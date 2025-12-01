Dragoș Zamfirescu, chirurgul care a salvat gratuit 1000 de vieți și formează o nouă generație: „Suntem ultima speranță”
G4Media, 1 decembrie 2025 10:20
Medicul Dragoș Zamfirescu este „ultima speranță” pentru sute de pacienți în fiecare an, oameni cărora alți doctori nu le dădeau șanse de vindecare. © G4Media.ro.
Simpatizanți legionari l-au comemorat pe Corneliu Zelea Codreanu la Tâncăbești, în locul în care a fost asasinat acum 87 de ani # G4Media
În jur de 30 de persoane au mers duminică să-l comemoreze pe Corneliu Zelea Codreanu, în locul unde a fost asasinat în urmă cu 87 de ani. Șerban Suru, autoproclamat lider ai mișcării legionare, a ținut discursuri politice, relatează Hotnews. Comemorarea se desfăşoară anual, din anul 1994, pe locul unde Codreanu şi alţi 14 legionari […] © G4Media.ro.
VIDEO Ilie Bolojan: Ziua Naţională ne îndeamnă să avem încredere în România şi în noi înşine # G4Media
Românii pot şi România poate să treacă peste greutăţi și să-și construiască un viitor mai bun, a transmis prim-ministrul Ilie Bolojan cu prilejul zilei de 1 Decembrie. „Dragi români, Marea Unire din 1918 este, cred eu, cel mai frumos moment al istoriei noastre naţionale. E temelia României de azi, e amintirea marilor sacrificii din Primul […] © G4Media.ro.
Experții ucraineni susțin că folosirea activelor înghețate pentru reconstrucția țării și limitarea transporturilor de petrol ar reprezenta un regres pentru Moscova și ar accelera ajungerea la pace, arată La Razon, citată de Rador. Sub presiunea Washingtonului, Ucraina speră că partenerii săi europeni își vor consolida decisiv sprijinul și vor folosi două instrumente puternice de care […] © G4Media.ro.
Călin Georgescu își cheamă susținătorii la „luptă”, de la Alba Iulia: „Dreptatea lui Dumnezeu se împlinește doar atunci când un popor își asumă lupta, demnitatea și sacrificiul” / „Vă chem azi la cea mai mare luptă de până acum” # G4Media
Pro-rusul Călin Georgescu a susținut un discurs, luni, la Alba Iulia, în fața susținătorilor lui, în care i-achema pe aceștia la „cea mai mare luptă de până acum”. „Dreptatea lui Dumnezeu se împlinește doar atunci când un popor își asumă lupta, demnitatea și sacrificiul”, a mai afirmat Georgescu. „Marea Unire de la 1 Decembrie 1918 […] © G4Media.ro.
Armata mexicană l-a ucis pe „Pichon”, un important traficant de droguri căutat de Statele Unite # G4Media
Guvernul mexican a anunţat că armata a ucis un bărbat acuzat de trafic de fentanil şi cocaină, a cărui extrădare era solicitată de Statele Unite. Pedro Inzunza Coronel a fost ucis în timpul unei operaţiuni militare antidrog în statul Sinaloa, a scris pe X ministrul mexican al Securităţii, Omar Garcia Harfuch, potrivit agenției de știri […] © G4Media.ro.
Mesaj manifest al rectorului Universității Sibiu, de 1 Decembrie: O zi în care „locatarii vremelnici” ai instituțiilor statului își aduc aminte de popor / ”A sosit timpul în care statul să fie servitorul cetățeanului și nu cetățeanul să servească statului” # G4Media
De Ziua Națională a României, rectorul Universității „Lucian Blaga” din Sibiu (ULBS) oferă o viziune neobișnuită asupra patriotismului, față de cum suntem obișnuiți în mesajele transmise de oficialități cu această ocazie, relatează Turnul Sfatului. „Poate că a sosit timpul în care statul să fie „servitorul” cetățeanului și nu cetățeanul „să servească” statului, așa cum se […] © G4Media.ro.
Axios: Principala problemă discutată la negocierile SUA-Ucraina din Florida a fost stabilirea graniței efective # G4Media
Discuțiile dintre SUA și Ucraina de duminică s-au concentrat pe stabilirea graniței de facto cu Rusia în cadrul acordului de pace, au declarat doi oficiali ucraineni pentru Axios. Aceștia au calificat întâlnirea de cinci ore ca fiind „dificilă” și „tensionată”, dar productivă, scrie BBC. Președintele rus Vladimir Putin, care urmează să se întâlnească marți cu […] © G4Media.ro.
10:00
Eroarea de strategie McLaren din Qatar i-a permis lui Max Verstappen să facă un pas important spre locul întâi din Formula 1: mai sunt doar 12 puncte care-l separă de liderul Lando Norris. De asemenea, Oscar Piastri are și el șanse matematice de a triumfa înainte de ultima etapă din Abu Dhabi. Calculele sunt complexe, […] © G4Media.ro.
Opoziția din Bulgaria iese mâine în stradă, protestează față de buget: „Nu vom permite să fim mințiți! ” # G4Media
Opoziția bulgară protestează luni la Sofia, acuzând guvernul că nu retrage bugetul pe 2026 și „minte cetățenii” cu modificări făcute în grabă, menite să ascundă problemele reale, anunță Mediafax. Coaliția de opoziție „Continuăm Schimbarea–Bulgaria Democrată” (WCC-DB) vrea să scoată bulgarii în stradă luni, începând cu ora 18.00. Formațiunea acuză guvernul că a încălcat promisiunea de […] © G4Media.ro.
Călin Georgescu, la Alba Iulia: Un bărbat i-a strigat „Marș la Moscova!” / „De ce ne certați? Alooo, nu ne certați! Vorbiți frumos!” # G4Media
Un bărbat care avea o pancartă cu mesajul „Marș la Moscova” a venit în zona apropierea zonei în care se afla Călin Georgescu și susținători ai acestuia, la Alba Iulia, însă a fost îndepărtat de susținătorii politicianului. Bărbatul a și strigat „Marș la Moscova”, iar unii dintre susținătorii lui Georgescu au intrat în conflict cu […] © G4Media.ro.
„Povestea spune că putem”. Nu succesul te definește, ci revenirea / Cinci sportivi români vorbesc despre pierderi, reveniri și forța de a merge mai departe în noua campanie BT de 1 Decembrie # G4Media
Într-un moment în care încrederea pare a fi una dintre cele mai valoroase și rare resurse ale României, Banca Transilvania readuce, de 1 Decembrie, o serie de povești care contrazic ideea că succesul este o linie dreaptă. Sub conceptul „Povestea spune că putem”, BT aduce cinci sportivi români în centrul unei conversații despre ce înseamnă, […] © G4Media.ro.
Salvamont Brașov: Risc ridicat de avalanșă în zonele montane înalte / Nu mergeți pe munte singuri și fără rută planificată! # G4Media
Salvamont Brașov face apel la turiști să evite toate traseele montane situate la altitudini de peste 1.800 de metri, având în vedere condițiile meteorologice dificile. Stratul de zăpadă instabil și riscul ridicat de avalanșă pot transforma orice drumeție într-o situație periculoasă, anunță Brașov.net. Echipa Salvamont a subliniat importanța unei pregătiri temeinice înainte de a porni […] © G4Media.ro.
Volodimir Zelenski, mesaj de 1 Decembrie: ”Ucrainenii sunt recunoscători partenerilor români pentru asistența practică acordată statului nostru” # G4Media
Președintele Ucrainei Volodmir Zelenski a transmis un mesaj președintelui Nicușor Dan, de Ziua Națională a României. Zelenski mulțumește conducerii de la Cotroceni pentru „poziția fermă în sprijinul suveranității și integrității teritoriale ale Ucrainei”, anunță Mediafax. „În numele poporului Ucrainei și al meu personal, vă adresez felicitări cu prilejul Zilei Naționale a României. Apreciem cu sinceritate […] © G4Media.ro.
Îngheţarea procedurilor de azil în SUA va dura „timp îndelungat”, anunță Donald Trump / „Nu vrem aceste persoane, pentru că multe dintre ele nu sunt bune” # G4Media
Preşedintele american Donald Trump a declarat duminica aceasta că îngheţarea procedurilor de azil în SUA va dura „timp îndelungat”, după atacul comis la Washington contra unor membri ai Gărzii Naţionale şi în urma căruia a fost arestat un afgan, informează luni AFP, preluată de Agerpres. „Cred că timp îndelungat”, a răspuns Donald Trump, fiind întrebat […] © G4Media.ro.
Iarna vine și pisicile străzii se adăpostesc sub capotele mașinilor: La ce trebuie să fii atent înainte să pleci la drum # G4Media
Odată cu scăderea temperaturilor, animalele de pe stradă caută locuri calde și protejate. Pisicile fără stăpân sunt cele mai afectate, iar adesea se ascund sub capotele mașinilor. Motorul cald le oferă confort, iar spațiul protejat le ferește de ploaie, ninsoare sau vânt. © G4Media.ro.
EXCLUSIV Roxana Mînzatu, vicepreședinte al Comisiei Europene: Din cauza deficitului, alocarea pentru România din SAFE s-a redus de la 21 la 16,7 mld. de euro / Restructurarea companiilor de stat trebuie „făcută imediat” / A propus buget mai mare cu 50% pentru bursele Erasmus+ # G4Media
După un an de mandat, Roxana Mînzatu, comisar european și vicepreședinte al Comisiei Europene (CE), a vorbit cu G4Media despre cele mai importante teme pentru România în relația cu Bruxelles-ul – inclusiv SAFE, PNRR și reforma companiilor de stat –, care sunt prioritățile majore ale Bucureștiului pe care le va susține în următorul an și […] © G4Media.ro.
NATO ar putea deveni „mai agresivă” în combaterea atacurilor hibride ale Rusiei, afirmă un înalt oficial militar, preluat de presa ucraineană # G4Media
NATO ia în considerare o schimbare către un răspuns mai ferm la operațiunile cibernetice, sabotajele și încălcările spațiului aerian ale Rusiei, a declarat pentru Financial Times cel mai înalt oficial militar al alianței. Amiralul Giuseppe Cavo Dragone, care prezidează Comitetul Militar al NATO, a declarat că alianța reevaluează modul în care face față amenințărilor hibride […] © G4Media.ro.
Alegătorii elveţieni au respins cu o majoritate covârşitoare o taxă de 50% pe averile moştenite de bogaţi # G4Media
Elveţia a respins categoric, duminică, o propunere de taxare cu 50% a moştenirilor mai mari de 50 de milioane de franci elveţieni (62 de milioane de dolari), 78% dintre votanţi fiind împotrivă, un rezultat chiar mai amplu decât estimările sondajelor, care sugerau o opoziţie de două treimi, relatează Reuters, transmite News.ro. Votul a fost urmărit […] © G4Media.ro.
SONDAJ G4FOOD | Aproape 30% dintre respondenți spun că sarmalele sunt definitorii pentru bucătăria românească / Ce loc ocupă micii, papanașii și fasolea cu ciolan # G4Media
Previzibil sau nu, sarmalele au fost alese de respondenții la sondajul lansat de G4Food cu ocazia Zilei Naționale a României, 1 decembrie, ca preparatul care definește cel mai bine gastronomia românească. © G4Media.ro.
HP anunță reduceri de personal de până la 6.000 de angajați la nivel global până în 2028, în paralel cu o accelerare a investițiilor în AI # G4Media
HP Inc. a anunțat că intenționează să reducă între 4.000 și 6.000 de locuri de muncă la nivel global până în anul fiscal 2028, ca parte a unui proces amplu de eficientizare și transformare tehnologică. Informația a fost oferită în cadrul unui briefing susținut de CEO-ul Enrique Lores, care a explicat că măsura este legată […] © G4Media.ro.
O extensie de browser „îngheață” internetul în 2022, anul lansării ChatGPT, pentru a evita conținutul generat de AI / De ce tot mai mulți utilizatori vor să revină la un web pre-AI # G4Media
Un interes tot mai mare pentru autenticitatea informațiilor online a dus la apariția Slop Evader, o extensie de browser care blochează conținutul publicat după 30 noiembrie 2022 – data la care ChatGPT a devenit public, scrie InterestingEngineering. © G4Media.ro.
McLaren a dat cu piciorul unei victorii în Marele Premiu din Qatar, o eroare de strategie oferindu-i victoria pe tavă lui Max Verstappen. Mai mult decât atât, olandezul s-a apropiat la doar 12 puncte de liderul Lando Norris, iar ultima etapă din Formula 1 (cea de la Abu Dhabi) se anunță incendiară. În turul 7, […] © G4Media.ro.
Volodimir Zelenski este primit, luni, la Paris, de Emmanuel Macron / Președintele ucrainean, sub o puternică presiune militară și politică # G4Media
Preşedintele francez Emmanuel Macron îl primeşte luni la Paris pe omologul său ucrainean Volodimir Zelenski, aflat sub o puternică presiune militară şi politică, relatează Le Figaro, citat de News.ro. Volodimir Zelenski va fi primit la Palatul Élysée la ora locală 10:00 (11:00 ora României), iar cei doi şefi de stat vor face o declaraţie de […] © G4Media.ro.
6 români morți în urma unui accident feroviar, în Italia, în 2012 / După 13 ani de procese, s-a stabilit că ”morții sunt de vină” / Sindicat: ”O rușine. Viețile muncitorilor nu valorează nimic” # G4Media
Un tribunal din sudul Italiei i-a achitat petoți inculpații trimiși în judecată sub acuzația de ”catastrofă feroviară” pentru moartea a șase muncitori români, în anul 2012, anunță Curierul Italiei, care citează presa italiană. Românii se deplasau în 24 noiembrie 2012 într-un Fiat Doblò când au fost loviți de un tren regional în timp ce traversa […] © G4Media.ro.
Patru morți, în California, într-un atac armat comis la o petrecere aniversară pentru copii / Victimele aveau 8, 9, 14 și 21 de ani # G4Media
Patru persoane au fost ucise, dintre care trei copii, iar alte 11 au fost rănite, în timpul unei petreceri aniversare, în California. Atacul armat „țintit” ar fi putut fi comis de mai mulți trăgători, potrivit autorităților, scrie France Presse. Tragedia a avut loc sâmbătă seara în Stockton (vest), un oraș cu aproximativ 320.000 de locuitori […] © G4Media.ro.
VIDEO Schimbare de lider în LaLiga, după ce Realul a remizat pe terenul unei echipe din zona retrogradării # G4Media
Real Madrid a pierdut puncte prețioase în lupta pentru titlul din Spania, trupa lui Xabi Alonso remizând, scor 1-1, pe terenul celor de la Girona. Duelul a făcut parte din etapa cu numărul XIV din LaLiga. În urma acestui rezultat, campionatul de fotbal din Spania are un nou lider: FC Barcelona. Real Madrid, doar remiză […] © G4Media.ro.
Doi foşti comandanţi ai Forţelor Britanice speciale, acuzaţi că au ascuns dovezi privind comiterea de crime de război în Afganistan # G4Media
Doi foşti comandanţi ai Forţelor Speciale britanice au fost acuzaţi că au ascuns dovezi privind comiterea de crime de război. Acuzaţiile au fost făcute în cadrul unei anchete publice cu privire la acuzaţii de ucideri ilegale comise de SAS în Afganistan, scrie BBC, citată de Rador. Ofiţerul care a furnizat dovezi, care nu a fost […] © G4Media.ro.
Furtul coifului de aur de la Muzeul Drents: vitrină fragilă / Compania de asigurări avertizase muzeul despre problemele de securitate / Vitrina trebuia să reziste minim 5 minute sub lovituri / ”Statul va plăti” # G4Media
Muzeul Drents, locul de unde s-au furat în luna ianuarie coiful de aur de la Coțofenești și brărățrile dacice, fusese avertizat cu privire la deficiențele sale în materie de securitate, anunță presa italiană, care citează o televiziune olandeză. Asiguratorul recomandase utilizarea unui geam mai rezistent pentru vitrinele în care erau expuse obiectele, dar acest sfat […] © G4Media.ro.
O armă chimică din Primul Război Mondial ar fi fost folosită asupra protestatarilor, în Georgia / „Simţeai cum te arde apa” – anchetă BBC # G4Media
Autorităţile din Georgia au folosit o armă chimică din perioada Primului Război Mondial pentru a reprima protestatarii antiguvernamentali anul trecut, sugerează dovezile obţinute de BBC, transmite News.ro. „Simţeai cum te arde apa”, a spus unul dintre protestatari despre tunurile cu apă îndreptate asupra lui şi a altora pe străzile capitalei Tbilisi. Manifestanţii care au protestat […] © G4Media.ro.
Fondatorul Dignitas a decedat prin sinucidere asistată, la vârsta de 92 de ani / Organizația elvețiană militează pentru „demnitate” în moarte # G4Media
Fondatorul organizaţiei elveţiene Dignitas, care militează pentru dreptul la moarte, a decedat prin sinucidere asistată, la vârsta de 92 de ani, a anunţat organizaţia, potrivit BBC, transmite News.ro. Ludwig Minelli, în vârstă de 92 de ani, a murit sâmbătă, cu câteva zile înainte de a împlini 93 de ani. Grupul i-a adus un omagiu lui […] © G4Media.ro.
La Iași, iluminatul festiv al sărbătorilor de iarnă se deschide de Ziua Națională / În premieră, în Piața Unirii se deschide și un patinoar # G4Media
Spre deosebire de alte municipii din țară, Primăria Iași nu s-a grăbit să deschidă iluminatul festiv înainte de ziua de 1 Decembrie, primarul Mihai Chirică subliniind pentru G4Media că își dorește ca ieșenii să păstreze „o legătură între frumusețile sărbătorilor de iarnă și Ziua Națională”, obicei pe care-l păstrează deja de câțiva ani. Chirica arată […] © G4Media.ro.
Fasolea este unul dintre cele mai consumate alimente, în întreaga lume. La ora actuală este cultivată în peste 100 de țări. În anul 2000, consumul mediu de fasole uscată la nivel mondial era estimat la 2,2 kg pe cap de locuitor pe an Dar ceea ce cunoaștem noi astăzi drept „fasole” nu are aproape nimic […] © G4Media.ro.
România Serbia generează jumătate din startup-urile din Balcani, Grecia pe locul al treilea # G4Media
Ecosistemul balcanic al inovării trece la un nou nivel, iar în acest domeniu Grecia se situează destul de sus, chiar dacă nu întotdeauna pe prima poziție. Regiunea numără 12.000 de startup-uri active, iar Serbia și România au produs aproape 50% din noile afaceri create în perioada 2024-2025, arată o analiză The Power Game via Rador. […] © G4Media.ro.
Cunoașterea mai multor limbi poate încetini îmbătrânirea creierului / Studiu pe 86 de mii de persoane din 27 state europene # G4Media
Cercetătorii încearcă să înțeleagă de ce unele persoane rămân lucide din punct de vedere mental, în timp ce altele se deteriorează mai repede. O idee care atrage un interes crescând este multilingvismul, adică abilitatea de a vorbi mai multe limbi, anunță Mediafax. Când o persoană cunoaște două sau mai multe limbi, acestea rămân active în […] © G4Media.ro.
Propaganda Kremlinului bate la porțile Asiei Centrale: rolul fugarului moldovean Ilan Șor în Kîrgîzstan # G4Media
Analiză Ziarul de Gardă: În timp ce atenția întregii omeniri este concentrată asupra războiului din Ucraina, Asia Centrală devine una dintre cele mai fertile regiuni pentru răspândirea propagandei Kremlinului. În acest peisaj mediatic opac, tot mai des apare un nume surprinzător – Ilan Șor, oligarhul fugar din R. Moldova, condamnat pentru furtul miliardului și refugiat […] © G4Media.ro.
Mesajul secretarului de Stat al SUA de Ziua Națională: Statele Unite și România au un parteneriat puternic și în creștere, construit pe interese strategice comune în materie de securitate, cooperare energetică și comerț # G4Media
Secretarul de Stat al SUA, Marco Rubio, a transmis luni un mesaj de Ziua Națională a României în care vorbește despre interesele comune ale celor două țări, dar și despre investițiile României în securitate. ”În numele Statelor Unite ale Americii, felicit poporul român cu ocazia Zilei Naționale. Statele Unite și România au un parteneriat puternic […] © G4Media.ro.
Procesul șefei sectei Moon, acuzată că a mituit-o pe fosta primă-doamnă a Coreei de Sud, a început la Seul / Ce „cadouri” a primit soția fostului președinte Yoon Suk Yeol # G4Media
Procesul șefei Bisericii Unificării, cunoscută sub numele de secta Moon, care i-a dat mită fostei prime doamne a Coreei de Sud, a început luni dimineață la Seul, notează AFP. Biserica Unificării a fost fondată în 1954 de către defunctul său soț, Moon Sun-myung, și a fost mult timp subiectul unor controverse, cu căsătoriile sale colective […] © G4Media.ro.
Veteranul de război Ion Vasile Banu (107 ani), decorat de președintele Nicușor Dan de Ziua Națională / ”Reprezintă esența a ceea ce înseamnă dragostea de țară„ # G4Media
Cu prilejul Zilei Naționale a României, președintele Nicușor Dan a anunțat că l-a decorat pe veteranul de război, colonel (r.) Ion Vasile Banu, cu Ordinul Virtutea Militară în grad de Cavaler. ”La 107 ani, domnul Ion Vasile Banu reprezintă esența a ceea ce înseamnă dragostea de țară: un om care, la doar 21 de ani, […] © G4Media.ro.
Saga Nexperia continuă: Wingtech acuză divizia olandeză că încearcă să reducă controlul chinez și să mute producția în străinătate # G4Media
Conflictul dintre Nexperia, producătorul de semiconductori cu sediul în Olanda, și compania sa-mamă chineză Wingtech a escaladat vineri, cu acuzații reciproce care pun sub semnul întrebării viitorul uneia dintre cele mai importante companii de cipuri din lume, scrie Reuters. © G4Media.ro.
Militarii moldoveni participă la parada de Ziua Națională a României organizată la București # G4Media
Militari ai Armatei Naționale a Republicii Moldova participă azi, de 1 decembrie, la parada militară organizată la București cu prilejul Zilei Naționale a României. Detașamentul moldovenesc a participat sâmbătă la antrenamentul general, desfășurat în zona Arcului de Triumf, alături de trupele române și contingentele străine invitate, potrivit Jurnal.md. Republica Moldova va fi reprezentată de pacificatori […] © G4Media.ro.
Croația în stradă: Mii de persoane au protestat față de extrema dreaptă / „Tot ce se întâmplă în jurul nostru este foarte periculos” # G4Media
Mii de croați au protestat duminică față de ascensiunea extremei drepte. Proteste au fost organizate în patru orașe. Incidentele recente au vizat minoritățile etnice și liberalii în țara membră UE, anunță Mediafax. Adunările „Uniți împotriva fascismului” s-au desfășurat la Zagreb și alte orașe, transmite AP. Mulțimea a scandat „suntem cu toții antifasciști”. Protestatarii s-au angajat […] © G4Media.ro.
Un studiu dezvăluie o etapă importantă în istoria domesticirii pisicilor. Noile dovezi ADN arată că primele feline domestice au cucerit Europa acum 2.000 de ani, nu în neolitic, așa cum s-a crezut # G4Media
Fie că sunt pisici din rasele Siameză, Persană, Maine Coon sau că sunt domestice cu părul scurt, sute de milioane de astfel de feline trăiesc în compania oamenilor în întreaga lume. Însă, în pofida popularităţii lor ca animale de companie, oamenii de ştiinţă s-au confruntat cu dificultăţi în încercarea de a descifra istoria domesticirii lor. © G4Media.ro.
S-ar putea redeschide catacombele Brașovului / Au fost încuiate în 2021 / Fostul viceprimar a fost trimis în judecată atunci pentru că ar fi permis ilegal unei asociații să le folosească pentru evenimente # G4Media
Catacombele Brașovului s-ar putea redeschide, anunță primarul orașului, George Scripcaru, relatează Biz Brașov. În urmă cu mai mulţi ani, catacombele de După Ziduri au fost igienizate, iar în prima jumătate a anului 2020 au fost deschise publicului. Ulterior, în aceste galerii a fost amenajat Brasov Underground Museum (BUM), inaugurat în luna iunie a anului 2021. […] © G4Media.ro.
Populația României ar putea scădea cu până la un sfert, până în 2080 / Câte milioane am putea fi peste jumătate de secol # G4Media
Populaţia României ar putea ajunge la aproximativ 14 milioane de persoane în 2080, de la 19 milioane în 2025, ceea ce ar însemna o reducere cu 5 milioane de persoane, adică aproape un sfert din populaţie, arată datele unei analize realizate de Institutul Naţional de Statistică (INS) în lucrarea „Proiectarea populaţiei active a României la […] © G4Media.ro.
Paradă la Bucureşti, de Ziua Naţională: Aproape 3.000 de militari vor defila pe sub Arcul de Triumf / Evenimentul e programat să înceapă la ora 11 # G4Media
Aproape 3.000 de militari vor defila pe sub Arcul de Triumf, luni, de Ziua Naţională, la ceremonii urmând să fie prezenţi preşedintele Nicuşor Dan, premierul Ilie Bolojan, membri ai Guvernului, parlamentari, numeroase alte oficialităţi, reprezentanţi ai corpului diplomatic. Ilie Bolojan va fi prezent luni şi la ceremoniile organizate la Alba Iulia cu ocazia Zilei Naţionale, […] © G4Media.ro.
Donald Trump anunță că va face publice rezultatele RMN-ului care i s-a făcut în octombrie / Dar nu ştie ce parte a corpului i-a fost scanată / ”Nu a fost creierul”, spune el” # G4Media
Preşedintele american Donald Trump a declarat, duminică seară, că va face publice rezultatele RMN-ului care i s-a făcut în octombrie, relatează AP, transmite News.ro. „Dacă doriţi să fie făcute publice, le voi face publice”, a declarat preşedintele SUA în timpul unei discuţii cu reporterii, în timp ce se întorcea din Florida la Washington. El a […] © G4Media.ro.
Elevii din 13 localități prahovene rămase fără apă potabilă de două zile vor învăța online # G4Media
Cursurile în unităţile de învăţâmânt din cele 13 localităţi prahovene afectate de criza apei de la acumularea Paltinu se vor derula în sistem online în perioada 2 – 5 decembrie, a anunţat, duminică seară, Inspectoratul Şcolar Judeţean Prahova. „Având în vedere că aprovizionarea cu apă potabilă în 13 localităţi din judeţul Prahova a fost întreruptă […] © G4Media.ro.
Aperitive light cu ton pentru masa de 1 Decembrie care merg și pe masa de Crăciun sau de Revelion # G4Media
Fie că vrem să preparăm ceva simplu și rapid și de efect, fie că optăm pentru ceva mai sofisticat, tonul poate fi un ingredient central într-un meniu de în așteptarea Crăciunului sau chiar de sărbători. Înseamnă un aport important de proteine nobile, grăsimi puține și de calitate și este lipsit de carbohidrați. © G4Media.ro.
Diana Buzoianu răspunde reproșurilor PSD: Stop ipocriziei politice. Oamenii au nevoie de soluţii, nu de manipulări pentru salvat funcţiile unor oameni plasaţi politic pe la Apele Române # G4Media
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu răspunde atacurilor PSD, ea cerând să se pună stop ipocriziei politice, pentru că oamenii au nevoie de soluţii, nu de manipulări pentru salvat funcţiile unor oameni plasaţi politic pe la Apele Române. Ea mai afirmă că e aproape induioşător să vezi oameni numiţi politici de ani de zile în companiile din […] © G4Media.ro.
