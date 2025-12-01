Mesaje de Ziua Națională a României de la ministrul Educației și de la profesorul Marcel Bartic. Daniel David: „Cunoașterea este antidotul vremurilor noastre” | AUDIO
Europa FM, 1 decembrie 2025 15:20
Un mesaj de Ziua Națională a transmis și ministrul Educației. Daniel David atrage atenția asupra unui mare pericol care, în ultimii ani, atentează la democrația României – analfabetismul funcțional, care ne face vulnerabili în fața manipulărilor și a teoriilor conspirației. Subiectul este abordat și de realizatorul emisiunii Academia Europa FM, Marcel Bartic, în mesajul său […]
• • •
Alte ştiri de Europa FM
Acum 30 minute
15:20
România în Direct, ediție specială de 1 decembrie, transmisă de la Târgul de Crăciun din Craiova. Ce înseamnă pentru tine România? | VIDEO # Europa FM
La mulți ani, România! Cătălin Striblea este astăzi la Craiova, la Târgul de Crăciun. Vă propunem o ediție specială România în Direct. O ediție în care să vorbim despre noi, despre ce ne leagă, despre comunitatea noastră și ceea ce ne face mândri. Te așteptăm să ne spui cu ce te mândrești tu din comunitatea […]
15:20
Câți kilometri de autostradă și drumuri express are România la 107 ani de la Marea Unire. Moldova și Muntenia, conectate anul acesta prin Autostrada A7 | AUDIO # Europa FM
La 107 ani de la Marea Unire, Muntenia și Moldova sunt legate printr-o autostradă. Se circulă pe drum de mare viteză de la București la Focșani. Și Oltenia și Drobrogea sunt legate acum printr-un drum de mare viteză. România va avea la finalul acestui an aproape 1.367 de kilometri de autostradă și drum express. De […]
15:20
Emoții la parada națională de 1 Decembrie. Ce mesaje au transmis oamenii: „Suntem români, cu asta ne mândrim. Pe oriunde umblăm, nu e ca la noi în România” | AUDIO # Europa FM
Ziua Națională, o zi încărcată de emoție pentru mulți români. Pe unii bucureșteni prezenți la parada de la Arcul de Triumf, 1 Decembrie, îi emoționează până la lacrimi. Pentru alții, a fi român este o mare mândrie. Viorica Ștefan a stat de vorbă cu câțiva bucureșteni prezenți la paradă. „Dacă plecăm o săptămână, o lună-două, […]
15:20
Moment emoționant la bordul unei aeronave Tarom. Un jandarm a cântat la vioară imnul național al României | VIDEO # Europa FM
Ziua Națională a României a fost sărbătorită la peste 10.000 de metri altitudine. Un jandarm a cântat Imnul României la vioară pe un zbor TAROM. Videoclipul cu momentul a fost publicat pe rețelele de socializare și a devenit rapid viral. Ministerul Apărării Naționale a transmis la rândul său un mesaj de „La mulți ani!”. În […]
15:20
Sportivii români transmit mesaje de Ziua Națională. Nadia Comăneci: „Vă trimit un gând cald și mândru, cu speranța că vom păstra mereu aproape tot ce ne leagă” | AUDIO # Europa FM
Stabilită în Statele Unite, fosta gimnastă Nadia Comăneci a transmis un mesaj de Ziua Națională a României. Într-un clip publicat pe pagina sa de Facebook, Nadia Comăneci le urează tuturor românilor „La mulți ani”. Nadia Comăneci: „România rămâne pentru mine locul în care am crescut, unde m-am format” „Dragi români, de Ziua Națională simt o […]
15:20
Handbal feminin. România va înfrunta Danemarca luni, de la 21:30, în grupele Campionatului Mondial | AUDIO # Europa FM
Echipa națională de handbal feminin a României sărbătorește Ziua Națională pe teren: joacă, în seara aceasta – de la 21:30 – împotriva Danemarcei în grupele Campionatului Mondial. Ambele echipe sunt deja calificate, dar rezultatul meciului va decide cine termină grupa pe primul loc, cu punctaj maxim. Meciul va fi dificil pentru românce. Danezele n-au mai […]
15:20
Mesaje de Ziua Națională a României de la ministrul Educației și de la profesorul Marcel Bartic. Daniel David: „Cunoașterea este antidotul vremurilor noastre” | AUDIO # Europa FM
Un mesaj de Ziua Națională a transmis și ministrul Educației. Daniel David atrage atenția asupra unui mare pericol care, în ultimii ani, atentează la democrația României – analfabetismul funcțional, care ne face vulnerabili în fața manipulărilor și a teoriilor conspirației. Subiectul este abordat și de realizatorul emisiunii Academia Europa FM, Marcel Bartic, în mesajul său […]
15:20
SONDAJ: Românii cu vârste peste 45 de ani apreciază mai mult România decât unii dintre tineri | AUDIO # Europa FM
Cât de patrioți sunt românii. Trei sferturi dintre aceștia spun că iubesc România și sunt mândri de țara lor, arată un sondaj INSCOP. Dintre toate grupele de vârstă, românii vârstnici apreciază cel mai mult România, însă tinerii nu sunt la fel de acord cu afirmația „Iubesc România”. 75% dintre participanții la sondaj sunt total de […]
15:20
Franța: Pensionarii din afara UE s-ar putea să nu mai beneficieze de asistență medicală gratuită de la stat. Inițiatorul proiectului: „Dacă eşti cetăţean francez şi te muţi în SUA, nu beneficiezi de reciprocitate” | AUDIO # Europa FM
Franța nu va mai oferi asistență medicală gratuită pentru pensionarii din afara Uniunii Europene. Măsura ar putea intra în vigoare de anul viitor, iar statul francez încearcă astfel să-și reducă din cheltuieli. Legislația din Franța le permite în prezent cetățenilor din afara Uniunii Europene care nu lucrează să beneficieze de asistență medicală gratuită dacă îndeplinesc […]
15:20
Gorj: Un bărbat s-a electrocutat după ce s-a dat jos din mașină pentru a muta de pe șosea mai multe crengi. Victima nu a observat și firele de electricitate căzute | AUDIO # Europa FM
Un șofer a ajuns la spital cu răni grave pe corp, în urma unui incident șocant. Bărbatul a fost electrocutat, după ce a încercat să înlăture de pe carosabil câteva crengi care ajunseseră pe drum. Acesta n-a observat că din cauza vântului au ajuns în drum și firele de electricitate. Bărbatul, în vârstă de 40 […]
15:20
Reportaj „The Guardian”: Cum a creat România schema de returnare pe bază de garanție. Mai multe țări europene discută cu reprezentanții RetuRO pentru a introduce un sistem similar | AUDIO # Europa FM
Reportaj „The Guardian”: Cum a creat România uriașa sa schemă populară de returnare pe bază de garanție. RetuRO, sistemul românesc de returnare a sticlelor și dozelor din plastic și metal, este prezentat într-un amplu material realizat de jurnaliștii britanici. Este unul dintre puținele lucruri pe care România le face excepțional de bine, spun cu invidie […]
15:20
Academia Europa FM, cu Marcel Bartic: Ce mai înseamnă patriotismul pentru copiii din România? Invitat este profesorul Mihai Manea, autor de manuale, programe școlare și lucrări de specialitate # Europa FM
Academia Europa FM dedică Zilei Naționale o ediție specială. Invitatul de astăzi al lui Marcel Bartic este profesorul Mihai Manea, apreciat autor de manuale, programe școlare și lucrări de specialitate. Propunem ascultătorilor noștri o discuție privind semnificațiile actuale ale Marii Uniri, ce mai înseamnă patriotismul pentru copiii din România, dar și felul în care aceste […]
Acum 6 ore
11:20
Veteran de război, decorat de preşedintele Nicuşor Dan cu Ordinul „Virtutea Militară” în grad de Cavaler # Europa FM
Preşedintele Nicuşor Dan l-a decorat, cu prilejul Zilei Naționale a României, pe colonelul în retragere, veteran de război, Banu Vasile Ion, în vârstă de 107 ani. Tot astăzi se împlinesc 107 ani de la Unirea Transilvaniei, Banatului, Crişanei şi Maramureşului cu România. Nicușor Dan a transmis că, „la 107 ani, domnul Ion Vasile Banu reprezintă […]
11:20
Parada militară de Ziua Națională a României. Aproape 3000 de militari români și străini vor defila în Piaţa Arcului de Triumf # Europa FM
Parada militară organizată la Bucureşti cu prilejul Zilei Naţionale a României se desfăşoară luni, începând cu ora 11:00, în Piaţa Arcului de Triumf. Peste 2.900 de militari şi specialişti din Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Român de Informaţii, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale şi Administraţia Naţională a Penitenciarelor, cu 220 de mijloace tehnice, dintre […]
11:20
Volodimir Zelenski, așteptat la Palatul Élysée de președintele francez Emmanuel Macron, după negocieri de pace „productive” cu oficialii americani | AUDIO # Europa FM
O noua rundă de negocieri Statele Unite – Ucraina pentru a discuta planul american de a pune capăt conflictului cu Rusia. Fără concluzii clare, dar cu declarații apreciative. Între timp, Volodimir Zelenski va fi primit luni, 1 decembrie, la Palatul Élysée de preşedintele francez, Emmanuel Macron. Întâlnirea dintre oficialii americani şi ucraineni care a avut loc […]
11:20
Prahova: Elevii de 13 localități vor face cursuri online în această săptămână, din cauza crizei apei potabile în zonă. Populația primește apă îmbuteliată | AUDIO # Europa FM
Criza apei potabile din județul Prahova: Peste 100.000 de oameni din 13 localități nu au apă la robinete de peste trei zile. Se întâmplă în contextul în care barajul Paltinu, din care se alimentau aceste localități, este golit pentru lucrări. Iar în contextul ploilor abundente, apa, plină de mâl, nu mai poate fi filtrată pentru […]
11:20
Craiova: Ceremonii militare de Ziua Națională a României, în Piața „A.I. Cuza”. Ediție specială „România în Direct”, de la Târgul de Crăciun | AUDIO # Europa FM
Craiova sărbătorește Ziua Națională a României. Autoritățile îi invită pe locuitori să celebreze 1 Decembrie în centrul orașului, unde vor avea loc ceremonii militare și spectacole. Tot astăzi, Europa FM vine în Bănie cu o ediție specială a emisiunii „România în Direct”. Craiovenii sunt invitați să sărbătorească Ziua Națională a României în Piața „A.I. Cuza”. […]
11:20
Premierul Ilie Bolojan: „1 decembrie ne îndeamnă să avem încredere în România și în noi înșine” / Unirea ne-a dat dreptul de a fi o națiune întreagă și datoria de a munci pentru bunăstarea națională # Europa FM
1 decembrie ne îndeamnă să avem încredere în România și în noi înșine – transmite premierul Ilie Bolojan luni, de Ziua Națională a României. El spune că fiecare serviciu public care funcționează mai eficient ori fiecare lucrare bine făcută în țară reprezintă o formă reală de patriotism. De Ziua Națională a României, prim-ministrul s-a referit […]
11:20
Vrancea: Două cutremure cu magnitudini de 3,8 şi 3,3 s-au produs luni dimineaţă în județ # Europa FM
Două cutremure cu magnitudini de 3,8 şi, respectiv, 3,3 s-au produs luni dimineaţa în zona seismică Vrancea, potrivit informaţiilor publicate de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP), conform Agerpres. Primul seism, de 3,8, s-a produs la ora locală 5:40, în judeţul Vrancea, la adâncimea de 139,4 km, în apropierea următoarelor oraşe: 50 km […]
11:20
Mesaje de Ziua Națională a României de la oficialii Republicii Moldova. Maia Sandu: 1 decembrie 1918 a deschis „drumul spre pace, libertate și democrație pentru poporul român. Aceste valori sunt însă amenințate acum” | VIDEO # Europa FM
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, precum și premierul Alexandru Munteanu și președintele Parlamentului de la Chișinău – Igor Grosu – au transmis mesaje cu ocazia Zilei Naționale a României. „Este o sărbătoare a noastră comună”, a afirmat președintele Parlamentului din țara vecină. Președinta Maia Sandu, care are și cetățenie română, a transmis că momentul Marii […]
Ieri
15:20
Locuitorii din regiunea separatistă Transnistria a Republicii Moldova își votează astăzi deputații și șefii de localități # Europa FM
Aproape 400.000 de votanți ar trebui să ajungă la vot până diseară, la ora locală 20:00, când se închid urnele. Pentru acest scrutin nu există un nivel minim de participare pentru ca alegerile să fie considerate recunoscute… așa cum este, de exemplu, pragul de 33% în Republica Moldova. La alegerile de astăzi vor fi aleși […]
15:20
Zeci de mii de locuitori din județele Prahova și Dâmbovița încă nu au apă potabilă după 48 de ore # Europa FM
Situație critică în continuare – după 48 de ore – în județele Prahova și Dâmbovița, unde zeci de mii de locuitori din peste 10 localități – inclusiv orașul Câmpina – au rămas fără apă potabilă. Autoritățile locale au luat primele măsuri: apa este livrată cu cisterna pentru locuitori în mai multe localități. Apa de la […]
Mai mult de 2 zile în urmă
15:20
Numeroase zboruri au fost anulate și au întârziat după ce peste 6.000 de avioane Airbus 320 au fost rechemate de urgență, măsură care afectează mai mult de jumătate din flota globală # Europa FM
Compania Airbus – constructorul de avioane comerciale – a rechemat aeronavele pentru o modificare la software.Multe dintre companiile afectate au curse și în România. Agenția Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației – principala autoritate de certificare pentru aeronavele A320 – a transmis că rechemarea aeronavelor Airbus A320 este o măsură de precauție. Mai exact, măsura vine […]
15:20
Luminițele de sărbători din Capitală vor fi aprinse sâmbătă seară | Decorațiuni cu tematică muzicală: cheia sol, instrumente și personalități emblematice # Europa FM
Luminițele de sărbători din Capitală vor fi aprinse în această seară, anunță Primăria Municipiului București. Peste 7 milioane de beculețe vor străluci pe străzile Capitalei mai ales în târgurile de Crăciun organizate de primărie. Luminile vor avea în acest sezon semnificație muzicală, pe unele străzi sunt amenajate lumini în formă de instrumente, note muzicale și […]
11:20
Două drone au pătruns în spațiul aerian al Republicii Moldova seara trecută. S-au deplasat pe direcția Stanislavka, regiunea Odesa – Vărăncău, regiunea din stânga Nistrului, scrie presa locală. În urma incidentului, a fost închis temporar spațiul aerian al țării. A fost redeschis ulterior, cu excepția regiunii de nord. Momentan nu au fost identificate obiecte care […]
28 noiembrie 2025
23:20
Presa internațională reacționează la demisia ministrului Apărării, Ionuț Moșteanu. Le Figaro notează că decizia a fost luată pentru a nu-i împiedica pe liderii țării să își ducă „misiunea dificilă” în fața Rusiei | AUDIO # Europa FM
Presa internațională reacționează la demisia ministrului Apărării, Ionuț Moșteanu. Știrea a fost preluată de importante agenții franceze și britanice de știri, dar și de principalele cotidiene rusești. Publicațiile externe analizează atât contextul scandalului privind studiile sale, cât și implicațiile politice ale plecării sale bruște din funcție. „Ministrul român al Apărării demisionează după ce a recunoscut […]
23:20
Se reiau programele Flex, prin care liceenii români pot studia în Statele Unite. Până când se pot înscrie | AUDIO # Europa FM
Se reiau programele Flex, prin care liceenii români pot studia în Statele Unite, iar cei americani pot veni să învețe în liceele noastre. Ministrul Educației a semnat un nou acord în acest sens cu oficialii americani. România și Statele Unite vor asigura fondurile pentru aceste programe în mod egal, a explicat ministrul Daniel David. Ministrul […]
23:20
Fără artificii și petarde de anul viitor în București, prevede un proiect al Primăriei Capitalei | AUDIO # Europa FM
Fără artificii și petarde de anul viitor în București, prevede un proiect al Primăriei Capitalei. Materialele pirotehnice ar urma să fie interzise inclusiv în cadrul evenimentelor și festivităților publice și private. Proiectul de hotărâre se află în dezbatere publică până pe 12 decembrie. Proiectul Primăriei București își propune să protejeze animalele de zgomotele puternice, să […]
23:20
Șeful de cabinet al președintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski, demisionează după scandalul de corupție de la Kiev | AUDIO # Europa FM
Șeful de cabinet al președintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski, a demisionat vineri, după scandalul de corupție care a zdruncinat cabinetul de la Kiev. Anunțul demisiei a fost făcut chiar de șeful statului, care i-a mulțumit fostului său colaborator. Scandalul de corupție, ajuns atât de aproape de Zelenski, survine într-un moment în care Ucraina se află în […]
23:20
Ultimii 11 papagali Ara lui Spix care trăiesc în sălbăticie au fost infectați cu un virus incurabil și letal, a anunțat guvernul brazilian. Specia, celebră pentru culoarea albastră și pentru inspirația filmului „Rio”, se află astfel din nou în pericol critic. Păsările au fost reintroduse recent în habitatul lor natural din nord-estul Braziliei, după ce […]
19:20
Materii noi și perspective moderne la orele de Educație fizică și sport din licee. Programa revizuită introduce un curs numit „Psihologia sportului” | AUDIO # Europa FM
Programa școlară pentru „Educație fizică și sport” – pentru clasele de liceu, a fost prezentată, astăzi, la Ministerul Educației. Este programa revizuită, care va fi aplicată de la toamnă atât în liceele obișnuite, cât și în cele sportive. Profesorii vor fi liberi să-și facă ora cât mai atractivă – spun autorii. Pe lângă exercițiile fizice […]
19:20
Fostul ministru al Energiei, Sebastian Burduja, și actualul ministru i-ar fi protejat pe cei doi șefi ai Hidroelectrica să rămână în funcție, deși posturile ar fi fost ocupate prin concursuri aranjate | AUDIO # Europa FM
„Conducerea Hidroelectrica ne-a dat țeapă, cu sprijinul miniștrilor Burduja și Ivan”, scrie publicația România Curată, a Societății Academice din România, cel mai vechi think-tank din țară. Jurnaliștii au explicat cum cei doi foști directori ai companiei au demisionat „în mod amiabil” și au mai primit și 24 de salarii compensatorii, chiar și după ce Comisia […]
19:20
Guvernul demarează procesul de angajare a răspunderii pentru legea pensiilor magistraților, anunță Ilie Bolojan: Probabil, marți vom trece la finalizarea acestei proceduri prin prezentarea ei în Parlament | AUDIO # Europa FM
Guvernul s-a reunit în ședință pentru adoptarea proiectului de lege privind pensiile magistraților, după ce a fost primit avizul CSM. Executivul lansează procedura de angajare a răspunderii pentru a nu pierde cele 230 de milioane de euro, bani europeni acordați prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Premierul Ilie Bolojan: „Demară astăzi procedura de angajare […]
19:20
Trei noi centre incluse în rețeaua națională de expertiză pentru bolile rare. Președintele COPAC: Ajută pacienții să intre într-un circuit cât mai ușor, pentru diagnosticare, investigații și tratament | AUDIO # Europa FM
Trei noi centre de boli rare au fost incluse în rețeaua de centre de expertiză pentru boli rare, a anunțat ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, pe Facebook. Potrivit ministrului, acestea vor funcționa la Spitalul Clinic de Urgență București, Spitalul Clinic „Prof. Dr. Th. Burghele” București și Spitalul Clinic de Urgență Sf. Apostol Andrei Constanța. Cele trei […]
19:20
Omul de afaceri Ioan Niculae, condamnat la 10 ani de închisoare într-un dosar în care este acuzat de evaziune fiscală | AUDIO # Europa FM
O nouă condamnare pentru omul de afaceri Ioan Niculae. Acesta a fost condamnat la 10 ani de închisoare, într-un dosar în care era suspectat că ar fi scos ilegal bani din firmele pe care le controla. Decizia nu este definitivă și poate fi atacată cu apel. Omul de afaceri, care era și patron al echipei […]
19:20
Franța: Emmanuel Macron propune interzicerea telefoanelor mobile în licee. Măsura este deja aplicată pentru elevii din gimnaziu printr-un program pilot | AUDIO # Europa FM
Fără telefoane mobile în liceele din Franța este propunerea președintelui Emmanuel Macron pentru elevii francezi. Măsura ar fi, de fapt, o extindere a interzicerii telefoanelor mobile, care este deja aplicată pentru clasele din gimnaziu. Reforma ar urma să intre în vigoare de la începutul următorului an școlar. Interdicția – deja aplicată pentru elevii din gimnaziu […]
19:20
Trump se pregătește să recunoască Crimeea și alte teritorii ucrainene ocupate drept parte a Rusiei | AUDIO # Europa FM
Trump se pregătește să recunoască Rusiei Crimeea și celelalte teritorii ucrainene ocupate. Președintele american i-a trimis pe emisarul special și pe ginerele său la Moscova, ca să-i prezinte oferta direct lui Vladimir Putin, scrie The Telegraph. Între timp, Putin cere ca Ucraina să-și retragă trupele din teritoriile pe care armata rusă le controlează parțial și […]
19:20
Timișoara: S-a deschis expoziția „Fragilitatea Eternului”, dedicată orașului Pompei, dispărut în urma erupției vulcanului Vezuviu | AUDIO # Europa FM
La Timișoara s-a deschis astăzi una dintre cele mai importante expoziții din România: Fragilitatea Eternului. De la Pompei la Grand Tour până astăzi. Este un proiect unic realizat de Muzeul de Artă din oraș, în colaborare cu șapte muzee din Italia. Expoziția poate fi vizitată până la sfârșitul lunii martie. Expoziția, care poate fi vizitată […]
15:20
Gorj: Medicul de la Spitalul de Urgență din Târgu Jiu, sancționat după ce a trimis un pacient în stare gravă pentru consult la alte secții, deși trebuia ventilat permanent în secția de ATI. Bărbatul a murit în ambulanță | AUDIO # Europa FM
A fost sancționat medicul de la Spitalul de Urgență din Târgu Jiu care a preluat un bolnav și apoi l-a trimis cu ambulanța la un spital. Bărbatul, în vârstă de 78 de ani, a murit între timp în ambulanță. În urma verificărilor, Comisia de disciplină a stabilit că medicul Liliana Crăciun a încălcat mai multe […]
15:10
Diploma lui Moșteanu. Facultate la stat sau la privat? Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu și-a dat demisia după ce și-a trecut în CV că ar fi urmat o universitate la ale cărei cursuri nu a participat în realitate. Dezvăluirile au fost făcute de jurnaliștii de la Libertatea și se adaugă celor din care aflăm că și […]
15:10
Cristian Tudor Popescu, despre plecarea lui Ionuț Moșteanu de la Apărare: „Nu este o demisie, este o demitere. A fost silit de partid să plece” | AUDIO # Europa FM
Ionuț Moșteanu nu și-a dat demisia, ci a fost demis – silit de partid să plece, spune scriitorul și gazetarul Cristian Tudor Popescu într-o intervenție pentru Știrile Europa FM. Acesta a catalogat explicațiile lui Ionuț Moșteanu privind greșelile din CV ca fiind „ridicole până la grotesc”. „Nu este o demisie, este o demitere. Domnul acesta […]
15:10
Noua programă la Limba și Literatura Română pentru clasa a IX-a a stârnit un val de critici în mediul educațional. Liviu Papadima: „Recomandarea mea ar fi refacerea componentei de literatură, din păcate integral” | AUDIO # Europa FM
Noua programă de limba și literatura română pentru clasa a IX-a a stârnit un val de critici în mediul educațional. Profesorii și scriitorii acuză Ministerul Educației că merge cu decenii înapoi în timp și că îi obligă pe elevi să se concentreze pe autori vechi, fără a aprofunda literatura contemporană. Pe de altă parte, ministrul […]
15:10
5.000 de pompieri vor fi mobilizați zilnic în minivacanța de 1 Decembrie, transmite Inspectoratul General pentru Situații de Urgență. Adrian Marin, purtător de cuvânt al IGSU: „Vor fi disponibile peste 3.600 de mijloace tehnice” „Vor fi disponibile peste 3.600 de mijloace tehnice, dintre care aproape 950 de echipaje de stingere, 125 echipaje de descarcerare, 300 […]
15:10
Troița din Tâncăbești, unde era comemorat liderul legionar Corneliu Zelea Codreanu, a fost distrusă. Polițiștii din Snagov s-au sesizat din oficiu și au deschis o anchetă | AUDIO # Europa FM
Anchetă a polițiștilor ilfoveni, după ce troița din satul Tâncăbești a fost distrusă. Este locul unde era elogiat anual fostul lider legionar Corneliu Zelea Codreanu, deși, potrivit legii, astfel de evenimente sunt interzise. Incidentul vine cu doar două zile înainte de momentul comemorării liderului Gărzii de Fier din perioada interbelică. Nu se știe momentan cine […]
15:10
107 nu este un număr rotund! Dar atunci când este legat de identitatea națională a românilor, înseamnă ceva pentru noi toți! 1 decembrie 1918, acum 107 ani, este momentul în care statul român modern a fost recunoscut pe plan internațional. O zi în care inimile românilor din Muntenia, Transilvania, Moldova, Banat, Dobrogea, Oltenia, Bucovina, Crișana […]
12:40
A doua rectificare bugetară din 2025. Cresc bugetele pentru trei ministere. Mai puțini bani pentru Ministerele Muncii, Mediului și Afacerilor Interne | AUDIO # Europa FM
Ministerul de Finanțe a lansat aseară în dezbatere publică proiectul de Ordonanță de Urgență privind a doua rectificare bugetară din acest an. Primesc bani în plus Sănătatea, Transporturile și Agricultura. Printre ministerele care au pierdut bani se numără Finanțele și Investițiile și Proiectele Europene. Ministrul de Finanțe spunea ieri că rectificarea bugetară aflată încă în discuție […]
12:40
Şedinţă extraordinară de guvern pentru aprobarea proiectului privind pensiile magistraţilor. Guvernul va începe procedura de angajare a răspunderii pentru a nu pierde bani europeni | AUDIO # Europa FM
Şedinţă de guvern extraordinară astăzi pentru aprobarea proiectului privind pensiile magistraţilor. Palatul Victoria așteaptă oficial avizul Consiliului Superior al Magistraturii. Plenul CSM, reunit ieri, a avizat negativ proiectul de lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu. Astăzi este termenul limită pentru adoptarea reformei. România riscă să piardă 230 de […]
12:40
Francezii dedică un festival culturii române. Jidvei aduce un omagiu spiritului românesc prin lansarea colecției “Spirit”, în premieră la Paris. (P) # Europa FM
Jidvei prezintă noua colecție, Spirit, în perioada 18 noiembrie – 1 decembrie 2025, în inima celui mai important festival dedicat culturii române “Un Week-end à l’Est”. Festivalul reunește la Paris 80 de artiști români de renume, din diverse domenii, printre care Mircea Cărtărescu, Cristian Mungiu, Dan Perjovschi, Mircea Cantor, Matei Vișniec, Corneliu Porumboiu, Ioana Pârvulescu, […]
12:40
Vâlcea: Un bărbat în vârstă de 87 de ani a fost rănit după ce butelia de la aragaz a sărit în aer | AUDIO # Europa FM
Un bărbat a fost rănit în urma unei explozii urmată de un incendiu în Râmnicu Vâlcea. O butelie de aragaz a sărit în aer și distrus o bucătărie de vară. Victima are 87 de ani. Explozia unei butelii de aragaz a avut loc în momentul în care un bărbat a aprins un chibrit. Butelia a […]
12:40
România mai are câteva ore să îndeplinească țintele din PNRR pentru a accesa sute de milioane de euro, fonduri europene. Ce jaloane a bifat / Reforma pensiilor magistraților, pe masă în ultimul moment | AUDIO # Europa FM
România risca să piardă sute de milioane de euro. La miezul nopții expiră termenul limită pentru îndeplinirea țintelor din PNRR, Planul Național de Redresare și Reziliență, iar unele jaloane nu au fost încă îndeplinite – cum ar fi reducerea cheltuielilor cu pensiile speciale – iar altele sunt îndeplinite parțial. Doi ani a ani a avut […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.