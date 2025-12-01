Opinii: De la visul Unirii la maturitatea europeană

16:30

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, reconfirmă că va propune introducerea unui mecanism care să activeze automat măsuri de protecție pentru toate produsele agroalimentare atunci când inflația depășește 5%, explicând că va fi similar intervențiilor Băncii Naționale ale României (BNR) pe cursul valutar, după eliminarea plafonării adaosului comercial la alimentele de bază, prevăzută pentru 31 martie 2026.