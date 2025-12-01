După ce i-a fost contestată sănătatea mintală, Trump spune că nu știe pentru ce a făcut un RMN și promite să publice rezultatul
HotNews.ro, 1 decembrie 2025 17:50
Președintele american Donald Trump a anunțat că va publica rezultatul investigației RMN pe care a efectuat-o în luna octombrie și a susținut că habar nu are ce parte a corpului i-a fost examinată, scrie luni…
• • •
Acum 5 minute
18:20
VIDEO Nicușor Dan, la recepția de Ziua Națională: „Trăim mai prost decât anul trecut, dar trăim mult mai bine decât acum 20 de ani.” # HotNews.ro
Președintele Nicușor Dan a enumerat, în discursul de la recepția de Ziua Națională de la Palatul Cotroceni, o serie de „adevăruri despre România”, în care a menționat deficiențele statului român. Astfel, șeful statului a spus…
Acum 10 minute
18:10
Petrolul Ploiești s-a impus în fața echipei Metaloglobus, scor 4-1, într-un meci disputat luni, pe stadionul „Ilie Oană”, în etapa a 18-a din SuperLiga. Petrolul Ploiești – Metaloglobus 4-1 Golurile gazdelor au fost marcate de…
Acum 30 minute
17:50
După ce i-a fost contestată sănătatea mintală, Trump spune că nu știe pentru ce a făcut un RMN și promite să publice rezultatul
Președintele american Donald Trump a anunțat că va publica rezultatul investigației RMN pe care a efectuat-o în luna octombrie și a susținut că habar nu are ce parte a corpului i-a fost examinată, scrie luni…
17:50
Reacția primarului din Alba-Iulia după huiduielile de la festivități. „Nu vor mai primi aprobare să facă manifestări/ Trebuie să existe decență” # HotNews.ro
Primarul municipiului Alba Iulia, Gabriel Pleşa, a reacţionat după ce, în capitala Marii Uniri, premierul Ilie Bolojan a fost huiduit, iar momentele în care au fost depuse coroane de flori din partea preşedintelui Nicuşor Dan…
Acum o oră
17:30
VIDEO Un bărbat reclamă că a fost agresat la Alba Iulia, după ce i-a strigat lui Călin Georgescu „marș la Moscova”. Anchetă a Poliției # HotNews.ro
Un bărbat prezent la manifestațiile de 1 Decembrie de la Alba Iulia susține că a fost agresat de mai multe persoane, la scurt timp după ce a strigat către Călin Georgescu și l-a numit trădător.…
17:30
Avertismentul lui Zelenski, înainte de vizita emisarului lui Trump, Steve Witkoff, la Kremlin, într-un moment critic al negocierilor de pace # HotNews.ro
Liderul Ucrainei a subliniat luni că probleme complicate au rămas fără rezolvare deocamdată, după negocierile SUA-Ucraina de duminică de la Miami, scrie Reuters. O analiză a Kyiv Independent a observat în același timp că șansele…
Acum 2 ore
17:20
Un tânăr a intrat cu scuterul în membrii propriei sale familii la o înmormântare. Decizia luată de către instanță # HotNews.ro
Un tânăr din oraşul Mioveni suspectat că i-a lovit intenţionat cu scuterul pe membrii familiei la o înmormântare a fost arestat preventiv, luni, pentru violenţă în familie şi tulburarea ordinii şi liniştii publice, informează Agerpres.…
17:00
Avertisment al salvamontiștilor pentru turiștii care merg la munte. Cresc ridicat de avalanșe în trei masive muntoase # HotNews.ro
Salvamontiştii avertizează că în Munţii Bucegi, Făgăraş şi Parâng-Şureanu este risc însemnat de avalanşe, în condiţiile în care în ultimele zile a nins mult la peste 1.800 de metri altitudine şi s-a aşternut un strat…
17:00
LISTA noastră de Ziua Națională: 5 „unicorni” lansați de antreprenori români și alte 5 firme care ne fac mândri. Nu doar pe 1 Decembrie # HotNews.ro
De Ziua Națională a României, comunitatea antreprenorială StartupCafe.ro vă prezintă o listă de 5 firme co-fondate de antreprenori români, care au fost evaluate la cel puțin 1 miliard de dolari fiecare, în urma unor investiții…
16:50
„Spionaj” și „materiale extremiste”. Acuzații la adresa Lituaniei, după incidentele cu baloanele meteo suspecte venite din Belarus # HotNews.ro
Minskul a acuzat luni Lituania că a folosit o dronă pentru a-l spiona și a distribui „materiale extremiste”, acuzație pe care autoritățile de la Vilnius au respins-o ca fiind falsă, informează Reuters. Disputa survine pe…
16:40
EXCLUSIV. Sondaj AtlasIntel. Anca Alexandrescu crește puternic și e practic la egalitate cu primul loc. Un candidat de dreapta urcă și el. Bătălie tot mai strânsă în cursa pentru București. Câteva precizări importante legate de sondaj # HotNews.ro
Daniel Băluță, candidatul PSD la alegerile din 7 decembrie 2025, și candidata independentă susținută de AUR, Anca Alexandrescu, conduc în intențiile de vot ale bucureștenilor (separați de 0,1%), urmați foarte aproape, la 1,5%, de Ciprian…
16:30
Numărul de bugetari, în scădere accentuată față de începutul anului. Care sunt cei mai mari angajatori de la stat # HotNews.ro
Numărul posturilor ocupate în instituţiile şi autorităţile publice din România era, în septembrie 2025, de 1.264.845, cu 3.956 mai puţine comparativ cu luna precedentă, conform datelor publicate pe site-ul Ministerului Finanţelor (MF), informează Agerpres. Raportat…
Acum 4 ore
16:00
Greșelile frecvente de îngrijire a pielii care pot agrava problemele cutanate, explicate de dr. Adriana Mosor, MedLife # HotNews.ro
În România, cosmeticele și produsele de îngrijire personală sunt în topul vânzărilor mai ales în perioade de reduceri cum este Black Friday. Potrivit unei analize Mediafax, printre cele mai căutate reduceri de Black Friday 2025…
16:00
Ultimatum: Trump i-a cerut direct lui Maduro să cedeze puterea și să părăsească țara / Liderul Venezuelei a refuzat, dar a venit cu o contra-propunere # HotNews.ro
„Poți să te salvezi pe tine și pe cei apropiați ție, dar trebuie să părăsești țara acum”, i-a spus Trump lui Maduro într-o discuție telefonică de acum zece zile, potrivit unor surse citate de cotidianul…
15:30
Premierul Ilie Bolojan, la două parade în 3 ore. Cum a parcurs cei 340 de km dintre București și Alba Iulia # HotNews.ro
Premierul Ilie Bolojan s-a deplasat de la București la Alba Iulia cu un avion Spartan, împreună cu delegația Ministerului Apărării Naționale, a declarat pentru HotNews.ro purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu. Premierul Ilie Bolojan…
15:20
Răspunsul lui Nicuşor Dan întrebat dacă l-a invitat pe Klaus Iohannis la recepţia de Ziua Naţională de la Palatul Cotroceni # HotNews.ro
Fostul preşedinte Klaus Iohannis a lipsit de la parada de Ziua Naţională de la Arcul de Triumf din București. Despre invitarea sa la recepția de diseară la Palatul Cotroceni a fost întrebat actualul președinte Nicușor…
15:00
Compania canadiană Eldorado Gold a finalizat cedarea proiectului minier aurifer românesc Certej, din județul Hunedoara, pentru o sumă totală de până la 30 de milioane de dolari, noul proprietar având câteva nume cu rezonanță semnificativă…
14:50
Jurnalistul Mihai Stegerean, fostul redactor-șef al știrilor B1 TV, a murit luni, 1 decembrie, la vârsta de 50 de ani, transmite B1 TV. Mihai Stegerean suferea de „o boală cruntă” și era internat de câteva…
14:40
VIDEO. Jaf armat în Italia. „Un comando” a folosit mitraliere Kalașnikov și a plecat cu o avere # HotNews.ro
Conform primelor estimări, jaful comis în această dimineață în provincia italiană Reggio Calabria, de-a lungul autostrăzii, în care a fost implicat un vehicul blindat, este estimat la aproximativ două milioane de euro, scrie ziarul italian…
14:30
Candidați „lipsiți de orice experiență politică”. Strategia cu care Péter Magyar vrea să câștige alegerile în fața lui Viktor Orbán și să preia puterea în Ungaria # HotNews.ro
Înainte de scrutinul crucial din aprilie 2026, liderul opoziției maghiare a ales să pună pe lista de candidați persoane mai degrabă necunoscute, provenite în mare parte din clasa medie maghiară, care a votat în trecut…
14:30
Operațiune masivă de căutare în Anglia cu polițiști, Garda de Coastă și Marina Regală după ce renul Buddy a fugit de la un târg de Crăciun / Unde l-au găsit dormind # HotNews.ro
Un ren pe nume Buddy a declanșat o operațiune de căutare de amploare în nordul Angliei, la care au participat Poliția, Garda de Coastă și Marina Regală, după ce a fugit de la un eveniment…
Acum 6 ore
14:10
Cristian Tudor Popescu: „Ceva a lipsit de la expoziția de forță a Armiei Române” de 1 decembrie # HotNews.ro
Gazetarul Cristian Tudor Popescu a spus că „de 1 Decembrie n-am văzut purtate portretele lui Ferdinand Întregitorul, Reginei Maria, ale lui Ion I.C. Brătianu, Iuliu Maniu, Vasile Goldiș, Ion Inculeț, Iancu cavaler de Flondor, Gh.…
14:10
Reacția Rusiei la afirmația celui mai înalt oficial militar al NATO, care a spus că Alianța ia în considerare un „atac preventiv” # HotNews.ro
Rusia a declarat luni că afirmația celui mai înalt ofițer militar al NATO, potrivit căreia alianța militară condusă de SUA ar putea lua în considerare un „atac preventiv”, este extrem de iresponsabilă și reprezintă o…
14:10
LIVE VIDEO Ilie Bolojan, huiduit la Alba Iulia la parada militară de 1 Decembrie: „Demisia, demisia” # HotNews.ro
Huiduielile și fluierăturile oamenilor s-au auzit inclusiv în timpul intonării imnului național, la parada militară de la Alba Iulia. Premierul Ilie Bolojan a fost huiduit luni, 1 decembrie, la parada militară de la Alba Iulia.…
13:50
VIDEO De 1 Decembrie, Ilie Bolojan vorbește despre„o formă reală de patriotism”: „Datoria de român și datoria de cetățean merg mână în mână” # HotNews.ro
În mesajul de 1 Decembrie, premierul Ilie Bolojan explică ce înțelege printr-o „o formă reală de patriotism”, legând-o de responsabilitatea individuală și de funcționarea corectă a instituțiilor. El afirmă că „datoria de român și datoria…
13:40
Vremea va intra într-un proces treptat de încălzire în următoarele zile iar temperaturile vor ajunge la 12 – 14 grade iar precipitaţii vor apărea în special către finalul acestei săptămâni, potrivit prognozei pentru următoarele două…
13:40
Oligarhul Ilan Șor anunță de la Moscova crearea unui „front național comun” pentru „răsturnarea regimului” din Moldova / Reacția Președinției de la Chișinău # HotNews.ro
Oligarhul pro-rus condamnat la 15 ani de închisoare și refugiat la Moscova anunță crearea unui „front național comun” care va avea două sarcini: „să-i scoată din închisoare pe cei persecutați” și să „răstoarne” regimul din…
13:20
FOTO Cele mai frumoase imagini de la parada de 1 Decembrie de la Arcul de Triumf din București # HotNews.ro
Mii de oameni au mers luni, 1 decembrie, la Arcul de Triumf din București pentru a urmări parada de 1 Decembrie, ca în fiecare an. Vedeți în galeria de mai jos unele dintre cele mai…
13:10
Președintele Nicușor Dan n-a plecat imediat după parada militară de la Arcul de Triumf din București, ci a rămas să vorbească cu oamenii și să facă fotografii cu aceștia. La finalul paradei militare, Nicușor Dan…
13:10
Spania a mobilizat armata contra focarelor de pestă porcină, spune că totul ar fi putut pleca de la un sandviș # HotNews.ro
Armata spaniolă a fost mobilizată luni pentru a limita răspândirea epidemiei de pestă porcină africană în apropierea Barcelonei, despre care autoritățile suspectează că ar fi fost declanșată de un mistreț care a consumat alimente contaminate,…
13:00
Guvernul georgian, acuzat că a folosit o armă chimică din Primul Război Mondial pentru a reprima manifestațiile masive pro-europene # HotNews.ro
Un agent chimic care a provocat senzații de arsură, dificultăți de respirație, tuse și vărsături manifestanților a fost încărcat în tunurile cu apă folosite în timpul protestelor de anul trecut, arată o anchetă jurnalistică a…
12:50
1 Decembrie. Viitorul cuprins în Proclamaţia de la Alba Iulia este unul care nu s-a împlinit cu adevărat niciodată # HotNews.ro
Despre anul 1918 şi despre Alba Iulia nu trebuie să vorbim la timpul trecut al comemorării demagogice, ci la timpul viitor care se află în paginile de demult. Politica la scară umană, imaginată atunci, ne poate îndruma, scrie…
12:50
Băluță și Alexandrescu vor să conducă Bucureștiul, dar n-au venit la o invitație a Facultății de Arhitectură și Urbanism / Tăcerea lor mizează pe o mare surpriză pe 7 decembrie # HotNews.ro
Cursa pentru Capitală s-a transformat într-o miză uriașă: politic, economic, dar și civic. Pe tendințele din acest moment, Bucureștiul poate ajunge în răspunderea oricăruia dintre primii 3-4 candidați, inclusiv în dezvoltarea unor scenarii care pentru…
12:40
SuperLiga: Gigi Becali s-a declarat mulțumit de un fundaș de la FCSB după victoria cu Farul / „Cred că îi prelungesc contractul” # HotNews.ro
Gigi Becali (67 de ani) a numit jucătorul de la FCSB pe care îl aşteaptă să semneze un nou contract, după victoria cu Farul (2-1, în deplasare, în Superliga), scrie Orange Sport. Imediat după succesul…
12:40
Declarație surprinzătoare a unui miliardar din Elveția, țară care tocmai a respins prin referendum impozitarea cu 50% a marilor averi moștenite: „Nu se poate” # HotNews.ro
Un cunoscut miliardar elvețian a cerut impozitarea mai agresivă a celor bogați, declarația venind după ce concetățenii săi au respins în mod categoric, prin referendum, propunerea de a introduce un impozit de 50% pe averile…
Acum 8 ore
12:20
VIDEO Îmbrânceli cu jandarmii la mitingul lui Călin Georgescu de la Alba Iulia: „Nicușor, demisia” / Unii susținători au forţat intrarea în Catedrala Încoronării # HotNews.ro
Fostul candidat la prezidențiale Călin Georgescu a fost primit luni, la Alba Iulia, de sute de susținători cu steaguri și banderole tricolore. Adunarea sa a fost marcată de incidente, când unii dintre susţinători au forţat…
12:00
Incendiul din Hong Kong: Autoritățile au anunțat noul bilanț al morților și îi amenință pe cei care răspândesc informații neoficiale # HotNews.ro
Autoritățile din Hong Kong au amenințat luni că vor lua măsurile „adecvate” împotriva celor care răspândesc online informații neverificate despre incendiul care a devastat un complex rezidențial săptămâna trecută și au anunțat că bilanțul oficial…
11:10
Culisele negocierilor „intense” SUA-Ucraina de la Miami: un subiect major a dominat tratativele / „Întrebarea principală este acum care este poziția rușilor și dacă intențiile lor sunt reale” # HotNews.ro
„A fost intens, dar nu negativ. Poziția noastră este că trebuie să facem tot posibilul pentru a ajuta SUA să reușească în negocieri, fără a ne pierde țara și fără a permite o altă agresiune”,…
11:00
Băncile rusești încearcă să salveze cel mai mare angajator din țară, care a adunat datorii de 51 miliarde de dolari # HotNews.ro
Băncile rusești sunt gata să restructureze o parte din datoria Căilor Ferate Ruse, cu condiția ca banca centrală să nu majoreze condițiile de rezervă pentru aceste împrumuturi, a declarat Andrei Kostin, directorul general al VTB,…
10:30
Mircea Cărtărescu, mesaj dur în The Guardian despre diaspora: „Au început să-și urască atât de mult propria țară, încât au vrut să o distrugă” # HotNews.ro
Într-un interviu acordat ziarului britanic The Guardian, Mircea Cărtărescu vorbește despre modul în care o parte a diasporei s-a raportat la România în special la ultimele alegeri prezidențiale: „Multă vreme, diaspora a fost cea mai…
Acum 12 ore
10:10
Tabloul „Iisus pe cruce” al celebrului pictor din Anvers Pierre Paul Rubens (1577-1640), dispărut din 1613 și recent redescoperit, a fost vândut duminică la o licitație din Versailles (lângă Paris) pentru o sumă totatală de…
10:10
Furtul comorilor dacice din Olanda: Înainte de jaf, Muzeul Drents a fost avertizat despre probleme privind securitatea. Noi date din anchetă # HotNews.ro
Firma de asigurare a avertizat Muzeul Drents, înaintea jafului din ianuarie 2025, că sticla vitrinelor nu este suficient de rezistentă, relatează postul TV olandez RTL Nieuws, care citează documente. Şi acest lucru s-a dovedit a…
10:10
STUDIU: Singurătatea din copilărie lasă urme pe viață. Cum ar trebui părinții să își încurajeze copiii să aibă prieteni # HotNews.ro
Copilul tău este aproape tot timpul singur? Nu are prieteni, se izolează și evită compania altora? Singurătatea în perioada copilăriei nu este bună. Potrivit unui studiu recent de specialitate, poate crește semnificativ riscul de declin…
09:40
VIDEO Maia Sandu, de Ziua Națională a României: Un moment care a deschis drumul spre pace, libertate și democrație. Aceste valori sunt însă amenințate acum # HotNews.ro
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, și președintele Parlamentului de la Chișinău, Igor Grosu, au transmis duminică mesaje către români de Ziua Națională a României. Cei doi lideri au vorbit despre valorile comune, istoria împărtășită și…
09:30
VIDEO „Marșul Unirii” organizat de George Simion la Alba Iulia. Liderul AUR a plecat cu sute de susținători spre cetate / Călin Georgescu, așteptat cu pâine și sare # HotNews.ro
Sute persoane participă luni, 1 decembrie, la „Marșul Unirii” organizat de George Simion la Alba Iulia. Liderul AUR s-a întâlnit cu simpatizanţii săi, alături de care a plecat în marş de la gară spre cetatea Alba…
09:10
Petrolul și Metaloglobus joacă luni în SuperLiga de la ora 16.00, într-o întâlnire dintre echipele cu cele mai puține goluri marcate în campionat, notează lpf.ro. Prahovenii trec printr-o perioadă bună, fiind neînvinși în ultimele șase…
09:10
Fosta ministră anticorupție din Marea Britanie a fost condamnată pentru corupție în Bangladesh # HotNews.ro
Un tribunal din Bangladesh a condamnat-o pe parlamentara britanică Tulip Siddiq, fosta ministră, la doi ani de închisoare într-un caz de corupție care implică alocarea ilegală a unui teren, potrivit presei locale și Reuters. Verdictul…
09:00
NATO vrea să răspundă „mai agresiv” la atacurile hibride ale Rusiei, spune un înalt oficial militar al Alianței # HotNews.ro
NATO ia în considerare o schimbare către un răspuns mai ferm la operațiunile cibernetice, sabotajele și încălcările spațiului aerian ale Rusiei, a declarat pentru Financial Times amiralul Giuseppe Cavo Dragone, președintele Comitetului militar al NATO,…
08:40
Marco Rubio, mesaj de Ziua Națională: SUA și România au un parteneriat solid și în creștere, interese strategice comune # HotNews.ro
Secretarul de stat american Marco Rubio a transmis luni, 1 decembrie, un mesaj cu ocazia Zilei Naționale a României în care vorbește despre interesele comune ale celor două țări, precum și despre investițiile României în…
