VIDEO De 1 Decembrie, Ilie Bolojan vorbește despre„o formă reală de patriotism”: „Datoria de român și datoria de cetățean merg mână în mână”
HotNews.ro, 1 decembrie 2025 13:50
În mesajul de 1 Decembrie, premierul Ilie Bolojan explică ce înțelege printr-o „o formă reală de patriotism”, legând-o de responsabilitatea individuală și de funcționarea corectă a instituțiilor. El afirmă că „datoria de român și datoria…
• • •
Alte ştiri de HotNews.ro
Acum 30 minute
13:50
VIDEO De 1 Decembrie, Ilie Bolojan vorbește despre„o formă reală de patriotism”: „Datoria de român și datoria de cetățean merg mână în mână” # HotNews.ro
În mesajul de 1 Decembrie, premierul Ilie Bolojan explică ce înțelege printr-o „o formă reală de patriotism”, legând-o de responsabilitatea individuală și de funcționarea corectă a instituțiilor. El afirmă că „datoria de român și datoria…
13:40
Vremea va intra într-un proces treptat de încălzire în următoarele zile iar temperaturile vor ajunge la 12 – 14 grade iar precipitaţii vor apărea în special către finalul acestei săptămâni, potrivit prognozei pentru următoarele două…
13:40
Oligarhul Ilan Șor anunță de la Moscova crearea unui „front național comun” pentru „răsturnarea regimului” din Moldova / Reacția Președinției de la Chișinău # HotNews.ro
Oligarhul pro-rus condamnat la 15 ani de închisoare și refugiat la Moscova anunță crearea unui „front național comun” care va avea două sarcini: „să-i scoată din închisoare pe cei persecutați” și să „răstoarne” regimul din…
Acum o oră
13:20
FOTO Cele mai frumoase imagini de la parada de 1 Decembrie de la Arcul de Triumf din București # HotNews.ro
Mii de oameni au mers luni, 1 decembrie, la Arcul de Triumf din București pentru a urmări parada de 1 Decembrie, ca în fiecare an. Vedeți în galeria de mai jos unele dintre cele mai…
13:10
Președintele Nicușor Dan n-a plecat imediat după parada militară de la Arcul de Triumf din București, ci a rămas să vorbească cu oamenii și să facă fotografii cu aceștia. La finalul paradei militare, Nicușor Dan…
13:10
Spania a mobilizat armata contra focarelor de pestă porcină, spune că totul ar fi putut pleca de la un sandviș # HotNews.ro
Armata spaniolă a fost mobilizată luni pentru a limita răspândirea epidemiei de pestă porcină africană în apropierea Barcelonei, despre care autoritățile suspectează că ar fi fost declanșată de un mistreț care a consumat alimente contaminate,…
Acum 2 ore
13:00
Guvernul georgian, acuzat că a folosit o armă chimică din Primul Război Mondial pentru a reprima manifestațiile masive pro-europene # HotNews.ro
Un agent chimic care a provocat senzații de arsură, dificultăți de respirație, tuse și vărsături manifestanților a fost încărcat în tunurile cu apă folosite în timpul protestelor de anul trecut, arată o anchetă jurnalistică a…
12:50
1 Decembrie. Viitorul cuprins în Proclamaţia de la Alba Iulia este unul care nu s-a împlinit cu adevărat niciodată # HotNews.ro
Despre anul 1918 şi despre Alba Iulia nu trebuie să vorbim la timpul trecut al comemorării demagogice, ci la timpul viitor care se află în paginile de demult. Politica la scară umană, imaginată atunci, ne poate îndruma, scrie…
12:50
Băluță și Alexandrescu vor să conducă Bucureștiul, dar n-au venit la o invitație a Facultății de Arhitectură și Urbanism / Tăcerea lor mizează pe o mare surpriză pe 7 decembrie # HotNews.ro
Cursa pentru Capitală s-a transformat într-o miză uriașă: politic, economic, dar și civic. Pe tendințele din acest moment, Bucureștiul poate ajunge în răspunderea oricăruia dintre primii 3-4 candidați, inclusiv în dezvoltarea unor scenarii care pentru…
12:40
SuperLiga: Gigi Becali s-a declarat mulțumit de un fundaș de la FCSB după victoria cu Farul / „Cred că îi prelungesc contractul” # HotNews.ro
Gigi Becali (67 de ani) a numit jucătorul de la FCSB pe care îl aşteaptă să semneze un nou contract, după victoria cu Farul (2-1, în deplasare, în Superliga), scrie Orange Sport. Imediat după succesul…
12:40
Declarație surprinzătoare a unui miliardar din Elveția, țară care tocmai a respins prin referendum impozitarea cu 50% a marilor averi moștenite: „Nu se poate” # HotNews.ro
Un cunoscut miliardar elvețian a cerut impozitarea mai agresivă a celor bogați, declarația venind după ce concetățenii săi au respins în mod categoric, prin referendum, propunerea de a introduce un impozit de 50% pe averile…
12:20
VIDEO Îmbrânceli cu jandarmii la mitingul lui Călin Georgescu de la Alba Iulia: „Nicușor, demisia” / Unii susținători au forţat intrarea în Catedrala Încoronării # HotNews.ro
Fostul candidat la prezidențiale Călin Georgescu a fost primit luni, la Alba Iulia, de sute de susținători cu steaguri și banderole tricolore. Adunarea sa a fost marcată de incidente, când unii dintre susţinători au forţat…
Acum 4 ore
12:00
Incendiul din Hong Kong: Autoritățile au anunțat noul bilanț al morților și îi amenință pe cei care răspândesc informații neoficiale # HotNews.ro
Autoritățile din Hong Kong au amenințat luni că vor lua măsurile „adecvate” împotriva celor care răspândesc online informații neverificate despre incendiul care a devastat un complex rezidențial săptămâna trecută și au anunțat că bilanțul oficial…
11:10
Culisele negocierilor „intense” SUA-Ucraina de la Miami: un subiect major a dominat tratativele / „Întrebarea principală este acum care este poziția rușilor și dacă intențiile lor sunt reale” # HotNews.ro
„A fost intens, dar nu negativ. Poziția noastră este că trebuie să facem tot posibilul pentru a ajuta SUA să reușească în negocieri, fără a ne pierde țara și fără a permite o altă agresiune”,…
11:00
Băncile rusești încearcă să salveze cel mai mare angajator din țară, care a adunat datorii de 51 miliarde de dolari # HotNews.ro
Băncile rusești sunt gata să restructureze o parte din datoria Căilor Ferate Ruse, cu condiția ca banca centrală să nu majoreze condițiile de rezervă pentru aceste împrumuturi, a declarat Andrei Kostin, directorul general al VTB,…
10:30
Mircea Cărtărescu, mesaj dur în The Guardian despre diaspora: „Au început să-și urască atât de mult propria țară, încât au vrut să o distrugă” # HotNews.ro
Într-un interviu acordat ziarului britanic The Guardian, Mircea Cărtărescu vorbește despre modul în care o parte a diasporei s-a raportat la România în special la ultimele alegeri prezidențiale: „Multă vreme, diaspora a fost cea mai…
10:10
Tabloul „Iisus pe cruce” al celebrului pictor din Anvers Pierre Paul Rubens (1577-1640), dispărut din 1613 și recent redescoperit, a fost vândut duminică la o licitație din Versailles (lângă Paris) pentru o sumă totatală de…
10:10
Furtul comorilor dacice din Olanda: Înainte de jaf, Muzeul Drents a fost avertizat despre probleme privind securitatea. Noi date din anchetă # HotNews.ro
Firma de asigurare a avertizat Muzeul Drents, înaintea jafului din ianuarie 2025, că sticla vitrinelor nu este suficient de rezistentă, relatează postul TV olandez RTL Nieuws, care citează documente. Şi acest lucru s-a dovedit a…
10:10
STUDIU: Singurătatea din copilărie lasă urme pe viață. Cum ar trebui părinții să își încurajeze copiii să aibă prieteni # HotNews.ro
Copilul tău este aproape tot timpul singur? Nu are prieteni, se izolează și evită compania altora? Singurătatea în perioada copilăriei nu este bună. Potrivit unui studiu recent de specialitate, poate crește semnificativ riscul de declin…
Acum 6 ore
09:40
VIDEO Maia Sandu, de Ziua Națională a României: Un moment care a deschis drumul spre pace, libertate și democrație. Aceste valori sunt însă amenințate acum # HotNews.ro
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, și președintele Parlamentului de la Chișinău, Igor Grosu, au transmis duminică mesaje către români de Ziua Națională a României. Cei doi lideri au vorbit despre valorile comune, istoria împărtășită și…
09:30
VIDEO „Marșul Unirii” organizat de George Simion la Alba Iulia. Liderul AUR a plecat cu sute de susținători spre cetate / Călin Georgescu, așteptat cu pâine și sare # HotNews.ro
Sute persoane participă luni, 1 decembrie, la „Marșul Unirii” organizat de George Simion la Alba Iulia. Liderul AUR s-a întâlnit cu simpatizanţii săi, alături de care a plecat în marş de la gară spre cetatea Alba…
09:10
Petrolul și Metaloglobus joacă luni în SuperLiga de la ora 16.00, într-o întâlnire dintre echipele cu cele mai puține goluri marcate în campionat, notează lpf.ro. Prahovenii trec printr-o perioadă bună, fiind neînvinși în ultimele șase…
09:10
Fosta ministră anticorupție din Marea Britanie a fost condamnată pentru corupție în Bangladesh # HotNews.ro
Un tribunal din Bangladesh a condamnat-o pe parlamentara britanică Tulip Siddiq, fosta ministră, la doi ani de închisoare într-un caz de corupție care implică alocarea ilegală a unui teren, potrivit presei locale și Reuters. Verdictul…
09:00
NATO vrea să răspundă „mai agresiv” la atacurile hibride ale Rusiei, spune un înalt oficial militar al Alianței # HotNews.ro
NATO ia în considerare o schimbare către un răspuns mai ferm la operațiunile cibernetice, sabotajele și încălcările spațiului aerian ale Rusiei, a declarat pentru Financial Times amiralul Giuseppe Cavo Dragone, președintele Comitetului militar al NATO,…
08:40
Marco Rubio, mesaj de Ziua Națională: SUA și România au un parteneriat solid și în creștere, interese strategice comune # HotNews.ro
Secretarul de stat american Marco Rubio a transmis luni, 1 decembrie, un mesaj cu ocazia Zilei Naționale a României în care vorbește despre interesele comune ale celor două țări, precum și despre investițiile României în…
08:30
1 Decembrie neașteptat în Tanzania: Tânărul ghid din Zanzibar care poartă steagul României pe tricou și a învățat limba română de unul singur ca să poată fi angajat de turiști # HotNews.ro
În căldura din Oceanul Indian, un tânăr ghid de 21 de ani îi întâmpină pe turiștii români într-o română învățată singur, de pe net. Ally Suleiman, cunoscut ca „Vijelie din Zanzibar”, poartă tricouri cu steagul…
08:20
Nicușor Dan a anunțat că de Ziua Națională a decorat o singură persoană: „Un gest simbolic” # HotNews.ro
Președintele Nicușor Dan a anunțat că anul acesta, de Ziua Națională, este conferită o singură decorație, iar aceasta va merge în mod simbolic către veteranul de război Ion Vasile Banu. Șeful statului a anunțat, luni…
Acum 8 ore
08:00
Armata mexicană l-a ucis pe cunoscutul traficant „Pinchon”, pe care îl ceruse și justiția din SUA # HotNews.ro
Guvernul mexican a anunțat că armata a împușcat mortal un bărbat acuzat de trafic de fentanil și cocaină, a cărui extrădare era solicitată de Statele Unite, transmite AFP. Pedro Inzunza Coronel a fost ucis în…
07:40
Ce avere trebuie să aibă un american pentru a fi în cei mai bogați 10% din Statele Unite # HotNews.ro
Pragul pentru a intra în cei mai bogaţi 10% dintre americani a crescut cu aproape 40% în cinci ani, potrivit unei analize Visa bazate pe datele Biroului de Recensământ al SUA pentru 2024, transmite CNBC,…
07:30
Poza economiei României de 1 Decembrie: Creșteri pe linie în sectoarele private. Singurul care trage în jos e chiar statul # HotNews.ro
Guvernul a decis să crească taxele în acest an pentru a acoperi gaura bugetară lăsată în anii pre-electorali. Afară de deficitul bugetar, țara mai are o problemă cu inflația, de departe cea mai mare din…
07:10
Domeniul surprinzător din Republica Moldova unde salariile pot depăși și 10.000 euro lunar – Interviu cu „șefa IT-ului” din Republica Moldova # HotNews.ro
„Suntem foarte buni la vinuri, dar suntem și mai buni la tech, numai că lumea încă nu știe suficient acest lucru”, spune Marina Bzovîi, administratorul „Moldova IT Park”, într-un interviu acordat Oxanei Bodnar, corespondenta HotNews…
07:00
VIDEO. Cine sunt candidații la Primăria Bucureștiului care au venit și cei care au refuzat să discute cu studenții despre oraș, la o întâlnire organizată de Facultatea de Arhitectură și Urbanism # HotNews.ro
12 tineri stau în cerc și în mijlocul lor este un om care le cere votul lor și al locuitorilor Capitalei. Așa au gândit Facultatea de Arhitectură și HotNews 4 întâlniri cu favoriții pentru Primăria…
07:00
FOTO Parada militară de 1 Decembrie. Ce soldați și echipamente militare vor defila pe sub Arcul de Triumf / O dronă Bayraktar va transmite imagini din aer # HotNews.ro
România sărbătorește 107 ani de la Marea Unire, iar Ziua Națională este marcată la București cu o paradă militară pe sub Arcul de Triumf. Peste 2.900 de militari și specialiști ai MApN, MAI, SRI și…
Acum 24 ore
23:00
Sorin Grindeanu, despre incursiunile de drone în spațiul aerian românesc: „Traian Băsescu a avut dreptate, ne-am făcut de râs” # HotNews.ro
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat duminică, la România TV, că fostul președinte Traian Băsescu „a avut dreptate” în criticile privind recentele incursiuni de drone în spațiul aerian românesc, afirmând că România „s-a făcut de…
22:50
SuperLiga: Farul pierde cu FCSB, dar rămâne pe loc de play-off. Meci spectaculos la Ovidiu # HotNews.ro
Farul Constanța a fost învinsă de FCSB la Ovidiu, duminică seară, scor 1-2, în antepenultimul meci al etapei a 18-a din SuperLiga. Toate cele trei reușite ale partidei au venit într-o primă repriză foarte spectaculoasă,…
22:40
Elena Lasconi se declară „extrem de supărată” pe actualul guvern: „Dacă aș fi președintele României, i-aș spune lui Ilie Bolojan să plece acasă” # HotNews.ro
Fosta candidată la alegerile prezidențiale și actuala primăriță a orașului Câmpulung, Elena Lasconi, a declarat duminică, la emisiunea Briefing de la Digi24, că guvernul Bolojan „este cel mai rău guvern din istoria României din ultimii…
22:30
CJ Prahova, despre criza care a lăsat peste 100.000 de cetățeni fără apă: „Cauza este direct legată de deciziile Ministerului Mediului și ale instituțiilor din subordine” # HotNews.ro
Consiliul Județean Prahova a declarat, duminică, că Ministerul Mediului și instituțiile din subordinea sa „au permis și coordonat lucrările de întreținere la acumularea Paltinu în condițiile în care nivelurile din lac erau scăzute”, iar „asigurările…
22:10
Elena Lasconi îl acuză pe președintele României că este produsul „sistemului” și „un om rău, orgolios și răzbunător” # HotNews.ro
Fosta candidată la alegerile prezidențiale și actuala primăriță a orașului Câmpulung, Elena Lasconi, l-a criticat dur pe președintele României, duminică seară, într-un interviu acordat Digi24. Lasconi a spus că Nicușor Dan a fost „candidatul sistemului”…
21:50
Elveția respinge categoric o taxă de 50% pe marile moșteniri. Propunerea pentru „impozitarea super-bogaților” a căzut cu 78% din voturi # HotNews.ro
Elveția a respins duminică, cu un scor covârșitor, propunerea de a introduce o taxă de 50% pe averile moștenite de peste 50 de milioane de franci elvețieni (circa 62 de milioane de dolari). Aproximativ 78%…
21:50
ANAF vrea să lanseze un „OLX” propriu pentru vânzarea de marfă confiscată. Nica: „Vă prezentăm în două săptămâni câte mașini confiscăm. Avem persoane interesante” # HotNews.ro
Șeful Agenției Naționale de Administrare Fiscală, Adrian Nica, a anunțat duminică la Antena 3 că instituția intenționează să lanseze o platformă, „îi spunem noi intern «OLX-ul ANAF-ului»”, unde românii vor putea să cumpere marfa confiscată…
21:00
Autoritățile germane vor înapoia Poloniei artefacte valoroase care fuseseră furate de naziști în perioada celui de-Al Doilea Război Mondial, a relatat presa locală, duminică, potrivit AFP. Luni, într-o întâlnire dedicată discuțiilor despre cooperarea polono-germană, va…
20:50
Papa Leon reafirmă sprijinul Vaticanului pentru un stat palestinian: „Este singura soluție” # HotNews.ro
Papa Leon a declarat duminică, în drum spre Liban, că singura soluție pentru conflictul care durează de zeci de ani între Israel și palestinieni trebuie să includă un stat palestinian, reafirmând poziția Vaticanului, potrivit Reuters.…
20:30
Rafturile de ouă s-au golit în unele magazine din România. Problema este sesizată cu doar câteva săptămâni înainte de Sărbători. România este la acest moment în mijlocul unei situații prezentate nu de puține ori drept…
20:20
VIDEO George Simion, după ce a fost reales președinte al AUR: „În 2026 se poate întâmpla orice, de la a fi arestat, până la a forma o guvernare” # HotNews.ro
George Simion, ales pentru un nou mandat la conducerea AUR, a declarat duminică la Congresul Național al partidului că va fi „un președinte mai blând decât se așteaptă unii, dar mai exigent decât oricând”. El…
20:20
SuperLiga: Leo Grozavu, nervos după victoria cu Unirea Slobozia: „Pumnul în gură, așa e la noi!” # HotNews.ro
Leo Grozavu, antrenorul echipei FC Botoșani, l-a criticat pe arbitrul Szabolcs Kovacs, care a sancționat șase dintre jucătorii săi în meciul câștigat împotriva celor de la Unirea Slobozia, scor 1-0, în etapa a 18-a din…
20:00
István Veres, chef-ul originar din Târgu Secuiesc care a obținut o stea Michelin: „O mâncare tradițională e ca o biserică. Nu trebuie să intervii asupra ei” # HotNews.ro
Niciun restaurant din România nu are o stea Michelin, iar motivul nu este legat doar de prețul ridicat al unei astfel de experiențe, spune István Veres, care are în palmares o astfel de distincție. El…
20:00
Aeroportul din Vilnius, din nou blocat din cauza unor baloane suspecte. Lituania acuză un „atac hibrid” orchestrat de Belarus # HotNews.ro
Aeroportul din Vilnius, capitala Lituaniei, a anunțat duminică că a suspendat temporar operațiunile după ce în spațiul aerian au fost observate obiecte suspecte, posibil baloane, cel mai recent incident dintr-o serie de perturbări ale traficului…
19:40
FC Botoșani s-a impus în fața echipei Unirea Slobozia, scor 1-0, într-un meci disputat duminică, la Clinceni, în etapa a 18-a din SuperLiga. Unirea Slobozia – FC Botoșani 0-1 Unicul gol al partidei a fost…
19:40
FOTO Investigație în Franța după gestul făcut de polițiștii care au confiscat un banner feminist, asemănător cu un obicei al ultrașilor # HotNews.ro
Poliția din Paris a anunțat, duminică, că a deschis o investigație după ce un grup de ofițeri a confiscat un banner feminist și antifascist la o manifestație, l-a întors cu susul în jos și s-a…
18:40
„Aproximativ 100.000 de cetățeni” afectați de criza de la Paltinu. Premierul Bolojan a aprobat distribuirea apei îmbuteliate / ISU duce apă menajeră # HotNews.ro
Prim-ministrul Ilie Bolojan a aprobat hotărârea Comitetului Național pentru Situații de Urgență, astfel că duminică seară va fi demarat procesul de distribuire a apei îmbuteliate către populație, potrivit anunțului făcut de Prefectura Prahova. „Premierul României…
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.