IGSU: Pompierii continuă să distribuie apă menajeră şi baxuri cu apă potabilă populaţiei afectate de lipsa apei, în judeţele Prahova şi Dâmboviţa
News.ro, 1 decembrie 2025 16:50
Pompierii continuă luni să distribuie apă menajeră şi baxuri cu apă potabilă populaţiei din judeţele Prahova şi Dâmboviţa, afectată de lipsa apei ca urmare a scăderii semnificative a nivelului apei în barajul de la Paltinu, informează Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU).
Bărbatul care i-a transmis lui Călin Georgescu „Marş la Moscova” a depus plângere după ce a fost agresat de susţinătorii fostului candidat la Preşedinţie # News.ro
Adrian Băzăvan, bărbatul care luni a mers la Alba Iulia cu mesajul ”Marş la Moscova” adresat lui Călin Georgescu, a depus plângere după ce a fost agresat de câţiva susţinători ai acestuia. În urma incidentului, se fac cercetări în cadrul unui dosar care vizează infracţiunea de lovire sau alte violenţe.
Sondaj AtlasIntel - Primele două poziţii în topul intenţiilor de vot, ocupate de Daniel Băluţă şi de Anca Alexandrescu, la diferenţă de 0,1% # News.ro
Daniel Băluţă, candidatul PSD la alegerile din 7 decembrie 2025, şi candidata independentă susţinută de AUR, Anca Alexandrescu, conduc în intenţiile de vot ale bucureştenilor (separaţi de 0,1%), urmaţi foarte aproape, la 1,5%, de Ciprian Ciucu, arată datele unui sondaj de opinie realizat de către institutul AtlasIntel pentru HotNews. Într-un sondaj AtlasIntel din urmă cu două săptămâni, Ciucu deschidea clasamentul, Băluţă era pe 2, iar Alexandrescu era pe locul 3.
Preşedintele israelian Isaac Herzog afirmă că va ţine cont „numai de binele statului” în cazul cererii de graţiere a lui Benjamin Netanyahu # News.ro
Isaac Herzog, preşedintele israelian, a declarat luni că va lua în considerare „numai binele statului şi al societăţii” pentru a decide dacă să-l graţieze sau nu pe premierul Benjamin Netanyahu în procesul său pentru corupţie, relatează AFP.
Ministrul interimar al Apărării, întrevedere cu omologul său moldovean, de Ziua Naţională/ Discuţiile au vizat, printre altele, securitatea regională în contextul războiului de agresiune declanşat de Rusia împotriva Ucrainei # News.ro
Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruţă, a discutat, luni, de Ziua Naţională, cu omologul său moldovean, Anatolie Nosatîi, despre securitatea regională şi consecinţele asupra României şi Republicii Moldova ale războiului de agresiune declanşat de Rusia împotriva Ucrainei, despre cooperarea bilaterală în domeniul apărării şi despre sprijinul oferit Republicii Moldova la nivel regional, NATO şi UE.
Pompierii continuă luni să distribuie apă menajeră şi baxuri cu apă potabilă populaţiei din judeţele Prahova şi Dâmboviţa, afectată de lipsa apei ca urmare a scăderii semnificative a nivelului apei în barajul de la Paltinu, informează Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU).
Tadjikistanul anunţă că cinci chinezi au fost ucişi şi mai mulţi răniţi la graniţa cu Afganistanul # News.ro
Cinci cetăţeni chinezi au fost ucişi şi mai mulţi răniţi săptămâna trecută în zonele montane de la frontiera cu Afganistanul, potrivit unui bilanţ prezentat luni de autorităţile din Tadjikistan, o ţară din Asia Centrală în care lucrează mulţi chinezi şi care are relaţii tensionate cu regimul talibanilor, relatează AFP.
Risc însemnat de avalanşe în Munţii Bucegi, Făgăraş şi Parâng-Şureanu/ Avertismentul salvamontiştilor # News.ro
Salvamontiştii avertizează că în Munţii Bucegi, Făgăraş şi Parâng-Şureanu este risc însemnat de avalanşe, în condiţiile în care în ultimele zile a nins mult la peste 1.800 de metri altitudine şi s-a aşternut un strat de zăpadă proaspătă de peste 20-30 de centimetri, iar pe alocuri de peste 40 de centimetri, în toate masivele.
Naţionalele U19, U20, U21 şi de seniori au avut programate partide în luna noiembrie 2025. Pe baza convocărilor efectuate de selecţionerii acestor reprezentative, FRF.ro a alcătuit o radiografie inedită, plecând de la cluburile de provenienţă ale jucătorilor.
Airbus anunţă o „problemă de calitate” la modelele de avioane A320, care a fost „identificată” şi „limitată” # News.ro
Airbus a anunţat luni că a întâmpinat „probleme de calitate” la panourile metalice produse de unul dintre subcontractorii săi pentru modelul său de succes A320, afirmând că acest incident a fost „identificat” şi „limitat”, informează AFP.
VIDEO: Gheorghe Hagi - Cel mai greu moment din carieră depăşit, inspiraţie de Ziua României # News.ro
Cea mai mare fotbalist român, Gheorghe Hagi, povesteşte, de Ziua Naţională a României, cum a depăşit un moment extrem de dificil, care i-ar fi putut întrerupe complet cariera, atunci când a fost suspendat un an.
Premierul Netanyahu s-a prezentat în faţa instanţei după ce a cerut graţierea, demers susţinut de Trump # News.ro
Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu s-a prezentat luni în faţa instanţei pentru prima dată de când a cerut preşedintelui ţării graţierea în procesul său de corupţie de lungă durată, o mişcare susţinută de aliatul său apropiat, preşedintele american Donald Trump, relatează Reuters.
Box office de Ziua Recunoştinţei - „Zootopia 2” a dominat cu încasări de 156 de milioane de dolari/ VIDEO # News.ro
„Zootopia 2” şi „Wicked: For Good”, două filme lansate de Ziua Recunoştinţei, au umplut sălile de cinema în weekend. Continuarea filmului de animaţie al Disney, „Zootopia 2”, a dominat box-office-ul intern cu încasări impresionante de 156 de milioane de dolari din 4.000 de săli de cinema începând de miercuri, inclusiv 96,8 milioane de dolari în weekendul tradiţional, potrivit Variety.
Formaţia Sepsi OSK a învins, luni, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, echipa Poli Iaşi, în ultimul meci al etapei a XV-a a Ligii a II-a.
Parada automobilelor de epocă, de Ziua Naţională, la Arad/ Cele mai vechi modele de maşini participante sunt din perioada interbelică - FOTO # News.ro
Peste 40 de autoturisme de epocă au participat, luni, de Ziua Naţională, la o paradă inedită orgganizată la Arad de Retromobil Club România şi de Consiliul Judeţean. Potrivit autorităţilor locale, manifestarea s-a dorit a fi „un semnal” că nu a fost uitat rolul Aradului în înfăptuirea Marii Uniri de la 1918. Cele mai vechi modele de masini care au participat la paradă sunt din perioada interbelică.
VIDEO: Nadia Comăneci, pe bârnă cu mâna accidentată pentru salvarea echipei, inspiraţie de Ziua Naţională # News.ro
Nadia Comăneci, cea mai cunoscută gimnastă a României, o legendă a sportului mondial, povesteşte, de Ziua Naţională a României, cum a trecut peste durerea fizică şi a concurat accidentată pentru a ajuta echipa ţării să obţină cea mai mare performanţă de până atunci.
Rusia consideră „iresponsabile şi agresive” declaraţiile NATO despre un eventual atac preventiv împotriva Moscovei # News.ro
Rusia a declarat luni că afirmaţiile şefului Comitetului militar al NATO, amiralul Giuseppe Cavo Dragone, militarul cu cel mai înalt rang, potrivit căruia alianţa militară condusă de Statele Unite ar putea lua în considerare un „atac preventiv” ca răspuns la războiul hibrid al Rusiei, sunt extrem de iresponsabile şi constituie o încercare de escaladare, relatează Le Figaro.
Nou val de huiduieli la Alba Iulia, în lipsă, la adresa lui Nicuşor Dan. Publicul a fluierat în momentul în care a fost depusă o coroană din partea preşedintelui FOTO VIDEO # News.ro
Oamenii prezenţi luni, la ceremoniile organizate de Ziua Naţională a României la Alba Iulia au huiduit, din nou, în momentul în care, în cadrul ceremoniilor oficiale, a fost depusă o coroană de flori din partea preşedintelui României.
Fundaţia Conservation Carpathia, distinsă cu Ordinul de Merit al Germaniei pentru proiectul de conservare din Munţii Făgăraş/ VIDEO # News.ro
Fundaţia Conservation Carpathia a primit o recunoaştere internaţională importantă pentru proiectul de conservare din Munţii Făgăraş. Directorii executivi ai fundaţiei, Barbara şi Christoph Promberger, au fost distinşi cu Ordinul de Merit al Republicii Federale Germania, acordat de preşedintele Frank-Walter Steinmeier în cadrul ceremoniei oficiale de la Schloss Bellevue care a avut loc la 1 decembrie.
Oligarhul Ilan Şor anunţă închiderea „proiectelor sociale” din Republica Moldova. Ce înseamnă aceasta # News.ro
Oligarhul fugar Ilan Şor, refugiat în Rusia după ce a fost condamnat la 15 ani de închisoare pentru escrocherie şi spălare de bani în dosarul „Frauda bancară”, a anunţat luni că îşi închide „proiectele sociale” din Republica Moldova. Fostul deputat, care a încercat să intervină în alegerile din Republica Moldova prin interpuşi şi prin cumpărare de voturi, susţine că a luat această decizie întrucât preşedinta Maia Sandu şi partidul de guvernământ PAS „au blocat toate posibilităţile tehnice de a ajuta oamenii”.
Preşedintele Nicuşor Dan, întrebat dacă l-a invitat pe fostul preşedinte Klaus Iohannis la recepţia de Ziua Naţională a României de la Palatul Cotroceni: Sigur, toţi foştii şefi de stat / Iohannis a lipsit de la paradă # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a fost întrebat, luni, după parada militară de Ziua naţională a României, dacă l-a invitat pe fostul preşedinte Klaus Iohannis la recepţia de Ziua Naţională a României, el afirmând că au fost invitaţi toţi foştii şefi de stat. Fostul preşedinte Klaus Iohannis a fost absent la parada de Ziua Naţională a României de la Arcul de Trimf.
Ziua Naţională - Scurtă defilare la Timişoara, la care a fost prezentat şi un drapel al României, vechi de peste 100 de ani - FOTO # News.ro
Ziua Naţională a fost marcată luni, la Timişoara, printr-o scurtă defilare, fără tehnică de luptă, dar la care au fost prezenţi, pe lângă militari, jandarmi, pompieri şi poliţişti, ansambluri folclorice, şi reprezentanţi ai Asociaţiei de Reconstituiri Istorice care au prezentat un drapel vechi de peste 100 de ani.
Administraţia Porturilor Maritime SA Constanţa îşi majorează cheltuielile de natură salarială cu 1,45 milioane lei, după ce a angajat 27 de persoane # News.ro
Compania Naţională „Administraţia Porturilor Maritime” SA Constanţa şi-a planificat cheltuieli de natură salarială în valoare de 170,65 milioane lei, în acest an, în creştere cu 1,45 milioane lei, ca urmare a creşterii numărului de personal, de la 996 persoane la 1.023 persoane, respectiv cu 27 persoane, arată un proiect de Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2025 al companiei, publicat în dezbatere de Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii.
Cea mai mare jucătoare română de tenis, Simona Halep, dezvăluie, de Ziua Naţională a României, cum a trecut peste un moment extrem de dificil din viaţa şi cariera sa, care i-a marcat evoluţia ulterioară.
Nicuşor Dan, după baia de mulţime, la finalul Paradei de Ziua Naţională: Unii mi-au transmis să am grijă de ţara asta şi în special de copii. Asta e important / Îi invit să continue să creadă în ţara asta, pentru că are un mare potenţial - FOTO # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a transmis, luni, după baia de mulţime pe care a făcut-o la finalul Paradei de Ziua Naţională, de la Arcul de Triumf, că unii români i-au transmis să aibă grijă de ţara asta şi în special de copii şi asta e important. El i-a invitat pe cetăţeni să continue să creadă în ţara asta, pentru că are un mare potenţial. Şeful statului a fost întrebat şi despre faptul că nu avem ministru al Apărării, după demisia lui Ionuţ Moştean, el afirmând că ministrul Economiei, Radu Miruţă e interimar şi să nu stricăm această sărbătoare naţională.
Meciul Ajax-Groningen, oprit din cauza fumigenelor aprinse în memoria unui suporter, se va relua fără spectatori # News.ro
După doar cinci minute de joc, meciul din etapa a 14-a a Eredivisie dintre Ajax Amsterdam şi FC Groningen a fost întrerupt duminică, când scorul era egal (0-0) pe Johan-Cruyff Arena. Federaţia Olandeză de Fotbal (KNVB) a anunţat că meciul va fi reluat, marţi, la ora 15:30, fără spectatori.
Premierul Ilie Bolojan, huiduit îndelung de suveraniştii prezenţi la Alba Iulia FOTO VIDEO # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a ajuns, luni după-amiază, la Alba Iulia, unde participă la parada militară organizată de Ziua Naţională, el fiind întâmpinat cu un val de huiduieli ;i cu cererea de a-şi da demisia din funcţie.
Preşedintele Nicuşor Dan a fost întrebat, luni, după parada militară de Ziua naţională a României, dacă l-a invitat pe fostul preşedinte Klaus Iohannis la recepţia de Ziua Naţională a României, el afirmând că au fost invitaţi toţi foştii şefi de stat. Fostul preşedinte Klaus Iohannis a fost absent la parada de Ziua Naţională a României de la Arcul de Trimf.
Preşedintele Nicuşor Dan a transmis, luni, după baia de mulţime pe care a făcut-o la finalul Paradei de Ziua Naţională, de la Arcul de Triumf, că unii români i-au transmis să aibă grijă de ţara asta şi în special de copii şi asta e important. El i-a invitat pe cetăţeni să continue să creadă în ţara asta, pentru că are un mare potenţial. Şeful statului a fost întrebat şi despre faptul că nu avem ministru al Apărării, după demisia lui Ionuţ Moştean, el afirmând că ministrul Economiei, Radu Miruţă e interimar şi să nu stricăm această sărbătoare naţională.
Preşedintele SUA, Donald Trump, a confirmat că a vorbit cu preşedintele Venezuelei, Nicolas Maduro, dar nu a oferit detalii despre discuţia dintre ei, relatează Reuters.
Diana Şoşoacă, cu crucea în mână în fruntea susţinătorilor ei, în marş prin Cetatea Alba Iulia - FOTO, VIDEO # News.ro
Preşedinta şi fondatoarea SOS România, europarlamentarul Diana Şoşoacă, a pornit in marş, luni, la Alba Iulia, conducându-şi susţinătorii, cu o cruce în mână şi cu un buchet de flori în cealaltă, prin cetatea Marii Uniri.
În a doua rundă a grupei 4 de la Cupa Mondială Echipe Mixte de la Chengdu, echipa mixtă a României, antrenată de Andrei Filimon şi Ionuţ Seni, s-a impus cu 8-2 în faţa Braziliei, după ce a câştigat toate cele patru meciuri disputate. C
Ziua Naţională - Paradă militară şi ceremonii religioase la Buzău. Candidaţii la şefia CJ, prezenţi în mulţime - FOTO # News.ro
Buzăul a marcat luni, 1 Decembrie, Ziua Naţională a României printr-o ceremonie desfăşurată pe Calea Eroilor din municipiu, la care au participat oficialităţi locale, reprezentanţi ai instituţiilor publice şi militari din Garnizoana Buzău. Evenimentul a atras un număr mare de buzoieni veniţi să asiste la ceremonialul militar şi religios, precum şi la defilarea trupelor.
Campionul la nataţie David Popovici a transmis un mesaj de Ziua Naţională a României, sărbătorită luni.
Franţa vrea să pună capăt asistenţei medicale gratuite pentru pensionarii străini din afara UE. Măsura i-ar afecta în special pe americani # News.ro
Franţa doreşte ca pensionarii din afara Uniunii Europene, care beneficiază în prezent de sistemul public de sănătate, să înceapă să plătească pentru acesta. Este o măsură care i-ar afecta în special pe pensionarii americani, care au migrat în unul dintre cele mai generoase state sociale din Europa nu numai pentru mâncare, peisaje şi cultură, ci şi, în unele cazuri, pentru asistenţa medicală gratuită de nivel mondial, relatează POLITICO.
Vaslui - Cisterna încărcată cu GPL răsturnată pe marginea DN 26 a fost repusă pe roţi. Încărcătura va fi transvazată # News.ro
Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru situaţii de Urgenţă (ISU) Vaslui au reuşit, după aducerea unei a treia macarale de mare tonaj, să ridice din şanţ cisterna încărcată cu 19 tone de gaz petrolier lichefiat care sâmbătă s-a răsturnat pe marginea drumui naţional 26. În zonă e aşteptată o altă autocisternă în care să fie transvazat gazul.
Liderii lumii, mesaje cu ocazia Zilei Naţionale a României: Donald Trump: SUA şi România împărtăşesc un parteneriat puternic şi în creştere / Zelenski: Ucrainenii sunt recunoscători partenerilor români # News.ro
Liderii lumii au transmis, luni, mesaje cu ocazia Zilei Naţionale a României, preşedintele SUA, Donald Trump arătând că SUA şi România împărtăşesc un parteneriat puternic şi în creştere iar preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, precizând că ucrainenii sunt recunoscători partenerilor români şi apreciază cu sinceritate poziţia fermă a BucureştiuIui în sprijinuł suveranităţii şi integrităţii teritoriale ale Ucrainei, în contextul războiului brutal declanşat de Rusia.
Steaguri cu imaginea soţilor Georgescu, aduse la Alba Iulia se către susţinătorii fostului prezidenţiabil - FOTO, VIDEO # News.ro
Steaguri pe care au fost printate chipul lui Călin Georgescu şi cel al soţiei acestuia, Cristela, au fost aduse la Alba Iulia, luni la ceremoniile organizate de Ziua Naţională a României. Fostul prezidenţiabil a avut dificultăţi în momentul în care a părăsit zona în care s-a întâlnit cu susţinătorii săi, care au înconjurat autovehiculul cu care Georgescu a venit la Alba Iulia.
Liderii lumii au transmis, luni, mesaje cu ocazia Zilei Naţionale a României, preşedintele SUA, Donald Trump arătând că SUA şi România împărtăşesc un parteneriat puternic şi în creştere iar preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, precizând că ucrainenii sunt recunoscători partenerilor români şi apreciază cu sinceritate poziţia fermă a BucureştiuIui în sprijinuł suveranităţii şi integrităţii teritoriale ale Ucrainei, în contextul războiului brutal declanşat de Rusia.
Mircea Cărtărescu pentru The Guardian: „M-am răzbunat stilistic şi literar pe oamenii care mi-au furat tinereţea” # News.ro
Mircea Cărtărescu vorbeşte, într-un interviu pentru The Guardian, cu prilejul lansării în Marea Britanie a primei părţi a apreciatei sale trilogii „Orbitor”, despre comunism, religie şi zvonurile privind Premiul Nobel.
INTERVIU - Dennis Deletant, istoric: Teroriştii de la Revoluţie au existat şi erau români, n-a fost operaţiune sovietică. La Malta nu s-a discutat despre România /Generalul Militaru mi-a spus: "Eu am fost în slujba Uniunii Sovietice!". A spus asta senin # News.ro
Revoluţia din decembrie 1989 a fost făcută de poporul român, care l-a răsturnat pe dictatorul Nicolae Ceauşescu, iar teroriştii au fost cât se poate de reali, ei fiind români din rândurile Securităţii, afirmă istoricul britanic Dennis Deletant într-un interviu acordat News.ro. Profesorul, care a predat peste 10 ani la Universitatea Georgetown din Statele Unite, califică drept „baliverne“ versiunile istoricilor Securităţii conform cărora în România ar fi avut loc o lovitură de stat dată de sovietici după ce George Bush şi Mihail Gorbaciov s-ar fi pus de acord la Malta asupra acestui lucru. În realitate, spune Dennis Deletant, cei doi nici măcar n-au vorbit despre România în acea întâlnire istorică petrecută în noiembrie 1989.
Preşedintele american Donald Trump crede că vastul scandal de corupţie din Ucraina „nu ajută” negocierile de pace aflate în prezent în curs de desfăşurare.
Tenis: Italianul Nicola Pietrangeli, care a câştigat Roland-Garros în 1959 şi 1960, a murit la 92 de ani # News.ro
Italianul Nicola Pietrangeli, care a câştigat Roland-Garros în 1959 şi 1960, a murit, luni, la vârsta de 92 de ani. El a popularizat tenisul în ţara sa, pe vremea când acest sport era considerat o disciplină rezervată elitei.
Primele proiecţii speciale ale filmului „Catane” în România, după un parcurs internaţional de succes/ VIDEO # News.ro
Filmul „Catane”, comedia neagră inspirată din fapte reale, cu un scenariu multi-premiat, scris şi regizat de Ioana Mischie, îşi anunţă primele proiecţii speciale din ţară, după un circuit de succes prin festivaluri. Proiectul a avut premiera mondială în cadrul „A” IFFI Goa din India şi a fost nominalizat în acest an la Hollywood Music in Media Awards pentru Cea mai bună muzică originală, numărându-se printre cele cinci filme alese din întreaga lume în categoria film independent, reprezentând o premieră pentru România.
Nu poţi să-l ierţi pe Putin pentru crimele de război din Ucraina, îi transmite lui Trump comisarul UE pentru justiţie # News.ro
Eforturile lui Donald Trump de a asigura pacea în Ucraina nu trebuie să-l scape pe Vladimir Putin de răspunderea pentru crimele de război comise de forţele ruse, a avertizat comisarul UE pentru justiţie, Michael McGrath, stabilind o nouă linie roşie pentru europeni într-un eventual acord de pace.
Gheorghe Hagi şi Gheorghe Popescu, mesaje de Ziua Naţională a României: Întotdeauna o mândrie să te reprezint! # News.ro
Fostul căpitan al naţionalei României, Gheorghe Popescu, a transmis un mesaj de Ziua Naţională, în care spune că a fost fericit că şi-a îndeplinit visul de a juca sub tricolor. Şi Gheorghe Hagi a transmis un mesaj de Ziua Naţională.
Ziua Naţională - Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean: Avem datoria de a duce mai departe moştenirea Marii Uniri prin reforme curajoase, prin decizii responsabile şi prin solidaritate # News.ro
Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, a transmis luni, de Ziua naţională a României, că avem datoria de a duce mai departe moştenirea Marii Uniri prin reforme curajoase, prin decizii responsabile şi prin solidaritate.
Ziua Naţională - Radu Marinescu: Ministerul Justiţiei îşi reafirmă angajamentul ferm de a susţine un sistem judiciar independent, transparent şi eficient, care să sprijine cetăţenii şi să consolideze încrederea publică în instituţiile statului # News.ro
Ministerul Justiţiei îşi reafirmă angajamentul ferm de a susţine un sistem judiciar independent, transparent şi eficient, care să sprijine cetăţenii şi să consolideze încrederea publică în instituţiile statului, a transmis, luni, ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, de Ziua Naţională a României.
Animaţia „Finnick: Lumea secretă a spiriduşilor 2”, din 26 decembrie în cinematografe/ VIDEO # News.ro
„Finnick: Lumea secretă a spiriduşilor 2”, continuarea aventurilor personajului principal din animaţia de succes „Finnick” (2022), vine în cinematografele din România din 26 decembrie.
Arad: Un bărbat din Georgia considerat periculos a evadat dintr-un Centru pentru Străini/ Poliţiştii au instituit filtre pentru a-l găsi # News.ro
Un bărbat din Georgia, considerat extrem de periculos, a evadat duminică seară din Centrul pentru Străini din localitatea Horia, judeţul Arad. Imediat după incident, autorităţile au instituit filtre în multiple zone, verificând atât vehicule, cât şi persoane.
Databricks, fondată în 2013 de profesorii români Ion Stoica şi Matei Zaharia, negociază o nouă finanţare de 5 miliarde de dolari # News.ro
Compania de inteligenţă artificială şi analiză de date Databricks este pe punctul de a finaliza o rundă de finanţare în valoare 5 miliarde de dolari.
