NATO construiește o bază laser în Groenlanda, de frica Rusiei și Chinei. De ce e vitală locația
Lumea Politică, 28 noiembrie 2025 06:50
O nouă stație terestră optică în Kangerlussuaq, Groenlanda, va folosi fascicule laser extrem de înguste pentru a descărca rapid date de la sateliți, oferind o alternativă rezistentă la bruiaj și sabotaj în fața amenințărilor rusești și chinezești din Arctica. Proiectul, dezvoltat de compania lituaniană Astrolight cu sprijinul Agenției Spațiale Europene (ESA), este primul de acest […]
• • •
Alte ştiri de Lumea Politică
Acum 30 minute
06:50
Acum 2 ore
06:10
Bolojan: „Nu vom mai crește impozitele, dar trebuie pusă presiune pe cheltuieli”. Ministerele trebuie să reducă din aparatul bugetar # Lumea Politică
Premierul Ilie Bolojan a vorbit joi despre reforma administrației locale și necesitatea de a fi redus aparatul bugetar, afirmând că încă nu există un acord în ce privește reducerile de cheltuieli. Șeful Guvernului a mai spus că și ministerele trebuie să strângă cureaua. Declarațiile vin în contextul în care Guvernul încearcă să atingă ținta de […]
Acum 8 ore
00:40
Primele “rezultate” ale austerității lui Bolojan: Venituri bugetare +12,5% în T3 2025, cheltuieli de personal –630 mil. lei – „România e pe calea cea bună” . Discurs populist # Lumea Politică
Premierul Ilie Bolojan a prezentat miercuri, într-o postare pe Facebook, bilanțul execuției bugetare din trimestrul III 2025 (iulie–septembrie), comparativ cu aceeași perioadă din 2024, concluzionând că măsurile de redresare fiscală adoptate în ultimele luni încep să producă efecte. Veniturile au crescut cu 12,5% (de la 79,2 miliarde lei la 89,1 miliarde lei, plus 9,9 miliarde […]
Acum 24 ore
16:20
Explicaţiile lui Virgil Popescu după ce numele său a apărut în scandalul Hidroelectrica: “Faptele sunt simple și verificabile” # Lumea Politică
Virgil Popescu, fost ministru al Energiei, în perioada 2020 – 2023, a reacţionat după ancheta Recorder, în care se precizează că printre beneficiarii curentului electric fără factură de la Hidroelectrica s-ar afla şi o firmă controlată de Alin Udriște, vicepreședinte al PNL Mehedinți și protejat al lui Popescu. "Resping categoric orice aluzie și asociere între […]
14:50
George Simion cere public demisia ministrului Apărării, Ionuț Moșteanu: „NU imposturii în funcții publice!” # Lumea Politică
Liderul AUR, George Simion, a lansat un apel public ferm prin care solicită demisia imediată a ministrului Apărării Naționale, Ionuț Moșteanu (USR), acuzându-l că a mințit în CV-ul oficial privind studiile sale universitare. Declarația liderului suveranist vine în contextul unui scandal recent izbucnit, după ce Universitatea Athenaeum din București a confirmat că Moșteanu nu a […]
14:20
Consiliul Suprem al Magistraturii (CSM) a emis aviz negativ pentru proiectul care creste vârsta de pensionare a magistraților. Din informațiile Gândul, toți au dat aviz negativ, mai puțin ministrul Justiției, Radu Marinescu, care s-a abținut. Ministrul a considerat că este modalitatea cea mai onorabila de a nu se poziționa împotriva unui demers realizat de guvernul […]
13:30
Barometrul RetuRO: La 2 ani de la lansare, Sistemul de Garanție-Returnare se apropie de 8 miliarde de ambalaje returnate # Lumea Politică
RetuRO, administratorul Sistemului de Garanție-Returnare, cel mai mare proiect de economie circulară din România, anunță evoluția și rezultatele programului pentru perioada ianuarie-octombrie 2025. În primele zece luni ale anului 2025, aproximativ 4,5 miliarde de ambalaje SGR au fost returnate, iar RetuRO a predat către reciclatori peste 320.000 de tone de PET, aluminiu și sticlă. La […]
12:00
Timișoara intră în era „Big Brother”: Camere cu AI și senzori inteligenți vor număra pietoni, mașini și trotinete – proiect de 788.000 lei # Lumea Politică
Primăria Timișoara, sub conducerea lui Dominic Fritz, a lansat pe 17 noiembrie 2025 o licitație pentru senzori cu inteligență artificială care vor monitoriza în timp real traficul rutier, numărul pasagerilor din transportul public și calitatea aerului, într-un proiect comun cu orașul ungar Szeged, finanțat prin Programul Europa Digitală al Comisiei Europene. Bugetul estimat depășește 788.000 […]
11:40
Hidroelectrica a dat curent gratis timp de 4 ani la politicieni din ograda PNL și biserici: Prejudiciu de milioane de euro, dosare clasate – Curtea de Conturi confirmă schema # Lumea Politică
Un raport al Curții de Conturi arată că Hidroelectrica a furnizat energie electrică gratuită, între ianuarie 2018 și iunie 2022, la 20 de companii și instituții religioase, fără să emită facturi și fără să întrerupă alimentarea, chiar și în insolvență. Prejudiciul total depășește câteva milioane de euro, iar printre beneficiari se numără firme controlate de […]
11:10
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, prins cu CV falsificat: Universitatea Athenaeum neagă că l-ar fi avut student, dar el a folosit diploma fictivă pentru funcții publice # Lumea Politică
Ministrul Apărării Naționale, Ionuț Moșteanu, se confruntă cu acuzații grave de falsificare a CV-ului, după ce Universitatea Athenaeum din București a confirmat că nu l-a avut niciodată student, contrazicând documentul oficial depus în 2016 la TAROM pentru a justifica numirea sa în consiliul de administrație. CV-ul, încă disponibil în arhivele companiei, menționează absolvirea Managementului la […]
10:20
Facturile la electricitate, dublate de eliminarea plafonării, urmează să crească iar. Facturi de 1000 lei/lună la gaze, la iarnă # Lumea Politică
Prețurile la energie electrică și gaze naturale amenință să afecteze sever bugetele românilor în această iarnă. După ce facturile la curent s-au dublat după eliminarea plafonării, și costurile pentru gaze sunt în creștere odată cu începerea sezonului rece, potrivit Antena 3. Statisticile arată că românii plătesc cea mai scumpă energie electrică din Uniunea Europeană, raportat […]
10:10
Scumpiri inevitabile și la legume din 2026: Serele și solariile, impozitate cu 50% – Fermierii: „Va fi rău, prețurile cresc și noi plătim pe terenul nostru acoperit cu folie” # Lumea Politică
România se pregătește pentru o explozie a prețurilor la legume chiar de la 1 ianuarie 2026, după ce Parlamentul a eliminat scutirile totale de impozit pentru sere, solarii, răsadnițe, ciupercării, silozuri pentru furaje și depozite de cereale, conform modificărilor aduse Codului Fiscal prin Legea nr. 296/2025, adoptată pe 18 noiembrie. Măsurile, parte a pachetului de […]
09:40
Atac armat la doi pași de Casa Albă: Doi militari din Garda Națională, răniți grav de un cetățean afgan – Trump: „Un act de terorism adus de Biden” # Lumea Politică
Un atac armat țintit a zguduit Washingtonul miercuri, 26 noiembrie 2025, la doar două blocuri de Casa Albă: doi membri ai Gărzii Naționale au fost împușcați în Farragut Square, o zonă turistică aglomerată lângă metrou. Suspectul, un cetățean afgan de 28 de ani, Rahmanullah Lakanwal, a fost rănit și reținut, după ce a tras asupra […]
09:40
Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a declarat miercuri că, „la prima vedere", majorarea TVA de la 19% la 21% pare să fi fost o greșeală, în contextul în care încasările bugetare nu ar reflecta creșterea cotei fiscale, transmite Mediafax. Grindeanu a făcut aceste afirmații, după ce a solicitat o analiză amplă la nivelul partidului privind impactul modificărilor […]
09:10
Jurnalista împinsă de omul lui Bolojan: Au presiunile lor, la nivelul Cancelariei premierului se discută despre concedieri # Lumea Politică
Jurnalista Antena 3 CNN Cătălina Mănoiu a declarat miercuri seara, în cadrul emisiunii "Sinteza Zilei", că la nivelul Cancelariei premierului se discută despre restructurarea posturilor şi că asupra ofițerului de presă al Guvernului care a bruscat-o pe ea, dar şi pe alţi jurnalişti, există presiuni. "Pe noi ne-a surprins acest comportament. Oamenii sunt îngrijoraţi şi, […]
08:50
Anamaria Gavrilă nu a votat Strategia Națională de Apărare: „E o scriere pentru apărarea statului, a celor care au furat puterea prin anularea alegerilor” # Lumea Politică
Deputata și președinta POT, Anamaria Gavrilă, a criticat virulent miercuri, Strategia Națională de Apărare a Țării pentru 2025–2030, adoptată în ședință comună a Parlamentului cu 314 voturi „pentru", 43 „împotrivă" și 3 abțineri. În discursul său din plen, ea a acuzat că puterea confundă securitatea națională cu apărarea statului, folosind amenințări precum manipularea informațională ca […]
Ieri
16:10
Incident bizar în Capitală: o femeie spune că a fost urmărită și amenințată de Marian Vanghelie. Fostul edil o acuză de același lucru # Lumea Politică
O femeie de 33 de ani a reclamat poliţiştilor, miercuri dimineaţă, în jurul orei 3.10, că ar fi fost urmărită în trafic pe mai multe străzi din Bucureşti şi din Ilfov de o maşină în care era un bărbat de 57 de ani. Acesta ar fi Marian Vanghelie, fostul primar al sectorului 5 şi fost […]
16:00
George Simion, despre discursul lui Nicușor Dan din Parlament: O asemenea lipsă de respect nu cred că a existat în ultimii 35 de ani # Lumea Politică
Preşedintele AUR, George Simion, a declarat că nu a văzut în ultimii 35 de ani "o asemenea lipsă de respect şi desconsiderare" a Parlamentului, deoarece preşedintele Nicuşor Dan nu a stat şi la dezbaterea privind Strategia Naţională de Apărare. El a anunţat că AUR va vota această strategie de apărare naţională, dar că nu este […]
15:50
Nicușor Dan, întrebat dacă și-a luat consilier cu inteligență artificială: „Eu folosesc AI-ul de la Google” # Lumea Politică
Nicușor Dan participă marți la Summitul pentru guvernanță digitală 2025, organizat de Edge Institute la Palatul Cotroceni, sub Înaltul Patronaj al Președintelui României. În cadrul evenimentului, acesta a vorbit și despre inteligența artificială și a mărturisit că el folosește „AI de la Google". Radu Puchiu, moderator eveniment: E utilă inteligența artificială în administrația noastră? Nicușor […]
14:10
ANAF a început controlul la OnlyFans în România. O singură persoană a câștigat 52.500 euro pe lună timp de un an și nu a plătit impozit # Lumea Politică
ANAF-ul a început să verifice persoanele fizice care au câștigat sume importante de pe OnlyFans sau alte platforme pentru adulți și nu au declarat veniturile. Astfel, s-a constatat că o singură persoană a ajuns la un câștig de 3,15 milioane de lei în perioada 2023–2024, ceea ce înseamnă un câștig lunar de aproape 53.000 de […]
13:40
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat miercuri, la Digi24, că este îngrijorat de numărul exploziilor care au avut loc în ultimele săptămâni, avertizând că pericolul crește odată cu răcirea vremii. În acest context, el a anunțat că urmează să demareze controale în toate spitalele care au instalații de gaz, începând de săptămâna viitoare. „Pe mine […]
11:30
13 milioane de euro, bani găsiți de ANAF din videochat nedeclarat. Controalele extinse ale fiscului pentru plata impozitelor și taxelor # Lumea Politică
Direcția Generală Antifraudă Fiscală din cadrul ANAF a inițiat controale extinse asupra a 103 persoane fizice implicate în realizarea de conținut video pe platformele pentru adulți OnlyFans și LiveJasmine, pentru perioada 2023–2024. Analiza preliminară a relevat că aceste persoane au obținut venituri totale din videochat de peste 64,25 milioane lei (aproape 13 milioane de euro) […]
10:50
Scandal noaptea pe străzile Bucureștiului cu Marian Vanghelie. Fostul primar, acuzat că a urmărit-o și amenințat-o cu moartea pe iubita lui Dragnea jr. # Lumea Politică
Fostul primar al Sectorului 5, Marian Vanghelie, a fost reclamat marți noapte, 25 noiembrie 2025, de o femeie de 33 de ani că ar fi urmărit-o cu mașina prin mai multe zone din București și Voluntari (Ilfov), culminând cu amenințări cu moartea pe Bulevardul Pipera. Femeia, identificată ca Ana Gabriela Clipici – iubita lui Valentin […]
10:30
CV-ul lui Moșteanu, explicat chiar de el. Cum s-a apucat de multe și a terminat puține # Lumea Politică
Controversele legate de trecutul academic al ministrului Apărării, Ionuț Moșteanu, au readus în prim-plan una dintre cele mai sensibile teme pentru un demnitar: corectitudinea propriului CV. Ministrul a explicat într-o intervenție la Digi24 că a avut un parcurs profesional atipic, caracterizat prin întreruperi cauzate de necesitatea de a munci, și nu din dorința de a […]
10:00
Percheziții în dosarul Euroins, compania care a declanșat boom-ul pe piața RCA. Ce urmăresc procurorii # Lumea Politică
Procurorii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție efectuează miercuri, 26 noiembrie 2025, percheziții domiciliare în dosarul privind falimentul companiei Euroins. Sunt vizate 12 locații din București și două din Târgu Mureș. Acțiunile vizează persoane fizice care au ocupat funcții de conducere superioară și executive în perioada anchetei, precum și sediile unor […]
10:00
Călin Georgescu îl acuză pe Nicușor Dan că ar fi încercat să folosească serviciile secrete împotriva sa de la primul tur al alegerilor # Lumea Politică
Fostul candidat la prezidențiale Călin Georgescu susține că Nicușor Dan a forțat anularea primului tur de scrutin pentru șefia statului și că actualul președinte era pregătit, încă de atunci, să intre în cursa pentru Cotroceni. Georgescu îl acuză pe Nicușor Dan că ar fi încercat, la acea vreme, să folosească instituțiile statului împotriva sa pentru că părea […]
09:50
Victoria „curcubeului” la CJUE: România și Polonia, obligate să recunoască căsătoriile gay încheiate legal în UE – transcrierea certificatelor devine obligatorie # Lumea Politică
Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) a decis marți, 25 noiembrie 2025, că toate statele membre – inclusiv România și Polonia – sunt obligate să recunoască căsătoriile între persoane de același sex încheiate legal în altă țară UE. Decizia nu impune introducerea căsătoriei gay în legislația națională, dar face obligatorie recunoașterea statutului marital dobândit […]
09:30
Lovitură pentru români: Facturile la energie explodează în prag de iarnă – România, campioană UE la prețuri scumpe raportat la salariu. Cât va veni factura la gaze într-un apartament cu trei camere cu centrală # Lumea Politică
România intră în iarna 2025–2026 cu facturi la energie electrică și gaze care pun presiune maximă pe bugetele familiilor, după eliminarea plafonării prețurilor la curent din iulie și majorarea TVA la 21% în august. Datele Eurostat confirmă că românii
09:00
Adevăratul motiv pentru care Zelenski este forţat să accepte planul Trump: Prietenii lui europeni care vorbesc mult şi nu fac nimic # Lumea Politică
Deși sărbătoresc „progrese bune” în discuțiile de la Geneva, țările europene sunt încă prea slabe sau prea timide pentru a salva Ucraina, chiar și cu un împrumut din activele rusești înghețate, scriu jurnaliştii de la Politico, într-o amplă analiză. Oficialii europeni s-au felicitat după ce discuțiile de la Geneva din weekend au sugerat că Donald Trump […] The post Adevăratul motiv pentru care Zelenski este forţat să accepte planul Trump: Prietenii lui europeni care vorbesc mult şi nu fac nimic first appeared on Lumea Politică.
Mai mult de 2 zile în urmă
16:50
Emil Constantinescu i-a propus lui Nicușor Dan să fie secretar de stat în 1999: „Eram ONG-ist, am refuzat” # Lumea Politică
Prezent la Summitul pentru guvernanță digitală 2025, Nicușor Dan dezvăluie că fostul şef al statului, Emil Constantinescu, i-a propus, în 1999, funcţia de secretar de stat pentru românii din Diaspora. „Eram ONG-ist, am refuzat, am spus că vreau să rămân în zona de matematică”, i-a răspuns Dan atunci. „Legat de Diaspora, în 1999 președintele Constantinescu mi-a propus să […] The post Emil Constantinescu i-a propus lui Nicușor Dan să fie secretar de stat în 1999: „Eram ONG-ist, am refuzat” first appeared on Lumea Politică.
16:10
Legea referitoare la plata pensiilor private a fost declarată neconstituțională de către CCR. Explicațiile Curții # Lumea Politică
Curtea Constituțională a admis, marți, sesizările Înaltei Curți de Casaţie şi Justiţie şi AUR în legătură cu legea privind plata pensiilor private, ceea ce înseamnă că actul normativ este neconstituțional. AUR a transmis că decizia Curții „este o confirmare a faptului că legea votată de majoritatea PSD, PNL, USR și UDMR a fost construită defectuos […] The post Legea referitoare la plata pensiilor private a fost declarată neconstituțională de către CCR. Explicațiile Curții first appeared on Lumea Politică.
15:30
Petre Florin Manole, ministrul Muncii, a declarat, marți, că PSD a decis să nu susțină existenţa excepțiilor de la interdicția cumulului pensie-salariu. “Decizia politică a PSD este de a nu susține nicio excepție la proiectul de lege privind cumulul pensie-salariu, în afara celor prevăzute în decizia Curții Constituționale Nr. 1414/2009. Aceasta se referă la persoanele […] The post PSD cere eliminarea excepțiilor la cumulul pensie-salariu. Cine va fi afectat first appeared on Lumea Politică.
14:20
Președintele Nicușor Dan a declarat că o campanie de dezinformare se desfășoară chiar în aceste zile în România. Șeful statului a spus însă că statul nu are „mecanisme automate de detectare” a informațiilor false care se propagă pe rețelele sociale și în acest fel ele devin „adevăr” pentru o bună parte din populație. De asemenea, […] The post Nicușor Dan spune că o campanie de dezinformare are loc chiar în aceste zi first appeared on Lumea Politică.
13:40
Ministerul Finanțelor a transmis situaţia “la zi” a încasărilor din TVA, punctând că “în ceea ce privește încasările din TVA, în perioada iulie-septembrie, acestea au fost de aproximativ 35,48 mld lei, dintr-un total de 94,75 mld lei aferent primelor 9 luni ale anului 2025. Comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut încasările au fost mai […] The post Guvernul neagă eșecul creșterii TVA. “În iulie au existat cumpărături anticipate” first appeared on Lumea Politică.
10:00
Parchetul General îl contrazice pe Ciprian Ciucu: „Nu el a inițiat destructurarea rețelei de documente false pentru ruși – niciun dosar legat de Sectorul 6” # Lumea Politică
Ministerul Public a reacționat dur luni seară, 24 noiembrie 2025, la afirmațiile primarului Sectorului 6 și candidat PNL la Primăria Capitalei, Ciprian Ciucu, care s-a autoproclamat inițiatorul destructurării unei rețele infracționale ce ar fi eliberat documente de identitate românești frauduloase pentru circa 300 de cetățeni ruși. Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și […] The post Parchetul General îl contrazice pe Ciprian Ciucu: „Nu el a inițiat destructurarea rețelei de documente false pentru ruși – niciun dosar legat de Sectorul 6” first appeared on Lumea Politică.
09:10
Majorările impozitelor pe proprietate din 2026: Românii cu venituri mici riscă să-și vândă casele – Analist: „Va apărea o migrație urbană spre periferie” # Lumea Politică
Guvernul pregătește o revoluție fiscală care ar putea forța mii de români cu venituri sub medie, în special pensionari, să renunțe la locuințele din zonele centrale ale orașelor, mutându-se spre periferii. Analistul economic Adrian Negrescu avertizează că, de la 1 ianuarie 2026, impozitele pe proprietate vor crește cu 60–100%, iar din 2027, trecerea la calculul […] The post Majorările impozitelor pe proprietate din 2026: Românii cu venituri mici riscă să-și vândă casele – Analist: „Va apărea o migrație urbană spre periferie” first appeared on Lumea Politică.
08:40
„Fermierii din România, loviți de noul impozit pe solarii și sere din 2026: crește prețul legumelor și scade producția”. De fapt, toți românii vor fi afectați # Lumea Politică
Fermierii din România vor plăti, din 2026, impozit pentru solarii, sere, răsadnițe, silozuri și depozite de cereale, după ce Parlamentul a adoptat modificările din noul Cod Fiscal. Baza de calcul pentru impozitul pe terenurile agricole extravilane a fost modificată, iar unele scutiri au fost eliminate. Clădirile folosite ca sere, solarii, răsadniţe, ciupercării, precum și silozurile […] The post „Fermierii din România, loviți de noul impozit pe solarii și sere din 2026: crește prețul legumelor și scade producția”. De fapt, toți românii vor fi afectați first appeared on Lumea Politică.
08:00
Senatul adoptă tacit eliminarea CASS pentru mame în concediu de creștere, veterani și călugări: Proiecte PSD merg la Camera Deputaților, PNL amenință # Lumea Politică
Senatul a adoptat tacit luni, 24 noiembrie 2025, două proiecte de lege PSD care scutesc de plata contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS) veteranii și văduvele de război, invalizii, foștii deținuți politici, personalul monahal (călugări și călugărițe) și mamele aflate în concediu de creștere a copilului. Inițiativele, depuse pe 8 septembrie de liderul PSD […] The post Senatul adoptă tacit eliminarea CASS pentru mame în concediu de creștere, veterani și călugări: Proiecte PSD merg la Camera Deputaților, PNL amenință first appeared on Lumea Politică.
07:40
CSAT aprobă Strategia Națională de Apărare 2025–2030: pregătiri pentru conflicte de lungă durată la granițe – Plus 16,6 miliarde euro prin SAFE pentru armată și autostrăzi # Lumea Politică
Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT), prezidat luni de președintele Nicușor Dan, a aprobat Strategia Națională de Apărare pentru 2025–2030, primul document strategic de acest fel supus transparenței publice, cu recomandări integrate din consultări largi. Strategia, care va fi prezentată Parlamentului pentru dezbatere și vot în ședință comună, subliniază pregătirea României pentru riscuri majore, […] The post CSAT aprobă Strategia Națională de Apărare 2025–2030: pregătiri pentru conflicte de lungă durată la granițe – Plus 16,6 miliarde euro prin SAFE pentru armată și autostrăzi first appeared on Lumea Politică.
07:30
Mihai Tatulici, avertisment dur: „Societatea românească miroase deja a praf de pușcă – ne așteaptă răzmerițe de clasa întâi” # Lumea Politică
Jurnalistul și scriitorul Mihai Tatulici a lansat un avertisment exploziv: clasa politică actuală își bate joc de români, iar răbdarea acestora se apropie de final. „Societatea românească are deja un discret miros de praf de pușcă”, a spus Tatulici, adăugând că inconștiența politicienilor va duce inevitabil la „răzmerițe de clasa întâi”. „Oamenii nu sunt proști […] The post Mihai Tatulici, avertisment dur: „Societatea românească miroase deja a praf de pușcă – ne așteaptă răzmerițe de clasa întâi” first appeared on Lumea Politică.
24 noiembrie 2025
17:20
PSD îl amenință pe Bolojan prin vocea Olguței Vasilescu: „Dacă nu există o soluție de compromis, ieșim de la guvernare” # Lumea Politică
„Dacă nu există o soluție de compromis, ieșim de la guvernare”, spune Lia Olguța Vasilescu (PSD), primarul Craiovei, în contextul neînțelegerilor din coaliție. Olguța Vasilescu spune că problema cea mai mare este inflexibilitatea premierului Ilie Bolojan. În cazul în care cade guvernul, soluția pe care Olguța Vasilescu o vede posibilă este reintrarea la guvernare cu […] The post PSD îl amenință pe Bolojan prin vocea Olguței Vasilescu: „Dacă nu există o soluție de compromis, ieșim de la guvernare” first appeared on Lumea Politică.
17:10
Oana Gheorghiu, răspuns pentru Carmen Uscatu, care i-a cerut să se retragă din conducerea “Dăruiește Viață”: Nu e incompatibilitate # Lumea Politică
Vicepremierul Oana Gheorghiu a reiterat luni că nu se află “în niciun fel de incompatibilitate” la Asociaţia “Dăruieşte Viaţă”. “Asociaţia o să-şi regleze problemele, cu siguranţă, şi este un lucru pe care o să-l putem discuta în afara cadrului guvernamental”, a spus ea, în conferinţa de presă despre companiile de stat. “Sunt la Guvernul României şi […] The post Oana Gheorghiu, răspuns pentru Carmen Uscatu, care i-a cerut să se retragă din conducerea “Dăruiește Viață”: Nu e incompatibilitate first appeared on Lumea Politică.
17:10
Guvernul a publicat proiectul care interzice cumulul pensie-salariu la stat. Pensionarii speciali sunt iertați din nou și rămân cu pensia de lux # Lumea Politică
Ministerul Muncii a publicat, luni, proiectul de lege care interzice cumularea pensiei cu salariul la stat. Față de varianta inițială, modificările vizează doar categoria pensiilor speciale și nu se aplică pentru profesori și medici. Deși teoretic se elimină privilegiul pensiilor speciale în cazul celor care se reangajează la stat, în realitate excepțiile îi vizează exact pe […] The post Guvernul a publicat proiectul care interzice cumulul pensie-salariu la stat. Pensionarii speciali sunt iertați din nou și rămân cu pensia de lux first appeared on Lumea Politică.
16:50
Cătălin Drulă se agață de popularitatea Anei Ciceală pentru a-și crește șansele la alegeri: „Mi-ar plăcea să lucrăm împreună.E o mână întinsă” # Lumea Politică
Candidatul USR la Primăria Capitalei, Cătălin Drulă, a transmis un mesaj adversarei Ana Ciceală, fostă membră USR și actuală candidată SENS, în care își exprimă intenția de a colabora cu aceasta. Potrivit celui mai recent sondaj, Cătălin Drulă se clasează pe locul 4 cu 11,6%, urmat la distanță considerabilă de Ana Ciceală, cu 6,5%. Cătălin Drulă […] The post Cătălin Drulă se agață de popularitatea Anei Ciceală pentru a-și crește șansele la alegeri: „Mi-ar plăcea să lucrăm împreună.E o mână întinsă” first appeared on Lumea Politică.
16:10
Încă nu se știe dacă vor fi excepții de la cumulul pensie-salariu. Manole: „Nu este o decizie luată în Coaliție” # Lumea Politică
Ministrul Muncii a declarat, luni, că deși proiectul de lege care prevede interzicerea cumulului pensie-salariu este în transparență decizională, în Coaliție încă nu s-a ajuns la un consens. Liderii politici nu se înțeleg în privința excepțiilor prevăzute în document, „dacă ele să rămână sau nu”, a spus Petre Florin Manole. Guvernul Bolojan a publicat proiectul de lege care interzice […] The post Încă nu se știe dacă vor fi excepții de la cumulul pensie-salariu. Manole: „Nu este o decizie luată în Coaliție” first appeared on Lumea Politică.
11:00
Petardele, interzise definitiv în România: Amenzi de până la 7.500 lei și închisoare pentru contravenienți. Ce e permis # Lumea Politică
Anul 2025 marchează sfârșitul epocii petardelor și pocnitorilor clasice pentru români: Legea nr. 92/2025, intrată în vigoare din 9 august, interzice complet achiziția și utilizarea de către persoane fizice a articolelor pirotehnice din categoriile F2, F3, F4, T1, T2, P1 și P2 – adică petardele puternice, rachetele zgomotoase și artificiile cu risc ridicat de accidentare. […] The post Petardele, interzise definitiv în România: Amenzi de până la 7.500 lei și închisoare pentru contravenienți. Ce e permis first appeared on Lumea Politică.
10:40
România, campioană UE la sărăcie extremă: 17,2% din populație sub prag – austeritatea lui Bolojan agravează inegalitățile, arată datele Eurostat 2024 # Lumea Politică
Conform datelor Eurostat pentru 2024, publicate în raportul „Indicatori-cheie privind condițiile de viață în Europa – ediția 2025”, România rămâne pe primul loc în UE la rata privațiunii materiale și sociale severe, cu 17,2% din populație (aproximativ unul din cinci români) confruntându-se cu lipsuri esențiale precum încălzire inadecvată, alimente echilibrate sau vacanțe anuale. Aceasta depășește […] The post România, campioană UE la sărăcie extremă: 17,2% din populație sub prag – austeritatea lui Bolojan agravează inegalitățile, arată datele Eurostat 2024 first appeared on Lumea Politică.
10:20
Zi decisivă pentru Călin Georgescu. Judecătorul trebuie să decidă dacă rechizitorul trebuie refăcut # Lumea Politică
La un an de la primului tur anulat al alegerilor prezidențiale din 2024, judecătorii de la Sectorul 1 se pronunță luni în dosarul lui Călin Georgescu, examinând cererile formulate de avocații săi în cazul acuzațiilor de propagandă legionară. Apărătorii lui Georgescu au cerut să se trimită dosarul înapoi procurorilor și să nu înceapă judecata pe […] The post Zi decisivă pentru Călin Georgescu. Judecătorul trebuie să decidă dacă rechizitorul trebuie refăcut first appeared on Lumea Politică.
10:00
Adrian Țuțuianu, noul șef PSD al AEP: Salarii de lux la Autoritatea Electorală – secretarul general, 25.000 lei/lună cu sporuri # Lumea Politică
Adrian Țuțuianu, fost senator PSD exclus din partid în 2018 și readus în 2025, a fost votat marți, 18 noiembrie 2025, în unanimitate de Parlament ca președinte al Autorității Electorale Permanente (AEP), propus de social-democrați și singurul candidat înscris. Numirea sa, interimară până pe 15 decembrie (după alegerile locale parțiale din 7 decembrie), vine într-un […] The post Adrian Țuțuianu, noul șef PSD al AEP: Salarii de lux la Autoritatea Electorală – secretarul general, 25.000 lei/lună cu sporuri first appeared on Lumea Politică.
09:40
Țara care introduce o taxa de 2 euro pentru coletele mici din afara Europei. Lovitură pentru Shein și Temu # Lumea Politică
De la 1 ianuarie, Luxemburg va introduce o taxă de 2 euro pentru coletele mici din afara UE, cu valoare sub 150 de euro. Măsura urmărește controlul produselor importate. uxemburg va pune, de la 1 ianuarie, o taxă de 2 euro pentru coletele mici comandate din afara Uniunii Europene (UE), cu valoare sub 150 de euro. […] The post Țara care introduce o taxa de 2 euro pentru coletele mici din afara Europei. Lovitură pentru Shein și Temu first appeared on Lumea Politică.
