VIDEO&FOTO Cum au petrecut românii din Castellon de la Plana de Ziua Națională / Orașul spaniol s-a umplut duminică de steaguri, cântece și mâncare tradițională românească

10:10

Discuțiile dintre SUA și Ucraina de duminică s-au concentrat pe stabilirea graniței de facto cu Rusia în cadrul acordului de pace, au declarat doi oficiali ucraineni pentru Axios. Aceștia au calificat întâlnirea de cinci ore ca fiind „dificilă” și „tensionată”, dar productivă, scrie BBC. Președintele rus Vladimir Putin, care urmează să se întâlnească marți cu […] © G4Media.ro.