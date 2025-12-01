Danemarca - România, de la 21:30, la Campionatul Mondial de handbal feminin. Minune de ziua națională? Analiza lui Dan Chilom
Sport.ro, 1 decembrie 2025 18:30
România, al treilea meci la Campionatul Mondial de handbal feminin.
FCSB, numărătoarea inversă a început: titularul care își face bagajele după primul transfer al iernii # Sport.ro
Prind contur planurile roș-albaștrilor pentru perioada imediat următoare.
Sinner tace, iar Nadal reacționează la moartea marelui tenismen italian, Nicola Pietrangeli # Sport.ro
Rafael Nadal a reacționat la moartea fostului jucător de tenis legendar, Nicola Pietrangeli.
Danemarca - România, de la 21:30, la Campionatul Mondial de handbal feminin. Minune de ziua națională? Analiza lui Dan Chilom # Sport.ro
România, al treilea meci la Campionatul Mondial de handbal feminin.
Tenisul de masă românesc, la înălțime și pe final de 2025.
Rotaru pregătește „bomba“ iernii: internaționalul român care „rupe“ banca, dorit la Craiova # Sport.ro
Încurajat de rezultatele bune ale echipei, finanțatorul Mihai Rotaru e hotărât să întărească lotul pentru a doua parte din această campanie.
România a contat în WTA, în 2025: cele mai mari rezultate atinse de jucătoarele din țara noastră. Iași, turneul de vis # Sport.ro
Jaqueline Cristian, Sorana Cîrstea, Irina Begu și Gabriela Ruse au reușit rezultate impresionante în 2025.
Becali și umilința supremă pregătită unui fotbalist: "Băgați-l ca să scăpăm de el!". E OUT cu Dinamo! # Sport.ro
Trimis pe teren în locul lui David Miculescu la pauza meciului cu Farul (2-1), Baba Alhassan (25 de ani) a fost aproape de o umilință fotbalistică din partea lui Gigi Becali.
Ai noștri, ca brazii! România, rezultat istoric de Ziua Națională: suntem vicecampioni mondiali! # Sport.ro
Delegația tricoloră a obținut o clasare impresionantă, la Al-Khobar (Arabia Saudită), într-o întrecere la care au participat 52 de țări.
"Mi-a plăcut în primele meciuri, dar...". Fotbalistul de la FCSB care l-a "convins" pe Becali să facă un nou transfer # Sport.ro
FCSB, echipa surprizelor! Azi ești în echipă, mâine nu mai ești!
O afacere românească: expertul Premier League, Costel Pantilimon, a explicat în ce domeniu „a investit cu ochii închiși” # Sport.ro
Costel Pantilimon vrea să contribuie la o Românie mai sănătoasă.
La două săptămâni după ratarea calificării la Mondiale, naționala Emiratelor se pregătește, la Doha (Qatar), urmând să debuteze, miercuri, în cadrul FIFA Arab Cup 2025.
Mutare importantă înregistrată de România în tenisul feminin, de 1 decembrie.
Acesta este acuzat că ar fi comis o faptă teribilă.
Cătălin Cîrjan e născut pe 1 decembrie. Ce spun fotbalistul, Andrei Nicolescu și Florentin Petre despre Ziua Națională a României # Sport.ro
În prima zi din decembrie se sărbătorește Ziua Națională a României, care celebrează Marea Unire din 1918. Căpitanul lui Dinamo este singurul jucător din Liga 1 născut în această zi de sărbătoare pentru români.
De câți ani nu a mai reușit România să evite înfrângerea în fața Danemarcei, la handbal feminin # Sport.ro
România trebuie să învingă Danemarca ori Ungaria, pentru a-și acorda argumente la calificarea în sferturile de finală ale Campionatului Mondial de handbal feminin.
Nicola Pietrangeli, dublu campion la Roland Garros şi primul italian care a cucerit un titlu de Mare Şlem, a decedat la vârsta de 92 de ani, a anunţat luni Federaţia italiană de tenis (FITP), citată de AFP.
Andre Duarte va semna curând cu FCSB, după ce și-a încheiat socotelile cu Ujpest.
ACSH Gheorgheni a uitat să mai câștige în Erste Liga după ce a început competiția cu 12 victorii consecutive.
Gigi Becali nu s-a ferit! Ce pregătește FCSB pentru meciul din Cupa României: „El o să joace” # Sport.ro
FCSB va juca în Cupa României cu UTA, într-un meci din runda a doua a fazei grupelor.
Deși FCSB nu se descurcă prea bine în acest sezon pe niciun plan, Gigi Becali a anunțat azi că Elias Charalambous nu va pleca de la echipă decât în schimbul unei sume uriașe.
Se pregătesc mutări importante la FCSB. Prima, transferul lui Andre Duarte, este ca și rezolvat.
Un fost jucător de la FCSB face furori la noua sa echipă.
Salariu de vedetă pentru Andre Duarte! Noul fundaș de la FCSB, direct în topul salariilor # Sport.ro
Campioana României și-a asigurat serviciile fundașului portughez Andre Duarte (28 de ani), care a ajuns deja la București pentru a semna contractul.
Gigi Becali a făcut anunțul după ce FCSB a rezolvat transferul lui Andre Duarte: ”Nu poate să joace!” # Sport.ro
Andre Duarte a ajuns noaptea trecută în România pentru a semna cu FCSB.
Siyabonga Ngezana (28 de ani) a fost inclus în lotul final al Africii de Sud pentru Cupa Africii pe Națiuni, astfel că va rata ultimele meciuri ale lui FCSB din acest an.
Cine a făcut-o lider în Ligue 1 pe Lens! Dublă în 2-1 cu Angers după două assist-uri în 4-1 cu Monaco # Sport.ro
Ediție palpitantă în campionatul Franței, EXCLUSIV pe VOYO.
Fotbalistul de la FCSB, făcut praf de Marius Șumudică: „Este inadmisibil să-ți lași echipa așa” # Sport.ro
FCSB s-a impus cu 2-1 în meciul cu Farul din etapa 18 de Superliga.
Dennis Man a ajuns la PSV Eindhoven la începutul toamnei, dar ar putea avea parte deja de o schimbare uriașă.
Luni, 1 decembrie 2025, este o zi specială pentru toți românii, iar lumea fotbalului nu a rămas datoare.
"Peste așteptări!" Fotbalistul de la FCSB care l-a impresionat pe Basarab Panduru în victoria cu Farul # Sport.ro
FCSB a reușit să se impună la Ovidiu, scor 2-1 împotriva Farului, într-o partidă esențială pentru moralul campioanei.
Louis Munteanu și Emerllahu, în criptomonede! Gigi Becali dezvăluie ce i-a propus Varga: "Să fac pușcărie la bătrânețe?" # Sport.ro
Gigi Becali a revenit cu detalii despre negocierile pe care le-a purtat cu Ioan Varga pentru transferurile lui Lindon Emerllahu și Louis Munteanu la FCSB.
A murit Vladimir Muntyan! Fotbalistul român din naționala URSS a fost o legendă la Dinamo Kiev # Sport.ro
Volodymyr Muntyan a încetat din viață chiar de Ziua Națională a României.
Evenimentele petrecute după eșecul suferit de FCSB în Europa League cu Steaua Roșie Belgrad, scor 0-1, i-au înfuriat pe fanii campioanei României.
Echipa națională a României a marcat Ziua Națională printr-un videoclip special, în care jucătorii și-au exprimat atașamentul față de culori și suporteri, la 107 ani de la Marea Unire.
U Cluj - Universitatea Craiova de 1 Decembrie, de la ora 19:00! Povestea uitată a lui Cristiano Bergodi în Oltenia # Sport.ro
Partida dintre U Cluj - Universitatea Craiova este LIVE TEXT pe Sport.ro.
Ianis Stoica a jucat în partida din prima ligă a Portugaliei, Sporting - Estrela 4-0.
Steven Gerrard a făcut praf un fotbalist după ce PSV-ul lui Man a ridiculizat-o pe Liverpool pe Anfield: ”Nu ai cum să faci așa ceva!” # Sport.ro
PSV Eindhoven, echipa la care evoluează Dennis Man, a obținut o victorie nesperată pe Anfield, în fața lui Liverpool, scor 4-1, în faza principală Champions League.
Petrolul Ploiești - Metaloglobus, de la 16:00, duelul echipelor cu cele mai slabe ofensive din Superligă! # Sport.ro
Partida din etapa 18 dintre Petrolul și Metaloglobus este LIVE TEXT pe Sport.ro.
Marea rivală Barcelona a trecut pe primul loc.
Fundașul central portughez Andre Duarte (28 de ani) a sosit în România și este așteptat ca în următoarele zile să semneze cu FCSB.
"Vintage" FCSB suferă, dar adună puncte. 3 idei după meciul crucial câștigat de campioană contra Farului # Sport.ro
FCSB a câștigat, duminică seară, trei puncte de aur în tentativa de a se apropia de play-off și de pozițiile fruntașe.
Doamne ferește! Cu ce scor a câștigat Sepsi Sfântu Gheorghe ultimul meci: ”Győzelem a bajnokság 8. fordulójában” # Sport.ro
Campioana României s-a distrat cu Sportul Studențesc.
Absență importantă pentru FCSB înaintea derby-ului cu Dinamo! Charalambous pierde un jucător de bază # Sport.ro
FCSB primește o veste proastă înaintea confruntării orgoliilor cu Dinamo.
Helle Thomsen a prefațat România - Danemarca și a remarcat marea diferență după retragerea Cristinei Neagu # Sport.ro
România va înfrunta Danemarca, în această seară, de la ora 21:30, la Rotterdam, în ultima rundă din cadrul grupei preliminare A de la Campionatul Mondial de handbal feminin.
Liga Zimbrilor și Liga Florilor sunt transmise în exclusivitate de Pro Arena și VOYO.
Transferul lui Louis Munteanu îi lasă cu conturile goale! Francezii au anunțat mutarea pregătită de Nantes # Sport.ro
Louis Munteanu are șanse mari să ajungă într-unul din cele cinci campionate importante ale Europei în această iarnă.
Răzvan Marin a văzut cartonașul roșu! Ce s-a întâmplat în meciul nebun Panathinaikos - AEK Atena # Sport.ro
Echipa greacă AEK Atena a dispus duminică seara, în deplasare, scor 3-2, de gruparea Panathinaikos Atena, în etapa a 12-a din campionatul grec. Răzvan Marin a fost eliminat pentru două galbene.
Gigi Becali nu se teme de Dinamo: „Jucăm finala Cupei Campionilor! Dacă n-o bați, lasă-te de fotbal” # Sport.ro
FCSB va juca cu Dinamo în etapa următoare din Superliga.
Meciul Ajax - Groningen, care ar fi trebuit să se dispute duminică seară, de la 21:00, a fost suspendat din cauza incidentelor din tribune.
