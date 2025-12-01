Lasconi, sigură că ea ar fi câștigat alegerile de anul trecut. „Pe mine sistemul m-a doborât”

10:00

Fostul candidat la prezidențiale Călin Georgescu susține că Nicușor Dan a forțat anularea primului tur de scrutin pentru șefia statului și că actualul președinte era pregătit, încă de atunci, să intre în cursa pentru Cotroceni. Georgescu îl acuză pe Nicușor Dan că ar fi încercat, la acea vreme, să folosească instituțiile statului împotriva sa pentru că părea […]