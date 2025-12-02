Isago, fiul lui Thiago Silva, a semnat primul său contract profesionist cu Chelsea la vârsta de 17 ani

Primasport.ro, 2 decembrie 2025 23:20

Isago, fiul lui Thiago Silva, a semnat primul său contract profesionist cu Chelsea la vârsta de 17 ani

Acum 10 minute
23:30
VIDEO | Granollers - Minaur Baia Mare 29-28. Maramureşenii ies cu fruntea sus din European League Primasport.ro
Acum 30 minute
23:20
Isago, fiul lui Thiago Silva, a semnat primul său contract profesionist cu Chelsea la vârsta de 17 ani Primasport.ro
Acum o oră
22:50
Încă un succes important bifat de Bogdan Andone. ”Nu este niciun secret, modul în care se antrenează băieţii a contat” Primasport.ro
22:50
EXCLUSIV | Xian Emmers se întoarce în Superliga! Primasport.ro
22:40
Denis Popescu, în finala probei de 50 de metri fluture, la CE de înot în bazin scurt Primasport.ro
Acum 2 ore
22:30
Spania a câştigat pentru a doua oară consecutiv Liga Naţiunilor la fotbal feminin Primasport.ro
22:20
Cristi Manea, discurs mobilizator. ”Mergem să batem CFR Cluj să ne luăm revanşa” Primasport.ro
22:10
VIDEO | ”M-a nemulţumit atitudinea”. Costel Gâlcă a analizat eşecul din Cupă cu FC Argeş Primasport.ro
22:00
CSO Voluntari, victorie cu Las Palmas şi se califică în turul II al CEV Cup la volei feminin Primasport.ro
21:50
Giovanni Becali nu se mai abţine! Impresarul face noi dezvăluiri de senzaţie despre Adi Mutu la Chelsea: ”M-a trădat! Nu mă aşteptam la aşa ceva” Primasport.ro
21:40
VIDEO | FC Argeş - Rapid 2-1. Liderul Superligii are un meci de tristă amintire în Cupă Primasport.ro
21:40
VIDEO | Cupa României se pe Prima Sport şi PrimaPlay.ro! UTA - FCSB e capul de afiş al zilei de miercuri Primasport.ro
Acum 4 ore
21:20
VIDEO | Potaissa Turda - Saint-Raphael 25-34. Victoria nu a venit nici în ultimul meci din grupele European League Primasport.ro
21:10
La 44 de ani, Serena Williams ar putea reveni în mod neaşteptat pe terenurile de tenis Primasport.ro
20:50
Volei feminin | Corona Braşov, eşec şi în returul cu GS Panionios, ratează calificarea în optimile Challenge Cup Primasport.ro
20:50
CSM Oradea, încă o înfrângere în grupele Ligii Campionilor la polo Primasport.ro
20:30
Gol şi assist pentru Valentin Mihăilă în Cupa Turciei. Românul a strălucit Primasport.ro
20:20
FCSB joacă cu rezervele la Arad. Cum arată formula de start pentru meciul de Cupă cu UTA Primasport.ro
20:10
E gata! Surpriza serii a fost anunţată. El este următorul selecţioner al României Primasport.ro
20:00
Alba Blaj a luat set puternicei VakifBank Istanbul, într-un meci din Liga Campionilor la volei feminin Primasport.ro
Acum 6 ore
19:30
Adrian Mutu confirmă negocierile cu o formaţie din Superliga! ”Vom vedea de mâine” Primasport.ro
19:10
VIDEO | Csikszereda - Oţelul Galaţi 1-2. Victorie decisă la ultima fază! Primasport.ro
19:10
Kopic nu s-a abţinut înainte de meciul cu FCSB Primasport.ro
19:00
Naţionala de fotbal feminin a câştigat meciul amical cu Republica Moldova. Golurile au venit în prima repriză Primasport.ro
19:00
Antrenorul fost nevoit să-ţi ceară scuze, după ce a făcut declaraţii homofobe Primasport.ro
18:40
Marius Măldărăşanu nu pleacă gratis! Ce sumă cere pentru a rezilia cu Hermannstadt Primasport.ro
18:20
VIDEO | Serbia, victorie surpriză cu Spania în primul meci din grupele principale ale CM de handbal feminin Primasport.ro
18:10
Ajax a câştigat meciul cu Groningen, reluat marţi, după ce a fost întrerupt din cauza fumigenelor şi artificiilor Primasport.ro
18:00
Red Bull are un nou pilot din 2026! Cine va fi coleg cu Max Verstappen Primasport.ro
17:40
Finanţatorii clubului dintr-un mare oraş al ţării s-au retras! Nu sunt bani pentru următoarele meciuri, iar retragerea din campionat pare iminentă Primasport.ro
17:40
Bomba zilei! Atacantul lui Gigi Becali, furat de Dan Şucu pentru Rapid: ”20.000 de euro pe lună!” Primasport.ro
Acum 8 ore
17:20
Unul din cei mai buni atacanţi străini care a jucat în Superliga a devenit liber de contract. ”Sunt mândru de fiecare moment” Primasport.ro
17:10
Tripla câştigătoare a Balonului de Aur s-a accidentat grav Primasport.ro
17:10
VIDEO | Cupa României, la Prima Sport! Csikszereda - Oţelul se joacă ACUM Primasport.ro
17:00
Operată, Aitana Bonmati, tripla câştigătoare a Balonului de Aur, va lipsi cel puţin cinci luni de pe teren Primasport.ro
16:50
Serena Williams vorbeşte despre suferinţele legate de fizicul ei. ”Oamenii spuneau că sunt bărbat” Primasport.ro
16:40
Ce lovitură ar putea fi! Denis Alibec pleacă de la FCSB în iarnă şi e aşteptat la alt club din Superliga Primasport.ro
16:30
TAS anunţă că schiorii ruşi şi belaruşi pot participa la calificările pentru Jocurile Olimpice de iarnă din 2026 Primasport.ro
16:20
Judo-ul românesc are din acest an o nouă competiţie naţională: Cupa „Fortzoso” Primasport.ro
16:10
Dumbrăviţa a câştigat primul meci al zilei din Cupa României. Golul decisiv a venit în minutul 90+4 Primasport.ro
15:40
Transfer pentru Horaţiu Moldovan! Portarul schimbă din nou echipele Primasport.ro
Acum 12 ore
15:20
Tenis de masă: România a pierdut meciul cu Franţa, scor 6-8, la Cupa Mondială Echipe Mixte 2025 Primasport.ro
15:20
OUT în 2025! Jucătorul Rapidului va mai juca abia anul viitor Primasport.ro
15:10
Gigi Becali, anunţ bombă în direct: „Charalambous va pleca de la FCSB pe salariu de 2 milioane de euro” Primasport.ro
15:00
Andy Murray despre colaborarea sa cu Novak Djokovic: „Eram acolo, la ora 23:00, uitându-mă la videoclipuri cu meciurile sale din Australia” Primasport.ro
14:10
Şoc la FCSB! Gigi Becali dă afară jucătorul pentru care a insistat în vară: „Va pleca” Primasport.ro
14:10
Emma Răducanu spune că „nu se mai ascunde” după calvarul hărţuirii din acest an Primasport.ro
13:50
OUT de la Craiova! Jucătorul sosit ca o mare speranţă în Bănie va pleca în iarnă Primasport.ro
13:50
FCSB e aproape de al doilea transfer al iernii! Jucătorul din Superligă e pe lista lui Gigi Becali Primasport.ro
13:40
Editorial Vlad Măcicăşan | Un eveniment de (ne)uitat. Ce a căutat Ronaldinho pe toloacă? Primasport.ro
