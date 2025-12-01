Populația României ar putea scădea cu până la un sfert, până în 2080 / Câte milioane am putea fi peste jumătate de secol
G4Media, 1 decembrie 2025 07:20
Populaţia României ar putea ajunge la aproximativ 14 milioane de persoane în 2080, de la 19 milioane în 2025, ceea ce ar însemna o reducere cu 5 milioane de persoane, adică aproape un sfert din populaţie, arată datele unei analize realizate de Institutul Naţional de Statistică (INS) în lucrarea „Proiectarea populaţiei active a României la […] © G4Media.ro.
• • •
Alte ştiri de G4Media
Acum 10 minute
07:30
Un studiu dezvăluie o etapă importantă în istoria domesticirii pisicilor. Noile dovezi ADN arată că primele feline domestice au cucerit Europa acum 2.000 de ani, nu în neolitic, așa cum s-a crezut # G4Media
Fie că sunt pisici din rasele Siameză, Persană, Maine Coon sau că sunt domestice cu părul scurt, sute de milioane de astfel de feline trăiesc în compania oamenilor în întreaga lume. Însă, în pofida popularităţii lor ca animale de companie, oamenii de ştiinţă s-au confruntat cu dificultăţi în încercarea de a descifra istoria domesticirii lor. © G4Media.ro.
07:30
S-ar putea redeschide catacombele Brașovului / Au fost încuiate în 2021 / Fostul viceprimar a fost trimis în judecată atunci pentru că ar fi permis ilegal unei asociații să le folosească pentru evenimente # G4Media
Catacombele Brașovului s-ar putea redeschide, anunță primarul orașului, George Scripcaru, relatează Biz Brașov. În urmă cu mai mulţi ani, catacombele de După Ziduri au fost igienizate, iar în prima jumătate a anului 2020 au fost deschise publicului. Ulterior, în aceste galerii a fost amenajat Brasov Underground Museum (BUM), inaugurat în luna iunie a anului 2021. […] © G4Media.ro.
Acum 30 minute
07:20
Populația României ar putea scădea cu până la un sfert, până în 2080 / Câte milioane am putea fi peste jumătate de secol # G4Media
Populaţia României ar putea ajunge la aproximativ 14 milioane de persoane în 2080, de la 19 milioane în 2025, ceea ce ar însemna o reducere cu 5 milioane de persoane, adică aproape un sfert din populaţie, arată datele unei analize realizate de Institutul Naţional de Statistică (INS) în lucrarea „Proiectarea populaţiei active a României la […] © G4Media.ro.
07:10
Paradă la Bucureşti, de Ziua Naţională: Aproape 3.000 de militari vor defila pe sub Arcul de Triumf / Evenimentul e programat să înceapă la ora 11 # G4Media
Aproape 3.000 de militari vor defila pe sub Arcul de Triumf, luni, de Ziua Naţională, la ceremonii urmând să fie prezenţi preşedintele Nicuşor Dan, premierul Ilie Bolojan, membri ai Guvernului, parlamentari, numeroase alte oficialităţi, reprezentanţi ai corpului diplomatic. Ilie Bolojan va fi prezent luni şi la ceremoniile organizate la Alba Iulia cu ocazia Zilei Naţionale, […] © G4Media.ro.
07:10
Donald Trump anunță că va face publice rezultatele RMN-ului care i s-a făcut în octombrie / Dar nu ştie ce parte a corpului i-a fost scanată / ”Nu a fost creierul”, spune el” # G4Media
Preşedintele american Donald Trump a declarat, duminică seară, că va face publice rezultatele RMN-ului care i s-a făcut în octombrie, relatează AP, transmite News.ro. „Dacă doriţi să fie făcute publice, le voi face publice”, a declarat preşedintele SUA în timpul unei discuţii cu reporterii, în timp ce se întorcea din Florida la Washington. El a […] © G4Media.ro.
07:10
Elevii din 13 localități prahovene rămase fără apă potabilă de două zile vor învăța online # G4Media
Cursurile în unităţile de învăţâmânt din cele 13 localităţi prahovene afectate de criza apei de la acumularea Paltinu se vor derula în sistem online în perioada 2 – 5 decembrie, a anunţat, duminică seară, Inspectoratul Şcolar Judeţean Prahova. „Având în vedere că aprovizionarea cu apă potabilă în 13 localităţi din judeţul Prahova a fost întreruptă […] © G4Media.ro.
Acum 2 ore
06:10
Aperitive light cu ton pentru masa de 1 Decembrie care merg și pe masa de Crăciun sau de Revelion # G4Media
Fie că vrem să preparăm ceva simplu și rapid și de efect, fie că optăm pentru ceva mai sofisticat, tonul poate fi un ingredient central într-un meniu de în așteptarea Crăciunului sau chiar de sărbători. Înseamnă un aport important de proteine nobile, grăsimi puține și de calitate și este lipsit de carbohidrați. © G4Media.ro.
Acum 8 ore
23:40
Diana Buzoianu răspunde reproșurilor PSD: Stop ipocriziei politice. Oamenii au nevoie de soluţii, nu de manipulări pentru salvat funcţiile unor oameni plasaţi politic pe la Apele Române # G4Media
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu răspunde atacurilor PSD, ea cerând să se pună stop ipocriziei politice, pentru că oamenii au nevoie de soluţii, nu de manipulări pentru salvat funcţiile unor oameni plasaţi politic pe la Apele Române. Ea mai afirmă că e aproape induioşător să vezi oameni numiţi politici de ani de zile în companiile din […] © G4Media.ro.
23:40
Grindeanu spune că munca făcută de Oana Gheorghiu ca ONG-istă este lăudabilă, dar asta nu o califică să fie vicepremier în Guvernul României şi să restructureze companii de stat # G4Media
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că el nu a fost de acord ca Oana Gheorghiu să devină vicepremier și că a avut dreptate. El a subliniat că e lăudabilă munca Oanei Gheorghiu ca ONG-istă, dar că aceasta nu o califică să ia decizii privind restructurarea companiilor de stat. „Cred că s-au făcut lucruri bune […] © G4Media.ro.
Acum 12 ore
23:30
Lasconi, critici la adresa lui Nicușor Dan: E un mincinos. E un om rău și răzbunător / Despre Ilie Bolojan: Eu l-am propus ca premier, acum i-aș spune să plece acasă # G4Media
Fostă candidată la președinția țării, primar al municipiului Câmpulung, Elena Lasconi a lansat acuzații dure la adresa Guvernului și președintelui Nicușor Dan, într-o emisiune la Digi24. „Președintele pe care îl avem nu are nicio treabă cu moralitatea, este produsul sistemului şi al unor servicii de marketing, este un mincinos, un om rău, orgolios şi răzbunător”, […] © G4Media.ro.
23:10
VIDEO I Cât de des ar trebui să mergem la cumpărături și care sunt criteriile după care stabilim acest ritm? # G4Media
E mai comod și mai practic să mergem doar o dată pe săptămână la cumpărături sau ritmul de aprovizionare depinde de ce anume cumpărăm? Care sunt criteriile pe baza cărora stabilim ritmul cel mai potrivit? A oferit câteva explicații Ruxandra Gavrilescu, autoarea volumului „Imperfect. Cum îmbunătățești relația cu mâncarea și risipa” și fondatoarea Asociației Gastronom, […] © G4Media.ro.
23:10
DSU anunță că începând din această seară peste 50.000 de litri de apă potabilă îmbuteliată se distribuie în localitățile din județele Prahova și Dâmbovița # G4Media
Departamentul pentru Situații de Urgență anunță că începând cu ora 22:00, peste 50.000 de litri de apă potabilă îmbuteliată (în sticle de doi litri) – distribuită din rezervele de stat – vor ajunge în localitățile de destinație din județele Prahova și Dâmbovița. Peste 100.000 de persoane sunt lipsite în prezent de apă potabilă și menajeră, […] © G4Media.ro.
23:00
Grindeanu spune că USR a făcut mult circ pe seama diplomei lui Ciolacu, în timp ce Moșteanu este menajat: Explicația e că aceștia sunt oamenii noi în politică # G4Media
Liderul PSD, Sorin Grindeanu a reamintit într-un interviu la România TV că în urmă cu un an pe seama fostului premier Marcel Ciolacu „s-a creat un circ” mediatic, pentru că acesta a spus că nu-și amintește exact media de la examenul de Bacalaureat, pentru că nu-și mai găsea diploma. În opinia lui Grindeanu, reprezentanții USR […] © G4Media.ro.
22:30
Câinii nu sunt doar animale de companie: Două treimi dintre rasele moderne au ADN de lup, arată un studiu recent / Află cât de sălbatic e prietenul tău blănos # G4Media
Potrivit unui nou studiu publicat de Muzeul de Istorie Naturală American și Muzeul Național de Istorie Naturală Smithsonian, două treimi dintre rasele de câini existente în prezent au ADN de lup. Studiul lansat pe 24 noiembrie a prezentat date conform cărora câinii din rasa Chihuahua sunt și ei, într-o mică măsură, ascendenți din lupi. © G4Media.ro.
22:20
Forţe americane şi siriene au efectuat raiduri vizând facilităţi de arme ale Statului Islamic # G4Media
Armata americană a distrus recent 15 situri care conţineau depozite de arme ale grupării Stat Islamic (ISIS) în sudul Siriei, a anunţat duminică într-un comunicat Comandamentul Central al forţelor SUA, transmite Reuters, transmite Agerpres. CENTCOM a precizat că împreună cu forţele siriene a identificat şi distrus facilităţi de depozitare de armament din provincia Rif Dimashq […] © G4Media.ro.
22:10
Aproape un milion de evrei au fost goniți din țările musulmane după crearea statului Israel în 1948. Povestea lor este arareori menționată # G4Media
Pe 30 noiembrie, Israelul marchează Ziua Plecării și Expulzării Evreilor din Țările Arabe și Iran. Aproape un milion de evrei au fost expulzați din țările lor natale după 1948 (peste 850.000 din lumea arabă și 100.000 din Iran). Expulzarea a început imediat după declararea independenței statului Israel pe 14 mai 1948 când șase state arabe, […] © G4Media.ro.
21:50
PKK anunţă că nu vrea să mai continue negocierile de pace cu Turcia şi cere eliberarea lui Abdullah Öcalan # G4Media
Partidul Muncitorilor din Kurdistan (PKK) anunţă că nu va mai continuă negocierile de pace cu Turcia, căreia-i cere să-l elibereze mai întâi pe liderul istoric al formaţiunii, Abdullah Öcalan, potrivit unui comandant militar PKK, Amed Malazgirt, relatează AFP, conform News.ro. ”Noi am făcut ceea ce ni s-a cerut, acum este rândul Turciei”, declară Amed Malazgirt. ”În […] © G4Media.ro.
21:40
ANAF verifică proprietarii unor maşini de lux: În această etapă suntem în control la 49 de persoane şi mai avem în procedură de analiză încă 300 # G4Media
Şeful ANAF, Adrian Nica, a declarat duminică, despre confiscarea maşinilor de lux, că în această etapă sunt în control la 49 de persoane şi mai au în procedură de analiză încă 300, el precizând că nu au confiscat, până la prezenta dată, nici o maşină, transmite News.ro. ”În această etapă suntem în control la 49 […] © G4Media.ro.
21:30
Zelenski anunţă că a discutat cu secretarul general al NATO şi şefa Comisiei Europene: Ne coordonăm îndeaproape în eforturile noastre de a consolida rezistența Ucrainei # G4Media
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunţat duminică pe reţeaua X că a discutat cu şefii Comisiei Europene şi NATO despre eforturile actuale de a se ajunge la o soluţie de pace în Ucraina, au consemnat dpa şi Reuters, transmite Agerpres. „Am vorbit cu (secretarul general al NATO) Mark Rutte şi ne vom continua conversaţia în […] © G4Media.ro.
21:20
Papa Leon al XIV-lea îi îndeamnă pe libanezi să rămână în ţara lor: Uneori e mai uşor să fugi sau, pur şi simplu, e mai practic să mergi în altă parte. Este nevoie cu adevărat de curaj şi clarviziune pentru a rămâne sau pentru a te întoarce în ţară # G4Media
Papa Leon al XIV-lea i-a îndemnat duminică pe libanezi să rămână în ţara lor – unde criza economică a agravat emigraţia în masă – şi a făcut apel la „reconciliere” pentru a depăşi profundele divizări politice şi sectare din Liban, relatează AFP, conform Agerpres. Sosit din Turcia într-o nouă etapă a primului său turneu internaţional, […] © G4Media.ro.
21:10
ANAF, despre controalele la Onlyfans: Avem primul lot de 103 persoane. Urmează încă alte 390, şi tot aşa, pentru că acesta e un proces continuu. Noi ne uităm la încasările pe care le fac. Vorbim de o bază nedeclarată de 64 de milioane de lei # G4Media
Şeful ANAF, Adrian Nicuşor Nica, a declarat, despre controalele la Onlyfans, că au deja primul lot de 103 persoane şi urmează încă alte 390, şi tot aşa, pentru că acesta e un proces continuu, el arătând că se uită la încasările pe care le fac şi că vorbim de o bază nedeclarată de 64 de […] © G4Media.ro.
20:40
Lideri PSD din Prahova şi Dâmboviţa, atac la Ministerul Mediului pe tema crizei apei potabile: Conducta de aducţiune este avariată de peste şase luni, iar în tot acest timp nu s-a făcut absolut nimic pentru a fi reparată # G4Media
Oficialii Consiliilor Judeţene Prahova şi Dâmboviţa atacă Ministerul Mediului pe tema crizei apei potabile care afectează peste 107.000 de persoane din cele două judeţe. În timp ce preşedintele CJ Dâmboviţa, Corneliu Ştefan, consideră că „este revoltător că Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor şi Administraţia Naţională Apele Române au tratat această situaţie cu o indiferenţă periculoasă”, […] © G4Media.ro.
20:30
Bolojan, despre criza apei din Prahova: După reluarea cât mai urgentă a alimentării cu apă, cei care au generat această criză în aval de acumularea Paltinu trebuie să răspundă pentru neajunsurile create # G4Media
Premierul Ilie Bolojan anunţă că peste 50.000 de litri de apă potabilă îmbuteliată, din rezerva de stat, vor ajunge duminică seară în zonele afectate de întreruperea alimentării cu apă potabilă din judeţele Prahova şi Dâmboviţa. Şeful Guvernului subliniază că „după reluarea cât mai urgentă a alimentării cu apă, cei care au generat această criză în […] © G4Media.ro.
20:20
Iranul şi Turcia s-au angajat duminică să lanseze lucrări ale unei legături feroviare între cele două ţări, care să devină o conexiune strategică a comerţului mondial între Europa şi Asia, relatează AFP, conform News.ro. Iranul, o ţară din Orientul Mijlociu situată între Europa şi Asia, îşi consideră amplasarea geografică drept un atu. El îşi multiplică […] © G4Media.ro.
20:10
Baidu începe un val de concedieri după rezultate financiare sub așteptări / Reduceri de personal de până la 40% în unele departamente # G4Media
Gigantul tehnologic chinez Baidu a demarat în această săptămână o rundă majoră de concedieri care vizează multiple departamente ale companiei, după ce a raportat pierderi semnificative în al treilea trimestru al anului. © G4Media.ro.
20:10
Franța și Germania fac presiuni pentru salvarea proiectului avionului de luptă european înainte de termenul-limită din decembrie / Eșecul ar pune sub semnul întrebării capacitatea Europei de a coordona proiecte majore # G4Media
Franța și Germania cresc presiunea asupra companiilor aeronautice Dassault Aviation și Airbus pentru a salva programul european Future Combat Air System (FCAS), un proiect estimat la 100 de miliarde de euro, care riscă să se prăbușească din cauza disputelor industriale, scrie Reuters. © G4Media.ro.
20:00
Simion, reconfirmat la șefia partidului extremist AUR, după ce a candidat de unul singur / Dintre cei peste 1000 de delegați doar 17 au votat împotrivă # G4Media
Fără a avea un contracandidat, George Simion a fost reconfirmat în funcția de președinte al formațiunii extremiste AUR, în cadrul congresului organizat duminică la Alba Iulia. Dintr-un total de 1.008 voturi exprimate, Simion a primit 991 de voturi. Un număr de 17 persoane au votat ”împotrivă”. ” (…) Mulţumesc fiecăruia dintre voi pentru că aţi […] © G4Media.ro.
19:40
Un tablou de Rubens dispărut timp de patru secole a fost adjudecat pentru aproape 3 milioane de euro # G4Media
Un tablou „Hristos pe cruce” al renumitului pictor flamand Peter Paul Rubens (1577-1640), dispărut din 1613 şi recent redescoperit, a fost vândut duminică la o licitaţie la Versailles (lângă Paris) pentru aproape trei milioane de euro, inclusiv taxe, relatează AFP, transmite Agerpres. Pânza cu dimensiunile de 105,5 pe 72,5 centimetri, găsită în septembrie 2024 în […] © G4Media.ro.
19:30
Asociația ProInfrastructura, despre promisiunile CFR privind lucrările la calea ferată Sighișoara-Brașov, „tronson crucial de 110 km care acum paralizează legăturile Capitalei și Brașovului spre Curtici, Cluj-Napoca și tot nord-vestul țării” # G4Media
Compania Națională de Căi Ferate „CFR” SA anunța zilele trecute că se pregătește să deschidă circulației trei dintre liniile de cale ferată reabilitate din Stația CF Brașov, intervenții realuzate în cadrul proiectului de modernizare a căii ferate Brașov – Sighișoara. Asociația ProInfrastructură critică anunțul CFR, consemnând întârzierile și blocajele din cadrul acestui proiect stringent de […] © G4Media.ro.
19:30
Verstappen profită de haosul McLaren și câștigă în Qatar: Lupta pentru titlul din F1 explodează înainte de ultima etapă # G4Media
Max Verstappen a câștigat Marele Premiu din Qatar, olandezul profitând din plin de eroarea de strategie a rivalilor de la McLaren. Oscar Piastri a terminat al doilea, iar Norris doar pe locul 4. Lupta pentru titlul mondial din Formula 1 este mai interesantă ca niciodată cu doar o etapă înainte de finalul sezonului. După accidentul […] © G4Media.ro.
19:00
Rogobete: Astăzi sunt în derulare peste 3.190 de contracte doar pe PNRR iar 4,27 miliarde lei este execuţia bugetarǎ # G4Media
Alexandru Rogobete, ministrul Sănătăţii, anunţă că în ultimul an, sistemul de sănătate a intrat într-o etapă în care investiţiile nu doar că sunt aprobate, ci se văd, precizând că astăzi sunt în derulare peste 3.190 de contracte doar pe PNRR iar 4,27 miliarde lei este execuţia bugetarǎ. ”În ultimul an, sistemul de sănătate a intrat […] © G4Media.ro.
Acum 24 ore
18:30
O combinație echilibrată între prospețimea avocado-ului și gustul intens al tonului Insalatissime amestec mexican RIO Mare transformă acest taco într-o opțiune nutritivă și ușor de pregătit, ideală pentru un prânz rapid. © G4Media.ro.
18:30
Peste 100.000 de persoane sunt afectate de lipsa apei în Prahova / Comitetul pentru Situații de Urgență a cerut să fie distribuită apă din rezervele de stat # G4Media
Numărul persoanelor afectate de lipsa apei potabile în judeţul Prahova depăşeşte 100.000. În consecință, Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă (CJSU) Prahova a adoptai, duminică, o hotărâre prin care solicită să fie distribuită apă din rezervele de stat. În hotărârea CJSU se aprobă „solicitarea scoaterii de la Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme […] © G4Media.ro.
18:20
Rubio, la începutul unor negocieri cu Umerov în Florida, spune despre planul de pace că se urmărește „deschiderea căii” spre o Ucraină independentă și suverană # G4Media
Au început negocierile din Florida, unde participă o delegaţie ucraineană şi oficiali americani de rang înalt, pentru a discuta despre planul care poate duce la lînceatarea războiului în Ucraina. Secretarul de Stat american Marco Rubio şi emsiarul special al lui Donald Trump, Steve Witkoff, au întâmpinat delegaţia ucraineană. Marco Rubio a declarat că negocierile urmăresc deschiderea căii […] © G4Media.ro.
18:10
Kazahstan, protest faţă de un atac ucrainean ce ar fi vizat terminalul petrolier CPC de la Novorossiisk # G4Media
Autorităţile din Kazahstan cer duminică Ucrainei să înceteze atacurile împotriva unui terminal petrolier important situat în sudul Rusiei, avariat sâmbătă într-un atac cu dronă navală, relatează Reuters, conform News.ro. Este vorba despre un terminal considerat crucial în transportul petrolului între Asia Centrală şi Europa Ministerul kazah de Externe ”protestează”, într-un comunicat, ”faţă de un nou […] © G4Media.ro.
17:40
CNAIR, imagini de pe Autostrada Sibiu-Piteşti (A1), secţiunea 4 (Tigveni -Curtea de Argeş): În scurt timp va începe turnarea betonului rutier şi pe calea de rulare a celei de-a doua galerii # G4Media
Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) prezintă imagini live de pe Autostrada Sibiu-Pitești (A1), secțiunea 4 (Tigveni -Curtea de Argeș. „S-a finalizat turnarea betonului rutier în prima galerie (sensul Pitești-Sibiu) a tunelului Momaia. În scurt timp va începe turnarea betonului rutier și pe calea de rulare a celei de a doua galerii (sensul […] © G4Media.ro.
17:30
Ucraina şi Norvegia urmează să producă în comun drone începând din 2026, anunţă ministrul ucrainean al Apărării Denîs Şmîhal şi evocă o linie de producţie-pilot şi o cooperare în domeniul cercetării şi dezvoltării cu instituţii norvegiene de prim–plan # G4Media
Ucraina şi Norvegia au convenit să producă împreună drone – începând din 2026 -, anunţă duminică, pe X, ministrul ucrainean al Apărării Denîs Şmîhal, precizând că a semnat un document în acest sens cu omologul său norvegian Tore Sandvik, relatează AFP, conform News.ro. ”Următoarea etapă constă în lansatrea rapidă a unei linii de producţie-pilot, în […] © G4Media.ro.
17:20
Telescopul spațial Roman al NASA promite să surprindă oamenii de știință chiar înainte de a fi lansat # G4Media
Telescopul Spațial Nancy Grace Roman, următoarea generație de telescoape NASA, se pregătește să depășească așteptările oamenilor de știință, chiar înainte de a fi lansat. Conform cercetătorilor, Roman va putea măsura unde seismice uriașe care străbat suprafețele a sute de mii de stele gigant roșii, ceea ce va oferi informații prețioase despre evoluția și proprietățile acestora, […] © G4Media.ro.
17:10
Turiştii aflaţi la munte, în Braşov, sfătuiţi să nu urce la altitudini mari din cauza riscului de avalanşă – # G4Media
Turiştii care în această perioadă se află la munte, în judeţul Braşov, sunt sfătuiţi să nu urce la altitudini mai mari de 1800 de metri, unde în urma ninsorilor recente s-a depus un strat de zăpadă, existând risc de avalanşă. Celor care urcă pe traseele montană, salvamontiştii le recomandă să fie echipaţi corespunzător, transmite News.ro. […] © G4Media.ro.
17:00
Recomandările MApN de 1 Decembrie pentru stăpânii de animale. Autoritățile au o mare rugăminte: „Evitați zona Arcului de Triumf și a Parcului Herăstrău” # G4Media
Ministerul Apărării Naționale anunță că în zona Piața Presei – Arcul de Triumf – Piațeta Regelui vor fi trase salve de tun, iar zgomotul poate fi deranjant, în special pentru animalele de companie. Astfel, MApN le recomandă stăpânilor de câini și pisici să evite zona luni, 1 Decembrie, în prima parte a zilei. © G4Media.ro.
16:50
Diana Buzoianu: Localităţile din Prahova şi Dâmboviţa afectate de criza apei vor primi sprijin de la Guvern # G4Media
Toate nevoile primăriilor din localităţile afectate de criza apei generată de situaţia de la lacul de acumulare Paltinu vor fi centralizate şi se va organiza o şedinţă a Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă (CNSU) pentru sprijinirea de la nivel de Guvern a localităţilor afectate de sistarea alimentării cu apă, a informat duminică ministrul Mediului, […] © G4Media.ro.
16:50
Ce genuri muzicale românești se aseamănă din punct de vedere al versurilor (Studiu științific)/ Versurile din rock, mai aproape ca stil de manele și muzica de biserică # G4Media
Rockul românesc seamănă lexical mai mult cu manelele și muzica de biserică decât cu hip-hopul – toate trei au vocabular simplu, repetiții la început de vers și ton predominant pozitiv. Pop-ul, în schimb, repetă finalurile de vers, nu începuturile. Doi cercetători din Sibiu și București au analizat computerizat versurile a 14.000 de piese românești, în […] © G4Media.ro.
16:40
Agenţiei de Investigare Feroviară Română suspectează un act de sabotaj, după incidentul de la Cruşovăţ, unde un tren de persoane a lovit o osie de vagonet # G4Media
Directorul Agenţiei de Investigare Feroviară Română (AGIFER), Laurenţiu Dumitru, afirmă că incidentul de siguranţă feroviară produs sâmbătă, în staţia de cale ferată Cruşovăţ, unde un tren de persoane a lovit o osie de vagonet aflată pe linia ferată, amplasată acolo de persoane neidentificate, a avut un potenţial de pericol foarte ridicat. AGIFER nu va face […] © G4Media.ro.
16:20
Ministrul Agriculturii va propune un mecanism de protecţie pentru toate produsele agroalimentare atunci când inflaţia depăşeşte 5% # G4Media
Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, va propune introducerea unui mecanism care să activeze automat măsuri de protecţie pentru toate produsele agroalimentare atunci când inflaţia depăşeşte 5%, similar intervenţiilor Băncii Naţionale ale României (BNR) pe cursul valutar, după eliminarea plafonării adaosului comercial la alimentele de bază, prevăzută pentru 31 martie 2026, transmite Agerpres. „Sunt de acord să […] © G4Media.ro.
16:10
Cum este folosită AI în universități. Ce spun studenții și regulamentele (1) Italia și România/ Student: „Am ascuns întotdeauna faptul că am folosit IA față de profesorii mei” # G4Media
Cum utilizează studenții Inteligența Artificială și ce anume permit Universitățile? ENTR lansează întrebări studenților și analizeaază regulamentele universităților din România și din alte țări europene. Pentru prima serie de răspunsuri, ENTR a discutat cu trei studenți din Italia și din România. „Am ascuns întotdeauna faptul că am folosit IA față de profesorii mei și, de […] © G4Media.ro.
16:00
Oana Gheorghiu: De săptămâna viitoare vom lua decizia finală cu privire la reformarea primelor 10 companii din energie şi transport # G4Media
Oana Gheorghiu prezintă, duminică, un bilanţ la o lună de când a preluat mandatul de viceprim-ministru, anunţând că săptămâna viitoare se va lua decizia finală, conform metodologiei stabilite, cu privire la lista primelor 10 companii din energie şi transport, care intră în procesul de reformă. Vicepremierul mai spune că va veni în următoarele săptămâni cu […] © G4Media.ro.
15:40
Turla unei biserici din Bacău a luat foc / Pompierii intervin pentru lichidarea incendiului care s-a extins pe sute de metri pătraţi # G4Media
Turla unei biserici din comuna Mărgineni, judeţul Bacău, a luat foc, duminică după amiază, pompierii intervenind pentru lichidarea incendiului care s-a extins pe aproximativ trei sute de metri pătraţi. Incendiul a fost anunţat duminică după amiază, în jurul orei 13:47, după ce turla bisericii ortodoxe din comuna Mărgineni, satul Luncani a fost cuprinsă de flăcări. […] © G4Media.ro.
15:30
Consiliul Județean Cluj face demersuri pentru a obține în patrimoniu Sala Sporturilor „Horia Demian”, obiectiv vânat și de Primăria Cluj Napoca # G4Media
Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, și-a anunțat intenția de a prelua în administrarea județului Sala Sporturilor „Horia Demian”, aflată în patrimoniul Agenției Naționale pentru Sport, scrie actualdecluj.ro Și Primăria Cluj-Napoca încearcă de ani de zile să preia Sala Sporturilor, fără rezultat, Consiliul Județean Cluj a transmis că este pregătit să finalizeze demersul și să […] © G4Media.ro.
15:20
Cât de precise sunt cele mai cunoscute chatboturi AI? Un studiu european relevă un grad de erori de aproape 50% pentru toate # G4Media
O analiză a gradului de erori în furnizarea informațiilor, care se constată la cele mai utilizate patru chatbot-uri la nivel european arată că nivelul de acuratețe s-a îmbunătățit semnificativ de la finalul anului trecut dar tot ajunge la aproape 50%, pentru toate cele patru instrumente, arată o analiză Statista care citează un studiu al European […] © G4Media.ro.
15:10
Gabriela Ruse a câștigat duminică turneul ITF de la Trnava după ce a învins-o pe sportiva cehă Lucie Havlickova (locul 325 WTA). Ruse a fost nevoită să revină de la 0-1 la seturi pentru a se impune la capătul unui meci care a durat două ore și 14 minute, scor 5-7, 6-4, 6-0. Cap de […] © G4Media.ro.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.