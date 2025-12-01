Un like pe Instagram te poate costa căsnicia! Un bărbat a ajuns la tribunal, după ce a apreciat fotografiile mai multor femei
Cancan.ro, 1 decembrie 2025 18:30
Cei căsătoriți au un nou motiv de panică online: înainte de a apăsa inimioara, ar fi bine să se gândească de două ori. Curtea Supremă din Turcia a stabilit că aprecierea fotografiilor unor persoane de […]
• • •
Alte ştiri de Cancan.ro
Acum 30 minute
18:30
Un like pe Instagram te poate costa căsnicia! Un bărbat a ajuns la tribunal, după ce a apreciat fotografiile mai multor femei # Cancan.ro
Cei căsătoriți au un nou motiv de panică online: înainte de a apăsa inimioara, ar fi bine să se gândească de două ori. Curtea Supremă din Turcia a stabilit că aprecierea fotografiilor unor persoane de […]
18:20
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 2 decembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Ciprian Ciucu # Cancan.ro
Invitatul emisiunii este Ciprian Ciucu, primar al sectorului 6. Emisiunea poate fi urmărită pe Facebook și YouTube Gândul.
18:20
Modul inedit prin care Tony One și soția lui au dezvăluit sexul bebelușului lor! Cei doi sunt în culmea fericirii # Cancan.ro
Bucurie mare în familia lui Costel Biju! Tony One, fiul celebrului manelist, după ce a făcut pasul cel mare acum urmează să devină tătic. Tânărul și aleasa sa, Antonia, au făcut un gender reveal, iar […]
Acum o oră
18:10
Dani Mocanu, prima reacție după ce a fost condamnat la închisoare cu executare: “Mai multe la momentul potrivit” # Cancan.ro
Dani Mocanu a transmis primul mesaj public după condamnarea definitivă, prin intermediul fratelui său Romario. Artistul se află în Italia, unde așteaptă împreună cu fratele său Nando hotărârea instanței privind extrădarea. Cei doi au fost […]
Acum 2 ore
17:40
Veste tristă pentru lumea televiziunii și a presei românești. Mihai Stegerean, cunoscut de colegi și prieteni drept „Stege”, a încetat din viață luni, 1 decembrie, după o lungă și chinuitoare luptă cu boala. Anunțul morţii […]
17:20
Test de inteligență | În această imagine s-a strecurat o mare greșeală! Găsiți-o în maximum 6 secunde # Cancan.ro
Este luni și a venit momentul să ne exersăm puțin mintea. Pentru astăzi propunem un test de inteligență ce ne testează atenția și spiritul de observare. Deși la prima vedere testul pare unul simplu, este […]
17:10
Nu trebuie să treacă nicio zi fără o porție copioasă de râs, iar pentru asta am pregătit un banc care cu siguranță te va amuza copios. Protagonistul de astăzi este un bărbat care încearcă să […]
17:10
Kim Kardashian și-a scanat creierul într-o clinică privată. Când a venit rezultatul, să cadă din picioare: „Nu pot să cred ce au descoperit!” # Cancan.ro
Un episod recent din „The Kardashians” a pus din nou în prim-plan sănătatea lui Kim Kardashian. Vedeta a vorbit deschis despre rezultatele unei investigații neurologice care au surprins-o. Medicul Daniel Amen a descoperit două lucruri […]
17:00
Cum a sărbătorit Alina, o româncă stabilită în Coreea de Sud, 1 Decembrie. Reacția locuitorilor s-a viralizat! # Cancan.ro
Astăzi, 1 decembrie, românii de pretutindeni sărbătoresc Ziua Națională a României. Sărbătoare a fost și în Coreea de Sud, acolo unde o româncă a adus printre coreeni tradiția și preparatele românești. Femeia a organizat un […]
Acum 4 ore
16:30
Lambada, surpriză uriașă pentru Tzancă Uraganu de ziua lui de naștere. S-a întâmplat la Berăria H, în fața a mii de fani: „La mulți ani, bărbatul meu!” # Cancan.ro
Tzancă Uraganu a trăit un moment deosebit, marcând atât împlinirea vârstei de 35 de ani, cât și ziua de nume de Sfântul Andrei. Pentru a celebra această dublă ocazie, cântărețul a pregătit un spectacol grandios, […]
16:20
După epopeea de la Iași despre care CANCAN.RO a relatat, epopee în care Ronaldinho a coborât printre daci în armuri, moldovence costumate ca la Carnavalul de la Rio apoi a jucat hora, era clar că […]
15:40
Iașul, oraș domnesc, cultural, universitar, a dat drumul la un carnaval de poveste. Răzeșii noștri s-au gândit că nu e moment mai bun decât o criză economică ca să bage 150.000 de euro în apariția […]
15:20
Festivalul Beach, Please!, cel mai mare eveniment de muzică urbană din Europa de Est, a anunțat oficial că trupa B.U.G. Mafia va urca pe scena ediției din 2026. Formația, considerată un simbol al hip-hop-ului românesc, […]
15:10
GALA MARI SPORTIVI, transmisă de ProSport de Ziua Națională a României de la ora 20:00. David Popovici şi alte nume uriaşe vor putea fi văzute într-o ediție eveniment de 1 Decembrie # Cancan.ro
De 1 Decembrie, Ziua Națională a României, ProSport va transmite Gala Mari Sportivi 2025, începând cu ora 20:00. Astfel, publicația noastră îi aduce în atenția publicului, în zi de sărbătoare, pe unii dintre cei mai […]
15:10
Șofer român, la un pas de tragedie pe o autostradă în Germania. Consumase alcool înainte să se urce la volan # Cancan.ro
Un român a fost la un pas de un accident rutier grav pe o autostradă din Germania. Bărbatul care conducea un TIR s-a urcat la volan sub influența alcoolului și a condus haotic timp de […]
15:00
O nouă „crimă de onoare” șochează Olanda. O adolescentă a fost ucisă cu sălbăticie de familie dintr-un motiv banal # Cancan.ro
O adolescentă de doar 18 ani a fost victima unei așa-numite „crime de onoare” în Olanda, după ce și-ar fi supărat tatăl dintr-un motiv aparent banal într-o societate occidentală. Procurorii olandezi au informat că Ryan […]
14:50
David Popovici, unul dintre cei mai valoroși sportivi ai României, a marcat Ziua Națională cu un mesaj simplu, dar plin de emoție. Înotătorul a ales să transmită un gând special către țară și către fanii […]
Acum 6 ore
14:40
GALA MARI SPORTIVI, transmisă de ProSport de Ziua Națională a României de la ora 20:00. David Popovici şi alte nume uriaşe vor putea fi văzuți într-o ediție eveniment de 1 Decembrie # Cancan.ro
De 1 Decembrie, Ziua Națională a României, ProSport va transmite Gala Mari Sportivi 2025, începând cu ora 20:00. Astfel, publicația noastră îi aduce în atenția publicului, în zi de sărbătoare, pe unii dintre cei mai […]
14:30
Ed Sheeran, noi detalii din relația sa cu Taylor Swift. Cum a aflat depre logodna cântăreței americane # Cancan.ro
Ed Sheeran și Taylor Swift sunt doi dintre cei mai cunoscuți artiști ai acestei generații și nu puțini sunt cei care și-ar dori să îi vadă pe cei doi formând un cuplu. Prima colaborare profesională […]
14:30
Cum arată mormântul Jasminei, tânăra care a murit în accidentul din București. Ce au făcut prietenii pentru ea # Cancan.ro
Durere fără margini în București, acolo unde Jasmina, tânăra de 20 de ani care și-a pierdut viața în tragicul accident rutier, a fost condusă pe ultimul drum. Familia, prietenii și cei care au cunoscut-o s-au […]
14:20
Cristina Șișcanu, una dintre cele mai cunoscute figuri din televiziunea românească, a transmis un mesaj ferm către urmăritoarele care o critică pe rețelele de socializare. Vedeta, obișnuită cu opiniile negative, a declarat că a ajuns […]
14:20
Iarna s-a instalat puternic în mai multe regiuni montane din România. În Munții Bucegi și în alte zone, stratul de zăpadă a depășit doi metri, iar salvamontiștii avertizează asupra riscului crescut de avalanșă. Ninsorile din […]
14:00
Cine e doamna cu pălărie galbenă, de la parada de 1 Decembrie? Ținută deosebită de Ziua Națională | EXCLUSIV # Cancan.ro
Capitala s-a îmbrăcat în straie de sărbătoare de Ziua Națională a României. Mii de bucureșteni au asistat la parada militară din fața Arcului de Triumf, într-o atmosferă solemnă ce a dat tonul acestei zile importante […]
13:40
Simona Halep a încins spiritele cu oferta de Revelion 2026! I-a lovit pe români direct la portofel: “Se poate plăti și cu fonduri europene?” # Cancan.ro
Simona Halep face senzație cu oferta de Revelion 2026 la hotelul ei de lux din Poiana Brașov! Fostul număr 1 mondial a stârnit un adevărat val de reacții în mediul online după ce a dezvăluit […]
13:30
Alertă în supermarketuri, după ce un sortiment de file de somon marinat a fost retras de urgență de la vânzare. Produsul a fost depistat ca fiind contaminat cu bacteria Listeria, un agent patogen care poate […]
Acum 8 ore
12:40
Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor a emis un avertisment referitor la carnea de porc ambalată. Directorul general al instituției, Paul Anghel, a transmis într-o postare pe Facebook că lichidul sangvinolent, prezent în cantități mari în […]
12:40
Influencerița care a murit la 25 de ani într-un accident rutier. Era o pasionată a motocicletelor # Cancan.ro
Tragedie în lumea influencerilor! Karen Sofía Quiroz Ramírez, originară din Columbia, era cunoscută în online drept Bikegirl, a murit într-un accident rutier. Ea era o mare pasionată a motocicletelor și a lăsat în urma sa […]
12:00
Vestea momentului! Celebrul cuplu din România s-au logodit. A cerut-o de soție cu un inel uriaș # Cancan.ro
Dennis Man, fotbalistul echipei PSV Eindhoven și al naționalei României, a cerut-o în căsătorie pe partenera sa, Alexandra Ionela Grigoriță. Vestea a fost făcută publică chiar de tânără, printr-o postare emoționantă pe Instagram, unde are […]
11:40
Piața legendară a Bucureștiului se hipsterizează! Dacă vrei de la Obor un mic, îți pune DJ-ul un beat # Cancan.ro
Oborul se hipsterizează! Vrei un mic, primești un DJ. Vrei o varză murată, primești un hipster tatuat cu barbă dacică! Dacă închizi ochii o secundă și te gândești la Obor, îți vin în cap următoarele: […]
11:40
Grupul de presă GÂNDUL NETWORK MEDIA a fost duminică, 30 noiembrie 2025, liderul absolut al internetului în România. Potrivit cifrelor furnizate prin intermediul SATI (Studiul de Audiență și Trafic de Internet), la nivelul grupurilor de […]
11:30
107 ani de la Marea Unire. „România onestă” petrece în Capitală, „România suveranistă”, la Alba Iulia # Cancan.ro
„Uniți prin dezbinare” este o expresie care, din păcate, descrie foarte bine Ziua Națională a României din anul 2025. Sub drapelul tricolor există două Românii care se privesc cu neîncredere. Una se numește „România Suveranistă”, […]
11:20
Mesajul lui Volodimir Zelenski pentru români, de 1 Decembrie. Ce a transmis de Ziua Națională # Cancan.ro
Cu ocazia Zilei Naționale a României, președintele Ucrainei a transmis un mesaj pentru români. Volodimir Zelenski a atras atenția prin tonul său prietenos și prin accentul pus pe cooperarea strategică dintre cele două state. Mesajul […]
11:20
Cum a apărut Viorica, o moldoveancă din Chișinău, la parada de 1 Decembrie? Toate privirile s-au întors către ea # Cancan.ro
La parada de 1 Decembrie, Viorica Oboroceanu a atras atenția prin eleganță și rafinament. Aceasta fost îmbrăcată într-o ținută atent aleasă, gestul său de a evidenția tricolorul românesc a devenind o declarație de mândrie națională. […]
11:10
Două cutremure au zguduit România luni, 1 decembrie 2025, chiar de Ziua Naţională a României, potrivit datelor Institutului Național de Cercetare‑Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP). Unde s-au resimțit cutremurele de 1 Decembrie Conform datelor INCDFP, cele două […]
11:10
Tradiții și obiceiuri de 1 Decembrie, despre care puțini români au auzit. Ce preparate sunt servite azi, de Ziua Națională # Cancan.ro
Astăzi, pe 1 decembrie, comemorăm 107 ani de la înfăptuirea Marii Uniri, momentul în care Adunarea Națională a Românilor convocată la Alba Iulia a proclamat unirea Transilvaniei cu România, alături de Banat, Crișana și Maramureș, […]
Acum 12 ore
10:30
Astăzi, cu ocazia Zilei Naționale a României, când se împlinesc 107 ani de la Marea Unire, România îmbracă haine de sărbătoare. În București, pregătirile pentru parada militară au fost intense, iar evenimentul promite să fie […]
09:50
Un incident neașteptat a atras atenția trecătorilor din Iași, după ce o femeie, aparent înșelată, a decis să își exprime furia într-un mod cât se poate de vizibil. Mașina partenerei în cauză a fost acoperită […]
09:20
Astrele nu influențează doar personalitatea sau relațiile de zi cu zi, ci pot spune multe și despre chimia dintre două persoane în cele mai romantice momente. Un sărut poate dezvălui conexiuni neașteptate, iar potrivirea dintre […]
09:00
După mai mulți ani în care și-a pus cariera pe pauză pentru a se dedica familiei, aceasta s-a întors cu mai multe proiecte importante. Nicoleta Luciu a atras atenția publicului după ce ultima sa apariție […]
08:30
Gemenele Indiggo au fost arestate în SUA, fiind puse sub acuzare pentru mai multe fapte grave, printre care tâlhărie și furt. Cele două s-au mutat peste Ocean de peste 17 ani, unde au încercat să […]
07:40
Este o nouă săptămână și suntem pregătiți pentru orice proovocare. Cei mai mulți dintre noi vor rămâne acasă cu ocazia zilei de 1 decembrie, însă nu trebuie să uite de voia bună. Bancurile de mai […]
Acum 24 ore
00:10
Andreea Popescu traversează una dintre cele mai bune perioade ale vieții sale, după ce a reușit să slăbească nu mai puțin de 14 kilograme. Fosta dansatoare este extrem de încântată de transformarea sa, mai ales […]
30 noiembrie 2025
23:50
Survivor a trecut în ograda Antenei 1 și producătorii se străduiesc să găsească oamenii potriviți pentru a ține publicul aproape. În timp ce unele vedete își doresc statutul de concurenți și sunt refuzate, altele sunt […]
23:50
Zile negre pentru fostul ministru al Apărării, Ionuț Moșteanu, care a demisionat acum două zile pe fondul scandalului legat de studiile tânărului politician. Dar marea lui calitate e că-și revine rapid. Gen atât de rapid […]
23:50
Iubita lui Horațiu Potra, coafată și radiantă, a spart banii la mall. Rădăcinile negre au dispărut peste noapte # Cancan.ro
În sceneta suveranismului românesc monden, Ana-Maria continuă să fie personajul imposibil de ignorat, chiar dacă iubitul ei, celebrul Horațiu Potra, fost luptător al Legiunii Străine și actual patron al unei agenții internaționale de mercenari, își […]
23:50
Vești șocante din Statele Unite. Gemenele INDIGGO, arestate la Miami: vătămare, tâlhărie… # Cancan.ro
Gemenele Modorcea de la trupa Indiggo au devenit în sfârșit celebre în America! După ce au fost eliminate de la concursul America`s Got Talent, de unde David Hasselhoff le-a trimis acasă la București și le-a […]
23:50
Există momente în viață în care poveștile nu se încheie zgomotos! Nu se rup, nu se destramă, nu ard spectaculos. Unele se reașază, așa cum care frunzele toamnei cad fără să ceară atenție, dar schimbă […]
23:30
Ai da atâția bani? Cât costă un simplu pahar cu vin fiert la Târgul de Crăciun din Brașov # Cancan.ro
Duminică, 30 noiembrie, a avut loc deschiderea oficială a târgului de Crăciun din Brașov. Centrul orașului a fost luat cu asalt de zeci de turiști și localnici dornici să se bucure de atmosfera de sărbătoare, […]
23:20
În contextul intensificării controalelor fiscale, ANAF pregătește o serie de schimbări menite să facă activitatea instituției mai transparentă și mai eficientă. Se urmărește crearea unei platforme online prin care românii vor putea cumpăra bunurile confiscate […]
23:00
Criză în supermarketurile din România, chiar înainte de sărbători! Alimentul care nu se mai găsește la raft # Cancan.ro
Cu doar câteva săptămâni înainte de sărbătorile de iarnă, românii au de-a face cu o ”criză” alimentară. Rafturile cu ouă ale supermarketurilor se golesc de la o zi la alta, însă puțini știu care este, […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.