Nicușor Dan refuză să comenteze scandalul demisiei lui Moșteanu: „Haideți să nu stricăm sărbătoarea națională!”

10:20

Premierul Ilie Bolojan a transmis un mesaj românilor cu prilejul Zilei Naționale, 1 Decembrie. Șeful Executivului a subliniat că „Românii pot și România poate să treacă peste greutăți, să urce mai sus, să construiască un viitor mai bun”. „Dragi români, Marea Unire din 1918 este, cred eu, cel mai frumos moment al istoriei noastre naționale. […]