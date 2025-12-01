Nicușor Dan refuză să comenteze scandalul demisiei lui Moșteanu: „Haideți să nu stricăm sărbătoarea națională!”
Cauți răspunsuri solide la întrebările tale profunde. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de marți, 2 decembrie 2025. Berbec Flexibilitatea este importantă astăzi. Adoptă o abordare relaxată și calmă. A încerca să-ți impui ideile nu este cea mai bună tactică. A avea o viziune îngustă te va limita în multe feluri. Păstrează o minte […]
Moment scandalos la Slatina. Ziua Naţională a fost sărbătorită cu coroane pe care scrie: „La mulţi ani, România!”. În Argeş, Ziua Naţională s-a sărbătorit cu colivă # Gândul
Un moment scandalos a avut loc de Ziua Naţională, la Slatina. Membrii Partidului Comunist Român au depus coroane de flori la Monumentul lui Alexandru Ioan Cuza; coroane pe care au scris: „La mulţi ani!”Primarul Mario De Mezzo a semnalat faptul că prefectul de Olt nu a avut nicio reacţie. Unele autorităţi locale din ţară n-au […]
Obișnuiești să cumperi carne ambalată din magazine? Paul Anghel, directorul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), avertizează asupra aspectelor la care trebuie să fii atent, atunci când achiziționezi un astfel de produs. Paul Anghel, directorul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), a atras atenția asupra modului în care poate să se prezinte carnea ambalată, la […]
Ultima „fiță” în Oltenia. Fasolea cu ciolan pe bază de voucher de Ziua Națională a României. Costurile celor peste 3000 de porții # Gândul
Un 1 Decembrie autentic, cu veselie și mâncare tradițională românească în Oltenia. Mii de oameni au stat la coadă în Slatina pentru fasole cu ciolan pe bază de voucher de Ziua Națională a României. În spiritul sărbătorii de Ziua Națională, peste 3000 de porții de fasole cu ciolan și murături s-au împărțit în Parcul Tineretului […]
Bianca și Dan, românii din ITALIA care au reușit prin muncă și sacrificii. Cum își câștigă traiul, de fapt # Gândul
Bianca și Dan Condrea sunt doi români care locuiesc în Italia de aproape 20 de ani. Pentru ei, piețele din provincia Verbano, regiunea Piemont, au fost nu doar loc de muncă, ci și startul pentru o viață nouă în sânul unei comunități care i-a primit cu prietenie. Astăzi, cei doi locuiesc la Casale Corte Cerro […]
Catinca Roman a spus ce relație are cu Petre Roman, fostul soț al regretatei sale mame, Mioara Roman. ”M-am simțit fiica vitregă”, a spus aceasta. Mioara Roman și Iosif Zilahy au fost căsătoriți timp de 12 ani, din mariajul lor rezultând o fiică, Catinca. Catinca Roman este mama unei fete care se numește Calina. […]
În unele zone din țară, iarna și-a intrat pe deplin în drepturi. Aici, stratul de zăpadă a ajuns deja la cote impresionante, troienele depășind chiar doi metri pe alocuri. Mulți localnici au avut serios de lucru în ultimele ore pentru a-și elibera curțile de zăpada căzută abundent. În paralel, autoritățile avertizează asupra unui risc crescut […]
Mii de oameni s-au adunat în Cehia pentru a reconstitui Bătălia de la Austerlitz, cea mai faimoasă bătălie a lui Napoleon # Gândul
Mii de pasionați de istorie din întreaga Europă se adună în fiecare an în Cehia pentru a comemora Bătălia de la Austerlitz, victoria lui Napoleon asupra forțelor rusești și austriece, cea mai faimoasă bătălie a împăratului francez. Cu tunuri și costume de epocă, entuziaștii reconstituie scene de luptă dintr-o campanie militară care a avut loc […]
Momentele COLORATE ale Zilei Naționale: Îmbrânceli cu jandarmii la Alba Iulia / Suveraniștii, dezbinați: „Marș la ruși!”/ Pălăria galbenă-lămâie care a distras atenția de la paradă / Nicușor Dan, din nou, încurcat de protocol # Gândul
Ziua de 1 Decembrie 2025 a fost marcată de mai multe elemente care au spart monotonia unei zile cu program previzibil. Aflat la prima sa paradă militară, Nicușor Dan a fost urmărit cu mare interes de întreaga audiență, parcă în așteptarea unei noi gafe. Aceasta nu a întârziat să apară. Între timp, la Alba Iulia, blocul […]
Cum va fi vremea până la jumătatea lui decembrie. Prognoza meteo pe regiuni pentru două săptămâni. Temperaturi maxime și minine # Gândul
Începutul lui decembrie a debutat cu vreme instabilă, precipitații, cer noros și ceață, mai ales pe durata nopții. Până la jumătatea lui decembrie, în unele zone vremea va intra într-un proces de încălzire, în timp ce în alte zone vom avea parte de precipitații și vreme închisă, cu temperaturi ce se vor situa în jurul […]
O nouă gafă a lui Nicușor Dan. Prezent la parada de 1 decembrie, președintele a întins mâna să dea noroc, în loc să salute militar # Gândul
Chiar și după 6 luni de mandat, președintele României, Nicușor Dan, încă e puțin stângaci atunci când vine vorba de protocol. Prezent la parada de 1 decembrie, președintele trebuia să salute militar soldatul, însă Dan s-a întins să dea mâna cu el. Militarul și-a dat seama de greșeala făcută de Nicușor, dar a mers după […]
S-a stins din viață Nicola PIETRANGELI, singurul italian primit în Hall of Fame-ul tenisului # Gândul
Unul dintre cele mai mari nume din istoria tenisului italian a murit luni, 1 decembrie, la vârsta de 92 de ani. Nicola Pietrangeli s-a născut la Tunis, pe 11 septembrie 1933, și este singurul jucător de tenis din Italia primit în World Tennis Hall of Fame. Având tată italian și mamă rusoaică, Nicola a ajuns […]
Diana Șoșoacă a venit la Alba Iulia într-o șubă ciobănească. Fanii i-au strigat numele și au fluturat drapele cu chipul ei și al lui Călin Georgescu # Gândul
Lidera SOS România, Diana Șoșoacă, participă astăzi la festivitățile de Ziua Națională organizate la Alba Iulia. Suveranista și-a făcut o apariție memorabilă, într-un cojoc lung ciobănesc. A fost acaparată imediat de grupurile de suveraniști care îi susțin pe Călin Georgescu și George Simion, prezenți de la primele ore ale dimineții în orașul unde a fost […]
Corina Dănilă, în vârstă de 53 de ani, s-a căsătorit în secret. Vedeta a dezvăluit cine este soțul său și când a avut loc evenimentul. Corina Dănilă este cunoscută publicului larg ca actriță, dar și prezentatoare de televiziune. În ceea ce privește viața personală, Corina Dănilă este mama unei fete adolescente, pe nume Rianna. […]
La un borș ucrainean în clubul exclusivist al lui Steve Witkoff, americanii și ucrainenii s-au lovit de 2 probleme sensibile: NATO și cedarea de teritorii. CNN dezvăluie detalii din negocierile de pace # Gândul
Negocierile dintre delegația SUA și cea ucraineană au avut loc la clubul privat și exclusivist Shell Bay al Witkoff Group din sudul Floridei, deținut de negociatorul forte al lui Donald Trump, Steve Witkoff, relatează presa americană. Delegațiile Washingtonului și Kievului s-au întâlnit pentru negocieri „dure, dar foarte constructive”, care au durat mai multe ore dar, […]
Paradă militară de Ziua Naţională, la Alba Iulia. Mii de oameni sunt așteptați să fie prezenți la ceremonie # Gândul
Astăzi are loc o paradă militară de Ziua Națională la Alba Iulia. Mii de cetățeni sunt așteptați să se prezinte la această ceremonie, la prânz. Încă de la primele ore ale dimineții, cei de la AUR au pornit către Cetatea Alba Iulia, acolo unde George Simion a condus marşul şi a dat tonul scandărilor de […]
Daniel Băluță anunță startul sărbătorilor de iarnă în Sectorul 4. Milioane de beculețe și 5.000 de instalații: „Aprindem luminițele festive!” # Gândul
Daniel Băluță, primarul Sectorului 4 din București, a anunțat când și unde se aprind luminițele festive. În cadrul unei ceremonii vor fi pornite milioane de becuri colorate și aproape 5.000 de instalații și de decorațiuni luminoase montate pe bulevardele și în intersecțiile Sectorului. Ceremonii asemănătoare vor avea loc și în alte sectoare ale Capitalei. Luminițele […]
Începând cu ziua de azi, 1 decembrie 2025, trei zodii vor avea parte de momente încântătoare, iar o mare bucurie, neașteptată, urmează să se întâmple. Intrarea lui Neptun în retrograd scoate la lumină adevăruri ascunse și îndepărtează confuziile. Cu cât energia lui Neptun retrograd începe să se facă simțită, cu atât dispar tensiunile interioare. Ce […]
1 Decembrie debutează cu vreme urâtă. Ploi, cer noros și ceață. Lapoviță și ninsoare la munte. Informații ANM, în exclusivitate pentru Gândul # Gândul
Ziua de 1 Decembrie – sărbătoarea națională a românilor – a venit cu vreme închisă, ploi slabe și un cer temporar noros. La nivelul întregii țări temperaturile maxime s-au încadrat între 4 și 14 grade, cu cele mai ridicate valori pe litoral. Și ziua de marți vine cu ploi pe arii expinse, cer noros și […]
Zilele norocoase din decembrie 2025 pentru cele 12 zodii. Universul întoarce fața către acești nativi, odată cu Luna Plină în Gemeni # Gândul
Sunt anunțate zile norocoase pentru toate cele 12 zodii, în decembrie 2025. Universul întoarce fața către acești nativi, odată cu Luna Plină în Gemeni, iar totul pare să capete sens pentru ei. Dorințele, planurile și chiar visele încep să se contureze. Eforturile lor vor fi recompensate. Luna decembrie 2025 vine cu vești importante pentru toți […]
Marile legende ale fotbalului românesc, Gheorghe Hagi și Gheorghe Popescu, au transmis mesaje de Ziua Națională. Amândoi fac referire la momentele când jucau la Echipa Națională. „Am visat să joc pentru tine și am fost cel mai fericit când mi-am îndeplinit visul. Îți mulțumesc pentru fiecare emoție trăită sub tricolor. Să avem grijă de casa […]
Pata de culoare de la Parada de 1 Decembrie. Cine e femeia cu pălărie galbenă care a spart toate tiparele vestimentare de la tribuna oficială # Gândul
Ziua Naţională a României a fost una destul de colorată, graţie evenimentelor de pe agenda sărbătorii, dar şi persoanelor prezente în tribuna oficială. De departe, până la ultimul soldat participant la paradă, a putut fi remarcată judecătoarea Curţii Constituţionale a României, Iulia Scântei, graţie costumaţiei pe care a ales s-o poarte într-o astfel de zi. […]
Andreea Berecleanu, în vârstă de 50 de ani, a vorbit despre cei doi copii ai săi, Eva și Petru, și despre relația pe care o are cu aceștia. Andreea Berecleanu este una dintre cele mai cunoscute prezentatoare de știri. În prezent, aceasta apare la postul de televiziune Prima TV. Andreea Berecleanu a fost măritată cu […]
Fostul consilier prezidențial Ludovic Orban a transmis un mesaj cu ocazia Zilei Naționale de 1 Decembrie, românilor din țară, dar și celor aflați peste granițe. Ludovic Orban, proaspăt demis din funcția de consilier prezidențial de Nicușor Dan a transmis un mesaj românilor cu ocazia Zilei Naționale de 1 Decembrie. „Să îndrăznim să credem că putem […]
Mircea Cărtărescu spulberă diaspora. „A fost cea mai democratică. Apoi au început să-și urască atât de mult propria țară, încât au vrut să o distrugă” # Gândul
Într-un amplu interviu acordat ziarului britanic The Guardian, scriitorul Mircea Cărtărescu comentează fenomenul schimbării de opțiuni electorale în diaspora, criticând virajul acesteia spre dreapta: „Multă vreme, diaspora a fost cea mai democratică și cea mai avansată parte a societății, dar, spre surprinderea noastră uriașă, s-a întors complet împotriva ei”. The Guardian a publicat un interviu […]
Evadare periculoasă din Centrul pentru Străini din județul Arad. Bărbatul care a trecut de sârma ghimpată, în vizorul SRI. Filtre multiple în zonă # Gândul
Mobilizare de urgență, după ce un bărbat originar din Georgia, considerat extrem de periculos și aflat în vizorul Serviciului Român de Informații (SRI), a evadat duminică seara din Centrul pentru Străini din Horia, județul Arad. În acest context, autoritățile au instituit filtre în multiple zone. Sunt verificate, atât mașinile, cât și persoanele care trec prin […]
Oferte de REVELION 2026. Cât costă un pachet de 3 nopți, la Sinaia, cu cină festivă și acces la piscină # Gândul
Românii încep să își planifice vacanța de Revelion 2026, însă prețurile pe care le descoperă pe platformele de specialitate nu sunt deloc mici. Luna decembrie este întotdeauna cea mai căutată, astfel că hotelierii și proprietarii de pensiuni încearcă să profite la maximum de interesul turiștilor. Piața a fost, deja, „inundată” cu oferte de petreceri în […]
Două medalii mondiale de juniori și aprecierile întregii comunități a tenisului de masă. Așa s-a terminat competiția de la Cluj – Napoca, iar președintele Federației, Cristinel Romanescu, anunță organizarea unui campionat Mondial de seniori în țara noastră, în viitor. „Tricolorii” de la tenis de masă au încheiat competiția găzduită de Cluj cu 2 medalii, un […]
Cristi Balaj, fostul președinte de la CFR Cluj, e de părere că inițiativa celor care vor să protejeze sportivii români nu va avea succes. Legea se va aplica începând cu sezonul competițional 2026-2027. Pentru încălcarea cotei de 40% sportivi români, cluburile vor fi amendate cu sume de la 500.000 la 1.000.000 de lei. Fostul arbitru […]
ANAF se aştepta ca Iohannis să fie înţelegător şi să achite datoria către stat: „Ne-am aşteptat din partea domniei sale la o conformare voluntară” # Gândul
Adrian Nica spune cu surprindere că s-ar fi aşteptat de la fostul şef al statului, Klaus Iohannis, să dea dovadă de „înţelegere amiabilă şi la o conformare voluntară. Am purtat discuţii prin avocaţi, după aceea au decis să nu mai răspundă”. Litigiul din ANAF familia Iohannis este departe de a fi stins. ANAF încă face […]
Cum vrea știința vrea să învingă îmbătrânirea. Compania Immorta Bio a depus un patent pentru un „vaccin împotriva îmbătrânirii # Gândul
Compania Immorta Bio, o companie din Florida specializată în longevitate și în tratarea bolilor asociate cu îmbătrânirea, a depus un patent pentru un „vaccin împotriva îmbătrânirii”, denumit SenoVax. Acesta vaccin ar învăța sistemul imunitar să identifice și să distrugă celulele vechi, deteriorate, care se acumulează cu vârsta și provoacă boli sau ajută cancerul să se […]
Adrian Toni Neacşu, despre etnicii maghiari la Ziua Naţională a României: „Nu am văzut nici vicepremierul, nici miniștrii, nici parlamentarii UDMR” # Gândul
Avocatul Adrian Toni Neacşu remarcă faptul că singurul etnic maghiar care s-a alăturat alaiului de oficilităţi prezente la celebrarea Zilei Naţionale a României este judecătorul Curţii Constituţionale, Csaba Asztalos. Fostul judecător al Consiliului Superior al Magistraturii şi-a manifestat curiozitatea în scris în legătură cu lipsa etnicilor maghiari care se află chiar în coaliţia de guvernare […]
Șeful ANAF recunoaște: „Raportul încasărilor de la marii contribuabili nu ne face cinste. Nu pot să spun cifrele” # Gândul
Într-un interviu acordat Antena 3, șeful ANAF, Adrian Nica, a recunoscut că instituția pe care o conduce are „restanțe” în ceea ce privește colectarea banilor de la marii contribuabili. Concret, el a precizat că raportul privind încasările de la marii contribuabili „nu face cinste” Fiscului românesc. Tocmai din acest motiv datele nu pot fi făcute […]
Diana Șoșoacă, jurăminte pentru țară de 1 Decembrie. Ce mesaj a transmis președintele S.O.S: „România pe care o moștenim, nu o vindem” # Gândul
Diana Șoșoacă, președintele S.O. S. România a postat, pe pagina sa de facebook, un mesaj de Ziua României și a românilor. Diana Șoșoacă susține că 1 Decembrie este cel mai important moment pentru a transmite tuturor românilor „să nu ne mai lăsăm dezrădăcinați, manipulați, umiliți sau puși în genunchi. Jurăm să păstrăm România vie, întreagă, […]
Cântărețul Pepe, în vârstă de 46 de ani, a vorbit despre cât de scump este ca artist. ”Dintre cei mai accesibili”, a afirmat acesta. În plan profesional, Pepe s-a făcut remarcat în trupa Latin Express, iar ulterior a urmat o carieră solo. În plan personal, Pepe a fost căsătorit prima oară cu Oana Zăvoranu, […]
Fostul ministru al Apărării a transmis mesajul său din spatele monitorului, nu de la tribuna oficială. Ce a scris Ionuţ Moşteanu de Ziua Naţională # Gândul
Dacă nu ar fi existat scandalul recent, care a culminat cu demisia sa din funcţia de ministru al Apărării, Ionuţ Moşteanu s-ar fi aflat acum la tribuna oficială prilejuită de sărbătoarea Zilei Naţionale a României. Falsificarea studiilor din CV l-au trimis pe acesta în conul de umbră al politicii, de unde a scris un mesaj […]
Grupul de presă GÂNDUL NETWORK MEDIA a fost duminică, 30 noiembrie 2025, liderul absolut al internetului în România. Potrivit cifrelor furnizate prin intermediul SATI (Studiul de Audiență și Trafic de Internet), la nivelul grupurilor de presă, GÂNDUL NETWORK MEDIA a obținut prima poziție, devansând DIGI România, Intact Media Group, Ringier sau PRO TV. Site-urile din […]
Scrisoarea Regelui Charles pentru Nicușor Dan, de 1 Decembrie: „Vă transmitem cele mai bune urări, dumneavoastră și tuturor românilor” # Gândul
Regele Charles al III-lea i-a trimis o scrisoare președintelui Nicușor Dan în care s-a declarat „încântat” de „legăturile puternice” dintre România și Regatul Unit. „Soția mea și cu mine suntem încântați să vă transmitem dumneavoastră, Excelenței Voastre, și poporului României cele mai calde felicitări cu prilejul acestei zile naționale deosebite. Sunt foarte bucuros că țările […]
După o întâlnire „productivă” cu ucrainenii în Florida, oficialii americani merg astăzi la Moscova pentru a discuta condițiile de pace pentru Ucraina # Gândul
După întâlnirea dintre negociatorii ucraineni și americani de duminică din Florida, Steve Witkoff și Jared Kushner intenționează să călătorească astăzi la Moscova pentru mai multe discuții cu rușii despre un posibil plan de pace pentru Ucraina, arată Wall Street Journal. Secretarul de stat, Marco Rubio, trimisul special al SUA, Steve Witkoff și ginerele președintelui Donald […]
Mesajul lui Marcel Ciolacu pentru români de 1 Decembrie: „România puternică prin respect, prin muncă și prin responsabilitate” # Gândul
Fostul premier al României, Marcel Ciolacu, a subliniat în mesajul de 1 Decembrie, că Ziua Națională este nu este doar despre trecut, ci și despre „viitorul pe care îl construim împreună – un viitor în care fiecare român să simtă că are un loc și un rost”. „1 Decembrie este ziua în care România își […]
Ion Cristoiu: „Într-un interviu spectaculos, Elena LASCONI denunță războiul împotriva primarilor declanșat de Ilie Bolojan” # Gândul
În cea mai recentă „pastilă” jurnalistică, Ion Cristoiu face un comentariu tăios pornind de la interviul pe care Elena Lasconi l-a acordat televiziunii Digi24. Pentru că nu mai urmărește de ani buni programele TV, după cum singur recunoaște, Cristoiu mărturisește că a ajuns să vadă declarațiile fostei șefe USR numai după ce a fost sunat […]
Un colonel a fost decorat de preşedinte în ziua în care a împlinit 107 de ani. Nicuşor Dan i-a oferit Ordinul „Virtutea Militară” în grad de Cavaler # Gândul
„Cu prilejul Zilei Naționale a României, l-am decorat pe veteranul de război, colonel (r.) Ion Vasile Banu, cu Ordinul Virtutea Militară în grad de Cavaler”. Președintele României, Nicușor Dan, a semnat decretul de decorare a colonelui în retragere, veteran de război, care a împlinit şi vârsta de 107 ani. Astfel, cu prilejul Zilei Naționale a […]
Îmbulzeală fără precedent la stația de metrou Unirii. Oamenii se înghesuie să ajungă la Parada de 1 Decembrie # Gândul
Este îmbulzeală fără precedent la stația de metrou Unirii, la ora aceasta (10:50). Sute de persoane se înghesuie în vagoane pentru a ajunge la Parada de 1 Decembrie. În imaginile surprinse de GÂNDUL se poate observa haosul creat în subteran. Intervalul de succedare este de 7-9 minute, la momentul actual. La ora 11:00 începe Parada […]
Maia Sandu, mesaj pentru România cu ocazia zilei de 1 Decembrie: Pacea și democrația „mai amenințate ca oricând” # Gândul
Preşedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a afirmat în mesajul cu ocazia Zilei Naţionale a României, că momentul istoric de la 1 decembrie 1918 reprezintă: „un moment care a deschis acum mai bine de un secol drumul spre pace, libertate şi democraţie pentru poporul român”. Liderul de la Chișinău a precizat „aceste valori sunt ameninţate acum […]
Renumită CÂNTĂREAȚĂ, prinsă la mijloc într-un scandal internațional. Concertul ei, anulat din cauza unui conflict diplomatic între două țări # Gândul
Concertul unei cântărețe cunoscute în Asia a fost întrerupt din cauza conflictului diplomatic între Japonia și China. Cântăreața niponă Maki Otsuki se afla chiar pe scenă în momentul în care organizatorul i-a cerut să oprească spectacolul. Incidentul s-a produs la Shanghai. „Divertismentul ar trebui să fie o punte” Maki Otsuki a fost forțată să-și întrerupă […]
Cele două zodii care renasc în Postul Crăciunului. Norocul și iubirea bat la ușă pentru acești nativi # Gândul
Veștile sunt surprinzătoare pentru două zodii. Acești nativi renasc în Postul Crăciunului, iar norocul și iubirea bat la ușă pentru ei. Astrologii susțin că ar veni o perioadă mai bună pentru acești nativi, după ce au traversat greutăți și obstacole. Oportunitățile vin rând pe rând în zona profesională, având parte de o îmbunătățire a stării […]
Incident de 1 Decembrie, la Alba Iulia. Lui Călin Georgescu i s-a strigat: „Marş la Moscova!” # Gândul
Imediat ce a ajuns la Monumentul Unirii din Alba Iulia, Călin Georgescu a fost întâmpinat de un bărbat cu „Marş la Moscova”.În acest timp, simpatizanţii fostului prezidenţiabil scandează: „Sunteţi preşedinte! şi ”Călin, te iubim!” De fostul candidat la alegerile prezidenţiale, Călin Georgescu, s-a apropiat un bărbat, imediat ce a ajuns la Monumentul Unirii. Acesta a […]
Mesajul lui Ilie Bolojan de 1 Decembrie. Premierul îi sfătuiește pe români să „treacă peste greutăți”, ca să construiască „un viitor mai bun” # Gândul
Premierul Ilie Bolojan a transmis un mesaj românilor cu prilejul Zilei Naționale, 1 Decembrie. Șeful Executivului a subliniat că „Românii pot și România poate să treacă peste greutăți, să urce mai sus, să construiască un viitor mai bun”. „Dragi români, Marea Unire din 1918 este, cred eu, cel mai frumos moment al istoriei noastre naționale. […]
