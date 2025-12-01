Europa se va decupla de America? Relația transatlantică s-a încheiat

09:00

Din 2026, nu vor mai fi operate zboruri pe timp de noapte pe Aeroportul Băneasa, din cauză că locuitorii din cartierele învecinate s-au plâns de zgomotul infernal şi că nu pot dormi. Aerogara ar urma să fie transformată într-un city airport, de pe care să fie operate zboruri doar pe timp de zi. Pista este […] The post Aeroportul Băneasa își închide pistele pentru zborurile de noapte, tocmai când Guvernul a aprobat construirea unui nou terminal first appeared on Ziarul National.