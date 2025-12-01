Opinii: De la visul Unirii la maturitatea europeană
Conferința ONU pentru schimbările climatice (COP) a livrat un mare succes – Acordul de la Paris.
Două tramvaie s-au ciocnit în București, la intersecția dintre bd. Doinea Cornea și Splaiul Independenței.
Temperaturile vor crește în următoarele zile.
VIDEO Drumul lui Tibi Ușeriu de la închisoare la o carieră de campion, inspirație de Ziua Națională # Profit.ro
Cel mai cunoscut alergător român de anduranță, fondator al Via Transilvanica, Tibi Ușeriu povestește, de Ziua Națională a României, cum sportul l-a ajutat să iasă dintr-o spirală a distrugerii de sine și cum voința și încrederea i-au adus nu doar vindecare, ci și performanțe remarcabile și succes în proiectele începute.
VIDEO&FOTO Criză de apă în Prahova - Pompierii au adus cisterne și baxuri cu apă potabilă # Profit.ro
Pompierii distribuie apă menajeră și baxuri cu apă potabilă populației din județele Prahova și Dâmbovița.
Numărul fraudelor digitale avansate a crescut cu 180% în acest an, comparativ cu perioada similară din 2024.
VIDEO Mihai Covaliu - Eșec transformat în aur mondial la scrimă, inspirație de Ziua Națională # Profit.ro
Marele campion olimpic, mondial și european la sabie, Mihai Covaliu, povestește, de Ziua Națională a României, cum era să renunțe definitiv la sport, după ce dezamăgise cu un rezultat foarte slab, însă a revenit spectaculos și, cu un efort de voință și multă muncă, a cucerit titlul mondial.
Airbus anunță o nouă problemă, acum „de calitate” la panourile metalice produse de unul dintre subcontractorii săi.
NATO poate lua în considerare posibile lovituri preventive împotriva Rusiei.
Probleme în România dacă vin rușii. NATO a testat un scenariu în care trupele europene înfruntă o invazie rusă, cu sprijin limitat din partea SUA # Profit.ro
NATO a testat în România, într-un exercițiu la baza din Cincu, un scenariu în care trupele europene înfruntă o invazie rusă, cu sprijin limitat din partea SUA.
Retailerul francez Carrefour vinde afacerea din Italia.
Sticlarii, olarii, tăietorii, bijutierii și alți producători europeni își vor putea înregistra denumirile de produse în cadrul unui nou sistem al UE de indicații geografice.
VIDEO Gheorghe Hagi - Cel mai greu moment din carieră depășit, inspirație de Ziua României # Profit.ro
Cea mai mare fotbalist român, Gheorghe Hagi, povestește, de Ziua Națională a României, cum a depășit un moment extrem de dificil, care i-ar fi putut întrerupe complet cariera, atunci când a fost suspendat un an.
Datoria publică brută la nivel global se ridică la 111 mii de miliarde de dolari în 2025, în creștere cu 8,3 mii de miliarde față de 2024. Împreună, SUA și China dețin 51,8% din datoria guvernamentală mondială, relevă datele analizate de Profit.ro.
Numărul posturilor ocupate în instituțiile și autoritățile publice a ajuns, în septembrie, la 1.264.845 locuri, cu 3.956 mai puține comparativ cu luna precedentă.
VIDEO Nadia Comăneci, pe bârnă cu mâna accidentată pentru salvarea echipei, inspirație de Ziua Națională # Profit.ro
Nadia Comăneci, cea mai cunoscută gimnastă a României, o legendă a sportului mondial, povestește, de Ziua Națională a României, cum a trecut peste durerea fizică și a concurat accidentată pentru a ajuta echipa țării să obțină cea mai mare performanță de până atunci.
Trump - scrisoare elogioasă către Nicușor Dan de 1 Decembrie. Nicușor Dan se va duce la Casa Albă # Profit.ro
Președintele american, Donald Trump, a trimis României un mesaj cu ocazia Zilei Naționale.
Compania aeriană maghiară low-cost Wizz Air marchează Cyber Monday, anunțând că pasagerii care rezervă prin aplicația mobilă WIZZ sau pe wizzair.com pot beneficia, în momentul rezervării, de până la 15% reducere la serviciile suplimentare, inclusiv selectarea locului, bagaje de cală și WIZZ Priority, sau de până la 25% reducere la același servicii după efectuarea rezervării.
Imagini spectaculoase - 3.000 militari, inclusiv străini, pe sub Arcul de Triumf FOTO&VIDEO # Profit.ro
Aproape 3.000 de militari au defilat pe sub Arcul de Triumf, de Ziua Națională.
Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a venit la omologul său francez, Emmanuel Macron la Palatul Elysee, pentru a discuta despre negocierile privind oprirea războiului din Ucraina.
Alertă în Spania. Armată mobilizată după un ...sandviș consumat de un mistreț. Epidemie de pestă porcină africană # Profit.ro
Armata spaniolă a fost mobilizată în încercarea de a limita răspândirea unei epidemii de pestă porcină africană.
Cea mai mare jucătoare română de tenis, Simona Halep, dezvăluie, de Ziua Națională a României, cum a trecut peste un moment extrem de dificil din viața și cariera sa, care i-a marcat evoluția ulterioară.
Compania de inteligență artificială și analiză de date Databricks este pe punctul de a finaliza o rundă de finanțare în valoare 5 miliarde de dolari.
Comisia Europeană va prezenta un set de măsuri menit să diminueze dependența regiunii de materiile prime critice provenite din China, pe fondul unei competiții globale tot mai dure cu Statele Unite și Asia, transmite Reuters.
O serie de fragmente de cod din versiunea beta de ChatGPT sugerează că chatbot-ul va avea, în curând, reclame.
Șeful Xiaomi Lu Weibing avertizează că prețurile smartphone-urilor vor crește anul viitor.
Netflix în decembrie: Stranger Things, Emily in Paris și încă un film A Knives Out Mystery # Profit.ro
În ultima lună a anului, continuă unul dintre cele mai apreciate seriale Netflix, Stranger Things, care se apropie de final, iar Emily in Paris nu va mai fi la Paris, ci în Roma.
Compoziția îți conduce privirea și dă sens imaginii. Regula treimilor, liniile de fugă și spațiul de respirație sunt instrumente simple, dar puternice.
Vinul zilei: un vin unic, obținut din soiul Alutus, o încrucișare între Băbească Neagră și Saperavi, un roșu cu arome de fructe negre coapte, vanilie, ciocolată, lemn dulce și condimente. Perfect alături de piept de rață, risotto cu ciuperci sau brânzetur # Profit.ro
Cuvée Valerius – Alutus Primus 2021 este un vin unic, născut dintr-un soi românesc rar, cu structură, eleganță și potențial de colecție.
INEDIT FOTO 1 Decembrie - Ce scria presa la Marea Unire: Plata impozitelor nu e obligatorie fără buget votat în regulă! # Profit.ro
Plata impozitelor nu este obligatorie fără buget votat în regulă! Este unul dintre mesajele publicate de presa de business din Ardeal la Marea Unire, din 1918.
Președintele a oferit o singură decorație cu ocazia Zilei Naționale, veteranul de război, colonel (r.) Ion Vasile Banu primind Ordinul Virtutea Militară în grad de Cavaler.
Val de recrutări. Detalii pe PROFIT INSIDER, un instrument de business pe bază de abonament prin intermediul căruia sunt furnizate informații exclusive privind modificările fiscale și legislative pregătite de autorități înainte de a fi lansate în dezbatere publică, tranzacții realizate de jucători importanți, decizii de business, rezultate financiare anunțate în premieră, analize de piață exclusive.
ULTIMA ORĂ S-a vândut aurul de 9 miliarde de la Certej, dar licența e în litigiu. Fostul manager al Fondului Proprietatea, șeful BSOG și ex-ambasadorul UK - în echipa cumpărătorului CONFIRMARE # Profit.ro
Compania canadiană Eldorado Gold a finalizat cedarea proiectului minier aurifer românesc Certej, din județul Hunedoara, pentru o sumă totală de până la 30 de milioane de dolari, noul proprietar având câteva nume cu rezonanță semnificativă în România în echipa managerială și în Consiliul de Administrație, relevă datele analizate de Profit.ro.
VIDEO Autostrada Sibiu-Pitești, secțiunea 4 (Tigveni -Curtea de Argeș): În scurt timp va începe turnarea betonului rutier și pe calea de rulare a celei de-a doua galerii # Profit.ro
Cristian Pistol, directorul CNAIR, prezintă imagini live de pe Autostrada Sibiu-Pitești (A1), secțiunea 4 (Tigveni -Curtea de Argeș), el anunțând că în scurt timp va începe turnarea betonului rutier și pe calea de rulare a celei de-a doua galerii.
Poza economiei României de 1 Decembrie: Creșteri pe linie în sectoarele private. Singurul care trage în jos e chiar statul # Profit.ro
Guvernul a decis să crească taxele în acest an pentru a acoperi gaura bugetară lăsată în anii pre-electorali. Afară de deficitul bugetar, țara mai are o problemă cu inflația, de departe cea mai mare din UE. În schimb, în mai toate capitolele economiei, România înregistrează indicatori pozitivi anul acesta. În industrie, construcții, agricultură sau auto, cifrele au ajuns la noi maxime, cu creșteri importante față de anul trecut, relevă analiza Profit.ro.
Incendiu la cel mai mare centru SPA din București - Ultimele reparații după ce a fost obligat să închidă temporar piscina, salina și zona de relaxare # Profit.ro
Orhideea Spa, cel mai mare centru SPA din București, pregătește ultimele reparații după ce a fost obligat să închidă temporar piscina, salina și zona de relaxare.
Un referendum a avut loc azi în Elveția, unde populația a fost chemată la vot pentru înlocuirea serviciului militar cu un serviciu civil obligatoriu pentru toți, indiferent de sex, și impunera unei taxe climatice moștenirii celor mai bogați. Elvețienii au respins masiv cele două schimbări.
„Interdicție ascunsă” pentru mașinile pe benzină: UE vrea să impună electrificarea rent-a car și a mașinilor de serviciu # Profit.ro
Industria auto se pregătește pentru „interdicția ascunsă” a UE privind vehiculele pe benzină în 2030.
ANAF are în prezent în derulare o analiză pentru a identifica persoanele fizice implicate în operațiuni de acumulare de datorii pe anumite firme, care sunt golite de active și înstrăinate, păcălind alți oameni de afaceri și chiar și bugetul de stat, anunțat președintele ANAF, Adrian Nica.
ANAF are deja un prim lot de 103 persoane descoperite ca având venituri nedeclarate de pe platforma Onlyfans, dar urmează alte 390 persoane să intre în analiză.
ANAF nu-l iartă pe Iohannis: Ne-am așteptat din partea lui la o înțelegere amiabilă și la o conformare voluntară # Profit.ro
Șeful ANAF, Adrian Nica, spune că a crezut că fostul președinte Klaus Iohannis se va conforma voluntar și va plăti datoriile pe care familia sa le are către Fisc.
SURPRIZĂ Apare "OLX-ul ANAF-ului". ANAF va avea propriul OLX. Să dispară mitul că vinde "pe sub mână" anumite produse # Profit.ro
ANAF va avea propria platformă - intitulată, intern, "OLX-ul ANAF-ului"- prin care să transparentizeze vânzarea produselor confiscate în acțiunile de control.
Celebra terasă cu mici din piața bucureșteană Obor a fost mutată într-un alt amplasament, un "cort food de mall".
VIDEO Autostrada Sibiu-Pitești, secțiunea 4 (Tigveni -Curtea de Argeș): În scurt timp va începe turnarea betonului rutier și pe calea de rulare a celei de-a doua galerii # Profit.ro
Cristian Pistol, directorul CNAIR, prezintă duminică imagini live de pe Autostrada Sibiu-Pitești (A1), secțiunea 4 (Tigveni -Curtea de Argeș), el anunțând că în scurt timp va începe turnarea betonului rutier și pe calea de rulare a celei de-a doua galerii.
Un referendum a avut loc azi în Elveția, unde populația a fost chemată la vot pentru înlocuirea serviciului militar cu un serviciu civil obligatoriu pentru toți, indiferent de sex, și impunera unei taxe climatice moștenirii celor mai bogați. Elvețienii au respins masiv cele două schimbări, relatează AFP.
ULTIMA ORĂ Măsură majoră în magazine, prețuri limitate. Ministrul Agriculturii prezintă mecanismul automat de protecție pentru alimente atunci când inflația depășește 5%, anunțat la Profit.ro. Așa cum face BNR pe cursul valutar # Profit.ro
Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, reconfirmă că va propune introducerea unui mecanism care să activeze automat măsuri de protecție pentru toate produsele agroalimentare atunci când inflația depășește 5%, explicând că va fi similar intervențiilor Băncii Naționale ale României (BNR) pe cursul valutar, după eliminarea plafonării adaosului comercial la alimentele de bază, prevăzută pentru 31 martie 2026.
Apele Române solicită declararea stării de urgență pentru populația afectată de oprirea apei din barajul Paltinu # Profit.ro
Nivelul lacului Paltinu a crescut cu aproximativ 12 metri, acumulându-se un volum de peste 10 milioane metri cubi de apă, anunță, duminică, Apele Române, care solicită declararea stării de urgență în vederea implementării de măsuri urgente care să vină în sprijinul comunităților afectate.
LISTA lui Bolojan - 10 companii de stat din energie și transport intră în procesul-pilot de reformă # Profit.ro
Vicepremierul Oana Gheorghiu a anunțat că săptămâna viitoare se va lua decizia finală cu privire la lista primelor 10 companii din energie și transport, care intră în procesul de reformă. Vicepremierul mai spune că va veni în următoarele săptămâni cu primele măsuri clare de simplificare a debirocratizării și că lucrează la o strategie unitară privind digitalizarea.
