Gigi Becali a făcut anunțul: Elias Charalambous pleacă de la FCSB pe 5 milioane de euro

Deși FCSB nu se descurcă prea bine în acest sezon pe niciun plan, Gigi Becali a anunțat azi că Elias Charalambous nu va pleca de la echipă decât în schimbul unei sume uriașe.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Sport.ro