-0 cu Farul: „Asta am simțit” # Fanatik
Elias Charalambous a recunoscut că este mulțumit de victoria pe care elevii săi au obținut-o, 2-1, contra celor de la Farul Constanța, în etapa cu numărul 18 din SuperLiga.
23:20
Pontul zilei de luni, 1 decembrie, din SuperLiga. Bet Builder de cotă 5,28 la U Cluj – Universitatea Craiova # Fanatik
Cu pontul zilei de luni, 1 decembrie, puteți da o adevărată lovitură la Superbet dacă mizați pe un Bet Builder la U Cluj - Universitatea Craiova, partidă care contează pentru etapa a 18-a din SuperLiga.
23:10
Gigi Becali a comentat cea mai controversată fază a duelului Farul - FCSB, scor 1-2 în SuperLiga, care a dus la golul marcat de formația gazdă, prin Ionuț Larie.
23:00
Adrian Șut, mesaj pentru contestatari după golul înscris în Farul – FCSB 1-2: „Numai eu știu cât muncesc” # Fanatik
Adrian Șut a marcat primul său gol din acest sezon al Superligii în victoria obținută de FCSB pe terenul Farului, 2-1. La final, mijlocașul a avut un mesaj pentru contestatari.
22:50
Gigi Becali a intrat în direct imediat după Farul – FCSB 1-2 și nu s-a ferit: „E prima oară după 2-3 ani când mi se întâmplă asta” # Fanatik
Gigi Becali s-a declarat mulțumit de victoria pe care FCSB a obținut-o cu Farul, 2-1, iar acum campioana României reintră serios în lupta pentru locurile de play-off.
22:40
Biletul zilei la pariuri de luni, 1 decembrie 2025, poate aduce un câștig de 414 lei cu ajutorul a două meciuri tari de fotbal din La Liga și Serie A
22:40
Răzvan Lucescu a izbucnit după „meciul anului”! Ce a făcut antrenorul român chiar pe teren, după ce PAOK a câștigat în inferioritate în minutul 90 # Fanatik
PAOK s-a impus dramatic, scor 3-2, contra lui Levadiakos. Golul decisiv a sosit în minutul 90, într-un moment în care gruparea din Salonic evolua cu un om în minus. Cum a reacționat Răzvan Lucescu.
22:30
Imagini incredibile în Olanda: meci abandonat din cauza fumului. Motivul pentru care ultrașii lui Ajax au aprins sute de torțe. Video # Fanatik
Imagini uluitoare din Olanda, la meciul Ajax - Groningen. Arbitrul a decis ca meciul să fie abandonat, după ce ultrașii au aprins sute de torțe în peluză.
22:10
FCSB a suferit o nouă pierdere la meciul cu Farul. Unul dintre mijlocașii campioanei en-titre a primit cartonaș galben și va fi suspendat pentru derby-ul cu Dinamo
22:00
Ionuț Radu, criticat dur în presa din Spania după greșeala care a decis Celta Vigo – Espanyol 0-1: „I-a scăpat”. Ce notă a primit portarul român # Fanatik
Seară neagră pentru Ionuț Radu în poarta celor de la Celta Vigo. Echipa românului a pierdut a fost învinsă de Espanyol, scor 0-1, iar presa din Spania l-a criticat pentru golul încasat
21:50
Noi probleme la FCSB! Titularul echipei a rămas la cabine, după ce a acuzat probleme medicale în prima repriză cu Farul # Fanatik
Probleme pentru FCSB, în perspectiva derby-ului cu Dinamo, ce va avea loc sâmbăta viitoare, asta după ce un om de bază a fost înlocuit din cauza unor probleme medicale.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.