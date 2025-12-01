Cititor Monitorul de Neamţ: Scrisoare deschisă de 1 Decembrie pentru românii de pretutindeni
Monitorul de Neamț , 1 decembrie 2025 08:50
Astăzi, de 1 Decembrie, când România își adună inimile sub același tricolor, simt nevoia să vă scriu aceste rânduri. Este un moment festiv, dar și unul al reflecției, în care ar trebui să ne reamintim că, dincolo de politică și de scandaluri, 1 Decembrie înseamnă mai ales unitate, demnitate și recunoștință. Este un moment de […]
Acum 30 minute
08:50
Astăzi, de 1 Decembrie, când România își adună inimile sub același tricolor, simt nevoia să vă scriu aceste rânduri. Este un moment festiv, dar și unul al reflecției, în care ar trebui să ne reamintim că, dincolo de politică și de scandaluri, 1 Decembrie înseamnă mai ales unitate, demnitate și recunoștință. Este un moment de […]
Acum 2 ore
07:30
Paradoxul lui Nicușor Dan, finanţarea domeniilor Educaţiei şi Sănătăţii a fost retrogradată de la o chestiune de „securitate naţională”, la o chestiune „stupidă” # Monitorul de Neamț
De când Nicușor Dan a ajuns preşedinte, asistăm la o schimbare majoră de comportament la acesta. Dacă în timpul mandatului de primar, acesta fugea de televiziuni, ca dracul de tămâie, acum preşedintele nu-şi mai putea savura dimineaţa cafeaua, decât cu televiziunile la poartă. Încă din timpul campaniei prezidenţiale, Nicușor susţinea că în funcţia de preşedinte […]
Acum 24 ore
20:00
Interviu Mihai Șandru: fundașul care execută faze fixe, scoate penalty-uri și spune ce a învățat de la fiica lui # Monitorul de Neamț
Un Interviu cu Mihai Șandru despre faze fixe, apetit ofensiv, familie, motivație și drumul unui jucător care a trecut de la extremă la fundaș. Mihai Șandru e genul de jucător pe care îl observi ușor în meciuri: sigur pe el la faze fixe, prezent în dueluri și surprinzător de ofensiv pentru un fundaș. Retitularizarea i-a […]
11:30
Pompierii nemţeni au intervenit în această dimineaţă pentru a stinge flăcările ce izbucniseră la un cotor de gaz al unei clădiri din Piatra Neamţ. „În această dimineață, în jurul orei 08:00, prin apel la 112, a fost sesizat faptul că arde gazul de la o țeavă de gaz de la un branșament amplasat pe o […]
11:10
Deschiderea Târgului „Piatra lui Crăciun" a fost amânăată, din cauza vremii defavorabile, pentru 1 Decembrie. „Ca urmare a condițiilor meteo nefavorabile, deschiderea Târgului „Piatra lui Crăciun" va fi reprogramată pentru mâine, 1 Decembrie. Am luat această decizie pentru că ne dorim ca deschiderea celei mai speciale ediții de până acum a Târgului „Piatra lui Crăciun" […]
10:40
Sărbătoarea națională și pomenirea Sfântului Andrei – între jertfă și superficialitate # Monitorul de Neamț
Astăzi, România își ține răsuflarea între două chemări: pomenirea Sfântului Apostol Andrei, încreștinătorul neamului, și Ziua Națională, zi de unitate și identitate. Dar întrebarea care răsună dureros este: ce mai serbăm de fapt? O zi liberă? Sau memoria unui ideal pentru care s-a sângerat, s-a postit, s-a luptat și s-a trăit cu demnitate? Sfântul Andrei […]
Ieri
18:10
Târgul „Piatra lui Crăciun" îşi va deschide porţile duminică, 30 noiembrie. „Duminică de la ora 18:00, în Piața Ștefan cel Mare, aprindem iluminatul festiv în tot orașul și îl întâmpinăm pe Moș Crăciun, care va sosi la Piatra-Neamț într-un mod cu totul inedit. Ne vor fi alături Andra Gogan, ADDA și IDK pentru a […]
17:30
Șoferiță din Iași prinsă băută la volan în Neamț: polițiștii au oprit „excursia” la timp # Monitorul de Neamț
O verificare de rutină s-a transformat într-un dosar penal, după ce o șoferiță din Iași a fost depistată cu alcool în aerul expirat pe DN 15C, în Bodești. Șoferiță din Iași prinsă băută la volan în Neamț, acesta este rezumatul serii în care o conducătoare auto din județul Iași a fost oprită pe DN 15C, […]
16:30
Accidentul la Tarcău soldat cu o victimă a avut loc pe un drum comunal, unde o femeie de 51 de ani a fost acroșată de un autoturism condus de un bărbat din județul Bacău. Accidentul a avut loc pe DC135 „În timp ce un bărbat, în vârstă de 59 de ani, din județul Bacău, conducea […]
15:20
Un tânăr de 16 ani s-a autoaccidentat cu motoferăstrăul: intervenție medicală și dosar penal # Monitorul de Neamț
Accidentul s-a produs în timp ce tăia lemneTânăr de 16 ani s-a autoaccidentat cu motoferăstrăul în Oglinzi, în timp ce tăia material lemnos. Polițiștii au deschis dosar penal pentru vătămare corporală din culpă. Un tânăr de 16 ani s-a autoaccidentat cu motoferăstrăul în Oglinzi, în timp ce tăia lemne. Polițiștii au deschis dosar penal pentru […]
13:30
CSM Ceahlăul a pierdut meciul disputat, sâmbătă, 29 noiembrie, în deplasare pe Ghencea, în fieful formaţiei Steaua, scor final 2-0. Marcatori au fost Ruben Lopez în minutul 42 şi Mario Roman, în minutul 84. Scorul putea fi chiar 3-0 însă Barna a salvat miraculos în minutul 90 la un şut expediat de Adăscăliţei. Rezultatul era […]
13:10
Conducător auto identificat după ce a fugit de la locul accidentului din Borlești # Monitorul de Neamț
Accident cu șofer fugar la Borlești — adolescentă lovită de o autoutilitară Accident cu șofer fugar la Borlești: o minoră de 17 ani a alertat polițiștii după ce a fost acroșată de o autoutilitară al cărei conducător a părăsit locul accidentului. Accidentul semnalat prin apelul minorei „La data de 28 noiembrie a.c., în jurul orei […]
12:10
O femeie și-a găsit fratele decedat în albia unui pârâu din apropierea locuinței Bărbat găsit decedat în albia unui pârâu din Bârgăuani. Aceasta este sesizarea care a ajuns vineri dimineață la polițiștii din Ștefan cel Mare, după ce o femeie și-a descoperit fratele fără viață în apropierea casei. Sesizarea și constatarea polițiștilor „La data de […]
11:00
O femeie de 47 de ani a ajuns la spital după ce a fost surprinsă de un autoturism care efectua o manevră de mers înapoi. Un accident la Barticești a avut loc ieri dimineață, după ce o manevră de mers înapoi efectuată de o șoferiță de 27 de ani a dus la rănirea unei femei […]
Mai mult de 2 zile în urmă
20:00
Interviu Robert Filip: un mijlocaș complet, cu reflexe de pasator și… cu plan de MMA # Monitorul de Neamț
Mijlocașul Ceahlăului, între „Istorie, Acasă, Motivație" și ambiția de a acoperi tot terenul Robert Filip este genul de jucător care recunoaște cine îl aleargă la antrenamente, admite fără ocolișuri ce ar „fura" de la colegi dacă ar putea și povestește cum ar fi ajuns probabil la MMA dacă nu era fotbalist. În rest… e suficient […]
19:10
Nu plânge, Maică Românie… Deși lacrimile tale ar putea umple într-o singură noapte toate albiile râurilor care ți-au hrănit pământul, nu tu ești vinovată că ai ajuns aici. Tu ai născut cu dărnicie, ai crescut cu blândețe, ai hrănit cu trudă, ai învățat cu răbdare. Dar fiii tăi, înstrăinați în propria lor casă, au învățat […]
18:10
CSM Ceahlăul are un meci dificil sâmbătă, în Ghencea, în compania formaţiei Steaua Bucureşti. Partida, contând pentru etapa cu numărul 15 din Liga 2 va începe de la ora 11. Elevii lui Cristian Pustai sunt în prezent pe locul 14 al clasamentului cu 16 puncte, având înregistrate cinci victorii, trei egaluri şi şase înfrângeri. De […]
17:10
Consilierii judeţeni au fost convocaţi în şedinţă ordinară, pe 27 noiembrie. Conform reprezentanţilor CJ, un accent important a fost pus pe parteneriatele cu unitățile administrativ-teritoriale Comuna Agapia și Comuna Ceahlău, prin care Consiliul Județean Neamț va contribui financiar la funcționarea Căminului pentru persoane vârstnice Văratec, respectiv a Unității de asistență medico-socială Ceahlău, pentru anul 2026. […]
16:00
Reprezentanţii fortţelor de ordine din Neamt au transmis o serie de recomandări pentru minivacanţa de Ziua României. Mesajul poliţiştilor Poliţiştii sunt la datorie și acționează pentru fluidizarea și monitorizarea traficului, în vederea preîntâmpinării producerii unor evenimente grave, pentru cei care călătoresc în acest week-end prelungit, de Sfântul Andrei și cu ocazia Zilei Naționale a României. […]
15:40
Monitorul de Neamţ vă prezintă în exclusivitate fotografii de la vizita Papei Leon în Turcia şi întâlnirea cu Patriarhul Bartolomeu I, liderul spiritual al creștinilor ortodocși orientali. Papa Leon realizează o vizită apostolică istorică în Turcia, prima sa călătorie internaţională de când este suveran pontif. Ocazia majoră este împlinirea a 1.700 de ani de la […]
15:00
Noile reguli în domeniul comercializării petardelor – precizările Poliţiei Locale # Monitorul de Neamț
Reprezentanţii Poliţiei Locale Piatra Neamţ au venit cu o serie de precizări privind noile reguli în domeniul comercializării petardelor „Apropierea sărbătorilor de iarnă readuce în atenția publicului subiectul petardelor, al modului de folosire și comercializare a acestora. În acest context, având în vedere ultimele modificări legislative în domeniul materiilor explozive, modificări care restrâng aria cumpărătorilor […]
14:10
Biblioteca Județeană Neamț în Malta – instituția a participat, prin șapte reprezentanți, la un proiect Erasmus+ dedicat educației adulților, desfășurat între 10 și 14 noiembrie 2025. Activități de formare și job shadowing în cadrul mobilității Biblioteca Județeană „G.T. Kirileanu" Neamț a luat parte, alături de alte instituții din România, Spania și Malta, la proiectul Erasmus+ […]
13:10
Înșelătorii create cu inteligența artificială: mesaje prin care „CV-ul tău a fost acceptat” circulă în Neamț # Monitorul de Neamț
Avertizarea IPJ Neamț despre metodele folosite pentru a induce în eroare persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă. Înșelătorii create cu inteligența artificială au devenit tot mai frecvente în ultima perioadă, polițiștii din Neamț avertizând că tot mai mulți cetățeni primesc mesaje false privind angajări inexistente, însoțite de linkuri sau solicitări de date personale […]
12:10
Transport de lemn cu aviz „plus-minus" a fost depistat de polițiștii Secției de Poliție Rurală Bicaz pe DN 17B, în localitatea Stejaru, în timpul acțiunilor de verificare a legalității transporturilor de material lemnos. Diferențe în acte și în încărcătură Potrivit informării IPJ Neamț, polițiștii au depistat în trafic un bărbat de 59 de ani care […]
11:00
Trecerea pentru pietoni pare nesigură: două femei rănite în aceeași zi, în Neamț # Monitorul de Neamț
Două accidente grave pe trecerea pentru pietoni, la interval de două ore, în Roznov și Dumbrava Roșie Trecerea pentru pietoni pare nesigură, după ce două persoane au fost rănite în aceeași zi, la Roznov și Dumbrava Roșie. Polițiștii au deschis dosare penale pentru vătămare corporală din culpă în ambele situații. Accident pe trecerea pentru pietoni […]
10:00
Furt la Galeriile de Artă din Piatra-Neamț: hoțul a „admirat” două telefoane și un portofel # Monitorul de Neamț
Hoțul a sustras două telefoane și un portofel, dar a fost identificat rapid de polițiștii pietreni Furt la Galeriile de Artă din Piatra-Neamț, unde un tânăr de 29 de ani ar fi profitat de un moment de neatenție pentru a pleca cu două telefoane și un portofel, însă polițiștii l-au identificat în scurt timp și […]
09:10
Intervenție de noapte pentru stingerea unui incendiu la o autoutilitară O autoutilitară distrusă în proporție de 80% a fost găsită în flăcări, noaptea trecută, într-o parcare din comuna Girov, pompierii intervenind rapid pentru stingerea incendiului. Autoutilitara ardea violent la sosirea pompierilor Noaptea trecută, în jurul orei 23:25, pompierii au fost solicitați
27 noiembrie 2025
20:10
Interviu Ionuț Ailenei: De ce a ales să fie portar și ce reproș i-ar face poarta # Monitorul de Neamț
Portarul Ceahlăului povestește despre începuturi, faze decisive, momente amuzante și ce înseamnă echipa pentru el Ionuţ Ailenei, un portar care a ieşit la antrenament cu două mănuşi „pe dreapta”, a fost întrebat din spatele porţii, pe când făcea mişcări de încălzire, dacă… nu a consumat ceva şi care, dacă ar fi să îi vorbească poarta, […] Articolul Interviu Ionuț Ailenei: De ce a ales să fie portar și ce reproș i-ar face poarta apare prima dată în Monitorul de Neamț.
19:00
Compania Națională de Investiții Rutiere a semnat în această săptămână două contracte de peste un miliard de euro pentru două loturi de 32,4 km și 14,4 km din A8. Este vorba despre contractele pentru proiectarea și execuția loturilor 1C Sărățeni-Joseni și 1D Joseni-Ditrău. Conform reprezentanţilor CNIR, ordinul de începere al lucrărilor va fi dat pentru […] Articolul Danlin a semnat pentru lotul Joseni-Ditrău din A8 apare prima dată în Monitorul de Neamț.
18:10
Profesorii nu pot muri niciodată. Ei rămân vii prin tot ceea ce au sădit în inimile celor pe care i-au învățat. Nu poate muri dăruirea lor, nici amintirea lor, nici harul cu care au modelat suflete și au ridicat destine. Poate că timpul, crud și neîndurător, îi ia la un moment dat drept tribut, dar […] Articolul Profesorii nu pot muri niciodată apare prima dată în Monitorul de Neamț.
17:10
Controale la școli în Roman: polițiștii au verificat elevi și agenți economici din zona adiacentă # Monitorul de Neamț
Acțiune IPJ Neamț pentru siguranța elevilor din Roman Polițiștii au desfășurat controale la școli în Roman, vizând siguranța elevilor, prevenirea incidentelor și verificarea agenților economici din apropierea unităților de învățământ. Verificări în zona Colegiului Tehnic Danubiana și a Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă La data de 26 noiembrie, polițiștii din cadrul Biroului Ordine Publică Roman, […] Articolul Controale la școli în Roman: polițiștii au verificat elevi și agenți economici din zona adiacentă apare prima dată în Monitorul de Neamț.
16:00
Brad furat de la magazin în Roman: hoțul s-a pregătit de sărbători înainte de vreme # Monitorul de Neamț
Hoțul „harnic” a plecat cu scări, cuve și un brad artificial Un brad furat de la magazin în Roman a dus la identificarea rapidă a unui bărbat care, profitând de neatenția angajaților, a plecat și cu mai multe ”cadouri”. Furt reclamat prin 112 În noaptea de 24 noiembrie, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Roman au […] Articolul Brad furat de la magazin în Roman: hoțul s-a pregătit de sărbători înainte de vreme apare prima dată în Monitorul de Neamț.
15:00
A intrat în casă cu gând de furat și a ieșit pe geam: intrus surprins în baie la Sagna # Monitorul de Neamț
Tânăr de 21 de ani, prins după o tentativă de furt calificat Un intrus surprins în baie la Sagna a încercat să scape sărind pe geam, însă planul nu l-a dus prea departe: polițiștii l-au identificat imediat. Intrus surprins în baie la Sagna și dispărut pe fereastră La data de 26 noiembrie, ora 19:12, polițiștii […] Articolul A intrat în casă cu gând de furat și a ieșit pe geam: intrus surprins în baie la Sagna apare prima dată în Monitorul de Neamț.
14:10
Două accidente rutiere, la Horia și Rediu, soldate cu victime : femeie lovită pe trecere și pieton băut acroșat pe carosabil # Monitorul de Neamț
Două accidente rutiere, la Horia și Rediu, au avut loc miercuri, soldate cu rănirea unei femei de 77 de ani care traversa regulamentar și cu acroșarea unui pieton aflat sub influența alcoolului. Accident pe trecerea pentru pietoni în Horia – femeie de 77 de ani rănită La data de 26 noiembrie, în jurul orei 13:30, […] Articolul Două accidente rutiere, la Horia și Rediu, soldate cu victime : femeie lovită pe trecere și pieton băut acroșat pe carosabil apare prima dată în Monitorul de Neamț.
13:10
Criza apei – două cartiere din municipiul reşedinţă şi trei comune rămase fără apă timp de trei zile – a scos la iveală şi „trăsături” mai puţin ştiute ale unor politicieni. Şefii judeţului de exemplu au excelat prin tăcere. De parcă Apa Serv nu ar fi o companie subordonată CJ. Ceea ce le-a atras caracterizarea […] Articolul Criza apei: şefii judeţului „în delegaţie”, şeful PNL trage spuza pe turta lui apare prima dată în Monitorul de Neamț.
11:50
Zece apicultori și un administrator trimiși în judecată la Neamț pentru fraude cu fonduri europene de 1,2 milioane de lei # Monitorul de Neamț
Dosar DNA privind achiziții supraevaluate pentru Programul Național Apicol 2022 Zece apicultori și administratorul unei firme au fost trimiși în judecată la Neamț pentru fraude cu fonduri europene, prejudiciul total depășind 1,2 milioane de lei, potrivit DNA. Acuzațiile formulate de procurorii anticorupție Procurorii DNA – Serviciul Teritorial Bacău au dispus trimiterea în judecată, în stare […] Articolul Zece apicultori și un administrator trimiși în judecată la Neamț pentru fraude cu fonduri europene de 1,2 milioane de lei apare prima dată în Monitorul de Neamț.
11:10
7.500 de lei furați dintr-o sacoșă lăsată nesupravegheată într-un bar din Piatra-Neamț # Monitorul de Neamț
Sesizare de furt și bani recuperați de polițiști Un furt de 7.500 de lei într-un bar din Piatra-Neamț a fost reclamat marți seara, după ce un bărbat a descoperit că suma dispăruse din sacoșa pe care o lăsase nesupravegheată. Sesizarea furtului prin 112 La data de 25 noiembrie, la ora 20:44, polițiștii din cadrul Poliției […] Articolul 7.500 de lei furați dintr-o sacoșă lăsată nesupravegheată într-un bar din Piatra-Neamț apare prima dată în Monitorul de Neamț.
10:20
Accident mortal produs de trenul InterRegio București–Suceava O tragedie pe calea ferată la Horia a fost semnalată miercuri seară, când un bărbat neidentificat a fost lovit mortal de un tren InterRegio. Cercetările au stabilit primele date La data de 26 noiembrie, în jurul orei 18:50, polițiștii din cadrul Poliției Transporturi Feroviare au fost sesizați prin […] Articolul Tragedie pe calea ferată la Horia: bărbat lovit de tren apare prima dată în Monitorul de Neamț.
09:00
ANABI și ANAF organizează licitații în toată țara în noiembrie–decembrie, iar în județul Neamț sunt scoase la vânzare mai multe autoturisme și autoutilitare. ANABI și ANAF scot la licitație mașini în Neamț, de la Dacia Logan până la Mercedes Sprinter și Kia Sorento. Licitații ANAF în Neamț: autoturisme de la 2.835 lei AJFP Neamț organizează […] Articolul ANABI și ANAF scot la licitație mașini în Neamț. Prețuri de la 2.800 lei apare prima dată în Monitorul de Neamț.
26 noiembrie 2025
20:30
Primarul de Piatra se răţoieşte la (NE IA) APA SERV. „Pietrenii au nevoie de apă, nu de promisiuni” # Monitorul de Neamț
După peste 48 de ore în care pietrenii din Dărmăneşti şi Speranţa contemplă seceta de la robinete primarul de Piatra iese cu o postare în care se răţoieşte la compania care mai mult şi mai des ne ia apa decât ne-o dă. Şi ameninţă, nu că va organiza vreo procesiune pentru a dezlega de secetă, […] Articolul Primarul de Piatra se răţoieşte la (NE IA) APA SERV. „Pietrenii au nevoie de apă, nu de promisiuni” apare prima dată în Monitorul de Neamț.
20:00
Ce rău v-am făcut noi, poporul? Întrebarea răsună ca un ecou prin istoria recentă a României, ca un strigăt care cere răspuns, dar şi ca o mustrare tăcută. Vă întrebăm nu pentru a vă condamna prin vorbe, ci pentru a vă arăta adevărul gol-goluţ: ce ne-aţi făcut cu ţara pe care v-am încredinţat-o? Am suportat […] Articolul Ce rău v-am făcut noi, poporul? apare prima dată în Monitorul de Neamț.
19:10
Poți învinge Casa folosind sisteme de pariere, precum Martingale, Fibonacci sau Labouchere? # Monitorul de Neamț
De-a lungul timpului, majoritatea celor care au printre hobby-uri jocurile de noroc au încercat să descopere strategii magice, care să-i ajute să câștige pe termen lung la mesele de ruletă, blackjack sau baccarat, la sloturi, video poker, bingo și altele. Din păcate, nu există strategii care să asigure câștiguri pe termen lung, însă sunt câteva […] Articolul Poți învinge Casa folosind sisteme de pariere, precum Martingale, Fibonacci sau Labouchere? apare prima dată în Monitorul de Neamț.
18:10
Primarul municipiului Piatra Neamţ, Adrian Niţă, anunţă că zilele acestea vor fi deschise patru locuri de joacă noi în Piatra Neamţ. „Astăzi este una dintre acele zile în care orașul zâmbește. Pentru că zâmbesc copiii! Nu inaugurăm doar niște locuri de joacă, ci spații ale copilăriei, locuri în care se crează amintiri, în care imaginația […] Articolul Locuri de joacă noi în Piatra Neamţ apare prima dată în Monitorul de Neamț.
17:10
Cauți hrană umedă pentru pisici de calitate? VeroAnima îți livrează rapid în toată țara # Monitorul de Neamț
O alimentație echilibrată este esențială pentru sănătatea pe termen lung a pisicilor. Fiecare deținător de pisică, știe că aceasta face parte din familie și beneficiază de aceleași drepturi. Ce tip de hrană ar fi bine de ales? O alimentație echilibrată este esențială pentru sănătatea pe termen lung a pisicilor. Fiecare deținător de pisică, știe că […] Articolul Cauți hrană umedă pentru pisici de calitate? VeroAnima îți livrează rapid în toată țara apare prima dată în Monitorul de Neamț.
16:10
Polițiștii din Bicaz, în misiune de prevenire: educație rutieră pentru pietoni și bicicliști # Monitorul de Neamț
Siguranța pietonilor și bicicliștilor a fost tema centrală a acțiunilor desfășurate ieri de polițiștii rutieri din Bicaz, care au derulat activități de educație rutieră în trei locații din zonă. Activități de prevenire la Bicaz, Bicazu Ardelean și Tașca Ieri, 25 noiembrie a.c., polițiștii rutieri din cadrul Poliției Orașului Bicaz au desfășurat activități educativ-preventive în baza […] Articolul Polițiștii din Bicaz, în misiune de prevenire: educație rutieră pentru pietoni și bicicliști apare prima dată în Monitorul de Neamț.
15:10
Parteneri pentru o comunitate sigură: peste 500 de elevi, față în față cu polițiștii din Dulcești # Monitorul de Neamț
Acțiune amplă de informare desfășurată de polițiști în școlile din comuna Horia Parteneri pentru o comunitate sigură este mesajul transmis de polițiștii din cadrul Secției Rurale Dulcești, care au desfășurat activități educative cu peste 500 de elevi din comuna Horia. Activități derulate în trei unități de învățământ La data de 25 noiembrie a.c., polițiștii din […] Articolul Parteneri pentru o comunitate sigură: peste 500 de elevi, față în față cu polițiștii din Dulcești apare prima dată în Monitorul de Neamț.
14:10
Un bărbat prins băut la volan în Bicaz a fost oprit de polițiștii Secției Rurale Bicaz după ce incoerența și mirosul puternic de alcool au vorbit înaintea lui. Oprit în timpul patrulării La data de 25 noiembrie a.c., polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Bicaz, în timp ce efectuau serviciul de patrulare, „au efectuat […] Articolul Prins băut la volan în Bicaz: testul a vorbit mai clar decât șoferul apare prima dată în Monitorul de Neamț.
13:10
Un bărbat din Tămășeni a fost surprins în flagrant pe malul râului Siret având asupra sa o plasă de pescuit interzisă. Un bărbat prins cu plasa de pescuit a fost depistat în flagrant de polițiștii Secției Rurale Săbăoani, pe raza localității Adjudeni. Prins cu plasa de pescuit pe malul Siretului La data de 25 noiembrie a.c., […] Articolul Prins cu plasa de pescuit pe malul râului Siret apare prima dată în Monitorul de Neamț.
12:40
Traficanţi de droguri călcaţi de mascaţi. Dădeau petreceri private în cadrul cărora vindeau droguri # Monitorul de Neamț
O reţea de traficanţi de droguri din Neamţ a fost călcată de mascaţii de la DIICOT. Conform anchetatorilor, reţeaua, care avea ramificaţii şi în judeţuil Galaţi, comercializa droguri către consumatori din judeţul nsotru. Membri grupării au organizat mai multe petreceri private, atât la domiciliile lor cât și în locații închiriate unde au oferit cu titlu […] Articolul Traficanţi de droguri călcaţi de mascaţi. Dădeau petreceri private în cadrul cărora vindeau droguri apare prima dată în Monitorul de Neamț.
12:10
Polițiștii au oprit un ansamblu auto încărcat cu peste 24 m.c. de lemn de foc fag, fără documente legale de proveniență. Un transport ilegal de lemne a fost depistat de polițiștii Serviciului Ordine Publică Neamț, care au oprit un ansamblu auto ce transporta peste 24 de metri cubi de lemn de foc fag fără documente legale. […] Articolul Transport ilegal de lemne: ansamblu auto oprit și indisponibilizat apare prima dată în Monitorul de Neamț.
