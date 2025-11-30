Celebra terasă cu mici din Obor, mutată în "cort food de mall" FOTO

14:20

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, cataloghează drept „de neacceptat” situația din județul Prahova, unde zeci de mii de consumatori nu primesc apă potabilă, din cauza turbidității crescute a apei de la barajul Paltinu, unde se fac lucrări și unde apa este tulbure din cauza lucrărilor și a condițiilor meteo. „Informațiile care au ajuns la Ministerul Mediului erau că «în orice situație vom asigura apa potabilă, nu există riscul de a nu asigura apa potabilă»”, spune Diana Buzoianu. Ea a precizat că este necesar să fie analizat imediat dacă se îndeplinesc criteriile pentru instituirea stării de urgență, scrie News.ro.