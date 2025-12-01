13 localități din Prahova trec la cursuri online din cauza crizei apei potabile
PSNews.ro, 1 decembrie 2025 12:20
Inspectoratul Școlar Județean Prahova a anunțat duminică seara că elevii din 13 localități vor face orele de curs în regim online. Decizia a fost luată pe fondul crizei apei potabile, scrie Mediafax. Măsura se va aplica școlilor din municipiului Câmpina și din alte 12 localități, întrucât în respectivele localităţi nu este furnizată apă potabilă şi
• • •
Acum 30 minute
12:20
Inspectoratul Școlar Județean Prahova a anunțat duminică seara că elevii din 13 localități vor face orele de curs în regim online. Decizia a fost luată pe fondul crizei apei potabile, scrie Mediafax. Măsura se va aplica școlilor din municipiului Câmpina și din alte 12 localități, întrucât în respectivele localităţi nu este furnizată apă potabilă şi
Acum o oră
12:00
Sorin Grindeanu pune sub semnul întrebării numirea în funcția de vicepremier a Oanei Gheorghiu # PSNews.ro
În exclusivitate pentru România TV, Sorin Grindeanu a criticat dur numirea în funcția de vicepremier a Oanei Gheorghiu, punând sub semnul întrebării atât competența acesteia în gestionarea companiilor de stat, cât și capacitatea de a reprezenta Guvernul. De asemenea, acesta a afirmat că social-democrații nu au fost de acord cu nominalizarea propusă de premierul Ilie
11:40
Guvernul trimite peste 50.000 de litri de apă în Prahova și Dâmbovița, după criza alimentării cu apă # PSNews.ro
Peste 50.000 de litri de apă potabilă îmbuteliată, în flacoane de 2 litri, din rezerva de stat, vor ajunge în zonele afectate de întreruperea alimentării cu apă potabilă din județele Prahova și Dâmbovița, a scris premierul Ilie Bolojan duminică seară, pe 30 noiembrie, pe pagina sa de Facebook. „Am aprobat și semnat hotărârea Comitetului Național
11:40
Klaus Iohannis, marele absent de la parada de Ziua Naţională. Şeful ANAF: „Ne aşteptam la o înţelegere amiabilă” # PSNews.ro
Cea mai notabilă absență de la parada militară organizată de Ziua Națională a României este fostul președinte al țării Klaus Iohannis care a ales să plece din această funcție prin demisie. Şeful ANAF, Adrian Nica, mărturiseşte că a crezut că fostul preşedinte Klaus Iohannis se va conforma voluntar şi va plăti datoriile pe care familia
Acum 2 ore
11:30
Hollywood-ul de la Budapesta, în pericol: Tarifele lui Trump pot bloca marile producții internaționale # PSNews.ro
„Dune", „Blade Runner 2049", „The Witcher", aceste blockbustere au fost filmate, cel puţin parţial, la Budapesta, supranumită „Hollywood-ul de pe Dunăre", însă industria cinematografică înfloritoare a Ungariei se teme de impactul tarifelor impuse de Donald Trump, informează AFP. „Este ca un meteorit care se îndreaptă spre Pământ: ar putea fie să treacă pe lângă noi,
11:30
Deși românii sunt extrem de împărțiți atunci când vine vorba de politică, ei își iubesc țara și se consideră patrioți. Un sondaj INSCOP arată că majoritatea sunt mândri de acest lucru. Un sondaj INSCOP, realizat în perioada 20-26 iunie 2025, arată că majoritatea românilor se consideră patrioți. Susținătorii PSD și PNL sunt cei care au
11:30
Dizolvările de firme au crescut cu peste 32% în 2025. București și Cluj, cele mai afectate # PSNews.ro
Numărul firmelor dizolvate a crescut cu 32,4%, în primele zece luni din 2025, până la 46.917, față de 35.436 în perioada similară din 2024, conform datelor centralizate de Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC), relatează Agerpres. Cele mai multe dizolvări au fost înregistrate în București, respectiv 9.396 de firme (număr în creștere cu 35,43% față
11:30
Uniunea Europeană crește capacitatea defensivă a R. Moldova cu o investiție de 20 milioane de euro # PSNews.ro
Uniunea Europeană va investi 20 de milioane de euro în consolidarea capacităților de apărare aeriană ale R. Moldova, a anunțat șefa diplomației europene, Kaja Kallas, într-o postare publicată pe platforma X. Anunțul vine în contextul mai multor incidente de securitate care au afectat spațiul aerian al R. Moldova în ultima perioadă. Potrivit mesajului transmis de
11:00
Scandal la sosirea lui Călin Georgescu la Monumentul Unirii: „Marş la Moscova! Vă păcăleşte şi vă manipulează” # PSNews.ro
Un scandal a izbucnit luni la Monumentul Unirii din Alba Iulia, unde Călin Georgescu, inculpat în două dosare penale, inclusiv pentru tentativă la lovitură de stat, s-a întâlnit cu sute de simpatizanţi. Un bărbat i-a strigat „Marş la Moscova! Vă păcăleşte şi vă manipulează", fiind imediat îmbrâncit de susţinători. Escortat de bodyguarzi şi primit cu
10:50
Paradă la Bucureşti, de Ziua Naţională – Aproape 3.000 de militari vor defila pe sub Arcul de Triumf # PSNews.ro
Aproape 3.000 de militari vor defila pe sub Arcul de Triumf, luni, de Ziua Naţională, la ceremonii urmând să fie prezenţi preşedintele Nicuşor Dan, premierul Ilie Bolojan, membri ai Guvernului, parlamentari, numeroase alte oficialităţi, reprezentanţi ai corpului diplomatic. Ilie Bolojan va fi prezent luni şi la ceremoniile organizate la Alba Iulia cu ocazia Zilei Naţionale.
Acum 4 ore
08:40
La mulţi ani, România! La mulţi ani, români! Astăzi sărbătorim 107 ani de la Marea Unire # PSNews.ro
Pentru România şi români, ziua de 1 decembrie reprezintă nu doar o simplă dată în calendar. Este un simbol al unității și independenței naționale, marcând un capitol important în istoria țării. 1 Decembrie: Unitate și patriotism Data de 1 Decembrie 1918 este asociată cu Marea Unire, un eveniment crucial în formarea României moderne. În urma
Acum 24 ore
21:40
Istoricul Bogdan Bucur vine luni la Puterea Știrilor. Transmisiune LIVE pe Facebook și Youtube # PSNews.ro
Istoricul Bogdan Bucur este invitat, luni, de Ziua Națională, la emisiunea "Puterea Știrilor", moderată de redactorul-șef PS News, Marinela Angheluș. Emisiunea poate fi urmărită live, la ora 16:00, pe pagina de Facebook PS News și pe canalul oficial de Youtube al PS News.
18:20
VIDEO Un jandarm român a interpretat imnul României în avion, la peste 10.000 de metri altitudine # PSNews.ro
Un jandarm român a interpretat imnul României la peste 10.000 de metri altitudine. El a cântat la vioară într-un avion al companiei Tarom. Momentul a fost anunțat celorlalți pasageri de personalul de bord. Imnul României a fost interpretat de un jandarm îmbrăcat în uniformă în timp ce avionul se afla la peste 10.000 de metri
18:20
Începe reforma în companiile de stat. Oana Gheorghiu: Promit un proces riguros, transparent și verificabil # PSNews.ro
Oana Gheorghiu a prezentat, duminică, un bilanţ la o lună de când a preluat mandatul de viceprim-ministru, ea anunţând că săptămâna viitoare vor lua decizia finală, conform metodologiei stabilite, cu privire la lista primelor 10 companii din energie şi transport, care intră în procesul de reformă şi vor începe lucrul concret cu ele. Vicepremierul mai
18:20
Puterea și Opoziția, la manifestațiile de 1 decembrie din Alba Iulia. Ce lideri vor fi în Capitala Unirii # PSNews.ro
Capitala Marii Uniri devine scena răfuielilor politice de 1 Decembrie. Tensiunile politice dintre Putere și Opoziție se mută la Alba Iulia, asta după ce atât premierul României, cât și liderii partidelor AUR și S.O.S se vor afla în același oraș. De asemenea, la Alba Iulia își va face prezența și Călin Georgescu, însă la un
18:20
Unde votezi la alegerile pentru Primăria București. Cum găsești secția la care ești arondat # PSNews.ro
Duminica viitoare, pe 7 decembrie, alegătorii din București sunt chemați din nou la urne pentru a-și alege primarul pentru următorii 3 ani. La alegerile locale parțiale pentru Primăria Capitalei din 7 decembrie se aplică reguli stricte privind repartizarea alegătorilor la secțiile de vot, în funcție de domiciliu sau reședință. Un alegător cu domiciliul sau reşedinţa
18:20
Nouă spitale şi Ambulanţa vor asigura asistenţa medicală de urgenţă în Capitală în minivacanța de 1 decembrie # PSNews.ro
Nouă spitale de adulţi şi copii şi Serviciul de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov vor asigura asistenţa medicală de urgenţă pe 1 Decembrie, de Ziua Naţională a României, a informat Direcţia de Sănătate Publică Bucureşti. Cele nouă unităţi medicale sunt: * Spitalul Clinic de Urgenţă Bucureşti Floreasca – tel: 021/599.23.00; * Spitalul Clinic de Urgenţă Universitar – tel:
17:20
Consilier al premierului: Programa de limba română pentru clasa a IX-a pare croită pentru studenţii de la Litere # PSNews.ro
Luciana Antoci, consilier al premierului Ilie Bolojan pe probleme de educaţie, susţine că programa de limbă şi literatură română pentru clasa a IX-a pare mai degrabă croită pentru studenţii din primul an de la Facultatea de Litere decât pentru adolesceţii de liceu. Antoci a comentat pe Facebook programa la disciplina limba şi literatura română pentru
17:20
Cum arată programul paradei de 1 decembrie la București, ce restricții de circulație sunt impuse și cine participă? Programul paradei de 1 decembrie la București Parada militară organizată la București de Ziua Națională a României va avea loc și în 2025 în Piața Arcului de Triumf și aduce în Capitală peste 2.900 de militari, zeci
17:20
Mai multe persoane care participă, duminică, la ceremoniile dedicate Zilei Naţionale a României, la Alba Iulia, au huiduit în momentul în care s-a depus coroana de flori din partea preşedintelui Nicuşor Dan, la ansamblul monumental din faţa Catedralei Încoronării. Un moment solemn programat în cadrul ceremoniilor dedicate Zilei Naţionale a României, depunerea de coroane şi
17:20
Piețele de Crăciun din Europa, în alertă maximă. Cele mai stricte măsuri de securitate din istorie # PSNews.ro
Târgurile de Crăciun din marile orașe europene vor funcționa în acest an sub cele mai stricte măsuri de securitate adoptate până acum, în urma mai multor atacuri violente petrecute în ultimul deceniu. De la Winter Wonderland din Londra până la piețele tradiționale din Germania, autoritățile și firmele private de securitate implementează sisteme de protecție în
17:20
Europarlamentarul Gheorghe Piperea a transmis, că se pregăteşte să revină „la matca" sa profesională de avocat, profesor şi om neimplicat politic, afirmând că influenţa asupra vieţii publice ar trebui exercitată „prin vot sau presiune social-economică", potrivit unui mesaj publicat pe pagina sa de Facebook, de la care transmitem cele ce urmează. „Lucrurile, în ce mă
17:20
Schimbări majore în legislaţia privind circulaţia pe drumurile publice din UE. Noile reguli pentru şoferi # PSNews.ro
Uniunea Europeană a adoptat o nouă directivă privind permisele de conducere, care aduce digitalizarea permisului, reguli mai dure pentru şoferii începători, controale mai sistematice a aptitudinilor medicale şi recunoașterea la nivelul UE a suspendărilor de permis. Statele membre au la dispoziţie, în general, până la 4 ani pentru a transpune şi a aplica noile reguli
17:20
Mesajul SUA pentru UE: Am luptat împreună. Ar trebui să fim aliniați și în chestiuni economice # PSNews.ro
Jamieson Greer, reprezentantul comercial al Statelor Unite, transmite un mesaj de solidaritate Uniunii Europene, în care menţionează că SUA îşi doresc o relaţie comercială constructivă, echilibrată şi reciprocă cu UE. „Avem atât de multe lucruri în comun. Avem o istorie comună. Am luptat împreună în războaie. Ar trebui să fim aliniați și în chestiuni economice.
17:20
George Simion: „Orice e posibil în 2026, chiar și să fiu arestat”. Rezoluţie adoptată în Congresul AUR # PSNews.ro
George Simion vine cu un scenariu exploziv pentru 2026. Liderul suveranist, reales duminică președinte al AUR, susține că este posibilă atât arestarea sa de către „sistemul represiv", cât și ajungerea AUR la guvernare. „Voi începe cel de al doilea mandat al meu ca președinte într-o perioadă de maximă incertitudine. Orice e posibil pentru anul 2026:
16:20
Proiecţii alarmante ale INS: Populaţia României ar urma să scadă cu 3,4 milioane persoane până în 2080 # PSNews.ro
Populaţia României ar urma să scadă cu 3,403 milioane persoane, până în 2080, ceea ce ar însemna o diminuare cu 17,9% faţă de anul 2025. Acesta este cel mai probabil scenariu, consemnat de de Intitutul Naţional de Statistică (INS), în lucrarea intitulată "Proiectarea populaţiei active a României la orizontul anului 2080". Proiecţia populaţiei rezidente a
16:20
Sabotaj pe calea ferată în România? Un tren de călători a lovit din plin un obiect care ar fi fost pus intenționat # PSNews.ro
Un incident grav a avut loc în seara zilei de 29 noiembrie pe Magistrala 100, în stația CF Crușovăț, unde trenul IR 1691 a lovit o osie a unui vagonet tehnologic, amplasată pe linia II, conform CFR SA.Oficialii nu exclud un posibil sabotaj. Incidentul s-a produs în jurul orei 19:05, iar trenul a fost nevoit
16:20
Regiunea Atena și două insule din Marea Egee au fost plasate de autoritățile din Grecia în stare de urgență hidrologică. Ministrul grec al Mediului a anunțat că astfel vor fi accelerate lucrările de infrastructură pentru a face față unei ameninţări crescânde de penurie de apă, exacerbată de o secetă cronică, relatează Agerpres. Nicio restricţie asupra
16:20
Poliţia de Frontieră are 34 de drone pentru supravegherea frontierei. Vrea încă 240 şi sisteme de detectare a dronelor # PSNews.ro
Poliţia de Frontieră are 34 de drone pentru supravegherea frontierei şi combaterea infracţionalităţii transfrontaliere şi vrea să achiziţioneze alte 240.de drone cu rază lungă, medie şi scurtă de acţiune, precum şi 24 de sisteme de detectare a dronelor.
16:20
Ministrul Mediului, despre situaţia din Prahova: Oamenii vor primi apă potabilă după 72 de ore, dacă nu plouă # PSNews.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a declarat, duminică, faptul că sunt necesare 72 de ore de la momentul în care se opreşte ploaia „pentru a aduce apa la un nivel potabil”. „Apele Române au dat recomandarea pentru a se analiza dacă se îndeplinesc condițiile pentru Situaţia de Urgenţă. Astăzi este necesar să fie analizat de urgenţă”, […] Articolul Ministrul Mediului, despre situaţia din Prahova: Oamenii vor primi apă potabilă după 72 de ore, dacă nu plouă apare prima dată în PS News.
16:20
Guvernul finalizează cu întârziere trei jaloane PNRR. Peste 800 milioane de euro din fonduri europene sunt în joc # PSNews.ro
Finalul lunii noiembrie a fost termenul limită pentru trei jaloane din PNRR. Împreună, acestea ar fi trebuit să aducă reforme importante pentru statul român, dar și peste 800 de milioane de euro din fonduri europene. România a avut mai mult de doi ani de zile pentru ca până pe 28 noiembrie 2025 să îndeplinească trei […] Articolul Guvernul finalizează cu întârziere trei jaloane PNRR. Peste 800 milioane de euro din fonduri europene sunt în joc apare prima dată în PS News.
15:20
Spitalul din Câmpina nu mai face internări. Nu are apă pentru sterilizarea instrumentelor medicale # PSNews.ro
Criza apei potabile din județul Prahova afectează și activitatea Spitalului Municipal Câmpina. Directorul medical al unității, chirurgul Cîlin Tiu, a declarat că nu se mai fac internări, fiind primite doar urgențele majore. S-a luat această măsură, deoarece nu se mai poate face sterilizarea. Astfel, sunt preluate doar urgențele majore. Pacienții din spital – aproximativ 80 […] Articolul Spitalul din Câmpina nu mai face internări. Nu are apă pentru sterilizarea instrumentelor medicale apare prima dată în PS News.
15:20
Eurogrupul, cursa pentru preşedinţie. Candidează un grec şi un belgian. Organismul coordonează politica fiscală # PSNews.ro
Doi candidaţi, un grec şi un belgian, au intrat în cursa pentru preşedinţia Eurogrupului, organismul care reuneşte miniştrii de Finanţe din zona euro, în urma demisiei surprinzătoare a irlandezului Paschal Donohoe, transmite AFP, relatează Agerpres. Aceştia sunt ministrul belgian de Finanţe, Vincent Van Peteghem (foto), în vârstă de 45 de ani, şi ministrul elen de […] Articolul Eurogrupul, cursa pentru preşedinţie. Candidează un grec şi un belgian. Organismul coordonează politica fiscală apare prima dată în PS News.
15:20
Schimbare de tactică în Opoziție: un senator ales pe listele S.O.S. va depune moțiune pentru a da jos Guvernul Bolojan # PSNews.ro
Schimbare de tactică în tabăra Opoziției. Un ales intrat în Parlament pe listele S.O. S România și cu susținerea AUR a anunțat că va depune moțiune de cenzură pentru da jos Guvernul Bolojan. Demersul vizează exclusiv scoaterea USR de la guvernare și demiterea premierului Ilie Bolojan. Inițiatorul moțiunii, senatorul Ninel Peia, a declarat că negociază […] Articolul Schimbare de tactică în Opoziție: un senator ales pe listele S.O.S. va depune moțiune pentru a da jos Guvernul Bolojan apare prima dată în PS News.
15:20
Prosperitatea economică a Europei este „orientată către o lume care dispare treptat”, a declarat vineri Christine Lagarde, implorând factorii de decizie ai blocului să depăşească în sfârşit „ani de inacţiune”, notează FT. Într-un discurs dur, preşedinta Băncii Centrale Europene a avertizat că „vechiul model de creştere” al Europei a devenit depăşit, deoarece dependenţa sa de […] Articolul Sfârşitul avuţiei europene? Avertismentul şefei Băncii Centrale Europene apare prima dată în PS News.
15:20
Școlile din Câmpina vor fi închise marți, 2 decembrie, după ce orașul a rămas fără apă potabilă # PSNews.ro
Toate școlile din municipiul Câmpina ar urma să fie închise marți, 2 decembrie, după ce orașul se află de peste 48 de ore fără apă potabilă și menajeră. Propunerea a fost făcută de Comitetul Local pentru Situații de Urgență (CLSU) Câmpina și transmisă spre aprobare Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Prahova. Suspendarea cursurilor vizează […] Articolul Școlile din Câmpina vor fi închise marți, 2 decembrie, după ce orașul a rămas fără apă potabilă apare prima dată în PS News.
15:20
Restricții de circulație în București pentru parada de 1 Decembrie. Rutele ocolitoare recomandate # PSNews.ro
De 1 Decembrie vor exista mai multe restricții de circulație în Capitală, ca urmare a Paradei care are loc de Ziua Națională a României. „În contextul organizării ceremoniei oficiale cu ocazia Zilei Naţionale a României, Brigada Rutieră a Capitalei va dispune măsuri specifice în vederea fluidizării şi restricţionării traficului rutier atunci când situaţia va impune […] Articolul Restricții de circulație în București pentru parada de 1 Decembrie. Rutele ocolitoare recomandate apare prima dată în PS News.
14:20
Prefectul din județul Prahova face acuzații dure la adresa companiei Apele Române. Daniel Nicodim susține că instituția a dat asigurări că nu vor exista probleme la alimentarea cu apă în timpul lucrărilor de la barajul Paltinu. 12 localități, dintre care și municipiul Câmpina și orașele Băicoi și Brează au rămas fără apă de vineri seară, […] Articolul Acuzații dure ale prefectului din Prahova la adresa Apelor Române apare prima dată în PS News.
14:20
Plăți mai sigure în Uniunea Europeană: retrageri de numerar din magazine și reguli stricte împotriva fraudei # PSNews.ro
Uniunea Europeană vrea ca cetățenii să poată retrage numerar din magazine, chiar și atunci când nu cumpără nimic. Această prevedere apare într-un nou acord privind plățile mai sigure și mai transparente. Comercianții vor fi obligați să permită retrageri de numerar de până la 150 de euro, potrivit Europa Press. Consiliul și Parlamentul European au ajuns […] Articolul Plăți mai sigure în Uniunea Europeană: retrageri de numerar din magazine și reguli stricte împotriva fraudei apare prima dată în PS News.
14:20
Maia Sandu condamnă atacurile Rusiei asupra Ucrainei şi survolarea spaţiului aerian al R. Moldova de drone ruseşti # PSNews.ro
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a confirmat informația conform căreia dronele rusești au încălcat din nou spațiul aerian moldovenesc. Condamnăm aceste atacuri și rămânem alături de Ucraina, a spus Sandu. Autoritățile moldovene au anunțat sâmbătă că dronele rusești au intrat în spațiul aerian al țării, reprezentând o amenințare pentru aviație. Aceasta a fost a treia […] Articolul Maia Sandu condamnă atacurile Rusiei asupra Ucrainei şi survolarea spaţiului aerian al R. Moldova de drone ruseşti apare prima dată în PS News.
14:20
Astăzi, pe 30 noiembrie, în regiunea transnistreană se desfășoară alegeri pentru toate nivelurile de reprezentare: deputați în Sovietul Suprem, consilii locale, dar și șefi ai administrațiilor sătești și comunale. Procesul electoral, nerecunoscut de autoritățile Republicii Moldova și de comunitatea internațională, se desfășoară după regulile stabilite unilateral de structurile transnistrene. Ziua unică a alegerilor din stânga […] Articolul Alegeri în Transnistria. Lumea „Sovietului Suprem”: cine se luptă, care sunt mizele apare prima dată în PS News.
14:20
Guvernul pregătește schimbări pentru Legea petrolului: Perimetrul Trident ar putea reveni statului # PSNews.ro
Guvernul ar putea modifica Legea petrolului astfel încât perimetrul Trident din Marea Neagră, deținut în proporție de peste 80% de Lukoil, să revină în proprietatea statului. Acesta ar putea fi preluat de compania Romgaz, care deține restul participației la exploatație. Măsura este analizată în contextul alinierii României la sancțiunile impuse Rusiei de către SUA, scrie […] Articolul Guvernul pregătește schimbări pentru Legea petrolului: Perimetrul Trident ar putea reveni statului apare prima dată în PS News.
14:20
Șeful IȘJ Alba, acuzat de PSD că i-a făcut „proști” pe copiii care nu știu să răspundă la întrebări # PSNews.ro
Șeful IȘJ Alba este acuzat că i-a făcut „proști” pe copiii care nu știu să răspundă la întrebări. Filiala locală a PSD susține că este vorba despre liberalul Cornel Sandu și îi cere acestuia să prezinte scuze publice. De asemenea, social democrații cer intervenția Ministerului Educației. Declarația controversată a apărut în timpul unei ședințe a […] Articolul Șeful IȘJ Alba, acuzat de PSD că i-a făcut „proști” pe copiii care nu știu să răspundă la întrebări apare prima dată în PS News.
14:20
Prim-vicepreședintele PNL, Adrian Veștea, a declarat, la Antena 3 CNN, că majorarea taxelor și impozitelor locale cu până la 75% a fost o măsură impusă de Comisia Europeană, parte a unul jalon din PNRR și că ar fi trebuit adoptată în urmă cu doi ani. De asemenea, fostul ministru al Dezvoltării a anunțat că în […] Articolul Adrian Veștea spune că majorarea taxelor locale a fost impusă de Comisia Europeană apare prima dată în PS News.
14:20
Percepții globale despre inteligența artificială: România și SUA, mai îngrijorate de riscul dezinformării # PSNews.ro
În cadrul raportului UNESCO World Trends in Freedom of Expression and Media Development 2025, Dan Sultănescu, director de cercetare la CPD SNSPA, a coordonat un studiu comparativ despre percepțiile cetățenilor privind inteligența artificială (IA) în patru țări: Mexic, România, Africa de Sud și Statele Unite. Studiul, realizat în colaborare cu Universitatea din Carolina de Sud, […] Articolul Percepții globale despre inteligența artificială: România și SUA, mai îngrijorate de riscul dezinformării apare prima dată în PS News.
14:20
Aglomerație la frontiere. Zeci de mii de persoane au trecut frontiera României în ultimele 24 de ore # PSNews.ro
Poliția de Frontieră Română a anunțat duminică faptul că, în ultimele 24 de ore, aproximativ 75.400 de persoane și peste 16.300 de mijloace de transport au tranzitat frontiera. Pe sensul de intrare în România au fost înregistrate 37.531 de persoane și 7.725 de vehicule. Poliția de Frontieră a mai transmis că, începând cu 10 februarie […] Articolul Aglomerație la frontiere. Zeci de mii de persoane au trecut frontiera României în ultimele 24 de ore apare prima dată în PS News.
14:20
La aproape trei săptămâni după anunțul președintelui Volodimir Zelenski privind deschiderea Ucrainei către exporturi de armament, autoritățile de la Kiev au confirmat trecerea planului din faza declarativă în cea operațională. Primele birouri de vânzări urmează să fie inaugurate la Berlin și Copenhaga, două dintre cele mai solide piețe europene pentru cooperare în domeniul apărării. Măsura […] Articolul Ucraina accelerează exporturile de armament. Unde se deschid primele birouri apare prima dată în PS News.
13:20
Aproape un milion de români îşi sărbătoresc onomastica duminică, de Sfântul Andrei, considerat creştinătorul neamului românesc. Aproape 550.000 de bărbaţi poartă numele Andrei sau nume derivate. În cazul femeilor, numărul depăşeşte 438.000. 516.000 de bărbaţi au numele Amdrei, în timp ce numele Andreea este purtat de aproape 350.000 de femei. În cazul bărbaţilor, ca număr, […] Articolul Aproape un milion de români îşi sărbătoresc onomastica de Sfântul Andrei apare prima dată în PS News.
13:20
Duminică, 30 noiembrie, mai multe județe se află sub cod galben de ploi, iar la munte meteorologii au anunțat ninsori. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), va ploua în cea mai mare parte a țării, iar seara și noaptea vor fi și precipitații mixte în sudul Banatului și sud-vestul Transilvaniei. La munte vor fi precipitații sub […] Articolul METEO Vremea azi, 30 noiembrie. Mai multe județe sunt sub cod galben de ploi apare prima dată în PS News.
13:20
Dincolo de spectacolul oferit de profesioniști, Patinoarul Berceni Arena se remarcă drept un spațiu dedicat mișcării și educației sportive. Arena nu este doar o gazdă pentru meciuri de elită, ci și un loc esențial unde se cultivă pasiunea pentru sport, se învață patinajul și, cel mai important, se deprind obiceiuri sănătoase, departe de influența ecranelor. […] Articolul Program special de 1 Decembrie la Patinoarul Berceni Arena apare prima dată în PS News.
