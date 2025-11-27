LPP Logistics – chiriaș pe 11 ani în CTPark Bucharest West
Ziua Cargo, 27 noiembrie 2025 21:20
CTP a semnat un contract de închiriere pe 11 ani cu LPP Logistics, pentru un nou centru de distribuție de 60.000 mp, conform unui comunicat. Prin noua tranzacție, Grupul LPP își extinde prezența la 125.000 mp în CTPark Bucharest West, poziționat strategic, în apropiere de București, și vor consolida serviciile oferite magazinelor Grupului LPP. Noul […] The post LPP Logistics – chiriaș pe 11 ani în CTPark Bucharest West appeared first on ZIUA CARGO.
• • •
Alte ştiri de Ziua Cargo
Acum o oră
21:20
CTP a semnat un contract de închiriere pe 11 ani cu LPP Logistics, pentru un nou centru de distribuție de 60.000 mp, conform unui comunicat. Prin noua tranzacție, Grupul LPP își extinde prezența la 125.000 mp în CTPark Bucharest West, poziționat strategic, în apropiere de București, și vor consolida serviciile oferite magazinelor Grupului LPP. Noul […] The post LPP Logistics – chiriaș pe 11 ani în CTPark Bucharest West appeared first on ZIUA CARGO.
Acum 6 ore
17:20
Patru trenuri ale CFR Călători vor purta simbolic, pentru o zi, un nume special pentru Ziua Marii Uniri. Trenurile vor purta nume simbolice inspirate de personalități marcante ale vremii contribuind astfel la evocarea spiritului din 1918, astfel: în data de 30 noiembrie/1 decembrie: IR 1835 București Nord-Craiova-Simeria-Alba Iulia-Cluj Napoca se va numi simbolic trenul „Regele […] The post CFR Călători: 4 trenuri cu nume simbolice, de Ziua Națională appeared first on ZIUA CARGO.
Acum 8 ore
15:30
ReMArkable Consulting propune un nou standard etic în recrutarea de șoferi pentru transporturi, potrivit unui comunicat. Aceasta, în condițiile în care peste 1.000 de șoferi extracomunitari sunt integrați în Europa, într-o industrie cu peste 70.000 de șoferi lipsă. Deficitul de șoferi profesioniști a devenit unul dintre cele mai mari riscuri pentru transportul rutier din România […] The post Peste 1.000 de șoferi extracomunitari integrați în Europa appeared first on ZIUA CARGO.
Acum 24 ore
08:50
Ministrul federal al Transporturilor din Germania a prezentat „Planul general pentru infrastructura de încărcare 2030”. Cu 41 de măsuri, ministrul își propune să îmbunătățească fundamentele pentru extinderea infrastructurii de încărcare – și astfel să contribuie la a face ca încărcarea să fie la fel de naturală ca realimentarea. Cele aproximativ 40 de măsuri din documentul […] The post Un nou plan general de încărcare pentru Germania appeared first on ZIUA CARGO.
26 noiembrie 2025
22:10
În fiecare an, modul în care sărbătorile se suprapun cu zilele lucrătoare variază, iar pentru 2026, Parlamentul discută un proiect de lege ce prevede reducerea a șase zile libere dintre cele valabile la momentul actual. Conceptul este în dezbatere și, până la alegerea unei versiuni oficiale, se aplică legea actuală,potrivit unui comunicat al Target HR . […] The post Zile libere legale în 2026: ce trebuie să știe angajatorii și salariații appeared first on ZIUA CARGO.
Ieri
22:00
UNTRR avertizează că majorările repetate ale accizei la motorină și lipsa unei scheme funcționale de rambursare au mutat deja o parte importantă din alimentările transportatorilor în Ungaria și alte state vecine. Potrivit reprezentanților Uniunii, diferența de preț este deja de 12–15 eurocenți/litru, iar de la 1 ianuarie 2026, va ajunge la 22 eurocenți/litru. Aceasta […] The post UNTRR: Scumpirea accizei la motorină, alimentări peste graniță appeared first on ZIUA CARGO.
17:20
UniCredit Bank a coordonat cu succes structurarea și implementarea unui credit sindicalizat în valoare de 300 de milioane de euro, potrivit unui comunicat. Creditul este destinat sprijinirii planurilor de creștere și investițiilor în mobilitate sustenabilă ale Autonom Services. Facilitatea va contribui la refinanțarea creditelor existente, extinderea portofoliului de servicii și accelerarea tranziției către o flotă cu emisii […] The post Credit sindicalizat pentru Autonom Services, coordonat de UniCredit appeared first on ZIUA CARGO.
13:30
Autoritățile le vor asigura românilor un flux complet online pentru permise auto, înmatriculări și pașapoarte. În acest sens, plenul Camerei Deputaților a adoptat pe 26 noiembrie, în calitate de for decizional, proiectul de lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului 83/2001. Actul normativ și se adresează următoarelor instituții: Direcția Generală de Pașapoarte, serviciile publice comunitare […] The post Flux complet online pentru permise auto, înmatriculări și pașapoarte appeared first on ZIUA CARGO.
13:10
Târgurile de Crăciun din Viena, Bruxelles, Praga, Nuremberg și Frankfurt sunt printre cele mai căutate destinații în perioada Crăciunului. Prețurile la biletele de avion pornesc de la 66 euro / zbor dus-întors, potrivit unui comunicat al Vola.ro. Pentru a-i ajuta pe călători să descopere rapid cele mai populare târguri și să își planifice city break-urile […] The post Vola: Zboruri dus-intors de la 66 euro, la târgurile de Crăciun appeared first on ZIUA CARGO.
13:00
Președintele Stellantis insistă ca UE să elimine interdicția motoarelor cu ardere internă din 2035 # Ziua Cargo
UE ar trebui să slăbească regulile sale privind mașinile ecologice, într-un viitor anunț de politică, altfel riscând să arunce industria într-o spirală descendentă, a avertizat președintele Stellantis, John Elkann, într-un interviu acordat POLITICO. „Este un punct de cotitură. Avem acest moment în care creșterea poate fi o alegere, ceea ce a fost decis în diferite […] The post Președintele Stellantis insistă ca UE să elimine interdicția motoarelor cu ardere internă din 2035 appeared first on ZIUA CARGO.
12:50
Angajatorii din România au postat peste 22.000 de locuri de muncă pe eJobs.ro, în ultima lună, potrivit unui comunicat. O parte dintre angajatori sunt în pregătire pentru sezonul de sărbători, când volumul de activități crește și au nevoie să își extindă echipele. Inclusiv acum, candidații au la dispoziție 21.000 de joburi deschise pe eJobs.ro și […] The post Orașele cu cele mai multe joburi disponibile appeared first on ZIUA CARGO.
11:10
UniCredit Bank a coordonat cu succes structurarea și implementarea unui credit sindicalizat în valoare de 300 de milioane de euro, potrivit unui comunicat. Creditul este destinat sprijinirii planurilor de creștere și investițiilor în mobilitate sustenabilă ale Autonom Services. Facilitatea va contribui la refinanțarea creditelor existente, extinderea portofoliului de servicii și accelerarea tranziției către o flotă cu emisii […] The post Credit sindicalizat pentru Autonom Services, coordonat de UniCredit appeared first on ZIUA CARGO.
09:50
CNAIR a anunțat restricții de circulație pentru camioanele de peste 7,5 tone, cu prilejul sărbătorii de Sfântul Andrei și a Zilei Naționale a României. Restricțiile se aplică în zilele de sâmbătă 29 noiembrie (ziua premergătoare zilei de sărbătoare legală), duminică 30 noiembrie 2025 (Sfântul Andrei) și luni 1 decembrie (Ziua Națională a României), pe DN […] The post Restricții pentru camioane pe Valea Oltului, în perioada 29 noiembrie – 1 decembrie appeared first on ZIUA CARGO.
Mai mult de 2 zile în urmă
16:40
UTA Edenred, unul dintre cei mai importanți furnizori de servicii de mobilitate din Europa, le oferă acum clienților UTA eCharge acces la rețeaua Tesla Supercharger. Cu mai mult de 20.000 de puncte de încărcare în peste 1.500 de locații și capacități de încărcare de până la 250 kW, rețeaua Tesla este cea mai mare și […] The post Utilizatorii UTA eCharge au acces la rețeaua Tesla Supercharger appeared first on ZIUA CARGO.
11:10
Eltra Logis și-a extins operațiunile la nivel regional printr-un nou punct de lucru în Cluj-Napoca, potrivit unui comunicat. Decizia vine ca răspuns direct la creșterea semnificativă a cererii de servicii logistice din regiune și la nevoia companiilor locale de soluții rapide, flexibile și eficiente pentru fluxurile interne și internaționale. În același timp, noul birou compensează […] The post Eltra Logis deschide un nou birou regional la Cluj-Napoca appeared first on ZIUA CARGO.
10:40
Grupul SGS își întărește portofoliul global prin două achiziții strategice în zona emisiilor de carbon și a soluțiilor destinate încrederii digitale. Potrivit unui comunicat, acestea sunt mișcări-cheie menite să accelereze creșterea și să consolideze poziția Grupului SGS în domeniile Sustenabilitate și Încredere Digitală (Digital Trust). Achiziționarea firmei franceze Sami Astfel, SGS a achiziționat pachetul majoritar […] The post Grupul SGS face achiziții strategice appeared first on ZIUA CARGO.
10:30
UTA Edenred, unul dintre cei mai importanți furnizori de servicii de mobilitate din Europa, le oferă acum clienților UTA eCharge acces la rețeaua Tesla Supercharger. Cu mai mult de 20.000 de puncte de încărcare în peste 1.500 de locații și capacități de încărcare de până la 250 kW, rețeaua Tesla este cea mai mare și […] The post Utilizatorii UTA eCharge au acces la rețeaua Tesla Supercharger appeared first on ZIUA CARGO.
08:50
La aproape șase ani de la anunțul său inițial la CES 2020, Woven City, satul interconectat Toyota, este deschis. Este unul dintre cele mai îndrăznețe și interesante experimente ale vreunui producător auto, fie el vechi sau nu: un sat întreg la poalele Muntelui Fuji dedicat testării mobilității, incubării de startup-uri și multe altele, într-un cadru […] The post Satul interconectat Toyota appeared first on ZIUA CARGO.
24 noiembrie 2025
17:10
Schwarzmüller România l-a numit pe Bogdan Crețu în funcția de director general (managing director), potrivit unui comunicat. Cu o experiență vastă în management și dezvoltarea afacerilor în industria relevantă (ex: industria auto, logistică sau vânzări / închirieri echipamente), Bogdan Crețu preia conducerea operațiunilor din România cu obiectivul principal de a consolida prezența companiei pe piața […] The post Bogdan Crețu, numit director general la Schwarzmüller România appeared first on ZIUA CARGO.
16:50
În sezonul în care în România se livrează un număr record de colete, eAWB – marketplace de servicii de curierat, lansează o aplicație mobilă creată cu AI, pentru a ajuta comercianții să facă față cererii mari din această perioadă. Porivit unui comunicat, aplicația mobilă eAWB este disponibilă atât pentru Android, cât și iOS și face expedierea […] The post eAWB – expediere sub 2 minute appeared first on ZIUA CARGO.
11:20
Investițiile publice și private remodelează peisajul urban al Iașiului, care se află în plin proces de modernizare, cu peste 1 miliard de euro. Așa reiese din dezbaterea „Iași Real Estate Roundtable”, organizată, pe 24 noiembrie, de Romania Property Club. Potrivit unui comunicat, principalele investiții publice, proiecte majore, au înaintat. Astfel, a fost obținută autorizația de […] The post Analiza pieței imobiliare din Iași appeared first on ZIUA CARGO.
10:50
Tot mai mulți români aleg plățile digitale, în loc să scoată portofelul pentru cash la livrare, potrivit unui sondaj realizat de Cargus și susținut de Visa. Astfel, chiar dacă metodele tradiționale de plată rămân o alegere obișnuită pentru 62% dintre români, 26% plătesc deja cu cardul direct la curier, se arată într-un comunicat. Alți 11% dintre […] The post Sondaj Cargus: Tot mai mulți români aleg plățile digitale appeared first on ZIUA CARGO.
09:10
MAN Truck & Bus a prezentat în premieră mondială, la Solutrans 2025, o nouă versiune a modelului electric MAN eTGL, cu suprastructură frigorifică. Cu o capacitate utilizabilă a bateriei de 160 kWh, MAN eTGL poate parcurge până la 310 km cu o singură încărcare și până la 600 km pe zi, cu încărcari intermediare. Cele […] The post MAN eTGL primește o versiune frigorifică appeared first on ZIUA CARGO.
08:40
Renault Trucks a prezentat modelul electric E-Tech T 780, cu baterie de 780 kWh, care poate parcurge 600 km cu o singură încărcare. Pe lângă bateria mai mare, Renault Trucks E-Tech T 780 dispune de tehnologia cu axă electrică (care grupează motoarele electrice și transmisia în puntea spate), precum și compatibilitate cu încărcarea Megawatt. Tot […] The post Renault Trucks lansează camioane electrice pentru distanțe lungi appeared first on ZIUA CARGO.
21 noiembrie 2025
15:00
Gala ZIUA CARGO și-a desemnat câștigătorii celei de-a 16-a ediții. Express Euroscan a câștigat competiția Romanian Transport Company of the Year 2025 – Hankook. Podiumul a fost completat de Oprean, locul al doilea, și Transcom. Compania câștigătoare la secțiunea „Flote mici” a fost Tuțu Trans. Express Euroscan a câștigat, de asemenea, mai multe premii speciale: […] The post RTCY 2025. Compania de Transport a Anului este Express Euroscan appeared first on ZIUA CARGO.
20 noiembrie 2025
16:40
Eurowag a publicat raportul „Transformarea Transporturilor în 2026”, cartografiază transportul rutier comercial (CRT) pe șapte piețe europene. Potrivit unui comunicat, a doua ediție a raportului analizează tendințel-cheie care remodelează sectorul în Polonia, Spania, România, Republica Cehă, Ungaria, Portugalia și Slovacia. Studiul oferă o perspectivă actuală asupra modului în care industria răspunde presiunilor tot mai mari […] The post Raport Eurowag: „Transformarea Transporturilor în 2026 appeared first on ZIUA CARGO.
08:40
Ministerul Securității Publice din China a elaborat noi standarde naționale de siguranță a vehiculelor. Acestea sunt stabilite în proiectul de regulament intitulat „Condiții tehnice pentru siguranța în funcționare a autovehiculelor”. Conform documentului, autoturismele trebuie aibă implicit o setare în care accelerația de la 0 la 100 km/h durează peste 5 secunde. Măsura își propune să […] The post Standarde de siguranță chinezești appeared first on ZIUA CARGO.
19 noiembrie 2025
16:20
Biletele de tren se scumpesc cu 9,88%, din 14 decembrie, când intră în vigoare noul Mers al Trenurilor 2025-2026. Aceasta este a doua majorare de preț din acest an, după creșterea cu 4,5 lei de la 1 august, când a crescut TVA de la 19 la 21%. Biletele de tren s-au actualizat ultima oară cu […] The post Biletele de tren se scumpesc appeared first on ZIUA CARGO.
16:00
Centrul de distribuție de ultimă generație al GXO din Dormagen, Germania, primește certificarea aerospațială EN 9120, potrivit unui comunicat. Certificarea ridică nivelul calității, trasabilității și conformității pentru piesele de aeronave comerciale în zona dedicată Boeing la unitatea multi-utilizator a GXO din Dormagen. Aceasta marchează o etapă importantă în expansiunea multianuală a GXO în Germania și […] The post Centrul de distribuție al GXO din Germania, certificare aerospațială appeared first on ZIUA CARGO.
08:40
Centrul de cercetare și dezvoltare al Mercedes-Benz se va concentra pe testarea prototipurilor electrice, precum și pe dezvoltarea timpurie de hardware și software. Ministrul Afacerilor Externe și Comerțului din Ungaria, Péter Szijjártó, a declarat că Mercedes-Benz investește aproximativ 55 de milioane de euro în instalație, care va fi amplasată la uzina Mercedes din Kecskemét, în […] The post În Ungaria se înființează un centru de cercetare Mercedes-Benz appeared first on ZIUA CARGO.
18 noiembrie 2025
16:20
România se află pe locul șase în primele 10 țări europene unde flotele sunt pregătite pentru cele mai mari economii cumulative prin trecerea la electricitate. Potrivit unui comunicat, acesta este rezultatul unui nou studiu care compară costul total de proprietate al vehiculelor grele electrice și al celor neelectrificate grele în Europa. Cercetarea, realizată de SNAP, […] The post Flotele din România, pregătite pentru economii prin electrificare appeared first on ZIUA CARGO.
15:30
Companiile românești Cargosfalt și FLX-SSR lansează, în premieră pentru Europa, un proiect-pilot integrat dedicat siguranței rutiere. Potrivit unui comunicat, demersul vine în contextul în care România continuă să aibă cea mai ridicată rată a mortalității rutiere din Uniunea Europeană. Au fost înregistrate 77 de decese la un milion de locuitori, în 2024, față de media […] The post Cargosfalt & FLX SSR – proiect-pilot de siguranță rutieră appeared first on ZIUA CARGO.
15:10
LPP Logistics a inaugurat un depozit e-commerce robotizat, în suprafață de 65.000 mp, în CTPark Bucharest West. Potrivit unui comunicat al LPP Logistics, suprafața amplă a depozitului și flota de aproape 1.100 de roboți va permite procesarea a peste 80.000 de comenzi pe zi, consolidând infrastructura logistică a Grupului LPP în Europa de Sud-Est. Centrul […] The post Depozit robotizat LPP Logistics, în CTPark Bucharest West appeared first on ZIUA CARGO.
14:10
Renault profită de ediția 2025 a Solutrans pentru a prezenta versiunea de serie a noului Trafic E-Tech electric, informează compania. Primul vehicul al mărcii pe arhitectură SDV de Ampere, acesta va inaugura, de asemenea, tehnologia de 800. Aceasta permite încărcarea rapidă pentru o autonomie de până la 450 km WLTP. Noul Trafic Van E-Tech electric […] The post Noul Renault Trafic Van E-Tech electric, prezentat la Solutrans appeared first on ZIUA CARGO.
11:40
La Universitatea Națională de Știință și Tehnologie Politehnica București are loc, pe 18 și 19 noiembrie, cea de a VIII-a ediție a POLIJobs. Este cel mai mare târg de cariere din domeniul ingineriei, iar studenții își pot încărca CV-ul pe cariere.upb.ro, pentru a-și găsi locul în echipa potrivită. „În contextul digitalizării și tehnologizării societăților moderne, […] The post POLIJobs 2025 – oportunități de carieră appeared first on ZIUA CARGO.
08:40
Producătorul auto coreean urmează să furnizeze 10 autobuze County Electric în Bali, Indonezia. Acestea vor fi primele autobuze electrice care vor fi implementate în popularul centru turistic. Hyundai va livra autobuzele pe insula indoneziană, unde vor fi utilizate de sistemul local de transport public. Comanda este rezultatul unei licitații reușite de Hyundai Motor, care a […] The post Autobuze electrice Hyundai în Bali appeared first on ZIUA CARGO.
17 noiembrie 2025
19:00
Târgurile de Crăciun din România cresc turismul intern, iar orașele Brașov, Sibiu și Craiova se află în top, potrivit unui comunicat al Travelminit. Primii vizitatori au venit la Sibiu și Craiova încă din 14 noiembrie, când piețele centrale au prins viață cu lumini, decorațiuni și activități pentru toate vârstele. În săptămânile următoare, târgurile se deschid […] The post Târgurile de Crăciun din România appeared first on ZIUA CARGO.
18:40
Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR) a emis, pe 17 noiembrie, ordinul pentru începerea etapei de proiectare a lotului Grințieș-Pipirig de pe A8. În lungime de 31,5 km, acesta este cel mai dificil lot de pe Autostrada Unirii (A8), deoarece mai mult de două treimi din lungimea lui este formată din tuneluri, pasaje și viaducte. […] The post CNIR: Ordin emis pentru proiectarea lotului Grințieș-Pipirig al A8 appeared first on ZIUA CARGO.
11:20
SafeFleet a înregistrat o creștere cu 18% a numărului de vehicule monitorizate, în prima jumătate (S1) a anului 2025, potrivit unui comunicat. În prezent, peste 100.000 de dispozitive GPS SafeFleet sunt instalate pe vehicule la nivel european. Acestea oferă monitorizare în timp real, control asupra consumului de combustibil și rapoarte automate de activitate. Pentru anul […] The post SafeFleet: Numărul vehiculelor monitorizate a crescut cu 18% în S1 appeared first on ZIUA CARGO.
11:10
Cargus a înregistrat o creștere cu 15% a volumelor de colete în weekendul de Black Friday (7-10 noiembrie), față de aceeași perioadă din 2024. În total, compania a livrat aproape jumătate de milion de colete pe zi la nivel național, potrivit unui comunicat. Rezultatele confirmă o evoluție pozitivă a pieței de e-commerce și o eficiență […] The post Cargus: Creștere a volumelor de colete în weekendul de Black Friday appeared first on ZIUA CARGO.
08:40
Serviciul de pompieri al capitalei britanice a început să utilizeze pentru prima dată vehicule electrice de mare tonaj. Noile camioane electrice sunt staționate la Centrul de Sprijin Operațional al Brigăzii de Pompieri din Londra, înlocuind vehiculele diesel care sunt în serviciu de mai bine de două decenii. Pe lângă livrarea de echipamente, vehiculele vor fi […] The post Brigada de Pompieri din Londra folosește camioane electrice appeared first on ZIUA CARGO.
08:10
Cu ocazia unui roadshow dedicat transportatorilor, am avut ocazia să aflăm mai multe despre provocările din transporturi de la Ildikó Hock-Ritter, director al reprezentanței TIMOCOM din Ungaria. ZIUA CARGO: Care este rolul dumneavoastră la TIMOCOM și cum a început cariera aici? Ildikó Hock-Ritter: „Logistica a fost întotdeauna parte din viața mea. Am lucrat anterior ca […] The post Despre piață, cu Ildikó Hock-Ritter, director TIMOCOM Ungaria appeared first on ZIUA CARGO.
14 noiembrie 2025
17:50
CTP extinde parcul industrial CTPark Oradea North cu o nouă clădire, de 10.800 metri pătrați, potrivit unui comunicat. Odată cu acest nou proiect, portofoliul total al CTP în Oradea depășește 100.000 mp de spații închiriabile, consolidând rolul orașului ca hub logistic regional. Parcul industrial este amplasat pe Calea Borșului, la doar 4 km de centrul […] The post Parcul industrial CTPark Oradea North se extinde cu o nouă clădire appeared first on ZIUA CARGO.
14:20
După 20 de ani de evoluție constantă în România, în care și-a menținut poziția de furnizor de top de sevicii integrate de mobilitate, SIXT Always Yes își extinde prezența pe piața auto prin alăturarea celui mai mai nou dealership Dacia, potrivit unui comunicat. Cel mai nou dealership Dacia, cu showroom deschis începând din septembrie 2025, […] The post SIXT Always Yes – 20 de ani în România appeared first on ZIUA CARGO.
14:00
Situația actuală a afacerilor și perspectivele economice sunt ușor îmbunătățite, însă cadrul politico-economic rămâne cea mai mare preocupare a companiilor, conform sondajului de toamnă AHK România privind conjunctura economică. Potrivit unui comunicat, 79 de companii, majoritatea din sectorul industrial, au oferit evaluări privind situația actuală a afacerilor, perspectiva economică a României și principalele riscuri. Pentru […] The post Sondajul de toamnă al AHK privind conjunctura economică appeared first on ZIUA CARGO.
13:50
Trendyol a schimbat regulile jocului, de Black Friday, iar brandurile românești trebuie să își reconstruiască povestea, spune Sorin Trifu, CEO Roweb Media. Expert în marketing, el se concentrează pe a ajuta companiile să înțeleagă și să profite de schimbările tehnologice, automatizări și instrumente AI. Potrivit unui comunicat, în acest fel următoarea generație de branduri românești […] The post Trendyol a schimbat regulile jocului, de Black Friday appeared first on ZIUA CARGO.
09:50
Cu noul magazin online My PartsHub, Daimler Truck le oferă clienților, delerilor și atelierelor o platformă centrală pentru achiziții digitale de piese de schimb. Magazinul simplifică și accelerează distribuția a peste 300.000 de piese de schimb diferite pentru camioanele și vehiculele specializate Mercedes-Benz Trucks & Buses, Setra și FUSO. Deocamdată, noua platformă este disponibilă în […] The post My PartsHub, noul magazin online de piese de schimb al Daimler Truck appeared first on ZIUA CARGO.
08:40
Se pare că, pe 16 decembrie, Comisia Europeană intenționează să prezinte planurile sale pentru noile reglementări privind emisiile de CO2 pentru flotele companiilor. Această propunere ar putea avea un impact asupra pieței vehiculelor cel puțin la fel de mare ca obiectivul UE de a permite doar mașini noi cu zero de emisii de CO2 pe […] The post Comisia Europeană – noi resticții flotelor auto appeared first on ZIUA CARGO.
13 noiembrie 2025
14:20
Daimler Truck demarează a doua fază de teste cu camioanele electrice cu hidrogen Mercedes-Benz GenH2, alături de cinci noi companii partenere. Hornbach, Reber Logistik, Teva Germania (cu marca ratiopharm), Rhenus și DHL Supply Chain vor utiliza câte un Mercedes-Benz GenH2 Truck pe rutele lor logistice obișnuite din Germania. Obiectivul este nu doar testarea utilizării în […] The post Mercedes-Benz GenH2 intră în a doua fază de teste cu clienții appeared first on ZIUA CARGO.
14:00
Adepta camioanelor electrice cu baterii (BEV), Scania testează și un camion electric cu pile de combustie alimentate cu hidrogen (FCEV), în cadrul programului Pilot Partner. Transportul electric pe bază de baterii rămâne elementul central al strategiei Scania pentru viitor, însă compania continuă să urmărească și alte tehnologii. La începutul acestei luni, Scania a prezentat colaborarea […] The post Scania testează un camion electric alimentat cu hidrogen appeared first on ZIUA CARGO.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.