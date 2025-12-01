„Fotbal corupt și politizat!” Investitoarea suedeză din Liga 3 se retrage și dă cărțile pe față: „Nu umblăm cu BMW și Mercedes”

00:20

Toto Wolff, şeful celor de la Mercedes, a lansat un atac dur la adresa lui Helmut Marko, consultantul celor de la Red Bull. În penultimul tur din Marele Premiu din Qatar, câştigat de Max Verstappen, Lando Norris a reuşit să îl depăşească pe Kimi Antonelli, pilotul de la Mercedes, şi să încheie cursa pe locul […] The post Scandal uriaş după depăşirea lui Lando Norris: “Trebuie să te duci la un control! Cât de lipsit de creier poţi fi?” appeared first on Antena Sport.