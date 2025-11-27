Controale la școli în Roman: polițiștii au verificat elevi și agenți economici din zona adiacentă

20:30

După peste 48 de ore în care pietrenii din Dărmăneşti şi Speranţa contemplă seceta de la robinete primarul de Piatra iese cu o postare în care se răţoieşte la compania care mai mult şi mai des ne ia apa decât ne-o dă. Şi ameninţă, nu că va organiza vreo procesiune pentru a dezlega de secetă, […] Articolul Primarul de Piatra se răţoieşte la (NE IA) APA SERV. „Pietrenii au nevoie de apă, nu de promisiuni” apare prima dată în Monitorul de Neamț.