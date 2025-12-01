IGSU: Pompierii continuă să distribuie apă menajeră şi baxuri cu apă potabilă populaţiei afectate de lipsa apei, în judeţele Prahova şi Dâmboviţa

14:20

Preşedintele Nicuşor Dan a transmis, luni, după baia de mulţime pe care a făcut-o la finalul Paradei de Ziua Naţională, de la Arcul de Triumf, că unii români i-au transmis să aibă grijă de ţara asta şi în special de copii şi asta e important. El i-a invitat pe cetăţeni să continue să creadă în ţara asta, pentru că are un mare potenţial. Şeful statului a fost întrebat şi despre faptul că nu avem ministru al Apărării, după demisia lui Ionuţ Moştean, el afirmând că ministrul Economiei, Radu Miruţă e interimar şi să nu stricăm această sărbătoare naţională.