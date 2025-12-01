Nu ies des, dar și când o fac… Smiley și Gina au furat toate privirile la Casa di David
1 decembrie 2025
Smiley și Gina Pistol, de obicei foarte discreți și dornici să-și păstreze intimitatea departe de ochii publicului, au făcut astăzi o mică excepție. Cu toate că nu ies prea des în public, cei doi și-au […]
• • •
Olga Barcari a închis definitiv capitolul Bordea. Momentul din Asia Express a fost decisiv! # Cancan.ro
Olga Barcari a rupt-o definitiv cu Cătălin Bordea, după ce s-a întors de la Asia Express. Cei doi au avut o idilă de câteva săptămâni, dar îi lega în același timp și o frumoasă prietenie. […]
Cristi Borcea a ieșit la „antrenament” înainte de sărbători. Fostul acționar Dinamo nu stă locului! # Cancan.ro
Cristi Borcea se menține în formă cu câteva ture prin pădure. Camuflat tot ca să se apere de frig, fostul acționar de la Dinamo, a dat câteva ture bune prin pădure. Cristi Borcea a fost […]
Maria, soția lui Don Pepe, a ajuns la Di David cu Rolls-ul și o ținută elegantă pe măsura mașinii. Evident, a coborât ca o adevărată regină a Nordului, cu pasul sigur al unei femei care […]
Povestea incredibilă din spatele arestării gemenelor Indiggo. Visul american? Un coșmar penal # Cancan.ro
Avem clarificări importante în cazul gemenelor Indiggo, surorile Modorcea, care trăiesc în America de 15 ani. Recent, au apărut informații că surorile sunt arestate în Statele Unite ale Americii. CANCAN.RO a investigat cazul, fiind de […]
Doliu uriaș în lumea sportului! Legenda tenisului italian s-a stins din viața. Celebrul Nicola Pietrangeli a decedat la vrâsta de 92 de ani. Fostul mare tenismen a câștigat de două ori Roland Garros, lăsând în […]
Alertă în România! Viorel a dispărut fără urmă. Cine îl vede, este rugat să sune de urgență la 112 # Cancan.ro
Este alertă în România. Autoritățile au fost sesizate cu privire la dispariția unui bărbat în vârstă de 45 de ani. Se pare că familia nu mai reușește să îl contacteze, așa că a dat alarma. […]
O femeie a primit o amendă de peste 1.000 de euro pentru că a mers incorect pe scările rulante. Ce greșeală a făcut # Cancan.ro
O femeie de 32 de ani din Marea Britanie a primit o amendă de o mie de lire sterline (1.140 de euro) după ce mers în mod incorect pe o scară rulantă. Deși la prima […]
Cine este și cu ce se ocupă logodnica lui Adi Vasile, prezentatorul Survivor 2026. Delia Tudose a fost cuplată cu un DJ celebru # Cancan.ro
Survivor România revine pe micile ecrane. Show-ul de aventură s-a mutat de la Pro TV la Antena 1 și intră în grila de programe în luna ianuarie. A fost anunțat și prezentatorul, iar cel care […]
Bucurie mare la Casa Iubirii: se mărită! A fost cerută în căsătorie în avion: ”Ne-a fost frică de gura oamenilor” # Cancan.ro
Bucurie mare printre fanii emisiunii Casa Iubirii. Unul dintre cele mai îndrăgite cupluri formate în cadrul show-ului a trecut la pasul următor. A cerut-o în căsătorie, iar ea a spus un mare „DA”. Fanii au […]
Marius Tucă Show începe marți, 2 decembrie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: Daniel Băluță # Cancan.ro
Invitatul zilei este Daniel Băluță, primar al Sectorului 4. Emisiunea poate fi urmărită live pe Facebook și pe canalul de YouTube Gandul. ”Tineți aproape!”
Ultimul mesaj trimis de Georgiana, românca de 26 de ani moartă după ce a fost găsită inconștientă într-un canal # Cancan.ro
Sfârșit tragic pentru o româncă stabilită în Italia. Georgiana s-a stins din viață la vârsta de doar 26 de ani. În jurul decesului acesteia planează misterul. Românca a fost găsită inconștientă într-un canal, iar după […]
Așteptarea a luat sfârșit! Survivor România 2026 revine pe micile ecrane cu noi provocări și situații limită, iar Antena 1 a făcut și marele anunț. S-a aflat cine este prezentatorul show-ului. Inițial a fost ofertat […]
Cum a ajuns un bărbat să fie arestat pentru câteva poze banale postate pe internet: „Am trecut prin 13 săptămâni infernale”. Povestea i-a atras atenția și lui Elon Musk # Cancan.ro
Un consultant IT din Marea Britanie spune că a trecut prin „13 săptămâni de iad” după ce a fost arestat pentru că a postat pe contul său de LinkedIN mai multe fotografii în care apărea […]
Horoscop 2 decembrie 2025. Află care este zodia care se ceartă cu șeful la muncă! Berbec (21 martie – 20 aprilie) Ai ambiție mare, chef de treabă și nu te mai oprește nimeni. Zi bună […]
Cele 2 zodii răsfățate de Univers în Postul Crăciunului. Întorc banii cu lopata și renasc din propria cenușă! # Cancan.ro
Ultima lună din an vine cu o energie surprinzătoare pentru două semne zodiacale care păreau, până nu de mult, prinse într-un șir de provocări și vești proaste. Perioada Postului Crăciunului aduce o adevărată renaștere atât […]
În familia lui Radu Vâlcan e ordine și disciplină! Nu există negocieri cu Adela Popescu! # Cancan.ro
Radu Vâlcan și Adela Popescu formează unul dintre cele mai trainice cupluri din showbiz. Se susțin în carieră, iar prioritară pentru ei rămâne familia. Deși s-a retras de pe micul ecran și și-a prelungit pauza, […]
Matei Păun, prietenul controversat al lui Nicușor Dan, și-a făcut apariția la Palatul Cotroceni de Ziua Națională a României # Cancan.ro
Astăzi, 1 decembrie, a avut loc recepția de Ziua Națională a României, organizată de Administrația Prezidențială, la Palatul Cotroceni. A fost prima recepție oferită de președintele Nicușor Dan, iar numeroase nume mari și-au făcut apariția. […]
Vlăduț, un tânăr de doar 18 ani din Satu Mare, a fost găsit mort în casă. Ce a făcut cu două zile înainte de tragedie # Cancan.ro
Sfârșit tragic pentru un tânără de numai 18 ani. Acesta s-a stins subit din viață. Băiatul a fost găsit fără suflare în locuința sa. Cu doar două zile înainte să moară, tânărul mersese la spital […]
Un like pe Instagram te poate costa căsnicia! Un bărbat a ajuns la tribunal, după ce a apreciat fotografiile mai multor femei # Cancan.ro
Cei căsătoriți au un nou motiv de panică online: înainte de a apăsa inimioara, ar fi bine să se gândească de două ori. Curtea Supremă din Turcia a stabilit că aprecierea fotografiilor unor persoane de […]
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 2 decembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Ciprian Ciucu # Cancan.ro
Invitatul emisiunii este Ciprian Ciucu, primar al sectorului 6. Emisiunea poate fi urmărită pe Facebook și YouTube Gândul.
Modul inedit prin care Tony One și soția lui au dezvăluit sexul bebelușului lor! Cei doi sunt în culmea fericirii # Cancan.ro
Bucurie mare în familia lui Costel Biju! Tony One, fiul celebrului manelist, după ce a făcut pasul cel mare acum urmează să devină tătic. Tânărul și aleasa sa, Antonia, au făcut un gender reveal, iar […]
Dani Mocanu, prima reacție după ce a fost condamnat la închisoare cu executare: “Mai multe la momentul potrivit” # Cancan.ro
Dani Mocanu a transmis primul mesaj public după condamnarea definitivă, prin intermediul fratelui său Romario. Artistul se află în Italia, unde așteaptă împreună cu fratele său Nando hotărârea instanței privind extrădarea. Cei doi au fost […]
Veste tristă pentru lumea televiziunii și a presei românești. Mihai Stegerean, cunoscut de colegi și prieteni drept „Stege”, a încetat din viață luni, 1 decembrie, după o lungă și chinuitoare luptă cu boala. Anunțul morţii […]
Test de inteligență | În această imagine s-a strecurat o mare greșeală! Găsiți-o în maximum 6 secunde # Cancan.ro
Este luni și a venit momentul să ne exersăm puțin mintea. Pentru astăzi propunem un test de inteligență ce ne testează atenția și spiritul de observare. Deși la prima vedere testul pare unul simplu, este […]
Nu trebuie să treacă nicio zi fără o porție copioasă de râs, iar pentru asta am pregătit un banc care cu siguranță te va amuza copios. Protagonistul de astăzi este un bărbat care încearcă să […]
Kim Kardashian și-a scanat creierul într-o clinică privată. Când a venit rezultatul, să cadă din picioare: „Nu pot să cred ce au descoperit!” # Cancan.ro
Un episod recent din „The Kardashians” a pus din nou în prim-plan sănătatea lui Kim Kardashian. Vedeta a vorbit deschis despre rezultatele unei investigații neurologice care au surprins-o. Medicul Daniel Amen a descoperit două lucruri […]
Cum a sărbătorit Alina, o româncă stabilită în Coreea de Sud, 1 Decembrie. Reacția locuitorilor s-a viralizat! # Cancan.ro
Astăzi, 1 decembrie, românii de pretutindeni sărbătoresc Ziua Națională a României. Sărbătoare a fost și în Coreea de Sud, acolo unde o româncă a adus printre coreeni tradiția și preparatele românești. Femeia a organizat un […]
Lambada, surpriză uriașă pentru Tzancă Uraganu de ziua lui de naștere. S-a întâmplat la Berăria H, în fața a mii de fani: „La mulți ani, bărbatul meu!” # Cancan.ro
Tzancă Uraganu a trăit un moment deosebit, marcând atât împlinirea vârstei de 35 de ani, cât și ziua de nume de Sfântul Andrei. Pentru a celebra această dublă ocazie, cântărețul a pregătit un spectacol grandios, […]
După epopeea de la Iași despre care CANCAN.RO a relatat, epopee în care Ronaldinho a coborât printre daci în armuri, moldovence costumate ca la Carnavalul de la Rio apoi a jucat hora, era clar că […]
Iașul, oraș domnesc, cultural, universitar, a dat drumul la un carnaval de poveste. Răzeșii noștri s-au gândit că nu e moment mai bun decât o criză economică ca să bage 150.000 de euro în apariția […]
Festivalul Beach, Please!, cel mai mare eveniment de muzică urbană din Europa de Est, a anunțat oficial că trupa B.U.G. Mafia va urca pe scena ediției din 2026. Formația, considerată un simbol al hip-hop-ului românesc, […]
GALA MARI SPORTIVI, transmisă de ProSport de Ziua Națională a României de la ora 20:00. David Popovici şi alte nume uriaşe vor putea fi văzute într-o ediție eveniment de 1 Decembrie # Cancan.ro
De 1 Decembrie, Ziua Națională a României, ProSport va transmite Gala Mari Sportivi 2025, începând cu ora 20:00. Astfel, publicația noastră îi aduce în atenția publicului, în zi de sărbătoare, pe unii dintre cei mai […]
Șofer român, la un pas de tragedie pe o autostradă în Germania. Consumase alcool înainte să se urce la volan # Cancan.ro
Un român a fost la un pas de un accident rutier grav pe o autostradă din Germania. Bărbatul care conducea un TIR s-a urcat la volan sub influența alcoolului și a condus haotic timp de […]
O nouă „crimă de onoare” șochează Olanda. O adolescentă a fost ucisă cu sălbăticie de familie dintr-un motiv banal # Cancan.ro
O adolescentă de doar 18 ani a fost victima unei așa-numite „crime de onoare” în Olanda, după ce și-ar fi supărat tatăl dintr-un motiv aparent banal într-o societate occidentală. Procurorii olandezi au informat că Ryan […]
David Popovici, unul dintre cei mai valoroși sportivi ai României, a marcat Ziua Națională cu un mesaj simplu, dar plin de emoție. Înotătorul a ales să transmită un gând special către țară și către fanii […]
Ed Sheeran, noi detalii din relația sa cu Taylor Swift. Cum a aflat depre logodna cântăreței americane # Cancan.ro
Ed Sheeran și Taylor Swift sunt doi dintre cei mai cunoscuți artiști ai acestei generații și nu puțini sunt cei care și-ar dori să îi vadă pe cei doi formând un cuplu. Prima colaborare profesională […]
Cum arată mormântul Jasminei, tânăra care a murit în accidentul din București. Ce au făcut prietenii pentru ea # Cancan.ro
Durere fără margini în București, acolo unde Jasmina, tânăra de 20 de ani care și-a pierdut viața în tragicul accident rutier, a fost condusă pe ultimul drum. Familia, prietenii și cei care au cunoscut-o s-au […]
Cristina Șișcanu, una dintre cele mai cunoscute figuri din televiziunea românească, a transmis un mesaj ferm către urmăritoarele care o critică pe rețelele de socializare. Vedeta, obișnuită cu opiniile negative, a declarat că a ajuns […]
Iarna s-a instalat puternic în mai multe regiuni montane din România. În Munții Bucegi și în alte zone, stratul de zăpadă a depășit doi metri, iar salvamontiștii avertizează asupra riscului crescut de avalanșă. Ninsorile din […]
Cine e doamna cu pălărie galbenă, de la parada de 1 Decembrie? Ținută deosebită de Ziua Națională | EXCLUSIV # Cancan.ro
Capitala s-a îmbrăcat în straie de sărbătoare de Ziua Națională a României. Mii de bucureșteni au asistat la parada militară din fața Arcului de Triumf, într-o atmosferă solemnă ce a dat tonul acestei zile importante […]
Simona Halep a încins spiritele cu oferta de Revelion 2026! I-a lovit pe români direct la portofel: “Se poate plăti și cu fonduri europene?” # Cancan.ro
Simona Halep face senzație cu oferta de Revelion 2026 la hotelul ei de lux din Poiana Brașov! Fostul număr 1 mondial a stârnit un adevărat val de reacții în mediul online după ce a dezvăluit […]
Alertă în supermarketuri, după ce un sortiment de file de somon marinat a fost retras de urgență de la vânzare. Produsul a fost depistat ca fiind contaminat cu bacteria Listeria, un agent patogen care poate […]
Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor a emis un avertisment referitor la carnea de porc ambalată. Directorul general al instituției, Paul Anghel, a transmis într-o postare pe Facebook că lichidul sangvinolent, prezent în cantități mari în […]
Influencerița care a murit la 25 de ani într-un accident rutier. Era o pasionată a motocicletelor # Cancan.ro
Tragedie în lumea influencerilor! Karen Sofía Quiroz Ramírez, originară din Columbia, era cunoscută în online drept Bikegirl, a murit într-un accident rutier. Ea era o mare pasionată a motocicletelor și a lăsat în urma sa […]
Vestea momentului! Celebrul cuplu din România s-au logodit. A cerut-o de soție cu un inel uriaș # Cancan.ro
Dennis Man, fotbalistul echipei PSV Eindhoven și al naționalei României, a cerut-o în căsătorie pe partenera sa, Alexandra Ionela Grigoriță. Vestea a fost făcută publică chiar de tânără, printr-o postare emoționantă pe Instagram, unde are […]
Piața legendară a Bucureștiului se hipsterizează! Dacă vrei de la Obor un mic, îți pune DJ-ul un beat # Cancan.ro
Oborul se hipsterizează! Vrei un mic, primești un DJ. Vrei o varză murată, primești un hipster tatuat cu barbă dacică! Dacă închizi ochii o secundă și te gândești la Obor, îți vin în cap următoarele: […]
Grupul de presă GÂNDUL NETWORK MEDIA a fost duminică, 30 noiembrie 2025, liderul absolut al internetului în România. Potrivit cifrelor furnizate prin intermediul SATI (Studiul de Audiență și Trafic de Internet), la nivelul grupurilor de […]
107 ani de la Marea Unire. „România onestă” petrece în Capitală, „România suveranistă”, la Alba Iulia # Cancan.ro
„Uniți prin dezbinare” este o expresie care, din păcate, descrie foarte bine Ziua Națională a României din anul 2025. Sub drapelul tricolor există două Românii care se privesc cu neîncredere. Una se numește „România Suveranistă”, […]
