Controale la școli în Roman: polițiștii au verificat elevi și agenți economici din zona adiacentă
Monitorul de Neamț , 27 noiembrie 2025 17:10
Acțiune IPJ Neamț pentru siguranța elevilor din Roman Polițiștii au desfășurat controale la școli în Roman, vizând siguranța elevilor, prevenirea incidentelor și verificarea agenților economici din apropierea unităților de învățământ. Verificări în zona Colegiului Tehnic Danubiana și a Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă La data de 26 noiembrie, polițiștii din cadrul Biroului Ordine Publică Roman, […] Articolul Controale la școli în Roman: polițiștii au verificat elevi și agenți economici din zona adiacentă apare prima dată în Monitorul de Neamț.
• • •
Acțiune IPJ Neamț pentru siguranța elevilor din Roman Polițiștii au desfășurat controale la școli în Roman, vizând siguranța elevilor, prevenirea incidentelor și verificarea agenților economici din apropierea unităților de învățământ. Verificări în zona Colegiului Tehnic Danubiana și a Centrului Școlar pentru Educație Incluzivă La data de 26 noiembrie, polițiștii din cadrul Biroului Ordine Publică Roman, […] Articolul Controale la școli în Roman: polițiștii au verificat elevi și agenți economici din zona adiacentă apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Brad furat de la magazin în Roman: hoțul s-a pregătit de sărbători înainte de vreme # Monitorul de Neamț
Hoțul „harnic” a plecat cu scări, cuve și un brad artificial Un brad furat de la magazin în Roman a dus la identificarea rapidă a unui bărbat care, profitând de neatenția angajaților, a plecat și cu mai multe ”cadouri”. Furt reclamat prin 112 În noaptea de 24 noiembrie, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Roman au […] Articolul Brad furat de la magazin în Roman: hoțul s-a pregătit de sărbători înainte de vreme apare prima dată în Monitorul de Neamț.
15:00
A intrat în casă cu gând de furat și a ieșit pe geam: intrus surprins în baie la Sagna # Monitorul de Neamț
Tânăr de 21 de ani, prins după o tentativă de furt calificat Un intrus surprins în baie la Sagna a încercat să scape sărind pe geam, însă planul nu l-a dus prea departe: polițiștii l-au identificat imediat. Intrus surprins în baie la Sagna și dispărut pe fereastră La data de 26 noiembrie, ora 19:12, polițiștii […] Articolul A intrat în casă cu gând de furat și a ieșit pe geam: intrus surprins în baie la Sagna apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Două accidente rutiere, la Horia și Rediu, soldate cu victime : femeie lovită pe trecere și pieton băut acroșat pe carosabil # Monitorul de Neamț
Două accidente rutiere, la Horia și Rediu, au avut loc miercuri, soldate cu rănirea unei femei de 77 de ani care traversa regulamentar și cu acroșarea unui pieton aflat sub influența alcoolului. Accident pe trecerea pentru pietoni în Horia – femeie de 77 de ani rănită La data de 26 noiembrie, în jurul orei 13:30, […] Articolul Două accidente rutiere, la Horia și Rediu, soldate cu victime : femeie lovită pe trecere și pieton băut acroșat pe carosabil apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Criza apei – două cartiere din municipiul reşedinţă şi trei comune rămase fără apă timp de trei zile – a scos la iveală şi „trăsături” mai puţin ştiute ale unor politicieni. Şefii judeţului de exemplu au excelat prin tăcere. De parcă Apa Serv nu ar fi o companie subordonată CJ. Ceea ce le-a atras caracterizarea […] Articolul Criza apei: şefii judeţului „în delegaţie”, şeful PNL trage spuza pe turta lui apare prima dată în Monitorul de Neamț.
11:50
Zece apicultori și un administrator trimiși în judecată la Neamț pentru fraude cu fonduri europene de 1,2 milioane de lei # Monitorul de Neamț
Dosar DNA privind achiziții supraevaluate pentru Programul Național Apicol 2022 Zece apicultori și administratorul unei firme au fost trimiși în judecată la Neamț pentru fraude cu fonduri europene, prejudiciul total depășind 1,2 milioane de lei, potrivit DNA. Acuzațiile formulate de procurorii anticorupție Procurorii DNA – Serviciul Teritorial Bacău au dispus trimiterea în judecată, în stare […] Articolul Zece apicultori și un administrator trimiși în judecată la Neamț pentru fraude cu fonduri europene de 1,2 milioane de lei apare prima dată în Monitorul de Neamț.
7.500 de lei furați dintr-o sacoșă lăsată nesupravegheată într-un bar din Piatra-Neamț # Monitorul de Neamț
Sesizare de furt și bani recuperați de polițiști Un furt de 7.500 de lei într-un bar din Piatra-Neamț a fost reclamat marți seara, după ce un bărbat a descoperit că suma dispăruse din sacoșa pe care o lăsase nesupravegheată. Sesizarea furtului prin 112 La data de 25 noiembrie, la ora 20:44, polițiștii din cadrul Poliției […] Articolul 7.500 de lei furați dintr-o sacoșă lăsată nesupravegheată într-un bar din Piatra-Neamț apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Accident mortal produs de trenul InterRegio București–Suceava O tragedie pe calea ferată la Horia a fost semnalată miercuri seară, când un bărbat neidentificat a fost lovit mortal de un tren InterRegio. Cercetările au stabilit primele date La data de 26 noiembrie, în jurul orei 18:50, polițiștii din cadrul Poliției Transporturi Feroviare au fost sesizați prin […] Articolul Tragedie pe calea ferată la Horia: bărbat lovit de tren apare prima dată în Monitorul de Neamț.
ANABI și ANAF organizează licitații în toată țara în noiembrie–decembrie, iar în județul Neamț sunt scoase la vânzare mai multe autoturisme și autoutilitare. ANABI și ANAF scot la licitație mașini în Neamț, de la Dacia Logan până la Mercedes Sprinter și Kia Sorento. Licitații ANAF în Neamț: autoturisme de la 2.835 lei AJFP Neamț organizează […] Articolul ANABI și ANAF scot la licitație mașini în Neamț. Prețuri de la 2.800 lei apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Primarul de Piatra se răţoieşte la (NE IA) APA SERV. „Pietrenii au nevoie de apă, nu de promisiuni” # Monitorul de Neamț
După peste 48 de ore în care pietrenii din Dărmăneşti şi Speranţa contemplă seceta de la robinete primarul de Piatra iese cu o postare în care se răţoieşte la compania care mai mult şi mai des ne ia apa decât ne-o dă. Şi ameninţă, nu că va organiza vreo procesiune pentru a dezlega de secetă, […] Articolul Primarul de Piatra se răţoieşte la (NE IA) APA SERV. „Pietrenii au nevoie de apă, nu de promisiuni” apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Ce rău v-am făcut noi, poporul? Întrebarea răsună ca un ecou prin istoria recentă a României, ca un strigăt care cere răspuns, dar şi ca o mustrare tăcută. Vă întrebăm nu pentru a vă condamna prin vorbe, ci pentru a vă arăta adevărul gol-goluţ: ce ne-aţi făcut cu ţara pe care v-am încredinţat-o? Am suportat […] Articolul Ce rău v-am făcut noi, poporul? apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Poți învinge Casa folosind sisteme de pariere, precum Martingale, Fibonacci sau Labouchere? # Monitorul de Neamț
De-a lungul timpului, majoritatea celor care au printre hobby-uri jocurile de noroc au încercat să descopere strategii magice, care să-i ajute să câștige pe termen lung la mesele de ruletă, blackjack sau baccarat, la sloturi, video poker, bingo și altele. Din păcate, nu există strategii care să asigure câștiguri pe termen lung, însă sunt câteva […] Articolul Poți învinge Casa folosind sisteme de pariere, precum Martingale, Fibonacci sau Labouchere? apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Primarul municipiului Piatra Neamţ, Adrian Niţă, anunţă că zilele acestea vor fi deschise patru locuri de joacă noi în Piatra Neamţ. „Astăzi este una dintre acele zile în care orașul zâmbește. Pentru că zâmbesc copiii! Nu inaugurăm doar niște locuri de joacă, ci spații ale copilăriei, locuri în care se crează amintiri, în care imaginația […] Articolul Locuri de joacă noi în Piatra Neamţ apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Cauți hrană umedă pentru pisici de calitate? VeroAnima îți livrează rapid în toată țara # Monitorul de Neamț
O alimentație echilibrată este esențială pentru sănătatea pe termen lung a pisicilor. Fiecare deținător de pisică, știe că aceasta face parte din familie și beneficiază de aceleași drepturi. Ce tip de hrană ar fi bine de ales? O alimentație echilibrată este esențială pentru sănătatea pe termen lung a pisicilor. Fiecare deținător de pisică, știe că […] Articolul Cauți hrană umedă pentru pisici de calitate? VeroAnima îți livrează rapid în toată țara apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Polițiștii din Bicaz, în misiune de prevenire: educație rutieră pentru pietoni și bicicliști # Monitorul de Neamț
Siguranța pietonilor și bicicliștilor a fost tema centrală a acțiunilor desfășurate ieri de polițiștii rutieri din Bicaz, care au derulat activități de educație rutieră în trei locații din zonă. Activități de prevenire la Bicaz, Bicazu Ardelean și Tașca Ieri, 25 noiembrie a.c., polițiștii rutieri din cadrul Poliției Orașului Bicaz au desfășurat activități educativ-preventive în baza […] Articolul Polițiștii din Bicaz, în misiune de prevenire: educație rutieră pentru pietoni și bicicliști apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Parteneri pentru o comunitate sigură: peste 500 de elevi, față în față cu polițiștii din Dulcești # Monitorul de Neamț
Acțiune amplă de informare desfășurată de polițiști în școlile din comuna Horia Parteneri pentru o comunitate sigură este mesajul transmis de polițiștii din cadrul Secției Rurale Dulcești, care au desfășurat activități educative cu peste 500 de elevi din comuna Horia. Activități derulate în trei unități de învățământ La data de 25 noiembrie a.c., polițiștii din […] Articolul Parteneri pentru o comunitate sigură: peste 500 de elevi, față în față cu polițiștii din Dulcești apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Un bărbat prins băut la volan în Bicaz a fost oprit de polițiștii Secției Rurale Bicaz după ce incoerența și mirosul puternic de alcool au vorbit înaintea lui. Oprit în timpul patrulării La data de 25 noiembrie a.c., polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Bicaz, în timp ce efectuau serviciul de patrulare, „au efectuat […] Articolul Prins băut la volan în Bicaz: testul a vorbit mai clar decât șoferul apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Un bărbat din Tămășeni a fost surprins în flagrant pe malul râului Siret având asupra sa o plasă de pescuit interzisă. Un bărbat prins cu plasa de pescuit a fost depistat în flagrant de polițiștii Secției Rurale Săbăoani, pe raza localității Adjudeni. Prins cu plasa de pescuit pe malul Siretului La data de 25 noiembrie a.c., […] Articolul Prins cu plasa de pescuit pe malul râului Siret apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Traficanţi de droguri călcaţi de mascaţi. Dădeau petreceri private în cadrul cărora vindeau droguri # Monitorul de Neamț
O reţea de traficanţi de droguri din Neamţ a fost călcată de mascaţii de la DIICOT. Conform anchetatorilor, reţeaua, care avea ramificaţii şi în judeţuil Galaţi, comercializa droguri către consumatori din judeţul nsotru. Membri grupării au organizat mai multe petreceri private, atât la domiciliile lor cât și în locații închiriate unde au oferit cu titlu […] Articolul Traficanţi de droguri călcaţi de mascaţi. Dădeau petreceri private în cadrul cărora vindeau droguri apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Polițiștii au oprit un ansamblu auto încărcat cu peste 24 m.c. de lemn de foc fag, fără documente legale de proveniență. Un transport ilegal de lemne a fost depistat de polițiștii Serviciului Ordine Publică Neamț, care au oprit un ansamblu auto ce transporta peste 24 de metri cubi de lemn de foc fag fără documente legale. […] Articolul Transport ilegal de lemne: ansamblu auto oprit și indisponibilizat apare prima dată în Monitorul de Neamț.
APA SERV anunță noi avarii la magistrala de aducțiune Noi avarii la conducta R6 au fost identificate în cursul nopții, motiv pentru care APA SERV prelungește întreruperea furnizării apei în Piatra-Neamț și comunele învecinate. Zone afectate de noile avarii Compania Județeană APA SERV SA transmite că, în urma intervențiilor efectuate pe 25 noiembrie, finalizate conform […] Articolul Noi avarii la conducta R6: APA SERV prelungește întreruperea apei apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Un trunchi de copac căzut peste un bărbat a provocat o tragedie în Vânători-Neamț # Monitorul de Neamț
Un muncitor de 41 de ani a murit după ce un trunchi de copac a căzut peste el în pădurea Dobru, în Vânători-Neamț. Un trunchi de copac căzut peste un bărbat a provocat decesul acestuia în timpul unor lucrări forestiere derulate în pădurea Dobru din comuna Vânători-Neamț. Sesizarea la 112 și intervenția polițiștilor La data […] Articolul Un trunchi de copac căzut peste un bărbat a provocat o tragedie în Vânători-Neamț apare prima dată în Monitorul de Neamț.
„Țara noastră – sfânt pământ” – concert dedicat Zilei Naționale, pe 27 noiembrie # Monitorul de Neamț
Un concert dedicat Zilei Naționale va avea loc pe 27 noiembrie la sala „Calistrat Hogaș”, în organizarea Centrului pentru Cultură și Arte „Carmen Saeculare” Neamț. Program artistic variat, cu participanți din mai multe ansambluri Concertul extraordinar „Țara noastră – sfânt pământ” îi va aduce pe scenă pe cursanții claselor de Canto tradițional (prof. Georgiana Șerban […] Articolul „Țara noastră – sfânt pământ” – concert dedicat Zilei Naționale, pe 27 noiembrie apare prima dată în Monitorul de Neamț.
■ interviu realizat cu Alexandru Barna CSM Ceahlăul Piatra Neamț a învins sâmbătă pe AFC Câmpulung Muscel (scor 3-0) și se apropie de ținta impusă de antrenorul Cristian Pustai pentru 2025, adică acumularea de minimum 20 de puncte. Unul dintre integraliștii echipei a fost portarul Alexandru Barna. Un fotograf a surprins reacția lui la golul […] Articolul ”Voi puteți fi de fiecare dată al doisprezecelea jucător al CSM Ceahlăul” apare prima dată în Monitorul de Neamț.
În 2024, partidele politice din România au primit sume astronomice din banii contribuabililor, bani care ar fi putut salva vieți, școli, spitale sau măcar ar fi putut umple un coș de cumpărături pentru cei care abia supraviețuiesc. Dar, vai, nu asta s-a întâmplat. PSD, PNL, USR și AUR au transformat subvențiile în călăuze pentru propria […] Articolul „Banul public – aliment pentru partide, foamete pentru popor” apare prima dată în Monitorul de Neamț.
CJ – asociere cu „Victor Brauner” pentru Concursul Național de Interpretare Muzicală „Emanuel Elenescu” # Monitorul de Neamț
Consiliul Județean Neamț a aprobat asocierea cu Liceul de Arte „Victor Brauner” Piatra-Neamț pentru organizarea ediției a XXXIV-a a Concursului Național de Interpretare Muzicală „Emanuel Elenescu”. Manifestarea, cu participare internațională, reprezint\ un eveniment de tradiție care va avea loc în perioada 27–29 noiembrie 2025, în municipiul Piatra-Neamț. Pentru buna desfășurare a evenimentului, Consiliul Județean Neamț […] Articolul CJ – asociere cu „Victor Brauner” pentru Concursul Național de Interpretare Muzicală „Emanuel Elenescu” apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Primarul municipiului Piatra Neamţ, Adrian Niţă, a anunţat recent când se deschdie oficial Târgul de Crăciun. Şi a dezvăluit o parte dintre surprizele pregătite şi cine va fi în centrul poveştii sărbătorilor. „Sărbătorile de iarnă bat la ușă, iar magia lor începe, încet-încet, să cuprindă orașul nostru. Și în acest an, toate cartierele vor fi […] Articolul Când se deschide oficial Târgul de Crăciun apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Acțiunea europeană Truck&Bus a adus, în Neamț, sute de verificări și sancțiuni pentru șoferii de transport persoane și marfă. Controale Truck&Bus în Neamț au fost desfășurate în perioada 17–23 noiembrie, polițiștii verificând peste 280 de autovehicule și aplicând aproape 400 de sancțiuni pentru abateri la regimul rutier. Acțiunea s-a desfășurat în cadrul operațiunii ROADPOL Acțiunea […] Articolul Controale Truck&Bus în Neamț. Sute de sancțiuni și 10 autovehicule imobilizate apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Cum s-a produs accidentul de pe Petru Movilă: o mașină proiectată într-un stâlp după un impact în lanț # Monitorul de Neamț
Un șofer de 64 de ani nu ar fi păstrat distanța în trafic, lovind un autoturism care a fost proiectat într-un stâlp pe strada Petru Movilă. Accidentul de pe Petru Movilă s-a produs după ce un șofer nu ar fi păstrat distanța suficientă, provocând un impact în urma căruia un autoturism a fost proiectat într-un […] Articolul Cum s-a produs accidentul de pe Petru Movilă: o mașină proiectată într-un stâlp după un impact în lanț apare prima dată în Monitorul de Neamț.
IPJ Neamț marchează Ziua internațională pentru eliminarea violenței asupra femeilor. Mărturii reale VIDEO # Monitorul de Neamț
IPJ Neamț continuă campania de prevenire, publicând un nou material video cu mărturii ale victimelor violenței domestice. Ziua internațională pentru eliminarea violenței asupra femeilor este marcată de IPJ Neamț prin prezentarea unui nou material video cu o victimă care a avut puterea să vorbească despre abuzurile trăite. IPJ Neamț continuă campania de conștientizare „Continuăm demersul […] Articolul IPJ Neamț marchează Ziua internațională pentru eliminarea violenței asupra femeilor. Mărturii reale VIDEO apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Piatra Șoimului: șofer prins băut la primele ore ale dimineții, oprit de polițiști înainte să „prindă viteză” # Monitorul de Neamț
Un șofer prins băut la primele ore ale dimineții a avut parte de o „trezire bruscă” când polițiștii l-au oprit pe DJ 156D, înainte ca alcoolul să-l ducă mai departe decât intenționa. Controlul a avut loc la ora 07:10 La data de 24 noiembrie a.c., în jurul orei 07:10, polițiștii din cadrul Biroului Rutier Piatra-Neamț […] Articolul Piatra Șoimului: șofer prins băut la primele ore ale dimineții, oprit de polițiști înainte să „prindă viteză” apare prima dată în Monitorul de Neamț.
A lovit patru mașini și s-a oprit în gardul Primăriei. Alcoolul l-a „ghidat” greșit # Monitorul de Neamț
Un bărbat de 62 de ani, cu 1,29 mg/l alcool în aerul expirat, a lovit patru autoturisme și gardul Primăriei Târgu-Neamț. Un șofer băut care a lovit patru mașini la Târgu-Neamț a reușit să-și încheie traseul în gardul Primăriei, după un parcurs în care direcția de deplasare părea să aibă alte planuri decât el. Evenimentele […] Articolul A lovit patru mașini și s-a oprit în gardul Primăriei. Alcoolul l-a „ghidat” greșit apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Avarie majoră pe conducta de apă. Furnizarea este întreruptă în Piatra-Neamț și comunele limitrofe # Monitorul de Neamț
O avarie majoră pe conducta de apă din Piatra-Neamț determină APA SERV să întrerupă furnizarea apei potabile în municipiu și în trei comune limitrofe, marți, 25 noiembrie, în intervalul 09.00–18.00. Avarie majoră identificată în zona rezervorului R6 Potrivit comunicatului oficial, „din cauza unei noi avarii majore identificate pe conducta magistrală de aducțiune a apei, din […] Articolul Avarie majoră pe conducta de apă. Furnizarea este întreruptă în Piatra-Neamț și comunele limitrofe apare prima dată în Monitorul de Neamț.
ULTIMA ORĂ │ Două autoturisme implicate într-un accident pe strada Petru Movilă din Piatra-Neamț # Monitorul de Neamț
Un accident pe strada Petru Movilă din Piatra-Neamț a avut loc în urmă cu puțin timp, două autoturisme fiind implicate în evenimentul rutier care a necesitat intervenția pompierilor și polițiștilor. Intervenție în desfășurare Potrivit ISU Neamț, „în aceste momente forțe și mijloace de intervenție de la Detașamentul de pompieri Piatra-Neamț intervin la un accident rutier […] Articolul ULTIMA ORĂ │ Două autoturisme implicate într-un accident pe strada Petru Movilă din Piatra-Neamț apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Oală uitată pe aragaz în Piatra-Neamț. Pompierii au intervenit într-un apartament de pe Lăpușneanu # Monitorul de Neamț
Pompierii au intervenit aseară într-un apartament de pe strada Alexandru Lăpușneanu, după ce o oală lăsată pe aragaz a provocat degajări de fum. O oală uitată pe aragaz în Piatra-Neamț a pus pompierii în alertă luni seară, după ce bucătăria unui apartament de la etajul 1 a fost inundată de fum. Intervenția a fost anunțată […] Articolul Oală uitată pe aragaz în Piatra-Neamț. Pompierii au intervenit într-un apartament de pe Lăpușneanu apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Pianistul Luca Pulbere revine în fața publicului nemțean cu recitalul „Anacronisme”, în cadrul Stagiunii muzicale 2025–2026. Un recital pianistic Luca Pulbere la Piatra-Neamț va avea loc miercuri, 26 noiembrie, în cadrul Stagiunii muzicale 2025–2026, eveniment organizat de Academia Națională de Muzică „Gheorghe Dima”, Extensia Piatra-Neamț, împreună cu Centrul pentru Cultură și Arte „Carmen Saeculare”. Recitalul […] Articolul Recital pianistic Luca Pulbere la Piatra-Neamț apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Un deputat de Neamţ i-a dat un „ultimatum” ministrului transporturilor: fie îşi dă demisia, fie se pune pe treabă. Supărarea deputatului neafiliat Ciprian Ciubuc porneşte de la faptul că nu mai încep odată lucrările la drumul expres, iar în ceea ce priveşte Autostrada Unirii lucrurile nu se mişcă mai alert. „Sunt foarte revoltat pe această […] Articolul Duel între nemţeni: deputat vs ministrul transporturilor apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Gospodăria țărănească, țăranul român și antreprenorul – dușmani ai statului român? # Monitorul de Neamț
Gospodăria țărănească, odinioară temelia economiei rurale și a identității românești, pare astăzi să fie privită cu suspiciune sau chiar cu ostilitate de către statul român. În ea se concentrează tradiția, hărnicia, dar și o independență care irită birocrația și politicile centralizatoare. Țăranul român nu mai este respectat pentru contribuția sa Fiecare brazdă cultivată, fiecare gospodărie […] Articolul Gospodăria țărănească, țăranul român și antreprenorul – dușmani ai statului român? apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Pompierii nemţeni au intervenit, luni, 24 noiembrie, într-un bloc de pe strada Progresului din Piatra Neamţ, după ceu prin apel la 112 a fost sesizat faptul că se simte miros de gaz metan. „În jurul orei 14:00, prin apel la 112 a fost sesizat faptul că se simte miros de gaz într-un bloc de locuințe […] Articolul Miros de gaz într-un bloc din Piatra Neamţ. Intervenţia pompierilor apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Consilierii locali pietreni sunt convocaţi în şedinţă ordinară pentru data de 28 noiembrie, de la ora 12, pe ordinea de zi fiind anunţate 13 proiecte de hotărâre. Dintre proiectele care atrag atenţia, cel legat de organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ din municipiul Piatra Neamț, pentru anul școlar 2026-2027, chiar primul pe listă. De […] Articolul Şedinţă de CL Piatra. Ce proiecte sunt supuse votului apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Corpul neînsufleţit al unui tânăr în vârstă de 28 de ani a fost găsit într-o fântână, luni 24 noiembrie. Tânărul plecase de acasă pe 19 iunie. „La data de 24 noiembrie a.c., polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Borlești au fost sesizați cu privire la faptul că, într-o fântână, din localitatea Cândești a fost […] Articolul Cadavrul unui tânăr, găsit într-o fântână apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Consiliul Județean Neamț a anun]at c\ va susține și în acest an evenimentele organizate cu ocazia sărbătorilor de iarnă `n mai multe zone din județ. Pentru Târgu Neamț, sprijinul vine prin Centrul de Cultură și Arte „Carmen Saeculare”, care va contribui cu 120.000 lei la finanțarea celor două manifestări de tradiție din zonă: „Târgu Neamț […] Articolul 120.000 lei pentru finanțarea a două manifestări de tradiție apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Accidente cu pagube materiale și dosare penale în Neamț. Un șofer beat și un minor la volan # Monitorul de Neamț
Polițiștii nemțeni au intervenit în două accidente cu pagube materiale și dosare penale în Neamț, unul provocat de un șofer băut în Valea Seacă și altul de un minor de 15 ani care a luat mașina tatălui fără încuviințare. Șofer cu 0,83 mg/l alcool a lovit un gard La data de 22 noiembrie, ora 13.30, […] Articolul Accidente cu pagube materiale și dosare penale în Neamț. Un șofer beat și un minor la volan apare prima dată în Monitorul de Neamț.
DRDP Iași anunță lucrări de reparații pe DN 15B, în zona podurilor paralele din Târgu Neamț, începând cu 25 noiembrie. Mâine încep lucrări pe DN 15B la Târgu Neamț, în zona celor două poduri paralele, traficul urmând să se desfășoare alternativ, pe un singur sens. Lucrările încep pe 25 noiembrie Direcția Regională de Drumuri și […] Articolul Lucrări pe DN 15B la Târgu Neamț. Trafic dirijat pe un sens apare prima dată în Monitorul de Neamț.
A încălcat ordinul de protecție și a spart un geam. Poliția i-a găsit un loc unde nu poate sparge nimic # Monitorul de Neamț
Un bărbat de 40 de ani a fost reținut pentru încălcarea unui ordin de protecție și pentru distrugere. Un bărbat care a încălcat ordinul de protecție și a spart un geam a fost reținut de polițiști și dus în arest, locul în care, nu mai are ce distruge. Evenimentul a fost sesizat la ora 23:00 […] Articolul A încălcat ordinul de protecție și a spart un geam. Poliția i-a găsit un loc unde nu poate sparge nimic apare prima dată în Monitorul de Neamț.
A căzut de pe o schelă în Piatra-Neamț. Bărbat de 36 de ani, rănit și transportat la spital # Monitorul de Neamț
Un bărbat de 36 de ani a fost rănit după ce a căzut de pe o schelă metalică, în municipiul Piatra-Neamț. Un bărbat care a căzut de pe o schelă în Piatra-Neamț a ajuns la spital sâmbătă, după un accident de muncă sesizat prin 112. Incidentul, sesizat prin 112 La data de 22 noiembrie a.c., […] Articolul A căzut de pe o schelă în Piatra-Neamț. Bărbat de 36 de ani, rănit și transportat la spital apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Neamț: dosare penale pentru cei care au crezut că pot trece neobservați. Alcoolemie și permise suspendate # Monitorul de Neamț
Patru șoferi s-au ales cu dosare penale după controale desfășurate vineri și sâmbătă în Neamț Polițiștii nemțeni au întocmit mai multe dosare penale pentru cei care au crezut că pot trece neobservați, doi dintre șoferi fiind depistați sub influența alcoolului, iar alți doi conducând cu permisul suspendat. Șofer de 60 de ani, prins băut la […] Articolul Neamț: dosare penale pentru cei care au crezut că pot trece neobservați. Alcoolemie și permise suspendate apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Un tânăr de 19 ani a fost lovit pe trecerea pentru pietoni de pe bulevardul General Nicolae Dăscălescu din Piatra-Neamț. Un adolescent accidentat pe zebră în Piatra-Neamț a ajuns la spital duminică seară, după ce a fost surprins și lovit de un autoturism în timp ce traversa regulamentar. Evenimentul rutier, sesizat la ora 18:00 La […] Articolul Adolescent accidentat pe ”zebră” în Piatra-Neamț apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Pieton lovit mortal pe E85 la Horia. Șoferul conducea o autoutilitară cu semiremorcă # Monitorul de Neamț
Un bărbat de 66 de ani a murit după ce a fost lovit de o autoutilitară cu semiremorcă, pe DN2-E85, în localitatea Horia. Un pieton lovit mortal pe E85 la Horia a fost descoperit în noaptea de duminică spre luni, după ce un ansamblu rutier l-a surprins pe partea carosabilă. Accidentul, anunțat la ora 02:15 […] Articolul Pieton lovit mortal pe E85 la Horia. Șoferul conducea o autoutilitară cu semiremorcă apare prima dată în Monitorul de Neamț.
Două autoturisme au fost implicate într-un accident produs sâmbătă seară pe DN 15B, în Târgu-Neamț, trei persoane fiind rănite. Un accident cu trei persoane rănite la Târgu-Neamț a avut loc sâmbătă seară, după coliziunea dintre două autoturisme în care se aflau patru persoane. Printre victime se află și un bebeluș de 3 luni. Accidentul, anunțat […] Articolul Târgu-Neamț: accident cu trei persoane rănite, inclusiv un bebeluș de 3 luni apare prima dată în Monitorul de Neamț.
