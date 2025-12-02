Gebrüder Weiss, 30 de ani în China
Ziua Cargo, 2 decembrie 2025 15:50
Filiala Gebrüder Weiss din China își continuă trendul ascendent al veniturilor, cu sectorul e-commerce aflat într-o expansiune rapidă, potrivit unui comunicat. Gebrüder Weiss rămâne încrezător în perspectivele pe termen lung ale pieței chineze. PIB-ul Chinei a crescut cu 4,8%, în trimestrul III 2025, în scădere față de creșterea de 5,2% înregistrată anterior în acest an. Tensiunile […]
• • •
Acum 5 minute
16:20
Axis Communications, liderul industriei în domeniul supravegherii video IP, a achiziționat FF Group, un furnizor inovator de soluții pentru recunoașterea plăcuțelor de înmatriculare. Potrivit unui comunicat, Axis este bine poziționată, prin această tranzacție, pentru a continua inovația și creșterea pe piața soluțiilor pentru trafic, oferind valoare sporită partenerilor și clienților. „Piața aplicațiilor pentru trafic este […]
Acum o oră
15:50
Acum 4 ore
14:00
13:40
Cargus anunță, într-un comunicat, numirea lui Răzvan Drăgoi în poziția de chief sales officer și membru al echipei de board a companiei. Răzvan Drăgoi are o experiență de peste 20 de ani în logistică, automatizare și dezvoltare organizațională, dintre care 16 ani dedicați industriei de curierat. El este recunoscut pentru felul în care îmbină gândirea […]
13:30
GRAMPET Group anunță semnarea cu Knorr-Bremse Romania a acordului de vânzare-cumpărare a activității de revizie a componentelor de frânare. Potrivit unui comunicat, finalizarea tranzacției rămâne condiționată de îndeplinirea condițiilor suspensive uzuale și este estimată pentru ianuarie 2026. Knorr-Bremse România este filiala liderului mondial de piață și tehnologie pentru sisteme de frânare și un furnizor de […]
Acum 8 ore
08:40
Kiira Motors din Uganda a trimis unul dintre autocarele sale electrice într-o „Expediție electrică Grand Trans-Africa Made in Uganda" de 30 de zile. Expediția acoperă 13.000 de kilometri prin șase țări africane, inclusiv Uganda, Tanzania, Zambia, Botswana, Eswatini și Africa de Sud. Potrivit inițiatorilor, turneul a fost întreprins pentru a demonstra potențialul e-mobilității. Modelul de […]
Acum 12 ore
08:10
Solaris introduce serviciul de retrofit pentru autobuze electrice mai vechi, care presupune înlocuirea diverselor componente, în special baterii. Autobuzele electrice devin un segment din ce în ce mai important în flotele urbane, iar ritmul evoluției tehnologice este foarte rapid. De exemplu, bateriile instalate pe vehiculele produse în urmă cu 10 ani diferă semnificativ de cele […]
Acum 24 ore
19:30
Tânără, fermă și atentă la detalii, Andreea Oprean conduce una dintre cele mai stabile firme de transport din România. Compania Oprean din Sebeș este o afacere de familie care a crescut natural, fără compromisuri, dar cu multă muncă și rigoare. La 32 de ani de la înființare, compania Oprean reprezintă un reper al transporturilor românești, […]
Mai mult de 2 zile în urmă
14:10
Concepută pentru segmentul de versatilitate, anvelopa Bridgestone Duravis R002 este proiectată pentru toate tipurile de vehicule de flotă destinate transportului rutier. Costul per kilometru este cu 15% mai mic față de gamele predecesoare (media pentru anvelopele de direcție, tracțiune și remorcă). Durata de viață a este îmbunătățită cu până la 45% față de modelul anterior […]
14:10
Pe 21 octombrie, Parlamentul European a aprobat actualizarea normelor europene privind permisele de conducere. Este vorba despre introducerea prevederilor referitoare la șoferii începători, la permisul digital și la suspendarea permisului de conducere în străinătate. Propunerile au venit din partea Comisiei Europene, al cărei obiectiv ambițios este de a reduce cu 50% decesele și vătămările grave […]
14:10
Universitatea ROADPOL a fost, din nou, în acțiune, la Hasselt, Belgia, unde a avut loc un curs de masterat privind prevenirea fraudelor cu tahografe inteligente. Formarea avansată s-a concentrat pe detectarea manipulărilor tahografelor de generația 1 și 2, pe consolidarea capacităților de aplicare a legii și pe sprijinirea concurenței loiale și a siguranței rutiere în […]
14:10
„Șoferul trebuie să fie șofer, nu manipulator de mărfuri. Instituim prin lege respectul față de munca acelora care țin România în mișcare", a declarat Augustin Hagiu. Deputatul PSD Brașov a depus în Parlament un proiect de lege care interzice obligarea șoferilor să încarce sau să descarce marfa. Deputatul PSD Brașov Augustin Hagiu a depus în […]
14:10
Rețeaua Europeană de Poliție Rutieră (ROADPOL) a stabilit calendarul operațiunilor paneuropene de siguranță rutieră pentru anul 2026. Seria de acțiuni coordonate de aplicare a legii este menită să reducă numărul deceselor și al rănirilor grave în accidente rutiere, în întreaga Europă. Ca de obicei, operațiunile vor fi desfășurate simultan de către polițiștii rutieri din țările […]
14:10
Tot aștept, de ceva vreme, să se întâmple ceva îngrozitor… însă văd că întârzie. Așteptarea s-a prelungit atât de mult, încât, la un moment dat, chiar am crezut că, dimpotrivă, ceva nemaipomenit de bun se va întâmpla… Nu! M-am înșelat și la acest capitol. Ca un pasionat (amator) de istorie, am ajuns la concluzia că […]
14:00
Lucrările de construire a podului peste Tisa și a viitorului Punct de Trecere a Frontierei (PTF) Sighetu Marmației-Bila Terkva (Biserica Albă) din Ucraina se vor finaliza anul acesta. Însă doar traficul de autoturisme va fi permis, de la sfârșitul acestui an, urmând ca, în 2026, să aibă acces și camioanele. Investiția a fost contractată de […]
14:00
După cinci ani plini de provocări, dar și de realizări, pentru Per Forsberg, managing director Volvo Trucks Romania, în perioada 2020-2025, a sosit momentul unor noi proiecte. Astfel, am stat cu el la o ultimă „cafea de vorbă", în calitate de director al operațiunilor din țara noastră, pentru a afla ce experiențe și ce amintiri […]
14:00
La finalul lunii octombrie, Renault Trucks România a inaugurat oficial noul său centru de service din zona Craiova, în fața a câteva sute de invitați din țară și străinătate. Deschis în luna iulie, noul atelier din Pielești este primul din rețeaua de 15 centre de service a Volvo Trucks Group din țara noastră dedicat în […]
14:00
O flotă de ultimă generație, un model de business integrat, mai rar întâlnit, în România, și lupta constantă cu criza șoferilor – povestea unei companii de familie care a transformat transportul dintr-o necesitate într-un avantaj competitiv strategic. Compania Tuțu Trans din Târgu Mureș a sărbătorit un sfert de secol de activitate. Povestea începută la finalul […]
14:00
De la o firmă mică, de familie, înființată în 1994, ce efectua transport național, la o companie bine ancorată în prezent, bazată pe tehnologie și punând accent pe digitalizare și flexibilitate, Transcom continuă și, chiar, accelerează dezvoltarea, abordând inclusiv electrificarea. „Din 2024 și până acum, am achiziționat aproximativ 40 de semiremorci noi, dintre care 30 […]
14:00
De aproape 12 ani, MLK Trans și-a dezvoltat serviciile oferite, țintind nișe cu clienți pretențioși, care apreciază un transport de calitate. Parteneriatele de durată, realizate în special în segmentul de curierat, s-au extins, în timp, și la fel și aria de servicii oferite. Iar ambițiile rămân, în continuare, mari. Povestea MLK Trans a început în […]
14:00
Internațional Lazăr Company este mai mult decât o companie de transport. Reprezintă o echipă dedicată, ambițioasă, construită după nevoile tot mai complexe ale economiei. Înseamnă experiență, dublată de o intuiție foarte fină, privind oportunitățile din piață. O companie de succes cu acționariat 100% autohton, Internațional Lazăr Company a făcut istorie în industria românească de profil. […]
14:00
Grupul Express Euroscan are avantaje de piață incontestabile: o flotă mare, de peste 300 de camioane, posibilitatea de a face aproape orice tip de operațiune de transport, precum și o politică susținută de optimizare a costurilor operaționale. De aici și dezvoltarea accelerată, cu extinderi de flotă în fiecare an. Firma a trecut printr-o reorganizare organizațională, […]
14:00
Kreiss – compania care a ridicat standardele transportului containerizat din Portul Constanța. Kreiss este o companie specializată în transport național de containere, înființată în 1996 și aflată, de aproape cinci ani, sub actualul management. În acest timp, compania s-a impus în Portul Constanța, devenind un reper de profesionalism și eficiență. Urmează o nouă etapă de […]
14:00
Ajuns la a 16-a ediția, concursul Romanian Transport Company of the Year scoate la iveală cele mai noi tendințe din transporturile românești, iar adaptarea modelelor de business joacă un rol-cheie în traversare acestei perioade marcate de incertitudine. Specializarea pe diferite nișe pare să fie cea mai bună opțiune pentru a asigura un nivel de stabilitate […]
13:50
Conceptul Dacia Hipster propune mobilitate 100% electrică, responsabilă, adaptată nevoilor cotidiene, cu obiectivul de a reduce la jumătate amprenta de carbon față de vehiculele electrice actuale. Dacia își urmează, cu consecvență și succes, de peste două decenii, misiunea: aceea de a permite unui număr cât mai mare de utilizatori să aibă acces la mobilitatea esențială. […]
13:50
Ca urmare a testului Euro Coach 2025, 24 de jurnaliști de specialitate din 24 de țări au convenit asupra faptului că Setra TopClass merită și primește distincția „Coach of the Year 2026". Pe parcursul seriei de teste desfășurate în septembrie, un autocar Setra S 516 HDH, din seria de modele premium, a oferit rezultate excelente. […]
13:50
FlixBus, compania travel-tech care operează cea mai mare rețea de autocare interurbane din Europa, a lansat o nouă rută, care va conecta Bucureștiul de Tulcea – poarta de intrare către Delta Dunării. Linia este operată în parteneriat cu un operator de transport local. Începând cu 30 octombrie, autocarele circulă zilnic între aceste destinații, iar pasagerii […]
13:50
Pe Secțiunea 2 Boița-Cornetu a Autostrăzii Sibiu-Pitești (A1) au început dinamitările la cele două galerii ale viitorului tunel Robești, de 900 de metri fiecare. Aceste operațiuni se vor desfășura zilnic, până la finalizarea străpungerii zonelor cu stâncă dură de pe traseul tunelului. Sunt patru puncte de lucru, cu tot atâtea detonări într-o zi. „În paralel, […]
13:50
Puține lucruri sunt mai greu de făcut decât să spui „nu" într-un sistem în care „așa se face" pare regula nescrisă. Frica – de represalii, de pierderea locului de muncă, de izolare – este uneori mai puternică decât dorința de dreptate. Totuși, istoria arată că fiecare pas real către o societate mai dreaptă a început […]
13:50
cargo-partner, o companie din grupul NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC., a aniversat 25 de ani de activitate în România. Fondată în Austria, în 1983, cargo-partner a început să se extindă dincolo de Viena la începutul anilor
13:50
Compania de curierat, care a introdus livrarea în easybox (pe piața din România), poate să proceseze, astăzi, până la 1 milion de colete pe zi. La baza creșterii majore a capacității, stau investiții semnificative, după ce 2025 a beneficiat de un buget, reprezentând 30% din valoarea cumulată a ultimilor 5 ani. Anunțul a fost făcut […] The post SAMEDAY. Peste 80 de milioane de euro, investiți în ultimul an appeared first on ZIUA CARGO.
13:50
… pornesc de la oameni… ajung în depozit, pe traseul mărfurilor, și se reflectă într-un supply chain puternic și în afaceri cu un viitor solid. Mulți spun că sustenabilitatea nu reprezintă decât o temă de propagandă. Sunt, însă, modele care contrazic această afirmație. Yusen Logistics România (YLRO) face pași concreți în direcția reducerii emisiilor de […] The post YUSEN LOGISTICS. Pașii spre mai bine… appeared first on ZIUA CARGO.
13:50
Când, cum și unde este bine să automatizezi? Cum te poți organiza, pentru a reduce factura primită de la furnizorul de curent electric? Sau ce poți face să transformi depozitul într-un spațiu sigur? De multe ori, nu te costă nimic, dar contează enorm… Atunci când vine vorba despre automatizare, prima întrebare la care ar trebui […] The post #STILLDay2025. Despre soluții inteligente appeared first on ZIUA CARGO.
13:50
Într-un viitor nu foarte îndepărtat, transportul rutier va trebui să ofere transparență operațională la un nivel mult mai ridicat decât cel existent astăzi. Iar această nouă abordare va deveni un standard al industriei. Și nu este vorba doar despre poziția camionului, ci de o serie de alte informații relevante pentru mărfurile transportate. „Scopul este să […] The post DIGITALIZAREA, CA O JOACĂ. Transparență și interconectare appeared first on ZIUA CARGO.
13:50
Multe companii tratează marketing-ul și comunicarea ca pe acțiuni operaționale: evenimente, postări, campanii. Lipsește, însă, firul roșu care le leagă de strategia de brand, iar aceasta, la rândul ei, de strategia de business. Rezultatul? Bugete consumate rapid, inițiative fără impact real și concluzia mult prea des auzită: „marketingul nu funcționează!”. Ce înseamnă MARCOMM? MARCOMM este […] The post Descifrarea codului MARCOMM… sau cum să nu pui remorca înaintea capului tractor appeared first on ZIUA CARGO.
28 noiembrie 2025
20:20
IMM România (Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România) a avut o întâlnire de lucru, la Palatul Victoria, cu prim-ministrul Ilie Bolojan. În cadrul acesteia s-au discutat mai multe teme de actualitate, aflate pe agenda prioritară a Guvernului și a mediului de afaceri, potrivit unui comunicat. La inițiativa reprezentanților IMM România, au […] The post Întâlnire IMM – premierul Bolojan appeared first on ZIUA CARGO.
20:20
Ministerul Transporturilor și Infrastructurii (MTI) a primit bani în plus și la doua rectificare bugetară, aprobată pe 28 noiembrie de Guvernul Bolojan. Este vorba despre suma suplimentară de 750 de milioane de lei, din care cea mai mare parte a fost alocată, în principal, pentru subvenții (395 milioane de lei). Pentru asistență socială sunt 105 […] The post A doua rectificare bugetară appeared first on ZIUA CARGO.
17:30
IMM România (Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România) a avut o întâlnire de lucru, la Palatul Victoria, cu prim-ministrul Ilie Bolojan. În cadrul acesteia s-au discutat mai multe teme de actualitate, aflate pe agenda prioritară a Guvernului și a mediului de afaceri, potrivit unui comunicat. La inițiativa reprezentanților IMM România, au […] The post Întâlnire IMM România – premierul Bolojan appeared first on ZIUA CARGO.
15:50
Pachetul 2 de Măsuri Fiscale se modifică din nou: capitalulul social minim obligatoriu, din 2026, și reguli noi pentru SRL-uri. Radu Pavel, avocat coordonator al Societății Românești de Avocatură Pavel, Mărgărit și Asociații, subliniază, într-o analiză transmisă redacției, că noile reglementări privind capitalul social marchează o schimbare semnificativă în modul de organizare și funcționare a […] The post Pachetul 2 de Măsuri Fiscale se modifică din nou appeared first on ZIUA CARGO.
15:30
Industria, nearshoring-ul, energia, inovația, cercetarea-dezvoltarea, apărarea și securitatea sunt direcțiile prioritare care vor defini cooperarea trilaterală dintre Germania, România și Republica Moldova, în următorii ani. Modalitățile de concretizare a parteneriatelor au fost analizate pe larg în cadrul Conferinței Economice și sesiunilor de networking organizate la Stuttgart de AHK România și Comitetul de Est al Economiei […] The post Relațiile economice Germania-România-Rep. Moldova, impuls nou appeared first on ZIUA CARGO.
15:10
Bipmobile este clasificată în categoria Market Leaders în cea mai nouă ediție a raportului Eurowag „Transformarea Transporturilor în 2026”, potrivit unui comunicat. Povestea companiei de transport reprezintă un exemplu solid despre modul în care o strategie coerentă, orientarea către digitalizare și o cultură internă bazată pe încredere pot consolida poziția unei firme. Aceasta, într-un context […] The post Bipmobile – studiu de caz Eurowag appeared first on ZIUA CARGO.
27 noiembrie 2025
23:10
Lotul 3 Pietroasele-Buzău, în lungime de 13,9 kilometri, al Autostrăzii Moldovei (tronsonul Ploiești-Buzău) a fost deschis traficului rutier, pe 27 noiembrie. Șoferii pot circula acum neîntrerupt, pe șosea de mare viteză, de la București la Focșani, pe o distanță de 210 km. Iar de la Ploiești la Buzău sunt 145 de kilomentri, reprezentând jumătate din […] The post A7. Lotul 3 Ploiești-Buzău, în trafic appeared first on ZIUA CARGO.
21:20
CTP a semnat un contract de închiriere pe 11 ani cu LPP Logistics, pentru un nou centru de distribuție de 60.000 mp, conform unui comunicat. Prin noua tranzacție, Grupul LPP își extinde prezența la 125.000 mp în CTPark Bucharest West, poziționat strategic, în apropiere de București, și vor consolida serviciile oferite magazinelor Grupului LPP. Noul […] The post LPP Logistics – chiriaș pe 11 ani în CTPark Bucharest West appeared first on ZIUA CARGO.
17:20
Patru trenuri ale CFR Călători vor purta simbolic, pentru o zi, un nume special pentru Ziua Marii Uniri. Trenurile vor purta nume simbolice inspirate de personalități marcante ale vremii contribuind astfel la evocarea spiritului din 1918, astfel: în data de 30 noiembrie/1 decembrie: IR 1835 București Nord-Craiova-Simeria-Alba Iulia-Cluj Napoca se va numi simbolic trenul „Regele […] The post CFR Călători: 4 trenuri cu nume simbolice, de Ziua Națională appeared first on ZIUA CARGO.
15:30
ReMArkable Consulting propune un nou standard etic în recrutarea de șoferi pentru transporturi, potrivit unui comunicat. Aceasta, în condițiile în care peste 1.000 de șoferi extracomunitari sunt integrați în Europa, într-o industrie cu peste 70.000 de șoferi lipsă. Deficitul de șoferi profesioniști a devenit unul dintre cele mai mari riscuri pentru transportul rutier din România […] The post Peste 1.000 de șoferi extracomunitari integrați în Europa appeared first on ZIUA CARGO.
08:50
Ministrul federal al Transporturilor din Germania a prezentat „Planul general pentru infrastructura de încărcare 2030”. Cu 41 de măsuri, ministrul își propune să îmbunătățească fundamentele pentru extinderea infrastructurii de încărcare – și astfel să contribuie la a face ca încărcarea să fie la fel de naturală ca realimentarea. Cele aproximativ 40 de măsuri din documentul […] The post Un nou plan general de încărcare pentru Germania appeared first on ZIUA CARGO.
26 noiembrie 2025
22:10
În fiecare an, modul în care sărbătorile se suprapun cu zilele lucrătoare variază, iar pentru 2026, Parlamentul discută un proiect de lege ce prevede reducerea a șase zile libere dintre cele valabile la momentul actual. Conceptul este în dezbatere și, până la alegerea unei versiuni oficiale, se aplică legea actuală,potrivit unui comunicat al Target HR . […] The post Zile libere legale în 2026: ce trebuie să știe angajatorii și salariații appeared first on ZIUA CARGO.
22:00
UNTRR avertizează că majorările repetate ale accizei la motorină și lipsa unei scheme funcționale de rambursare au mutat deja o parte importantă din alimentările transportatorilor în Ungaria și alte state vecine. Potrivit reprezentanților Uniunii, diferența de preț este deja de 12–15 eurocenți/litru, iar de la 1 ianuarie 2026, va ajunge la 22 eurocenți/litru. Aceasta […] The post UNTRR: Scumpirea accizei la motorină, alimentări peste graniță appeared first on ZIUA CARGO.
17:20
UniCredit Bank a coordonat cu succes structurarea și implementarea unui credit sindicalizat în valoare de 300 de milioane de euro, potrivit unui comunicat. Creditul este destinat sprijinirii planurilor de creștere și investițiilor în mobilitate sustenabilă ale Autonom Services. Facilitatea va contribui la refinanțarea creditelor existente, extinderea portofoliului de servicii și accelerarea tranziției către o flotă cu emisii […] The post Credit sindicalizat pentru Autonom Services, coordonat de UniCredit appeared first on ZIUA CARGO.
13:30
Autoritățile le vor asigura românilor un flux complet online pentru permise auto, înmatriculări și pașapoarte. În acest sens, plenul Camerei Deputaților a adoptat pe 26 noiembrie, în calitate de for decizional, proiectul de lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului 83/2001. Actul normativ și se adresează următoarelor instituții: Direcția Generală de Pașapoarte, serviciile publice comunitare […] The post Flux complet online pentru permise auto, înmatriculări și pașapoarte appeared first on ZIUA CARGO.
