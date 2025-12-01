„Nu avem, din atâția români, un antrenor?” Patronul FCSB se opune posibilei numiri a lui Zeljko Kopic ca selecționer: „Națiune de doi lei!”

Golazo.ro, 1 decembrie 2025 15:20

Gigi Becali (67 de ani) a vorbit despre posibila preluare a poziției de selecționer de către croatul Zeljko Kopic.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Golazo.ro

Acum 30 minute
15:20
„Nu avem, din atâția români, un antrenor?” Patronul FCSB se opune posibilei numiri a lui Zeljko Kopic ca selecționer: „Națiune de doi lei!” Golazo.ro
Gigi Becali (67 de ani) a vorbit despre posibila preluare a poziției de selecționer de către croatul Zeljko Kopic.
Acum o oră
15:00
Dispare încă o echipă? Situație critică pentru clubul din România: „Principalii finanțatori și-au retras integral sprijinul” Golazo.ro
FC Olimpia Satu Mare, echipă din Liga 3, a anunțat că principalii finanțatori și-au retras integral sprijinul financiar față de club.
Acum 2 ore
14:30
Danemarca - România LIVE de la 21:30, în ultimul meci al grupei preliminare de la CM 2025 » Ovidiu Mihăilă vrea „surpriza” Golazo.ro
România și Danemarca se întâlnesc astăzi, de la ora 21:30, în ultimul meci al grupei preliminare de la CM 2025. Partida poate fi urmărită în format liveTEXT pe GOLAZO.ro.
14:20
„Tadici mi-a abuzat fata, a batjocorit-o” Un tată face acuzații-șoc: „Copilul meu a ajuns la psihiatru din cauza lui Tadici. A înfometat-o, i-a falsificat semnătura” Golazo.ro
Marian Bălan, tatăl handbalistei Francesca Bălan, povestește cum fata lui a cedat psihic din cauza comportamentului barbar al lui Tadici: „A intrat în depresie, doar psihiatrul a putut să o salveze”.
14:20
Ajax - Groningen, suspendat VIDEO: Scene incredibile pe stadionul „Johan Cruyff” » Arbitrul a oprit de două ori meciul din cauza fanilor! Decizia Federației Golazo.ro
Meciul dintre Ajax și Groningen de duminică a fost suspendat definitiv după ce fanii gazdelor au aprins torțe și au aruncat cu artificii pe teren.
Acum 4 ore
13:40
Lyuboslav Penev, în stare gravă Bulgarul care i-a antrenat Daniel Pancu și Florentin Petre se luptă din nou cu o boală gravă » Mesajul lui Georgi Milanov Golazo.ro
Lyuboslav Penev (59 de ani), fostul atacant de la CSKA Sofia și Valencia, se confruntă cu boală care i-ar putea pune viața în pericol.
12:50
A murit Nicola Pietrangeli Legenda tenisului italian avea 92 de ani » A câștigat de două ori Roland Garros și a scris istorie în Cupa Davis Golazo.ro
Nicola Pietrangeli, legendă a tenisului italian, a decedat luni la vârsta de 92 de ani.
12:30
Ionuț Radu, vinovat pentru înfrângere  FOTO+VIDEO: Spaniolii nu au avut milă de portarul român, după gafa decisivă din La Liga: „Asta trebuia să facă” Golazo.ro
Celta Vigo - Espanyol 0-1. Ionuț Radu, portarul gazdelor, a avut o greșeală imensă la golul victoriei reușit de Kike Garcia.
12:00
„«Legea Novak» nu va trece” Fostul șef de club explică: „Sancțiuni aspre din partea UE!” + Alternativa găsită: „Să fie ca în Ungaria” Golazo.ro
Cristi Balaj (54 de ani) a vorbit pe tema subiectului care stârnit multiple discuții în ultimele săptămâni, în sportul românesc.
Acum 6 ore
11:20
Marica, dezamăgit de FCSB Oficialul Farului, acuzații după înfrângere: „M-a lăsat cu un gust amar! Nu se cade la o echipă campioană” Golazo.ro
Farul - FCSB 1-2. Ciprian Marica, acționarul constănțenilor, a vorbit despre înfrângerea din etapa #18 și s-a declarat dezamăgit de atitudinea adversarilor.
11:10
Răzvan Marin, eliminat în derby FOTO: Mijlocașul român a stat doar 35 de minute pe teren! O putea costa victoria pe AEK Golazo.ro
Panathinaikos - AEK Atena 2-3. Răzvan Marin, mijlocașul oaspeților, a fost eliminat după ce a primit două cartonașe galbene în doar 35 de minute.
10:40
FCSB, fără mai mulți titulari la Arad Patronul anunță schimbări în primul „11” la meciul cu UTA din Cupa României: „Nu vor face deplasarea” Golazo.ro
Farul - FCSB 1-2. Gigi Becali (67 de ani) a anunțat că, în partida din Cupa României cu UTA Arad, echipa campioană nu se va baza pe mai mulți jucători din primul „11” obișnuit.
10:20
Duarte, pregătit pentru FCSB VIDEO: Prima reacție a portughezului la revenirea în România Golazo.ro
Andre Duarte (28 de ani) a ajuns în România pentru a oficializa transferul la FCSB.
10:00
Ratează Derby de România FOTO: A fost decisiv pentru FCSB în două meciuri cu Dinamo din 2025, dar nu va putea juca împotriva rivalei în etapa #19 Golazo.ro
Farul - FCSB 1-2. Campioana s-a impus la limită în deplasarea de la Constanța, însă a pierdut un jucător important.
10:00
Scandal cu arbitrul polițist! Lucescu a răzbufnit pe teren după jocul lui PAOK, urlând la fanii adverși și protestând contra arbitrului Golazo.ro
Răzvan Lucescu s-a înfuriat la ultimul meci al lui PAOK, duminică seară, după ce a câștigat cu 3-2 pe terenul lui Levadiakos
Acum 8 ore
09:40
Semnează cu FCSB Patronul a luat o decizie importantă după victoria cu Farul: „Face banda, tată!” Golazo.ro
Farul - FCSB 1-2. Gigi Becali, patronul campioanei, a declarat că se gândește să-i prelungească contractul lui Valentin Crețu.
09:00
„Impact devastator” Luka Modric, nemaivăzut în Top 5 Europa: „E obsesiv” Golazo.ro
Luka Modric, 40 de ani, poartă Milan spre titlu în Serie A. Toate meciurile, aproape toate minutele și o influență colosală în jocul rossonero
Acum 24 ore
00:00
Chivu, conferință cu bucluc Antrenorul lui Inter a glumit cu jurnaliștii: „Cineva fumează, nu eu” Golazo.ro
PISA - INTER 0-2. Cristi Chivu (45 de ani), antrenorul nerazzurrilor, s-a confruntat cu o situație inedită la conferința de presă de la finalul partidei.
30 noiembrie 2025
23:50
„Ne-am recăpătat spiritul”  Elias Charalambous, fericit după victoria cu Farul Constanța: „Ce s-a întâmplat nu a fost ușor” Golazo.ro
FARUL - FCSB 1-2. Elias Charalambous (45 de ani), antrenorul campioanei, a comentat victoria de la Ovidiu.
23:30
„Ne înjură de ne rup”  Adrian Șut, după victoria cu Farul: „Mi-am pus mâinile la urechi” + Ce spune Miculescu Golazo.ro
FARUL - FCSB 1-2. David Miculescu (24 de ani) și Adrian Șut (26 de ani) au vorbit despre partida câștigată de „roș-albaștrii” la Ovidiu.
23:20
„Finala Cupei Mondiale”  Patronul FCSB și-a schimbat discursul după victoria campioanei la Constanța: „Titlul este la noi! Golazo.ro
FARUL - FCSB 1-2. Gigi Becali (67 de ani), patronul campioanei, s-a arătat încântat de victoria echipei sale la Ovidiu.
23:10
Cristian Geambașu Sifonul? Golazo.ro
Florin Tănase, unul dintre cei mai importanți jucători ai FCSB are o problemă de imagine. Are sau sunt doar răutăți ale galeriilor care îl acuză că este omul lui Becali în vestiar? Ar fi greșit dacă Tănase s-ar disocia de aceste alegații?
22:50
Popovici, invitat la Monaco  Campionul olimpic a luat masa cu familia regală, la Monte Carlo: „Vorbim chestii de tocilari” Golazo.ro
David Popovici (21 de ani), campion olimpic la Paris, a fost invitat de familia regală la Monte Carlo și a oferit un interviu pentru Monaco TV.
22:30
„Minte de îngheață apa sub cloșcă” Valeriu Iftime, caracterizări dure pentru Anca Alexandrescu, Călin Georgescu și votanții AUR Golazo.ro
Invitat la podcastul TOP LEVEL, Valeriu Iftime (65 de ani), afacerist român și patron al celor de la FC Botoșani, și-a exprimat părerea cu privire la partidul AUR.
22:20
„Evident că ni-l dorim” Un internațional român, ținta lui Dinamo pentru perioada de mercato din iarnă: „Încercăm”. Îl vrea și FCSB Golazo.ro
Andrei Nicolescu (49 de ani), președintele lui Dinamo, a vorbit despre posibilitatea unui transfer al lui Lisav Eissat (20 de ani).
22:10
Titlul se decide în  ultima etapă Formula 1 » Norris putea deveni campion mondial azi, dar Verstappen a câștigat în Qatar Golazo.ro
Max Verstappen (28 de ani), pilotul celor de la Red Bull, a câștigat Marele Premiu din Qatar, iar lupta pentru titlul mondial se va decide în ultima etapă, la Abu Dhabi, duminica viitoare.
21:50
Umbra lui Messi peste Barcelona Ce făceau toți directorii catalani: „M-am culcat sperând că va spune da”. Totul depindea de el Golazo.ro
Leo Messi, care tocmai a devenit cel mai bun pasator din istorie, controla tot ce mișca în perioada când juca pentru Barcelona
21:30
Florin Tănase, ținta jignirilor VIDEO. Jucătorul de la FCSB a intrat în gura fanilor Farului: „Sifonule! Suzeto!” Golazo.ro
Florin Tănase a avut parte de un tratament ostil la Farul - FCSB, fiind fluierat la fiecare atingere de balon și luat în colimator de galerie încă din primele minute.
21:30
Moment ciudat Flick - Raphinha  VIDEO Hansi Flick a dezvăluit ce a vorbit cu atacantul brazilian, după ultima victorie din campionat Golazo.ro
Raphinha (28 de ani), atacantul celor de la Barcelona, a vorbit cu Hansi Flick (60 de ani), antrenorul catalanilor, la finalul partidei cu Deportivo Alaves, scor 3-1.
21:20
Când ajunge Duarte la București GOLAZO.ro are toate detaliile despre transferul noului fundaș de la FCSB Golazo.ro
Andre Duarte (28 de ani), fundaș central, va ajunge în această seară la București.
21:20
Paqueta, eliminare bizară  Fanii îl acuză că a luat două „galbene” pentru  pariuri: „Comportament absurd, voia să fie trimis la vestiare” Golazo.ro
Lucas Paqueta (28 de ani), mijlocașul celor de la West Ham, a fost eliminat în înfrângerea cu Liverpool, scor 0-2, după ce a încasat două cartonașe galbene pentru proteste.
21:00
Mesaje analizate cu ChatGPT Reprezentanții Jandarmeriei  au cerut „aprobarea” inteligenței artificiale, înainte de Farul - FCSB: banner patriotic sau legionar? Golazo.ro
FARUL - FCSB. La partida de la Ovidiu, oamenii de ordine au verificat mesajele pe care fanii voiau să le afișeze și care aveau legătură cu 1 Decembrie, ziua națională a României.
20:50
Derby-ul Sevillei, întrerupt  Ce l-a determinat pe arbitru să ia această decizie Golazo.ro
SEVILLA - BETIS 0-2. Derby-ul etapei #14 din La Liga a fost întrerupt timp de 15 minute, după ce suporterii echipei gazdă au început să arunce cu diverse obiecte în teren.
19:30
Bîrligea nu e în lotul FCSB Motivul pentru care atacantul nu se află  pe foaia de joc pentru duelul cu Farul Golazo.ro
FARUL - FCSB. Daniel Bîrligea (25 de ani), atacantul campioanei, a fost lăsat în afara lotului pentru partida de la Ovidiu.
19:20
„Îmi doresc să fie supărat”  Andrei Nicolescu nu îl menajează pe Stipe Perica: „Voiam să-l scot din zona de confort” Golazo.ro
DINAMO - OȚELUL 1-0. Andrei Nicolescu, președintele roș-albilor, i-a dat replica lui Stipe Perica (30 de ani), după declarațiile făcute la finalul meciului de pe Arena Națională.
19:00
„În primăvară e gata” Veste importantă despre stadionul echipei de tradiție Golazo.ro
Romario Benzar (33 de ani), jucătorul celor de la Politehnica Timișoara, a vorbit despre stadionul „Eroii Timișoarei”, noua arenă din oraș.
18:30
Chivu a pus capăt speculațiilor Adevăratul motiv din spatele schimbărilor lui Lautaro: „A fost vina mea că nu am spus-o” + ce a făcut azi argentinianul Golazo.ro
PISA - INTER 0-2. Cristi Chivu (45 de ani), antrenorul „nerazzurilor”, a dezvăluit adevăratul motiv pentru care l-a înlocuit pe Lautaro Martinez (28 de ani) mai devreme decât se aștepta, în ultimele două meciuri ale vicecampioanei Italiei.
18:10
„Vorbește prostii”  Lando Norris i-a răspuns lui Max Verstappen, după atacurile pilotului olandez  Golazo.ro
Lando Norris (26 de ani) i-a răspuns lui Max Verstappen (28 de ani), după ce pilotul olandez i-a atacat pe cei de la McLaren.
17:50
Ruse, campioană la Trnava S-a impus cu 6-0 în decisiv » Salt impresionant în clasamentul WTA Golazo.ro
Gabriela Ruse (28 de ani, #101 WTA) a câștigat turneul ITF de la Trnava (Slovacia) dotat cu premii de 60.000 de dolari.
17:30
„Și acum am emoții dacă îl văd” VIDEO. Ionuț Cercel, despre  întâlnirea cu Gică Hagi  + Cum a trăit primele săptămâni la FCSB Golazo.ro
Ionuț Cercel (19 ani), fundașul celor de la FCSB, a rememorat prima întâlnire cu Gică Hagi (60 de ani).
17:30
Dennis Man nu a mai prins echipa  Motivul pentru care românul nu a jucat pentru PSV în campionat: „Nu e obișnuit să facă asta” Golazo.ro
PSV - Volendam 3-0. Peter Bosz, antrenorul gazdelor, a precizat motivul pentru care Dennis Man nu a fost utilizat în partida din etapa #14 din Eredivisie.
17:00
„Rrahmani joacă fără chef” Veste bună pentru Universitatea Craiova, înainte de meciul cu Sparta Praga: „Fanii își pierd răbdarea” Golazo.ro
Albion Rrahmani (25 de ani), atacantul celor de la Sparta Praga, a fost criticat dur de presa din Cehia înaintea duelului cu Universitatea Craiova.
17:00
Ridiculizați de Abdallah FOTO:  Atacantul de la UTA  a făcut șah-mat apărarea lui Hermannstadt și a înscris un gol de generic Golazo.ro
Hermannstadt - UTA Arad. Hakim Abdallah (27 de ani) a marcat cu un șut senzațional după ce a driblat doi adversari.
16:30
Ratare incredibilă în Liga 1  FOTO: Jucătorul de la UTA Arad s-a făcut de râs în meciul cu Hermannstadt » S-a revanșat după 20 de minute Golazo.ro
Hermannstadt - UTA Arad. Marius Coman (29 de ani), atacantul oaspeților, a avut o ratare incredibilă în minutul 34 al meciului de la Sibiu.
16:20
Coelho, strict cu oltenii Antrenorul Craiovei a avut un mesaj clar pentru jucători, înainte de meciul cu U Cluj: „Asta trebuie să facem” Golazo.ro
U Cluj - U Craiova. Filipe Coelho, antrenorul oltenilor, a transmis că echipa sa trebuie să rămână cu picioarele pe pământ după victoria obținută cu Mainz, 1-0.
16:00
Pleacă de la Inter? Portarul lui Chivu ar putea părăsi Italia, după ce a fost implicat într-un accident mortal Golazo.ro
Josep Martinez (27 de ani) ar putea reveni în Spania, țara sa natală. La finalul lunii octombrie, portarul lui Inter a fost implicat într-un accident rutier în care un bărbat în vârstă de 81 de ani și-a pierdut viața.
Ieri
15:30
Lucescu, avertizat! Ce a spus antrenorul lui Juventus îi arată selecționerului ce ne așteaptă cu Turcia Golazo.ro
Kenan Yildiz, 20 de ani, joacă tot mai bine în acest sezon. Două goluri marcate pentru Juventus la 2-1 cu Cagliari. Ce a remarcat Luciano Spalletti.
15:20
Ngezana, pus la zid O legendă a lui Dinamo crede că fundașul FCSB ar trebui să fie sancționat: „Ne comportăm prea frumos cu străinii!” Golazo.ro
Gică Mihali (59 de ani), fostul fundaș de la Dinamo, l-a criticat dur pe Siyabonga Ngezana (28 de ani) pentru greșelile repetate.
15:00
Probleme tot mai mari la Dinamo  Încă un jucător al „câinilor” s-a accidentat: „I-a sărit umărul” » Cât ar putea lipsi Golazo.ro
Dinamo - Oțelul 1-0. Andrei Nicolescu, președintele „câinilor”, a vorbit despre accidentarea suferită de Antonio Bordușanu în partida de sâmbătă.
14:50
Thierry Henry se ia de o ligă întreagă Legendarul atacant francez nu a ezitat să-și spună părerea: „Jucătorii de acolo îmi trezesc îndoieli” Golazo.ro
Fostul mare atacant francez Thierry Henry (48 de ani) a criticat nivelul de joc din Bundesliga, despre care spune că este mult mai scăzut decât în Premier League.
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.