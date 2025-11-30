Celebra terasă cu mici din Obor, mutată în "cort food de mall" FOTO
Profit.ro, 30 noiembrie 2025 21:00
Celebra terasă cu mici din piața bucureșteană Obor a fost mutată într-un alt amplasament, un "cort food de mall".
• • •
Acum 15 minute
21:00
Acum 4 ore
18:20
VIDEO Autostrada Sibiu-Pitești, secțiunea 4 (Tigveni -Curtea de Argeș): În scurt timp va începe turnarea betonului rutier și pe calea de rulare a celei de-a doua galerii # Profit.ro
Cristian Pistol, directorul CNAIR, prezintă duminică imagini live de pe Autostrada Sibiu-Pitești (A1), secțiunea 4 (Tigveni -Curtea de Argeș), el anunțând că în scurt timp va începe turnarea betonului rutier și pe calea de rulare a celei de-a doua galerii.
Acum 6 ore
16:50
Un referendum a avut loc azi în Elveția, unde populația a fost chemată la vot pentru înlocuirea serviciului militar cu un serviciu civil obligatoriu pentru toți, indiferent de sex, și impunera unei taxe climatice moștenirii celor mai bogați. Elvețienii au respins masiv cele două schimbări, relatează AFP.
16:30
ULTIMA ORĂ Măsură majoră în magazine, prețuri limitate. Ministrul Agriculturii prezintă mecanismul automat de protecție pentru alimente atunci când inflația depășește 5%, anunțat la Profit.ro. Așa cum face BNR pe cursul valutar # Profit.ro
Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, reconfirmă că va propune introducerea unui mecanism care să activeze automat măsuri de protecție pentru toate produsele agroalimentare atunci când inflația depășește 5%, explicând că va fi similar intervențiilor Băncii Naționale ale României (BNR) pe cursul valutar, după eliminarea plafonării adaosului comercial la alimentele de bază, prevăzută pentru 31 martie 2026.
16:30
Apele Române solicită declararea stării de urgență pentru populația afectată de oprirea apei din barajul Paltinu # Profit.ro
Nivelul lacului Paltinu a crescut cu aproximativ 12 metri, acumulându-se un volum de peste 10 milioane metri cubi de apă, anunță, duminică, Apele Române, care solicită declararea stării de urgență în vederea implementării de măsuri urgente care să vină în sprijinul comunităților afectate.
16:30
LISTA lui Bolojan - 10 companii de stat din energie și transport intră în procesul-pilot de reformă # Profit.ro
Vicepremierul Oana Gheorghiu a anunțat că săptămâna viitoare se va lua decizia finală cu privire la lista primelor 10 companii din energie și transport, care intră în procesul de reformă. Vicepremierul mai spune că va veni în următoarele săptămâni cu primele măsuri clare de simplificare a debirocratizării și că lucrează la o strategie unitară privind digitalizarea.
16:10
Un german a fost amendat după ce copiii săi au mâncat două croissante cumpărate dintr-un magazin înainte de a ajunge la punctul de frontieră.
16:00
Populația României - veste proastă. Ar urma să scadă cu 3,4 milioane de persoane până în 2080 # Profit.ro
Populația României ar urma să scadă cu 3,403 milioane persoane, până în 2080, ceea ce ar însemna o diminuare cu 17,9% față de anul 2025.
16:00
Ministrul Agriculturii: mecanism automat pentru produse atunci când inflația depășește 5%. Așa cum face BNR pe cursul valutar # Profit.ro
Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, va propune introducerea unui mecanism care să activeze automat măsuri de protecție pentru toate produsele agroalimentare atunci când inflația depășește 5%, similar intervențiilor Băncii Naționale ale României (BNR) pe cursul valutar, după eliminarea plafonării adaosului comercial la alimentele de bază, prevăzută pentru 31 martie 2026.
15:40
Populația României ar urma să scadă cu 3,403 milioane persoane, până în 2080, ceea ce ar însemna o diminuare cu 17,9% față de anul 2025. Acesta este cel mai probabil scenariu, consemnat de de Intitutul Național de Statistică (INS), în lucrarea intitulată ”Proiectarea populației active a României la orizontul anului 2080”.
15:40
Discuții decisive despre soarta războiului din Ucraina. Polonia, mesaj dur înainte de negocieri: NATO a fost făcută împotriva Rusiei. Sper că nimic nu s-a schimbat # Profit.ro
Negociatorii ucraineni urmează să poarte discuții în Statele Unite duminică, pentru a analiza planul administrației Trump de a pune capăt războiului cu Rusia, în condițiile în care Kievul se confruntă cu presiuni pe frontul militar și pe cel politic.
Acum 8 ore
15:00
Mașini electrice la preț mai mic. Programul Rabla la electrice, repornit de Germania după 2 ani, cu subvenții de 5.000 de euro. Situația din România # Profit.ro
După doi ani în care piața auto din Germania nu a mai beneficiat de subvenții din partea statului, pentru achiziția de mașini electrice noi, actualul guvern repornește acest sistem de stimulare, în 2026.
14:50
VIDEO Criză de apă în Prahova - Se analizează instituirea stării de urgență din cauza situației de la barajul Paltinu. Prefecturile cer apă din rezerva de stat # Profit.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, cataloghează drept „de neacceptat” situația din județul Prahova, unde zeci de mii de consumatori nu primesc apă potabilă, din cauza turbidității crescute a apei de la barajul Paltinu, unde se fac lucrări și unde apa este tulbure din cauza lucrărilor și a condițiilor meteo. „Informațiile care au ajuns la Ministerul Mediului erau că «în orice situație vom asigura apa potabilă, nu există riscul de a nu asigura apa potabilă»”, spune Diana Buzoianu.
14:20
Ministrul Mediului, despre situația de la barajul Paltinu: se analizează imediat dacă se impune instituirea stării de urgență. # Profit.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, cataloghează drept „de neacceptat” situația din județul Prahova, unde zeci de mii de consumatori nu primesc apă potabilă, din cauza turbidității crescute a apei de la barajul Paltinu, unde se fac lucrări și unde apa este tulbure din cauza lucrărilor și a condițiilor meteo. „Informațiile care au ajuns la Ministerul Mediului erau că «în orice situație vom asigura apa potabilă, nu există riscul de a nu asigura apa potabilă»”, spune Diana Buzoianu. Ea a precizat că este necesar să fie analizat imediat dacă se îndeplinesc criteriile pentru instituirea stării de urgență, scrie News.ro.
13:20
Turismul din Republica Moldova - ascensiune spectaculoasă. Cel mai bun an din istorie. Principalii turiști, românii # Profit.ro
Sectorul turistic din Republica Moldova înregistrează performanțe fără precedent în 2025, confirmând trendul ascendent al ultimilor ani și transformând țara într-o destinație tot mai vizibilă pe harta internațională. Potrivit datelor prezentate de expertul economic IDIS „Viitorul”, Veaceslav Ioniță, anul 2025 este cel mai bun an turistic înregistrat vreodată în Republica Moldova.
Acum 12 ore
13:10
Un incident de siguranță a fost înregistrat pe calea ferată, în județul Caraș Severin.
12:40
Poliția de Frontieră vrea să achiziționeze 240 de drone de supraveghere și 24 de sisteme de detectare a dronelor - FOTO, VIDEO # Profit.ro
Poliția de Frontieră are 34 de drone pentru supravegherea frontierei și combaterea infracționalității transfrontaliere și vrea să achiziționeze alte 240.de drone cu rază lungă, medie și scurtă de acțiune, precum și 24 de sisteme de detectare a dronelor, scrie News.ro
12:30
Compania românească Parapet anunță că a finalizat cu succes lucrările mecanice pentru o centrală fotovoltaică de 31 MWp în Listerfehrda, Germania.
12:20
ANALIZĂ BVB a câștigat 15,5 miliarde de lei într-o săptămână. Plus general de capitalizare de 3,26% # Profit.ro
Bursa de Valori București (BVB) a câștigat 15,51 miliarde de lei la capitalizare, respectiv 3,26%, în această săptămână, în timp ce valoarea tranzacțiilor cu acțiuni a scăzut de aproape două ori, în comparație cu săptămâna anterioară.
12:20
Revolut anunță în România o campanie, aflată deja în derulare, prin care este promisă o sumă de până la 1.000 lei pentru fiecare persoană invitată de un titular de cont să folosească serviciile platformei.
12:00
FMI le sugerează bulgarilor creșteri de taxe și impozitare progresivă "pentru a susține cererea tot mai mare de servicii publice de calitate" # Profit.ro
Fondul Monetar Internațional crede că sistemul bulgar de impozitare unică ar putea să nu mai fie suficient pentru a susține cererea tot mai mare de servicii publice de calitate. Pe termen mediu, FMI sugerează că veniturile bugetare ar putea crește prin majorarea cotelor de impozitare pentru veniturile personale și pentru profiturile companiilor, precum și prin trecerea la un model de impozitare progresivă.
11:40
Ploile continuă. Numeroase pagube în Muntenia. Drumuri avariate, copaci căzuți și inundații. Tulcea e sub cod galben # Profit.ro
Meteorologii anunță că duminică va ploua moderat în nordul Dobrogei și în cea mai mare parte a Moldovei, iar la munte, în special în Carpații Oroentali, va fi lapoviță și ninsoare. Un singur județ rămâne sub atenționare cod galben de ploi.
11:20
"Dune", "Blade Runner 2049", "The Witcher", aceste blockbustere au fost filmate, cel puțin parțial, la Budapesta, supranumită "Hollywood-ul de pe Dunăre", însă industria cinematografică înfloritoare a Ungariei se teme de impactul tarifelor impuse de Donald Trump, informează AFP.
10:50
Magazinele Carrefour din Polonia ar putea fi cumpărate de guvern pentru a crea un retailer alimentar de stat care să combată „dominația lanțurilor de discount străine” # Profit.ro
Carrefour ar fi luat de a se retrage din Polonia, iar ministerul polonez al Agriculturii a recomandat guvernului să achiziționeze activele din Polonia ale retailerului.
10:30
Cum obții reflecții controlate în fotografie: polarizator circular, unghiuri și perdele de lumină # Profit.ro
Reflexiile îți pot strica textura pielii, pot distrage în produse sau pot arde ferestrele.
10:20
Numărul firmelor dizolvate a crescut cu 32,4%, în primele zece luni din 2025, până la 46.917, față de 35.436 în perioada similară din 2024, conform datelor centralizate de Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC).
10:10
Afaceri din Marea Britanie raportează o creștere a așa-numitei „fraude prietenoase”, sau chargeback scam, în care clienții își anunță banca că nu au făcut o anumită plată de pe extras, deși au făcut-o, arată o poveste descoperită de BBC.
10:10
Studiul de fezabilitate pentru drumul radial DR1, parte a investiției „Drumuri radiale conexe Autostrăzii de Centură București (A0) – DR1 – Vest Expres”, a fost finalizat.
09:40
Comisia Europeană va examina dacă serviciile Apple Ads și Apple Maps ar trebui încadrate în categoria ”gatekeeper”, ceea ce le-ar supune obligațiilor severe prevăzute de Digital Markets Act (DMA), după ce ambele au îndeplinit pragurile tehnice stabilite de legislație. Apple susține însă că aceste servicii ar trebui să fie excluse, transmite Reuters.
09:40
Accesoriile de iPhone și, în special, carcasele, ar putea deveni unul din focusurile Apple în anii următori, compania urmând să încerce creșterea vânzărilor acestora, prin introducerea unor funcții avansate.
09:10
Americanii au cheltuit un nivel record de 11,8 miliarde de dolari în cumpărături online de Black Friday, în creștere cu 9,1% față de anul trecut, potrivit datelor finale publicate de Adobe Analytics, care monitorizează peste un miliard de vizite pe site-uri de retail din Statele Unite, relatează Reuters.
09:10
Rafturile de ouă s-au golit în unele magazine din România. Problema este sesizată cu doar câteva săptămâni înainte de Sărbători.
09:10
Prețul aurului a crescut cu 58,6% de la începutul anului. Un nou record de 5.000 de dolari uncia ar putea fi atins până la finalul lui 2026 # Profit.ro
Aurul a avut un an excepțional, iar un sondaj Goldman Sachs realizat în rândul investitorilor instituționali arată că mulți se așteaptă ca metalul prețios să atingă un nou record de 5.000 de dolari uncia până la finalul lui 2026. Prețul aurului a crescut cu 58,6% de la începutul anului și a depășit pragul istoric de 4.000 de dolari pe 8 octombrie, relatează CNBC, citați de News.ro
09:10
Vinul zilei: un Tempranillo de la o cramă cu o lungă istorie viticolă, un vin roșu remarcabil, cotat cu 92 de puncte Robert Parker. Un vin intens, savuros, care are nevoie de preparate culinare puternice pentru a se exprima pe deplin # Profit.ro
Gago 2019, recomandarea de duminica, este un Tempranillo rafinat din inima regiunii Toro, un vin remarcabil, cotat cu 92 de puncte Robert Parker.
08:50
Nouă spitale și Serviciul de Ambulanță București-Ilfov vor asigura asistența medicală de urgență pe 1 Decembrie # Profit.ro
Nouă spitale de adulți și copii și Serviciul de Ambulanță București-Ilfov vor asigura asistența medicală de urgență pe 1 Decembrie, de Ziua Națională a României, a informat Direcția de Sănătate Publică București.
Acum 24 ore
02:50
Președintele francez Emmanuel Macron urmează să-l primească din nou, luni, pe omologul său ucrainean Volodimir Zelenski, la doar două săptămâni după ultima vizită a liderului de la Kiev la Paris, anunță Palatul Élysée.
01:20
ULTIMA ORĂ VIDEO Situație critică în Prahova. Zeci de mii de oameni nu au apă potabilă. „Apele Române” cer stare de urgență # Profit.ro
Situația de la barajul Paltinu, care asigură alimentarea cu apă potabilă a unei mari părți din județul Prahova, este critică.
00:50
Exclusivitățile săptămânii: Nouă mare fabrică în România. Concedieri și închidere în România cu una dintre cele mai bogate familii americane. Românii vor cumpăra mașini electrice ca în Franța. Mega-parc fotovoltaic în România # Profit.ro
Profit.ro vă prezintă principalele informații exclusive din săptămâna care tocmai se încheie.
00:00
Autostrada Unirii A8, care leagă Transilvania de Moldova, va avea în total circa 300 de kilometri.
29 noiembrie 2025
21:50
Progres lent în reducerea riscului de cancer.
21:50
Partidul de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) și-a înființat o nouă organizație de tineret.
21:40
Președintele Partidului Rassemblement national (RN, extremă dreapta) Jordan Bardella, a fost victima unei agresiuni.
21:20
ULTIMA ORĂ Trump, la un pas să creeze mari probleme României: Dacă apare o recunoaștere de facto a apartenenței Crimeei la Federația Rusă, extragerea gazului din Marea Neagră poate fi o problemă # Profit.ro
Fostul ministru de Externe Cristian Diaconescu, ex-consilier prezidențial, lansează un semnal de alarmă.
Ieri
21:10
Alertă cu bombă la France Télévisions.
21:00
Ucraina revendică atacurile asupra flotei fantomă de petroliere rusești din Marea Neagră # Profit.ro
Serviciul de Securitate al Ucrainei revendică atacuri cu drone navale de tip ”Baby Sea” vizând două petroliere ale flotei fantome ruse la Marea Neagră, într-o operațiune comună cu Marina ucraineană.
20:50
Banca Chinei, poziție dură împotriva monedelor virtuale. "Nu au același statut legal ca moneda fiduciară și nu pot fi folosite ca mijloc legal de plată" # Profit.ro
Banca Populară a Chinei (PBOC) și-a reafirmat poziția dură față de monedele virtuale, avertizând asupra unei reveniri a speculațiilor și promițând să intensifice acțiunile împotriva activităților ilegale care implică stablecoins.
20:50
Președintele francez Emmanuel Macron urmează să-l primească din nou, luni, pe omologul său ucrainean Volodimir Zelenski, la doar două săptămâni după ultima vizită a liderului de la Kiev la Paris, anunță Palatul Élysée, reltează BFMTV, scrie News.ro
18:10
Război în Caraibe - Trump: companiile aeriene și traficanții de droguri să considere ”complet închis” spațiul aerian al Venezuelei # Profit.ro
Președintele american Donald Trump a avertizat sâmbătă, pe rețeaua sa Truth Social, ”toate companiile aeriene, piloții, traficanții de droguri și de persoane” ”să considere spațiul aerian de desupra și din jurul Venezuelei ca fiind în întregime închis”, relatează AFP, citați de News.ro.
17:20
Zelenski a trimis negociatori în SUA să discute planul de pace al lui Trump. Definire rapidă care să permită sfârșitul războiului # Profit.ro
O echipă de negociatori ucraineni a plecat sâmbătă către Statele Unite, pentru a discuta despre planul american care vizează să pună capăt Războiului din Ucraina, a anunțat președintele ucrainean Volodimir Zelenski.
16:40
Se schimbă cafeaua pe care o bei zilnic. Cel mai mare producător din lume trece de la arabica la robusta # Profit.ro
Brazilia, cel mai mare producător de cafea arabica din lume, investește tot mai mult în robusta, pe fondul schimbărilor climatice care îngreunează cultivarea boabelor de arabica.
