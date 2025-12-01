Laude pentru FCSB după transferul lui Andre Duarte: „Cu siguranță va fi unul dintre primii trei fundași din Superliga”

15:50

Siyabonga Ngezana a fost rezervă neutilizată la FCSB, mai ales după evoluția sub așteptări de la Belgrad cu Steaua Roșie (0-1), dar și-a văzut conștiincios de antrenamente pe stadionul de la Ovidiu. Iar la pauza s-a amuzat cu un puști, acceptând provocarea unei miuțe cu un copil de mingi localSiyabonga Ngezana, 28 de ani, nu trece prin cel mai fericit moment al carierei sale la FCSB. ...