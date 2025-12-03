Spania a câştigat pentru a doua oară consecutiv Liga Naţiunilor
Bursa, 3 decembrie 2025 06:50
Echipa naţională feminină a Spaniei a cucerit, marţi, Liga Naţiunilor la fotbal feminin, după ce a învins, pe teren propriu, scor 3-0, echipa naţională a Germaniei.
• • •
Alte ştiri de Bursa
Acum 30 minute
07:00
Selecţionerul Braziliei, Carlo Ancelotti, a declarat că Vinicius Jr va trebui să fie complet apt pentru a spera să figureze pe lista Cupei Mondiale de anul viitor, reafirmând politica sa de a selecta doar jucători în perfectă condiţie fizică.
06:50
Echipa Minaur Baia Mare a ratat marţi, în deplasare, calificarea în grupele principale ale European League, după ce a fost învinsă de formaţia Fraikin BM Granollers, scor 29-28 (14-18), în ultima etapă din grupa preliminară C a competiţiei.
06:50
Echipa naţională feminină a Spaniei a cucerit, marţi, Liga Naţiunilor la fotbal feminin, după ce a învins, pe teren propriu, scor 3-0, echipa naţională a Germaniei.
Acum 8 ore
00:00
FIFA va prezenta calendarul complet al Cupei Mondiale 2026 în cadrul unei transmisiuni globale # Bursa
Federaţia Internaţională de Fotbal (FIFA) va dezvălui pe 6 decembrie programul oficial al meciurilor pentru Cupa Mondială 2026, într-o transmisie globală în direct realizată de la Washington. Toate părţile implicate, de la FIFA la cele trei ţări gazdă, doresc să transforme această ediţie a Cupei Mondiale într-un spectacol planetar.
00:00
Prognoza pentru RomâniaÎn regiunile extracarpatice înnorările vor fi în general persistente şi pe arii restrânse vor fi ploi slabe sau burniţă.
00:00
and #8221;Prejudecata and #8221; de capital propriu este o tendinţă comună a investitorilor de a-şi plasa banii în active autohtone, conform unei analize visualcapitalist.com, care menţionează că acest model este deosebit de pronunţat în rândul investitorilor americani - probabil influenţat de rolul supradimensionat al ţării lor pe pieţele financiare globale.
00:00
Mişcarea suveranistă s-a dezbinat de Ziua Unirii celei Mari, adică de Ziua Naţională, chiar la Alba Iulia.
00:00
Oamenii de ştiinţă greci au înregistrat peste 2.000 de urme de falii seismice active şi aproape 4.000 de urme de falii în total, realizând prima bază de date completă dedicată activităţii tectonice din Grecia, cea mai seismică ţară din Europa.
00:00
Moneda euro-digital se moşeşte greu, iar asta o nemulţumeşte pe Christine Lagarde, preşedinta Băncii Centrale Europene, cea care l-a împins în prim-planul agendei europene, se arată într-o investigaţie jurnalistică publicată ieri de site-ul european Follow The Money.
00:00
România renegociază cu Agenţia Spaţială Europeană: contribuţiile au ajuns la 250 de milioane de lei pe an # Bursa
Ministerul Educaţiei şi Cercetării (MEC) anunţă că România a iniţiat discuţii cu Agenţia Spaţială Europeană (ESA) pentru reeşalonarea angajamentelor şi redefinirea proiectelor la care ţara participă, în condiţiile în care contribuţiile pentru programele opţionale au crescut în ultimii ani până la 250 de milioane de lei anual.
00:00
Procedura deficitului excesiv pentru Finlanda transmite un semnal negativ privind perspectivele fiscale din UE # Bursa
Finlanda a fost unul dintre cei 11 membri fondatori ai zonei euro, care au adoptat moneda unică la 1 ianuarie 1999.
00:00
Cercetători ruşi au creat o peliculă polimerică reutilizabilă care absoarbe petrolul de la suprafaţa apei # Bursa
Oamenii de ştiinţă de la Universitatea de Stat din Sankt Petersburg (SPbU) au dezvoltat o peliculă polimerică inovatoare, uşoară, flotantă şi reutilizabilă, capabilă să absoarbă eficient produsele petroliere de la suprafaţa apelor contaminate, potrivit agenţiei Xinhua.
00:00
Demisia ministrului Apărării, Ionuţ Moşteanu, petrecută cu doar o săptămână înainte de alegerile din Bucureşti, a fost prezentată public ca o consecinţă firească a descoperirii unor presupuse falsuri academice. În realitate, elementul decisiv nu este natura acuzaţiilor, ci momentul în care au devenit publice. Nu studiile sau diploma sunt importante aici, ci sincronizarea.
00:00
În plin sezon, mulţi români îşi caută vacanţele de Crăciun şi de Revelion. Totodată, o altă categorie de călători priveşte mult mai departe, către 2026.
00:00
Pe 7 Decembrie vor avea loc alegeri pentru Primăria Capitalei. În ce mă priveşte, nu îmi voi pierde vremea. Este duminică, mă duc la film. Sfatul meu este să faceţi la fel. Am motive să spun asta.
00:00
Prospecţiuni SA Bucureşti a înregistrat rezultate financiare mai slabe în primele nouă luni din 2025, reflectând presiunea costurilor şi a întreruperilor operaţionale.
00:00
BNR a afişat, ieri, un nivel mediu al dobânzii la depozitele overnight plasate (ROBOR) care s-a menţinut la 5,72%.
00:00
Euro a scăzut, ieri, cu 0,13 bani faţă de leu Banca Naţională a României (BNR) afişând un curs de referinţă de 5,0893 lei/euro.
00:00
* Investitorii pot cumpăra titluri de stat denominate în lei şi euro, care oferă dobânzi anuale între 3,75% şi 7,55%* Titlurile vor fi listate la Bursa de Valori Bucureşti* Prin cele zece ediţii Fidelis lansate până acum în acest an, populaţia a împrumutat statul cu 19,7 miliarde de lei
00:00
Bursele europene au crescut ieri, încercând să se redreseze după declinul din prima zi a săptămânii.
00:00
* Tranzacţiile cu acţiuni Hidroelectrica - pe prima treaptă în topul rulajului
Acum 12 ore
22:00
Candidata la Primăria Capitalei Ana Ciceală afirmă că nu se retrage din competiţia electorală, susţinând că nu îşi poate lăsa electoratul fără reprezentare în favoarea and #8222;cuiva din vechea clasă politică and #8221;, potrivit declaraţiilor sale făcute în emisiunea România Politică de la Prima News, de la care transmitem cele ce urmează.
21:50
Candidatul USR la Primăria Capitalei, Cătălin Drulă, a comentat într-o postare pe Facebook declaraţiile făcute de către Sorin Grindeanu, potrivit cărora Drulă şi USR reprezintă and #8222;adevăratul duşman al bucureştenilor and #8221;, conform News.ro, de unde urmează să relatăm.
21:50
Cargus a anunţat numirea lui Răzvan Drăgoi în poziţia de Chief Sales Officer şi membru al echipei de board a companiei, conform unui comunicat de presă emis redacţiei, din care urmează să relatăm.
21:30
Premierul Ilie Bolojan va efectua, miercuri şi joi, o vizită oficială la Viena, unde are programate întâlniri cu cancelarul federal al Austriei, Christian Stocker, mai mulţi membri ai Guvernului austriac şi participarea la recepţia de Ziua Naţională a României, organizată de Ambasada României, potrivit unui comunicat al Guvernului, de la care transmitem cele ce urmează. În drumul spre capitala Austriei, şeful Executivului român se va opri la Budapesta, pentru o întâlnire cu premierul ungar Viktor Orban şi liderul UDMR, Kelemen Hunor.
21:30
Cătălin Drulă a reacţionat la sondajul AtlasIntel în care Anca Alexandrescu este pe primul loc # Bursa
Cătălin Drulă, a declarat, la Europa FM, că rezultatele sondajului AtlasIntel sunt exagerate de PNL, conform Hotnews, de unde urmează să relatăm. Potrivit lui Drulă, sondajele interne ale USR arată că el, Ciprian Ciucu şi Daniel Băluţă sunt la scoruri foarte apropiate, în timp ce Anca Alexandrescu este pe locul 4, nu pe primul loc.
21:10
Riscurile la adresa securităţii Republicii Moldova generate de Rusia se amplifică, iar autorităţile de la Chişinău nu îşi pot permite să se relaxeze, a declarat preşedintele Maia Sandu după şedinţa Consiliului Naţional de Securitate desfăşurată marţi în capitala Republicii Moldova, relatează mass-media.
20:40
Diana Buzoianu: and #8222;Criza apei se poate repeta dacă autorităţile locale nu intervin and #8221; # Bursa
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a atras atenţia că situaţia critică a alimentării cu apă din judeţele Prahova şi Dâmboviţa - care afectează peste 107.000 de persoane - riscă să se repete, în condiţiile în care lucrările necesare la barajul Paltinu nici nu au început, iar autorităţile locale nu îşi asumă responsabilităţile, potrivit mass-media.
20:30
Federica Mogherini şi un înalt diplomat european au fost reţinuţi în Belgia într-o anchetă privind fraude cu fonduri UE # Bursa
Fosta şefă a diplomaţiei europene, Federica Mogherini, şi secretarul general al Serviciului European de Acţiune Externă, Stefano Sannino, se află în custodia poliţiei belgiene, după o serie de percheziţii efectuate la solicitarea Parchetului European, în cadrul unei anchete privind presupuse fraude cu fonduri europene, potrivit Politico, de unde transmitem cele ce urmează.
20:10
Oficiali danezi şi ucraineni au lansat, la Vojens, în vestul Danemarcei, lucrările de construcţie a unei fabrici ucrainene de armament - Fire Point Rocket Technology - pe teritoriul acestei ţări scandinave, cu scopul de a asigura continuitatea şi securizarea producţiei militare a Kievului, potrivit AFP, de la care transmitem cele ce urmează.
20:10
Parchetul Naţional din Polonia a anunţat că a pus sub acuzare, în lipsă, un cetăţean rus suspectat că a condus operaţiuni de spionaj şi sabotaj în 2023, conform mass-media, de unde urmează să relatăm.
20:00
Preşedintele rus Vladimir Putin l-a primit, marţi, la Kremlin, pe emisarul american Steve Witkoff, pentru discuţii legate de planul Statelor Unite de încheiere a Războiului din Ucraina, potrivit AFP, de la care transmitem cele ce urmează. La întrevedere au participat consilierul diplomatic al lui Putin, Iuri Uşakov, şi emisarul rus pentru afaceri economice internaţionale, Kirill Dmitriev, în timp ce Witkoff a fost însoţit de Jared Kushner, ginerele preşedintelui american Donald Trump.
19:50
Ciprian Ciucu, candidatul PNL la Primăria Generală, a afirmat că sondajele pe care le-a văzut confirmă ascensiunea Ancăi Alexandrescu în opţiunile de vot, astfel că aceasta ar fi principala sa adversară în cursa pentru Bucureşti, conform News.ro, de unde urmează să relatăm. Pe de altă parte, Ciucu a spus că eventualele retrageri din cursă ale altor candidaţi sunt improbabile.
19:20
Startupurile Alt.Real şi RongoDesign au fost desemnaţi câştigătorii Romania ClimAccelerator 2025, categoria Seed Stage, conform unui comunicat de presă emis redacţiei, din care urmează să relatăm. Romania ClimAccelerator, acceleratorul startupurilor verzi, a fost organizat de Impact Hub Bucharest şi partenerul principal Rompetrol, cu sprijinul Climate-KIC şi Philip Morris România.
19:10
După un 2025 marcat de prudenţă şi mai puţine achiziţii, românii privesc cu optimism piaţa imobiliară: 8 din 10 respondenţi ai sondajului plănuiesc să facă tranzacţii imobiliare în 2026, iar jumătate intenţionează să cumpere o locuinţă, conform celui mai recent sondaj recurent realizat de Storia.
19:10
*ACTUALIZARE - https://www.bursa.ro/ministrul-proiectelor-europene-a-explicat-ce-se-intampla-cu-cei-231-de-milioane-de-euro-de-la-ue-dupa-ce-tara-noastra-a-ratat-termenul-limita-privind-reforma-pensiilor-speciale-47508752Ministrul Proiectelor Europene a explicat ce se întâmplă cu cei 231 de milioane de euro de la UE, după ce ţara noastră a ratat termenul limită privind reforma pensiilor speciale---*ACTUALIZARE - https://www.bursa.ro/sorin-grindeanu-haosul-in-administratia-locala-de-foarte-multi-ani-are-un-nume-usr-pentru-ca-sunt-cei-care-au-gestionat-de-ani-buni-mersul-la-primaria-generala-a-capitalei-88108759Sorin Grindeanu: Haosul în administraţia locală de foarte mulţi ani are un nume, USR---*ACTUALIZARE - https://www.bursa.ro/ilie-bolojan-a-discutat-cu-oficialii-omv-petrom-despre-proiectul-neptun-deep-04108755Ilie Bolojan a discutat cu oficialii OMV Petrom despre proiectul Neptun Deep--*ACTUALIZARE - https://www.bursa.ro/stefan-palarie-8222nu-avem-nevoie-de-instructiuni-de-patriotism-scrise-in-limba-rusa8221-83108754 Ştefan Pălărie: and #8222;Nu avem nevoie de instrucţiuni de patriotism scrise în limba rusă and #8221;---*ACTUALIZARE - https://www.bursa.ro/bolojan-8222dusmanii-nostri-sunt-dezbinarea-si-lipsa-de-responsabilitate8221-20108751Bolojan: and #8222;Duşmanii noştri sunt dezbinarea şi lipsa de responsabilitate and #8221;---*ACTUALIZARE - https://www.bursa.ro/mircea-abrudean-avem-nevoie-de-o-clasa-politica-unita-05008755Mircea Abrudean: Avem nevoie de o clasă politică unită---*ACTUALIZARE - https://www.bursa.ro/grindeanu-a-denuntat-8222patriotismul-de-fatada8221-in-plenul-parlamentului-63008753 Grindeanu a denunţat and #8222;patriotismul de faţadă and #8221; în plenul Parlamentului---*ACTUALIZARE - https://www.bursa.ro/ilie-bolojan-a-fost-huiduit-de-angajatii-parlamentului-la-sedinta-solemna-de-ziua-nationala-29997756 Ilie Bolojan a fost huiduit de angajaţii Parlamentului la şedinţa solemnă de Ziua Naţională---Plenurile Camerei Deputaţilor şi Senatului se reunesc, într-o şedinţă comună în care guvernul Bolojan urmează să îşi angajeze răspunderea pe proiectul privind pensiile magistraţilor.
19:10
Ministrul Proiectelor Europene a explicat ce se întâmplă cu cei 231 de milioane de euro de la UE, după ce ţara noastră a ratat termenul limită privind reforma pensiilor speciale # Bursa
Ministrul Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, a declarat că and #8222;România a prezentat în scrisoarea depusă vineri (Comisiei Europene) faptul că voinţa politică există, că s-a manifestat în timp util and #8221; şi că and #8222;discutăm de aspecte procedurale care ne-au împiedicat să avem promulgarea încă and #8221;, conform News.ro, de unde urmează să relatăm.
18:50
Candidatul USR la Primăria Capitalei, Cătălin Drulă, a comentat într-o postare pe Facebook declaraţiile făcute de către Sorin Grindeanu, potrivit cărora Drulă şi USR reprezintă and #8222;adevăratul duşman al bucureştenilor and #8221;, conform News.ro, de unde urmează să relatăm.
18:50
O delegaţie ucraineană ar putea avea miercuri o întrevedere cu emisarul american Steve Witkoff şi cu Jared Kushner - ginerele preşedintelui american Donald Trump - după discuţiile pe care cei doi le-au purtat la Kremlin cu Vladimir Putin, a declarat pentru AFP o sursă ucraineană de rang înalt.
18:40
Preşedintele rus Vladimir Putin a afirmat marţi, înaintea unei întâlniri programate la Kremlin cu emisarul american Steve Witkoff şi cu Jared Kushner, că Moscova nu urmăreşte un conflict cu statele europene, însă este pregătită pentru unul dacă and #8222;Europa îl doreşte şi îl declanşează and #8221;, potrivit AFP.
18:30
Institutul and #8221;Elie Wiesel and #8221; a cerut intervenţia autorităţilor după comemorarea prolegionară de la Tâncăbeşti # Bursa
Institutul Naţional de Studiere a Holocaustului din România and #8221;Elie Wiesel and #8221; a lansat un apel public către Ministerul Afacerilor Interne şi către Parchetul General, după ce neolegionarii l-au comemorat din nou pe Corneliu Zelea Codreanu la Tâncăbeşti, cu salutul nazist, conform G4Media, de unde urmează să relatăm.
18:30
Înmatriculările de autoturisme noi în ţara noastră au crescut în Noiembrie 2025 cu +35.61% faţă de noiembrie 2024, atingând un volum de 13.882 unităţi, conform unui comunicat de presă din partea ACAROM şi DGPCI, de unde urmează să relatăm.
18:20
Petrişor Peiu: De trei luni solicităm raportul privind managementul datoriei publice, dar nici până astăzi nu a venit # Bursa
Senatorul AUR Petrişor Peiu a declarat, în cadrul unei conferinţe de presă susţinută la Palatul Parlamentului, că Ministerul Finanţelor Publice nu a publicat nici în acest moment un raport privind managementul datoriei publice, conform unui comunicat de presă emis redacţiei, din care urmează să relatăm. Senatorul a subliniat că în ultimele luni datoria publică a înregistrat o creştere accelerată, în timp ce datoriile generează costuri foarte mari cu dobânzile pentru statul român.
18:20
Criza de la Paltinu a fost consecinţa inevitabilă a unui lanţ de neglijenţe tehnice tolerate în timp, a unei goliri operate fără rezerve şi fără strategii alternative, agravate de lipsa de coordonare între instituţii şi ignorarea avertismentelor hidrologice, transformând o intervenţie previzibilă într-un colaps regional alimentării cu apă şi într-o vulnerabilitate energetică majoră, transmite Asociaţia Energia Inteligentă (AEI) într-un comunicat emis redacţiei, de la care transmitem cele ce urmează.
Acum 24 ore
18:10
Înmatriculările de autoturisme noi in ţara noastră au crescut în noiembrie 2025 cu +35.61% faţă de noiembrie 2024 # Bursa
Înmatriculările de autoturisme noi în ţara noastră au crescut în Noiembrie 2025 cu +35.61% faţă de noiembrie 2024, atingând un volum de 13.882 unităţi, conform unui comunicat de presă din partea ACAROM şi DGPCI, de unde urmează să relatăm.
17:50
Spirits Romania: Veniturile din accizele pe băuturi spirtoase au rămas cu 4% sub nivelul din 2024 # Bursa
Încasările din accizele la băuturile spirtoase continuă sa rămână sub nivelul de anul trecut în ciuda măririlor în cascadă ale valorii acestora în 2025, conform unui comunicat de presă emis redacţiei, din care urmează să relatăm. În primele 10 luni ale acestui an, veniturile provenite din accizele la băuturile spirtoase sunt cu 44,28 milioane RON (aproximativ 4%) mai mici decât cele înregistrate în aceeaşi perioadă a anului 2024, în pofida majorării cumulate a accizei cu peste 14,84% (+4,4% de la 1 ianuarie 2025 şi +10% de la 1 august 2025).
17:50
DEER a semnat cel mai mare contract din istoria companie: 1,1 milioane de contoare inteligente # Bursa
Distribuţie Energie Electrică Romania (DEER) a anunţat semnarea celui mai mare contract de achiziţie pentru contoare inteligente, conform unui comunicat de presă emis redacţiei, din care urmează să relatăm. Astfel, 1,1 milioane de contoare inteligente urmează a fi instalate în cadrul celor trei proiecte majore dedicate modernizării şi digitalizării reţelei de distribuţie. Aceste echipamente performante vor consolida infrastructura energetică din oraşe reşedinţă de judeţ, din arealul DEER, marcând o etapă esenţială în accelerarea tranziţiei către sisteme energetice moderne, eficiente şi sustenabile.
17:40
Turcia a semnalat marţi dimineaţă un nou atac asupra unui cargobot în Marea Neagră, la 80 de mile marine de coastele sale, potrivit Direcţiei Afacerilor Maritime (DGM).
17:40
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că speră ca legea privind pensiile speciale să fie validată de Curtea Constituţională, afirmând că ţara noastră are nevoie urgentă de o reglementare în acest domeniu, potrivit news.ro, de la care transmitem cele ce urmează. Grindeanu a susţinut că întârzierea procesului legislativ a fost generată de Guvern, însă coaliţia a decis să continue demersul pentru a se încadra în calendarul asumat.
17:40
Mega Image şi Profi Rom Food, ambele membre ale Grupului Ahold Delhaize, vor funcţiona sub forma unei entităţi juridice unice, începând cu 31 martie 2026, pentru a crea o organizaţie mai puternică şi mai eficientă, păstrând separate brandurile locale atât de îndrăgite şi operaţiunile cu clienţii, conform unui comunicat de presă emis redacţiei, din care urmează să relatăm. Fuziunea va ajuta cele două branduri să aducă beneficii concrete clienţilor, angajaţilor şi comunităţilor locale, şi totodată va îmbunătăţi eficienţa operaţională, va sprijini furnizorii locali şi va spori calitatea produselor oferite în ţara noastră.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.