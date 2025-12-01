Trump, mesaj de Ziua Națională: „Apreciez rolul de lider al României ca aliat NATO”
Cotidianul de Hunedoara, 1 decembrie 2025 10:50
„Diplomația noastră cetățenească rămâne piatra de temelie a acestei alianțe dinamice” The post Trump, mesaj de Ziua Națională: „Apreciez rolul de lider al României ca aliat NATO” appeared first on Cotidianul RO.
• • •
Alte ştiri de Cotidianul de Hunedoara
Acum 30 minute
10:50
Trump, mesaj de Ziua Națională: „Apreciez rolul de lider al României ca aliat NATO” # Cotidianul de Hunedoara
„Diplomația noastră cetățenească rămâne piatra de temelie a acestei alianțe dinamice” The post Trump, mesaj de Ziua Națională: „Apreciez rolul de lider al României ca aliat NATO” appeared first on Cotidianul RO.
10:40
Maia Sandu a transmis un mesaj de felicitare adresat României Ziua Naţională. The post Maia Sandu, mesaj de Ziua Națională a României appeared first on Cotidianul RO.
10:40
„Apreciem cu sinceritate poziția fermă a Bucureștiului în sprijinul suveranității și integrității teritoriale ale Ucrainei” The post Ucraina mulțumește României de Ziua Națională appeared first on Cotidianul RO.
Acum 2 ore
09:50
UE lansează planul ResourceEU pentru a reduce dependența de materiile prime critice din China. The post Planul UE pentru a lupta contra China pe zona economică appeared first on Cotidianul RO.
09:50
„Marș la Moscova!” Călin Georgescu, luat la țintă de un protestatar la Alba Iulia # Cotidianul de Hunedoara
„La ruși, la ruși!” The post „Marș la Moscova!” Călin Georgescu, luat la țintă de un protestatar la Alba Iulia appeared first on Cotidianul RO.
09:10
În mesajul de Ziua Națională, SUA laudă contribuția României la stabilitatea regiunii Mării Negre și promite continuarea cooperării în domeniul apărării. The post Mesajul SUA pentru România de 1 Decembrie appeared first on Cotidianul RO.
Acum 4 ore
08:40
Desene animate, meteo și rock. Cum ar fi arătat viața lui Busu în trei acte – INTERVIU # Cotidianul de Hunedoara
Cine anunță ploaie, nor, / Îl vedem la televizor. / Este vesel, glume face, / Rubrica Meteo îi place. / Cine-i omul jucăușu’ / Ce dă Meteo? - E … The post Desene animate, meteo și rock. Cum ar fi arătat viața lui Busu în trei acte – INTERVIU appeared first on Cotidianul RO.
08:40
Dăruiește Viață lansează o nouă campanie pentru a sprijini construirea Campusului Medical Pediatric, continuarea Spitalului de la Marie Curie. The post Campanie inedită a Dăruiește Viață. Noul obiectiv appeared first on Cotidianul RO.
08:30
O parte a României era în doliu, după moartea lui Corneliu Coposu, cel mai puternic simbol al Opoziției politice. The post 1 Decembrie 1995. Cum arăta prima pagină a Cotidianul appeared first on Cotidianul RO.
08:10
Donald Trump s-a declarat optimist privind un acord de pace între Rusia și Ucraina, în timp ce secretarul de stat Marco Rubio a avertizat că negocierile rămân dificile. The post Trump crede într-un acord cu Rusia. Rubio: „Mai e mult de făcut” appeared first on Cotidianul RO.
07:40
Aproape 3.000 de militari români şi străini defilează la Bucureşti de Ziua Naţională. Ceremonii au loc şi la Alba Iulia. The post Aproape 3.000 de militari defilează la Bucureşti de Ziua Naţională appeared first on Cotidianul RO.
07:10
Andreea Esca, șase mandate în sacou roșu. Cum a rămas constantă într-o țară care s-a schimbat – INTERVIU # Cotidianul de Hunedoara
De 30 de ani, Andreea Esca spune „La mulți ani, România! La mulți ani, Pro TV!” în sacoul roșu emblematic. The post Andreea Esca, șase mandate în sacou roșu. Cum a rămas constantă într-o țară care s-a schimbat – INTERVIU appeared first on Cotidianul RO.
Acum 24 ore
20:40
Întrebat dacă l-a deranjat faptul că nu a obținut funcția de președinte al Consiliului Național de Conducere (CNC) al AUR, funcție obținută de Petrișor Peiu, Piperea a spus că nu vrea să comenteze. The post Nemulțumiri în AUR appeared first on Cotidianul RO.
20:20
Turneul ITF de la Trnava (Slovacia), a fost dotat cu premii totale de în valoare de 60.000 de dolari. The post Gabriela Ruse a câştigat turneul de la Trnava appeared first on Cotidianul RO.
20:10
Secretarul de Stat american Marco Rubio şi emsiarul special al lui Donald Trump, Steve Witkoff, au primit delegaţia ucraineană. The post Negocieri decisive pentru pacea din Ucraina. Ce spune Rubio appeared first on Cotidianul RO.
18:40
Preşedintele polonez Karol Nawrocki îşi anulează o întâlnire cu premierul ungar Viktor Orban # Cotidianul de Hunedoara
Acest lucru înseamnă că preşedintele polonez nu se va întâlni cu premierul ungar Viktor Orbán, aşa cum s-a anunţat anterior, din cauza vizitei acestuia la Moscova. The post Preşedintele polonez Karol Nawrocki îşi anulează o întâlnire cu premierul ungar Viktor Orban appeared first on Cotidianul RO.
18:40
Cum se văd ambițiile României de la Berlin și Washington. Interviu cu doi experți # Cotidianul de Hunedoara
Cotidianul a stat de vorbă cu doi tineri experți în relații internaționale, care lucrează la Berlin și Washington The post Cum se văd ambițiile României de la Berlin și Washington. Interviu cu doi experți appeared first on Cotidianul RO.
17:20
Coroana depusă din partea şefului statului a fost, conform protocolului, prima depusă. Restul ceremoniei s-a desfăşurat fără huiduieli. The post Huiduieli la depunerea de coroane la Alba Iulia appeared first on Cotidianul RO.
17:10
Fotoreportaj. Ronaldinho, primit la Iași de Ștefan cel Mare, Burebista și politruci locali. Brazilianul a încântat # Cotidianul de Hunedoara
Pe o ceață care se putea tăia cu cuțitul, Ronaldinho alături de prietenii și foștii jucători de la noi au readus, pentru 90 de minute, pe iarba de la Iași, udă de ploaia rece de iarnă, magia de altădată. The post Fotoreportaj. Ronaldinho, primit la Iași de Ștefan cel Mare, Burebista și politruci locali. Brazilianul a încântat appeared first on Cotidianul RO.
16:00
Luciana Antonici, consilier al premierului, desființează programa la limba română pentru clasa a IX-a # Cotidianul de Hunedoara
Lucia Antonici consideră că programa la limba română pentru clasa a IX-a e mai potrivită pentru studenții din anul 1 de la Facultatea de Litere decât pentru niște adolescenți aflați în primul an de liceu. The post Luciana Antonici, consilier al premierului, desființează programa la limba română pentru clasa a IX-a appeared first on Cotidianul RO.
15:10
Câtă politică se face în universități. Cum combatem moștenirea comunistă ANALIZĂ # Cotidianul de Hunedoara
„Este ca un meci de fotbal în care suporterii nu vin să susțină o echipă, vin să se uite la frumusețea meciului” The post Câtă politică se face în universități. Cum combatem moștenirea comunistă ANALIZĂ appeared first on Cotidianul RO.
14:50
Sondaj. Anca Alexandrescu, votată majoritar de PSD-iști. Cine moștenește electoratul lui Nicușor Dan # Cotidianul de Hunedoara
„Alegerile se pot câștiga cu 25% azi. Estimarea noastră îi arată pe toți sub 25% cu 12 zile înainte de vot” The post Sondaj. Anca Alexandrescu, votată majoritar de PSD-iști. Cine moștenește electoratul lui Nicușor Dan appeared first on Cotidianul RO.
14:50
Valeri Zalujnîi se arată pesimist în ceea ce privește șansela ca războiul să se încheie. Și chiar dacă se va încheia pe plan militar, va continua pe plan politic și economic. The post Garanțiile de securitate care opri Rusia sa mai atace Ucraina appeared first on Cotidianul RO.
14:20
Președintele României a vorbit recent în Parlament pe marginea Strategiei Naționale de Apărare. A fost o ocazie de comunicare strategică care putea fi folosită nu doar pentru a prezenta puncte-cheie din document, ci pentru a marca începutul „noii etape” din politica externă românească anunțată în Strategie. The post Discursul prezidențial care nu a fost appeared first on Cotidianul RO.
13:30
Un raport norvegian spune că SUA sunt rupte de realitate și invită Europa să investească în război până la impunerea unei păci favorabile Kievului The post Cum devine pacea de două ori mai scumpă decât războiul appeared first on Cotidianul RO.
13:20
Primele măsuri în județul Prahova, unde zeci de mii de oameni nu au apă potabilă # Cotidianul de Hunedoara
Școli și grădinițe închise în Câmpina, apă distribuită cu cisterne The post Primele măsuri în județul Prahova, unde zeci de mii de oameni nu au apă potabilă appeared first on Cotidianul RO.
13:10
Ce s-a întâmplat cu banii Securității și ce erori le decontăm și azi – INTERVIU cu Dennis Deletant # Cotidianul de Hunedoara
„Follow the money” The post Ce s-a întâmplat cu banii Securității și ce erori le decontăm și azi – INTERVIU cu Dennis Deletant appeared first on Cotidianul RO.
12:10
Cine este Gigi Nețoiu: fotbal, afaceri și închisoare – ALEGERI PRIMĂRIA CAPITALEI # Cotidianul de Hunedoara
Gheorghe „Gigi” Nețoiu este candidat independent pentru Primăria Generală a Capitalei la alegerile din 7 decembrie 2025. The post Cine este Gigi Nețoiu: fotbal, afaceri și închisoare – ALEGERI PRIMĂRIA CAPITALEI appeared first on Cotidianul RO.
12:10
„M-a sunat un vecin să îmi spună că bradul nu mai este. Prima dată am crezut că este o glumă” The post Dorel a montat bradul de Crăciun din Suceava. Apoi l-a demontat appeared first on Cotidianul RO.
11:20
Mai avem o mostră de îngropat rahatul în nisip. Dar la nivel de politică, de partid și cu o invitație orchestrată o facem la nivel de țară. The post Impostura generală appeared first on Cotidianul RO.
Ieri
10:40
Ziua Recunoștinței, cu bilanț negru: Cel puţin patru persoane au murit şi alte zece au fost rănite # Cotidianul de Hunedoara
„„Anchetatorii examinează toate posibilităţile” The post Ziua Recunoștinței, cu bilanț negru: Cel puţin patru persoane au murit şi alte zece au fost rănite appeared first on Cotidianul RO.
10:10
INTERVIU „Visam să mă fac arab pentru că auzeam de la părinți că arabii au bani și o duc bine” – Vlad Logigan, actor # Cotidianul de Hunedoara
„Și eu am crezut că te poți face arab cum te poți face avocat, cum te poți face doctor” The post INTERVIU „Visam să mă fac arab pentru că auzeam de la părinți că arabii au bani și o duc bine” – Vlad Logigan, actor appeared first on Cotidianul RO.
09:40
Catedrala Mitropolitană din Sibiu poartă mai departe visul Sf. Ier. Andrei Șaguna # Cotidianul de Hunedoara
„Ideea zidirii Catedralei Mitropolitane din Sibiu își are rădăcinile în viziunea profetică a Sfântului Ierarh Andrei Șaguna. The post Catedrala Mitropolitană din Sibiu poartă mai departe visul Sf. Ier. Andrei Șaguna appeared first on Cotidianul RO.
09:20
Venezuela stă pe un butoi cu pulbere gata să se aprindă în orice moment. The post Continuă „războiul” Venezuela-Trump. Invazia, o problemă de timp appeared first on Cotidianul RO.
09:10
Nimeni nu te poate executa silit! 7 venituri și bunuri care nu pot fi niciodată executate # Cotidianul de Hunedoara
Dacă te confrunți cu datorii neplătite și procedura de executare silită, trebuie să știi că anumite bunuri și venituri sunt protejate de lege. The post Nimeni nu te poate executa silit! 7 venituri și bunuri care nu pot fi niciodată executate appeared first on Cotidianul RO.
08:20
Anca Alexandrescu aplică metoda Călin Georgescu The post Anca Alexandrescu, zero cheltuieli și zero fonduri de campanie declarate appeared first on Cotidianul RO.
07:10
De la atletism de performanță la pupitrul știrilor, Mihai Dedu are peste 32 de ani de experiență în Media Pro. La 30 de ani de la lansarea postului, el a povestit pentru Cotidianul.ro despre începuturile sale și despre cum vede Pro TV-ul peste încă 30 de ani. The post INTERVIU O cursă cât o viață. Mihai Dedu, de 30 de ani pe pista Pro TV appeared first on Cotidianul RO.
07:10
”Minunile Sf. Cuv. Arsenie de la Prislop au fost consemnate și sunt foarte multe… cea mai mare minune este însă faptul că suntem astăzi aici” The post Reportaj. Sf. Arsenie de la Prislop, ultimul omagiu de la mormânt appeared first on Cotidianul RO.
29 noiembrie 2025
19:40
De-a lungul timpului, mai mulți miniștri au picat fiindcă au mințit cu privire la studii. The post Politicieni care s-au împiedicat în diplome ANALIZĂ appeared first on Cotidianul RO.
19:40
Rusia ar putea opri România să atragă gaz din Marea Neagră. Avertismentul lui Cristian Diaconescu # Cotidianul de Hunedoara
Acesta a subliniat că nu se ştie care ar fi perspectiva Rusiei cu privire la operaţiunile economice ale României din Marea Neagră. The post Rusia ar putea opri România să atragă gaz din Marea Neagră. Avertismentul lui Cristian Diaconescu appeared first on Cotidianul RO.
19:10
Dezvăluirile lui Orban: Lasconi ar fi câștigat turul II. CCR a distrus democrația # Cotidianul de Hunedoara
Orban a afirmat că singurul motiv pentru care CCR a anulat alegerile a fost teama ca, în turul al II-lea, Călin Georgescu să nu câștige alegerile. The post Dezvăluirile lui Orban: Lasconi ar fi câștigat turul II. CCR a distrus democrația appeared first on Cotidianul RO.
17:40
Localități din Prahova și Dâmbovița, rămase fără apă. Ministră mediului trimite Corpul de Control # Cotidianul de Hunedoara
Ministrul anunţă că a dispus directorului general ANAR convocarea unei şedinţe de urgenţă cu ABA, ESZ Prahova şi Hidroelectrica. The post Localități din Prahova și Dâmbovița, rămase fără apă. Ministră mediului trimite Corpul de Control appeared first on Cotidianul RO.
17:10
Cu o carieră de 35 de ani, trecând prin absolut toate rolurile unei redacții, Horia Ghibuțiu privește mass media, în volumul „Permis de presă”, cu un amestec rar de experiență, scepticism și speranță, subliniind că jurnalismul respiră prin cei care nu se tem. The post Jurnalistul Horia Ghibuțiu: „Nu am cedat la presiuni politice” INTERVIU appeared first on Cotidianul RO.
16:40
Ironia “Regelui” Cioabă: Oare sunt singurul din clasa politică care are diplome pe bune? # Cotidianul de Hunedoara
Dorin Ciobă are licență în drept și științe politice, dar și master în drept. The post Ironia “Regelui” Cioabă: Oare sunt singurul din clasa politică care are diplome pe bune? appeared first on Cotidianul RO.
15:10
11 cazuri de infarct în 24 de ore. 7 dintre ei au sub 60 de ani. Printre ei, și un medic care a făcut infarct chiar în gardă # Cotidianul de Hunedoara
„De cele mai multe ori infarctele se produc în cursul nopții, din păcate”. The post 11 cazuri de infarct în 24 de ore. 7 dintre ei au sub 60 de ani. Printre ei, și un medic care a făcut infarct chiar în gardă appeared first on Cotidianul RO.
15:00
Delegație ucraineană în drum spre SUA. Discuții despre planul de pace al lui Trump # Cotidianul de Hunedoara
Săptămâna trecută, SUA au emis un ultimatum pentru Kiev să accepte până de Ziua Recunoştinţei termenii unui acord care părea să favorizeze Rusia. The post Delegație ucraineană în drum spre SUA. Discuții despre planul de pace al lui Trump appeared first on Cotidianul RO.
14:10
Orice cuplu își dorește un Revelion în doi. Dacă nu v-ați făcut deja planuri, mai există încă oferte disponibile. The post Revelion în doi, în țară sau în străinătate. Care sunt prețurile appeared first on Cotidianul RO.
14:00
Drulă îi cere lui Ciucu să se retragă: „Ambasadele” din Sectorul 6 sunt, de fapt, blocuri ilegale # Cotidianul de Hunedoara
„Întrebarea reală e simplă: în interesul cui se face urbanismul în Sectorul 6?” The post Drulă îi cere lui Ciucu să se retragă: „Ambasadele” din Sectorul 6 sunt, de fapt, blocuri ilegale appeared first on Cotidianul RO.
13:30
Sâmbătă seară se aprind luminiţele de sărbători în Capitală. Trei târguri de Crăciun # Cotidianul de Hunedoara
Primăria organizează târguri în Piaţa Constituţiei, Piaţa Universităţii şi la Opera Naţională. The post Sâmbătă seară se aprind luminiţele de sărbători în Capitală. Trei târguri de Crăciun appeared first on Cotidianul RO.
13:20
INTERVIU În ritmul tocurilor. Ce viitor în modă are afacerea Cristinei Bâtlan? # Cotidianul de Hunedoara
Atât Musette, cât și Pro TV, aniversează în acest an 30 de ani de la înființare. The post INTERVIU În ritmul tocurilor. Ce viitor în modă are afacerea Cristinei Bâtlan? appeared first on Cotidianul RO.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.