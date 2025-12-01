Parlamentarii vor marca marți 107 ani de la Marea Unire printr-o şedinţă solemnă comună a celor două Camere
PSNews.ro, 1 decembrie 2025 19:40
Parlamentarii vor marca mâine 107 ani de la Marea Unire printr-o şedinţă solemnă comună a celor două Camere, la care vor participa reprezentanţi ai principalelor instituţii ale statului. Tot mâine, guvernul îşi va angaja răspunderea în faţa legislativului asupra proiectului de lege privind pensiile magistraţilor, adoptat de executiv pe 28 noiembrie, în ultima zi a
• • •
Acum 10 minute
20:10
VIDEO Bogdan Bucur: Cine a făcut posibilă Marea Unire? Țăranul român, Regina Maria și clasa politică de la 1916–1918 # PSNews.ro
Întrebat care sunt personalitățile fără de care Marea Unire nu ar fi fost posibilă, istoricul Bogdan Bucur a nuanțat răspunsul, subliniind că, înainte de orice nume, „realizarea Marii Uniri este în primul rând un act de voință al poporului român". Procesul istoric în sine și motivația oamenilor care au luptat au reprezentat fundamentul unirii de
Acum 30 minute
20:00
PE SCURT: Statele UE cer reducerea birocrației și limitarea cheltuielilor administrative ale instituțiilor europene. În Spania, zeci de mii de oameni protestează împotriva premierului Pedro Sánchez pe fondul unor scandaluri de corupție, în care sunt implicați membri ai familiei sale, ai partidului și administrației. În Grecia, fermierii protestează față de costurile de producție și întârzierile
20:00
Vești bune de la ministrul Muncii pentru pensionari înainte de sărbători. Florin Manole anunță bani în plus la pensie # PSNews.ro
Într-o zi de sărbătoare și într-un moment în care românii își doresc mai mult ca oricând vești bune, ministrul Muncii, Florin Manole, a clarificat la România TV situația pensiilor, a suplimentelor acordate în această perioadă și a procesului de recalculare care a generat întârzieri în ultimele luni. Luna decembrie vine cu o gură de oxigen
20:00
VIDEO Retragere cu torţe a militarilor, la finalul ceremoniilor organizate de Ziua Naţională # PSNews.ro
În majoritatea garnizoarelor din ţară manifestările de Ziua Naţioală se încheie, luni seară, cu retragerea cu torţe a militarilor. În Bucureşti, la eveniment participă militarii Brigăzii 30 Gardă "Mihai Viteazul". Ministerul Apărării a organizat, luni, de Ziua Naţională a României, ceremonii militare şi religioase în majoritatea garnizoarelor din ţară. Evenimentele din Bucureşti se încheie cu
Acum o oră
19:40
Parlamentarii vor marca marți 107 ani de la Marea Unire printr-o şedinţă solemnă comună a celor două Camere # PSNews.ro
19:30
Mesajul transmis de regele Charles al III-lea cu ocazia Zilei Naționale a României a readus în atenție relația apropiată dintre București și Londra. Suveranul britanic a ales să își exprime, prin intermediul Ambasadei Marii Britanii la București, aprecierea pentru legăturile dintre cele două state și să transmită cele mai calde urări atât președintelui României, cât
19:30
Vicepreședinta Comisiei Europene despre programul SAFE: nu a existat nici o penalizare, nicio tăiere în cazul României # PSNews.ro
Vicepreședinta Comisiei Europene, Roxana Mînzatu, a prezentat explicații despre programul SAFE. Nu a existat nici o penalizare, nicio tăiere în cazul României, a fost vorba despre o eroare de comunicare, a spus Mînzatu. Roxana Mînzatu a declarat luni că eroarea de comunicare a aparținut echipei sale. „Declarația nu-mi aparține, nu am făcut-o niciodată, este vorba
19:30
VIDEO Istoricul Bogdan Bucur: „Marea Unire a fost finalul unui proces început cu 60 de ani înainte” # PSNews.ro
Se împlinesc 107 ani de la Marea Unire, momentul care a redefinit destinul națiunii române și a pus bazele României moderne. Într-un dialog dedicat acestui eveniment, istoricul Bogdan Bucur a explicat la Puterea Știrilor cum a fost posibil ca românii să construiască un proiect național în plin haos mondial, în contextul Primului Război Mondial. 1
19:30
VIDEO Recepție plină de fast la Cotroceni de Ziua Națională. Mesajul transmis de Nicușor Dan # PSNews.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, luni seară, la recepţia de la Palatul Cotroceni, de Ziua Naţională, că România este o ţară coruptă, iar românii au dreptate când spun că nu văd o voinţă a statului român de a lupta cu corupţia şi mai au dreptate când sunt revoltaţi că oameni corupţi vin şi le dau
19:30
Două tramvaie s-au ciocnit în Bucureşti chiar de Ziua Națională. Un minor a fost transportat la spital # PSNews.ro
Două tramvaie s-au ciocnit, luni seară, în Bucureşti, la intersecţia dintre bd. Doinea Cornea şi Splaiul Independenţei. În urma impactului cu minor a fost transportat la spital. "La data de 01 Decembrie a.c., în jurul orei 15:38, Brigada Rutieră a fost sesizată prin apel 112 cu privire la producerea unui accident de circulaţie care a
19:30
Şeful Comitetului Militar al NATO sugerează posibile lovituri preventive împotriva Rusiei # PSNews.ro
NATO ar putea lua în considerare posibile „lovituri preventive" împotriva Rusiei, ca urmare a „războiului hibrid" dus de aceasta, a declarat într-un interviu pentru Financial Times preşedintele Comitetului Militar al NATO, amiralul italian Giuseppe Cavo Dragone, declaraţie catalogată de Moscova drept una „extrem de iresponsabilă" şi o încercare de subminare a eforturilor menite să încheie
19:30
VIDEO Repasi: Singurul obiectiv realist este acela ca Rusia „să nu câștige”, iar Ucraina să nu fie nevoită „să piardă” # PSNews.ro
Europarlamentarul social-democrat german René Repasi afirmă că, în logica conflictului dintre Ucraina și Rusia, ideea unui „câștigător" este iluzorie. Într-un interviu acordat PS News la Bruxelles, acesta spune că singurul obiectiv realist este acela ca Rusia „să nu câștige", iar Ucraina să nu fie nevoită „să piardă". Nu cred că există câștigători în război. Există
19:30
FOTO. Cum a decorat Melania Trump Casa Albă în acest an. Imagini spectaculoase dezvăluite chiar de Prima Doamnă a SUA # PSNews.ro
„Acasă este acolo unde se află inima ta" este tematica de Crăciun a Primei Doamne a Statelor Unite ale Americii la decorarea Casei Albe din acest an. După Frances Cleveland în 1893, Melania Trump a devenit din 2025 a doua femeie din istoria Americii care și-a reluat rolul de Primă Doamnă după o pauză de
Acum 4 ore
18:10
Anul viitor, pensii mai mici și bonus pierdut: ce înseamnă 2026 pentru 1 milion de pensionari # PSNews.ro
Avem primele informații despre pensiile pe anul 2026. Acestea nu sunt deloc bune, dimpotrivă. Pentru că pensiile nu cresc, puterea de cumpărare se va prăbuși și va mușca din pensie. Din infomațiile Newsweek, pensionarii își pot lau adio de la bonusuri. Pensionarii au avut un an greu în 2025. Indexarea de la 1 ianuarie 2025
18:10
Sondaj AtlasIntel – Surpriză de proporții în intenţiile de vot ale bucureștenilor. Cine răstoarnă toate calculele # PSNews.ro
Daniel Băluţă, candidatul PSD la alegerile din 7 decembrie 2025, şi candidata independentă susţinută de AUR, Anca Alexandrescu, conduc în intenţiile de vot ale bucureştenilor (separaţi de 0,1%), urmaţi foarte aproape, la 1,5%, de Ciprian Ciucu, arată datele unui sondaj de opinie realizat de către institutul AtlasIntel pentru HotNews. Într-un sondaj AtlasIntel din urmă cu
18:10
În ediția specială de 1 Decembrie a emisiunii „Puterea Știrilor", istoricul Bogdan Bucur a explicat de ce consideră că Marea Unire din 1918 a fost, în pofida unei strategii politice, „mai curând un miracol istoric", având în vedere resursele limitate ale României și deciziile greșite din timpul Primului Război Mondial. „A fost mai curând un
18:10
Bărbatul care i-a spus lui Georgescu „Marş la Moscova” a depus plângere după ce a fost agresat de susţinătorii acestuia # PSNews.ro
Adrian Băzăvan, bărbatul care luni a mers la Alba Iulia cu mesajul "Marş la Moscova" adresat lui Călin Georgescu, a depus plângere după ce a fost agresat de câţiva susţinători ai acestuia. În urma incidentului, se fac cercetări în cadrul unui dosar care vizează infracţiunea de lovire sau alte violenţe. „La data de 1 Decembrie
18:10
Primarul din Alba Iulia, decizie radicală după huiduielile de la manifestările de 1 Decembrie # PSNews.ro
Primarul municipiului Alba Iulia, Gabriel Pleşa, a reacţionat după ce, în capitala Marii Uniri, premierul Ilie Bolojan a fost huiduit, iar momentele în care au fost depuse coroane de flori din partea preşedintelui Nicuşor Dan au fost, de asemenea, primite cu dezaprobare. Pleşa susţine că cei care au huiduit nu sunt localnicii, ci persoane „aduse,
18:10
VIDEO René Repasi despre planul SUA de pace în Ucraina: „Pare tradus din limba rusă. Este inacceptabil în mare parte” # PSNews.ro
Presupusul „nou plan de pace" privind încetarea războiului dintre Rusia și Ucraina a generat în ultimele zile dezbateri intense la nivel internațional. Invitat într-un interviu acordat la Bruxelles, în studioul PS News, europarlamentarul german René Repasi a comentat conținutul propunerii și reacția oficială a țării sale. Originea neclară a propunerii Repasi a ridicat semne de
18:10
IGSU continuă acțiunile de sprijin în Prahova și Dâmbovița, după întreruperea alimentării cu apă # PSNews.ro
Acțiunile de sprijin pentru populația afectată de întreruperea alimentării cu apă în județele Prahova și Dâmbovița continuă, a anunțat luni, 1 decembrie, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU). Intervențiile sunt derulate cu sprijinul structurilor din Ministerul Afacerilor Interne și rămân în dinamică, în funcție de nevoile identificate la nivel local. Potrivit IGSU, pompierii din
17:10
Apariție de senzație la parada națională. Cine este doamna cu pălărie galbenă care a atras toate privirile # PSNews.ro
În frunte cu președintele Nicușor Dan, premierul Ilie Bolojan și liderul PSD Sorin Grindeanu, parada de 1 Decembrie a adunat la Arcul de Triumf numeroase figuri politice și oficiali ai statului. Printre aceștia s-a remarcat și Iuliana Laura Scântei, judecătoare la Curtea Constituțională și fost deputat PNL, care a atras atenția printr-o apariție aparte. Prezența
17:10
Președintele AUR, George Simion, a susținut că nu au fost incidente între suveraniști la Alba Iulia. Nu ne-au lăsat să fim toți laolaltă, a spus Simion. El și Călin Georgescu au organizat manifestații separate la Alba Iulia, de Ziua Națională. Mesajul a fost trimis luni pe rețelele de socializare „Vin din 2004 an de an
17:10
FOTO, VIDEO Peste 20.000 de persoane prezente la paradă, în Alba Iulia. A fost de față şi premierul Ilie Bolojan # PSNews.ro
Peste 20.000 de persoane au asistat, luni, de Ziua Naţională a României, la parada militară de la Alba Iulia, la care au luat parte peste 1.000 de militari, pompieri, poliţişti, studenţi şi elevi militari, dar şi militari polonezi din cadrul structurilor aliate aparţinând Brigăzii Multinaţionale Sud-Est, transmite TVR. La paradă ar fi trebui să participe
17:10
Numărul fraudelor digitale avansate a crescut cu 180% în 2025, pe fondul utilizării masive a Inteligenţei Artificiale # PSNews.ro
Numărul fraudelor digitale avansate a crescut cu 180% în acest an, comparativ cu perioada similară din 2024, pe fondul folosirii masive a inteligenţei artificiale pentru identităţi false, deepfake-uri şi sisteme autonome capabile să execute atacuri complexe fără intervenţie umană, reiese dintr-un raport de specialitate, publicat recent. Astfel, conform datelor centralizate de Sumsub, citate de Directoratul
17:10
Vicepremierul Oana Gheorghiu a adoptat o ținută nonconformistă la parada de 1 Decembrie. Deși a fost prezentă în zona în care stau oficialitățile, Oana Gheorghiu s-a îmbrăcat ca și cum ziua de 1 Decembrie ar fi fost o altă zi de luni. Gheorghiu a fost fotografiată purtând blugi, bocanci și o geacă din fâș, asta
17:10
Risc însemnat de avalanşe în Munţii Bucegi, Făgăraş şi Parâng-Şureanu. Avertismentul salvamontiştilor # PSNews.ro
Salvamontiştii avertizează că în Munţii Bucegi, Făgăraş şi Parâng-Şureanu este risc însemnat de avalanşe, în condiţiile în care în ultimele zile a nins mult la peste 1.800 de metri altitudine şi s-a aşternut un strat de zăpadă proaspătă de peste 20-30 de centimetri, iar pe alocuri de peste 40 de centimetri, în toate masivele. Potrivit
17:10
Fostul candidat la președinție și actualul primar al municipiului Câmpulung Muscel, Elena Lasconi, l-a criticat duminică seară, în cadrul emisiunii „Briefing", în direct la Digi24, pe actualul șef al statului, Nicușor Dan, despre care a precizat că „este un om rău, răzbunător și mincinos". Lasconi a precizat că nu are încredere în președintele României. „Nici când
Acum 6 ore
16:10
Ce viitor mai are Zelenski? SUA vor noi alegeri, iar Ucraina riscă un colaps politic sub presiunea Rusiei # PSNews.ro
Pe măsură ce discuțiile privind pacea în Ucraina avansează, viitorul președintelui Volodimir Zelenski pare tot mai incert. Acordurile propuse de SUA arată că Zelenski nu va mai rămâne președinte dacă se va ajunge la un acord de pace, însă scandalurile de corupție arată că președintele ucrainean are și probleme interne. Negocierile dintre americani și ucraineni
16:10
Și Nicușor Dan a fost huiduit la Alba Iulia, deși nu a fost prezent la ceremonii. Ce au scandat nemulțumiții # PSNews.ro
Oamenii prezenţi luni, la ceremoniile organizate de Ziua Naţională a României la Alba Iulia au huiduit, din nou, în momentul în care, în cadrul ceremoniilor oficiale, a fost depusă o coroană de flori din partea preşedintelui României. „Se depune o coroană de flori din partea preşe
16:10
Fugarul Ilan Șor anunță de la Moscova oprirea „proiectelor sociale” în Moldova. Acțiuni pentru „dărâmarea regimului” # PSNews.ro
Oligarhul fugar Ilan Şor, refugiat în Rusia după ce a fost condamnat la 15 ani de închisoare pentru escrocherie şi spălare de bani în dosarul „Frauda bancară”, a anunţat luni că îşi închide „proiectele sociale” din Republica Moldova. Fostul deputat, care a încercat să intervină în alegerile din Republica Moldova prin interpuşi şi prin cumpărare […] Articolul Fugarul Ilan Șor anunță de la Moscova oprirea „proiectelor sociale” în Moldova. Acțiuni pentru „dărâmarea regimului” apare prima dată în PS News.
16:10
Aglomerație și incident la Metrou după parada de 1 Decembrie. Metrorex a păstrat programul de weekend # PSNews.ro
Metroul din București s-a aglomerat luni odată cu plecarea miilor de participanți veniți la parada militară de 1 decembrie. Un călător ar fi intrat în stop cardiac. Mariana Miclăuș, director general Metrorex, a declarat, la Digi24, că la ora 12:45 a fost raportată o urgență medicală într-un tren de metrou aflat în stația Ștefan cel […] Articolul Aglomerație și incident la Metrou după parada de 1 Decembrie. Metrorex a păstrat programul de weekend apare prima dată în PS News.
16:10
Scandal în coaliţie pe tema crizei apei potabile: Conducta de aducţiune este avariată de peste şase luni # PSNews.ro
Oficialii Consiliilor Judeţene Prahova şi Dâmboviţa atacă Ministerul Mediului pe tema crizei apei potabile care afectează peste 107.000 de persoane din cele două judeţe. În timp ce preşedintele CJ Dâmboviţa, Corneliu Ştefan, consideră că „este revoltător că Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor şi Administraţia Naţională Apele Române au tratat această situaţie cu o indiferenţă periculoasă”, […] Articolul Scandal în coaliţie pe tema crizei apei potabile: Conducta de aducţiune este avariată de peste şase luni apare prima dată în PS News.
16:10
Ministerul de Finanțe anunță câți angajați au rămas angajați la stat după primul val de restructurări # PSNews.ro
Numărul posturilor ocupate în instituțiile și autoritățile publice din România era în septembrie 2025 de aproximativ 1,3 milioane, cu aproape 4.000 mai puține comparativ cu luna precedentă, conform datelor publicate pe site-ul Ministerului Finanțelor. Raportat la ianuarie 2025, numărul posturilor ocupate a fost în septembrie mai mic cu aproape 50.000. Peste 60% dintre posturile ocupate […] Articolul Ministerul de Finanțe anunță câți angajați au rămas angajați la stat după primul val de restructurări apare prima dată în PS News.
16:10
Dîncu, mesaj de Ziua Națională a României: „Dacă vrem o țară demnă, trebuie să avem grijă unii de alții” # PSNews.ro
Europarlamentarul clujean Vasile Dîncu (PSD) a transmis un mesaj cu ocazia Zilei Naționale a României. 1 Decembrie nu este doar o zi de sărbătoare. E o zi în care ar trebui să ne adunăm, cu inimile deschise, în jurul unei idei simple, dar esențiale: că suntem împreună. România s-a născut din visul unor oameni care […] Articolul Dîncu, mesaj de Ziua Națională a României: „Dacă vrem o țară demnă, trebuie să avem grijă unii de alții” apare prima dată în PS News.
16:10
Grindeanu avertizează: PSD ar putea părăsi coaliția dacă salariile vor fi tăiate fără pachet de relansare # PSNews.ro
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că, dacă se va propune tăierea salariilor cu 10% şi nu există pachetul de relansare economică, PSD nu mai face parte din coaliţie, iar în momentul în care PSD decide ieşirea din coaliţie, guvernul e picat, arătând că sunt lucruri ce ţin de tehnică parlamentară, scrie News.ro. „Noi, când […] Articolul Grindeanu avertizează: PSD ar putea părăsi coaliția dacă salariile vor fi tăiate fără pachet de relansare apare prima dată în PS News.
16:10
VIDEO UE în fața războiului și crizelor globale: Ce aduce noul buget european. Explicațiile lui René Repasi # PSNews.ro
Uniunea Europeană își redefinește prioritățile pentru anul 2025, în contextul unui climat geopolitic tensionat și al unor provocări interne majore. Bugetul pentru anul viitor, aprobat în Parlamentul European, reflectă direcțiile urgente pe care Bruxelles-ul dorește să le urmeze. Pentru a înțelege mai bine perspectiva legislativului european, l-am invitat în studioul PS News de la Bruxelles […] Articolul VIDEO UE în fața războiului și crizelor globale: Ce aduce noul buget european. Explicațiile lui René Repasi apare prima dată în PS News.
16:10
Mircea Cărtărescu în The Guardian: A fi considerat demn de Nobel, chiar dacă e doar un zvon, este o onoare absolută” # PSNews.ro
Mircea Cărtărescu vorbeşte, într-un interviu pentru The Guardian, cu prilejul lansării în Marea Britanie a primei părţi a apreciatei sale trilogii „Orbitor”, despre comunism, religie şi zvonurile privind Premiul Nobel. Trilogia „Orbitor” a fost descrisă ca fiind pentru Bucureşti ceea ce „Ulysses” al lui James Joyce a fost pentru Dublin, transformând oraşul natal al autorului […] Articolul Mircea Cărtărescu în The Guardian: A fi considerat demn de Nobel, chiar dacă e doar un zvon, este o onoare absolută” apare prima dată în PS News.
15:00
Campionul la nataţie David Popovici a transmis un mesaj de Ziua Naţională a României, sărbătorită luni. „La mulţi ani, România! Mândru să te reprezint!”, a scris Popovici pe reţelele sociale. În acest an, Popovici a câştigat în Singapore aurul la 100 m liber şi la 200 m liber, reeditând performanţa sa de la ediţia din 2022. […] Articolul Mesajul lui David Popovici de Ziua Naţională: Mândru să te reprezint! apare prima dată în PS News.
15:00
GALERIE FOTO Parada de Ziua Națională a României. Cele mai emoţionante momente de la defilare # PSNews.ro
Parada militară organizată la Bucureşti cu ocazia Zilei Naţionale a României s-a încheiat. Peste 2.900 de militari și specialiști ai MApN, MAI, SRI și SPP, dar și soldați străini au defilat luni în Capitală, împreună cu peste 220 de mijloace tehnice. Cele mai frumoase momente de la defilarea de 1 Decembrie 2025: Articolul GALERIE FOTO Parada de Ziua Națională a României. Cele mai emoţionante momente de la defilare apare prima dată în PS News.
15:00
În a doua rundă a grupei 4 de la Cupa Mondială Echipe Mixte de la Chengdu, echipa mixtă a României, antrenată de Andrei Filimon şi Ionuţ Seni, s-a impus cu 8-2 în faţa Braziliei, după ce a câştigat toate cele patru meciuri disputate. C Cu Bernadette Szocs, Andreea Dragoman, Elizabeta Samara, Ovidiu Ionescu şi Darius […] Articolul Tenis de masă: Prima victorie pentru România la Cupa Mondială Echipe Mixte 2025 apare prima dată în PS News.
15:00
O nouă gafă a lui Nicușor Dan. Prezent la paradă, președintele a întins mâna să dea noroc, în loc să salute militar # PSNews.ro
Chiar și după 6 luni de mandat, președintele României, Nicușor Dan, încă e puțin stângaci atunci când vine vorba de protocol. Prezent la parada de 1 decembrie, președintele trebuia să salute militar soldatul, însă Dan s-a întins să dea mâna cu el. Militarul și-a dat seama de greșeala făcută de Nicușor, dar a mers după […] Articolul O nouă gafă a lui Nicușor Dan. Prezent la paradă, președintele a întins mâna să dea noroc, în loc să salute militar apare prima dată în PS News.
15:00
Vremea în România va intra într-un proces de încălzire până pe 5 decembrie, cu temperaturi maxime de 14 grade în unele regiuni. Administrația Națională de Meteorologie a publicat estimarea pentru intervalul 1-14 decembrie 2025. Vremea în România va avea un regim termic oscilant, cu precipitații în majoritatea zilelor. BANAT Vremea va intra într-un proces treptat […] Articolul Vremea în România: schimbări majore în următoarele două săptămâni. Precizările ANM apare prima dată în PS News.
15:00
VIDEO Momentul în care premierul Ilie Bolojan este huiduit de suveraniști la Alba Iulia: „Demisia!” # PSNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a fost huiduit îndelung la Alba Iulia, unde a sosit pentru a participa la parada militară de Ziua Națională, scrie News.ro. Mai mulți suveraniști prezenți la eveniment i-au cerut demisia, într-un context marcat de măsuri de securitate fără precedent, cu controale corporale și acces restricționat în zona oficială. În momentul în care […] Articolul VIDEO Momentul în care premierul Ilie Bolojan este huiduit de suveraniști la Alba Iulia: „Demisia!” apare prima dată în PS News.
14:20
Nicuşor Dan, declarații după baia de mulţime, la finalul Paradei de Ziua Naţională: Asta e important! # PSNews.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a transmis, luni, după baia de mulţime pe care a făcut-o la finalul Paradei de Ziua Naţională, de la Arcul de Triumf, că unii români i-au transmis să aibă grijă de ţara asta şi în special de copii şi asta e important. El i-a invitat pe cetăţeni să continue să creadă în […] Articolul Nicuşor Dan, declarații după baia de mulţime, la finalul Paradei de Ziua Naţională: Asta e important! apare prima dată în PS News.
Acum 8 ore
14:10
INTERVIU. Istoric: Teroriştii de la Revoluţie au existat şi erau români, n-a fost operaţiune sovietică # PSNews.ro
Revoluţia din decembrie 1989 a fost făcută de poporul român, care l-a răsturnat pe dictatorul Nicolae Ceauşescu, iar teroriştii au fost cât se poate de reali, ei fiind români din rândurile Securităţii, afirmă istoricul britanic Dennis Deletant într-un interviu acordat News.ro. Profesorul, care a predat peste 10 ani la Universitatea Georgetown din Statele Unite, califică […] Articolul INTERVIU. Istoric: Teroriştii de la Revoluţie au existat şi erau români, n-a fost operaţiune sovietică apare prima dată în PS News.
14:10
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat duminică, despre incodentele recente cu drone, că fostul preşedinte Traian Băsescu a avut dreptate, că ne-am făcut de râs, el arătând că ceea ce îl interesează şi mai mult este să punem la punct mecanismele, conform News.ro. Grindeanu a amintit că este o lună deja de când i-a cerut […] Articolul Sorin Grindeanu: Incidentele cu drone evidențiază lipsuri în securitatea națională apare prima dată în PS News.
14:00
Rogobete și Ivan urcă în topul vizibilității miniștrilor. Premierul Ilie Bolojan rămâne pe primul loc # PSNews.ro
Miniştrii Sănătăţii şi Energiei, Alexandru Rogobete şi Bogdan Ivan, urcă pe locurile 2 şi 3 în topul vizibilităţiii membrilor Guvernului pe luna octombrie, unul de pe locul 4 şi celălalt de pe locul 8, indică Barometrul viziibilităţii miniştrilor, analiză realizată de News.ro şi de Agenţia de monitorizare Klarmedia, pe baza monitorizării presei scrise şi online. […] Articolul Rogobete și Ivan urcă în topul vizibilității miniștrilor. Premierul Ilie Bolojan rămâne pe primul loc apare prima dată în PS News.
14:00
Ceremonii de 1 Decembrie la Alba Iulia. Paradă cu 1.000 de militari, de la ora 14:000. Orașul, invadat de e suveraniști # PSNews.ro
La parada de Ziua Națională organizată la Alba Iulia, programată de la ora 14, defilează circa o mie de militari, cu vehicule de luptă VAMTAC și JLTV, complexe de artilerie antiaeriană Gepard, sisteme Himars și transportoare Piranha, după cum a informat Divizia 4 Infanterie “Gemina”, citată de Agerpres. De asemenea, cerul va fi survolat de […] Articolul Ceremonii de 1 Decembrie la Alba Iulia. Paradă cu 1.000 de militari, de la ora 14:000. Orașul, invadat de e suveraniști apare prima dată în PS News.
14:00
FOTO, VIDEO Șoșoacă, marș cu crucea în mână și cu blana de oaie pe umeri, prin Cetatea Alba Iulia # PSNews.ro
Preşedinta şi fondatoarea SOS România, europarlamentarul Diana Şoşoacă, a pornit in marş, luni, la Alba Iulia, conducându-şi susţinătorii, cu o cruce în mână şi cu un buchet de flori în cealaltă, prin cetatea Marii Uniri. Purtând un cojoc tradiţional, flancată de un număr impresionant de jandarmi, urmată de susţinători şi purtând în mână o cruce […] Articolul FOTO, VIDEO Șoșoacă, marș cu crucea în mână și cu blana de oaie pe umeri, prin Cetatea Alba Iulia apare prima dată în PS News.
13:40
Turismul din R. Moldova, în ascensiune. 2025 a fost cel mai bun an din istorie. Românii, principalii vizitatori # PSNews.ro
Sectorul turistic din Republica Moldova marchează în 2025 cele mai bune rezultate din istoria sa, confirmând evoluția puternic ascendentă din ultimii ani și consolidând poziția țării pe harta destinațiilor internaționale, transmite Moldova1. Expertul economic al IDIS „Viitorul”, Veaceslav Ioniță, susține că „anul 2025 este cel mai bun an turistic înregistrat vreodată în Republica Moldova”. Potrivit […] Articolul Turismul din R. Moldova, în ascensiune. 2025 a fost cel mai bun an din istorie. Românii, principalii vizitatori apare prima dată în PS News.
