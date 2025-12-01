Lista lichidelor pe care nu trebuie să le verși în chiuvetă. Puțini știu că laptele este unul dintre ele
Gândul, 1 decembrie 2025 18:30
Există unele lichide pe care nu trebuie să le verși în chiuvetă, deși cei mai mulți consumatori nu știu care sunt acestea. Potrivit experților, există unele lichide pe care nu trebuie să le verși în chiuvetă sau să riști să ai probleme semnificative, nu doar nu instalația. Mulți consumatori cred că orice lichid poate fi […]
• • •
Alte ştiri de Gândul
Acum 10 minute
18:40
Cătălin Botezatu, în vârstă de 58 de ani, a mărturisit că nu s-a gândit niciodată să se mute defititiv din România. ”E o lașitate să pleci dintr-o țară”, a afirmat acesta. Cătălin Botezatu este unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați designeri din România. Acesta s-a bucurat de succes atât ca model, cât și […]
18:40
Scânteia care a aprins internetul. Vestimentaţia judecătoarei CCR a stârnit valuri de râsete în online # Gândul
Nu ştim dacă şi-a dorit chiar un astfel de efect, cert este că judecătoarea Curţii Constituţionale, Iulia Scântei, a avut parte, de Ziua Naţională, de cea mai multă atenţie din partea tuturor. A ajutat-o foarte mult şi costumaţia etalată. Internauţii n-au întârziat cu glumele şi au remarcat că pălăria acesteia aminteşte foarte mult de aceea […]
Acum 30 minute
18:30
Lista lichidelor pe care nu trebuie să le verși în chiuvetă. Puțini știu că laptele este unul dintre ele # Gândul
Există unele lichide pe care nu trebuie să le verși în chiuvetă, deși cei mai mulți consumatori nu știu care sunt acestea. Potrivit experților, există unele lichide pe care nu trebuie să le verși în chiuvetă sau să riști să ai probleme semnificative, nu doar nu instalația. Mulți consumatori cred că orice lichid poate fi […]
18:30
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 2 decembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Ciprian Ciucu # Gândul
Invitatul emisiunii este Ciprian Ciucu, primar al sectorului 6. Emisiunea poate fi urmărită pe Facebook și YouTube Gândul.
18:20
Controversă în Fâșia Gaza. Palestinienii nu au acces la mâncare și medicamente, dar au acces la noile telefoane iPhone 17, care sunt la mare căutare # Gândul
Cu toate că populația din Fâșia Gaza se confruntă cu o penurie de medicamente și alimente, noile telefoane lansate de Apple abundă în magazinele de profil, iar mulți se întreabă de ce piața a fost inundată de telefoane de ultimă generație, în timp ce proviziile esențiale sunt încă sub embargo din partea Israelului. Chiar dacă palestinienii […]
Acum o oră
18:10
Melania Trump arată decorurile spectaculoase ale Casei Albe de Sărbători. „Acasă este acolo unde este inima ta” # Gândul
„Acasă este acolo unde se află inima ta” este tematica de Crăciun a Primei Doamne a Statelor Unite ale Americii la decorarea Casei Albe din acest an. După Frances Cleveland în 1893, Melania Trump a devenit din 2025 a doua femeie din istoria Americii care și-a reluat rolul de Primă Doamnă după o pauză de […]
18:10
Zeci de mii de oameni, din toate colțurile țării, au participat la parada de Ziua Națională a României de la Arcul de Triumf. „Un pic dezamăgitor că nu au fost avioanele” # Gândul
Zeci de mii de oameni au participat la parada de Ziua Națională a României din Capitală. Peste 2.900 de militari şi specialişti, dar și tehnică militară au defilat în zona Arcului de Triumf. Avioanele de luptă nu s-au ridicat de la sol din cauza condițiilor meteo nefavorabile. Mulți dintre cei prezenți au ajuns pentru prima […]
18:00
La prima recepție de Ziua Națională a României, oferită de Nicușor Dan, ca președinte, controversatul său prieten și strateg Matei Păun, și-a făcut imediat apariția. Omul de afaceri apropiat de Nicușor Dan s-a întreținut în Sala Unirii a Palatului Cotroceni cu mai mulți invitați. Matei Păun lucrează cu Nicușor Dan din 2012. „Prima mea interacțiune […]
18:00
Tânăra care gătește sute de porții de mâncare pentru copii și bătrâni. Ce a împins-o să facă un asemenea gest # Gândul
Într-o bucătărie de doar 10 metri pătrați, cu un aragaz mic și oale grele, Grațiela Roșu, o tânără de 29 de ani din Iași, gătește de dimineața până seara sute de porții de mâncare pentru copiii și bătrânii din medii defavorizate. Povestea ei este o lecție de compasiune, iar visul său este să ridice o […]
Acum 2 ore
17:40
FOTO. Cine are grijă de pisicile lui Mihai Trăistariu când el este plecat. ”Ca să fiu LINIȘTIT, cer și câte o poză” # Gândul
Mihai Trăistariu, în vârstă de 48 de ani, a spus cine are grijă de pisicile sale atunci când este plecat la spectacole sau alte evenimente. Mihai Trăistariu este foarte mare iubitor de animale. La locuința sa din Constanța, artistul are cinci pisici. Cântărețul a explicat, pentru click.ro, cine are grijă de pisicuțe atunci când nu […]
17:30
1 Decembrie la Cotroceni: prima recepție a președintelui Nicușor Dan. Protestatarul Marian Ceaușescu i-a întâmpinat: „Trăiască comuniștii” # Gândul
Recepția organizată la Palatul Cotroceni cu prilejul Zilei Naționale a României aduce, anul acesta, mai multe premiere și absențe fără precedent în istorie. Este prima recepție de 1 Decembrie găzduită de președintele Nicușor Dan de la preluarea mandatului, însă fără unul dintre elementele tradiționale ale ceremoniei: nu are loc nicio decorare. Este pentru prima dată […]
17:20
Cum a reacționat o femeie din Iași când a aflat că a fost înșelată. A umplut mașina iubitului ei cu făină și ouă: „Cine e Sara?” # Gândul
În dimineața zilei de 1 decembrie, o scenă neobișnuită a atras atenția trecătorilor pe o stradă din Iași. O mașină a fost găsită acoperită cu făină, ouă și alte alimente. De vină ar fi chiar fosta iubită a proprietarului. Incidentul a avut loc în fața lui bloc unde autoturismul fusese parcat peste noapte. Acesta era […]
17:10
Cele trei zodii care vor avea noroc la bani, în decembrie 2025. Nativii respectivi scapă de probleme financiare # Gândul
Astrele aduc în prima zi din ultima lună a anului vibrații puternice pentru trei zodii. Astfel, nativii acestora intră într-o perioadă ideală pentru un succes financiar stabil. Tocmai de aceea, este momentul perfect pentru a-și evalua bugetul, a revedea contracte și investiții și a pregăti planul financiar pentru noul an, notează jurnalul.ro, care precizează că […]
17:00
Cele trei zodii care vor avea noroc la bani, în decembrie 2025. Nativii respectivi nu vor mai avea probleme financiare # Gândul
Astrele aduc în prima zi din ultima lună a anului vibrații puternice pentru trei zodii. Astfel, nativii acestora intră într-o perioadă ideală pentru un succes financiar stabil. Tocmai de aceea, este momentul perfect pentru a-și evalua bugetul, a revedea contracte și investiții și a pregăti planul financiar pentru noul an, notează jurnalul.ro, care precizează că […]
17:00
Vietățile care se ascund în bradul de Crăciun. Cum poți să scapi de ele înainte să intre în casă # Gândul
Experții au dezvăluit creaturile care se ascund în bradul de Crăciun și cum poți scăpa de ele înainte să îți intre în casă. Potrivit lui Sophie Thorogood, expertă în cadrul Pest-Stop, numeroase insecte se pot ascunde în brazi. Fenomenul e cu atât mai accentuat în 2025, potrivit expertei, în urma temperaturilor mai ridicate. Ca urmare, […]
Acum 4 ore
16:40
Iulia Albu, în vârstă de 44 de ani, a spus câte kilograme are, după ce a slăbit în ultima perioadă de timp. ”Nu am nicio dietă minune”, a menționat aceasta. Iulia Albu a trecut printr-o transformare de look în ultima vreme. Vedeta a slăbit spectaculos. În câteva luni, aceasta a pierdut 17 kilograme, ajungând acum […]
16:40
Imagini INEDITE cu Ionuț Moșteanu după ce a plecat de la Ministerul Apărării. Cum a fost surprins politicianul USR # Gândul
Ionuț Moșteanu și-a revenit foarte repede după scandalul demiterii din funcția de ministru al Apărării, din care a ieșit foarte șifonat. În ce ipostaze l-au surprins paparazzi CANCAN pe politicianul USR. CANCAN a surprins imagini inedite cu fostul ministru al Apărării, Ionuț Moșteanu, care a fost demis (sau și-a dat demisia) după un scandal rușinos, […]
16:40
Cum a pierdut un american 280.000 de dolari în doar patru luni, după un singur mesaj pe Facebook # Gândul
Joseph „Joe” Novak, un american în vârstă de 52 de ani din New Jersey, a intrat anul trecut într-o conversație aparent banală cu o femeie necunoscută pe Facebook. El nu știa că acel mesaj prietenos urma să fie începutul unui coșmar financiar și emoțional. În doar patru luni, bărbatul a rămas fără economiile de o […]
16:20
Cristoiu, verdict crunt de Ziua Națională: Avem o Românie așa cum și-ar dori o Rusia! Pulbere! # Gândul
Ediția specială de 1 Decembrie a emisiunii Ai Aflat! a găzduit un dialog incitant între jurnaliștii Ion Cristoiu și Ionuț Cristache pe tema imaginii fără filtre a României de Ziua Națională. În opinia invitatului, țara noastră se confruntă cu o criză fără precedent, foarte pe placul Rusiei. Chestionat de moderator cum arată România astăzi, dacă […]
16:10
Prosport transmite GALA MARI SPORTIVI, de la ora 20:00. David Popovici și alte nume mari într-o ediție eveniment de 1 Decembrie # Gândul
De 1 Decembrie, Prosport transmite Gala Mari Sportivi 2025, de la ora 20:00. Gala va aduce în atenția publicului, în zi de sărbătoare, pe unii dintre cei mai valoroși oameni din sport, printre ei numărându-se și marele campion David Popovici, Lista premianților a fost una impresionantă, iar numele care au participat la evenimentul găzduit, miercuri, […]
16:00
Cristian Tudor Popescu dezvăluie ce a lipsit de la parada de 1 Decembrie: „Să dea rotocoale pe deasupra” # Gândul
Cristian Tudor Popescu a postat, pe pagina de facebook, un mesaj despre Ziua Națională și despre marea „absentă” de la parada de 1 Decembrie. Gazetarul vorbește, în acest context, despre celebra „dronă rusească” care apare, din când în gând, la granița României. Parada militară, organizată cu ocazia zilei de 1 Decembrie, a început la ora […]
16:00
Ai pus varză la murat și nu ți se acrește? Greșeala pe care să o eviți pentru a avea un aliment aromat și crocant # Gândul
Există situații în care varza pusă la murat nu se acrește sau procesul de murare devine mai greoi. Îndeosebi în perioada sărbătorilor de iarnă, acest aliment este consumat în diverse preparate sau salate. Totuși, ce ar putea să împiedice procesul de murare a verzei? Descoperă mai jos, în articol, greșeala pe care să o eviți, […]
15:50
Ion Cristoiu denunță o regie SPP la presupusa baie de mulțime a lui Nicușor Dan: Cea mai mare escrocherie de presă din 90 # Gândul
Invitat în emisiunea Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, cunoscutul jurnalist și analist politic Ion Cristoiu a criticat regia atent construită în jurul lui Nicușor Dan, astfel încât să se i vândă publicului larg falsa imagine a unei băi de mulțime. În viziunea lui Cristoiu, este vorba de o operațiune masivă de propagandă, cum nu s-a […]
15:40
CRBL, în vârstă de 47 de ani, a fost atacat dur de Cornel Păsat la emisiunea moderată de Cătălin Măruță la Pro TV. Cornel Păsat a fost invitat de curând la emisiunea ”La Măruță”, de la Pro TV, unde a participat la rubrica sosurilor iuți. Cornel Păsat a fost întrebat ce persoană din showbiz consideră […]
15:40
Criza apei din Prahova și Dâmbovița continuă. Pompierii distribuie apă menajeră în mai multe locații # Gândul
Acțiunile de sprijin destinate populației afectate de întreruperea alimentării cu apă din județele Prahova și Dâmbovița continuă și luni, cu ajutorul structurilor Ministerului Afacerilor Interne. Luni, pompierii de la ISU Prahova au distribuit apă menajeră, astfel: Breaza, la sediul primăriei; Băicoi, la Spitalul Patrick și în recipientele instalate de autorități în diferite puncte din oraș; […]
15:20
România, LOCUL 2 la Campionatul Mondial IFBB din Arabia Saudită! Doar China a fost înaintea „tricolorilor” # Gândul
România a devenit vicecampioană Mondială IFBB la totalul punctelor obținute în toate categoriile, un rezultat foarte bun pentru sportul românesc. În urma centralizării tuturor clasamentelor, România încheie Campionatul Mondial IFBB din Arabia Saudită pe locul 2 mondial, cu 137 de puncte, depășind națiuni cu tradiție uriașă și un nivel extraordinar de pregătire. România, locul 2 […]
15:10
Cauți răspunsuri solide la întrebările tale profunde. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de marți, 2 decembrie 2025. Berbec Flexibilitatea este importantă astăzi. Adoptă o abordare relaxată și calmă. A încerca să-ți impui ideile nu este cea mai bună tactică. A avea o viziune îngustă te va limita în multe feluri. Păstrează o minte […]
15:10
Moment scandalos la Slatina. Ziua Naţională a fost sărbătorită cu coroane pe care scrie: „La mulţi ani, România!”. În Argeş, Ziua Naţională s-a sărbătorit cu colivă # Gândul
Un moment scandalos a avut loc de Ziua Naţională, la Slatina. Membrii Partidului Comunist Român au depus coroane de flori la Monumentul lui Alexandru Ioan Cuza; coroane pe care au scris: „La mulţi ani!”Primarul Mario De Mezzo a semnalat faptul că prefectul de Olt nu a avut nicio reacţie. Unele autorităţi locale din ţară n-au […]
15:10
Obișnuiești să cumperi carne ambalată din magazine? Paul Anghel, directorul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), avertizează asupra aspectelor la care trebuie să fii atent, atunci când achiziționezi un astfel de produs. Paul Anghel, directorul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), a atras atenția asupra modului în care poate să se prezinte carnea ambalată, la […]
15:10
Ultima „fiță” în Oltenia. Fasolea cu ciolan pe bază de voucher de Ziua Națională a României. Costurile celor peste 3000 de porții # Gândul
Un 1 Decembrie autentic, cu veselie și mâncare tradițională românească în Oltenia. Mii de oameni au stat la coadă în Slatina pentru fasole cu ciolan pe bază de voucher de Ziua Națională a României. În spiritul sărbătorii de Ziua Națională, peste 3000 de porții de fasole cu ciolan și murături s-au împărțit în Parcul Tineretului […]
15:00
Nicușor Dan refuză să comenteze scandalul demisiei lui Moșteanu: „Haideți să nu stricăm sărbătoarea națională!” # Gândul
Prezent la parada de 1 decembrie, Nicușor Dan a fost întrebat cum vede faptul că Ziua Națională ne-a prins fără ministru al Apărării. Vizibil amuzat, președintele a refuzat să comenteze scandalul demisiei lui Ionuț Moșteanu, pe motiv că nu vrea să strice ziua de sărbătoare. În schimb, l-a băgat pe Radu Miruță la înaintare. „Cum […]
15:00
Bianca și Dan, românii din ITALIA care au reușit prin muncă și sacrificii. Cum își câștigă traiul, de fapt # Gândul
Bianca și Dan Condrea sunt doi români care locuiesc în Italia de aproape 20 de ani. Pentru ei, piețele din provincia Verbano, regiunea Piemont, au fost nu doar loc de muncă, ci și startul pentru o viață nouă în sânul unei comunități care i-a primit cu prietenie. Astăzi, cei doi locuiesc la Casale Corte Cerro […]
Acum 6 ore
14:40
Catinca Roman a spus ce relație are cu Petre Roman, fostul soț al regretatei sale mame, Mioara Roman. ”M-am simțit fiica vitregă”, a spus aceasta. Mioara Roman și Iosif Zilahy au fost căsătoriți timp de 12 ani, din mariajul lor rezultând o fiică, Catinca. Catinca Roman este mama unei fete care se numește Calina. […]
14:30
În unele zone din țară, iarna și-a intrat pe deplin în drepturi. Aici, stratul de zăpadă a ajuns deja la cote impresionante, troienele depășind chiar doi metri pe alocuri. Mulți localnici au avut serios de lucru în ultimele ore pentru a-și elibera curțile de zăpada căzută abundent. În paralel, autoritățile avertizează asupra unui risc crescut […]
14:30
Mii de oameni s-au adunat în Cehia pentru a reconstitui Bătălia de la Austerlitz, cea mai faimoasă bătălie a lui Napoleon # Gândul
Mii de pasionați de istorie din întreaga Europă se adună în fiecare an în Cehia pentru a comemora Bătălia de la Austerlitz, victoria lui Napoleon asupra forțelor rusești și austriece, cea mai faimoasă bătălie a împăratului francez. Cu tunuri și costume de epocă, entuziaștii reconstituie scene de luptă dintr-o campanie militară care a avut loc […]
14:20
Momentele COLORATE ale Zilei Naționale: Îmbrânceli cu jandarmii la Alba Iulia / Suveraniștii, dezbinați: „Marș la ruși!”/ Pălăria galbenă-lămâie care a distras atenția de la paradă / Nicușor Dan, din nou, încurcat de protocol # Gândul
Ziua de 1 Decembrie 2025 a fost marcată de mai multe elemente care au spart monotonia unei zile cu program previzibil. Aflat la prima sa paradă militară, Nicușor Dan a fost urmărit cu mare interes de întreaga audiență, parcă în așteptarea unei noi gafe. Aceasta nu a întârziat să apară. Între timp, la Alba Iulia, blocul […]
14:20
Cum va fi vremea până la jumătatea lui decembrie. Prognoza meteo pe regiuni pentru două săptămâni. Temperaturi maxime și minine # Gândul
Începutul lui decembrie a debutat cu vreme instabilă, precipitații, cer noros și ceață, mai ales pe durata nopții. Până la jumătatea lui decembrie, în unele zone vremea va intra într-un proces de încălzire, în timp ce în alte zone vom avea parte de precipitații și vreme închisă, cu temperaturi ce se vor situa în jurul […]
14:20
O nouă gafă a lui Nicușor Dan. Prezent la parada de 1 decembrie, președintele a întins mâna să dea noroc, în loc să salute militar # Gândul
Chiar și după 6 luni de mandat, președintele României, Nicușor Dan, încă e puțin stângaci atunci când vine vorba de protocol. Prezent la parada de 1 decembrie, președintele trebuia să salute militar soldatul, însă Dan s-a întins să dea mâna cu el. Militarul și-a dat seama de greșeala făcută de Nicușor, dar a mers după […]
14:10
S-a stins din viață Nicola PIETRANGELI, singurul italian primit în Hall of Fame-ul tenisului # Gândul
Unul dintre cele mai mari nume din istoria tenisului italian a murit luni, 1 decembrie, la vârsta de 92 de ani. Nicola Pietrangeli s-a născut la Tunis, pe 11 septembrie 1933, și este singurul jucător de tenis din Italia primit în World Tennis Hall of Fame. Având tată italian și mamă rusoaică, Nicola a ajuns […]
14:00
Diana Șoșoacă a venit la Alba Iulia într-o șubă ciobănească. Fanii i-au strigat numele și au fluturat drapele cu chipul ei și al lui Călin Georgescu # Gândul
Lidera SOS România, Diana Șoșoacă, participă astăzi la festivitățile de Ziua Națională organizate la Alba Iulia. Suveranista și-a făcut o apariție memorabilă, într-un cojoc lung ciobănesc. A fost acaparată imediat de grupurile de suveraniști care îi susțin pe Călin Georgescu și George Simion, prezenți de la primele ore ale dimineții în orașul unde a fost […]
13:40
Corina Dănilă, în vârstă de 53 de ani, s-a căsătorit în secret. Vedeta a dezvăluit cine este soțul său și când a avut loc evenimentul. Corina Dănilă este cunoscută publicului larg ca actriță, dar și prezentatoare de televiziune. În ceea ce privește viața personală, Corina Dănilă este mama unei fete adolescente, pe nume Rianna. […]
13:40
La un borș ucrainean în clubul exclusivist al lui Steve Witkoff, americanii și ucrainenii s-au lovit de 2 probleme sensibile: NATO și cedarea de teritorii. CNN dezvăluie detalii din negocierile de pace # Gândul
Negocierile dintre delegația SUA și cea ucraineană au avut loc la clubul privat și exclusivist Shell Bay al Witkoff Group din sudul Floridei, deținut de negociatorul forte al lui Donald Trump, Steve Witkoff, relatează presa americană. Delegațiile Washingtonului și Kievului s-au întâlnit pentru negocieri „dure, dar foarte constructive”, care au durat mai multe ore dar, […]
13:30
Paradă militară de Ziua Naţională, la Alba Iulia. Mii de oameni sunt așteptați să fie prezenți la ceremonie # Gândul
Astăzi are loc o paradă militară de Ziua Națională la Alba Iulia. Mii de cetățeni sunt așteptați să se prezinte la această ceremonie, la prânz. Încă de la primele ore ale dimineții, cei de la AUR au pornit către Cetatea Alba Iulia, acolo unde George Simion a condus marşul şi a dat tonul scandărilor de […]
13:30
Daniel Băluță anunță startul sărbătorilor de iarnă în Sectorul 4. Milioane de beculețe și 5.000 de instalații: „Aprindem luminițele festive!” # Gândul
Daniel Băluță, primarul Sectorului 4 din București, a anunțat când și unde se aprind luminițele festive. În cadrul unei ceremonii vor fi pornite milioane de becuri colorate și aproape 5.000 de instalații și de decorațiuni luminoase montate pe bulevardele și în intersecțiile Sectorului. Ceremonii asemănătoare vor avea loc și în alte sectoare ale Capitalei. Luminițele […]
13:10
Începând cu ziua de azi, 1 decembrie 2025, trei zodii vor avea parte de momente încântătoare, iar o mare bucurie, neașteptată, urmează să se întâmple. Intrarea lui Neptun în retrograd scoate la lumină adevăruri ascunse și îndepărtează confuziile. Cu cât energia lui Neptun retrograd începe să se facă simțită, cu atât dispar tensiunile interioare. Ce […]
13:00
1 Decembrie debutează cu vreme urâtă. Ploi, cer noros și ceață. Lapoviță și ninsoare la munte. Informații ANM, în exclusivitate pentru Gândul # Gândul
Ziua de 1 Decembrie – sărbătoarea națională a românilor – a venit cu vreme închisă, ploi slabe și un cer temporar noros. La nivelul întregii țări temperaturile maxime s-au încadrat între 4 și 14 grade, cu cele mai ridicate valori pe litoral. Și ziua de marți vine cu ploi pe arii expinse, cer noros și […]
13:00
Zilele norocoase din decembrie 2025 pentru cele 12 zodii. Universul întoarce fața către acești nativi, odată cu Luna Plină în Gemeni # Gândul
Sunt anunțate zile norocoase pentru toate cele 12 zodii, în decembrie 2025. Universul întoarce fața către acești nativi, odată cu Luna Plină în Gemeni, iar totul pare să capete sens pentru ei. Dorințele, planurile și chiar visele încep să se contureze. Eforturile lor vor fi recompensate. Luna decembrie 2025 vine cu vești importante pentru toți […]
12:50
Marile legende ale fotbalului românesc, Gheorghe Hagi și Gheorghe Popescu, au transmis mesaje de Ziua Națională. Amândoi fac referire la momentele când jucau la Echipa Națională. „Am visat să joc pentru tine și am fost cel mai fericit când mi-am îndeplinit visul. Îți mulțumesc pentru fiecare emoție trăită sub tricolor. Să avem grijă de casa […]
12:50
Pata de culoare de la Parada de 1 Decembrie. Cine e femeia cu pălărie galbenă care a spart toate tiparele vestimentare de la tribuna oficială # Gândul
Ziua Naţională a României a fost una destul de colorată, graţie evenimentelor de pe agenda sărbătorii, dar şi persoanelor prezente în tribuna oficială. De departe, până la ultimul soldat participant la paradă, a putut fi remarcată judecătoarea Curţii Constituţionale a României, Iulia Scântei, graţie costumaţiei pe care a ales s-o poarte într-o astfel de zi. […]
Acum 8 ore
12:40
Andreea Berecleanu, în vârstă de 50 de ani, a vorbit despre cei doi copii ai săi, Eva și Petru, și despre relația pe care o are cu aceștia. Andreea Berecleanu este una dintre cele mai cunoscute prezentatoare de știri. În prezent, aceasta apare la postul de televiziune Prima TV. Andreea Berecleanu a fost măritată cu […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.