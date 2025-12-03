Criza venezueleană se întoarce contra Casei Albe. Trump, prins între portavioanele din Caraibe și furtuna politică de acasă
Jurnalul.ro, 3 decembrie 2025 07:30
Criza dintre Washington și Caracas a intrat într-o fază periculoasă, în care demonstrațiile de forță militară, scandalurile politice interne și sfidarea dictatorului venezuelean, Nicolás Maduro, se amestecă într-un tablou care poate exploda în fața administrației Trump în orice moment.
• • •
Alte ştiri de Jurnalul.ro
Acum 15 minute
07:30
Criza venezueleană se întoarce contra Casei Albe. Trump, prins între portavioanele din Caraibe și furtuna politică de acasă # Jurnalul.ro
Criza dintre Washington și Caracas a intrat într-o fază periculoasă, în care demonstrațiile de forță militară, scandalurile politice interne și sfidarea dictatorului venezuelean, Nicolás Maduro, se amestecă într-un tablou care poate exploda în fața administrației Trump în orice moment.
Acum o oră
07:10
Top 100 făuritori de arme: Cursa înarmării aduce 679 miliarde de dolari marilor complexuri militar-industriale # Jurnalul.ro
În clasamentul primelor 100 de companii de armament după venituri, cele din Statele Unite dețin nu mai puțin de 39 de poziți
06:50
Kurt Cobain, de la Nirvana, ar fi spus: „Ei râd de mine pentru că sunt diferit. Eu râd de ei pentru că sunt toți la fel.” Fraza, adesea atribuită lui, se potrivește perfect cu aura aproape zen a lui Sergiu Celibidache.
Acum 2 ore
06:30
Vă propun, mai jos, câteva titluri de referință ale literaturii universale, romane premiate la vârf, cu intrigi zidite-n adevăruri ascunse cu grijă decenii la rând și realități dure asamblate fin în rame de poveste.
06:10
Continuarea dialogului cu reputatul filolog Gheorghiță Ciocioi lasă la vedere - șarmant și ferm - speranța, speranța într-un viitor mai bun, mai drept, mai luminos. Sper s-o vadă și s-o trăiască toți românii.
Acum 8 ore
01:10
Banca Centrală Europeană respinge împrumutul de 140 de miliarde de euro pentru Ucraina # Jurnalul.ro
Banca Centrală Europeană (BCE) consideră că este imposibil să respecte propunerea Comisiei Europene (CE) de a garanta un împrumut de 140 de miliarde de euro pentru Ucraina, garantat de active rusești blocate din 2022.
00:30
Pe 3 decembrie 2025, trei zodii vor simți o formă specială de protecție karmică.
00:20
Document-bombă pentru retorica lui Bolojan: pensiile magistraților din UE merg până la 100% din salariul net # Jurnalul.ro
Documente explozive care aruncă în aer și a doua lege a lui Bolojan cu privire la pensiile magistraților
00:00
Papa Leon al XIV-lea a îndemnat Statele Unite ale Americii împotriva unei intervenții americane în Venezuela subliniind că există alternative precum recurgerea la dialog sau exercitarea de presiuni economice, potrivit CNN.
Acum 12 ore
23:40
Rușii susțin că au capturat orașului cheie Pokrovsk din estul Ucrainei. Lupte grele s-au dat în zonă în ultimele luni, dar ucrainenii au reușit să reziste. Orașul se află într-o poziție strategică la intersecția mai multor drumuri și căi ferate.
23:30
Înmatriculările de autoturisme noi în primele 11 luni ale anului au scăzut ușor, cu 0,6%, față de cele înregistrate în perioada similară a anului trecut.
23:10
Înăuntru nu este nimic high-tech: doar straturi de sare grunjoasă și crenguțe de rozmarin. Totuși, acest amestec ieftin cucerește în liniște casele din Brazilia, Portugalia și acum și țările vorbitoare de limbă engleză, pe măsură ce oamenii caută modalități de a-și împrospăta camerele, de a elimina mirosurile și de a se simți mai calmi fără a pulveriza substanțe chimice în aer.
23:00
Suspiciunile de crimă de război se amplifică. Ordinele lui Hegseth, sub lupa anchetatorilor # Jurnalul.ro
Versiunile contradictorii oferite de Trump și Casa Albă privind un al doilea atac mortal asupra unei bărci suspectate de trafic de droguri ridică întrebări despre legalitate și responsabilitatea lanțului de comandă.
22:40
Amazon reduce comisioanele în Europa. Presiune tot mai mare din partea platformelor Shein și Temu # Jurnalul.ro
Amazon reduce comisioanele percepute vânzătorilor din Europa, ca răspuns la concurența venită din partea platformelor Shein și Temu, care vând haine, articole pentru casă și gadgeturi la prețuri foarte mici.
22:30
Atacurile repetate ale Israelului asupra populației nevinovate din Gaza a atras critici și din partea lumii artistice, care a început să amendeze artiștii israelieni boicotântu-le participarea la diverse evenimente artistice (nu doar de la Eurovision).
22:30
Copil de 10 ani, violat de un coleg. Nenorocirea s-a petrecut într-un centru pentru minori din Craiova # Jurnalul.ro
Un copil de 10 ani a fost violat de un coleg de 14 ani într-un social în care sunt instituționalizați minori din Craiova. Polițiștii fac cercetări.
22:20
Se porneşte centrala de la Paroşeni, în locul celei de la Brazi, oprită de criza apei din Prahova # Jurnalul.ro
Energia produsă de centrala de la Brazi - suplimentată din alte surse. Se porneşte centrala de la Paroşeni
22:10
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avertizat că riscurile provenite din partea Rusiei asupra securității naționale vor crește, cerând autorităților să rămână vigilente în contextul regional tensionat.
22:10
Sunt foarte sceptic că cineva s-ar putea retrage în favorea cuiva în acest moment, spune Ciprian Ciucu despre candidații la alegerile pentru Primăria Capitalei.
22:00
Mai mulți utilizatori au sesizat specialiștii Directoratului Național de Securitate Cibernetică cu privire la tentative de fraudă apărute pe site-uri, în special pe cele cu conținut pentru adulți.
21:40
MApN: Din perpectivă industrială, România, deschisă să coopereze cu Ucraina în domeniul apărării # Jurnalul.ro
România este deschisă să coopereze cu Ucraina în domeniul apărării, din perspectivă industrială, inclusiv în cadrul Security Action for Europe (SAFE).
21:30
Șase semne zodiacale chinezești atrag norocul și iubirea pe 3 decembrie 2025. Miercuri poartă energia Calului de Foc într-o Zi a Pericolului, care aduce o conștientizare sporită și instincte mai ascuțite.
21:10
Șoc în Valea Jiului! Viceprimarul din Uricani, Corneliu Braia, găsit mort în locuinţa sa # Jurnalul.ro
Viceprimarul orașului Uricani, Corneliu Braia, a fost găsit decedat în locuința familiei. Comunitatea este în doliu, iar autoritățile urmează să stabilească cauza morții.
21:10
Bolojan merge la Viena. În drum se oprește la Budapesta pentru o întâlnire cu Viktor Orban # Jurnalul.ro
Premierul Ilie Bolojan face miercuri și joi o vizită la Viena, dar pe drum se oprește la Budapesta pentru o înâlnire cu Viktor Orban. Se va discuta și despre îmbunătățirea interconectării în sectorul energiei electrice.
21:00
Fiul cunoscutului traficant de droguri mexican, El Chapo, a pledat vinovat, luni, pentru acuzațiile de trafic de droguri în SUA, la câteva luni după ce fratele său a încheiat o înțelegere cu procurorii americani.
20:40
Atentie la bradul de Crăciun! Ce vietăți se pot ascunde în crengi și cum să scapi de ele # Jurnalul.ro
Bradul de Crăciun poate aduce în casă nu doar magia sărbătorilor, ci și vizitatori neașteptați. Insecte, precum gândaci, muște, molii și păianjeni, se pot ascunde printre ramuri.
20:10
Măsurile sociale anunțate de Viktor Orban și o ușoară îmbunătățire a încrederii populației în economie au urcat partidul premierului ungar în sondaje, înaintea alegerilor din 2026.
20:00
Adrian „Artan” Pleșca, legenda trupei Timpuri Noi, a murit la 64 de ani. Primul diagnostic: AVC # Jurnalul.ro
Adrian Pleșca, cunoscut de generații întregi drept „Artan”, fostul solist al trupei Timpuri Noi și un pionier al rockului românesc, a murit la vârsta de 64 de ani. Potrivit primelor informații, artistul ar fi suferit un accident vascular cerebral. Mesajele de adio au început să curgă, iar Radio Guerrilla a transmis simplu și emoționant: „Drum bun, Adrian «Artan» Pleșca! Mulțumim!”.
20:00
Dorințele nerostite ale zodiacului ies la lumină. Berbec tânjește după sprijin, Gemeni caută liniște, Leu vrea o pauză de la lume, iar Capricorn își dorește dragoste autentică.
19:30
Premierul israelian Benjamin Netanyahu afirmă că pentru restabilirea securității este necesar ca Siria să creeze o zonă-tampon demilitarizată între Damasc şi zonele ocupate de Israel, inclusiv apropierea de Muntele Hermon. El consideră încă posibilă încheierea unui acord în această direcție.
19:30
Putin a avertizat marți că Ucraina ar putea fi tăiată de la accesul la mare dacă forțele de la Kiev continuă atacurile.
19:20
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a lansat o amenințare fără precedent. Dacă Europa vrea război, suntem pregătiți, a spus liderul rus.
19:00
Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a prezentat filmul complet al opririi alimentării cu apă în Prahova și Dâmbovița. Ministerul explică faptul că întreruperea nu a fost o decizie a Ministerului, ci consecința neglijențelor și a lipsei de intervenție a operatorului ESZ Prahova.
19:00
Criza apei din Prahova. Ministrul Sănătății i-a convocat de urgență pe oficialii medicali din județ # Jurnalul.ro
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, i-a convocat de urgență pe oficialii medicali din județul Prahova. Ședința care se va desfășura la Ploiești are ca scop evaluarea situației în urma crizei apei potabile.
Acum 24 ore
18:30
Centrala de la Brazi a fost nevoită astăzi să-și suspende activitatea pentru două zile.
18:30
Într-o piață auto dinamică și extrem de competitivă, accesul rapid la informații corecte și actualizate poate face diferența dintre o achiziție avantajoasă și o oportunitate ratată.
18:30
Există locuri care, o dată pe an, par că se desprind din realitate și devin o poveste. Un astfel de loc este Craiova în luna decembrie, când orașul se transformă într-un spectacol de lumini, mirosuri și emoții. Dacă ești în căutarea unei experiențe autentice, unde spiritul sărbătorilor prinde contur în cel mai frumos mod, Târgul de Crăciun din Craiova te așteaptă să-i descoperi farmecul.
18:30
Există puține momente mai plăcute decât senzația unei băi calde, într-o dimineață răcoroasă sau după o zi lungă în care pare că ai alergat după propriul timp. Dar știm cu toții că atmosfera perfectă din baie nu este doar despre apă fierbinte și spumă parfumată, ci și despre confortul care te învăluie imediat ce ieși din duș.
18:30
Sorin Grindeanu, președintele Partidului Social Democrat, a lansat marți un atac dur la adresa USR și a candidatului lor, Cătălin Drulă, la alegerile parțiale locale de la București, afirmând că este „adevăratul dușman al bucureștenilor”.
18:20
Următoarea lună plină vine cu o încărcătură financiară puternică, iar trei zodii sunt direct vizate de valul cosmic al prosperității
18:20
Alegerea sortimentelor de cafea reprezintă un element strategic pentru orice afacere din domeniul HoReCa sau retail, deoarece gustul, calitatea și consistența influențează atât satisfacția clienților, cât și loialitatea lor pe termen lung.
18:20
În prezent, menținerea unui mediu curat și sigur în clădiri nu mai este doar o opțiune, ci o necesitate. Indiferent dacă vorbim despre birouri, centre comerciale, spații industriale sau clădiri rezidențiale, sănătatea și siguranța ocupanților sunt priorități.
18:00
Paltinu: Dezastru anunțat. Greșeli umane care au lăsat Prahova fără apă și România fără energie # Jurnalul.ro
Criza de la Paltinu a fost consecința inevitabilă a unui lanț de neglijențe tehnice tolerate în timp, a unei goliri operate fără rezerve și fără strategii alternative, agravate de lipsa de coordonare între instituții și ignorarea avertismentelor hidrologice, transformând o intervenție previzibilă într-un colaps regional alimentării cu apă și într-o vulnerabilitate energetică majoră.
18:00
O operațiune Europol, desfășurată în perioada 24-28 noiembrie, s-a concentrat pe eliminarea serviciului ilegal de mixare a criptomonedelor „Cryptomixer”, suspectat de facilitarea criminalității informatice și a spălării banilor. Au fost confiscate criptomonede în valoare de 25 de milioane euro.
17:50
Northo îți explică esențialul despre ortodonția modernă, prevenție și aliniatori dentari # Jurnalul.ro
Ortodonția modernă a evoluat spectaculos în ultimii ani, transformând modul în care pacienții își corectează zâmbetul și prevenind totodată problemele dentare pe termen lung.
17:50
În ultimul deceniu, Uniunea Europeană a înregistrat, per ansamblu, o diminuare a ratei sărăciei în majoritatea statelor membre. Totuși, în economia Europei, un grup restrâns de țări, în special din vestul și nordul continentului, se confruntă cu o evoluție inversă.
17:50
Rutine zilnice care sprijină sănătatea creierului – recomandări de la specialiștii PROMEMORIA # Jurnalul.ro
Sănătatea creierului nu ține doar de moștenirea genetică, ci și de modul în care ne organizăm viața de zi cu zi.
17:40
Agricultura românească, invizibilă în topul european: Andaluzia face 16 miliarde euro, noi nu depășim 2 miliarde # Jurnalul.ro
Cifrele Eurostat confirmă ceea ce statisticile ascund de ani: România are pământ, dar nu știe să-l valorifice.
17:20
În anul în care se împlinește un veac de la dispariția lui Ioan Slavici, Editura Paul Editions readuce în atenția publicului o lucrare rară și surprinzătoare din opera marelui scriitor: „Istoria universală”, publicată în două volume, accesibile tuturor cititorilor pasionați de marile povești ale umanității.
17:20
Platforma de mesagerie online WhatsApp va interzice utilizarea chatboților ChatGPT și Copilot din 15 ianuarie 2026.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.