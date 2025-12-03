„Cred că vom reuși. Demisia!” Președintele Radev a cerut unitate împotriva guvernanților
Euractiv.ro, 3 decembrie 2025 06:40
„Bulgarii au ridicat vocea împotriva fărădelegilor și a statului furat, împotriva unei guvernări cu bani, materiale compromițătoare (kompromat) și frică! Bulgaria are nevoie de o schimbare reală. Demisia este urgentă. Guvernul este blamat”.
Acum 30 minute
07:00
Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a acuzat marți Rusia că folosește negocierile privind Ucraina pentru a încerca să „slăbească sancțiunile” împotriva Moscovei, scrie „La Libre Belgique” (Belgia).
06:50
Având în vedere dimensiunile sale reduse, acest regat este țara care cheltuiește cel mai mult pentru a ajuta Kievul să reziste în fața invaziei rusești, scrie „L'Express” (Franța).
Acum o oră
06:40
06:30
Conducătorul chinez încheie anul într-o poziție mai bună decât omologii lui american și rus, își subtitrează „The Financial Times” (Marea Britanie) o analiză privind revigorarea stilului de mână forte în politica globală.
06:20
E vremea ca Uniunea Europeană să renunțe la strategia ei eșuată: „reacționează, speră, repetă”, constată Steven Everts, director al EU Institute for Security Studies în „Politico” (Belgia).
Acum 24 ore
16:10
Parlamentul s-a reunit marți în ședință comună pentru ca premierul Ilie Bolojan să își asume răspunderea pe legea privind pensiile magistraților.
15:40
Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat marți, despre reforma administrației, că ”par ca o coaliție politic impotentă, pentru că de trei luni de zile nu sunt în stare să ia o decizie.
15:10
Articol semnat de Dr. Ion I. Jinga, ambasador, Reprezentant Permanent al României pe lângă Consiliul Europei.
14:50
Premierul Ilie Bolojan a fost din nou huiduit și contestat în Parlament de angajați ai celor două Camere, nemulțumiți de tăierile de salarii și lipsa investițiilor.
12:40
O palmă pentru suveraniști: Pro-rusul Georgescu se "disociază" de orice candidat la București # Euractiv.ro
Pro-rusul Călin Georgescu a transmis din nou că nu recunoaște alegerile din București și se disociază de orice candidat, inclusiv de principala lui propagandistă, Anca Alexandrescu.
12:20
Institutul “Elie Wiesel” cere anchetarea comemorării lui Corneliu Zelea Codreanu de la Tâncăbești # Euractiv.ro
Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din România “Elie Wiesel” face apel la autorități să ancheteze comemorarea liderului legionar Corneliu Zelea Codreanu care a avut loc pe 30 noiembrie în localitatea ilfoveană Tâncăbești.
10:30
Grecia, paralizată de protestele fermierilor: blocade pe autostrăzi și ciocniri violente cu poliția # Euractiv.ro
Unul dintre cele mai mari proteste ale fermierilor din ultimii ani a blocat duminică autostrăzile E65 și PATHE din Grecia, unde agricultorii au intrat cu tractoarele și s-au confruntat violent cu poliția în Thesalia, informează „The Press Project”.
10:30
Mii de oameni au ieșit duminică pe străzile Zagrebului, denunțând revizionismul istoric și creșterea influenței extremei drepte în Croația, notează „Le Monde” (Franța).
10:20
Comisia Europeană a anunțat că toate cele 19 state membre care și-au declarat participarea la împrumuturile cu dobândă redusă din cadrul mecanismului SAFE pentru consolidarea apărării europene și-au prezentat la timp planurile de investiții.
10:10
Von der Leyen 2.0 la un an: mandat coerent, accent pe competitivitate, dar public profund fragmentat # Euractiv.ro
Nu sunt vremuri ușoare pentru UE, iar Ursula von der Leyen însăși a pierdut din avânt ca lider. Președinta Comisiei Europene își încheie primul an al celui de-al doilea mandat, iar problemele s-au acumulat constant pe agenda sa.
10:00
Kaja Kallas respinge ideea reducerii armatei ucrainene fără măsuri similare împotriva Rusiei # Euractiv.ro
Șefa diplomației europene, Kaja Kallas, consideră că, dacă Ucraina se confruntă cu solicitarea de a-și reducere efectivele armate, atunci, același lucru trebuie cerut și Rusiei, informează „Suspilne” (Ucraina).
09:40
Delegația ucraineană și emisarii lui Trump au avut la Miami discuții „productive” privind încheierea războiului, în timp ce Washingtonul pregătește noi negocieri la Moscova pentru un posibil acord de pace, informează ANSA (Italia).
09:30
Zelenski la Paris, în cautare de sprijin în Europa: „Sunt zile decisive; multe se pot schimba” # Euractiv.ro
Este cea mai întunecată perioadă pentru conducerea lui Volodimir Zelenski de la invazia rusă din 2022, iar Europa trebuie să îl sprijine cât mai mult posibil, constată „La Repubblica” (Italia).
09:20
Ce se știe despre „Schengenul militar”, planul de creștere a mobilității trupelor în UE # Euractiv.ro
Inițiativa a fost prezentată de Comisia Europeană și urmărește optimizarea răspunsului statelor membre în caz de conflict sau urgență, scrie „La Razon” (Spania).
09:20
Parlamentul se reunește marți în ședință comună pentru ca premierul Ilie Bolojan să își asume răspunderea pe legea privind pensiile magistraților.
09:10
Polonia încearcă să trăiască cu certitudinea că războiul nu se mai petrece doar de cealaltă parte a graniței, ci s-a instalat pe teritoriul său sub forma unor explozii țintite, a unor drone care îi traversează cerul sau a unor incendii suspecte.
09:00
NATO ia în considerare o acțiune „mai agresivă” ca răspuns la războiul hibrid al Rusiei # Euractiv.ro
NATO ia în considerare o acțiune „mai agresivă” în răspunsul la atacurile cibernetice, sabotaj și încălcări ale spațiului aerian rusesc, în special cu drone, notează „Il Fatto Quotidiano” (Italia).
08:40
Ben Hodges: Europa începe să conștientizeze că nu poate conta pe SUA ca partener echitabil # Euractiv.ro
Fostul comandant general al Armatei SUA în Europa, generalul Ben Hodges, a avertizat că Europa „începe să conștientizeze treptat” că nu mai poate conta pe Statele Unite ca partener echitabil, transmite „Euronews” (Italia).
Ieri
20:50
Președintele Nicușor Dan a susținut luni, în cadrul recepției organizate cu prilejul Zilei Naționale a României, că țara coruptă și românii au dreptate când spun că nu văd o voință a statului de a lupta cu fenomenul.
15:40
Grupul italian Leonardo a dezvăluit un sistem de inteligență artificială conceput pentru a îmbunătăți conectivitatea dintre echipamentele țărilor membre NATO. Scopul: anticiparea și neutralizarea amenințărilor aeriene.
15:10
Neliniște la Pentagon: Hegseth ar fi ordonat uciderea supraviețuitorilor unei operațiuni antidrog # Euractiv.ro
Congresul SUA investighează dezvăluirile care îl acuză pe secretarul apărării, Pete Hegseth, că ar fi ordonat executarea ocupanților unei nave suspectate de trafic de droguri, scrie „La Libre Belgique” (Belgia).
14:50
Scenariul procesului de pace din Ucraina a intrat acum într-un nou capitol, unul care îi are pe Rusia și pe președintele său, Vladimir Putin, ca actori cheie, scrie „La Razon” (Spania).
14:40
Era așteptat la Miami pentru negocieri cu americanii, pentru a contrabalansa negocierile lui Steve Witkoff, care urmează să se întâlnească cu Vladimir Putin la Moscova, își începe relatarea „La Stampa” (Italia).
14:20
Nicușor Dan, baie de mulțime după parada de la București. Bolojan, huiduit și fluierat la Alba Iulia # Euractiv.ro
Președintele Nicușor Dan și pemierul Ilie Bolojan s-au aflat printre liderii politici care au participat la parada militară de la București.
13:30
Daniel David avertizează asupra polarizării și riscurilor, în mesaj său de 1 Decembrie # Euractiv.ro
Ministrul Educației și Cercetării, Daniel David, avertizează în mesajul de Ziua României că România traversează „poate cel mai periculos an de după 1989”, după o criză politică urmată de una fiscal-bugetară, amplificate de contextul internațional.
12:10
Marea majoritate a românilor - 88,2% - declara ca iubesc România și sunt mândri de țara lor și doar 5,7% sunt în dezacord cu această afirmație, potrivit unui sondaj Informat.ro - INSCOP.
11:30
Trump este optimist cu privire la un acord Ucraina-Rusia. Șeful diplomației americane rămâne prudent # Euractiv.ro
Donald Trump a apreciat duminica aceasta că există „șanse mari” pentru un acord care să pună capăt conflictului dintre Rusia și Ucraina, după noi discuții între Washington și Kiev, informează luni AFP și Reuters.
10:20
Pentru Ilie Bolojan, patriotismul începe cu lucrarea bine făcută, de la serviciile publice până la munca fiecăruia dintre noi, potrivit unui comunicat guvernamental dat publicității cu ocazia Ziua Națională.
10:00
Zeci de mii de oameni sunt așteptați de Ziua Națională la Alba Iulia, unde autoritățile au pregătit un program variat pentru a celebra împlinirea a 107 ani de la actul istoric din 1 Decembrie 1918, informează Agerpres.
09:40
Populația României ar putea ajunge la 14,367 milioane de persoane în 2080, de la 19,036 milioane în 2025, ceea ce ar însemna o reducere cu 4,669 milioane, aproape un sfert din populație, arată o analiză a Institutul Național de Statistică (INS).
09:40
Veteranul de război Ion Vasile Banu, decorat de Dan: E singura decorație conferită de 1 Decembrie # Euractiv.ro
Președintele Nicușor Dan a anunțat luni că l-a decorat de Ziua Națională a României pe veteranul de război, colonel (r.) Ion Vasile Banu, cu Ordinul Virtutea Militară în grad de Cavaler.
09:30
Radu Mihăileanu, mesaj pentru americani: „Nu lăsați un trădător să submineze democrația occidentală” # Euractiv.ro
Regizorul franco-român Radu Mihăileanu lansează un apel public adresat republicanilor americani, exprimându-și îngrijorarea față de direcția politică a Statelor Unite și de vulnerabilitatea ordinii democratice occidentale, scrie Presshub.ro.
09:10
Zeci de mii de oameni sunt așteptați de Ziua Națională la Alba Iulia, unde autoritățile au pregătit un program variat pentru a celebra împlinirea a 107 ani de la actul istoric din 1 Decembrie 1918, informează Agerpres.
Mai mult de 2 zile în urmă
14:10
Rafinăria de petrol NIS funcționează în regim redus până pe 2 decembrie, în așteptarea unei derogări # Euractiv.ro
Rafinăria de petrol a Serbiei, deținută și operată de producătorul de petrol și gaze NIS, companie sancționată de SUA, va continua să funcționeze în regim redus („quiet mode”) până pe 2 decembrie, potrivit televiziunii publice RTS, citată de BTA.
12:50
Parlamentul European aprobă bugetul UE pentru 2026: mai mulți bani pentru cercetare și securitate # Euractiv.ro
Parlamentul European a aprobat bugetul Uniunii Europene pentru anul 2026, stabilind angajamente totale de 192,8 miliarde de euro și plăți de 190,1 miliarde.
12:30
Macedonia de Nord lucrează pentru a stabili un dialog și pentru a restabili încrederea între Skopje și Sofia, a declarat ministrul pentru Afaceri Europene al Macedoniei de Nord, Orhan Murtezani, informează BTA (Bulgaria).
12:00
Niall Ferguson: Fereastra de armistițiu care prinde contur între Washington, Kiev și Moscova # Euractiv.ro
În timp ce frontul din Ucraina intră într-o nouă iarnă dificilă, presiunea diplomatică se intensifică în capitalele occidentale. Care sunt șansele unui armistițiu, potrivit unei analize a istoricului Niall Ferguson?
28 noiembrie 2025
15:40
Noul proiect privind pensionarea magistraților, avizat negativ de CSM, adoptat de Guvern # Euractiv.ro
Guvernul s-a reunit vineri într-o ședință extroardinară pentru a adopta proiectul de lege privind pensiile magistraților. Deși a fost avizat negativ joi de CSM, premierul Ilie Bolojan merge mai departe și își va asuma răspunderea în Parlament.
12:10
Ionuț Moșteanu a anunțat vineri că a demisionat din funcția de ministru al Apărării după ce s-a aflat că și-a falsificat CV-ul în anul 2016.
10:30
Percheziții la șeful de cabinet al lui Zelenski în cel mai mare caz de corupție din Ucraina # Euractiv.ro
Biroul Național Anticorupție (NABU) a anunțat vineri că efectuează percheziții în biroul șefului de cabinet al președintelui Volodimir Zelenski, Andrii Iermak, informează Kyiv Independent.
09:40
Criza se adâncește, aproape 2,9 milioane de oameni trăiesc în sărăcie locativă în Ungaria # Euractiv.ro
La nivelul Uniunii Europene, prețul de achiziție al locuințelor a crescut cel mai mult în Ungaria, iar numărul persoanelor care plătesc mai mult de 40% din salariu pentru rambursarea creditelor este în creștere, scrie „Nepszava” (Ungaria).
09:20
Bolsonaro, în închisoare. Dacă nu va fi amnistiat, fostul președinte va petrece acolo 27 de ani # Euractiv.ro
Intrarea în închisoare a lui Jair Bolsonaro, pentru a executa 27 de ani și trei luni de detenție pentru tentativa de lovitură de stat din 2022, crește presiunea asupra partidelor, care au acum un motiv suplimentar pentru a accelera amnistia.
09:20
Un tribunal din Istanbul a achitat joi patru jurnaliști turci, inclusiv pe fotograful AFP Yasin Akgül, acuzați că au participat la o demonstrație ilegală despre care relatau în timpul unui val de proteste din martie, a observat un jurnalist AFP.
09:10
Condamnarea lui Sarkozy a fost confirmată: Curtea Supremă de Casație i-a respins apelul # Euractiv.ro
Curtea de Casație a respins astăzi recursul lui Nicolas Sarkozy în cazul „Bygmalion", referitor la facturile false în timpul alegerilor prezidențiale din 2012, pe care fostul președinte francez le-a pierdut, scrie „Il Messaggero” (Italia).
09:00
Se numește Rahmanullah Lakanwal și este un cetățean afgan în vârstă de 29 de ani, suspectat că ar fi atacatorul care miercuri, a rănit grav doi soldați ai Gărzii Naționale, în apropiere de Casa Albă din Washington.
