UE avertizează: „Săptămână decisivă pentru diplomație” – Europa își consolidează apărarea în timp ce sprijinul pentru Ucraina devine urgent
PressHub, 1 decembrie 2025 23:50
Uniunea Europeană intră într-o săptămână-cheie pentru eforturile diplomatice privind încetarea războiului Rusiei împotriva Ucrainei, a declarat Kaja Kallas, coordonatoarea politicii extrene europene după reuniunea miniștrilor apărării. „Responsabilitatea noastră este să facem tot ce putem pentru a sprijini victima, nu pentru a recompensa agresorul". Reiterând mesajele transmise anterior, ea a spus că „aceasta ar putea fi […]
• • •
Acum o oră
23:50
UE avertizează: „Săptămână decisivă pentru diplomație" – Europa își consolidează apărarea în timp ce sprijinul pentru Ucraina devine urgent
Uniunea Europeană intră într-o săptămână-cheie pentru eforturile diplomatice privind încetarea războiului Rusiei împotriva Ucrainei, a declarat Kaja Kallas, coordonatoarea politicii extrene europene după reuniunea miniștrilor apărării. „Responsabilitatea noastră este să facem tot ce putem pentru a sprijini victima, nu pentru a recompensa agresorul". Reiterând mesajele transmise anterior, ea a spus că „aceasta ar putea fi […]
23:40
Analiză Deutsche Welle: O Rezoluție AUR adoptată la Congresul partidului de ieri face un rechizitoriu al statului de drept și se referă la o așa zisă erodare a suveranității constituționale a României. La ce folosește ea şi cine o mai susține? Dacă duminică ar fi alegeri, 38% dintre români ar vota AUR (INSCOP, noiembrie 2025), […]
23:40
TNB marchează Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități și anunță premiera spectacolului „Nicio pastilă magică"
Teatrul Național „I.L. Caragiale" din București se alătură, pe 3 decembrie, campaniei naționale „Purple Night România", derulată de Romanian Diversity Chamber of Commerce (RDCC), în parteneriat cu Ministerul Culturii, cu prilejul Zilei Internaționale a Persoanelor cu Dizabilități. În seara de 3 decembrie, fațada Teatrului Național București va fi iluminată în culoarea mov – culoarea internațională […]
Acum 2 ore
23:30
Aktual24 | Cine l-a huiduit pe Bolojan la Alba Iulia: persoane cu însemnele AUR. Au huiduit și în timpul intonării imnului României
Premierul Ilie Bolojan a fost huiduit, luni, la Alba Iulia, de persoane cu însemnele AUR. Acestea au huiduit chiar și în momentul intonării Imnului Național, relatează presa locală. relatează Aktual24. Premierul Ilie Bolojan a sosit la Alba Iulia cu puțin înainte de ora 14.00, pentru a participa la tradiționala paradă militară. În clipa în care […]
Acum 4 ore
22:10
Europa, în fața unei „crize HIV ascunse": peste jumătate dintre noile diagnostice sunt depistate prea târziu
Europa se confruntă cu o „criză HIV ascunsă", avertizează Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor și Biroul Regional OMS pentru Europa, după ce datele recente arată că majoritatea persoanelor diagnosticate cu HIV sunt depistate într-un stadiu prea avansat pentru un tratament optim. În 2024, 54% dintre noile cazuri raportate în regiune au fost […]
22:00
Aktual24 | "Marș la Moscova". Explicațiile protestatarului care a stricat sosirea lui Georgescu la Alba Iulia: "Un trădător de țară manipulează niște oameni care au poate cele mai bune intenții, dar îi păcălește, îi minte"
Protestatarul care îndrăznit să strige la Alba Iulia, la venirea lui Călin Georgescu, "Marș la Moscova", afirmă că astfel a dorit să scoată în evidență că extremistul pro-rus îi "minte și manipulează" pe oameni, conform Aktual24. "Am venit să-mi exprim și eu un mesaj față de președintele ales (ton ironic – n.red.) așa-zis, că nu-i […]
21:50
România respiră greu: Poluarea aerului rămâne un risc major pentru sănătate, cu peste 14.000 de decese în 2023
Poluarea aerului continuă să fie una dintre cele mai grave amenințări la adresa sănătății publice din România, arată cele mai noi estimări ale Agenției Europene de Mediu. În 2023, peste 14.000 de români au murit prematur din cauza expunerii la particule fine, un nivel alarmant care depășește media multor state occidentale. Deși calitatea aerului s-a […]
21:10
O artistă romă din Bosnia câștigă Premiul Tajsa la București: Selma Selman, premiată pentru artă, conservarea identității și schimbare pozitivă
Sâmbătă, la Ateneul Român, a fost acordat premiul Tajsa Roma Cultural Heritage. Finalista este o artistă și activistă romă din Ružica, Bosnia și Herzegovina, Selma Selman. Juriul și-a argumentat decizia, susținând că Selma merită recunoaștere pentru „munca sa artistică curajoasă și ajutarea comunităților rome atât prin artă, cât și programe sociale". Selma, 34 de ani, […]
Acum 6 ore
19:30
Surpriză în sondaje: Băluță și Alexandrescu, se bat pe primele locuri. Ciucu și Drulă pierd teren
Ultimul sondaj AtlasINTEL îl plasează pe candidatul social-democrat Daniel Băluță pe primul loc în clasamentul candidaților pentru Primăria Municipiului București. Pe locul doi, la distanță de 0.1% se află candidata AUR Anca Alexandrescu, relatează HotNews. Astfel, sondajul, realizat pe 27-30 noiembrie reprezintă o răsturnare de situație, atât pentru PNL, cât și pentru USR. Întrucât srudiul […]
Acum 8 ore
16:40
VIDEO Imn pe ritm de scandări. Extremiștii au huiduit în timpul interpretării imnului național la Alba Iulia
Intonarea imnului „Deșteaptă-te, române!" la Alba Iulia a fost acoperită de scandările, fluierăturile și huiduielile suveraniștilor prezenți. Acestea au fost îndreptate împotriva Premierului Ilie Bolojan, care a fost prezent la Alba Iulia, relatează Alba24. Premierul Ilie Bolojan s-a deplasat, astăzi, pentru a participa la parada de Ziua Națională de la Alba Iulia. Prezența sa nu […]
Acum 12 ore
16:20
Cu ocazia Zilei Naționale a avut loc parada militară anuală de la Alba Iulia. Peste 1000 de militari români, dar și din țările aliate au participat la parada de pe bulevardul 1 decembrie 1918, relatează Alba24. La paradă au participat 36 de detașamente. Dintre acestea – 18 au defilat pe jos: Celelalte au fost mecanizate. […]
15:00
Patriotismul autentic nu se măsoară în aplauze sau scandări, ci în modul în care ne implicăm zi de zi pentru binele comunităţii şi al ţării noastre. Un editorial de la Gazeta de Stâlpeni subliniază că iubirea de patrie se trăieşte, nu se declară. Astăzi, de Ziua Națională a României, suntem mai recunoscători ca oricând față […]
14:50
Diana Buzoianu anunță lucrări urgente la Paltinu după ce mai multe localități din Prahova au rămas fără apă
Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a declarat că, începând de marți (dată fiind Ziua Națională), începând de vor fi realizate lucrări de către operatorul de apă ESZ pentru suplimentarea rezervelor de apă prin bazinul de apă curată local, transmite Agerpres. Poziția sa vine după ce mai multe localități din Prahova au rămas fără apă potabilă, pe […]
14:10
Tensiuni de Ziua Națională: Extremiștii lui Călin Georgescu, confruntări și scandări anti-guvernamentale la Alba Iulia
Ajuns al doilea după George Simion la Alba Iulia, politicianul de extremă-dreapta, Călin Georgescu, a fost așteptat de susținători. Aceștia au cerut demisia președintelui Nicușor Dan și au scandat împotriva guvernării. Un bărbat care l-a criticat pe Georgescu la fața locului a fost agresat de susținătorii acestuia. Călin Georgescu, însoțit (ca de obicei) de bodyguarzii […]
13:20
Cum se gătea fasolea cu cârnați în locul preferat al lui Eminescu și Creangă – rețeta de 1 Decembrie
În Piața Mihai Eminescu din Iași, locul unde odinioară se întâlneau Mihai Eminescu și Ion Creangă, bucătarii de la Casa Bolta Rece păstrează, cu sfinţenie, o reţetă autentică de fasole cu cârnați — preparatul emblematic al zilei de 1 Decembrie. Dacă anul acesta nu aveți acces la masa publică tradițională, puteți recrea acasă gustul sărbătorii […]
12:10
Conform unui sondaj INSCOP, citat de Informat.ro, marea majoritate a românilor (peste 88%) declară că își iubesc țara. La afirmația „Iubesc România și sunt mândru de țara mea!", 75% din respondenți au exprimat acord total, iar 13.2% acord parțial. Pe lângă aceștia, 4.7% sunt indeciși (nici acord, nici dezacord), iar 1.4% nu au răspuns. 5.7% […]
Ieri
23:30
Cursurile în unităţile de învăţâmânt din cele 13 localităţi prahovene afectate de criza apei de la acumularea Paltinu se vor derula în sistem online în perioada 2 – 5 decembrie, a anunţat, duminică seară, Inspectoratul Şcolar Judeţean Prahova. „Având în vedere că aprovizionarea cu apă potabilă în 13 localităţi din judeţul Prahova a fost întreruptă […]
21:20
Primăria Oradea a simplificat procedura privind controlul pubelelor, containerelor și sacilor, incluzând, în noul regulament de salubritate al orașului, penalizarea celor care amestecă deșeurile. La prima faptă, vor fi iertați, dar, la repetare, vor fi taxați, scrie Bihoreanul. La finalul lunii octombrie, Consiliul Local Oradea a aprobat actualizarea Regulamentului serviciului de salubrizare, armonizându-l cu normele […]
20:50
CNAIR: Progresul fizic al lucrărilor pe secțiunea 4 a autostrăzii Sibiu-Pitești a ajuns la 82% | VIDEO
Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a dat publicității imagini de pe șantierul Autostrăzii Sibiu-Pitești (A1), secțiunea 4 (Tigveni-Curtea de Argeș). „S-a finalizat turnarea betonului rutier în prima galerie (sensul Pitești-Sibiu) a tunelului Momaia. În scurt timp va începe turnarea betonului rutier și pe calea de rulare a celei de a doua galerii […]
20:10
Prefectura Prahova a anunţat, duminică seară, că va începe distribuirea apei îmbuteliate către populaţia afectată de problemele de la acumularea Paltinu, ca urmare a unei hotărâri a Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă. „Premierul Ilie Bolojan a aprobat hotărârea Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă, iar din această seară va incepe distribuirea apei îmbuteliate către […]
20:00
Gata să depună mărturie: cum funcționează protecția victimelor și martorilor în timpul războiului
Peste 220 de mii de victime ale crimelor de război comise de ocupanții ruși au fost recunoscute în Ucraina în cei aproape patru ani de război extins. Doar în perioada ianuarie 2024 – septembrie 2025, 131 de persoane au fost găsite vinovate de comiterea acestora de către instanțele ucrainene. Cu toate acestea, victimele și martorii […]
19:50
Meteorologii sibieni avertizează că este risc însemnat de producere a unor avalanşe „de dimensiuni medii şi izolat chiar mari", la peste 1.800 de metri alt
16:50
Apele Române: Nivelul lacului Paltinu a crescut cu 12 metri, acumulându-se un volum de peste 10 milioane mc de apă # PressHub
Nivelul lacului Paltinu a crescut cu aproximativ 12 metri, acumulându-se un volum de peste 10 milioane metri cubi de apă, anunţă, duminică, Apele Române, care solicită declararea stării de urgenţă în vederea implementării de măsuri urgente care să vină în sprijinul comunităţilor afectate, informează Agerpres. „În acest moment, în acumularea Paltinu, nivelul apei a crescut […] Articolul Apele Române: Nivelul lacului Paltinu a crescut cu 12 metri, acumulându-se un volum de peste 10 milioane mc de apă apare prima dată în PRESShub.
16:30
Asociaţia Română Anti-SIDA solicită măsuri concrete pentru prevenirea HIV şi asigurarea tratamentului # PressHub
Asociaţia Română Anti-SIDA solicită factorilor de decizie măsuri concrete pentru prevenirea HIV şi asigurarea tratamentului pentru persoanele afectate de această boală. De asemenea, ARAS mai solicită asigurarea finanţării publice pentru prevenire şi tratament, conform Strategiei Naţionale HIV-SIDA şi în acord cu ghidurile şi recomandările europene şi internaţionale, eliminarea discriminării, stigmatizării şi barierelor legale care împiedică […] Articolul Asociaţia Română Anti-SIDA solicită măsuri concrete pentru prevenirea HIV şi asigurarea tratamentului apare prima dată în PRESShub.
15:40
Mai multe localități din Prahova lăsate fără apă potabilă. Un spital a sistat internările din cauza crizei apei # PressHub
Alimentarea cu apă a mai multor localităţi din judeţul Prahova a fost sistată, duminică dimineaţă, pe fondul turbidităţii ridicate a apei din lacul de acumulare Paltinul, ca urmare a precipitaţiilor abundente din cursul nopţii de sâmbătă spre duminică, au informat reprezentanţii Administraţiei Naţionale „Apele Române”, potrivit Agerpres. Potrivit acestora, sunt afectate localităţile alimentate din Staţia […] Articolul Mai multe localități din Prahova lăsate fără apă potabilă. Un spital a sistat internările din cauza crizei apei apare prima dată în PRESShub.
15:20
Aktual24 | Gheorghe Piperea anunță că rămâne simplu membru de partid după ce a pierdut alegerile din AUR # PressHub
Gheorghe Piperea a anunțat, duminică, că nu mai vrea să aibă de a face cu conducerea partidului și că rămâne simplu membru în AUR. În urmă cu două zile, europarlamentarul AUR a pierdut alegerile pentru funcția de președinte al Consiliului Național de Conducere în fața lui Petrișor Peiu. ”Lucrurile, în ce mă privește, se îndreaptă […] Articolul Aktual24 | Gheorghe Piperea anunță că rămâne simplu membru de partid după ce a pierdut alegerile din AUR apare prima dată în PRESShub.
14:50
În 6 noiembrie 2024 Corneliu N. Vaida, revoluționar din Timișoara, a depus la poliția locală o sesizare: „În cursul zilei de 5 octombrie 2024 am constatat că în magazinul de suveniruri aflat pe strada Alba Iulia nr. 3 sunt puse în vânzare mai multe obiecte care reproduc chipurile foștilor dictatori Elena Ceaușescu și Nicolae Ceaușescu, […] Articolul Legea interzice cultul crimelor comuniste și legionare. Autoritățile o ignoră apare prima dată în PRESShub.
13:10
„Republica” invizibilă care votează sub nasul nostru: alegeri fantomă și războiul pentru Europa # PressHub
Alegerile din așa-zisă Transnistrie sunt un paradox perfect și anume nu sunt recunoscute de nimeni, într-o „republică” care nu e recunoscută de nimeni, și totuși se organizează la milimetru, din cinci în cinci ani, cu comisii, urne, afișe, candidați și comunicate solemne. În 2025, povestea se repetă, iar pe 30 noiembrie, regimul de la Tiraspol […] Articolul „Republica” invizibilă care votează sub nasul nostru: alegeri fantomă și războiul pentru Europa apare prima dată în PRESShub.
12:20
AUR s-a aliniat la politica anti UE a instanței supreme și a CCR în ceea ce privește sistemul judiciar # PressHub
Rareori partidul Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) și-a expus viziunea față de cum ar trebui să arate și să funcționeze sistemul judiciar. Un document al partidului extremist emis recent reliefează câteva linii directoare a formațiunii conduse de George Simion. În prima parte a rezoluției, partidul critică Curtea Constituțională (CCR) despre care spune că „a transformat […] Articolul AUR s-a aliniat la politica anti UE a instanței supreme și a CCR în ceea ce privește sistemul judiciar apare prima dată în PRESShub.
11:40
O alunecare de teren s-a produs cartierul Podu Corbului din oraşul Breaza, iar mai multe beciuri şi o gospodărie au fost inundate în urma ploilor abundente, informează, duminică, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Prahova, potrivit Agerpres. Potrivit sursei citate, surparea de la Breaza s-a produs pe 15 metri liniari, de-a lungul unei lucrări pentru canalizare, […] Articolul Alunecare de teren şi inundaţii în Prahova în urma ploilor abundente apare prima dată în PRESShub.
10:50
Regizorul Radu Mihăileanu către americani: „Nu lăsați un trădător să distrugă valorile democratice ale Occidentului” # PressHub
Regizorul franco-român Radu Mihăileanu lansează un apel public adresat republicanilor americani, exprimându-și îngrijorarea față de direcția politică a Statelor Unite și de vulnerabilitatea ordinii democratice occidentale. Mesajul, publicat pe contul său de Facebook, are un ton profund personal și reflectă experiențele sale de copil crescut într-o dictatură comunistă, dar și îngrijorările sale geopolitice actuale. Mihăileanu […] Articolul Regizorul Radu Mihăileanu către americani: „Nu lăsați un trădător să distrugă valorile democratice ale Occidentului” apare prima dată în PRESShub.
Mai mult de 2 zile în urmă
21:40
Aktual24 | Efectele schimbărilor climatice: rezervele de apă ale României și ale altor câteva state UE se epuizează # PressHub
O analiză realizată de cercetătorii de la University College London (UCL) arată că rezerve vaste de apă dulce din Europa se reduc. Analiza a fost realizată în colaborare cu Watershed Investigations și The Guardian. Studiul, realizat pe baza datelor colectate de sateliți între 2002 și 2024, arată o scădere semnificativă a stocurilor de apă în […] Articolul Aktual24 | Efectele schimbărilor climatice: rezervele de apă ale României și ale altor câteva state UE se epuizează apare prima dată în PRESShub.
21:10
Şase persoane, dintre care trei copii, au fost rănite în urma unui accident rutier produs, sâmbătă după-amiază, pe DN 17, în localitatea Ilişeşti, au transmis reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Suceava, potrivit Agerpres. Potrivit acestora, în accident au fost implicate trei autoturisme, în care se aflau în total şapte persoane. Două autoturisme au […] Articolul Şase persoane, dintre care trei copii, rănite într-un accident rutier în județul Suceava apare prima dată în PRESShub.
20:30
Circulaţia rutieră pe DN7 – Valea Oltului se desfăşoară sâmbătă seara, alternativ, la km 245+600 m, în afara localităţii Boiţa, după ce mai multe pietre s-au desprins de pe versant şi au căzut pe partea carosabilă, a anunţat Poliţia. Potrivit primelor informaţii, nu s-au înregistrat persoane rănite şi nici autovehicule avariate. Echipele de intervenţie se […] Articolul Trafic alternativ pe DN7, Valea Oltului, în zona Boiţa, după căderi de pietre apare prima dată în PRESShub.
20:20
Papa Leon, la Istanbul: Unitatea, ca podurile de peste Bosfor, necesită atenție și întreținere # PressHub
”Pașii noștri ne poartă ca pe un pod care unește pământul cu cerul, pe care Domnul l-a întins pentru noi. Să ne ținem mereu ochii ațintiți spre țărmurile sale, pentru a-l iubi pe Dumnezeu și pe frații noștri din toată inima, ca să mergem împreună și, într-o zi, cu toții, să ne putem întâlni din […] Articolul Papa Leon, la Istanbul: Unitatea, ca podurile de peste Bosfor, necesită atenție și întreținere apare prima dată în PRESShub.
19:20
36 de ani după Revoluție. Câte aspecte ale vieții noastre de zi cu zi s-au schimbat de fapt? Părerile sunt împărțite, lumea aflându-se într-o constantă stare de dezbatere despre „când era mai bine”. Scurtmetrajul următor își propune să proiecteze, în mod cât mai obiectiv, diferența unei zile normale, a unor tineri cu vârste cuprinse între […] Articolul Paralela 36 apare prima dată în PRESShub.
18:00
Într-o țară în care frica era lege, iar tăcerea o formă de supraviețuire, documentarul audio „Securitatea – Frica” explorează cum o instituție a controlului total a reușit să intre nu doar în casele oamenilor, ci și în mințile lor. În perioada comunistă minciunile frumoase erau pictate prin propagandă, rațiunea înlocuită de manipulare, vocile oamenilor amuțite […] Articolul Securitatea și Frica (documentar radio) apare prima dată în PRESShub.
17:30
Consiliul Local Oradea a aprobat vineri cumpărarea la un preţ de 120.000 euro a clădirii fostului restaurant Moroşanu din Parcul Nicolae Bălcescu, pentru a comanda demolarea ei, informează Bihoreanul. Hotărârea a fost adoptată cu 23 de voturi pentru şi doar 4 abţineri şi a fost urgentată de faptul că parcul urmează să intre în reabilitare. […] Articolul Primăria Oradea cumpără cu 120.000 euro o clădire pentru a o demola apare prima dată în PRESShub.
16:10
Primăria Capitalei a anunțat că sâmbătă seară, la ora 18:00, se aprinde iluminatul festiv de sărbători în București – peste 7 milioane de becuri tip LED vor străluci pe străzile orașului. „Tema din acest an – „Capitala sărbătorilor de iarnă – Trăiește magia Crăciunului prin muzică” propune o perspectivă nouă și unitară, în care muzica […] Articolul Iluminatul festiv de sărbători din Capitală va fi pornit sâmbătă seară apare prima dată în PRESShub.
15:50
Căsuțe gratuite pentru pisicile fără stăpân în București și Ilfov. Cei care vor să ajute blănoasele pot face cerere pentru adăposturi # PressHub
Autoritățile au început distribuirea căsuțelor gratuite pentru pisicile fără stăpân din București și Ilfov. Cei care vor să ajute animăluțele de pe străzi în timpul sezonului rece pot face cerere pentru a intra în posesia acestor adăposturi. Direcția Protecția Animalelor din cadrul Consiliului Județean Ilfov, în colaborare cu Fundația Ilfov Împreună și Nuclearelectrica, oferă gratuit […] Articolul Căsuțe gratuite pentru pisicile fără stăpân în București și Ilfov. Cei care vor să ajute blănoasele pot face cerere pentru adăposturi apare prima dată în PRESShub.
14:40
O amplă expoziţie internaţională dedicată măştilor populare româneşti va fi deschisă între 7 decembrie 2025 şi 12 aprilie 2026 la Castelul Vsetin, Republica Cehă, sub titlul „Misterul Măştii Populare Româneşti. O punte culturală cu Valahia Moravă de-a lungul secolelor”, a anunțat vineri Muzeul Ţării Crişurilor din Oradea, potrivit Agerpres. Evenimentul marchează un moment de referinţă […] Articolul Măştile populare româneşti, într-o expoziţie internaţională la Castelul Vsetin din Cehia apare prima dată în PRESShub.
14:40
Fostul șef de cabinet al lui Zelenski spune că „pleacă pe front” după ce a demisionat în urma unei anchete pentru corupție # PressHub
Fostul șef al Oficiului Președintelui Ucrainei, Andrii Iermak, a declarat că intenționează să plece pe front după ce și-a dat demisia din funcție în urma unei anchete majore privind corupția, a informat New York Post vineri, citând o scrisoare pe care acesta a trimis-o publicației. Despre subiect au scris și jurnaliștii de la Kyiv Independent. […] Articolul Fostul șef de cabinet al lui Zelenski spune că „pleacă pe front” după ce a demisionat în urma unei anchete pentru corupție apare prima dată în PRESShub.
14:20
Libertatea pe banda magnetică. Cum trăiau tinerii României comuniste între uniformă, rock și visul de altfel # PressHub
Într-o epocă a uniformelor și a tăcerii impuse, tinerii din România comunistă au găsit în muzică și în modă forme subtile de rezistență. În spatele casetelor copiate și al blugilor aduși pe ascuns, s-a născut o cultură a libertății, care, chiar și sub cenzură a continuat să se manifeste și care astăzi spune povestea unei […] Articolul Libertatea pe banda magnetică. Cum trăiau tinerii României comuniste între uniformă, rock și visul de altfel apare prima dată în PRESShub.
14:20
Şase regiuni din România se află la coada clasamentului UE în ceea ce priveşte cumpărăturile online # PressHub
În 2024, existau 23 de regiuni UE în care cel puţin 80% din populaţia cu vârsta cuprinsă între 16 şi 74 de ani a comandat bunuri sau servicii prin internet, potrivit datelor publicate vineri de Eurostat., informează Agerpres. Aproximativ jumătate din aceste 23 de regiuni se aflau în Ţările de Jos (toate cele 12 regiuni), […] Articolul Şase regiuni din România se află la coada clasamentului UE în ceea ce priveşte cumpărăturile online apare prima dată în PRESShub.
14:00
Adolescentul este veriga unei populații care menține societatea vie. Dar ce se întâmplă atunci când lumea este redusă la un uniform impus și oamenilor li se cere să fie toți la fel? Atunci tineretul și-a inventat propria formă de libertate prin muzică, prietenii și artă. Mini-documentarul „Cultura tineretului din România în perioada comunismului”, realizat în […] Articolul Cultura tineretului din România în perioada comunismului apare prima dată în PRESShub.
14:00
Târg de Sfântul Andrei la Muzeul Satului din Capitală. Care este prețul unui bilet și de la ce oră se poate intra # PressHub
Declarată zi de sărbătoare națională, 30 noiembrie este ziua în care români de pretutindeni își serbează onomastica împreună cu cei dragi. Cu această ocazie, între 29 noiembrie și 1 decembrie, Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” organizează Târgul de Sfântul Andrei. Prețul unui bilet întreg este de 40 de lei, pentru seniori este 20 de […] Articolul Târg de Sfântul Andrei la Muzeul Satului din Capitală. Care este prețul unui bilet și de la ce oră se poate intra apare prima dată în PRESShub.
12:50
UE lansează „Garanția pentru competențe”, noul program care ajută lucrătorii să facă tranziția către joburile viitorului # PressHub
Comisia Europeană a lansat „Skills Guarantee” – o inițiativă menită să ofere lucrătorilor șansa de a dobândi rapid competențele necesare pentru a se muta în sectoarele strategice aflate în creștere, reducând deficitul de forță de muncă și sprijinind competitivitatea economiei europene. Programul, conceput ca un pilon central al „Union of Skills”, își propune să faciliteze […] Articolul UE lansează „Garanția pentru competențe”, noul program care ajută lucrătorii să facă tranziția către joburile viitorului apare prima dată în PRESShub.
12:20
Reconstituiri ale ţinutelor purtate de Mihai Viteazul, Gabriel Bethlen, Isabella Jagiello şi Ecaterina de Brandenburg, la Alba Iulia # PressHub
Vizitatorii Muzeului Palatul Principilor Transilvaniei din Alba Iulia, amenajat în edificiul în care a locuit, în anii 1599 şi 1600, şi voievodul Mihai Viteazul, au ocazia să admire, începând din acest weekend, patru replici fidele ale veşmintelor princiare purtate de figuri emblematice ale istoriei Transilvaniei, informează Agerpres. Veşmintele a patru dintre cei mai importanţi principi […] Articolul Reconstituiri ale ţinutelor purtate de Mihai Viteazul, Gabriel Bethlen, Isabella Jagiello şi Ecaterina de Brandenburg, la Alba Iulia apare prima dată în PRESShub.
11:40
Drepturile persoanelor cu dizabilități ar putea deveni drepturi europene: Parlamentul European cere o definiție comună, sancțiuni și program european de angajare # PressHub
Parlamentul European a adoptat prioritățile pentru noua strategie a UE privind drepturile persoanelor cu dizabilități pentru perioada 2025–2030, introducând o serie de noutăți majore menite să întărească protecția și incluziunea la nivel european. Eurodeputații solicită pentru prima dată o definiție comună a „dizabilității” în toate statele membre, un sistem de sancțiuni aplicabile instituțiilor și companiilor care […] Articolul Drepturile persoanelor cu dizabilități ar putea deveni drepturi europene: Parlamentul European cere o definiție comună, sancțiuni și program european de angajare apare prima dată în PRESShub.
11:00
Uniunea Europeană a prezentat vineri noul său plan de prevenire, pregătire și răspuns pentru crizele sanitare, un cadru operațional menit să întărească reziliența sistemelor de sănătate și să coordoneze reacțiile statelor membre în fața amenințărilor transfrontaliere. Conceput pe baza lecțiilor pandemiei de COVID-19, planul reprezintă cea mai ambițioasă reformă a arhitecturii europene de sănătate din […] Articolul UE lansează cel mai amplu plan de răspuns la crize sanitare de după pandemie apare prima dată în PRESShub.
