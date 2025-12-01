IGSU: Continuă acțiunile de sprijinire a populației din județele Prahova și Dâmbovița afectate de întreruperea alimentării cu apă
Financial Intelligence, 1 decembrie 2025 16:30
Acțiunile de sprijin destinate populației afectate de întreruperea alimentării cu apă din județele Prahova și Dâmbovița continuă, cu […]
Alte ştiri de Financial Intelligence
Acum 30 minute
16:30
16:20
Numărul de posturi ocupate în instituţiile şi autorităţile publice a scăzut cu 3.956 în septembrie 2025 (Ministerul Finanţelor) # Financial Intelligence
Numărul posturilor ocupate în instituţiile şi autorităţile publice din România era, în septembrie 2025, de 1.264.845, cu 3.956 […]
Acum o oră
16:00
2025 – an de inflexiune și de rebalansare în economia României (Andrei Rădulescu) # Financial Intelligence
Autor: Andrei Rădulescu Economia României a prezentat un grad ridicat de rezistență la provocările din 2025, anul intensificării […]
Acum 2 ore
15:40
Zelenskiy afirmă că „probleme dificile” trebuie încă rezolvate după discuțiile din Florida # Financial Intelligence
Zelenskiy se întâlnește cu Macron la Paris, în timp ce oficialii ucraineni vizitează Europa Rubio afirmă că s-au […]
Acum 4 ore
14:40
Numărul fraudelor digitale avansate a crescut cu 180% în 2025, pe fondul utilizării masive a Inteligenţei Artificiale (raport) # Financial Intelligence
Numărul fraudelor digitale avansate a crescut cu 180% în acest an, comparativ cu perioada similară din 2024, pe […]
14:30
Comisia Europeană a aprobat achiziţionarea Erste Card de către Global Payments şi Erste Holding # Financial Intelligence
Comisia Europeană a aprobat, în temeiul Regulamentului UE privind concentrările economice, preluarea controlului în comun asupra Erste Card […]
Acum 6 ore
12:00
Săptămâna aceasta ar putea fi „decisivă” pentru diplomația ucraineană, afirmă Kaja Kallas; Reuniune a miniștrilor apărării din UE pentru a discuta despre „sprijinul militar acordat Ucrainei” # Financial Intelligence
Săptămâna aceasta ar putea fi crucială pentru eforturile de a pune capăt războiului din Ucraina, în contextul în […]
11:50
Mecanismul de ajustare a carbonului la frontieră (CBAM) nu afectează importurile poluante din China, avertizează industria; Companiile spun că Bruxelles a greșit calculele privind amprenta de carbon a importurilor din China, Brazilia și SUA (Politico) # Financial Intelligence
Cele mai mari firme consumatoare de energie din Europa sunt îngrijorate că taxa europeană pe carbon (mecanismul de […]
11:50
NATO ar putea deveni „mai agresivă” în combaterea atacurilor hibride ale Rusiei, afirmă un înalt oficial militar # Financial Intelligence
NATO ia în considerare o schimbare către o reacție mai fermă la operațiunile cibernetice, sabotajele și încălcările spațiului […]
11:50
Kremlinul anunță că Putin se va întâlni marți după-amiază cu trimisul special al SUA, Witkoff # Financial Intelligence
Președintele rus Vladimir Putin va purta discuții pe tema Ucrainei cu trimisul special al SUA, Steve Witkoff, marți […]
11:40
Alimentate de conflictele din Ucraina şi Gaza, vânzările celor mai mari 100 de producători de arme din lume […]
11:30
Petrolul crește cu 2% pe fondul planului de producție al OPEC+ și al îngrijorărilor legate de aprovizionare # Financial Intelligence
Petrolul Brent și WTI cresc cu 2% și ating maximul săptămânii OPEC+ a convenit să mențină neschimbate nivelurile […]
11:30
HSBC colaborează cu start-up-ul francez Mistral pentru a accelera implementarea inteligenței artificiale generative # Financial Intelligence
HSBC (HSBA.L) a anunțat luni că a semnat un acord pe mai mulți ani cu start-up-ul francez Mistral […]
11:30
Întreruperea serviciului este cea mai recentă problemă cu care se confruntă operatorul bursei australiene ASX # Financial Intelligence
Bursa australiană de valori mobiliare (ASX) (ASX.AX) a fost afectată luni de o întrerupere a platformei sale de […]
11:20
1 Decembrie/ Marco Rubio: Statele Unite şi România împărtăşesc un parteneriat puternic şi în continuă dezvoltare # Financial Intelligence
Secretarul de stat american Marco Rubio a evidenţiat, luni, de Ziua Naţională a României, parteneriatul puternic şi în […]
Acum 8 ore
10:00
LIFE IS HARD raportează o creștere de aproape 10% a veniturilor, la 31,4 milioane lei, la nouă luni # Financial Intelligence
Life Is Hard încheie T3 2025 cu rezultate solide, marcate de creșterea cifrei de afaceri consolidate la 31,4 […]
09:50
Criptomonedele au scăzut brusc luni, aducând un nou impuls unei vânzări masive care părea să se fi stabilizat, […]
09:30
Veteran de război, decorat de președintele Nicușor Dan cu Ordinul ‘Virtutea Militară’ în grad de Cavaler; În acest an, aceasta este singura decorație conferită cu prilejul zilei de 1 Decembrie # Financial Intelligence
Președintele Nicușor Dan l-a decorat pe colonelul în retragere, veteran de război, Banu Vasile Ion, a anunțat, luni, […]
Acum 12 ore
08:20
Grindeanu: Dacă se va propune tăierea salariilor cu 10% şi nu există pachetul de relansare economică, PSD nu mai face parte din coaliţie; Dacă PSD decide ieşirea din coaliţie, guvernul e picat, e tehnică parlamentară # Financial Intelligence
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că, dacă se va propune tăierea salariilor cu 10% şi nu există […]
08:20
La 107 ani de la edificarea statului național unitar, România este somată de istorie să-și scrie și să realizeze un narativ strategic puternic (Corneliu PIVARIU) # Financial Intelligence
„După un secol de așteptări și promisiuni, România nu are nevoie de un nou început, ci de o […]
07:40
Grindeanu, despre cum a fost gestionată situaţia dronelor ruseşti: Ne-am făcut de râs # Financial Intelligence
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că în privinţa doborârii dronelor ruseşti care au pătruns pe teritoriul României, […]
07:40
Grindeanu: Nu contest munca pe care a făcut-o ca ONG-istă Oana Gheorghiu, dar asta nu o califică să fie vicepremier # Financial Intelligence
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că munca pe care a făcut-o ca ONG-istă Oana Gheorghiu este lăudabilă, […]
07:40
Grindeanu: Pare că măsurile adoptate prin pachetul 1 şi chiar prin pachetul 2 nu şi-au atins ţinta # Financial Intelligence
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că, în acest moment, măsurile adoptate de Guvern prin pachetul 1 şi […]
Acum 24 ore
23:20
Marco Rubio vede progrese în discuțiile din Florida cu Ucraina, dar sunt necesare eforturi suplimentare pentru a ajunge la un acord # Financial Intelligence
Oficialii americani și ucraineni au purtat duminică ceea ce ambele părți au numit discuții productive despre un acord […]
23:20
După demisia principalului consilier al lui Zelensky, fostul șef al armatei Zaluzhnyi semnalează necesitatea unei „schimbări politice” după război # Financial Intelligence
Fostul șef al armatei ucrainene, Valerii Zaluzhnyi, a cerut schimbări politice și reforme odată ce se va ajunge […]
19:20
Simion: “Perioada noastră romantică a trecut. Trebuie să ne luăm rolul în serios” # Financial Intelligence
Liderul AUR, George Simion, duminică, în cadrul congresului de la Alba Iulia, că este nevoie ca formaţiunea să […]
19:20
Fondurile de pensii private obligatorii aveau active de 191,3 miliarde de lei, în octombrie # Financial Intelligence
Fondurile de pensii private obligatorii aveau active în valoare de 191,3 miliarde lei, la finalul lunii octombrie 2025, […]
19:20
Decizie CNSU: Apa potabilă din rezervele de stat, trimisă către cele 14 localităţi din Prahova şi Dâmboviţa afectate de criza apei de la barajul Paltinu # Financial Intelligence
Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă (CNSU) aprobă distribuirea de apă din rezervele statului în localităţile prahovene şi […]
19:20
Populația României ar putea ajunge la 14,367 milioane de persoane în 2080, de la 19,036 milioane în 2025, […]
16:50
Kirill Dmitriev, directorul general al Fondului Rus de Investiții Directe (RDIF), primește premiul Camerei de Comerț Americane din Rusia pentru promovarea dialogului # Financial Intelligence
Kirill Dmitriev, directorul general al Fondului Rus de Investiții Directe (RDIF) și trimisul special al președintelui rus pentru […]
Ieri
16:40
Europa are nevoie mai mult ca oricând în ultimele decenii de o trezire la noua realitate mondială (Andrei Rădulescu) # Financial Intelligence
Autor: Andrei Rădulescu Europa are nevoie mai mult ca oricând în ultimele decenii de o trezire la noua […]
16:30
Elveţienii au respins introducerea unei “taxe climatice” pe moştenirile celor mai bogaţi cetăţeni # Financial Intelligence
Elveţienii au respins clar duminică înlocuirea serviciului militar cu unul civil obligatoriu pentru toţi, indiferent de sex, precum […]
16:20
Apele Române anunţă că în continuare apa din barajul Paltinu nu poate fi tratată pentru a deveni potabilă. Instituţia solicită declararea stării de urgenţă # Financial Intelligence
Administraţia Naţională Apele Române anunţă, duminică după amiază, că deşi nivelul apei în barajul de la Paltinu, judeţul […]
15:40
Israel: Premierul Netanyahu i-a cerut oficial preşedintelui să-l graţieze în legătură cu faptele de corupţie # Financial Intelligence
Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a solicitat oficial o graţiere prezidenţială în procesul său de corupţie, explicând că speră […]
15:40
Polonia: Preşedintele Karol Nawrocki anulează o întâlnire cu premierul ungar Viktor Orban după vizita acestuia la Moscova # Financial Intelligence
Preşedintele Poloniei, Karol Nawrocki, a anulat o întâlnire cu prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban, după ce liderul executivului ungar […]
15:40
Guvernul german ar urma să revitalizeze o schemă de subvenţionare pentru a încuraja gospodăriile cu venituri medii şi […]
15:40
Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, acuză Occidentul că joacă murdar pe piaţa internaţională de armament # Financial Intelligence
Occidentul duce o luptă "murdară şi necompetitivă" împotriva Rusiei pe piaţa armamentului prin impunerea de sancţiuni, a acuzat […]
15:00
Planul „real” al lui Trump pentru încheierea războiului din Ucraina „dezvăluit”: o injecție de 300 de miliarde de dolari pentru America și misiuni spațiale comune cu Rusia pe Marte… dar Putin ar putea avea totuși ultimul cuvânt # Financial Intelligence
Donald Trump ar fi dornic să încheie acorduri comerciale cu Vladimir Putin ca o modalitate de a pune […]
14:50
Oficialii ucraineni și americani se vor întâlni în Florida pentru a discuta propunerile de încetare a războiului Rusiei # Financial Intelligence
Marco Rubio, Steve Witkoff și Jared Kushner se vor întâlni cu delegația de la Kiev, după un alt […]
14:40
Irlanda „este punctul slab al Europei” din cauza lipsei cheltuielilor militare și „o țintă ușoară în vizorul Rusiei” dacă Putin intenționează să atace UE fără a provoca NATO, avertizează experții # Financial Intelligence
Deși Irlanda are luxul de a fi una dintre țările europene cele mai îndepărtate de conflictul din Ucraina […]
14:20
Planul secret al Germaniei pentru războiul cu Rusia: un plan secret arată cum 800.000 de soldați vor fi trimiși pe fronturile Europei, Putin fiind gata să atace teritoriul NATO „înainte de 2029” (Daily Mail) # Financial Intelligence
Germania a elaborat un plan secret de 1.200 de pagini care detaliază modul în care până la 800.000 […]
13:50
Polonia/ Unităţi germane cu sisteme Patriot au fost activate vineri din cauza unor avioane de vânătoare ruseşti # Financial Intelligence
Unităţi ale forţelor armate ale Germaniei prezente în Polonia pentru a opera sistemele Patriot au fost activate vineri […]
11:50
Kazahstanul cere Ucrainei să înceteze atacurile asupra terminalului CPC după oprirea exporturilor de petrol # Financial Intelligence
CPC, care transportă 1% din petrolul mondial, oprește exporturile Ucraina atacă CPC cu drone navale Kazahstanul afirmă că […]
10:10
ONRC: Numărul firmelor dizolvate, în creştere cu 32,4% în primele zece luni din 2025 # Financial Intelligence
Numărul firmelor dizolvate a crescut cu 32,4%, în primele zece luni din 2025, până la 46.917, faţă de […]
10:00
Cel puțin încă trei zile fără apă în Prahova și Dâmbovița; furnizorul ESZ Prahova a oprit furnizarea din cauza nivelului scăzut al apei din Barajul Paltinu # Financial Intelligence
Zeci de mii de oameni din Prahova și Dâmbovița vor rămâne fără apă potabilă cel puțin încă trei […]
09:10
Mulți investitori instituționali se așteaptă ca aurul să atingă 5.000 de dolari anul viitor (sondaj Goldman Sachs) # Financial Intelligence
Goldman Sachs a chestionat investitorii instituționali cu privire la aur și a constatat că mulți se așteaptă ca […]
09:00
După atacul cu drone asupra terminalului petrolier CPC, Kazahstanul redirecționează urgent exporturile de petrol către rute alternative # Financial Intelligence
Kazahstanul redirecționează urgent exporturile de petrol către rute alternative din cauza unei situații de urgență în apele portului […]
08:50
Kazahstanul critică Ucraina pentru atacul cu drone asupra terminalului petrolier CPC; CPC a anunțat sâmbătă că exporturile de petrol au fost oprite # Financial Intelligence
Kazahstanul a criticat duminică Ucraina pentru un atac cu drone asupra terminalului din Marea Neagră al Consorțiului Conductei […]
08:00
Elveţienii votează asupra unui serviciu civil obligatoriu şi unei taxe climatice pentru superbogaţi # Financial Intelligence
Elveţienii votează duminică pentru eventuala înlocuire a serviciului militar cu un serviciu civil obligatoriu pentru toţi, indiferent de […]
29 noiembrie 2025
21:10
Șeful securității Ucrainei, Rustem Umerov, va conduce negocierile cu Rusia privind soluționarea conflictului # Financial Intelligence
Decretul intră în vigoare cu efect imediat și vine în urma demisiei fostului său șef de cabinet, Andrey […]
