Mesajul lui David Popovici de Ziua Naţională: Mândru să te reprezint!
PSNews.ro, 1 decembrie 2025 15:00
Campionul la nataţie David Popovici a transmis un mesaj de Ziua Naţională a României, sărbătorită luni. „La mulţi ani, România! Mândru să te reprezint!”, a scris Popovici pe reţelele sociale. În acest an, Popovici a câştigat în Singapore aurul la 100 m liber şi la 200 m liber, reeditând performanţa sa de la ediţia din 2022. […] Articolul Mesajul lui David Popovici de Ziua Naţională: Mândru să te reprezint! apare prima dată în PS News.
• • •
Alte ştiri de PSNews.ro
Acum 30 minute
15:00
Campionul la nataţie David Popovici a transmis un mesaj de Ziua Naţională a României, sărbătorită luni. „La mulţi ani, România! Mândru să te reprezint!”, a scris Popovici pe reţelele sociale. În acest an, Popovici a câştigat în Singapore aurul la 100 m liber şi la 200 m liber, reeditând performanţa sa de la ediţia din 2022. […] Articolul Mesajul lui David Popovici de Ziua Naţională: Mândru să te reprezint! apare prima dată în PS News.
15:00
GALERIE FOTO Parada de Ziua Națională a României. Cele mai emoţionante momente de la defilare # PSNews.ro
Parada militară organizată la Bucureşti cu ocazia Zilei Naţionale a României s-a încheiat. Peste 2.900 de militari și specialiști ai MApN, MAI, SRI și SPP, dar și soldați străini au defilat luni în Capitală, împreună cu peste 220 de mijloace tehnice. Cele mai frumoase momente de la defilarea de 1 Decembrie 2025: Articolul GALERIE FOTO Parada de Ziua Națională a României. Cele mai emoţionante momente de la defilare apare prima dată în PS News.
15:00
În a doua rundă a grupei 4 de la Cupa Mondială Echipe Mixte de la Chengdu, echipa mixtă a României, antrenată de Andrei Filimon şi Ionuţ Seni, s-a impus cu 8-2 în faţa Braziliei, după ce a câştigat toate cele patru meciuri disputate. C Cu Bernadette Szocs, Andreea Dragoman, Elizabeta Samara, Ovidiu Ionescu şi Darius […] Articolul Tenis de masă: Prima victorie pentru România la Cupa Mondială Echipe Mixte 2025 apare prima dată în PS News.
15:00
O nouă gafă a lui Nicușor Dan. Prezent la paradă, președintele a întins mâna să dea noroc, în loc să salute militar # PSNews.ro
Chiar și după 6 luni de mandat, președintele României, Nicușor Dan, încă e puțin stângaci atunci când vine vorba de protocol. Prezent la parada de 1 decembrie, președintele trebuia să salute militar soldatul, însă Dan s-a întins să dea mâna cu el. Militarul și-a dat seama de greșeala făcută de Nicușor, dar a mers după […] Articolul O nouă gafă a lui Nicușor Dan. Prezent la paradă, președintele a întins mâna să dea noroc, în loc să salute militar apare prima dată în PS News.
15:00
Vremea în România va intra într-un proces de încălzire până pe 5 decembrie, cu temperaturi maxime de 14 grade în unele regiuni. Administrația Națională de Meteorologie a publicat estimarea pentru intervalul 1-14 decembrie 2025. Vremea în România va avea un regim termic oscilant, cu precipitații în majoritatea zilelor. BANAT Vremea va intra într-un proces treptat […] Articolul Vremea în România: schimbări majore în următoarele două săptămâni. Precizările ANM apare prima dată în PS News.
15:00
VIDEO Momentul în care premierul Ilie Bolojan este huiduit de suveraniști la Alba Iulia: „Demisia!” # PSNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a fost huiduit îndelung la Alba Iulia, unde a sosit pentru a participa la parada militară de Ziua Națională, scrie News.ro. Mai mulți suveraniști prezenți la eveniment i-au cerut demisia, într-un context marcat de măsuri de securitate fără precedent, cu controale corporale și acces restricționat în zona oficială. În momentul în care […] Articolul VIDEO Momentul în care premierul Ilie Bolojan este huiduit de suveraniști la Alba Iulia: „Demisia!” apare prima dată în PS News.
Acum o oră
14:20
Nicuşor Dan, declarații după baia de mulţime, la finalul Paradei de Ziua Naţională: Asta e important! # PSNews.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a transmis, luni, după baia de mulţime pe care a făcut-o la finalul Paradei de Ziua Naţională, de la Arcul de Triumf, că unii români i-au transmis să aibă grijă de ţara asta şi în special de copii şi asta e important. El i-a invitat pe cetăţeni să continue să creadă în […] Articolul Nicuşor Dan, declarații după baia de mulţime, la finalul Paradei de Ziua Naţională: Asta e important! apare prima dată în PS News.
Acum 2 ore
14:10
INTERVIU. Istoric: Teroriştii de la Revoluţie au existat şi erau români, n-a fost operaţiune sovietică # PSNews.ro
Revoluţia din decembrie 1989 a fost făcută de poporul român, care l-a răsturnat pe dictatorul Nicolae Ceauşescu, iar teroriştii au fost cât se poate de reali, ei fiind români din rândurile Securităţii, afirmă istoricul britanic Dennis Deletant într-un interviu acordat News.ro. Profesorul, care a predat peste 10 ani la Universitatea Georgetown din Statele Unite, califică […] Articolul INTERVIU. Istoric: Teroriştii de la Revoluţie au existat şi erau români, n-a fost operaţiune sovietică apare prima dată în PS News.
14:10
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat duminică, despre incodentele recente cu drone, că fostul preşedinte Traian Băsescu a avut dreptate, că ne-am făcut de râs, el arătând că ceea ce îl interesează şi mai mult este să punem la punct mecanismele, conform News.ro. Grindeanu a amintit că este o lună deja de când i-a cerut […] Articolul Sorin Grindeanu: Incidentele cu drone evidențiază lipsuri în securitatea națională apare prima dată în PS News.
14:00
Rogobete și Ivan urcă în topul vizibilității miniștrilor. Premierul Ilie Bolojan rămâne pe primul loc # PSNews.ro
Miniştrii Sănătăţii şi Energiei, Alexandru Rogobete şi Bogdan Ivan, urcă pe locurile 2 şi 3 în topul vizibilităţiii membrilor Guvernului pe luna octombrie, unul de pe locul 4 şi celălalt de pe locul 8, indică Barometrul viziibilităţii miniştrilor, analiză realizată de News.ro şi de Agenţia de monitorizare Klarmedia, pe baza monitorizării presei scrise şi online. […] Articolul Rogobete și Ivan urcă în topul vizibilității miniștrilor. Premierul Ilie Bolojan rămâne pe primul loc apare prima dată în PS News.
14:00
Ceremonii de 1 Decembrie la Alba Iulia. Paradă cu 1.000 de militari, de la ora 14:000. Orașul, invadat de e suveraniști # PSNews.ro
La parada de Ziua Națională organizată la Alba Iulia, programată de la ora 14, defilează circa o mie de militari, cu vehicule de luptă VAMTAC și JLTV, complexe de artilerie antiaeriană Gepard, sisteme Himars și transportoare Piranha, după cum a informat Divizia 4 Infanterie “Gemina”, citată de Agerpres. De asemenea, cerul va fi survolat de […] Articolul Ceremonii de 1 Decembrie la Alba Iulia. Paradă cu 1.000 de militari, de la ora 14:000. Orașul, invadat de e suveraniști apare prima dată în PS News.
14:00
FOTO, VIDEO Șoșoacă, marș cu crucea în mână și cu blana de oaie pe umeri, prin Cetatea Alba Iulia # PSNews.ro
Preşedinta şi fondatoarea SOS România, europarlamentarul Diana Şoşoacă, a pornit in marş, luni, la Alba Iulia, conducându-şi susţinătorii, cu o cruce în mână şi cu un buchet de flori în cealaltă, prin cetatea Marii Uniri. Purtând un cojoc tradiţional, flancată de un număr impresionant de jandarmi, urmată de susţinători şi purtând în mână o cruce […] Articolul FOTO, VIDEO Șoșoacă, marș cu crucea în mână și cu blana de oaie pe umeri, prin Cetatea Alba Iulia apare prima dată în PS News.
13:40
Turismul din R. Moldova, în ascensiune. 2025 a fost cel mai bun an din istorie. Românii, principalii vizitatori # PSNews.ro
Sectorul turistic din Republica Moldova marchează în 2025 cele mai bune rezultate din istoria sa, confirmând evoluția puternic ascendentă din ultimii ani și consolidând poziția țării pe harta destinațiilor internaționale, transmite Moldova1. Expertul economic al IDIS „Viitorul”, Veaceslav Ioniță, susține că „anul 2025 este cel mai bun an turistic înregistrat vreodată în Republica Moldova”. Potrivit […] Articolul Turismul din R. Moldova, în ascensiune. 2025 a fost cel mai bun an din istorie. Românii, principalii vizitatori apare prima dată în PS News.
13:30
Lucrări avansate pe Autostrada Sibiu-Pitești: betonul din tunelul Momaia, gata pe prima galerie # PSNews.ro
Turnarea betonului rutier în prima galerie a tunelului Momaia (sensul Pitești-Sibiu) a fost finalizată, iar în scurt timp va începe și pe cealaltă galerie, avansând lucrările pe secțiunea 4 a Autostrăzii Sibiu-Pitești, cu un progres fizic de 82%. „Autostrada Sibiu-Pitești (A1), secțiunea 4 (Tigveni -Curtea de Argeș! S-a finalizat turnarea betonului rutier în prima galerie […] Articolul Lucrări avansate pe Autostrada Sibiu-Pitești: betonul din tunelul Momaia, gata pe prima galerie apare prima dată în PS News.
13:30
Luminițele de Crăciun din Sectorul 4 se aprind azi. Startul sărbătorilor se dă diseară, din Parcul Lumea Copiilor # PSNews.ro
Primarul Sectorului 4 din București, Daniel Băluță, a anunțat când și unde se aprind luminițele festive. În cadrul unei ceremonii vor fi pornite milioane de becuri colorate și aproape 5.000 de instalații și de decorațiuni luminoase montate pe bulevardele și în intersecțiile Sectorului. Luminițele festive vor fi aprinse în Sectorul 4 începând de luni seara. […] Articolul Luminițele de Crăciun din Sectorul 4 se aprind azi. Startul sărbătorilor se dă diseară, din Parcul Lumea Copiilor apare prima dată în PS News.
13:30
Șeful ANAF, Adrian Nicușor Nica, a anunțat că instituția desfășoară controale extinse asupra românilor care dețin mașini scumpe și averi vizibile, dar care nu își pot justifica veniturile. În prezent, 49 de persoane sunt în control, iar alte 300 se află în procedură de analiză, potrivit Mediafax. „Nu am confiscat, până acum, nicio mașină, dar avem persoane interesante în […] Articolul ANAF verifică românii cu mașini de lux: 49 în control, alte 300 în analiză apare prima dată în PS News.
13:30
VIDEO Oficial european, mesaj de Ziua Națională: Românii pot fi mândri. Sunteți cea mai stabilă democrație din regiune # PSNews.ro
Un mesaj puternic pentru România a fost transmis în preajma Zilei Naționale de către europarlamentarul Rene Repasi, invitat în studioul Puterea Știrilor de la Bruxelles. Întrebat ce le transmite românilor cu ocazia zilei de 1 Decembrie, acesta a subliniat transformarea profundă prin care a trecut România după căderea dictaturii. „Cred că România și românii pot […] Articolul VIDEO Oficial european, mesaj de Ziua Națională: Românii pot fi mândri. Sunteți cea mai stabilă democrație din regiune apare prima dată în PS News.
Acum 4 ore
13:00
Mesajele transmise de Maia Sandu și Alexandru Munteanu de Ziua Națională a României: Celebrăm legăturile care ne unesc # PSNews.ro
Președinta Maia Sandu a venit cu un mesaj cu prilejul Zilei Naționale a României. Șefa statului subliniază că „în acest context complicat, datoria noastră este să onorăm prin fapte eforturile și sacrificiile celor care au făcut posibilă decizia istorică de la Alba Iulia”. „Astăzi celebrăm momentul istoric de la 1 decembrie 1918 – un moment […] Articolul Mesajele transmise de Maia Sandu și Alexandru Munteanu de Ziua Națională a României: Celebrăm legăturile care ne unesc apare prima dată în PS News.
13:00
Ciolacu, de 1 Decembrie: „Ziua Națională nu e doar despre trecut, ci despre viitorul pe care îl construim împreună” # PSNews.ro
Fostul premier Marcel Ciolacu a transmis luni, 1 decembrie, un mesaj de Ziua Națională, subliniind că această zi nu este doar o comemorare a trecutului, ci și un angajament față de viitorul pe care îl construim împreună, un viitor „în care fiecare român să simtă că are un loc și un rost”. El a amintit […] Articolul Ciolacu, de 1 Decembrie: „Ziua Națională nu e doar despre trecut, ci despre viitorul pe care îl construim împreună” apare prima dată în PS News.
13:00
VIDEO Susținătorii lui Călin Georgescu au forțat intrarea în Catedrala din Alba Iulia și s-au îmbrâncit cu jandarmii # PSNews.ro
Mai mulți susținători ai fostului candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, s-au îmbrâncit și au rupt cordonul de siguranță, forțând intrarea în Catedrala Reîntregirii, unde acesta a fost întâmpinat de câteva femei și copii, veniți din alte zone ale țării, cu buchete de flori, scrie Agerpres. Iniţial, potrivit celor discutate de către organizatorii adunării de […] Articolul VIDEO Susținătorii lui Călin Georgescu au forțat intrarea în Catedrala din Alba Iulia și s-au îmbrâncit cu jandarmii apare prima dată în PS News.
13:00
Max Verstappen câștigă Marele Premiu al Qatarului. Titlul mondial se decide între trei piloți în Abu Dhabi # PSNews.ro
Pilotul olandez de Formula 1, Max Verstappen (Red Bull), a câștigat, duminică, Marele Premiu al Qatarului, ducând lupta tensionată pentru titlul de campion de F1 în ultima cursă a sezonului, care va avea loc la Abu Dhabi weekendul viitor, scrie Associated Press, conform Mediafax. Liderul campionatului, Lando Norris (McLaren), ar fi câștigat primul său titlu […] Articolul Max Verstappen câștigă Marele Premiu al Qatarului. Titlul mondial se decide între trei piloți în Abu Dhabi apare prima dată în PS News.
13:00
Marco Rubio, mesaj de Ziua Națională: SUA și România au un parteneriat solid și în creștere # PSNews.ro
Secretarul de stat american Marco Rubio a transmis luni, 1 decembrie, un mesaj cu ocazia Zilei Naționale a României în care vorbește despre interesele comune ale celor două țări, precum și despre investițiile României în securitate. „În numele Statelor Unite ale Americii, felicit poporul României cu ocazia Zilei Naţionale. Statele Unite şi România împărtăşesc un […] Articolul Marco Rubio, mesaj de Ziua Națională: SUA și România au un parteneriat solid și în creștere apare prima dată în PS News.
13:00
Premierul Ilie Bolojan afirmă, în mesajul transmis de Ziua Naţională, că ”datoria de român şi datoria de cetăţean merg mână în mână, iar atunci când ne facem această dublă datorie, România merge înainte”, argumentând că ”fiecare serviciu public care funcţionează mai eficient, fiecare lucrare bine făcută, fiecare produs de calitate şi fiecare investiţie de succes, […] Articolul Bolojan, de 1 Decembrie: Datoria de român şi datoria de cetăţean merg mână în mână apare prima dată în PS News.
12:20
Inspectoratul Școlar Județean Prahova a anunțat duminică seara că elevii din 13 localități vor face orele de curs în regim online. Decizia a fost luată pe fondul crizei apei potabile, scrie Mediafax. Măsura se va aplica școlilor din municipiului Câmpina și din alte 12 localități, întrucât în respectivele localităţi nu este furnizată apă potabilă şi […] Articolul 13 localități din Prahova trec la cursuri online din cauza crizei apei potabile apare prima dată în PS News.
12:00
Sorin Grindeanu pune sub semnul întrebării numirea în funcția de vicepremier a Oanei Gheorghiu # PSNews.ro
În exclusivitate pentru România TV, Sorin Grindeanu a criticat dur numirea în funcția de vicepremier a Oanei Gheorghiu, punând sub semnul întrebării atât competența acesteia în gestionarea companiilor de stat, cât și capacitatea de a reprezenta Guvernul. De asemenea, acesta a afirmat că social-democrații nu au fost de acord cu nominalizarea propusă de premierul Ilie […] Articolul Sorin Grindeanu pune sub semnul întrebării numirea în funcția de vicepremier a Oanei Gheorghiu apare prima dată în PS News.
11:40
Guvernul trimite peste 50.000 de litri de apă în Prahova și Dâmbovița, după criza alimentării cu apă # PSNews.ro
Peste 50.000 de litri de apă potabilă îmbuteliată, în flacoane de 2 litri, din rezerva de stat, vor ajunge în zonele afectate de întreruperea alimentării cu apă potabilă din județele Prahova și Dâmbovița, a scris premierul Ilie Bolojan duminică seară, pe 30 noiembrie, pe pagina sa de Facebook. „Am aprobat și semnat hotărârea Comitetului Național […] Articolul Guvernul trimite peste 50.000 de litri de apă în Prahova și Dâmbovița, după criza alimentării cu apă apare prima dată în PS News.
11:40
Klaus Iohannis, marele absent de la parada de Ziua Naţională. Şeful ANAF: „Ne aşteptam la o înţelegere amiabilă” # PSNews.ro
Cea mai notabilă absență de la parada militară organizată de Ziua Națională a României este fostul președinte al țării Klaus Iohannis care a ales să plece din această funcție prin demisie. Şeful ANAF, Adrian Nica, mărturiseşte că a crezut că fostul preşedinte Klaus Iohannis se va conforma voluntar şi va plăti datoriile pe care familia […] Articolul Klaus Iohannis, marele absent de la parada de Ziua Naţională. Şeful ANAF: „Ne aşteptam la o înţelegere amiabilă” apare prima dată în PS News.
11:30
Hollywood-ul de la Budapesta, în pericol: Tarifele lui Trump pot bloca marile producții internaționale # PSNews.ro
„Dune”, „Blade Runner 2049”, „The Witcher”, aceste blockbustere au fost filmate, cel puţin parţial, la Budapesta, supranumită „Hollywood-ul de pe Dunăre”, însă industria cinematografică înfloritoare a Ungariei se teme de impactul tarifelor impuse de Donald Trump, informează AFP. „Este ca un meteorit care se îndreaptă spre Pământ: ar putea fie să treacă pe lângă noi, […] Articolul Hollywood-ul de la Budapesta, în pericol: Tarifele lui Trump pot bloca marile producții internaționale apare prima dată în PS News.
11:30
Deși românii sunt extrem de împărțiți atunci când vine vorba de politică, ei își iubesc țara și se consideră patrioți. Un sondaj INSCOP arată că majoritatea sunt mândri de acest lucru. Un sondaj INSCOP, realizat în perioada 20-26 iunie 2025, arată că majoritatea românilor se consideră patrioți. Susținătorii PSD și PNL sunt cei care au […] Articolul Sondaj INSCOP: aproape 90% dintre români spun că sunt patrioți apare prima dată în PS News.
11:30
Dizolvările de firme au crescut cu peste 32% în 2025. București și Cluj, cele mai afectate # PSNews.ro
Numărul firmelor dizolvate a crescut cu 32,4%, în primele zece luni din 2025, până la 46.917, față de 35.436 în perioada similară din 2024, conform datelor centralizate de Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC), relatează Agerpres. Cele mai multe dizolvări au fost înregistrate în București, respectiv 9.396 de firme (număr în creștere cu 35,43% față […] Articolul Dizolvările de firme au crescut cu peste 32% în 2025. București și Cluj, cele mai afectate apare prima dată în PS News.
11:30
Uniunea Europeană crește capacitatea defensivă a R. Moldova cu o investiție de 20 milioane de euro # PSNews.ro
Uniunea Europeană va investi 20 de milioane de euro în consolidarea capacităților de apărare aeriană ale R. Moldova, a anunțat șefa diplomației europene, Kaja Kallas, într-o postare publicată pe platforma X. Anunțul vine în contextul mai multor incidente de securitate care au afectat spațiul aerian al R. Moldova în ultima perioadă. Potrivit mesajului transmis de […] Articolul Uniunea Europeană crește capacitatea defensivă a R. Moldova cu o investiție de 20 milioane de euro apare prima dată în PS News.
Acum 6 ore
11:00
Scandal la sosirea lui Călin Georgescu la Monumentul Unirii: „Marş la Moscova! Vă păcăleşte şi vă manipulează” # PSNews.ro
Un scandal a izbucnit luni la Monumentul Unirii din Alba Iulia, unde Călin Georgescu, inculpat în două dosare penale, inclusiv pentru tentativă la lovitură de stat, s-a întâlnit cu sute de simpatizanţi. Un bărbat i-a strigat „Marş la Moscova! Vă păcăleşte şi vă manipulează”, fiind imediat îmbrâncit de susţinători. Escortat de bodyguarzi şi primit cu […] Articolul Scandal la sosirea lui Călin Georgescu la Monumentul Unirii: „Marş la Moscova! Vă păcăleşte şi vă manipulează” apare prima dată în PS News.
10:50
Paradă la Bucureşti, de Ziua Naţională – Aproape 3.000 de militari vor defila pe sub Arcul de Triumf # PSNews.ro
Aproape 3.000 de militari vor defila pe sub Arcul de Triumf, luni, de Ziua Naţională, la ceremonii urmând să fie prezenţi preşedintele Nicuşor Dan, premierul Ilie Bolojan, membri ai Guvernului, parlamentari, numeroase alte oficialităţi, reprezentanţi ai corpului diplomatic. Ilie Bolojan va fi prezent luni şi la ceremoniile organizate la Alba Iulia cu ocazia Zilei Naţionale. […] Articolul Paradă la Bucureşti, de Ziua Naţională – Aproape 3.000 de militari vor defila pe sub Arcul de Triumf apare prima dată în PS News.
Acum 8 ore
08:40
La mulţi ani, România! La mulţi ani, români! Astăzi sărbătorim 107 ani de la Marea Unire # PSNews.ro
Pentru România şi români, ziua de 1 decembrie reprezintă nu doar o simplă dată în calendar. Este un simbol al unității și independenței naționale, marcând un capitol important în istoria țării. 1 Decembrie: Unitate și patriotism Data de 1 Decembrie 1918 este asociată cu Marea Unire, un eveniment crucial în formarea României moderne. În urma […] Articolul La mulţi ani, România! La mulţi ani, români! Astăzi sărbătorim 107 ani de la Marea Unire apare prima dată în PS News.
Acum 24 ore
21:40
Istoricul Bogdan Bucur vine luni la Puterea Știrilor. Transmisiune LIVE pe Facebook și Youtube # PSNews.ro
Istoricul Bogdan Bucur este invitat, luni, de Ziua Națională, la emisiunea ”Puterea Știrilor”, moderată de redactorul-șef PS News, Marinela Angheluș. Emisiunea poate fi urmărită live, la ora 16:00, pe pagina de Facebook PS News și pe canalul oficial de Youtube al PS News. Articolul Istoricul Bogdan Bucur vine luni la Puterea Știrilor. Transmisiune LIVE pe Facebook și Youtube apare prima dată în PS News.
18:20
VIDEO Un jandarm român a interpretat imnul României în avion, la peste 10.000 de metri altitudine # PSNews.ro
Un jandarm român a interpretat imnul României la peste 10.000 de metri altitudine. El a cântat la vioară într-un avion al companiei Tarom. Momentul a fost anunțat celorlalți pasageri de personalul de bord. Imnul României a fost interpretat de un jandarm îmbrăcat în uniformă în timp ce avionul se afla la peste 10.000 de metri […] Articolul VIDEO Un jandarm român a interpretat imnul României în avion, la peste 10.000 de metri altitudine apare prima dată în PS News.
18:20
Începe reforma în companiile de stat. Oana Gheorghiu: Promit un proces riguros, transparent și verificabil # PSNews.ro
Oana Gheorghiu a prezentat, duminică, un bilanţ la o lună de când a preluat mandatul de viceprim-ministru, ea anunţând că săptămâna viitoare vor lua decizia finală, conform metodologiei stabilite, cu privire la lista primelor 10 companii din energie şi transport, care intră în procesul de reformă şi vor începe lucrul concret cu ele. Vicepremierul mai […] Articolul Începe reforma în companiile de stat. Oana Gheorghiu: Promit un proces riguros, transparent și verificabil apare prima dată în PS News.
18:20
Puterea și Opoziția, la manifestațiile de 1 decembrie din Alba Iulia. Ce lideri vor fi în Capitala Unirii # PSNews.ro
Capitala Marii Uniri devine scena răfuielilor politice de 1 Decembrie. Tensiunile politice dintre Putere și Opoziție se mută la Alba Iulia, asta după ce atât premierul României, cât și liderii partidelor AUR și S.O.S se vor afla în același oraș. De asemenea, la Alba Iulia își va face prezența și Călin Georgescu, însă la un […] Articolul Puterea și Opoziția, la manifestațiile de 1 decembrie din Alba Iulia. Ce lideri vor fi în Capitala Unirii apare prima dată în PS News.
18:20
Unde votezi la alegerile pentru Primăria București. Cum găsești secția la care ești arondat # PSNews.ro
Duminica viitoare, pe 7 decembrie, alegătorii din București sunt chemați din nou la urne pentru a-și alege primarul pentru următorii 3 ani. La alegerile locale parțiale pentru Primăria Capitalei din 7 decembrie se aplică reguli stricte privind repartizarea alegătorilor la secțiile de vot, în funcție de domiciliu sau reședință. Un alegător cu domiciliul sau reşedinţa […] Articolul Unde votezi la alegerile pentru Primăria București. Cum găsești secția la care ești arondat apare prima dată în PS News.
18:20
Nouă spitale şi Ambulanţa vor asigura asistenţa medicală de urgenţă în Capitală în minivacanța de 1 decembrie # PSNews.ro
Nouă spitale de adulţi şi copii şi Serviciul de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov vor asigura asistenţa medicală de urgenţă pe 1 Decembrie, de Ziua Naţională a României, a informat Direcţia de Sănătate Publică Bucureşti. Cele nouă unităţi medicale sunt: * Spitalul Clinic de Urgenţă Bucureşti Floreasca – tel: 021/599.23.00; * Spitalul Clinic de Urgenţă Universitar – tel: […] Articolul Nouă spitale şi Ambulanţa vor asigura asistenţa medicală de urgenţă în Capitală în minivacanța de 1 decembrie apare prima dată în PS News.
17:20
Consilier al premierului: Programa de limba română pentru clasa a IX-a pare croită pentru studenţii de la Litere # PSNews.ro
Luciana Antoci, consilier al premierului Ilie Bolojan pe probleme de educaţie, susţine că programa de limbă şi literatură română pentru clasa a IX-a pare mai degrabă croită pentru studenţii din primul an de la Facultatea de Litere decât pentru adolesceţii de liceu. Antoci a comentat pe Facebook programa la disciplina limba şi literatura română pentru […] Articolul Consilier al premierului: Programa de limba română pentru clasa a IX-a pare croită pentru studenţii de la Litere apare prima dată în PS News.
17:20
Cum arată programul paradei de 1 decembrie la București, ce restricții de circulație sunt impuse și cine participă? Programul paradei de 1 decembrie la București Parada militară organizată la București de Ziua Națională a României va avea loc și în 2025 în Piața Arcului de Triumf și aduce în Capitală peste 2.900 de militari, zeci […] Articolul Programul paradei de 1 decembrie la București apare prima dată în PS News.
17:20
Mai multe persoane care participă, duminică, la ceremoniile dedicate Zilei Naţionale a României, la Alba Iulia, au huiduit în momentul în care s-a depus coroana de flori din partea preşedintelui Nicuşor Dan, la ansamblul monumental din faţa Catedralei Încoronării. Un moment solemn programat în cadrul ceremoniilor dedicate Zilei Naţionale a României, depunerea de coroane şi […] Articolul Huiduieli, duminică, la depunerea de coroane la Alba Iulia apare prima dată în PS News.
17:20
Piețele de Crăciun din Europa, în alertă maximă. Cele mai stricte măsuri de securitate din istorie # PSNews.ro
Târgurile de Crăciun din marile orașe europene vor funcționa în acest an sub cele mai stricte măsuri de securitate adoptate până acum, în urma mai multor atacuri violente petrecute în ultimul deceniu. De la Winter Wonderland din Londra până la piețele tradiționale din Germania, autoritățile și firmele private de securitate implementează sisteme de protecție în […] Articolul Piețele de Crăciun din Europa, în alertă maximă. Cele mai stricte măsuri de securitate din istorie apare prima dată în PS News.
17:20
Europarlamentarul Gheorghe Piperea a transmis, că se pregăteşte să revină „la matca” sa profesională de avocat, profesor şi om neimplicat politic, afirmând că influenţa asupra vieţii publice ar trebui exercitată „prin vot sau presiune social-economică”, potrivit unui mesaj publicat pe pagina sa de Facebook, de la care transmitem cele ce urmează. „Lucrurile, în ce mă […] Articolul Piperea anunţă retragerea din prim-planul politic şi revenirea la avocatură apare prima dată în PS News.
17:20
Schimbări majore în legislaţia privind circulaţia pe drumurile publice din UE. Noile reguli pentru şoferi # PSNews.ro
Uniunea Europeană a adoptat o nouă directivă privind permisele de conducere, care aduce digitalizarea permisului, reguli mai dure pentru şoferii începători, controale mai sistematice a aptitudinilor medicale şi recunoașterea la nivelul UE a suspendărilor de permis. Statele membre au la dispoziţie, în general, până la 4 ani pentru a transpune şi a aplica noile reguli […] Articolul Schimbări majore în legislaţia privind circulaţia pe drumurile publice din UE. Noile reguli pentru şoferi apare prima dată în PS News.
17:20
Mesajul SUA pentru UE: Am luptat împreună. Ar trebui să fim aliniați și în chestiuni economice # PSNews.ro
Jamieson Greer, reprezentantul comercial al Statelor Unite, transmite un mesaj de solidaritate Uniunii Europene, în care menţionează că SUA îşi doresc o relaţie comercială constructivă, echilibrată şi reciprocă cu UE. „Avem atât de multe lucruri în comun. Avem o istorie comună. Am luptat împreună în războaie. Ar trebui să fim aliniați și în chestiuni economice. […] Articolul Mesajul SUA pentru UE: Am luptat împreună. Ar trebui să fim aliniați și în chestiuni economice apare prima dată în PS News.
17:20
George Simion: „Orice e posibil în 2026, chiar și să fiu arestat”. Rezoluţie adoptată în Congresul AUR # PSNews.ro
George Simion vine cu un scenariu exploziv pentru 2026. Liderul suveranist, reales duminică președinte al AUR, susține că este posibilă atât arestarea sa de către „sistemul represiv”, cât și ajungerea AUR la guvernare. „Voi începe cel de al doilea mandat al meu ca președinte într-o perioadă de maximă incertitudine. Orice e posibil pentru anul 2026: […] Articolul George Simion: „Orice e posibil în 2026, chiar și să fiu arestat”. Rezoluţie adoptată în Congresul AUR apare prima dată în PS News.
16:20
Proiecţii alarmante ale INS: Populaţia României ar urma să scadă cu 3,4 milioane persoane până în 2080 # PSNews.ro
Populaţia României ar urma să scadă cu 3,403 milioane persoane, până în 2080, ceea ce ar însemna o diminuare cu 17,9% faţă de anul 2025. Acesta este cel mai probabil scenariu, consemnat de de Intitutul Naţional de Statistică (INS), în lucrarea intitulată ”Proiectarea populaţiei active a României la orizontul anului 2080”. Proiecţia populaţiei rezidente a […] Articolul Proiecţii alarmante ale INS: Populaţia României ar urma să scadă cu 3,4 milioane persoane până în 2080 apare prima dată în PS News.
16:20
Sabotaj pe calea ferată în România? Un tren de călători a lovit din plin un obiect care ar fi fost pus intenționat # PSNews.ro
Un incident grav a avut loc în seara zilei de 29 noiembrie pe Magistrala 100, în stația CF Crușovăț, unde trenul IR 1691 a lovit o osie a unui vagonet tehnologic, amplasată pe linia II, conform CFR SA.Oficialii nu exclud un posibil sabotaj. Incidentul s-a produs în jurul orei 19:05, iar trenul a fost nevoit […] Articolul Sabotaj pe calea ferată în România? Un tren de călători a lovit din plin un obiect care ar fi fost pus intenționat apare prima dată în PS News.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.