Aglomerație uriașă la stația de metrou Unirii/Oamenii s-au înghesuit să poată ajunge să vadă tradiționala paradă de 1 Decembrie – VIDEO
National.ro, 1 decembrie 2025 11:50
Aglomerație de nedrescris pe peroanele de metrou de la stația de metrou Unirii, luni, 1 decembrie. Mulți dintre cei care au vrut să meargă să vadă tradiționala paradă militară organizată cu prilejul Zilei Naționale a României, la Arcul de Triumf, au ales să folosească metroul, pentru a ajunge în zona ceremonialului organizat cu ocazia sărbătoririi
Acum 15 minute
12:00
Donald Trump, scrisoare adresată lui Nicușor Dan de Ziua Națională. Ce mesaj îi transmite omologului său român # National.ro
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, i-a adresat președintelui Nicușor Dan o scrisoare cu prilejul Zilei Naționale, în care subliniază relația strânsă dintre cele două țări și rolul strategic al României în regiunea Mării Negre. „Am onoarea de a vă transmite cele mai bune urări din partea poporului Statelor Unite cu ocazia celebrării a 107 ani
Acum 30 minute
11:50
Cât costă un meniu la Târgul de Crăciun din Piața Constituției. Pentru o porție de fasole cu ciolan plăteşti mai mult decât la restaurant # National.ro
Sâmbătă seară s-a deschis oficial și cel mai așteptat târg de Crăciun din Capitală, cel din Piaţa Constituţiei. Chiar dacă vremea nu a ținut cu vizitatorii, sute de oameni au venit să se bucure de atmosfera festivă și să se lase cuprinși, încă de pe acum, de magia sărbătorilor. Aprinderea oficială a luminilor a fost
11:50
Acum o oră
11:20
Daca in ultimiii ani avansarile in grad de 1 decembrie numarau sute de cadre militare, in 2025 avansarile in grad de 1 decembrie s-au rezumat doar la veteranii Romaniei. Astfel Presedintele Romaniei, Nicusor Dan, l-a decorat pe colonel (r.) Ion Vasile Banu, cu Ordinul Virtutea Militară în grad de Cavaler. Colonel (r.) Ion Vasile Banu,
11:20
Sondaj cu rezultate BOMBĂ! „Fenomenul Călin Georgescu”, tot mai aproape să cucerească și Bucureștiul # National.ro
Călin Georgescu, fostul candidat la alegerile prezidențiale, apare drept una dintre figurile publice care beneficiază de tot mai multă încredere, inclusiv din partea populației din Capitală. Cel puțin asta arată cel mai recent sondaj de opinie ale cărui rezultate au fost făcute publice recent. E de amintit faptul că, în septembrie 2025, sondajul CURS îl
11:20
Șeful ANAF recunoaşte ceea ce specialiştii ştiau de mult: „Încasările de la marii contribuabili nu ne fac cinste”. Mesaj pentru românii plătitori de taxe şi impozite # National.ro
Președintele ANAF a dezvăluit că raportul privind încasările de la marii contribuabili, solicitat imediat după preluarea mandatului, „nu face cinste" instituției, motiv pentru care nu poate fi făcut public. Întrebat, la Antena 3, despre descoperirea unui „pește mare", Nica a afirmat că Fiscul nu urmărește astfel de ținte, dar că este mulțumit de rezultatele controalelor
Acum 2 ore
10:50
Apocalipsa e doar pentru muritorii de rând, „şmecherii” şi-au construit adăposturi care să-i salveze. Ferma din Utah care poate găzdui 200 de oameni # National.ro
Milionarul american Jayson Orvis, din Utah, a construit o fermă autonomă care poate găzdui aproximativ 200 de oameni, în caz de Apocalipsă. Bărbatul de 57 de ani, care are 7 copii, afirmă că nu așteaptă sfârșitul lumii, dar spune că vrea să fie pregătit pentru diferite scenarii catastrofale. Este vorba despre scenarii care l-au transformat
10:30
Sorin Grindeanu, critici la adresa Oanei Gheorghiu: „Nu-mi convine să mă facă de râs” – VIDEO # National.ro
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, duminică seară, că munca pe care a făcut-o Oana Gheorghiu ca ONG-istă este lăudabilă, dar asta nu o califică să fie vicepremier în Guvernul României și să restructureze companiile de stat. Grindeanu nu s-a ferit să o critice pe Gheorghiu, referindu-se inclusiv la conferința de presă pe care aceasta
10:20
Guvernul s-a „trezit”, în ultimul ceas, şi trimite 50.000 de litri de apă potabilă îmbuteliată în judeţele Prahova şi Dâmbovița # National.ro
Guvernul României s-a mobilizat, într-un târziu, şi a decis o serie de măsuri pentru aprovizionarea cu apă potabilă în județele Prahova și Dâmbovița, după ce întreruperile de alimentare au afectat peste 107.000 de locuitori din cauza scăderii nivelului apei și a turbidității ridicate în acumularea Paltinu. Peste 50.000 de litri de apă potabilă îmbuteliată, în
Acum 4 ore
10:10
VIDEO. Moment emoționant, la 10.000 de metri altitudine. Un jandarm a cântat la vioară, în avion, imnul României # National.ro
Un tânăr jandarm a interpretat la vioară imnul național, într-un avion al companiei Tarom, la peste 10.000 de metri altitudine. Momentul – unul special și emoționant atât pentru pasagerii, cât și pentru echipajul aeronavei – a fost postat pe rețelele de socializare. Un tânăr jandarm a reușit să îi surprindă cu un moment muzical cu
09:50
Gemenele Gabriela și Mihaela Modorcea de la trupa Indiggo, cunoscute publicului din România la începutul anilor 2000, au ajuns „celebre" în sfârșit în America! Cele două surori, în vârstă de 41 de ani, au fost arestate în Miami, potrivit Cancan. Gemenele au comis infracțiuni considerate extrem de grave în statul Florida. Sunt puse sub acuzare
09:40
ZIUA NAȚIONALĂ. George Simion s-a întâlnit cu simpatizanţii, la Alba Iulia, și au pornit împreună spre cetate: „Acolo ne vom întâlni toţi patrioţii” – VIDEO # National.ro
Mai multe evenimente oficiale au loc luni, 1 decembrie, de Ziua Națională a României, în București și în Alba Iulia. La Alba Iulia este prezent și liderul AUR, George Simion. Zeci de mii de oameni sunt așteptați de Ziua Națională la Alba Iulia, unde au loc evenimente menite să celebreze împlinirea a 107 ani de
09:20
Sorin Grindeanu iese la atac şi amenință din nou cu ruperea Coaliției. Liderul PSD a punctat condițiile în care social-democrații vor ieşi de la guvernare # National.ro
Președintele PSD a vorbit despre condițiile în care partidul său va părăsi coaliţia de guvernare: dacă se va propune tăierea salariilor cu 10% şi nu există pachetul de relansare economică. În momentul în care PSD decide ieşirea din coaliţie, guvernul e picat, arătând că sunt lucruri ce ţin de tehnică parlamentară. „Noi, când am decis
08:50
Donald Trump a anunţat rezultatul discuțiilor din Florida privind pacea în Ucraina. Witkoff şi Kushner pleacă la Moscova # National.ro
Liderul de la Casa Albă a dezvăluit rezultatul discuţiilor pe care emisarii lui Zelenski le-au avut, la Florida, cu delegația SUA, care i-a inclus pe Marco Rubio, Steve Witkoff și Jared Kushner, ginerele președintelui Donald Trump. Donald Trump a declarat că există „şanse bune" pentru un acord care să pună capăt conflictului dintre Rusia şi
08:20
Activitate seismică intensă, în România, luni dimineaţă. Două cutremure de magnitudini importante au „zguduit” ţara noastră, de Ziua Naţională # National.ro
Două cutremure s-au produs, luni dimineaţă, în România. Primul seism a avut loc la ora 5.40 şi a avut o magnitudine de 3,8 grade pe scara Richter, în zona seismică Vrancea, la o adâncime de 139,4 km. Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 50km V de Focşani, 62km N de Buzau, 62km E de
Acum 6 ore
Acum 8 ore
05:20
BERBEC Lucrezi din greu și te organizezi mai bine. Astăzi veți avea o mare abilitate în relațiile cu oamenii, așa că este timpul să vă atingeți obiectivele. Lucrurile se schimbă, profitați la maximum de această situație. Acesta va fi motto-ul dvs. TAUR Fii atent pentru că comportamentul tău încăpățânat te pune în pericolul de a
Acum 24 ore
21:50
PACE ÎN UCRAINA – negocierile din Florida: Discuții aprinse pe calendarul alegerilor din Ucraina și schimbul de teritorii # National.ro
Discuțiile pentru obținerea de pace în Ucraina au continuat duminică în Hallandale Beach, Florida, unde oficialii americani și ucraineni au analizat posibilitățile unui acord care să pună capăt conflictului îndelungat cu Rusia. Secretarul de stat Marco Rubio a vorbit despre o „cale înainte" care ar trebui să lase Ucraina suverană, independentă și prosperă, susținând că
21:40
ROMÂNIA, 2025! IMAGINILE ANULUI! Oamenii stau la cozi pentru apă potabilă/ Ministrul USR al Mediului dă vina pe subordonați # National.ro
Criza de apă potabilă din județele Prahova și Dâmbovița se adâncește, după ce Autoritatea Națională „Apele Române" a anunțat că reluarea furnizării apei către populație va fi posibilă doar după cel puțin 72 de ore de la încetarea precipitațiilor și numai dacă nivelul turbidității scade sub pragul tehnic acceptat pentru tratate. Totodată, instituția a reiterat
21:00
Parada militară de 1 Decembrie – spectacol și restricții în lanț. Iată programul oficial # National.ro
Parada militară de 1 Decembrie din acest an va avea loc luni, în zona Pieței Arcul de Triumf, și va reuni peste 2.900 de militari, peste 200 de echipamente tehnice și un impresionant dispozitiv aerian format din 45 de aeronave, anunță Ministerul Apărării Naționale. Evenimentul este punctul central al manifestărilor dedicate Zilei Naționale a României
20:40
20:10
Timp de decenii, China a fost fabrica lumii cu forță de muncă ieftină. Tehnologia de bază a fost păstrată de companii din SUA și Europa. În prezent, competențele Chinei în domeniul cercetării și dezvoltării îi permit să concureze și, potențial, să depășească Occidentul. În timp ce inovarea din SUA se concentrează în principal pe sectoare
20:10
George Simion a fost reconfirmat duminică, la Congresul AUR de la Alba Iulia, pentru un nou mandat în funcția de președinte al partidului, după ce moțiunea sa a fost votată cu 991 de voturi „pentru" și doar 17 „împotrivă". În fața delegaților prezenți, liderul AUR a vorbit despre începutul unui al doilea mandat marcat de
19:40
Demisia lui Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării prins cu un CV mai elastic decât bugetul de stat, nu e un simplu episod în folclorul politic dâmbovițean. Este un test picat de serviciile secrete, o palmă pentru Palatul Victoria, o lovitură pentru credibilitatea Guvernului Bolojan și o invitație deschisă la întrebări pe care nimeni nu vrea să
19:10
Rezultate catastrofale ale măsurilor lui Bolojan. PIB-ul a scăzut cu 10 miliarde de lei, iar industria e în colaps # National.ro
Ministerul Finanțelor a anunțat că a revizuit în scădere prognoza care a stat la baza elaborării bugetului de stat, PIB-ul pierzând deja peste 10 miliarde de lei. Veniturile bugetare preconizate s-au diminuat considerabil, aproape 2 miliarde de lei figurând ca neîncasați din fondurile europene. În fapt, la rectificarea bugetară sunt tăiate aproape toate proiectele finanțate
18:40
Odată cu demisia consilierului prezidențial Andrii Iermak, Volodimir Zelenski pierde atât un negociator, cât și un executant, în timp ce Rusia caută mereu puncte slabe pe care să le exploateze. Plecarea lui Iermak, în contextul unei anchete pentru corupție, îl îndepărtează pe principalul negociator al Ucrainei de la dificilele discuții de pace, notează The New
18:10
Argintul, supranumit adesea „metalul diavolului" din cauza volatilității sale, a atins niveluri record în acest an și va continua tendința ascendentă. Cu un vârf istoric de 54,47 dolari uncia, la jumătatea lunii octombrie, prețul argintului a marcat o creștere de 71% față de aceeași perioadă din 2024. Spre deosebire de valurile de investiții anterioare, boom-ul
17:50
Nicolae Stanciu traversează o perioadă tot mai complicată la Genoa. În victoria cu Verona, scor 2-1, căpitanul României a rămas din nou pe bancă, fiind al patrulea meci consecutiv în care nu prinde niciun minut. De la instalarea lui Daniele De Rossi, mijlocașul de 32 de ani nu a mai fost folosit deloc. De Rossi
17:40
Kenan Yildiz vine în barajul cu România în cea mai bună formă a carierei sale. „Decarul" lui Juventus a devenit, la 20 de ani și 209 zile, cel mai tânăr jucător din istoria clubului care atinge 20 de goluri, doborând recordul lui Alessandro Del Piero. Turcul a reușit „doppietta" decisivă în victoria cu Cagliari, 2-1,
17:10
Roboții preiau controlul instituțiilor bugetare. Disponibilizările, decise pe baza inteligenței artificiale # National.ro
Guvernul a decis să implementeze proiectul "Administrație performantă prin tehnologii avansate", care va conduce la o reducere drastică a aparatului bugetar. Practic, disponibilizările vor fi decise pe baza analizei inteligenței artificiale, iar interacțiunea cetățenilor cu instituțiile publice se va face doar prin intermediul roboților. Mai mult, tot inteligența artificială va selecta solicitările românilor către instituții,
16:40
Uniunea Europeană a plătit doar o fracțiune din suma pe care a declarat că o va aloca pentru tehnologiile ecologice, întrucât companiile sunt încetinite de 3.000 de ore de hârțogărie și cheltuiesc 85.000 de euro pentru a accesa fondurile dintr-un program emblematic. Din cei 7,1 miliarde de euro acordați din Fondul de inovare al blocului
16:10

15:40
„Nimic nu crește la umbra marilor copaci”, spunea sculptorul Constantin Brâncuși când și-a părăsit maestrul, Auguste Rodin. Nu se revolta de dragul revoltei; revendica spațiul necesar pentru a deveni el însuși. Vorbea despre artă, dar ar fi putut la fel de bine să vorbească despre Europa de astăzi. Europa a confundat mult timp confortul cu […] The post Europa trebuie să iasă din umbră! first appeared on Ziarul National.
15:20
Mai jos puteți vedea lista cu ultimii generali avansați in 2023 – MAPN, MAI, SIE, SPP, STS, Gemina, de 1 decembrie – decretele de avansare în grad Avansări MApN Lista avansărilor în grad de 1 Decembrie Domnul general-maior cu două stele Iacob Ioan Dragoș-Dumitru se înaintează în gradul de general-locotenent cu trei stele. – comandantul Comandamentului Corpului Multinaţional […] The post Lista avansarilor in grad de 1 Decembrie 2023 – MApN, MAI, SIE, SPP, Gemina first appeared on Ziarul National.
15:10
Curtea de Conturi a UE cere extinderea sistemului ”plătește pentru câte deșeuri arunci” și la gospodăriile din România, pe lângă majorarea taxelor de depozitare a gunoaielor. Instituția mai arată că nivelul scăzut al taxei de depozitare încurajează transferurilor ilegale de deșeuri din alte țări. Pe de altă parte, raportul semnalează eșecul reciclării în întreaga Uniune, […] The post Sistemul „plătește pentru câte deșeuri arunci”, extins și la populație first appeared on Ziarul National.
14:00
1. Dacă un contabil incert ca Vlad Voiculescu a fost bun de ministru al Sănătății (în vremuri de pandemie), de ce n-ar fi fost Moșteanu bun de ministru al Apărării? În vremuri de război. Exemplele pot continua. Oana Gheorghiu a făcut un spital. Nu e arhitectă, nu e doctoriță, nu e milionăreasă. Nu e nici […] The post De Ziua Națională, Moșteanu le-a făcut bucureștenilor cel mai frumos cadou first appeared on Ziarul National.
Ieri
12:10
Românii care pot câştiga un salariu de 20.000 de euro pe lună. Angajatorii îi caută deja pe aceşti specialişti. Ce criterii trebuie să îndeplineşti # National.ro
Un salariu de 20.000 de euro pe lună este mai greu de câștigat în România, dacă nu ai deja o experienţă de mai mulţi ani în compania respectivă. Dar această leafă poate fi obţinută la un job în străinătate. În Franţa se caută specialişti pe care angajatorii sunt gata să-i plătească foarte bine. Piața muncii […] The post Românii care pot câştiga un salariu de 20.000 de euro pe lună. Angajatorii îi caută deja pe aceşti specialişti. Ce criterii trebuie să îndeplineşti first appeared on Ziarul National.
11:30
Anunț de ultim moment de la ANM! Sfârșit de noiembrie cu ploi și ninsori. Unde va fi cod galben de vreme rea # National.ro
Duminică, în ultima zi de toamnă, avem tot vreme închisă și ploi în cea mai mare parte a țării. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, duminică, 30 noiembrie, o informare de ploi, lapoviță și ninsori la munte, unde se va depune strat de zăpadă de până la 10 centimetri. De asemenea, un cod galben […] The post Anunț de ultim moment de la ANM! Sfârșit de noiembrie cu ploi și ninsori. Unde va fi cod galben de vreme rea first appeared on Ziarul National.
11:00
Elevii ar putea studia, în şcoli, o nouă materie: Educație emoțională și non-violență. Ce este bullyingul şi cum îl identifici # National.ro
În curând, elevii ar putea studia o nouă materie în şcoli: Educație emoțională și non-violență. Aceasta face referire la bullying şi la efectele dezastruoase ale acestuia în procesul de dezvoltare cognitivă al unui tânăr. Un proiect de lege aflat în dezbatere în Parlament prevede introducerea acestei materii în organigramă. Noua materie are rolul de a-i […] The post Elevii ar putea studia, în şcoli, o nouă materie: Educație emoțională și non-violență. Ce este bullyingul şi cum îl identifici first appeared on Ziarul National.
10:30
Britanicii de la Top Gear au premiat un model de Dacia care nici nu există încă. Conceptul Hipster a câştigat titlul „Designul Anului” # National.ro
Dacia a dat din nou lovitura pe piaţa europeană. De data aceasta, nu la capitolul vânzări, ci la creativitate. Premiile TopGear.com 2026 au lăudat conceptul Hipster de la Dacia. Este vorba despre un prototip de care nu ştim dacă va „vedea” vreodată „lumina zilei”. Dar Dacia Hipster a luat premiul pentru Designul Anului. Dacia Hipster, […] The post Britanicii de la Top Gear au premiat un model de Dacia care nici nu există încă. Conceptul Hipster a câştigat titlul „Designul Anului” first appeared on Ziarul National.
10:20
Airbus a reușit în ultimul timp să depășească Boeing la capitolul numărului de avioane produse pe segmentul mediu-curier, acolo unde gama Airbus 320 domină fără drept de apel piața mondială. Boeing, după ce glonțul falimentului i-a trecut pe la ureche, se luptă să dreagă cât de cât busuiocul, dar se încăpățânează să mizeze pe sexagenarul […] The post Airbus sau cea mai mare pană din istoria aviației first appeared on Ziarul National.
10:10
Lucrările la Barajul Paltinu au lăsat zeci de mii de oameni din Prahova şi Dâmboviţa fără apă potabilă. Se cere declararea stării de urgență # National.ro
Mai multe localităţi din judeţele Prahova şi Dâmboviţa au rămas fără apă potabilă, din cauza lucrărilor care se efectuează la Barajul Paltinu. Acestea dar și ploile abundente din ultimele zile au dus la murdărirea apei, ceea ce a făcut imposibilă furnizarea către locuitori. Apele Române cer declararea stării de urgență din cauza turbidității extreme Apele […] The post Lucrările la Barajul Paltinu au lăsat zeci de mii de oameni din Prahova şi Dâmboviţa fără apă potabilă. Se cere declararea stării de urgență first appeared on Ziarul National.
09:40
Ludovic Orban l-a atacat pe Nicușor Dan: „Sper că n-a fost ‘împachetat’ de servicii. Să nu i se urce la cap”. Ce şanse de supraviețuire mai are Coaliţia # National.ro
Ludovic Orban, fostul consilier al lui Nicușor Dan, s-a dezlănţuit într-un atac la adresa președintelui Românei, după ce a fost dat afară de la Cotroceni. El şi-a exprimat speranța că acesta n-a fost „împachetat” deja de serviciile secrete și că va rezista tentației de „a i se sui puterea la cap”. Întrebat de şansele de […] The post Ludovic Orban l-a atacat pe Nicușor Dan: „Sper că n-a fost ‘împachetat’ de servicii. Să nu i se urce la cap”. Ce şanse de supraviețuire mai are Coaliţia first appeared on Ziarul National.
09:00
Aeroportul Băneasa își închide pistele pentru zborurile de noapte, tocmai când Guvernul a aprobat construirea unui nou terminal # National.ro
Din 2026, nu vor mai fi operate zboruri pe timp de noapte pe Aeroportul Băneasa, din cauză că locuitorii din cartierele învecinate s-au plâns de zgomotul infernal şi că nu pot dormi. Aerogara ar urma să fie transformată într-un city airport, de pe care să fie operate zboruri doar pe timp de zi. Pista este […] The post Aeroportul Băneasa își închide pistele pentru zborurile de noapte, tocmai când Guvernul a aprobat construirea unui nou terminal first appeared on Ziarul National.
08:30
Horoscop 30 noiembrie 2025. Venus aduce armonie în diverse domenii, iar nativii înţeleg mai multe lucruri în profunzime # National.ro
În ultima zi din noiembrie 2025, de Sf. Andrei, nativii vor simţi o energie blândă, intuitivă și plină de imaginație, datorită aspectelor armonioase dintre Venus și Neptun. Venus își începe tranzitul printr-un nou sector pentru fiecare zodie, ceea ce aduce schimbări în iubire, relații, bani sau planurile personale. Este important să nu dai cu piciorul […] The post Horoscop 30 noiembrie 2025. Venus aduce armonie în diverse domenii, iar nativii înţeleg mai multe lucruri în profunzime first appeared on Ziarul National.
07:10
29 noiembrie 2025
18:10
Horoscop decembrie 2025 anunță un final de an în care cosmosul promite eliberare, claritate și un plus de speranță, exact ingredientele de care ai nevoie ca să închizi un an agitat și să intri cu dreptul în 2026. Mișcările marilor planete, Luna Plină și Luna Nouă din această perioadă trasează direcții importante pentru dragoste, carieră, […] The post Horoscop decembrie 2025: cum îți rescriu astrele finalul de an first appeared on Ziarul National.
Mai mult de 2 zile în urmă
12:10
Creşte vârsta de pensionare la 70 de ani. Autoritățile din aceste ţări se pregătesc pentru măsuri dure din cauză că trebuie să strângă bani la buget # National.ro
Nu doar România are probleme cu deficitul bugetar, ci şi alte state traversează o criză financiară acută. Tot mai multe țări din Uniunea Europeană împing vârsta de pensionare către 70 de ani sau chiar dincolo de acest prag, pentru că au nevoie de angajaţi în câmpul muncii, plătitori de taxe şi impozite. Dacă ţări precum […] The post Creşte vârsta de pensionare la 70 de ani. Autoritățile din aceste ţări se pregătesc pentru măsuri dure din cauză că trebuie să strângă bani la buget first appeared on Ziarul National.
11:50
Meteorologii ANM au emis informare și cod galben de precipitații însemnate cantitativ, lapoviță și ninsoare în aproape toată țara, valabile între 29 și 30 noiembrie, cu riscuri de inundații locale și trafic îngreunat. Ninge din abundență la munte Meteorologii au emis o informare meteorologică valabilă între 29 noiembrie, ora 10, și 30 noiembrie, ora 20, […] The post Avertizare ANM! Cod galben de lapoviță și ninsoare. HARTA zonelor vizate first appeared on Ziarul National.
11:30
Ce salariu câştigă un soldat profesionist din Armata României. Tăierile bugetare ale lui Ilie Bolojan au alungat tinerii care doreau o carieră militară # National.ro
Armata României caută soldaţi noi şi mulţi, în contextul războiului de la graniţă. Vineri, 600 de tineri au depus jurământul, iar ei vor intra în sistem. Ei au făcut legământul suprem cu ţara, în faţa familiilor dar şi a şefului armatei. „De aici înainte faceţi parte din cadrul Armatei României, care se îmbogăţeşte cu peste […] The post Ce salariu câştigă un soldat profesionist din Armata României. Tăierile bugetare ale lui Ilie Bolojan au alungat tinerii care doreau o carieră militară first appeared on Ziarul National.
