BREAKING Rusia pregătește un dezastru ecologic în Herson, cu efecte devastatoare asupra României – presa ucraineană
G4Media, 1 decembrie 2025 13:50
Un ordin de luptă al armatei ruse interceptat de grupul de hackeri 256 CyberShturm și prezentat de publicația ucraineană Kanal24 arată că o unitate a armatei ruse se pregătește să intensifice crimele de război pe scară largă în Herson. Documentul, găsit în corespondența unui ofițer al Diviziei 98 Aeropurtate, indică faptul că obiectivul Kremlinului nu […] © G4Media.ro.
• • •
Alte ştiri de G4Media
Acum 10 minute
14:00
„Un joc cu două tăișuri”: UE pregătește o nouă „interdicție ascunsă” pentru mașinile pe benzină / Electrificarea rent-a-car și a vehiculelor de serviciu până în 2030 # G4Media
Comisia Europeană intenționează să impună electrificarea piețelor de închiriere auto și de mașini de serviciu până în 2030, într-o mișcare pe care directorii din industrie au criticat-o ca fiind „o interdicție ascunsă” a mașinilor pe benzină, relatează Financial Times. © G4Media.ro.
14:00
Trump îl crede “100%” pe secretarul Apărării, Pete Hegseth, care susține că nu a ordonat uciderea echipajului unei nave suspectate de trafic de droguri, în Caraibe # G4Media
Președintele Donald Trump a declarat că are „mare încredere” că secretarul apărării Pete Hegseth nu a dat ordinul verbal de a ucide toți membrii echipajului unei nave suspectate de trafic de droguri în Marea Caraibelor în septembrie, potrivit The Washington Post. Trump a spus, duminică, că Hegseth i-a transmis „că nu a spus asta, și […] © G4Media.ro.
14:00
Nicola Pietrangeli, fostul legendar jucător italian de tenis, a murit luni, la vârsta de 92 de ani, transmite Gazzetta dello Sport. De-a lungul carierei, Pietrangeli a cucerit de două ori titlul de la Roland Garros, la edițiile din 1959 și 1960. Este primul italian din istorie care s-a impus la un Grand Slam. A câștigat […] © G4Media.ro.
14:00
VIDEO | Fasole cu cârnați, slană și afumătură, ca la mama acasă, pentru masa de 1 Decembrie și nu numai # G4Media
De 1 decembrie a intrat în mentalul colectiv tradiția prânzului cu fasole așa că am pregătit și noi astăzi o fasole cu slană, kaiser, cârnați și scăricică afumată, totul fiert câteva ore la temperatură mică, lângă care au venit și niște ciolane coapte și murături din producția proprie. © G4Media.ro.
14:00
Uniunea Europeană are un nou sistem de indicaţii geografice pentru produsele artizanale şi industriale # G4Media
Sticlarii, olarii, tăietorii, bijutierii şi alţi producători europeni îşi vor putea înregistra denumirile de produse în cadrul noului sistem al UE de indicaţii geografice (IG) pentru produsele artizanale şi industriale, începând cu 1 decembrie 2025, a anunţat luni Comisia Europeană, transmite Agerpres. Aceasta marchează prima dată când protecţia indicaţiilor geografice, utilizată de mult timp pentru […] © G4Media.ro.
Acum 30 minute
13:50
BREAKING Rusia pregătește un dezastru ecologic în Herson, cu efecte devastatoare asupra României – presa ucraineană # G4Media
Un ordin de luptă al armatei ruse interceptat de grupul de hackeri 256 CyberShturm și prezentat de publicația ucraineană Kanal24 arată că o unitate a armatei ruse se pregătește să intensifice crimele de război pe scară largă în Herson. Documentul, găsit în corespondența unui ofițer al Diviziei 98 Aeropurtate, indică faptul că obiectivul Kremlinului nu […] © G4Media.ro.
13:50
VIDEO&FOTO Cum au petrecut românii din Castellon de la Plana de Ziua Națională / Orașul spaniol s-a umplut duminică de steaguri, cântece și mâncare tradițională românească # G4Media
Românii din Spania au profitat de acest weekend pentru a sărbători, în avans, Ziua Națională a României. În Castellón de la Plana, primăria locală a organizat, în colaborare cu asociațiile românești, un eveniment în onoarea uneia dintre cele mai numeroase și înrădăcinate comunități de străini din regiune. Trebuie amintit că în provincia valenciană Castellón locuiesc […] © G4Media.ro.
13:40
Franţa vrea să pună capăt asistenţei medicale gratuite pentru pensionarii străini din afara UE / Măsura i-ar afecta în special pe americani # G4Media
Franţa doreşte ca pensionarii din afara Uniunii Europene, care beneficiază în prezent de sistemul public de sănătate, să înceapă să plătească pentru acesta. Este o măsură care i-ar afecta în special pe pensionarii americani, care au migrat în unul dintre cele mai generoase state sociale din Europa nu numai pentru mâncare, peisaje şi cultură, ci […] © G4Media.ro.
13:40
Comisia Europeană stimulează interconectivitatea energetică prin sprijinirea a 235 de proiecte transfrontaliere # G4Media
Comisia Europeană a acordat luni unui număr de 235 de proiecte energetice transfrontaliere statutul de proiecte de interes comun (PIC) şi de proiecte de interes reciproc (PIC), a doua astfel de listă de la lansarea iniţiativei, în 2023, se arată într-un comunicat al Executivului comunitar, transmite Agerpres. Proiectele selectate vor fi eligibile pentru a solicita […] © G4Media.ro.
Acum o oră
13:30
Criză politică în Marea Britanie: ministra finanțelor e acuzată că ar fi mințit în legătură cu deficitul bugetar # G4Media
Ministra finanțelor din Marea Britanie, Rachel Reeves, este acuzată că dezinformat guvernul și parlamentul cu privire la starea finanțelor publice înaintea prezentării proiectului de buget pe anul viitor în Camera Comunelor, transmite RFI România. Reeves a menționat o gaură neagră în finanțele publice când de fapt exista un surplus. Guvernul laburist tocmai a introdus noi […] © G4Media.ro.
13:20
Dennis Deletant, istoric: „Teroriştii de la Revoluţie au existat şi erau români, n-a fost operaţiune sovietică” / Despre anularea alegerilor prezidențiale: „Atâta incompetență în structurile de Securitate ale României…” # G4Media
Revoluţia din decembrie 1989 a fost făcută de poporul român, care l-a răsturnat pe dictatorul Nicolae Ceauşescu, iar teroriştii au fost cât se poate de reali, ei fiind români din rândurile Securităţii, afirmă istoricul britanic Dennis Deletant într-un interviu acordat News.ro. Profesorul, care a predat peste 10 ani la Universitatea Georgetown din Statele Unite, califică […] © G4Media.ro.
13:20
METEO Vremea va intra într-un proces treptat de încălzire în următoarele zile / Temperaturile maxime ajung la 10 -14 grade # G4Media
Vremea va intra într-un proces treptat de încălzire în următoarele zile iar temperaturile vor ajunge la 12 – 14 grade iar precipitaţii vor apărea în special către finalul acestei săptămâni, potrivit prognozei pentru următoarele două săptămâni, publicate luni de Administraţia Naţională de Meteorologie, transmite Agerpres. În Banat, vremea va intra într-un proces treptat de încălzire […] © G4Media.ro.
13:10
Președintele Nicușor Dan a făcut o baie de mulțime în București după ce s-a încheiat parada militară de Ziua Națională de la Arcul de Triumf, transmite reporterul G4Media. Șeful statului s-a îndreptat spre oamenii veniți în număr mare la paradă și a început să discute cu ei și să îi salute. La parada de la […] © G4Media.ro.
13:10
Donald Trump, cu ocazia Zilei Naţionale a României: SUA şi România împărtăşesc un parteneriat puternic şi în creştere. Ne aşteptăm să extindem oportunităţile de comerţ, investiţii şi inovare # G4Media
Preşedintele SUA, Donald Trump, a transmis că SUA şi România împărtăşesc un parteneriat puternic şi în creştere. Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, precizând că ucrainenii sunt recunoscători partenerilor români şi apreciază cu sinceritate poziţia fermă a BucureştiuIui în sprijinuł suveranităţii şi integrităţii teritoriale ale Ucrainei, în contextul războiului brutal declanşat de Rusia, transmite News.ro. Volodimir Zelenski: […] © G4Media.ro.
Acum 2 ore
13:00
VIDEO Copii puși să recite poezii patriotice în fața autorităților la parada de 1 decembrie de la Constanța # G4Media
În timpul marșului militar, în mulțime a fost fluturat și lupul dacic, alături de drapelul național, scrie info-sud-est.ro. Copii puși să recite poezii patriotice în fața autorităților locale, o mulțime mai mică decât în anii precedenți și lupul dacic fluturat pe străzi, alături de drapelul României: Așa a arătat parada militară de Ziua Națională, la […] © G4Media.ro.
13:00
Ungaria introduce amenzi rutiere majorate pentru camioane din ianuarie 2026. Prim-ministrul Viktor Orbán a semnat decretul guvernamental. Măsura vizează protejarea drumurilor secundare din Ungaria, transmite MEDIAFAX. Decretul a fost publicat în Monitorul Oficial, potrivit Világgazdaság. Amenzile pentru utilizarea neautorizată a drumurilor cresc cu aproximativ 30%. Prima abatere va costa între 48.000 și 91.000 de forinți (între […] © G4Media.ro.
13:00
Mircea Cărtărescu pentru publicația The Guardian: „M-am răzbunat stilistic şi literar pe oamenii care mi-au furat tinereţea” # G4Media
Mircea Cărtărescu vorbeşte, într-un interviu pentru The Guardian, cu prilejul lansării în Marea Britanie a primei părţi a apreciatei sale trilogii „Orbitor”, despre comunism, religie şi zvonurile privind Premiul Nobel, transmite News.ro. Trilogia „Orbitor” a fost descrisă ca fiind pentru Bucureşti ceea ce „Ulysses” al lui James Joyce a fost pentru Dublin, transformând oraşul natal […] © G4Media.ro.
13:00
Riscul de avalanșe însemnat amenință masivele Bucegi, Făgăraș și Parâng-Șureanu până luni seara, din cauza vortexului polar, transmite MEDIAFAX. ANM a emis o avertizare de nivel 3 din 5 pentru aceste zone montane. Risc de avalanșe moderat (nivel 2) persistă și în Munții Țarcu-Godeanu și Carpații Orientali, afectați de vortexul polar. Ultimele ninsori generate de […] © G4Media.ro.
12:50
Partidul german de extremă dreapta AfD încearcă să se rebranduiască, pe măsură ce puterea reală devine accesibilă # G4Media
Înainte de a deveni una dintre figurile de frunte ale extremei drepte germane, Leif-Erik Holm era DJ la un post de radio matinal din statul său natal din estul Germaniei, apreciat de postul său pentru „cele mai bune glume din zonă”. Înaintea alegerilor regionale din Germania de anul viitor, Holm, în vârstă de 55 de […] © G4Media.ro.
12:40
McLaren s-a faultat singură cu o strategie falimentară în Qatar, iar Max Verstappen s-a apropiat amenințător la doar 12 puncte de liderul Lando Norris. Campionul mondial en-titre râde de rivalii „papaya” și recunoaște că are șanse mari să triumfe pentru a cincea coroană consecutivă doar pentru că McLaren comite greșeli copilărești. Eroarea de strategie McLaren […] © G4Media.ro.
12:40
Preşedintele american Donald Trump crede că vastul scandal de corupţie din Ucraina „nu ajută” negocierile de pace aflate în prezent în curs de desfăşurare, transmite News.ro. „Ucraina are câteva mici probleme dificile”, a declarat preşedintele american, duminică, la bordul Air Force One, la câteva ore după negocierile din Florida dintre o delegaţie americană şi una […] © G4Media.ro.
12:30
Steag cu portretul criminalului legionar Corneliu Zelea Codreanu la Alba Iulia, unde are loc mitingul AUR # G4Media
O femeie a apărut luni la Alba Iulie în apropierea mitingului AUR cu un steag tricolor ce avea în centru portretul criminalului legionar Corneliu Zelea Codreanu, după cum arată o imagine postată pe rețelele sociale. Partidul extremist AUR a organizat luni un miting cu mii de participanți la Alba Iulia. La miting s-a strigat constant […] © G4Media.ro.
12:10
Un nou studiu arată că mașinile electrice nu emit radiații periculoase / Însă o funcție prezentă pe majoritatea mașinilor ridică semne de întrebare # G4Media
O cercetare amplă efectuată de ADAC arată că șoferii de vehicule electrice sunt în siguranță. © G4Media.ro.
12:10
Arieratele bugetului general consolidat au scăzut cu 17,6% în octombrie 2025, comparativ cu luna precedentă, până la 671,2 milioane de lei, de la 814,5 milioane de lei în septembrie, conform datelor publicate pe site-ul Ministerului Finanţelor (MF), consultate de Agepres. Arieratele de peste 90 de zile s-au redus cu 24,44%, de la 258,6 milioane lei, […] © G4Media.ro.
Acum 4 ore
12:00
Organizarea de alegeri prezidențiale în Ucraina, discutată de negociatorii americani și ucraineni. Tema e susținută puternică de Putin pentru a scăpa de Zelenski # G4Media
Negociatorii americani și ucraineni au descris pentru Wall Street Journal drept ” productivă” întâlnirea de patru ore de duminică, axată pe găsirea unei soluții pentru încheierea războiului cu Rusia. Discuțiile, conduse de partea americană de Secretarul de Stat Marco Rubio, de trimisul special Steve Witkoff și de ginerele președintelui Trump, Jared Kushner, au vizat posibilitatea […] © G4Media.ro.
12:00
Gabriela Ruse, vedeta săptămânii pe site-ul WTA: Urcare spectaculoasă în ierarhia mondială # G4Media
Gabriela Ruse a înregistrat un salt important de 18 locuri în ierarhia de simplu după ce a câștigat turneul ITF de la Trnava. Urcarea din clasament este evidențiată și pe site-ul WTA. Ruse ocupă un loc de cinste la „cea mai spectaculoasă urcare” din ierarhie pe site-ul WTA. Gabriela este acompaniată de Aryna Sabalenka (lidera […] © G4Media.ro.
11:50
O tânără cercetătoare a obținut o sumă astronomică de la UE pentru a afla ce gândesc cele mai subestimate păsări de companie: găinile. În ce constă studiul de 4 milioane de euro # G4Media
O cercetătoare italiană de la Universitatea din Padova a câștigat grantul Synergy din partea Consiliului European de Cercetare şi a primit o finanţare de 4 milioane de euro pentru a studia comportamentul şi psihologia găinii şi a păsării rinocer. © G4Media.ro.
11:40
Nu poţi să-l ierţi pe Putin pentru crimele de război din Ucraina, îi transmite lui Trump comisarul Uniunii Europene pentru justiţie # G4Media
Eforturile lui Donald Trump de a asigura pacea în Ucraina nu trebuie să-l scape pe Vladimir Putin de răspunderea pentru crimele de război comise de forţele ruse, a avertizat comisarul UE pentru justiţie, Michael McGrath, stabilind o nouă linie roşie pentru europeni într-un eventual acord de pace, transmite News.ro. Într-un interviu acordat POLITICO, Michael McGrath, […] © G4Media.ro.
11:30
VIDEO Susținătorii lui George Simion scandează „Nicușor, demisia!” în curtea catedralei ortodoxe din Alba Iulia / Zeci de mii de participanți # G4Media
Susținătorii liderului partidului extremist AUR, George Simion, scandează „Nicușor, demisia!” în curtea catedralei ortodoxe din Alba Iulia. Zeci de mii de oameni au participat la marșul organizat, luni, de AUR în cetatea Alba Carolina. La finalul marșului, George Simion a mers la catedrala ortodoxă, în timp ce manifestanții scandau „Unitate”. George Simion a intrat în […] © G4Media.ro.
11:30
Pentru tricolorele pregătite de Ovidiu Mihăilă urmează luni duelul cu puternica națională de handbal feminin a Danemarcei. Meciul face parte din Grupa A de la Campionatul Mondial și va stabili echipa care încheia pe locul întâi înainte de parcursul din Grupa Principală a întrecerii. Meciul dintre România și Danemarca de la Campionatul Mondial de handbal […] © G4Media.ro.
11:10
Trei oameni de afaceri puternici – doi americani și un rus – s-au aplecat asupra unui laptop în Miami Beach luna trecută, aparent pentru a elabora un plan de încheiere a războiului lung și sângeros dintre Rusia și Ucraina. Dar, potrivit unor persoane familiarizate cu discuțiile, citate de The Wall Street Journal, amploarea proiectului lor […] © G4Media.ro.
11:00
Marile schimbări din AUR: George Simion a întărit poziția anti-UE și pro-Rusia prin promovarea lui Dan Dungaciu și Andrei Gușă. I-a îndepărtat pe Marius Lulea și Gheorghe Piperea # G4Media
Partidul extremist AUR și-a ales duminică noua conducere într-un congres la Alba Iulia unde George Simion a candidat singur pentru funcția de președinte. Simion și-a desemnat și echipa de conducere pe o listă de funcții. El a promovat două voci care s-au remarcat prin poziții publice în care au preluat propaganda rusă și discursul anti-UE, […] © G4Media.ro.
11:00
Fostul primar și fostul guvernator al orașului Varna, puși sub acuzare în Bulgaria pentru revendicarea de fonduri europene pentru un port inexistent # G4Media
Parchetul European (EPPO) din Sofia (Bulgaria) a înaintat instanței luni, 1 decembrie, un rechizitoriu împotriva fostului primar și a fostului guvernator al orașului Varna, precum și a doi funcționari publici din cadrul Agenției Executive Administrația Maritimă, pentru fraudă referitoare la reconstrucția unui port de pescuit care nu exista, scrie eppo.europa.eu. Cei patru sunt acuzați de […] © G4Media.ro.
10:50
Lavinia Betea, istoric, despre ce și cum mâncau românii în perioada comunistă. Cum a influențat acea perioadă psihologia colectivă și mesele de zi cu zi. „Noi, ardelenii, nu mâncam înainte ciorbă” # G4Media
Perioada comunistă a lăsat urme profunde în felul în care românii se raportează la hrană: de la uniformizarea forțată a alimentației și strategiile de supraviețuire dezvoltate în anii ’80, până la o anume nostalgie pentru gusturile copilăriei și lumea rural-tradițională, care însă nu își are rădăcinile neapărat în regimul comunist, ci mai mult în psihologia […] © G4Media.ro.
10:50
O parlamentară britanică a fost condamnată la doi ani de închisoare în Bangladesh într-un caz de corupţie / Este nepoata fostei prim ministre Sheikh Hasina # G4Media
Un tribunal din Bangladesh a condamnat-o pe deputata britanică Tulip Siddiq, fost ministru, la doi ani de închisoare într-un caz de corupţie care implică alocarea ilegală a unui teren, relatează agenția de știri Reuters, citată de News.ro. Verdictul a fost pronunţat în lipsă. Siddiq este nepoata fostului prim-ministru al Bangladeshului, Sheikh Hasina, care a fost […] © G4Media.ro.
10:50
VIDEO Urșii spânzurați din Constanța fac spectacol pe rețelele de socializare / Scenarii horror: prind viață după apusul soarelui și atacă trecătorii # G4Media
O serie de filmulețe realizate cu ajutorul inteligenței artificiale arată cu mult umor ce se întâmplă de fapt cu urșii de pluș spânzurați de către autoritățile din Constanța pe o clădire degradată, ca simbol de Crăciun. Aceștia prind viață după căderea serii și îi atacă pe turiștii care ajung pe malul mării. @mrpanibo Urșii de […] © G4Media.ro.
10:40
Sri Lanka şi Indonezia îşi mobilizează forţele armate, în timp ce numărul victimelor inundaţiilor din Asia se apropie de 1.000 de persoane # G4Media
Sri Lanka şi Indonezia au mobilizat personalul militar pentru a ajuta victimele inundaţiilor devastatoare care au ucis aproape 1.000 de persoane în patru ţări din Asia în ultimele zile, relatează publicația The Guardian, citată de News.ro. Sisteme meteorologice separate au adus ploi torenţiale şi prelungite pe întreaga insulă Sri Lanka şi în mare parte din […] © G4Media.ro.
10:40
Sunt prea mulți piloți în avionul diplomatic al lui Trump pentru Ucraina? Analiză France24 # G4Media
Analiză France 24, via Rador: Steve Witkoff, Marco Rubio, Jared Kushner, Daniel Driscoll: aceștia sunt doar câțiva dintre oficialii americani însărcinați de Donald Trump să determine Kievul și Moscova să accepte un plan de pace. Dar toți par să-și urmeze propriile agende, confruntându-se cu o Rusie care prezintă un front diplomatic unit. Prea mulți negociatori […] © G4Media.ro.
10:40
Ce avere trebuie să aibă un american pentru a se încadra între cei mai bogaţi 10% din Statele Unite # G4Media
Pragul pentru a intra în cei mai bogaţi 10% dintre americani a crescut cu aproape 40% în cinci ani, potrivit unei analize Visa bazate pe datele Biroului de Recensământ al SUA pentru 2024, transmite canalul de știri CNBC, citat de News.ro. Studiul arată că o gospodărie trebuie să deţină o avere netă de aproximativ 1,8 […] © G4Media.ro.
10:30
Simpatizanți legionari l-au comemorat pe Corneliu Zelea Codreanu la Tâncăbești, în locul în care a fost asasinat acum 87 de ani # G4Media
În jur de 30 de persoane au mers duminică să-l comemoreze pe Corneliu Zelea Codreanu, în locul unde a fost asasinat în urmă cu 87 de ani. Șerban Suru, autoproclamat lider ai mișcării legionare, a ținut discursuri politice, relatează Hotnews. Comemorarea se desfăşoară anual, din anul 1994, pe locul unde Codreanu şi alţi 14 legionari […] © G4Media.ro.
10:30
VIDEO Ilie Bolojan: Ziua Naţională ne îndeamnă să avem încredere în România şi în noi înşine # G4Media
Românii pot şi România poate să treacă peste greutăţi și să-și construiască un viitor mai bun, a transmis prim-ministrul Ilie Bolojan cu prilejul zilei de 1 Decembrie. „Dragi români, Marea Unire din 1918 este, cred eu, cel mai frumos moment al istoriei noastre naţionale. E temelia României de azi, e amintirea marilor sacrificii din Primul […] © G4Media.ro.
10:30
Experții ucraineni susțin că folosirea activelor înghețate pentru reconstrucția țării și limitarea transporturilor de petrol ar reprezenta un regres pentru Moscova și ar accelera ajungerea la pace, arată La Razon, citată de Rador. Sub presiunea Washingtonului, Ucraina speră că partenerii săi europeni își vor consolida decisiv sprijinul și vor folosi două instrumente puternice de care […] © G4Media.ro.
10:20
Călin Georgescu își cheamă susținătorii la „luptă”, de la Alba Iulia: „Dreptatea lui Dumnezeu se împlinește doar atunci când un popor își asumă lupta, demnitatea și sacrificiul” / „Vă chem azi la cea mai mare luptă de până acum” # G4Media
Pro-rusul Călin Georgescu a susținut un discurs, luni, la Alba Iulia, în fața susținătorilor lui, în care i-achema pe aceștia la „cea mai mare luptă de până acum”. „Dreptatea lui Dumnezeu se împlinește doar atunci când un popor își asumă lupta, demnitatea și sacrificiul”, a mai afirmat Georgescu. „Marea Unire de la 1 Decembrie 1918 […] © G4Media.ro.
10:20
Armata mexicană l-a ucis pe „Pichon”, un important traficant de droguri căutat de Statele Unite # G4Media
Guvernul mexican a anunţat că armata a ucis un bărbat acuzat de trafic de fentanil şi cocaină, a cărui extrădare era solicitată de Statele Unite. Pedro Inzunza Coronel a fost ucis în timpul unei operaţiuni militare antidrog în statul Sinaloa, a scris pe X ministrul mexican al Securităţii, Omar Garcia Harfuch, potrivit agenției de știri […] © G4Media.ro.
10:20
Dragoș Zamfirescu, chirurgul care a salvat gratuit 1000 de vieți și formează o nouă generație: „Suntem ultima speranță” # G4Media
Medicul Dragoș Zamfirescu este „ultima speranță” pentru sute de pacienți în fiecare an, oameni cărora alți doctori nu le dădeau șanse de vindecare. © G4Media.ro.
10:10
Mesaj manifest al rectorului Universității Sibiu, de 1 Decembrie: O zi în care „locatarii vremelnici” ai instituțiilor statului își aduc aminte de popor / ”A sosit timpul în care statul să fie servitorul cetățeanului și nu cetățeanul să servească statului” # G4Media
De Ziua Națională a României, rectorul Universității „Lucian Blaga” din Sibiu (ULBS) oferă o viziune neobișnuită asupra patriotismului, față de cum suntem obișnuiți în mesajele transmise de oficialități cu această ocazie, relatează Turnul Sfatului. „Poate că a sosit timpul în care statul să fie „servitorul” cetățeanului și nu cetățeanul „să servească” statului, așa cum se […] © G4Media.ro.
10:10
Axios: Principala problemă discutată la negocierile SUA-Ucraina din Florida a fost stabilirea graniței efective # G4Media
Discuțiile dintre SUA și Ucraina de duminică s-au concentrat pe stabilirea graniței de facto cu Rusia în cadrul acordului de pace, au declarat doi oficiali ucraineni pentru Axios. Aceștia au calificat întâlnirea de cinci ore ca fiind „dificilă” și „tensionată”, dar productivă, scrie BBC. Președintele rus Vladimir Putin, care urmează să se întâlnească marți cu […] © G4Media.ro.
Acum 6 ore
10:00
Eroarea de strategie McLaren din Qatar i-a permis lui Max Verstappen să facă un pas important spre locul întâi din Formula 1: mai sunt doar 12 puncte care-l separă de liderul Lando Norris. De asemenea, Oscar Piastri are și el șanse matematice de a triumfa înainte de ultima etapă din Abu Dhabi. Calculele sunt complexe, […] © G4Media.ro.
09:50
Opoziția din Bulgaria iese mâine în stradă, protestează față de buget: „Nu vom permite să fim mințiți! ” # G4Media
Opoziția bulgară protestează luni la Sofia, acuzând guvernul că nu retrage bugetul pe 2026 și „minte cetățenii” cu modificări făcute în grabă, menite să ascundă problemele reale, anunță Mediafax. Coaliția de opoziție „Continuăm Schimbarea–Bulgaria Democrată” (WCC-DB) vrea să scoată bulgarii în stradă luni, începând cu ora 18.00. Formațiunea acuză guvernul că a încălcat promisiunea de […] © G4Media.ro.
09:50
Călin Georgescu, la Alba Iulia: Un bărbat i-a strigat „Marș la Moscova!” / „De ce ne certați? Alooo, nu ne certați! Vorbiți frumos!” # G4Media
Un bărbat care avea o pancartă cu mesajul „Marș la Moscova” a venit în zona apropierea zonei în care se afla Călin Georgescu și susținători ai acestuia, la Alba Iulia, însă a fost îndepărtat de susținătorii politicianului. Bărbatul a și strigat „Marș la Moscova”, iar unii dintre susținătorii lui Georgescu au intrat în conflict cu […] © G4Media.ro.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.