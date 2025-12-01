Mirel Rădoi și Mihai Rotaru, întâlnire cu fast de 1 Decembrie! Cum au petrecut cei doi Ziua Națională
Fanatik, 1 decembrie 2025 21:20
Mirel Rădoi și Mihai Rotaru s-au întâlnit de 1 Decembrie. Unde au fost surprinși cei doi la doar trei săptămâni după demisia antrenorului de la Universitatea Craiova.
• • •
Acum 15 minute
21:40
Filipe Coelho, după U Cluj – Universitatea Craiova 0-0: “A lipsit doar golul!”. De ce nu au mai fost jucătorii la fel de proaspeți și în repriza a doua # Fanatik
Filipe Coelho s-a arătat mulțumit de jocul Universității Craiova, în special de cel din prima repriză. De ce nu au mai fost jucătorii săi la fel de periculoși ca în primele 45 de minute.
Acum o oră
21:20
Mirel Rădoi și Mihai Rotaru, întâlnire cu fast de 1 Decembrie! Cum au petrecut cei doi Ziua Națională
Mirel Rădoi și Mihai Rotaru s-au întâlnit de 1 Decembrie. Unde au fost surprinși cei doi la doar trei săptămâni după demisia antrenorului de la Universitatea Craiova.
21:10
Un bărbat arestat în dosarul lui Horațiu Potra și Călin Georgescu a amenințat o femeie cu moartea. Aceasta a solicitat ordin de protecție # Fanatik
Mihail Alex Goloșoiu, care a fost arestat pentru 30 de zile în dosarul lui Horațiu Potra și Călin Georgescu, a terorizat o femeie, care a solicitat în instanță emiterea unui ordin de protecție.
Acum 2 ore
20:50
Gigi Becali s-a întâlnit pe stradă cu un puști, care i-a cerut un sfat. Evident, miliardarul nu a stat deoparte și a venit cu un răspuns rapid. Ce i-a spus însă?
20:40
Stranierii Oțelului, mesaj special de 1 decembrie înainte de meciul din Cupa României Betano cu Csikszereda. Video # Fanatik
Fotbaliștii străini de la Oțelul Galați au transmis un mesaj special de Ziua Națională a României, înainte de partida pe care o vor disputa pe terenul celor de la Csikszereda.
20:20
Ungurii au oferit primele reacții după ce Andre Duarte a fost prezentat, oficial, la FCSB, pe 1 decembrie. Nu este, însă, clar sub ce formă a plecat de la Ujpest, fostul său club.
20:00
Câți bani a adunat Mihai Neșu din donațiile oamenilor pentru construirea Complexului de Recuperare ”Sfântul Nectarie”. Suma e una uriașă # Fanatik
Mihai Neșu a dezvăluit suma pe care a ajuns să o adune strict din donațiile oamenilor pentru construirea Complexului de Recuperare ”Sfântul Nectarie”.
Acum 4 ore
19:40
Ziua Națională a României, sărbătorită pe Cluj Arena de „șepcile roșii”. Spectacol la U Cluj – Universitatea Craiova. Video # Fanatik
Ziua Națională a României a fost sărbătorită în U Cluj - Universitatea Craiova. Ce au făcut suporterii echipei gazdă pe Cluj Arena.
19:30
Orașul din România unde se construiește un nou stadion. Arena va fi inaugurată în 2026 și va avea o capacitate de 10.000 de locuri # Fanatik
Se construiește un nou stadion în România care va fi inaugurat în 2026. În ce oraș însă? Valoarea totală a proiectului este de 23 de milioane de euro.
19:20
„Sunt niște presiuni. Mircea Lucescu s-a întâlnit și cu părinții”. Umit Akdag, ultimele detalii despre dorința de a juca pentru România. Exclusiv # Fanatik
Directorul tehnic al FRF, Mihai Stoichiță, a vorbit despre situația lui Umit Akdag, fotbalist dorit la prima reprezentativă a României după ce a îmbrăcat tricoul naționalei U21.
19:00
Șocul zilei în fotbalul european: victorie cu cotă 45.00 la meciul fostului atacant de la Craiova și U Cluj! # Fanatik
Cel mai nebun meci al zilei s-a încheiat cu o victorie neașteptată, chiar sub ochii unui român. Iar cota de 45.00 a fost una care putea aduce o groază de bani celor care mizau pe ea.
18:40
Andre Duarte a fost prezentat oficial la FCSB, formație cu care a semnat după ce s-a despărțit de maghiarii de la Ujpest. Care a fost prima reacție a fostului jucător de la FC U Craiova.
18:20
Fotbaliștii României, mesaj emoționant de 1 Decembrie. Ce au transmis „tricolorii” milioanelor de suporteri ai echipei naționale # Fanatik
Fotbaliștii echipei naționale de fotbal a României au transmis un mesaj emoționant de 1 Decembrie. Ianis Hagi, Andrei Rațiu, Dennis Man, dar și alți fotbaliști apar în clipul special postat pe Facebook
18:10
Fanatik SuperLiga, marți, 2 decembrie, ora 10:30. Cristi Coste, spectacol cu invitați de top după meciurile din etapa 18 # Fanatik
Fanatik Superliga, o nouă ediție de top, marți, 2 decembrie, ora 10:30. Cristi Coste îi va avea în platou pe Andrei Vochin, Florin Gardoș, Sorin Cârțu și Bănel Nicoliță
Acum 6 ore
17:50
Efectul Universitatea Craiova! Victoria Științei dintr-o deplasare europeană a „contribuit“ decisiv la demiterea antrenorului # Fanatik
Universitatea Craiova a câștigat la Viena, împotriva Rapidului și i-a asigurat „viață grea“ antrenorului Stoger. Acum, la aproximativ o lună distanță, acesta a fost demis.
17:20
Live blog România – Danemarca, CM Handbal Feminin 2025. Bătălia pentru primul loc în grupă # Fanatik
România joacă ultimul meci din grupa preliminară de la CM2025 cu Danemarca. Află ora de start, clasamentul, statistici și cum urmărești meciul live.
17:10
Sfârșitul „epocii de aur” a samsarilor. ANAF monitorizează toți românii care își cumpără mașini din Europa: cum funcționează sistemul # Fanatik
ANAF a pus tunurile pe românii care aduc mașini second-hand din Europa. Fiscul a pus la punct un sistem performant de verificare a importurilor de autoturisme.
17:00
Volodymyr Muntyan a murit după o lungă suferință, relatează serviciul de presă al Kievului. Ce trofee importante a cucerit legenda fotbalului din Ucraina.
17:00
Sondaj AtlasIntel cu date bombă: Anca Alexandrescu, aproape la egalitate cu locul 1. Ce scoruri au Băluță, Ciucu și Drulă # Fanatik
Un sondaj de opinie AtlasIntel pentru Primăria Capitalei vine cu date surpriză: Anca Alexandrescu este aproape la egalitate cu locul 1. Ce scoruri au Băluță, Ciucu și Drulă.
16:40
El este campionul român care a dat lovitura cu o afacere inedită. Cu ce a ajuns să se ocupe acum # Fanatik
Un celebru campion român s-a reprofilat și a început o afacere inedită. Acesta se bucură de un succes uriaș și nu regretă deloc decizia pe care a luat-o.
16:30
„M-am luptat să părăsesc România”. Sacrificiile neștiute ale Anastasiei Soare, afacerista care a cucerit SUA. Cum a ajuns în grațiile lui Michelle Obama # Fanatik
Anastasia Soare e una din româncele care a reușit să cucerească una din cele mai dure piețe capitaliste din lume, cea americană. Povestea ei încă are file neștiute, pe care FANATIK le dezvăluie, în premieră.
16:20
Mihai Stoica, mesaj dur a doua zi după Farul – FCSB 1-2: „Uluitor! Despre asta nu zice nimeni nimic” # Fanatik
Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație al FCSB, a răbufnit la nici 24 de ore de la Farul - FCSB 1-2. Ce a scris pe Facebook oficialul „roș-albaștrilor”
16:10
David Popovici, dezvăluire surpriză după Jocurile Olimpice de la Paris: „Este singurul meu regret!” # Fanatik
David Popovici a dezvăluit singurul regret pe care l-a avut la Jocurile Olimpice de la Paris. Înotătorul a câştigat aurul la 200 de metri liber şi bronzul în proba de 100 de metri liber.
Acum 8 ore
15:50
Siyabona Ngezana, fundașul celor de la FCSB, ratează meciurile campioanei României din finalul anului 2025. Ce se întâmplă cu apărătorul din Africa de Sud
15:30
Gigi Becali a prezis la FANATIK SUPERLIGA numele viitorului Primar General al Capitalei. Pe cine vede finanţatorul FCSB câştigător al alegerilor din 7 decembrie.
15:10
Legendarul fundaș central, Sergio Ramos, ar putea să fie protagonistul unui transfer în această iarnă, iar destinație l-ar putea face rival cu foști colegi de la Real Madrid.
14:50
Leo Messi, dictator la Barcelona! Fotbalistul a dezvăluit totul: „Avea puterea respectivă” # Fanatik
Barcelona în ultima perioadă în care Leo Messi a strălucit acolo a fost un club în care, din spusele unui fost jucător, a fost controlat într-o oarecare măsură de fotbalistul argentinian.
14:40
Mesajul lui Andrei Vochin de Ziua Națională: „Patriotismul nu se poartă pe piept, ci în fiecare gest mic pe care îl faci pentru România” # Fanatik
Andrei Vochin, mesaj puternic în FANATIK cu ocazia Zilei Naționale a României. Textul, în rândurile care urmează
14:40
”Dezertări” masive din AUR chiar de 1 Decembrie. Simion, încolțit, susținătorii săi fug spre tabăra lui Georgescu: „A pierdut controlul” # Fanatik
"Dezertări" șocante din AUR chiar de Ziua Națională! Susținătorii lui George Simion se alătură lui Călin Georgescu, semnalând o pierdere de control și tensiuni politice fără precedent.
14:20
Fostul atacant de la FCSB pleacă de la echipă! Anunțul fotbalistului român care a dat zece goluri în acest sezon # Fanatik
Cel mai prolific fotbalist român, care joacă în străinătate, va schimba echipa, devenind liber de contract la finalul acestui an calendaristic
14:10
Adi Mutu, patriot adevărat! Amenda de 170.000 de euro pe care a plătit-o ca să vină să joace pentru națională: „Mândru că sunt român!” # Fanatik
Adrian Mutu, mesaj superb de Ziua Națională a României! Dezvăluirea care arată din plin că „Briliantul” este un patriot adevărat!
Acum 12 ore
13:50
Toate detaliile despre transferurile FCSB: „Duarte plus alți 4 jucători”. Ce mutări anunță patronul: „Probabil pleacă și Alibec!”. Exclusiv # Fanatik
Gigi Becali, anunțul momentului despre transferurile din această iarnă de la FCSB! Cine urmează să plece de la echipă
13:40
Transferul de națională cu care Dinamo vrea să dea lovitura: „Acoperă trei posturi”. Exclusiv # Fanatik
Dinamo vrea să dea lovitura în această perioadă de mercato! Andrei Nicolescu a pus ochii pe un jucător de națională și face tot posibilul să îl transfere
13:30
Ce se întâmplă cu cei 100.000 de oameni rămași fără apă în Prahova și Dâmbovița. Când s-ar putea relua internările la spitalul din Câmpina: „Durează o noapte să umplem cisterna” # Fanatik
Ce se întâmplă cu oamenii rămași fără apă și când s-ar putea rezolva criza care afectează spitalul din Câmpina? Cea mai optimistă variantă - previziunea primăriței orașului.
13:20
Vlad Chiricheș, titular în UTA – FCSB din Cupă?! Ce se întâmplă cu veteranul și ce jucători vor merge la Arad # Fanatik
Gigi Becali a dezvăluit ce jucători de la FCSB vor face deplasarea pentru meciul cu UTA din Cupa României. Patronul campioanei a oferit detalii și despre viitorul lui Vlad Chiricheș la echipă.
13:10
„Trebuia să ia roșu și să stea în Cupă”. Șumudică se „implică” în derby-ul Botoșani – Rapid. Ce l-a învățat pe Iftime # Fanatik
Marius Șumudică, lecții pentru Valeriu Iftime, cu o săptămână înainte de duelul pentru primul loc în Superliga României, FC Botoșani - Rapid. Unde au greșit moldovenii.
12:50
Daniel Bîrligea, alertă maximă la FCSB. Când va reveni pe teren: „Va juca în derby!”. Exclusiv # Fanatik
Lovitură pentru FCSB! Campioana României nu se va putea baza pe Daniel Bîrligea în următoarele meciuri. Gigi Becali a făcut anunțul în direct. Când ar putea reveni atacantul.
12:40
Gigi Becali, prima reacție despre transferul lui Duarte la FCSB. „A venit să semneze”. Ce salariu va avea și când va debuta. Exclusiv # Fanatik
Gigi Becali a bifat prima mutare la FCSB! Andre Duarte a ajuns la București și este gata să semneze. Câți bani a cheltuit patronul campioanei pentru a realiza această mutare și pe câți ani s-au înțeles
12:30
Zeljko Kopic, selecționer la naționala României? Gigi Becali, răspuns bombă: „Poți să te împuști! Băi, niebunilor!” # Fanatik
Ce spune Gigi Becali despre posibilitatea ca Zeljko Kopic, antrenorul celor de la Dinamo, să preia naționala de seniori a României. „Înseamnă că ești națiune de doi lei”
12:20
Gigi Becali a intrat războinic în direct după Farul – FCSB 1-2: „L-am sunat pe Meme. Îi spulberăm pe Dinamo!”. Ce spune despre lupta la play-off. Exclusiv # Fanatik
Gigi Becali, reacție în forță după Farul - FCSB 1-2! „Amenințare” directă la adresa rivalilor de la Dinamo înaintea meciului direct!
12:10
Ngezana, pus la zid: „A zis să facă și el niște giumbușlucuri. Inadmisibil! E încărcat în buzunare!”. Șumudică vine cu exemplul cu Ndoye! # Fanatik
Siyabonga Ngezana a fost pus la zid după ultimele evenimente de la FCSB. Marius Șumudică a venit cu un exemplul concret a unui sfat primit de la Mircea Lucescu
11:50
Transferul lui Andre Duarte la FCSB, primele reacții: „Ca eleganță, seamnănă cu Chiricheș”. Exclusiv # Fanatik
Transferul lui Andre Duarte la FCSB a fost analizat la cald în direct! Ce concluzii au tras specialiștii din studio vizavi de mutarea spectaculoasă reușită de Gigi Becali
11:40
Drama lui Ionel Ganea! Dialog sfâșietor cu Șumudică: „Era dărâmat! Nu am văzut niciodată un om așa suferind. Vorbea și plângea!”. Exclusiv # Fanatik
Suferință cumplită pentru Ionel Ganea. Drama prin care trece fostul internațional român. Marius Șumudică, dezvăluiri cutremurătoare despre colegul său de la Rapid.
11:20
Dată afară de la FCSB, fosta feblețe a lui Gigi Becali rupe plasele în străinătate! Are 11 contribuții de gol în 9 meciuri # Fanatik
Gigi Becali s-a despărțit ușor de el, însă fostul atacant de la FCSB vrea să-i demonstreze că a greșit! Cine este fotbalistul care înscrie pe bandă rulantă la noua sa echipă și este de neoprit
11:20
Un fost ministru al Sănătății a cerut în instanță suspendarea unui grup de Facebook al pacienților ”nemulțumiți”. Ce spun judecătorii # Fanatik
Victor Costache, fostul ministru al Sănătății, a solicitat în instanță închiderea unui grup de Facebook pentru că se simte ”hărțuit digital”. El a dat-o în judecată pe fondatoare, fiica unui fost pacient care a decedat
11:20
11:00
Fundașul dorit de Gigi Becali a ajuns la București și semnează cu FCSB: „Mă bucur să fiu aici” # Fanatik
Așteptările suporterilor au luat sfârșit! Stoperul dorit de Gigi Becali a aterizat la București și va semna cu FCSB. Care a fost prima sa reacție la venirea în România
11:00
Sondaj INSCOP: aproape 90% dintre români spun că sunt patrioți. Ce părere au susținătorii PSD, PNL și USR # Fanatik
Deși românii sunt extrem de împărțiți atunci când vine vorba de politică, ei își iubesc țara și se consideră patrioți. Un sondaj INSCOP arată că majoritatea sunt mândri de acest lucru
10:40
Gheorghe Mustață, ultimatum pentru jucătorii de la FCSB după scandalul de la Belgrad: „Le garantez că nu mai pot juca! Să-l întrebe pe Rică Neaga” # Fanatik
Gigi Mustață, avertisment pentru jucătorii de la FCSB după incidentele din finalul meciului cu Steaua Roșie. Peluza nu va mai ierta comportamentul fotbaliștilor.
