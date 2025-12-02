Tentativă de asasinat asupra unui candidat la prezidențialele din Peru. „Un început prost de campanie”
HotNews.ro, 2 decembrie 2025 23:20
Candidatul la prezidenţialele peruane din aprilie 2026 Rafael Belaunde a scăpat marţi unui atac armat la sud de Lima, într-o ţară care se confruntă cu o creştere a violenţelor legate de crima organizată, relatează AFP,…
Acum 30 minute
23:20
23:10
Guvernul italian va amâna aprobarea unui decret care ar permite Romei să prelungească furnizarea de echipament militar către Ucraina până anul viitor, au declarat marți surse apropiate acestei chestiuni, pentru agenția de presă Reuters. Amânarea…
Acum o oră
22:50
Președintele american Donald Trump a declarat marți că orice țară care introduce droguri în Statele Unite riscă să fie atacată, informează Reuters. „Oricine face acest lucru și vinde droguri în țara noastră este pasibil de…
Acum 2 ore
22:30
Ministerul Energiei: Deficitul de energie provocat de oprirea centralei de la Brazi, compensată prin centralele pe cărbune și energia hidro # HotNews.ro
Secretarul de stat Pavel Niţulescu din Ministerul Energiei a declarat marţi, la Ploieşti, că energia pe care o producea centrala de la Brazi, oprită din cauza crizei apei de la Paltinu, va fi suplinită din…
22:20
VIDEO O vedetă pop cere Casei Albe să nu îi mai folosească muzica și denunță o înregistrare „dezgustătoare” # HotNews.ro
Vedeta pop americană Sabrina Carpenter a cerut marți Casei Albe să nu se mai folosească muzica ei, după ce administrația Trump a inclus una dintre melodiile ei într-o înregistrare video publicată pe rețelele de socializare,…
22:00
Moldova se teme în continuare de Moscova: „Atitudinea Kremlinului nu s-a schimbat. Riscurile vor crește” # HotNews.ro
Riscurile din partea Rusiei la adresa securităţii Republicii Moldova vor creşte, motiv pentru care autorităţile nu trebuie să se relaxeze, a declarat preşedintele Maia Sandu după şedinţa Consiliului Naţional de Securitate desfăşurată marţi la Chişinău,…
21:40
FOTO Preț record pentru o bijuterie a familiei imperiale ruse. „Oul de Iarnă” a fost realizat cu 4.500 de diamante # HotNews.ro
Oul de Iarnă al familiei imperiale ruse, considerat unul dintre cele mai frumoase obiecte create de bijutierul Fabergé, a fost vândut cu preţul record de 22,9 milioane de lire sterline (26 milioane de euro) la…
Acum 4 ore
21:30
VIDEO „Spectacolul cinematografic suprem”: Noul film „Avatar” al lui James Cameron i-a uimit pe critici înainte de lansarea în cinematografe # HotNews.ro
„Foc și cenușă”, al treilea film „Avatar” al lui James Cameron, a fost în sfârșit prezentat membrilor presei de film de la Hollywood înainte de lansarea sa în cinematografe mai târziu în cursul lunii decembrie,…
21:10
„Mă bucur foarte mult să vă văd”. Putin i-a primit pe trimișii lui Trump, Witkoff și Kushner, la Kremlin pentru a discuta despre planul american privind pacea în Ucraina # HotNews.ro
Președintele rus Vladimir Putin s-a întâlnit marți, la Kremlin, cu emisarul special al președintelui american Donald Trump, Steve Witkoff, și cu ginerele lui Trump, Jared Kushner, pentru a discuta despre o posibilă soluție care să…
20:50
Cătălin Drulă, reacție la sondajul AtlasIntel, în care Anca Alexandrescu este pe primul loc: „Este un pericol exagerat de cei de la PNL” # HotNews.ro
Candidatul USR la Primăria Capitalei, Cătălin Drulă, a declarat, la Europa FM, referindu-se la sondajul AtlasIntel, publicat de HotNews, că rezultatele acestuia sunt exagerate de PNL. Potrivit lui Drulă, sondajele interne ale USR arată că…
20:30
Nicușor Dan a promulgat o nouă lege. Devine obligatorie înregistrea oricărei întâlniri a parlamentarilor cu terți. „Element cheie în îndeplinirea standardelor OCDE” # HotNews.ro
Întâlnirile dintre parlamentari și terți vor fi de acum înainte înregistrate în Registrul Unic al Transparenței Intereselor (RUTI), potrivit unei legi promulgate de către președintele Nicușor Dan. „Am promulgat recent Legea pentru modificarea Statutului deputaților…
20:10
EXCLUSIV. Noi date din sondajul AtlasIntel: Pe cine votează cei mai mulți tineri din București și ce segment de vârstă domină la Ciucu, Băluță, Drulă și Alexandrescu # HotNews.ro
Candidatul PSD, Daniel Băluță și candidata susținută de AUR, Anca Alexandrescu, conduc în cursa pentru Primăria Capitalei, după cum au arătat primele date ale sondajului AtlasIntel realizat pentru Hotnews și publicat luni. Cercetarea oferă informații…
20:10
Amazon reduce comisioanele în Europa ca să facă față concurenței platformelor chinezești Shein și Temu # HotNews.ro
Gigantul american al vânzărilor online Amazon a decis să diminueze comisioanele percepute comercianţilor în Europa, în încercarea de a răspunde la concurenţa venită din partea unor platforme precum Shein şi Temu, care comercializează haine, articole…
19:40
Ciprian Ciucu: „Anca Alexandrescu este principalul meu contracandidat”. Ce spune liberalul despre retragerea din cursă a altor competitori # HotNews.ro
Ciprian Ciucu, candidatul PNL la Primăria Generală, a afirmat, la Digi24, că sondajele pe care le-a văzut confirmă ascensiunea Ancăi Alexandrescu în opțiunile de vot, astfel că aceasta ar fi principala sa adversară în cursa…
19:40
ULTIMA ORĂ Adrian Pleșca a murit. Artan, fondatorul formației „Timpuri Noi” și vocea „Partizan”, avea 64 de ani # HotNews.ro
Cunoscutul solist vocal Artan, pe numele său real Adrian Pleșca, de la formația Partizan, a încetat din viață marți, 2 decembrie, a confirmat, în această seară, pentru HotNews, un membru al trupei de rock. Informația,…
Acum 6 ore
19:10
Șeful unei rețele de spionaj rusesc, pus sub acuzare în Polonia. El coordona câteva zeci de persoane # HotNews.ro
Parchetul Naţional din Polonia a anunţat marţi că a pus sub acuzare, în lipsă, un cetăţean rus suspectat că a condus operaţiuni de spionaj şi sabotaj în 2023, relatează AFP, preluată de Agerpres. Conform unui…
19:00
După atacurile ucrainene din Marea Neagră asupra tancurilor petroliere rusești, Putin amenință că va recurge la „soluția cea mai radicală” # HotNews.ro
Președintele rus Vladimir Putin a amenințat marți că „va izola” Ucraina de mare, ca răspuns la atacurile cu drone asupra tancurilor petroliere ale „flotei fantomă” a Rusiei din Marea Neagră, scrie Reuters. „Soluția cea mai…
18:50
„7 greșeli majore ale autorităților, care au cauzat criza apei din Prahova”. Un expert susține că dezastrul de la Paltinu putea fi evitat # HotNews.ro
Criza de la barajul Paltinu a fost consecința inevitabilă a unui lanț de neglijențe tehnice tolerate în timp, a unei goliri operate fără rezerve și fără strategii alternative, agravate de lipsa de coordonare între instituții…
18:40
„Voința politică a fost demonstrată”: Cum speră Guvernul Bolojan să salveze 231 milioane de euro deși n-a promulgat la timp legea privind pensiile magistraților # HotNews.ro
Ministrul Investiţiilor Europene, Dragoş Pîslaru, a declarat marți la Palatul Victoria că speră ca legea privind pensiile magistraților să fie promulgată „într-un timp cât mai scurt cu putință”, după ce guvernul își va asuma răspunderea…
18:30
Ciprian Drulă, ripostă la Grindeanu care l-a acuzat că este „dușmanul bucureștenilor”: „Adevăratul dușman rămân mafiile PNL-PSD” # HotNews.ro
Candidatul USR la Primăria Capitalei, Cătălin Drulă, a comentat într-o postare pe Facebook, declarațiile făcute de către Sorin Grindeanu, potrivit cărora Drulă și USR reprezintă „adevăratul dușman al bucureștenilor”. În replică, Drulă susține că este…
18:20
Criza apei din Prahova poate să mai dureze încă o săptămână, anunță autoritățile. Apele Române acuză administratorul sistemului local pentru problemă # HotNews.ro
Alimentarea cu apă a populației din Prahova va fi reluată în cel mult o săptămână, a anunțat Administrația Națională Apele Române, marți după-amiază. În total, aproximativ 100.000 de oameni sunt afectați de situație, în timp…
18:10
Vladimir Putin amenință direct Europa: „Dacă dorește să intre în război, suntem pregătiți chiar acum” # HotNews.ro
Președintele rus Vladimir Putin a declarat marți că Moscova nu dorește un război cu puterile europene, dar că, dacă Europa vrea război, Rusia este pregătită să lupte chiar acum, informează Reuters, AFP și Sky News.…
18:10
România are nevoie de o Lege a Fundației Private pentru planificarea succesiunii afacerilor între generații, spun consultanții fiscali # HotNews.ro
Acest demers legislativ este menit sa completeze un gol în legislația noastră, oferindu-le antreprenorilor un instrument juridic adecvat care să le permită să asigure continuitatea afacerii atunci când nu există succesori din familie interesați să…
18:00
Marea Britanie vrea să limiteze drastic numărul proceselor cu jurați, un drept consfințit încă din 1215 în celebra „Magna Carta” # HotNews.ro
Marea Britanie va elimina dreptul istoric la un proces cu juriu pentru inculpații din numeroase dosare penale legate de infracțiuni mai puțin grave, într-un efort de a aborda criza tot mai profundă din sistemul judiciar,…
17:50
Victor Ponta, deputat afiliat grupului PSD din Parlament, a semnat moțiunea de cenzură împotriva Guvernului # HotNews.ro
Deputatul Victor Ponta, exclus din partidul condus de Sorin Grindeanu, dar care este încă parlamentar afiliat grupului PSD din Camera Deputaților, a semnat moțiunea de cenzură împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan, din care face…
17:40
Ministrul Mediului acuză Apele Române pentru întreruperea activității centralei OMV de la Brazi: „Oamenii aceștia nu vor putea să gestioneze actuala criză” # HotNews.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, afirmă că, deşi a avut în ultimele trei zile trei şedinţe cu reprezentanţii Administraţiei Naţionale Apele Române (ANAR), nicio clipă aceştia nu au ridicat problema conform căreia criza apei din judeţul…
Acum 8 ore
17:30
Investitorul legendar Michael Burry afirmă că bitcoin e „tulipomania” zilelor noastre: „E chiar mai rău” # HotNews.ro
Michael Burry, faimosul investitor imortalizat de filmul „The Big Short”, afirmă că entuziasmul din jurul bitcoin a scăpat de sub control, relatează Business Insider. Burry, care a devenit celebru după ce a fost una dintre…
17:30
Raportarea SAF-T: O șefă din ANAF spune care sunt cele mai întâlnite greșeli. La ce să fie atente firmele # HotNews.ro
O șefă din ANAF a explicat, în cadrul unei discuții tehnice, care sunt erorile cel mai des întâlnite în raportarea SAF-T (declarația D406), erori pe care firmele și contabilii trebuie să le aibă în vedere…
17:20
VIDEO Cum evită Sorin Grindeanu să dea un răspuns clar după investigația Snoop despre apartamentele familiei Băluță: „Chestiuni care țin de sunet și lumini” # HotNews.ro
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a evitat marți să ofere un răspuns clar la întrebările insistente ale jurnaliștilor pe tema apartamentelor familiei lui Daniel Bălută, edilul Sectorului 4 care este și candidatul social-democraților la Primăria Capitalei,…
17:20
Sorin Grindeanu spune că „adevăratul dușman al bucureștenilor” este unul dintre partenerii din coaliție: „Cu ei trebuie să ne luptăm” # HotNews.ro
Președintele PSD Sorin Grindeanu a afirmat că USR este vinovat de „haosul” din administrația locală din București, acest partid, împreună cu candidatul său la Primăria Generală, Cătălin Drulă, reprezentând „adevăratul dușmani al bucureștenilor. De asemenea,…
17:20
FAN Courier a amenajat locuințe pentru sute de angajați din Nepal. Speră să devină și curieri. „O experiență de succes pe care ne propunem să o replicăm!“ # HotNews.ro
Compania FAN Courier, liderul pieței de curierat din România, dezvoltă o serie de containere care servesc drept locuințe provizorii de serviciu pentru cei peste 200 de angajați din Nepal care lucrează în depozitele din București,…
17:00
Cine sunt oamenii din spatele paginile de Facebook care alimentează nostalgiile comuniste și exploatează emoții cu postări de genul „Nimeni nu mă apreciază” # HotNews.ro
O rețea de aproape 50 de pagini de Facebook, alimentate cu imagini și texte generate de inteligența artificială, a reușit să ajungă pe ecranele a peste 36 de milioane de români. Paginile au fost folosite…
16:50
La doar doi ani, Anastasia Dascalu a primit un diagnostic care i-a marcat întreaga copilărie: scolioză severă care îi răsucește coloana vertebrală și îi transformă fiecare mișcare într-o provocare dureroasă. Astăzi, la 13 ani, elevă…
16:50
„Asaltul extremiștilor asupra memoriei publice este unul dezinhibat și dincolo de lege?”. Avertisment al Institutului „Elie Wiesel” # HotNews.ro
Institutul Naţional pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel” atrage atenția că „angajamentele ferme ale autorităților, făcute la momente și evenimente comemorative dedicate memoriei victimelor Holocaustului, de a combate antisemitismul, discursul urii și elogierea ideologiilor…
16:40
Anunțul lui Zelenski, înaintea întâlnirii dintre Putin și Witkoff. Ce s-a întâmplat la negocierile din Florida dintre americani și ucraineni # HotNews.ro
Negociatorii americani și ucraineni au revizuit din nou, la tratativele desfășurate duminică și luni în Florida, propunerea de acord-cadru de pace menit să încheie războiul cu Rusia, document propus inițial de SUA și deja revizuit…
16:40
„Progresăm rapid”. Mark Rutte anunță măsurile luate de NATO pentru protejarea României de dronele rusești # HotNews.ro
„O parte din scopul (operațiunii) Santinela Estică este să ne asigurăm că vom deveni din ce în ce mai buni în combaterea amenințării reprezentate de drone”, a declarat marți secretarul general al NATO Mark Rutte,…
16:40
Multe femei confundă perimenopauza cu menopauza, deși sunt două etape diferite. Perimenopauza reprezintă perioada de tranziție care precede instalarea menopauzei și poate dura mai mulți ani, timp în care ciclurile menstruale devin neregulate și apar…
16:20
REGINA MARIA dă startul Adventului Sănătății: o lună întreagă de beneficii medicale și prevenție accesibilă # HotNews.ro
Pentru al treilea an consecutiv, Rețeaua de sănătate REGINA MARIA lansează Calendarul Advent promoțional în aplicația Regina Maria – Contul Meu, o inițiativă care a devenit deja tradiție și un motiv în plus pentru pacienți…
16:20
Istoria neglijată a Bucureștiului. Casa lui Constantin Argetoianu, marele boier căruia nu i se cunoaște mormântul # HotNews.ro
Ar trebui să existe o placă memorială pe Vila din strada Henri Coandă 36, măcar un banal însemn care să spună, mai ales celui care trece fără habar, că acolo a trăit, a scris, a…
16:10
Unul dintre cei mai bogați oameni din lume anunță o donație de miliarde de dolari pentru „conturile Trump” destinate copiilor # HotNews.ro
Michael și Susan Dell au anunțat marți că vor dona 6,25 miliarde de dolari pentru finanțarea unor conturi de investiții destinate pentru aproximativ 25 de milioane de copii americani, relatează CNBC. Invest America, un grup…
16:00
China folosește tot mai intens inteligența artificială pentru a extinde cenzura și supravegherea # HotNews.ro
China extinde utilizarea inteligenței artificiale în întregul sistem de justiție penală și dezvoltă instrumente pentru a extinde monitorizarea minorităților etnice, arată un nou raport bazat pe cercetări open-source și pe o mulțime de surse din…
15:50
Statul român va institui supraveghere specială asupra Lukoil, potrivit unui act normativ aprobat de Guvern # HotNews.ro
Guvernul României a adoptat, marți, o Ordonanță de Urgență (OUG) care îi permite să pună în aplicare a sancțiunilor internaționale legate de Lukoil. Proiectul introduce un mecanism de „supraveghere extinsă”, care permite Guvernului să intervină…
15:50
După un 2025 marcat de prudență și mai puține achiziții, românii privesc cu optimism piața imobiliară: 8 din 10 respondenți ai sondajului plănuiesc să facă tranzacții imobiliare în 2026, iar jumătate intenționează să cumpere o…
Acum 12 ore
15:30
Laura Codruța Kovesi a trimis procurorii la serviciul diplomatic al UE. Percheziții și suspiciuni de corupție la cel mai înalt nivel, fosta vicepreședintă a Comisiei Europene Federica Mogherini ar fi fost reținută # HotNews.ro
Autoritățile belgiene au reținut trei suspecți și au percheziționat Serviciul European de Acțiune Externă (SEAE) și Colegiul Europei, în legătură cu suspiciuni de fraudă privind înființarea unei academii de formare pentru diplomați. Dosarul este instrumentat…
15:30
SuperLiga: Sorin Cârțu vede o favorită în lupta strânsă pentru un loc în play-off: „E foarte greu de combătut” # HotNews.ro
Sorin Cârțu, președintele de onoare al clubului Universitatea Craiova, consideră că FCSB va termina sezonul regulat în top 6, iar în play-off va ajunge și FC Argeș. Deși FCSB se află pe locul 9 în…
15:20
Cristian Tudor Popescu a anunțat cu cine votează la alegerile pentru Primăria București # HotNews.ro
Gazetarul Cristian Tudor Popescu spune că votul său „nu va duce la câștig”, dar în el vede un potențial. „O să dau și eu un vot care nu duce la câștig. O să dau votul…
15:00
SuperLiga: Noi detalii despre Joyskim Dawa: „Cred că a existat o neînțelegere cu privire la starea sa medicală” # HotNews.ro
Joyskim Dawa (29 de ani) ar putea reveni pe terenul de fotbal în 10 zile, susține impresarul fundașului central camerunez de la FCSB. Stoperul a suferit o accidentare gravă în timpul unui meci disputat pentru…
14:50
Criza apei din Prahova: S-a oprit centrala OMV Petrom de la Brazi, care asigură 10% din producția de electricitate a țării # HotNews.ro
Centrala pe gaze de la Brazi, județul Prahova, operată de OMV Petrom, a fost oprită marți la prânz, din cauza deficitului de apă din județul Prahova. OMV Petrom a anunțat Transelectrica de faptul că va…
14:50
VIDEO Primele imagini din sala de judecată cu Vladimir Plahotniuc, suspectat de cea mai mare devalizare din istoria Republicii Moldova. Oligarhul a reușit să se ascundă ani de zile # HotNews.ro
La două luni după extradare în Republica Moldova, oligarhul Vlad Plahotniuc a pentru prima oară în fața instanței marți, 2 decembrie. Până acum evita participarea la ședințe, spunând că examinează materialele dosarului. Acesta însă nu…
14:30
România are o „oarecare întârziere” cu cererea de plată 4 din PNRR. Miza: 2,62 miliarde de euro. Când am putea încasa banii, potrivit ministrului Dragoș Pîslaru # HotNews.ro
Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, a anunţat, marţi, la Guvern că „în acest moment există o oarecare întârziere privind cererea de plată 4 din PNRR”, în valoare de 2,62 miliarde de euro, din…
