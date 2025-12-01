Patru morți, în California, într-un atac armat comis la o petrecere aniversară pentru copii / Victimele aveau 8, 9, 14 și 21 de ani
G4Media, 1 decembrie 2025 08:50
Patru persoane au fost ucise, dintre care trei copii, iar alte 11 au fost rănite, în timpul unei petreceri aniversare, în California. Atacul armat „țintit” ar fi putut fi comis de mai mulți trăgători, potrivit autorităților, scrie France Presse. Tragedia a avut loc sâmbătă seara în Stockton (vest), un oraș cu aproximativ 320.000 de locuitori […] © G4Media.ro.
• • •
Alte ştiri de G4Media
Acum 10 minute
09:00
Volodimir Zelenski este primit, luni, la Paris, de Emmanuel Macron / Președintele ucrainean, sub o puternică presiune militară și politică # G4Media
Preşedintele francez Emmanuel Macron îl primeşte luni la Paris pe omologul său ucrainean Volodimir Zelenski, aflat sub o puternică presiune militară şi politică, relatează Le Figaro, citat de News.ro. Volodimir Zelenski va fi primit la Palatul Élysée la ora locală 10:00 (11:00 ora României), iar cei doi şefi de stat vor face o declaraţie de […] © G4Media.ro.
09:00
6 români morți în urma unui accident feroviar, în Italia, în 2012 / După 13 ani de procese, s-a stabilit că ”morții sunt de vină” / Sindicat: ”O rușine. Viețile muncitorilor nu valorează nimic” # G4Media
Un tribunal din sudul Italiei i-a achitat petoți inculpații trimiși în judecată sub acuzația de ”catastrofă feroviară” pentru moartea a șase muncitori români, în anul 2012, anunță Curierul Italiei, care citează presa italiană. Românii se deplasau în 24 noiembrie 2012 într-un Fiat Doblò când au fost loviți de un tren regional în timp ce traversa […] © G4Media.ro.
Acum 30 minute
08:50
Patru morți, în California, într-un atac armat comis la o petrecere aniversară pentru copii / Victimele aveau 8, 9, 14 și 21 de ani # G4Media
Patru persoane au fost ucise, dintre care trei copii, iar alte 11 au fost rănite, în timpul unei petreceri aniversare, în California. Atacul armat „țintit” ar fi putut fi comis de mai mulți trăgători, potrivit autorităților, scrie France Presse. Tragedia a avut loc sâmbătă seara în Stockton (vest), un oraș cu aproximativ 320.000 de locuitori […] © G4Media.ro.
08:40
VIDEO Schimbare de lider în LaLiga, după ce Realul a remizat pe terenul unei echipe din zona retrogradării # G4Media
Real Madrid a pierdut puncte prețioase în lupta pentru titlul din Spania, trupa lui Xabi Alonso remizând, scor 1-1, pe terenul celor de la Girona. Duelul a făcut parte din etapa cu numărul XIV din LaLiga. În urma acestui rezultat, campionatul de fotbal din Spania are un nou lider: FC Barcelona. Real Madrid, doar remiză […] © G4Media.ro.
Acum o oră
08:30
Doi foşti comandanţi ai Forţelor Britanice speciale, acuzaţi că au ascuns dovezi privind comiterea de crime de război în Afganistan # G4Media
Doi foşti comandanţi ai Forţelor Speciale britanice au fost acuzaţi că au ascuns dovezi privind comiterea de crime de război. Acuzaţiile au fost făcute în cadrul unei anchete publice cu privire la acuzaţii de ucideri ilegale comise de SAS în Afganistan, scrie BBC, citată de Rador. Ofiţerul care a furnizat dovezi, care nu a fost […] © G4Media.ro.
08:20
Furtul coifului de aur de la Muzeul Drents: vitrină fragilă / Compania de asigurări avertizase muzeul despre problemele de securitate / Vitrina trebuia să reziste minim 5 minute sub lovituri / ”Statul va plăti” # G4Media
Muzeul Drents, locul de unde s-au furat în luna ianuarie coiful de aur de la Coțofenești și brărățrile dacice, fusese avertizat cu privire la deficiențele sale în materie de securitate, anunță presa italiană, care citează o televiziune olandeză. Asiguratorul recomandase utilizarea unui geam mai rezistent pentru vitrinele în care erau expuse obiectele, dar acest sfat […] © G4Media.ro.
08:20
O armă chimică din Primul Război Mondial ar fi fost folosită asupra protestatarilor, în Georgia / „Simţeai cum te arde apa” – anchetă BBC # G4Media
Autorităţile din Georgia au folosit o armă chimică din perioada Primului Război Mondial pentru a reprima protestatarii antiguvernamentali anul trecut, sugerează dovezile obţinute de BBC, transmite News.ro. „Simţeai cum te arde apa”, a spus unul dintre protestatari despre tunurile cu apă îndreptate asupra lui şi a altora pe străzile capitalei Tbilisi. Manifestanţii care au protestat […] © G4Media.ro.
08:10
Fondatorul Dignitas a decedat prin sinucidere asistată, la vârsta de 92 de ani / Organizația elvețiană militează pentru „demnitate” în moarte # G4Media
Fondatorul organizaţiei elveţiene Dignitas, care militează pentru dreptul la moarte, a decedat prin sinucidere asistată, la vârsta de 92 de ani, a anunţat organizaţia, potrivit BBC, transmite News.ro. Ludwig Minelli, în vârstă de 92 de ani, a murit sâmbătă, cu câteva zile înainte de a împlini 93 de ani. Grupul i-a adus un omagiu lui […] © G4Media.ro.
08:10
La Iași, iluminatul festiv al sărbătorilor de iarnă se deschide de Ziua Națională / În premieră, în Piața Unirii se deschide și un patinoar # G4Media
Spre deosebire de alte municipii din țară, Primăria Iași nu s-a grăbit să deschidă iluminatul festiv înainte de ziua de 1 Decembrie, primarul Mihai Chirică subliniind pentru G4Media că își dorește ca ieșenii să păstreze „o legătură între frumusețile sărbătorilor de iarnă și Ziua Națională”, obicei pe care-l păstrează deja de câțiva ani. Chirica arată […] © G4Media.ro.
Acum 2 ore
08:00
Fasolea este unul dintre cele mai consumate alimente, în întreaga lume. La ora actuală este cultivată în peste 100 de țări. În anul 2000, consumul mediu de fasole uscată la nivel mondial era estimat la 2,2 kg pe cap de locuitor pe an Dar ceea ce cunoaștem noi astăzi drept „fasole” nu are aproape nimic […] © G4Media.ro.
08:00
România Serbia generează jumătate din startup-urile din Balcani, Grecia pe locul al treilea # G4Media
Ecosistemul balcanic al inovării trece la un nou nivel, iar în acest domeniu Grecia se situează destul de sus, chiar dacă nu întotdeauna pe prima poziție. Regiunea numără 12.000 de startup-uri active, iar Serbia și România au produs aproape 50% din noile afaceri create în perioada 2024-2025, arată o analiză The Power Game via Rador. […] © G4Media.ro.
08:00
Cunoașterea mai multor limbi poate încetini îmbătrânirea creierului / Studiu pe 86 de mii de persoane din 27 state europene # G4Media
Cercetătorii încearcă să înțeleagă de ce unele persoane rămân lucide din punct de vedere mental, în timp ce altele se deteriorează mai repede. O idee care atrage un interes crescând este multilingvismul, adică abilitatea de a vorbi mai multe limbi, anunță Mediafax. Când o persoană cunoaște două sau mai multe limbi, acestea rămân active în […] © G4Media.ro.
08:00
Propaganda Kremlinului bate la porțile Asiei Centrale: rolul fugarului moldovean Ilan Șor în Kîrgîzstan # G4Media
Analiză Ziarul de Gardă: În timp ce atenția întregii omeniri este concentrată asupra războiului din Ucraina, Asia Centrală devine una dintre cele mai fertile regiuni pentru răspândirea propagandei Kremlinului. În acest peisaj mediatic opac, tot mai des apare un nume surprinzător – Ilan Șor, oligarhul fugar din R. Moldova, condamnat pentru furtul miliardului și refugiat […] © G4Media.ro.
07:50
Mesajul secretarului de Stat al SUA de Ziua Națională: Statele Unite și România au un parteneriat puternic și în creștere, construit pe interese strategice comune în materie de securitate, cooperare energetică și comerț # G4Media
Secretarul de Stat al SUA, Marco Rubio, a transmis luni un mesaj de Ziua Națională a României în care vorbește despre interesele comune ale celor două țări, dar și despre investițiile României în securitate. ”În numele Statelor Unite ale Americii, felicit poporul român cu ocazia Zilei Naționale. Statele Unite și România au un parteneriat puternic […] © G4Media.ro.
07:50
Procesul șefei sectei Moon, acuzată că a mituit-o pe fosta primă-doamnă a Coreei de Sud, a început la Seul / Ce „cadouri” a primit soția fostului președinte Yoon Suk Yeol # G4Media
Procesul șefei Bisericii Unificării, cunoscută sub numele de secta Moon, care i-a dat mită fostei prime doamne a Coreei de Sud, a început luni dimineață la Seul, notează AFP. Biserica Unificării a fost fondată în 1954 de către defunctul său soț, Moon Sun-myung, și a fost mult timp subiectul unor controverse, cu căsătoriile sale colective […] © G4Media.ro.
07:50
Veteranul de război Ion Vasile Banu (107 ani), decorat de președintele Nicușor Dan de Ziua Națională / ”Reprezintă esența a ceea ce înseamnă dragostea de țară„ # G4Media
Cu prilejul Zilei Naționale a României, președintele Nicușor Dan a anunțat că l-a decorat pe veteranul de război, colonel (r.) Ion Vasile Banu, cu Ordinul Virtutea Militară în grad de Cavaler. ”La 107 ani, domnul Ion Vasile Banu reprezintă esența a ceea ce înseamnă dragostea de țară: un om care, la doar 21 de ani, […] © G4Media.ro.
07:50
Saga Nexperia continuă: Wingtech acuză divizia olandeză că încearcă să reducă controlul chinez și să mute producția în străinătate # G4Media
Conflictul dintre Nexperia, producătorul de semiconductori cu sediul în Olanda, și compania sa-mamă chineză Wingtech a escaladat vineri, cu acuzații reciproce care pun sub semnul întrebării viitorul uneia dintre cele mai importante companii de cipuri din lume, scrie Reuters. © G4Media.ro.
07:50
Militarii moldoveni participă la parada de Ziua Națională a României organizată la București # G4Media
Militari ai Armatei Naționale a Republicii Moldova participă azi, de 1 decembrie, la parada militară organizată la București cu prilejul Zilei Naționale a României. Detașamentul moldovenesc a participat sâmbătă la antrenamentul general, desfășurat în zona Arcului de Triumf, alături de trupele române și contingentele străine invitate, potrivit Jurnal.md. Republica Moldova va fi reprezentată de pacificatori […] © G4Media.ro.
07:40
Croația în stradă: Mii de persoane au protestat față de extrema dreaptă / „Tot ce se întâmplă în jurul nostru este foarte periculos” # G4Media
Mii de croați au protestat duminică față de ascensiunea extremei drepte. Proteste au fost organizate în patru orașe. Incidentele recente au vizat minoritățile etnice și liberalii în țara membră UE, anunță Mediafax. Adunările „Uniți împotriva fascismului” s-au desfășurat la Zagreb și alte orașe, transmite AP. Mulțimea a scandat „suntem cu toții antifasciști”. Protestatarii s-au angajat […] © G4Media.ro.
07:30
Un studiu dezvăluie o etapă importantă în istoria domesticirii pisicilor. Noile dovezi ADN arată că primele feline domestice au cucerit Europa acum 2.000 de ani, nu în neolitic, așa cum s-a crezut # G4Media
Fie că sunt pisici din rasele Siameză, Persană, Maine Coon sau că sunt domestice cu părul scurt, sute de milioane de astfel de feline trăiesc în compania oamenilor în întreaga lume. Însă, în pofida popularităţii lor ca animale de companie, oamenii de ştiinţă s-au confruntat cu dificultăţi în încercarea de a descifra istoria domesticirii lor. © G4Media.ro.
07:30
S-ar putea redeschide catacombele Brașovului / Au fost încuiate în 2021 / Fostul viceprimar a fost trimis în judecată atunci pentru că ar fi permis ilegal unei asociații să le folosească pentru evenimente # G4Media
Catacombele Brașovului s-ar putea redeschide, anunță primarul orașului, George Scripcaru, relatează Biz Brașov. În urmă cu mai mulţi ani, catacombele de După Ziduri au fost igienizate, iar în prima jumătate a anului 2020 au fost deschise publicului. Ulterior, în aceste galerii a fost amenajat Brasov Underground Museum (BUM), inaugurat în luna iunie a anului 2021. […] © G4Media.ro.
07:20
Populația României ar putea scădea cu până la un sfert, până în 2080 / Câte milioane am putea fi peste jumătate de secol # G4Media
Populaţia României ar putea ajunge la aproximativ 14 milioane de persoane în 2080, de la 19 milioane în 2025, ceea ce ar însemna o reducere cu 5 milioane de persoane, adică aproape un sfert din populaţie, arată datele unei analize realizate de Institutul Naţional de Statistică (INS) în lucrarea „Proiectarea populaţiei active a României la […] © G4Media.ro.
07:10
Paradă la Bucureşti, de Ziua Naţională: Aproape 3.000 de militari vor defila pe sub Arcul de Triumf / Evenimentul e programat să înceapă la ora 11 # G4Media
Aproape 3.000 de militari vor defila pe sub Arcul de Triumf, luni, de Ziua Naţională, la ceremonii urmând să fie prezenţi preşedintele Nicuşor Dan, premierul Ilie Bolojan, membri ai Guvernului, parlamentari, numeroase alte oficialităţi, reprezentanţi ai corpului diplomatic. Ilie Bolojan va fi prezent luni şi la ceremoniile organizate la Alba Iulia cu ocazia Zilei Naţionale, […] © G4Media.ro.
07:10
Donald Trump anunță că va face publice rezultatele RMN-ului care i s-a făcut în octombrie / Dar nu ştie ce parte a corpului i-a fost scanată / ”Nu a fost creierul”, spune el” # G4Media
Preşedintele american Donald Trump a declarat, duminică seară, că va face publice rezultatele RMN-ului care i s-a făcut în octombrie, relatează AP, transmite News.ro. „Dacă doriţi să fie făcute publice, le voi face publice”, a declarat preşedintele SUA în timpul unei discuţii cu reporterii, în timp ce se întorcea din Florida la Washington. El a […] © G4Media.ro.
07:10
Elevii din 13 localități prahovene rămase fără apă potabilă de două zile vor învăța online # G4Media
Cursurile în unităţile de învăţâmânt din cele 13 localităţi prahovene afectate de criza apei de la acumularea Paltinu se vor derula în sistem online în perioada 2 – 5 decembrie, a anunţat, duminică seară, Inspectoratul Şcolar Judeţean Prahova. „Având în vedere că aprovizionarea cu apă potabilă în 13 localităţi din judeţul Prahova a fost întreruptă […] © G4Media.ro.
Acum 4 ore
06:10
Aperitive light cu ton pentru masa de 1 Decembrie care merg și pe masa de Crăciun sau de Revelion # G4Media
Fie că vrem să preparăm ceva simplu și rapid și de efect, fie că optăm pentru ceva mai sofisticat, tonul poate fi un ingredient central într-un meniu de în așteptarea Crăciunului sau chiar de sărbători. Înseamnă un aport important de proteine nobile, grăsimi puține și de calitate și este lipsit de carbohidrați. © G4Media.ro.
Acum 12 ore
23:40
Diana Buzoianu răspunde reproșurilor PSD: Stop ipocriziei politice. Oamenii au nevoie de soluţii, nu de manipulări pentru salvat funcţiile unor oameni plasaţi politic pe la Apele Române # G4Media
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu răspunde atacurilor PSD, ea cerând să se pună stop ipocriziei politice, pentru că oamenii au nevoie de soluţii, nu de manipulări pentru salvat funcţiile unor oameni plasaţi politic pe la Apele Române. Ea mai afirmă că e aproape induioşător să vezi oameni numiţi politici de ani de zile în companiile din […] © G4Media.ro.
23:40
Grindeanu spune că munca făcută de Oana Gheorghiu ca ONG-istă este lăudabilă, dar asta nu o califică să fie vicepremier în Guvernul României şi să restructureze companii de stat # G4Media
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că el nu a fost de acord ca Oana Gheorghiu să devină vicepremier și că a avut dreptate. El a subliniat că e lăudabilă munca Oanei Gheorghiu ca ONG-istă, dar că aceasta nu o califică să ia decizii privind restructurarea companiilor de stat. „Cred că s-au făcut lucruri bune […] © G4Media.ro.
23:30
Lasconi, critici la adresa lui Nicușor Dan: E un mincinos. E un om rău și răzbunător / Despre Ilie Bolojan: Eu l-am propus ca premier, acum i-aș spune să plece acasă # G4Media
Fostă candidată la președinția țării, primar al municipiului Câmpulung, Elena Lasconi a lansat acuzații dure la adresa Guvernului și președintelui Nicușor Dan, într-o emisiune la Digi24. „Președintele pe care îl avem nu are nicio treabă cu moralitatea, este produsul sistemului şi al unor servicii de marketing, este un mincinos, un om rău, orgolios şi răzbunător”, […] © G4Media.ro.
23:10
VIDEO I Cât de des ar trebui să mergem la cumpărături și care sunt criteriile după care stabilim acest ritm? # G4Media
E mai comod și mai practic să mergem doar o dată pe săptămână la cumpărături sau ritmul de aprovizionare depinde de ce anume cumpărăm? Care sunt criteriile pe baza cărora stabilim ritmul cel mai potrivit? A oferit câteva explicații Ruxandra Gavrilescu, autoarea volumului „Imperfect. Cum îmbunătățești relația cu mâncarea și risipa” și fondatoarea Asociației Gastronom, […] © G4Media.ro.
23:10
DSU anunță că începând din această seară peste 50.000 de litri de apă potabilă îmbuteliată se distribuie în localitățile din județele Prahova și Dâmbovița # G4Media
Departamentul pentru Situații de Urgență anunță că începând cu ora 22:00, peste 50.000 de litri de apă potabilă îmbuteliată (în sticle de doi litri) – distribuită din rezervele de stat – vor ajunge în localitățile de destinație din județele Prahova și Dâmbovița. Peste 100.000 de persoane sunt lipsite în prezent de apă potabilă și menajeră, […] © G4Media.ro.
23:00
Grindeanu spune că USR a făcut mult circ pe seama diplomei lui Ciolacu, în timp ce Moșteanu este menajat: Explicația e că aceștia sunt oamenii noi în politică # G4Media
Liderul PSD, Sorin Grindeanu a reamintit într-un interviu la România TV că în urmă cu un an pe seama fostului premier Marcel Ciolacu „s-a creat un circ” mediatic, pentru că acesta a spus că nu-și amintește exact media de la examenul de Bacalaureat, pentru că nu-și mai găsea diploma. În opinia lui Grindeanu, reprezentanții USR […] © G4Media.ro.
22:30
Câinii nu sunt doar animale de companie: Două treimi dintre rasele moderne au ADN de lup, arată un studiu recent / Află cât de sălbatic e prietenul tău blănos # G4Media
Potrivit unui nou studiu publicat de Muzeul de Istorie Naturală American și Muzeul Național de Istorie Naturală Smithsonian, două treimi dintre rasele de câini existente în prezent au ADN de lup. Studiul lansat pe 24 noiembrie a prezentat date conform cărora câinii din rasa Chihuahua sunt și ei, într-o mică măsură, ascendenți din lupi. © G4Media.ro.
22:20
Forţe americane şi siriene au efectuat raiduri vizând facilităţi de arme ale Statului Islamic # G4Media
Armata americană a distrus recent 15 situri care conţineau depozite de arme ale grupării Stat Islamic (ISIS) în sudul Siriei, a anunţat duminică într-un comunicat Comandamentul Central al forţelor SUA, transmite Reuters, transmite Agerpres. CENTCOM a precizat că împreună cu forţele siriene a identificat şi distrus facilităţi de depozitare de armament din provincia Rif Dimashq […] © G4Media.ro.
22:10
Aproape un milion de evrei au fost goniți din țările musulmane după crearea statului Israel în 1948. Povestea lor este arareori menționată # G4Media
Pe 30 noiembrie, Israelul marchează Ziua Plecării și Expulzării Evreilor din Țările Arabe și Iran. Aproape un milion de evrei au fost expulzați din țările lor natale după 1948 (peste 850.000 din lumea arabă și 100.000 din Iran). Expulzarea a început imediat după declararea independenței statului Israel pe 14 mai 1948 când șase state arabe, […] © G4Media.ro.
21:50
PKK anunţă că nu vrea să mai continue negocierile de pace cu Turcia şi cere eliberarea lui Abdullah Öcalan # G4Media
Partidul Muncitorilor din Kurdistan (PKK) anunţă că nu va mai continuă negocierile de pace cu Turcia, căreia-i cere să-l elibereze mai întâi pe liderul istoric al formaţiunii, Abdullah Öcalan, potrivit unui comandant militar PKK, Amed Malazgirt, relatează AFP, conform News.ro. ”Noi am făcut ceea ce ni s-a cerut, acum este rândul Turciei”, declară Amed Malazgirt. ”În […] © G4Media.ro.
21:40
ANAF verifică proprietarii unor maşini de lux: În această etapă suntem în control la 49 de persoane şi mai avem în procedură de analiză încă 300 # G4Media
Şeful ANAF, Adrian Nica, a declarat duminică, despre confiscarea maşinilor de lux, că în această etapă sunt în control la 49 de persoane şi mai au în procedură de analiză încă 300, el precizând că nu au confiscat, până la prezenta dată, nici o maşină, transmite News.ro. ”În această etapă suntem în control la 49 […] © G4Media.ro.
21:30
Zelenski anunţă că a discutat cu secretarul general al NATO şi şefa Comisiei Europene: Ne coordonăm îndeaproape în eforturile noastre de a consolida rezistența Ucrainei # G4Media
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunţat duminică pe reţeaua X că a discutat cu şefii Comisiei Europene şi NATO despre eforturile actuale de a se ajunge la o soluţie de pace în Ucraina, au consemnat dpa şi Reuters, transmite Agerpres. „Am vorbit cu (secretarul general al NATO) Mark Rutte şi ne vom continua conversaţia în […] © G4Media.ro.
21:20
Papa Leon al XIV-lea îi îndeamnă pe libanezi să rămână în ţara lor: Uneori e mai uşor să fugi sau, pur şi simplu, e mai practic să mergi în altă parte. Este nevoie cu adevărat de curaj şi clarviziune pentru a rămâne sau pentru a te întoarce în ţară # G4Media
Papa Leon al XIV-lea i-a îndemnat duminică pe libanezi să rămână în ţara lor – unde criza economică a agravat emigraţia în masă – şi a făcut apel la „reconciliere” pentru a depăşi profundele divizări politice şi sectare din Liban, relatează AFP, conform Agerpres. Sosit din Turcia într-o nouă etapă a primului său turneu internaţional, […] © G4Media.ro.
21:10
ANAF, despre controalele la Onlyfans: Avem primul lot de 103 persoane. Urmează încă alte 390, şi tot aşa, pentru că acesta e un proces continuu. Noi ne uităm la încasările pe care le fac. Vorbim de o bază nedeclarată de 64 de milioane de lei # G4Media
Şeful ANAF, Adrian Nicuşor Nica, a declarat, despre controalele la Onlyfans, că au deja primul lot de 103 persoane şi urmează încă alte 390, şi tot aşa, pentru că acesta e un proces continuu, el arătând că se uită la încasările pe care le fac şi că vorbim de o bază nedeclarată de 64 de […] © G4Media.ro.
20:40
Lideri PSD din Prahova şi Dâmboviţa, atac la Ministerul Mediului pe tema crizei apei potabile: Conducta de aducţiune este avariată de peste şase luni, iar în tot acest timp nu s-a făcut absolut nimic pentru a fi reparată # G4Media
Oficialii Consiliilor Judeţene Prahova şi Dâmboviţa atacă Ministerul Mediului pe tema crizei apei potabile care afectează peste 107.000 de persoane din cele două judeţe. În timp ce preşedintele CJ Dâmboviţa, Corneliu Ştefan, consideră că „este revoltător că Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor şi Administraţia Naţională Apele Române au tratat această situaţie cu o indiferenţă periculoasă”, […] © G4Media.ro.
20:30
Bolojan, despre criza apei din Prahova: După reluarea cât mai urgentă a alimentării cu apă, cei care au generat această criză în aval de acumularea Paltinu trebuie să răspundă pentru neajunsurile create # G4Media
Premierul Ilie Bolojan anunţă că peste 50.000 de litri de apă potabilă îmbuteliată, din rezerva de stat, vor ajunge duminică seară în zonele afectate de întreruperea alimentării cu apă potabilă din judeţele Prahova şi Dâmboviţa. Şeful Guvernului subliniază că „după reluarea cât mai urgentă a alimentării cu apă, cei care au generat această criză în […] © G4Media.ro.
20:20
Iranul şi Turcia s-au angajat duminică să lanseze lucrări ale unei legături feroviare între cele două ţări, care să devină o conexiune strategică a comerţului mondial între Europa şi Asia, relatează AFP, conform News.ro. Iranul, o ţară din Orientul Mijlociu situată între Europa şi Asia, îşi consideră amplasarea geografică drept un atu. El îşi multiplică […] © G4Media.ro.
20:10
Baidu începe un val de concedieri după rezultate financiare sub așteptări / Reduceri de personal de până la 40% în unele departamente # G4Media
Gigantul tehnologic chinez Baidu a demarat în această săptămână o rundă majoră de concedieri care vizează multiple departamente ale companiei, după ce a raportat pierderi semnificative în al treilea trimestru al anului. © G4Media.ro.
20:10
Franța și Germania fac presiuni pentru salvarea proiectului avionului de luptă european înainte de termenul-limită din decembrie / Eșecul ar pune sub semnul întrebării capacitatea Europei de a coordona proiecte majore # G4Media
Franța și Germania cresc presiunea asupra companiilor aeronautice Dassault Aviation și Airbus pentru a salva programul european Future Combat Air System (FCAS), un proiect estimat la 100 de miliarde de euro, care riscă să se prăbușească din cauza disputelor industriale, scrie Reuters. © G4Media.ro.
Acum 24 ore
20:00
Simion, reconfirmat la șefia partidului extremist AUR, după ce a candidat de unul singur / Dintre cei peste 1000 de delegați doar 17 au votat împotrivă # G4Media
Fără a avea un contracandidat, George Simion a fost reconfirmat în funcția de președinte al formațiunii extremiste AUR, în cadrul congresului organizat duminică la Alba Iulia. Dintr-un total de 1.008 voturi exprimate, Simion a primit 991 de voturi. Un număr de 17 persoane au votat ”împotrivă”. ” (…) Mulţumesc fiecăruia dintre voi pentru că aţi […] © G4Media.ro.
19:40
Un tablou de Rubens dispărut timp de patru secole a fost adjudecat pentru aproape 3 milioane de euro # G4Media
Un tablou „Hristos pe cruce” al renumitului pictor flamand Peter Paul Rubens (1577-1640), dispărut din 1613 şi recent redescoperit, a fost vândut duminică la o licitaţie la Versailles (lângă Paris) pentru aproape trei milioane de euro, inclusiv taxe, relatează AFP, transmite Agerpres. Pânza cu dimensiunile de 105,5 pe 72,5 centimetri, găsită în septembrie 2024 în […] © G4Media.ro.
19:30
Asociația ProInfrastructura, despre promisiunile CFR privind lucrările la calea ferată Sighișoara-Brașov, „tronson crucial de 110 km care acum paralizează legăturile Capitalei și Brașovului spre Curtici, Cluj-Napoca și tot nord-vestul țării” # G4Media
Compania Națională de Căi Ferate „CFR” SA anunța zilele trecute că se pregătește să deschidă circulației trei dintre liniile de cale ferată reabilitate din Stația CF Brașov, intervenții realuzate în cadrul proiectului de modernizare a căii ferate Brașov – Sighișoara. Asociația ProInfrastructură critică anunțul CFR, consemnând întârzierile și blocajele din cadrul acestui proiect stringent de […] © G4Media.ro.
19:30
Verstappen profită de haosul McLaren și câștigă în Qatar: Lupta pentru titlul din F1 explodează înainte de ultima etapă # G4Media
Max Verstappen a câștigat Marele Premiu din Qatar, olandezul profitând din plin de eroarea de strategie a rivalilor de la McLaren. Oscar Piastri a terminat al doilea, iar Norris doar pe locul 4. Lupta pentru titlul mondial din Formula 1 este mai interesantă ca niciodată cu doar o etapă înainte de finalul sezonului. După accidentul […] © G4Media.ro.
19:00
Rogobete: Astăzi sunt în derulare peste 3.190 de contracte doar pe PNRR iar 4,27 miliarde lei este execuţia bugetarǎ # G4Media
Alexandru Rogobete, ministrul Sănătăţii, anunţă că în ultimul an, sistemul de sănătate a intrat într-o etapă în care investiţiile nu doar că sunt aprobate, ci se văd, precizând că astăzi sunt în derulare peste 3.190 de contracte doar pe PNRR iar 4,27 miliarde lei este execuţia bugetarǎ. ”În ultimul an, sistemul de sănătate a intrat […] © G4Media.ro.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.